Coda ve Notion: Takımınız için hangisi daha iyi?

Verimli çalışma alanları arayışı başladığında, elimizde sadece belgeler ve elektronik tablolar vardı. Proje yönetimi ve gelişmiş yapılacaklar listesi uygulamaları günlük bir ihtiyaç haline gelene kadar bunlar iki farklı araçtı.

Bu kadar çok seçenek mevcutken, Coda ve Notion arasındaki tartışma da alevlendi.

Hem Coda hem de Notion, yapılandırılmış verileri ve uzun form belgeleri birleştiren benzersiz iş akışı çözümleri sunar, ancak iki araç arasındaki temel farkları bilmek önemlidir!

Notion ve Coda: Dijital İşbirliği Hakkında Konuşulanlar

Notion ve Coda, dijital dokümantasyon ve bilgi yönetimi çözümlerinde iki liderdir. Bu not alma uygulamaları, bilgileri düzenlemek veya belgeleri düzenlemek ve oluşturmak gibi geleneksel görevleri gerçekleştirmenize olanak tanır.

Ayrıca, her ikisi de gelişmiş yapılacaklar listesi olarak işlev görür, bu da kapsamlı not alma stratejileri arıyorsanız idealdir. Ya da bu web uygulamalarını daha karmaşık süreçleri ve iş akışlarını ölçeklendirmek için kullanabilir, bunları daha çok proje yönetimi uygulamaları olarak öne çıkarabilirsiniz.

Bu araçlar, yazma, not alma ve elektronik tabloları bireyler ve takımlar için erişilebilir, merkezi bir merkezde birleştirerek çalışır. Coda ve Notion'un her ikisinin de kendilerini diğerlerinden ayıran kendine özgü avantajları ve özellikleri vardır.

Coda nedir?

Coda, 2019 yılında piyasaya sürülen bir proje yönetimi aracıdır. Birkaç yıldır piyasada olmasına rağmen, oluşturulması, elektronik tabloların ve belgelerin verileri çekmek için fiziksel analoglar kullanması gerçeğine yanıt olarak gerçekleşti. Elektronik tablolar ve belgeler arasındaki verileri nasıl bağlayacağımızı yeniden düşünmenin zamanı gelmişti.

Esnek platform, farklı kaynaklardan ve çeşitli biçimlerdeki bilgileri tek bir belgeye dönüştürerek, belirli görevler veya projeler için özelleştirilmiş Coda belgeleri oluşturmanıza olanak tanır.

coda aracılığıyla

Coda'nın özellikleri

Coda, belgeler arasında geçiş yapmayı çocuk oyuncağına çevirir. Uzaktan çalışmanın birçok şirket için gerçeğe dönüştüğü zamanlarda kullanışlıdır ve aşağıdakileri sunar:

Uzantıları paketleyin

Sayfalarınıza Beğen düğmeleri eklemenizi sağlar. Coda'nın eklentisi Packs ile belgelerinizi çalışma alanınızdaki Github, Figma, Shopify ve Gmail gibi üçüncü taraf uygulamalara bağlayabilirsiniz. Ayrıca, platformdaki araçlardan çalıştığınız belgeye güncellemeleri otomatik olarak aktarabilir veya canlı verileri otomatik olarak alabileceğiniz için gerçek zamanlı verilerle çalışırsınız.

coda aracılığıyla

Görevlerin zaman çizelgelerini yönetirken, eklentiler Slack ve e-postaya bağlanarak size uyarılar ve hatırlatıcılar gönderir ve günlük veya haftalık dönemsel görünümler sunar. Belge galerisi, yayınlanan belgelerden kaynaklanan tüm sorunları ele alır. Bu belgeleri kopyalayabilir, ileride başvurmak üzere saklayabilir veya Coda'daki diğer kullanıcılarla paylaşabilirsiniz.

Şablon kitaplığı

Seçeneklerinizi keşfederken, yazılım, ihtiyaçlarınıza ve hedeflerinize göre platformda kullanmak üzere şablon galerisinden uygun bir Coda şablonu seçmenize olanak tanır. Yazılım, verimliliği artırmak için insan kaynakları ve pazarlama gibi profesyonel görevlerden ev işlerini yönetmek gibi kişisel görevlere kadar farklı alanlara fonksiyonlarını uyarlar.

coda aracılığıyla

Platform kullanılabilirliği

IOS, Android ve Web platformlarıyla çalışan çeşitli cihazlarda çalışır. Tüm bu seçenekler, başladığınız boş sayfadan platformunuzu büyütürken uygulamayı şirketinizin veya kişisel ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmenize olanak tanır. Dahası, bu tür canlı güncellemelerle sorunlar hakkında kararlar alabilirsiniz, çünkü Coda, takımınızın beyin fırtınası ve karar verme için ihtiyaç duyduğu destektir.

Yapı blokları

Coda, tablolarda veri düzenleme ve belgelerdeki bilgileri ekleme olanağı sunarak bilgi ve ekip üyeleri arasında konuşma başlatılmasını sağlar. Ayrıca, tüm güncellemeler otomatik olarak senkronize edilir, bu da proje izleme ve yönetim ihtiyaçlarınız için gereklidir.

coda aracılığıyla

Coda'yı tercih ederseniz, kullanacağınız belgeleri ve tabloları yükleyeceğiniz bir belge sayfasıyla başlayacaksınız. Bu sayfa, metinleri ve tabloları sorunsuz bir proje yönetimi sağlayan bir çalışma alanına birleştirir. Elektronik tabloların yanı sıra tüm belgelerinize formüller uygulayabilir ve herhangi bir belge bölümünden veri alabilirsiniz.

Coda fiyatlandırma

Coda, ücretsiz planında çeşitli sınırlamalar getirir. Pro, kurumsal ve takım seçenekleri dahil olmak üzere farklı fiyatlandırma planları vardır.

Coda'nın avantajları

Çok sayıda entegrasyona uyum sağlar

Coda belgelerinizi düzenli bir şekilde saklayabilirsiniz

Tüm görevlerin ve belgelerin izlenmesini kolaylaştıran alt sayfaların oluşturulmasına olanak tanır

İşbirliğini kolaylaştırır

Coda'nın dezavantajları

Başlangıç dönemi uzun bir öğrenme sürecidir

Belgenin biçimini bozabilir

Arayüzün güncellenmesi gerekiyor

İlgili: Airtable ve Coda

Notion nedir?

Notion, 20 milyondan fazla kullanıcısı olan, işbirliğine dayalı proje yönetimi araçları ve görev yönetimi özelliklerine sahip bir not alma aracıdır.

Notion'un veritabanı fonksiyonelliği, kağıt ve dosya dolaplarının iş akışlarını yönetmek için eski bir yaklaşım olduğunu fark ettikten sonra, 2016'daki lansmanı için çok önemliydi.

notion aracılığıyla

Notion özellikleri

Evernote gibi birçok Notion alternatifi olsa da, bu araç manuel süreçlerden dijital iş akışı yönetimi çözümlerine geçenler için büyük bir yükseltme oldu. Notion şunları sunar:

Birden fazla çalışma alanı

Notion, farklı zaman dilimlerinde çalışan takımlarınızı aynı sayfada veya aynı hızda tutar. Notion'un işbirliği özelliği, oluşturduğunuz çalışma alanında gelişir. Burada, işbirliği yapacak kişileri çalışma alanınıza davet ederek bir takım oluşturabilirsiniz.

Farklı amaçlar için birden fazla çalışma alanı oluşturabilir, bu çalışma alanları arasında geçiş yapabilir ve artık ihtiyacınız olmayanları silebilirsiniz. Bu çalışma alanları, farklı içerik türlerini ayırmanıza olanak tanır. Bu ortak çalışma alanlarında, diğer katılımcıları misafir olarak davet etme seçeneğiniz vardır. Böylece, misafirler çalışma alanınızdaki bazı sayfaları görüntüleyebilir, düzenleyebilir, yorum yapabilir veya paylaşabilir.

Cihaz uyumluluğu

Yazılımın işlevselliğini tabletlerde veya telefonlarda çoğaltabilirsiniz. Çoğaltma, desteklenen cihazlarda herhangi bir konumdan platformdaki sayfalar üzerinde çalışabileceğiniz için verimliliği artırır, böylece takım üyeleri birbirleriyle sanal olarak çalışabilir.

notion aracılığıyla

Bu senkronizasyon, takım üyelerine gerçek zamanlı bilgi sağlayarak, çeşitli projelerle ilgili bildirimler ve güncellemeler sunarak işlerin zamanında yapılmasını sağlar ve uzaktan çalışmayı teşvik eder.

Notion ve Coda arasındaki temel fark, Notion'un bir masaüstü uygulamasına sahip olmasıdır. Bu nedenle, Coda ile çalışma alanları arasında geçiş yapmak Notion'a göre daha kolaydır. (Tersine, belge oluşturucu ve alanlar arasında geçiş yapabileceğiniz bir uygulamaya ihtiyacınız varsa Coda daha uygundur. )

Birden fazla Notion hesabınız varsa, içerikleri bu hesaplar arasında aktarabilirsiniz. Notion arayüzü, çevrimiçi içeriği Notion sayfalarına sanal olarak yerleştirmenize ve Notion'un API'si ile entegrasyonları yönetmenize olanak tanıdığından, görevleriniz için çevrimiçi olmanız artık sizi rahatsız etmeyecektir.

Bazıları Notion'un yapısının Lego konseptini anımsattığını söylüyor. Metin blokları, veritabanları, görüntüler ve birbiriyle etkileşime giren diğer bilgilerden oluşur. Bu blokları platformda tablolar, yapılacaklar listeleri, görüntüler, metinler, gömülü öğeler, başlıklar ve anahtar listeleri içinde bulabilirsiniz.

Notion'un Blok tutamağı ile, oluşturduğunuz blokları sürükleyip istediğiniz konuma bırakarak taşıyabilirsiniz. Tutamağı kullanarak blokta yakaladığınız bilgileri veya düşüncelerinizi yeniden şekillendirin, yeniden sıralayın veya yeniden düzenleyin.

Tüm bu fonksiyonlara rağmen, Notion'un Kanban tarzı panolarında da görüldüğü gibi sunabileceği daha çok şey var. Bu panolar, görevlerin tamamlanmasına kadar geçen farklı aşamalarda hareketlerini yönlendirir.

notion aracılığıyla

Kolay gezinme

Notion, platformda kolayca gezinmek için bir kenar çubuğuna sahiptir. Yazılımdaki Hızlı Bul arama fonksiyonu, ekibinizin ihtiyaç duyduğu bilgileri bulmak için bilgileriniz arasında gezinmenizi sağlar.

İşbirliği özelliği, platformdaki herhangi bir sayfadan herkese açık sayfalar oluşturmanıza olanak tanıyan geniş kapsamlı yapısıyla öne çıkıyor. Örneğin, bir web sitesine ihtiyacınız varsa, platformda bağlantılar içeren, tamamen gezilebilir bir web sitesi oluşturabilirsiniz! Notion'un çok yönlülüğü, bloglar, açılış sayfaları ve portföyler gibi yayınları destekleyecek kadar geniş.

Notion'un kod blokları, kullanıcının programlama kodları oluşturabileceği biçimlendirme seçenekleridir. Bazı geliştiriciler kod oluşturmak için JavaScript kullanır ve Notion bu özelliğe sahiptir. Kodlar diğer geliştiricilerle paylaşılabilir ve kod parçacığı koleksiyonu oluşturmaya yardımcı olur.

Depolama ve güvenlik

Belge işleme amaçlı tüm yazılımlarda olduğu gibi, depolama sınırları konusunda endişeleriniz olması gayet normaldir. Notion, tüm planlarında sınırsız depolama kapasitesi sunduğu için bu konuda hayal kırıklığı yaratmaz, ancak dosya yüklemelerinde sınırlar vardır.

Ayrıca Notion, belgeleri korumak için bilgi paylaşımına rehberlik eden özel izinler sunar.

notion aracılığıyla

Notion fiyatlandırması

Notion, kişisel kullanım için sınırsız sayfa ve blok içeren sonsuza kadar ücretsiz bir plana sahiptir. Ayrıca, en fazla beş misafirle paylaşım yapabilir ve belgeleri çeşitli cihazlar arasında senkronize edebilirsiniz.

Kişisel kullanım için ücretsiz plandan bir adım öteye geçen kişisel pro plan, aylık 4 $ karşılığında sunulur. Bu plana üç ek özellik ve 30 gün süren sürüm geçmişine sahip sınırsız misafir hakkı dahildir.

Takımlar için Notion, aylık 8 $ karşılığında işbirliğine dayalı bir çalışma alanı, API entegrasyonu ve sınırsız sayıda kullanıcı için gelişmiş izinler sunar.

Notion'un avantajları

Basit talimatlar ve prosedürlerle kullanımı kolaydır

Kapsamlı işbirliği özellikleri sayesinde belge paylaşımı için idealdir

Uyarlanabilir ücretsiz plan ve paranızın karşılığını fazlasıyla alın

Farklı sektörlerden takımları barındırmak için bir dizi şablona sahiptir

Notion'un dezavantajları

Bazen aniden oturumu kapatıyor

Can sıkıcı hatalar

İlgili: Notion ve Obsidian

Reddit'te Coda ve Notion

Reddit'e giderek, insanların Coda ve Notion tartışmasında hangi tarafta yer aldığını gördük. Reddit'te Coda ve Notion'u aradığınızda, birçok kullanıcı Notion'un daha özelleştirilebilir olduğu ve daha uzun notlar yazmak için daha iyi olduğu konusunda hemfikir görünüyor:

"Coda, daha uzun metinleri veritabanına yazmak için pek uygun değil. Notlar/metinler ekleyebildiğini biliyorum, ancak çok daha hantal ve çaba gerektiriyor. Ayrıca özelleştirilebilir simgeler de yok. Ben Notion'da kalacağım. "

Diğer Reddit kullanıcıları, Notion'un özel özelliklerine rağmen Coda'yı kullanmanın da önemli avantajları olduğunu belirtti:

"Coda çok daha güçlü ve daha geniş bir kullanım alanına sahip. Farklı platformlarla yerel entegrasyonlar var ve hatta kendi entegrasyonlarınızı (Paketler) oluşturabilirsiniz. Otomasyonlar, grafikler, belgenin herhangi bir yerinde formüller ve daha fazlası var. "

ClickUp: Coda ve Notion'a Karşı Kazanan Alternatif 2022

Coda veya Notion'un belge yönetimi ve proje yönetimi arasında doğru dengeyi sağladığından tam olarak emin değilseniz, yalnız değilsiniz! Ancak, bu araçların yetersiz kaldığı önemli bir kategori var: kişisel ve takım verimliliği.

Girin: ClickUp!

Güzel belgeler, wiki'ler ve daha fazlasını oluşturun, ardından bunları iş akışlarına bağlayarak fikirlerinizi takımınızla birlikte hayata geçirin

ClickUp, projeleri kolayca yönetmek, daha akıllı bir şekilde işbirliği yapmak ve tüm işleri tek bir araçta bir araya getirmek için hepsi bir arada bir verimlilik platformudur. Proje yönetimi uygulamalarını yeni kullanmaya başlayanlar veya deneyimli kullanıcılar için ClickUp'ın özelleştirme seçenekleri, hayatınızın en yüksek verimliliğini elde etmek için uzaktan veya ofiste çalışan her boyuttaki takıma uyarlanabilir.

ClickUp Belgeleri, platformun farklı boyut ve türdeki takımları ve görevleri barındırabilecek ölçeklenebilirliğini kanıtlar. (Bu, siz ve takımınız için kolaylık ve verimlilik anlamına gelir!)

ClickUp Belgeleri'nin yanı sıra, platform şu anda kullanabileceğiniz diğer ücretsiz özellikler de sunmaktadır:

Kullanıcı dostu mobil uygulama

ClickUp, farklı cihazlardan platformuna gerçek zamanlı erişim sağlama konusunda hayal kırıklığına uğratmaz! Tarayıcı işlevselliği cep telefonlarına da uzanır, böylece görevlerin ilerlemesini izlemek ve ekranı kaydırarak ve hareket halindeyken önemli güncellemeleri almak kolaylaşır.

15'in üzerinde özelleştirilebilir görünüm

OKR planlama ve izleme için az bakım gerektiren bir portal mı ihtiyacınız var? Gösterge paneli görünümünü deneyin.

Teknolojiyle uğraşmadan kaynakları düzenlemek mi istiyorsunuz? İş Yükü görünümünü ekleyin.

Tasarım ekibinin bekleyen işlerini görselleştirmeniz mi gerekiyor? Pano görünümünü açın.

ClickUp'taki görünümler, Özel Alanlar gibi güçlü özelliklerle birleştirilerek, esnek sıralama özelliği ile birden fazla projeyi yan yana veya tek tek yüksek düzeyde bir genel bakış sunar.

Görevleri, projeleri ve iş akışlarını size en uygun şekilde görselleştirin

Genel Bakış

Notion ve Coda, ClickUp'ın sunduğu ölçeklenebilirliği kullanıcılara sunmakta zorlanıyor. Hayatınızın her dönemi için iş akışınızı kişiselleştirmek üzere tek bir ücretsiz proje yönetimi aracı seçmeniz gerekiyorsa, ClickUp'ı tercih edin.

Yardım Merkezi 'ndeki isteğe bağlı web seminerlerimizi, eğitimlerimizi veya kendi hızınızda ilerleyebileceğiniz çevrimiçi öğrenme kaynaklarımızı inceleyerek ClickUp'ı en iyi verimlilik sisteminiz haline getirmenin yollarını keşfedin!