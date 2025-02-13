2025'te Not Alma için 15 Ücretsiz Evernote Şablonu

Verimliliği artırmayı seviyorsanız, not alma uygulamalarının ne kadar değerli olduğunu bilirsiniz. Bir sonraki projeniz için fikirler not almaktan proje hedeflerini planlamaya ve tüm önemli bilgiler için bir bilgi tabanı oluşturmaya kadar, bu araçlar bir sonraki adımınızı atmanız için içgörü sağlar. Ancak bu veri merkezlerini oluşturmak ve yönetmek çok zaman alabilir.

İşte burada şablonlar devreye girer. Önceden tasarlanmış düzenler, performansınızı artırmak için ihtiyacınız olan belgeleri ve notları oluşturmak üzere ilgili bilgileri kolayca eklemenizi sağlar. Evernote şablonları veya Evernote alternatiflerinden şablonlar arıyorsanız, ihtiyacınız olan her şey bizde.

Burada, Evernote şablonunun ne olduğunu inceleyeceğiz, en iyi beş şablonu öne çıkaracağız ve bugün deneyebileceğiniz 10 alternatif Evernote şablonu paylaşacağız. 🛠️

Evernote şablonu nedir?

Evernote, birçok not alma uygulamasından biridir. Bu araçlar, yoğun iş yükünüzü hafifletmek ve düşünce veya iş sürecinize yapı kazandırmak için tasarlanmıştır.

Evernote aracılığıyla

Evernote şablonları, zaman kazanmanıza yardımcı olmak için yapılandırılmış veya biçimlendirilmiş listeler ve not sayfalarından oluşur. Ücretsiz şablonların yanı sıra ücretli şablonlar da mevcuttur. Ücretli bir Evernote hesabınız varsa, iş veya kişisel ihtiyaçlarınıza göre yeni bir not veya şablon oluşturabilirsiniz.

ClickUp dahil birçok üçüncü taraf site de Evernote veya başka bir yapılacaklar listesi uygulamasıyla kullanılmak üzere Evernote şablonları oluşturur. Bu şablonlar da süreçlerinizi kolaylaştırmayı, fikirlerinizi not almayı ve gereksiz görevleri tamamlamayı kolaylaştırmayı amaçlar. ✅

Evernote ile Notion'u karşılaştırın!

İyi bir Evernote şablonu nedir?

Not alma için kullanılan tüm AI araçları aynı değildir. Bazıları diğerlerinden daha iyidir, özellikle kişisel kullanımdan ziyade iş için bir not alma aracına ihtiyacınız varsa. ✍️

En iyi Evernote şablonlarında aramanız gereken özellikler şunlardır:

Net ve düzenli yapı: Not almanın bir parçası, düzenli kalmak ve anahtar bilgileri kolayca gözden geçirebileceğiniz bir düzen oluşturmaktır. Evernote şablonlarını bulun veya madde işaretleri, başlıklar, bölümler ve diğer yapısal öğeleri içeren yeni bir not oluşturun

Kolay gezinme: İnsanların not alma uygulamalarını kullanmasının bir nedeni, önemli bilgileri takip edebilmektir. Her şeyin yerini bilebilmeniz için sezgisel gezinme özelliği sunan bir uygulama arayın

Özelleştirme: Evernote şablonları, içeriği anlamlı bölümlere ayırmak için özelleştirilebilir veya işinize uygun bir dil seçebileceğiniz şekilde özelleştirilebilir

İşbirliği: Verimlilik şablonları, takımınızla birlikte kullandığınızda en iyi sonucu verir. Toplantı notlarını izlemek, gündemler oluşturmak ve projeleri takip etmek için Evernote orijinal şablonlarını kullanmayı planlıyorsanız, sorunsuz işbirliği imkanı sunan bir şablon seçin

5 Evernote Şablonu

İş akışlarınızı kolaylaştırmak veya hayatınızı düzenlemek için bir Evernote şablonu bulmaya hazır mısınız?

İşbirliğine dayalı alışveriş listeleri oluşturmak, toplantılardan içgörüler elde etmek veya beyin fırtınası sürecini hızlandırmanın yollarını bulmak istiyorsanız, Evernote şablon galerisinden beş seçenek içeren bir liste hazırladık. 🤔

1. Evernote Toplantı Notları Şablonu

evernote aracılığıyla

Evernote'un Toplantı Notları Şablonu, toplantı ayrıntıları, takip işlemleri, kararlar ve kapanış için dört yapılandırılmış bölüm içerir. Yeni bir not eklemek ve toplantı başlamadan önce şablonu tıklayarak doldurmak çok kolaydır, böylece herkesin tartışılan konuları bilmesi için ilgili proje bilgileri elinizin altında olur.

Toplantı sırasında, her takım üyesinin bahsettiği önemli noktalar ve kararları not alın. Tartışmalardan ayrıntıları ve sonraki adımlar için gerekli kaynaklar ve bağımlılıkları ortadan kaldırması gereken takım üyeleri gibi ilgili bilgileri eklemeyi unutmayın.

Toplantıdan sonra ilgili takım üyelerine takip görevleri atayın. Hedef son teslim tarihlerini, öncelikleri ve takım üyelerinin işin kapsamı hakkında bilmesi gereken ek bilgileri ekleyin.

2. Evernote Toplantı Gündemi Şablonu

evernote aracılığıyla

Çoğu zaman, çalışanlar toplantıların hiçbir şeyin yapılmadığı zaman kaybı olduğunu düşünürler, ancak bu genellikle kötü planlama veya toplantı gündemi biçiminin olmamasının sonucudur. Evernote'un Toplantı Gündemi Şablonu, toplantıdan önce doldurulup paylaşılmak üzere tasarlanmıştır. Böylece, takım üyeleri uygun hazırlık çalışmalarını yapabilir ve toplantı sırasında herkesi bilgilendirmekle zaman kaybetmek yerine tartışmaya hazır olarak toplantıya katılabilirler.

3. Evernote Toplantı Planlayıcı Şablonu

evernote aracılığıyla

Başarılı bir toplantının bir başka unsuru da, tartışmadan ne elde etmek istediğinizi planlamaktır. Evernote hesabınla, toplantıdan önce Evernote'un bu toplantı planlama şablonunu kullanarak başarı için zemin hazırlayın ve nelerin dahil edilmesi gerektiğine dair daha fazla ipucu alın. Hazırlık, Gündem ve Sunum bölümlerini, başarmak istediklerinle doldurun. Toplantıdan sonra, Takip bölümüne notlar alın ve gerektiğinde eylem öğelerini hızlıca atayın.

4. Evernote Haftalık Planlayıcı Şablonu

evernote aracılığıyla

Takvim şablonu, kişisel ve proje hedeflerinize daha kolay ulaşmak için günlük, haftalık veya aylık görevlerinizi planlamanıza yardımcı olur. Evernote Haftalık Planlayıcı Şablonu'nu kullanarak haftanızı yönetilebilir görevlere ve mini yapılacaklar listesine ayırın. Böylece aradığınızı daha kolay bulabilir ve programınızı daha kolay koordine edebilirsiniz.

Haftalık hedeflerinizi ayarlayın ve sayfa üzerinde gözden geçirmek için zaman kaybetmeden görsel not gövdesinde başarmak istediklerinize hızlıca göz atın.

5. Evernote Proje Takip Şablonu

evernote aracılığıyla

Bir takımı yönetiyorsanız, Evernote'un Proje Takip Şablonu size kimin neyden sorumlu olduğunu ve işlerini ne kadar iyi tamamladıklarını gösterir. Şablonu projelere ayırın ve her biri için yapılacakları listeleyerek zaman kazanın.

Öncelik, başlangıç tarihi, son teslim tarihi ve atanan kişi sütunlarını doldurarak hızlı bir proje özeti ve hedef izleme hakkında bilgi edinin veya proje kısıtlamaları ortaya çıktıkça düzenlemeler yapın.

10 Alternatif Evernote Şablonu

Evernote, not alma aracı olarak harika bir seçenek olsa da, piyasadaki tek uygulama değildir. İşte, verimliliğinizi bir üst seviyeye taşıyacak en iyi 10 Evernote alternatifi. Sosyal medya takviminizi yönetmek, daha iyi toplantı notları almak ve dönüm noktalarını izlemek için proje yönetimi şablonları bulacaksınız. 👀

1. ClickUp Toplantı Notu Şablonu

ClickUp'ın Toplantı Notu Şablonu ile anahtar noktaları kaydedin ve önemli tartışmaları izleyin

ClickUp Toplantı Notu Şablonu, takım toplantılarında gerçekleşen önemli bilgileri ve gelişmeleri takip etmenin basit bir yoludur. Tek sayfalık şablon, toplantı bilgileri, kayıt bağlantısı, anahtar noktalar ve eylem öğeleri için bölümler içerir. Belge üzerinde birlikte çalışmak için şablonu düzenleyin veya takımınıza erişim izni verin.

Toplantı ayrıntılarını doldurun ve toplantıdan önce şablonu takım üyeleriyle paylaşın. Fikirlerinizi not almak veya toplantıda ele alınan konuların özetini yazmak için kullanın. Son olarak, tartışmaya göre ilgili takım üyelerine otomatik olarak ClickUp görevleri atayabileceğiniz eylem öğeleri bölümünü tamamlayın.

2. ClickUp Proje Not Şablonu

ClickUp'ın Proje Notu Şablonu, devam eden bir proje hakkında ek bilgileri paylaşmak için ideal bir yoldur. Bunlar arasında finansal destek güncellemeleri, kaynak değişiklikleri ve ortaklıklar yer alabilir. Proje notlarının ardındaki fikir, iç takım üyeleri ve dış paydaşları süreç boyunca önemli gelişmelerden haberdar etmektir.

Şablon, projeye kısa bir genel bakışın yanı sıra yeni bilgileri ve gelişmeleri vurgulamak için bir özet bölümü içerir. Şablonu dış ortaklarla veya paydaşlarla paylaşıyorsanız, şablona marka ve stil öğeleri ekleyin.

3. ClickUp Ders Notları Şablonu

ClickUp'ın Ders Notları Şablonu'nu kullanarak daha verimli çalışmak için bilgilendirici ders notları alın

ClickUp sadece iş için değildir. Öğrenciler için de mükemmel bir not alma ve işbirliği aracıdır. ClickUp Ders Notları Şablonu, notlarınızı düzenleyerek çalışmanızı ve öğrenmenizi daha etkili hale getirir.

Notlarınıza, farklı dersler veya Cornell Notları gibi not alma stilleri için kategori türleri atayın. Notları düzenli olarak gözden geçirmek için alt görevler ekleyin.

Özel şablonlar, yeni notlar oluşturmayı ve eski notları referans olarak açmayı kolaylaştırır. Takım projeleri üzerinde birlikte çalışmanız gerektiğinde notları sınıf arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz. İşbirliği özellikleri, verimli grup çalışma oturumları düzenlemeyi de kolaylaştırır. Açıklama gerektiren konular ve profesöre soracağınız sorular notlara ekleyebilirsiniz. ✨

4. ClickUp Sürüm Notları Şablonu

ClickUp'ın Sürüm Notları Şablonu ile ürünleri piyasaya sürün, güncellemeleri paylaşın ve değişiklikleri izleyin

Bir geliştirici olarak, yeni ürünleri piyasaya sürmenin heyecan verici ve stresli bir süreç olabileceğini bilirsiniz. Takip edilmesi gereken çok fazla ayrıntı vardır ve tüm belgeleri tek bir yerde tutmak zordur.

Sürüm notlarını kullanarak değişiklikleri kolayca izleyin ve güncellemeleri tek bir yerden paydaşlarla paylaşarak endişenizi azaltın. ClickUp'ın Sürüm Notları Şablonu, iş akışları oluşturmak, gelişmeleri izlemek ve ürünle ilgili notları yayınlamak için özel alanlar, durumlar ve görünümler gibi özellikler sunar.

5. ClickUp Toplantı Tutanağı Şablonu

ClickUp'ın Toplantı Tutanağı Şablonu'nu kullanarak hızlı, ayrıntılı ve verimli toplantı tutanakları oluşturun

Toplantıların sadece bir e-posta ile yetinilemeyeceği durumlar için, ClickUp Toplantı Tutanağı Şablonu, tartışmaları izlemek ve değerli notları kaydetmek için ideal bir seçenektir. Katılımcılar, ilgili bağlantılar, eylem öğeleri ve gündem öğeleri için bölümler içerir.

Haftalık toplantılar için çalışma sayfasını yeniden kullanın ve tekrarlanan bilgileri önceden doldurun veya şablonu kullanarak özel bir toplantı düzenleyin. Toplantı bittikten sonra toplantı tutanakları şablonunu tüm katılımcılarla paylaşın. Böylece katılımcılar, eylem öğelerini takip edebilir ve gelecek toplantılar için bilgilere başvurabilirler.

6. ClickUp 1'e 1 Şablonu

Bu ClickUp şablonuyla bire bir toplantılarınızda net roller ve beklentiler belirleyin

Bir yönetici olarak, takım üyelerinizle iletişim kurmanın ne kadar önemli olduğunu bilirsiniz. Bire bir toplantılar, geri bildirim almak, beklentileri ifade etmek ve değişiklikleri ve iyileştirmeleri tartışmak için vazgeçilmez bir parçadır.

ClickUp'ın 1'e 1 Şablonu ile tüm toplantı geçmişinizi tek bir yerde saklayın. Bu, zaman içindeki ilerlemeyi görmeyi ve toplantıları her bir takım üyesine göre özelleştirmeyi kolaylaştırır. İstenen rolleri ve eylem öğelerini vurgulamak ve gelecekteki işler için notları ve anahtar noktaları belirlemek için özel bölümler oluşturun. 📝

7. ClickUp Toplantı Takip Şablonu

ClickUp Toplantı Takipçisi şablonunu kullanarak toplantı gündemlerini yazın, kolaylaştırıcıları atayın ve başarılı turlu toplantılar düzenleyin

ClickUp'ın Toplantı Takip Şablonu, tüm toplantılarınızı tek bir görünümde düzenleyerek önemli bir etkinliği kaçırma veya anahtar bilgileri unutma olasılığını azaltır. ClickUp Tablo görünümünde takipçiyi özelleştirin ve tartışmalardan çıkan eylem öğelerini atayın. Güncel kalmak için toplantı takipçinizi gözden geçirip güncellemeyi unutmayın.

8. ClickUp Günlük Günlük Şablonu

ClickUp'ın Günlük Günlüğü Şablonunu kullanarak yapılacaklar listesi ekleyin ve tüm etkinliklerinizi takip edin

Proje etkinliklerini veya kişisel yapılacaklar listelerini takip etmek için günlük planlayıcı mı arıyorsunuz? ClickUp Günlük Günlüğü Şablonunu kullanarak günlük görevleri kaydedin, son teslim tarihleri atayın ve etkinliklere öncelik verin. İlerlemeyi yansıtmak ve iyileştirme alanlarını izlemek için günlük günlüğü güncellemeyi alışkanlık haline getirin. Bu belgeyi bir takım iş akışının parçası olarak kullanıyorsanız, günlük günlüğünüzü paylaşın, böylece herkes ne üzerinde çalıştığınızı ve bunun kendi programlarını nasıl etkileyebileceğini bilir.

9. ClickUp Günlük Notlar Şablonu

ClickUp'ın Günlük Notlar Liste görünümü ile düşüncelerinizi düzenleyin ve fikirlerinizi tek bir yerde saklayın

ClickUp'ın Günlük Notlar Şablonu, günlük içgörülerinizi not almanızı ve etkinliklerinize göre görevler oluşturmanızı kolaylaştırır. Market alışverişi gibi kişisel hayatınızda veya yaratıcı yazma gibi diğer amaçlarla görevleri yönetmek istiyorsanız, bu dijital planlayıcıyla işlerinizi halledin.

Liste görünümünü kullanarak günlük yapılacaklar listenizdeki tüm görevlere ve öğelere genel bir bakış elde edin. Görevleri özel kategorilere ayırın ve daha önce tamamlanması gerekenlere öncelik atayın. Son teslim tarihleri ekleyin ve görevleri işlerken yorumlar ve içgörülerle güncelleyin.

Günlük Notlar görünümünün güzelliği, hem iş hem de kişisel yaşamınızda kullanabilmenizdir. Üzerinde çalıştığınız bir kitabın karakter profillerini ayrıntılı olarak yazmak için yaratıcı bir yazma aracı olarak kullanın. Alternatif olarak, ailenizle birlikte bu şablonları kullanarak tüm etkinlikleri ve yapılacak işleri tek bir yerde saklayabilirsiniz. 🌻

10. ClickUp Toplantı Tutanağı (MoM) Şablonu

ClickUp Toplantı Tutanağı Şablonu ile belediye meclisinizin anahtar noktalarını hatırlayın

Çok sayıda toplantı düzenliyorsanız veya derinlemesine takım tartışmalarına katılıyorsanız, paylaşılan tüm ilgili bilgileri takip etmek zor olabilir. ClickUp'ın Toplantı Tutanağı (MoM) Şablonu ile her toplantıdaki tartışmaları, kararları ve önemli noktaları kaydedebilirsiniz.

Toplantı notlarının sorumluluğunu bir takım üyesine atayın. Son toplantı notları oluşturulduktan sonra, her katılımcının notları eksiksiz olup olmadığını gözden geçirmesini sağlayın. Gözden geçirme adımında ek bilgiler ekleyin ve toplantının son tutanaklarını ilgili tüm takım üyeleriyle paylaşın.

ClickUp ile Verimliliğinizi Bir Üst Düzeye Taşıyın

Evernote şablonları düzenli kalmak için harika bir yoldur, ancak tek seçenek değildir. Hala bir proje yönetimi aracıyla birlikte kullanabileceğiniz şablonlar ve belgeler bulamıyorsanız, belki de ClickUp'ı denemenin zamanı gelmiştir!

Galeri, verimliliği artırmak, proje hedeflerini izlemek ve toplantı performansını iyileştirmek için 1.000'den fazla şablon içerir. Her şablon, genel bir bakış elde etmek veya ayrıntılara dalmak için çeşitli görünümler sunar.

Özel alanlar sayesinde şablonları hayatınızın her alanında daha verimli olmanıza yardımcı olacak şekilde özelleştirebilirsiniz. 💪