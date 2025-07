Notebook LM'yi iş için kullanma

Toplantılarda veya derslerde, özellikle önemli ayrıntıları kaçırdığınızda, sanki gizemli bir bilmeceyi çözmeye çalışıyormuş gibi hissedersiniz.

Not almak çok önemlidir, ancak geleneksel yöntemler genellikle yetersiz kalır. İşte bu noktada, Notebook LM gibi yapay zeka destekli araçlar çevik not alma aracınız olarak devreye girer.

Notebook LM, sezgisel arayüzü ve akıllı algoritmaları sayesinde kısa sürede popülerlik kazanmış ve güçlü bir verimlilik aracı haline gelmiştir. Ancak, her yeni teknolojide olduğu gibi, etkili bir şekilde kullanmayı öğrenmek biraz zaman alabilir.

Bu blogda, iş için Notebook LM'yi nasıl kullanacağınızı anlatacak, avantajlarını vurgulayacak, en iyi uygulamaları keşfedecek ve olası sınırlamaları tartışacağız. Ayrıca, not alma deneyiminizi optimize etmek için diğer yararlı alternatifleri de tanıtacağız.

⏰ 60 Saniyelik Özet İş akışlarınızı basitleştirmek ve karmaşık bilgileri zahmetsizce anlamlandırmak mı istiyorsunuz? İşte Notebook LM'nin kısa bir özeti: Notebook LM : Not oluşturma, bilgileri düzenleme ve otomatik özetler için yapay zeka destekli araç

Anahtar özellikler : Notlardan özetler, içgörüler ve sesli podcast'ler oluşturarak hareket halindeyken kullanıma sunun

Kullanım örnekleri : Toplantı notlarını, iş akışlarını, araştırmaları ve görev önceliklerini yönetmek için idealdir

Avantajlar : Karmaşık bilgileri özetleyerek zaman kazandırır

Dezavantajlar : Sınırlı araç entegrasyonları, temel işbirliği özellikleri ve görüntü ağırlıklı veya yüksek hacimli içerik için uygun olmaması

Alternatifler: ClickUp (görev yönetimi), OneNote (Microsoft entegrasyonu) ve Evernote (dijital arşivleme)

Notebook LM nedir?

Google Labs tarafından tasarlanan Notebook LM, sorunsuz not alma için deneysel bir bilgi yönetimi aracıdır.

Aktif dinlemeyi destekleyerek, düşünceleri düzenleyerek ve beyin fırtınasını teşvik ederek verimliliği artırmayı amaçlamaktadır. Notebook LM, temel belgeler ve transkriptlerden derinlemesine sesli konuşmalar oluşturma özelliği ile de bilinir.

Akıllı asistanınız olmak amacıyla tasarlanan bu ürün, yapılandırılmamış bilgileri eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürür. Kısacası, Notebook LM, bilgiyi yakalamak ve değer elde etmek arasındaki boşluğu doldurmak için tasarlanmıştır.

Notebook LM'nin anahtar özellikleri

Bu deneysel aracın not alma işlevini yapay zeka ile modelleyen bir araç olduğunu unutmamak önemlidir. Bu sayede kullanıcılar, daha akıllı not yönetimi için tasarlanmış yeni bir araç setine sahip olurlar.

Notebook LM'nin bilgileri yakalamak, düzenlemek ve kullanmak için sunduğu dört özellik şunlardır:

Özellik #1 Not oluşturma ve düzenleme

Not alma söz konusu olduğunda, bu araç basit ve sezgisel bir kullanım sunar.

Kişiselleştirilmiş girişler için "Not ekle" özelliği, doğrudan yazma veya yapıştırma olanağı sunarak not oluşturmada esneklik sağlar. Notebook LM ayrıca önemli yanıtları sabitlemenize olanak tanır, böylece bu yanıtlar düzenlenemez, korunur ve erişilebilir olur.

Bir veya daha fazla notu birleştirebilmenizi sağlayan bir not defteri kılavuzu özelliği vardır. Bunun harika bir örneği, yüklenen kaynaklardan tek tıklamayla çalışma kılavuzları oluşturmasıdır.

Özellik #2 Özetler ve analizler

Belgeleri yüklediğinizde, Notebook LM'nin yapay zeka algoritmaları bunları anında net özetlere dönüştürür. Ayrıca içeriği analiz ederek özlü içgörüler oluşturur, kalıpları belirler ve anahtar noktaları düzenler.

Bu, kullanıcıların bilgilerin içinde boğulmak yerine hızlı bir şekilde değer elde etmelerine ve kararlarına odaklanmalarına yardımcı olur. Bu özellikler, Notebook LM'yi raporlar, proje özetleri, dersler ve vaka çalışmaları için ideal hale getirir.

Özellik #3 Podcast oluşturma

Notebook LM'nin dikkat çeken bir özelliği, Ses Özeti'dir. Bu özellik, içeriği ve notları özel podcast'lere dönüştürmenizi sağlar.

Bu özellik, bilgileri özümsemek için alternatif bir yol sunar. Net ve anlaşılır ses ile Notebook LM, işitme yoluyla öğrenmeyi kolaylaştırır ve işe gidip gelirken veya spor yaparken zamanı en verimli şekilde kullanmanızı sağlar.

Özellik #4 Net alıntılar

Bu araç, AI tarafından oluşturulan içeriğin şeffaflığını ve doğruluğunu artırmak için yanıtlarını net alıntılarla destekler. Her çıktı kaynağına geri bağlantı verir, böylece güvenilirlik ve güvenilirlik sağlanır.

Bu, Notebook LM'yi araştırma veya profesyonel işler için vazgeçilmez kılar. Takımlar bilgileri kolayca doğrulayabilir, kararlarını gerekçelendirebilir ve hesap verebilirliği artırabilir.

Notebook LM fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Artı: Kullanıcı başına aylık 20 $ (yalnızca premium Google Alan ve Gemini planlarına sahip takımlar için eklenti olarak kullanılabilir)

💡Bonus İpucu: Not almak için AI araçlarını kullanırken aşağıdaki noktaları göz önünde bulundurun: Doğru sonuçlar elde etmek için girişlerinizin açık ve öz olmasını sağlayın ✍️

Netlik ve alaka düzeyi için notları düzenli olarak gözden geçirin ve iyileştirin 🔍

AI'dan yararlanarak anahtar noktaları özetleyin, ancak gerektiğinde kişisel bağlam ekleyin 🧠

Kolay erişim için etiketler ve kategoriler kullanarak düzenli kalın 📂

İş Ayarlarında Notebook LM'nin Anahtar Uygulamaları

Notebook LM'yi iş için nasıl kullanacağınızı mı merak ediyorsunuz? Başlamak için şu adımları izleyin:

Notebook LM'ye giriş yapın. Burada, not defterinizi oluşturma seçeneğini bulacaksınız. "Oluştur" seçeneğini seçin

notebook LM aracılığıyla

Ardından, kaynağınızı eklemeniz istenir. Bu, ses dosyaları ve PDF'lerden bağlantılara ve düz metne kadar altı biçimden herhangi birinde birden fazla belgeyi içerir

Şimdi, bu aracı belirli anahtar uygulamalarda kullanmaya başlayalım:

Toplantı ve notları düzenleme

Tekrar eden veya tek seferlik olsun, tüm toplantılar net yönlendirme ve ilerleme için yapılandırılmış notlara ihtiyaç duyar. Gündemler ve belgeler sıklıkla söz konusu olduğundan, bunları verimli bir şekilde düzenlemek çok önemlidir.

Notebook LM, dağınık ayrıntıları hızlı erişim, daha akıllı kararlar ve sorunsuz takip için eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürerek bu süreci basitleştirir.

Notebook LM, net ve düzenli toplantılar ve notlar için şu şekilde yardımcı olur:

Tüm toplantı gündemlerinizi, tartışma noktalarınızı veya proje özetlerinizi bir kaynak olarak saklayın

Toplantılar sırasında manuel notlar ekleyin, ilgili noktaları bağlantılarla birbirine bağlayın ve yerleşik biçimlendirme özelliğiyle içeriği düzeltin

Dağınık toplantı notlarını özetlere, SSS'lere, çalışma kılavuzlarına ve brifing belgelerine dönüştürün

Bir not defterinde 1000 adede kadar ilgili toplantı notu saklayın. Bu, içeriği tek bir konu etrafında düzenlemenize ve yapılandırmanıza yardımcı olur. Ayrıca, kronolojik olarak sıralanmış notlarla tartışmaları kolayca yeniden inceleyin

➡️ Ayrıca okuyun: Not almayı daha iyi ve daha verimli hale getirmek için 5 strateji

Proje ş akışlarını kolaylaştırma

Projeler, içerik ve uygulama açısından eşit derecede önemlidir. İvmeyi ve ilerlemeyi sürdürmek için net iletişim, eylem planları ve minimum israf gerekir. Sorunsuz bir iş akışının gerçek amacı budur.

NotebookLM, projeleri daha iyi anlamanıza ve hatta hızlı eylem planları oluşturmanıza yardımcı olur. Ayrıca proje karmaşıklığını, gecikmeleri ve yanlış iletişimi azaltır.

Daha iyi proje ş akışları için aracı kullanmanın birkaç fikri ve yolu:

Herkesin sonraki adımları bilmesi için zaman çizelgeleri ve eylem öğeleri oluşturun

Aşamalar arasında daha sorunsuz geçişler için birbirine bağlı olası görevleri ve dönüm noktalarını vurgulayın

Raporları belirli paydaşların ihtiyaçlarına göre özelleştirin ve gereksiz iletişimi azaltın

Daha hızlı sorun çözümü, proje onayları ve rutin incelemeler için yazılı notlar olarak şablonlar oluşturun

Araştırma ve rapor analizi

Toplantılarda ve proje koordinasyonunda bir adım önde olmak, bilgili olmak demektir. Yönetim kararları için raporlar oluşturmak, kapsamlı veri analizi gerektirir. Bu tür derinlemesine içgörüler genellikle kapsamlı araştırma ve kaynaklar gerektirir.

NotebookLM'nin akıllı algoritmaları, araştırma sürecini kolaylaştırır, karmaşıklıkları basitleştirirken en üst düzey kaliteyi korur.

İşte nasıl:

Eklediğiniz araştırma verilerinden ve kaynaklardan tekrarlayan temaları veya eğilimleri belirleyin

Net mantık ve kolay anlaşılabilirlik için içgörülerinizi doğru alıntılar ve kaynak bağlantıları ile destekleyin

Karmaşık bilgileri özetleyen yapılandırılmış tablolar oluşturarak karar vericilere netlik ve erişilebilirlik sağlayın

Uzun araştırma makalelerinden, toplantı tutanaklarından veya belgelerden önemli noktaları özetleyin

Raporların içgörülü ve çözüm odaklı olmasını sağlamak için öneriler veya eyleme geçirilebilir çıkarımlar elde edin

🔎Biliyor muydunuz? Sadece %2,5'lik bir kesim çoklu görevleri etkili bir şekilde yerine getirebilir! Çoğu kişi için aynı anda birden fazla görevi yerine getirmek verimliliği ve etkinliği azaltır, bu nedenle odaklanarak öncelikleri belirlemek daha akıllı bir stratejidir.

Görev önceliklendirme ve planlama

İçgörülere hayat vermek, net eylem noktaları oluşturmayı gerektirir. Bunlar, bugün yapılacaklardan takımınızı anahtar teslimi sonuçlara yönlendirmeye kadar geniş bir aralıkta olabilir. Nasıl? Etkili görevler, stratejiler ve planlar oluşturun.

Notebook LM, düşünceleri ve içgörüleri not almak için tasarlanmıştır. Bununla birlikte, konuşma yapabilen yapay zekası, bunları planlara ve önceliklere dönüştürme potansiyeline sahiptir.

Araç size şu şekilde yardımcı olur:

Takımınızın çabalarını verimli ve üretken tutmak için en uygun görev dizilerini önerin

Delege edilecek, ertelenecek ve ele alınacak görevlere öncelik vermek için bir matris oluşturun

En son toplantı notlarına ve kaynak güncellemelerine göre haftalık ve günlük görev listeleri planlayın

Müşteri brifinglerine, izin planlarına ve eklediğiniz takım kapasitelerine göre ürün yol haritaları ve sprintler oluşturun

Takım işbirliği

Toplu girdi, her takım ve projenin temelidir. Herkesin düşüncelerini ve ihtiyaçlarını uyumlu hale getirmek, ilerlemeyi daha sorunsuz ve daha ilgi çekici hale getirir. Bu anlamda, işbirliği beyin fırtınasından öteye geçerek görev dağılımı ve gerçek zamanlı katkıları da içerir.

NotebookLM, erişim ve notebook paylaşımını etkinleştirerek ekip çalışmasını kapsamlı bir şekilde destekler.

Bu aracın potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için aşağıdaki adımları ve fikirleri izleyin:

Tüm paydaşlarla gerçek zamanlı işbirliği düzenleme ve beyin fırtınası için bir not defteri paylaşın

Not defterini yapılandırılmış katkılar için sorumluluk alanlarına bölün

Notebook LM'yi, çakışma çözümü ve eskalasyon toplantıları için bir inceleme panosu olarak kullanın. Bu, takım yöneticileri için daha iyi koordinasyonu da kolaylaştırır

💡Profesyonel İpucu: Görevleri otomatikleştirmek için AI'yı nasıl kullanacağınızı mı merak ediyorsunuz ? Aşağıdaki stratejileri izleyin: AI ile kolaylaştırılabilecek tekrarlayan görevleri belirleyin 🤖

Rutin işlemleri otomatik olarak gerçekleştirmek için AI iş akışları oluşturun 🔄

Daha iyi performans için AI sistemlerini sürekli izleyin ve optimize edin 📊

AI'dan yararlanarak görevleri aciliyet ve öneme göre önceliklendirin ⏰

İş yerinde Notebook LM'yi kullanmak için en iyi uygulamalar

Kullanım örnekleri, Notebook LM'nin işyerindeki etkisini önemli ölçüde artırır. Bununla birlikte, sadece birkaç adımla bu aracı daha da iyi bir yapay zeka destekli araştırma aracına dönüştürebilirsiniz.

İşte özellikle dikkate alınması gereken beş önemli uygulama:

Belgeleri ve kaynakları not defterinizin kaynak listesine yüklemeye devam edin. İlgili içerik, Notebook LM'nin etkili bir not alma aracı ve kapsamlı bir bilgi tabanı olarak işlev görmesine yardımcı olur. Ayrıca, "Tüm notları kaynağa dönüştür" seçeneğiyle Notebook LM'nin kaynaklarını güncelleyebilirsiniz.

Not defterlerinizi bölümlere ayırmayı deneyin

Her bir not defterini tek bir proje, konu veya müşteriye ayırın. Not alma hiyerarşisindeki net bölümler, erişimi kolaylaştırır. Ayrıca, içgörülerinizi odaklayarak verilerin hızlı bir şekilde geri alınmasını sağlar.

Komutlarınızı ayrıntılı tutun

Doğru bilgilere ihtiyacınız varsa, sorularınızın da net olması gerekir. Talimatlarınızın son derece ayrıntılı olduğundan emin olun. Büyük veri kümeleriyle çalışırken, bu uygulama en eyleme geçirilebilir içgörüler sağlar.

Önce tekrarlayan görevleri ele alın

Notebook LM'nin birçok uygulaması olsa da, rutin görevleri kolaylaştırmaya öncelik verin. Bu araçla hızlı raporları ve tutanakları otomatikleştirerek, yüksek değerli, stratejik karar almaya odaklanabilirsiniz.

Yazılı not şablonları oluşturun

Eskalasyon flash kartları veya proje kaydı gibi düzenli konular için kullanıma hazır şablonları kullanın. Bu, takım üyelerinin not alma sürecini hızlandıracak ve yöneticilerin inceleme sürecini basitleştirecektir. Notebook LM'den bir şablon isteyin, sabitleyin ve takımın notlarına kopyalamasına izin verin.

İş yerinde Notebook LM kullanmanın avantajları

İşte iş yerinde Notebook LM kullanmanın beş avantajı:

Merkezi organizasyon: Tüm notlarınızı tek bir yerde birleştirerek bulmanızı ve yönetmenizi kolaylaştırır. Belgelerin birden fazla platforma dağılma olasılığını ortadan kaldırır

AI destekli içgörüler ve raporlar: Uzun notları kısa, eyleme geçirilebilir özetler ve raporlara dönüştürür. Zaman kazandırır ve karmaşık konuları daha kolay anlamanızı sağlar

Ses özetlerini basitleştirir: Sezgisel bir arayüzde podcast ve komut dosyası oluşturma özelliği sunar. Fikirleri düzenler ve teknik uzmanlığı minimum düzeyde olan kullanıcıların bile ses oluşturmasına olanak tanır

Araştırma süresini azaltır: Yalnızca eklediğiniz kaynaklara atıfta bulunur ve girilen bilgilere sadık kalır. Ayrıca yanıtlar içinde otomatik olarak alıntılar sunarak araştırma çabalarını azaltırken güvenilirliği ve doğruluğu korur

Notebook LM kullanımında sık karşılaşılan sorunlar

Notebook LM birçok avantaj sunsa da, dikkate alınması gereken birkaç zorluk vardır:

Temel konuşma AI: İçgörüler yalnızca manuel olarak eklenen kaynaklara dayanır. Bu, etkili bir şekilde yönetilmezse bilgilerin eksik olmasına neden olur

Analitik, yapılan sorgularla sınırlıdır: Premium özellikler, günlük kullanıcı erişimi ve bir haftalık sorgu sayıları ile ilgili analitik sunar. Bu, iş veya proje performansının izlenmesi için çok değerli değildir

Entegrasyonlar yoktur: İşbirliği araçları ve harici entegrasyonlar yoktur. Notebook LM şu anda sağlam takım tabanlı veya platformlar arası iş akışları için uygun değildir

Sınırlı kaynak biçimleri: Yalnızca metin, PDF'ler, web sayfası bağlantıları ve Google Slaytlar ve Dokümanlar gibi Google Drive yüklemelerini destekler. Ayrıca, yalnızca metin tabanlı bilgileri işler, görüntü ağırlıklı içerikleri işlemez

Yanıtlarla ilgili kısıtlamalar: Temel planda günde yalnızca 50 sohbet sorgusu ve üç ses oluşturma izni verilir. NotebookLM Plus, günde 500 sorgu ve 20 ses oluşturma izni sunsa da, yüksek hacimli ihtiyaçlar için uygun değildir

Notebook LM bir dizi uygulama sunsa da, bir çalışma ortamında kesintisiz verimlilik için gereken özellikler, entegrasyonlar ve esneklik açısından yetersiz kalabilir. Bu sınırlamalar göz önüne alındığında, alternatif AI yazma araçlarını değerlendirmek doğaldır.

İş için her şeyi içeren uygulama ClickUp, not alma, görev yönetimi ve yapay zeka özelliklerini tek bir güçlü platformda etkili bir şekilde birleştirir.

ClickUp'ın AI Notetaker, toplantı içeriğini yakalamak ve yönetmek için kapsamlı, otomatik bir çözüm sunarak takımların toplantıları yönetme şeklini dönüştürür. Zoom, Microsoft Teams ve Google Meet gibi popüler platformlarla sorunsuz bir şekilde entegre olur ve toplantılarınızın manuel çaba gerektirmeden iyi bir şekilde belgelenmesini sağlar.

AI Notetaker, toplantılarınıza katılımcı olarak katılır, tartışmaları kaydeder ve transkript ile birlikte tam ses kaydı sağlar. Ayrıca, toplantı sırasında alınan anahtar kararları ve önemli noktaları vurgulayan kısa özetler oluşturur.

Not Tutan, tartışılan eyleme geçirilebilir görevleri belirler ve listeler, böylece sorumluluklar ve son tarihler konusunda netlik sağlar. Bu eylem öğeleri otomatik olarak ClickUp Görevlerine dönüştürülebilir ve böylece iş akışınız kolaylaşır.

ClickUp ve Notebook LM'nin karşılaştırmasını merak mı ediyorsunuz? İşte hızlı bir özet:

Özellik NotebookLM ClickUp AI Entegrasyonu ❌ Eklenen kaynaklara dayalı temel konuşma AI ✅ Notları özetler Yeni içerik oluşturur Görevler ve eylem öğeleri oluşturur 30'dan fazla ClickUp aracına doğrudan entegre olur Gelişmiş otomasyon ve iş akışlarını destekler İşbirliği ❌İşbirliği araçları yoktur Sınırlı paylaşım seçenekleri sunar ✅Gerçek zamanlı işbirliği Görev paylaşımı özelliği Yorum yapma ve anında etiketleme desteği Özelleştirilebilir izin ve dışa aktarma seçenekleri Kaynak Biçimleri ❌Google Dokümanlar, PDF'ler ve kopyala-yapıştır ile sınırlıdır ✅Görüntüleri, videoları, elektronik tabloları, belgeleri, görevleri, toplantı bağlantılarını gömme ve içe aktarma olanağı sunar. 1000'den fazla uygulama ile entegrasyon özellikleri Analitik ❌Sorgularla ilgili temel kullanım istatistikleri ✅Proje zaman çizelgeleri, verimlilik izleme ve performans bilgileri hakkında ayrıntılı analizlerÖzel bir gösterge paneli aracı içerirGantt Grafikleri, Kanban panoları ve İş Yükü görünümleri gibi özel görünümler sunar Özelleştirme ❌Önceden tasarlanmış şablonlar veya özel alanlar yok ✅Binlerce kullanıma hazır şablonÖzel iş ihtiyaçları için çeşitli özel alanlar sunar

Kapsamlı bir belge işbirliği yazılımı olan ClickUp, not almaktan çok daha öteye giden kullanıcı dostu çözümler sunar.

ClickUp Not Defteri, hızlı ve sorunsuz not alma için tasarlanmıştır. Her çalışma alanına entegre edilmiştir, böylece fikirlerinizi veya toplantı notlarınızı anında yazabilirsiniz. Not Defteri ayrıca yapılacaklar için bir kontrol listesi oluşturmanıza ve her şeyi bir göreve dönüştürmenize olanak tanır.

Basit arayüzü ve biçimlendirme özellikleri, verimlilik araç setinize güçlü bir katkı sağlar. Ayrıca, tarayıcı veya mobil cihazlardan notlarınıza erişmek için de idealdir.

Daha Fazla Bilgi Çarpıcı belgeler oluşturun, takımınızla gerçek zamanlı olarak düzenleyin ve hatta iş akışlarınızı ClickUp Belgeleri ile bağlayın

Ayrıntılı, yapılandırılmış belgeler mi arıyorsunuz? ClickUp Docs tek noktadan bir çözümdür. Ayrıntılı biçimlendirmenin yanı sıra, bu araç görüntüleri, bağlantıları, görevleri ve takvim etkinliklerini gömme olanağı da sunar.

Canlı düzenleme özellikleri, takım üyelerinin kolayca katılmasını ve katkıda bulunmasını sağlar. Her belgenin, herkesin ayrı bir alana ihtiyacı olması durumunda kullanılabilecek birden fazla alt sayfası vardır. Tek bir belge, rutin incelemeler ve araştırma projesi güncellemelerinden yapılandırılmış yol haritalarına kadar her şeyi kapsar.

Daha fazla bilgi edinin Toplantıları özetleyin, brifinglerden içgörüler elde edin ve hatta ClickUp Brain ile proje yol haritaları oluşturun

ClickUp Brain, manuel çabaları azaltmak, içgörüleri en üst düzeye çıkarmak ve verimli notlar oluşturmak için ihtiyacınız olan şeydir. Bu araç, proje güncellemelerini özetler ve stand-up özetleri sunar. Ayrıca, potansiyel iyileştirmeler, öneriler ve içgörüler de sağlar.

Ayrıca toplantılardan görevleri algılar ve oluşturur. Her yanıt kaynak bağlantıları ile donatılmıştır, böylece belge kaynaklarını ve bağlantıları kolayca geri alabilirsiniz. Mantık odaklı görev durumu değişiklikleri ve dokümantasyon gibi gelişmiş AI otomasyonu sunar. Bu sayede manuel müdahaleyi azaltır, görev yönetimi verimliliğini artırır ve takımların minimum çabayla uyumlu çalışmasına yardımcı olur.

Bazen, toplantınız için bir belge oluşturmak için zamanınız veya kaynaklarınız kısıtlı olduğunda, ClickUp kullanıma hazır not alma şablonlarıyla size yardımcı olur.

Daha fazla bilgi edinin Clickup Toplantı Notları Şablonu ile düşüncelerinizi not alın, proje güncellemelerini inceleyin ve anında görevler oluşturun

Not alma söz konusu olduğunda, ClickUp'ın Toplantı Notları Şablonu, basitlik ve ayrıntı arasında mükemmel bir denge sağlar. Beklentileri, katılımcıları, gündemi ve eylem öğelerini karşılamak için önceden tasarlanmış bölümlerin yanı sıra profesyonel davranış kurallarını teşvik etmek için özel bir kılavuz sayfası içerir.

Ayrıca, her gün için birden fazla alt sayfa ekleyerek takım tartışmaları, proje kontrolü ve bire bir görüşmeler için ideal hale getirebilirsiniz. Tek yapmanız gereken yazmaya başlamak, gerisini şablon halleder.

💡Bonus İpucu: Araştırma planı şablonlarınızın potansiyelini en üst düzeye çıkarmak mı istiyorsunuz? İşte izleyebileceğiniz bazı stratejiler: Özel araştırma hedeflerinize uyacak şekilde şablonları özelleştirin 📊

Karmaşık görevleri yönetilebilir bölümlere ayırın 📝

Kolay başvuru için tutarlı biçimlendirme kullanın 📅

Çeşitli içgörüler için takım üyeleriyle işbirliği yapın 🤝

Projeniz geliştikçe şablonları düzenli olarak güncelleyin 🔄

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Herhangi bir ücretli plana üye başına aylık 7 $ karşılığında ekleyin

Not alma stratejilerinizi optimize etmek için keşfedebileceğiniz bazı alternatifler:

OneNote: Bu not alma aracı, Microsoft'un ekosistemiyle entegre çalışır. Zengin biçimlendirme araçları, cihazlar arası senkronizasyon ve sezgisel düzenleme özelliklerine sahiptir. Genel olarak, kişisel ve profesyonel notlar için idealdir. Bununla birlikte, arayüzü bazen karmaşık görünebilir ve yeni kullanıcıların gezinmede zorluk yaşamasına neden olabilir

Evernote: Büyük miktarda notta üstün performans gösteren Evernote, birkaç oldukça güçlü özelliğe sahiptir. Gelişmiş arama, sağlam etiketleme ve sorunsuz senkronizasyon özelliklerine sahiptir. Kısacası, kapsamlı dijital arşivleme için birinci sınıf bir araçtır. Dikkat edilmesi gereken bir husus, fiyatlandırma modeli ve karmaşık arayüzüdür

Apple Notes: Bu seçenek, iOS ve macOS cihazlar arasında sorunsuz entegrasyonu ile bilinir. Basit bir arayüze, zengin medya desteğine ve güçlü güvenlik özelliklerine sahiptir. Bununla birlikte, Apple ekosistemine özeldir ve çapraz platform işlevselliği yoktur

Notion: Özelleştirilebilir çalışma alanları ve zengin metin düzenleme özellikleriyle bilinen Notion, sağlam bir not alma seçeneğidir. Ayrıca, kişisel notlar, proje yönetimi veya bilgi tabanları için veritabanları, Kanban panoları ve işbirliği özellikleri de sunar. Karmaşıklığı nedeniyle, öğrenme eğrisi daha uzundur ve ara sıra performans sorunları yaşanabilir

Google Keep: Notebook LM gibi, bu da başka bir Google ürünüdür. Keep, hızlı not alma, renk kodlama, sesli notlar ve görüntü tanıma özellikleri sunar. Farklı cihazlarda fikirleri kaydetmek için idealdir. Ancak, sınırlı biçimlendirme ve düzenleme özellikleri, daha karmaşık ihtiyaçları olan kullanıcıları hayal kırıklığına uğratabilir

ClickUp ile İş Yerinde Not Alma Süreçlerinizi Geliştirin

Etkili toplantı bilgileri yeni müşteriler kazanmanıza yardımcı olabilir, açık ve etkili notlar ise görevlerin tamamlanmasını kolaylaştırabilir. Doğru araç, işyerinde verimliliği, işbirliğini ve karar vermeyi artırmak için çok önemlidir. 🤝

Notebook LM sağlam bir başlangıç sunar. Ancak sınırlamaları göz önüne alındığında, şu soruyu sorabilirsiniz: Bu araç sizin için doğru araç mı?

Gerçek bir verimlilik artışı için Notebook LM'nin temel özellikleri yeterli olmayabilir. İdeal çözüm, not almaktan proje yürütmeye kadar her şeyi desteklemelidir. AI ile geliştirilmiş sağlam analitik, hızlı not alma ve çarpıcı görselleştirme özellikleri sunan kapsamlı bir platform olan ClickUp'ı deneyin.

ClickUp ile, güçlü özelliklerinden en iyi şekilde yararlanmak için tek yapmanız gereken yazmaya başlamaktır.

Not alma ve proje teslimatınızı bir üst seviyeye taşımaya hazır mısınız? ClickUp'a bugün kaydolun! 🚀