2025'in En İyi 10 Müteahhit Yönetimi Yazılımı ve İzleme Sistemini Test Ettik

Hala sıkıcı evrak işleri ve tekrarlayan görevlerle sözleşmeli hizmetlerinizi yöneterek zaman mı kaybediyorsunuz?

Öyleyse, durmanızın zamanı geldi — bunu yapmak için daha iyi bir yol var. ?

Günümüzün yüklenici yönetim araçları esnek, sezgisel ve güçlüdür. Sizin için tüm ağır işleri hallederler, böylece rakiplerinizin önüne geçebilir ve işlerinizi daha hızlı tamamlayabilirsiniz.

Ancak doğru yazılıma yatırım yaptığınızdan nasıl emin olabilirsiniz? İşte burada devreye giriyoruz!

Bu listeyi, 2024 için en iyi 10 yüklenici yönetim yazılımı aracı hakkında kişisel rehberiniz olarak kullanın. En iyi ve en bilinçli kararı vermeniz için ihtiyacınız olan tüm bilgileri size sunmak için gerekli çalışmaları tamamladık. Anahtar özellikleri, fiyatları, yorumları, sınırlamaları ve daha fazlasını ayrıntılı olarak inceleyeceğiz.

Yüklenici yönetim yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?

Modern çalışma ortamındaki hemen hemen her şey gibi, doğru yüklenici yönetim yazılımı da büyük fark yaratır. Ancak gerçekçi olalım, düzinelerce seçeneği incelemek için saatler harcamak istemezsiniz. Hayatınızı kolaylaştıracak verimli bir İK yazılımı istediğiniz için buradasınız.

İhtiyacınız olanı biliyorsanız, doğrudan önemli kısımlara geçebilirsiniz! Ancak emin değilseniz, doğru yüklenici yönetim araçlarını bulmak için dikkat etmeniz gereken birkaç nokta aşağıda verilmiştir:

Kullanılacak En İyi 10 Müteahhit Yönetim Yazılımı

İş günlerinizi kolaylaştırmak için en iyi 10 yüklenici yönetim yazılımını karşılaştırarak en iyilere göz atalım.

ClickUp'taki global zamanlayıcı ile yüklenicilerinizin zaman takibi yapmasını, tahminler belirlemesini ve her yerden notlar eklemesini sağlayın

ClickUp, işi tamamlamak için ihtiyacınız olan tüm araçları (ve daha fazlasını) içeren uçtan uca bir proje yönetimi, CRM ve ERP yazılımıdır.

İnsan odaklı arayüzü, büyük ve küçük işletmelere aynı şekilde hizmet verecek esnekliğe sahiptir. Ayrıca, uzman müteahhitler, alt yükleniciler, paydaşlar, müşteriler ve daha fazlasını denetlemek ve onlarla iletişim kurmak için gereken işlevselliğe sahiptir. Böylece, genel müteahhitler ve şantiye inşaatları veya serbest çalışanlar ve BT projeleri ile çalışıyor olsanız da, her zaman arkanızda destek vardır.

ClickUp Proje Zaman Takibi'ni kullanarak zamanınızı bütçelendirebilir, tahminler belirleyebilir, raporları görüntüleyebilir ve istediğiniz zaman, istediğiniz yerden notlar ekleyebilirsiniz. Ayrıca, hazır şablonlardan birini kullanarak önceden oluşturulmuş iş akışları, görünümler ve daha fazlasıyla ClickUp'ta süreçlerinizi başlatabilirsiniz! Mevcut iş gücünüzü doğru görevlere eşleştirmek ve sorunsuz bir yüklenici yönetim sistemi oluşturmak için ClickUp Kaynak Yönetimi İnsanlar şablonunu öneririz.

Ayrıca, proje yönetimi dış kaynak kuruluşları, her bir müşteri için uygulama, faturalandırma, risk yönetimi ve finansal metrikleri denetlemek için ClickUp araçlarını kullanabilir. ?️

ClickUp'ın en iyi özellikleri:

Bu Şablonu İndirin Geliştirme, onay ve gönderi aşamalarına kadar tüm sözleşmelerinizi takip edin!

ClickUp sınırlamaları:

Rol tabanlı AI özelliği olan ClickUp AI , yalnızca Sonsuza Kadar Ücretsiz kullanıcılarına ücretsiz deneme olarak sunulmaktadır. Ancak, aylık sadece 5 $ karşılığında herhangi bir ücretli plana ekleyebilirsiniz

Bazı kullanıcılar, çok sayıda güçlü özelliğe alışırken hafif bir öğrenme eğrisi yaşayabilir

ClickUp fiyatlandırması:

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp puanları ve yorumları:

G2: 4,7/5 (8.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.000'den fazla yorum)

2. Worksuite

via Worksuite

Worksuite, serbest çalışanların yönetimi için bir proje yönetimi yazılımıdır. Ağınızı düzenlemek ve büyütmek için özelleştirilebilir seçeneklerle küresel bir işgücünü yönetmek üzere tasarlanmıştır.

Bu kullanışlı SaaS aracı, işe alım sürecini otomatikleştirmenize, işgücü verilerini merkezileştirmenize, yüklenicilere ödeme yapmanıza ve elektronik tablo yönetimi gibi idari işleri en aza indirmenize yardımcı olur. Hatta, yüklenici yönetim sürecini hızlandırmak için en yetenekli çalışanlarınızı ortaya çıkarmanıza bile yardımcı olabilir. ?

Worksuite'in en iyi özellikleri:

Bulut, SaaS ve mobil uygulama işlevselliği ile tüm işletim sistemlerinde serbest proje yönetiminizi optimize edin

Uluslararası yükleniciler için para birimi dönüştürme özelliği ile tüm projelerinizin iş maliyetlerini yukarıdan aşağıya görünümünde görüntüleyin

Otomatikleştirilmiş elektronik tablolar ve idari görevlerle belge yönetiminden kurtulun

Özelleştirilebilir sözleşme yönetimi çözümleriyle her projenin yaşam döngüsü boyunca her şeyi düzenli tutun

Worksuite sınırlamaları:

Arayüz modası geçmiş ve bazen uygun işlevsellikten yoksundur

İş sözleşmelerini ve sözleşmeleri manuel olarak yüklemek zor olabilir

Worksuite fiyatlandırması:

Temel özellikler: 500 $/ay

Vizyon: 1.000 $/ay

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Worksuite puanları ve yorumları:

G2: 4,5/5 (80+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (60'tan fazla yorum)

3. Rippling

rippling aracılığıyla

Rippling, İK, BT ve finans ihtiyaçları için birleşik bir gösterge paneli sunan küresel bir işgücü yönetim platformudur. Giderler, sosyal haklar ve maaş bordrosu gibi sistemleri birleştirerek, çalışan yaşam döngüsünün tüm yönlerini yönetmenizi sağlar.

Bu güçlü yüklenici yönetimi çözümü, yüklenici uyumluluk standartları için gerekli güvenlik protokollerini uygulamanıza ve birkaç tıklamayla tüm gerekli denetim verilerini almanıza yardımcı olabilir. Ayrıca, hızlı ve kolay iş gücü verileri için basit bir çalışan grafiği kullanarak proje analizlerini, politikaları, iş akışını ve izinleri denetleyebilirsiniz.

Rippling'in en iyi özellikleri:

Brex, Nectar, Checkr ve Guideline gibi mevcut araçlarınızla yüzlerce entegrasyonla her şeyi bir araya getirin veya uygulama mağazasından önerilen yazılım çözümlerini edinin

Modern arayüz, çalışanların ve yüklenicilerin sosyal hak planları, maaş bordrosu ve daha fazlasını kolayca görüntülemelerini sağlar

Hızlı ve kolay başlangıç sistemi, yeni çalışanlar için deneyimi özelleştirmenize olanak tanır

Her çalışan, yüklenici ve serbest çalışan için bütçeleme ve tahmin özellikleriyle finansmanınızı kontrol altında tutun ?

Rippling sınırlamaları:

Özel ücretsiz teklif hizmetleri olmadan ayrıntılı fiyat bilgileri mevcut değildir

Proje yönetimi, CRM veya ERP işlevselliği yoktur

Dalgalı fiyatlandırma:

Özel Plan: Aylık 8 $'dan başlayan fiyatlarla

Yayılan puanlar ve yorumlar:

G2: 4,8/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,9/5 (2.000'den fazla yorum)

Bu Rippling alternatiflerine göz atın!

4. Deel

deel aracılığıyla

Deel, İK ve uyumluluk yönetimi için bulut tabanlı bir çözümdür. Tek bir gösterge panelinde iş yerinizin merkezi görünümünü sunarken, tam zamanlı çalışanları ve bağımsız yüklenicileri işe almanıza, işe başlatmanıza ve maaşlarını ödemenize yardımcı olur.

Yöneticiler, çalışanlar, yükleniciler ve liderler, Deel'in self servis arayüzünü kullanarak düzinelerce maaş ve para çekme görevini tamamlayabilir. Deel'in birçok anahtar özelliği, 200 çalışana kadar olan işletmeler için kullanışlı olan ücretsiz bir planda mevcuttur. ?

Deel'in en iyi özellikleri:

Otomatik ödeme işleme ile uluslararası çalışanlar ve yükleniciler için maaş bordronuzu kolaylaştırın

Çalışanların ve yüklenicilerin oturum açarak yaklaşan ödemelerini istedikleri zaman görüntülemelerine olanak tanıyarak İK departmanınızın iş yükünü azaltın

Yurtdışındaki çalışanların ve yüklenicilerin işe alım sürecini basitleştirerek, küresel takımınızın bir parçası gibi hissetmelerini sağlayın

Bu yüklenici yönetim yazılımı, küresel bir İK sistemi kullanarak küçük işletmelerdeki yükleniciler ve çalışanlar için İK yönetici ve raporlama işlemlerini otomatikleştirir

Deel sınırlamaları:

Deel bulut tabanlı bir çözümdür ve Android, iOS, Windows veya Linux cihazlarda kullanılamaz

Arka uç müşteri desteğinin olmaması ve müşteri hizmetleri temsilcileriyle görüşme planlamanın zorluğu

Deel fiyatlandırması:

Deel HR: Ücretsiz

Yükleniciler: 49 $/ay

EOR: 599 $/ay

Global Payroll: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Deel puanları ve yorumları:

G2: 4,6/5 (700'den fazla yorum)

Capterra: 4,2/5 (70+ yorum)

Deel alternatiflerini inceleyin!

5. Lusha

lusha aracılığıyla

Lusha, B2B şirketleri için işe alım ve sözleşme yapmayı kolaylaştıran bir pazarlama istihbaratı ve takım yönetimi platformudur. Ayrıca, satış istihbaratını kullanarak hizmetlerinize yatırım yapması muhtemel şirketleri gösteren bir potansiyel müşteri bulma merkezi olarak da fonksiyon görür. ?

Bir işe alım ve aday bulma aracı olarak Lusha, işe alımlarınızı daha ucuz ve zaman alıcı hale getirmek için nitelikli adaylardan oluşan bir havuz sunar. Yazılım, kolaylaştırılmış entegrasyon, kayıt ve izleme süreciyle işe alımlarınızı hızlandırmanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Üstelik ücretsiz olarak deneyebilirsiniz!

Lusha'nın en iyi özellikleri:

İşe alım süreçlerinizi basitleştirerek, kimsenin zamanını boşa harcamadan kolay bir kurulum deneyimi yaratın

Güncel bir veritabanı oluşturun ve CRM'niz için otomatik güncellemelerin keyfini çıkararak B2B operasyonlarınızı kolaylaştırın

Her yönden uyumluluk sorunlarını önlemek için gelişen güvenlik ve gizlilik düzenlemelerini takip edin

Lusha'nın doğru iletişim veritabanı sayesinde, iş yükü olmadan tam olarak ihtiyacınız olan yüklenicileri ve adayları bulun

Lusha sınırlamaları:

Mobil uygulama, Linux ve Chromebook desteği yoktur

Ücretsiz plan, ayda beş kredi ve tek bir kullanıcı ile sınırlıdır, bu da onu çoğu işletme için pratik olmayan bir uzun vadeli çözüm haline getirir

Lusha fiyatlandırması:

Ücretsiz: Bir kullanıcı için aylık 0 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 39 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 69 $

Ölçek: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Lusha puanları ve yorumları:

G2: 4,3/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,0/5 (300'den fazla yorum)

6. Atlas

atlas aracılığıyla

Atlas, şirketlerin sınırların ötesine genişleyerek dünya çapında yüklenicilerle çalışmasına yardımcı olmak için yüklenici yönetim yazılımı sağlar. Birden fazla üçüncü taraf sağlayıcıya olan ihtiyacı ortadan kaldırarak, uyumluluğu yönetmeyi ve küresel iş gücünüze tek bir platformdan ödeme yapmayı kolaylaştırır. ?

Birçok yüklenici yönetim aracından farklı olarak Atlas, çalışanlarınız ve yüklenicileriniz için vize sponsorluğu ve mobilite elde etmenize de yardımcı olabilir. Hatta ailelerin taşınması ve barınması konusunda da yardımcı olurlar, böylece yetenekleriniz küçük şeyleri dert etmeden size en iyi işlerini sunmaya odaklanabilir.

Atlas'ın en iyi özellikleri:

Yetenekleriniz ve aileleri için konut, ofis alanı, taşınma ve daha fazlası dahil olmak üzere uçtan uca vize sponsorluğu ve mobilite desteği alın

Tek bir platformdan küresel iş gücünüzü yönetin ve konumdan bağımsız olarak maaş bordrosu işlemlerini kolayca gerçekleştirin

Yerel uzmanların yardımıyla, işe alım sürecini hızlı hale getirin ve yeteneklerinizin konumuna göre uyumluluğu sağlayın

160'tan fazla ülke için güvenilir İK uzmanlığı ve hukuki bilgiler edinin

Atlas sınırlamaları:

Pahalı ücretli planlar ve ücretsiz sürümün olmaması, Atlas'ı küçük ve orta ölçekli işletmeler için çok pahalı hale getirebilir

Yerel İK ve müşteri hizmetleri temsilcilerinden daha yavaş yanıt süreleri

Atlas fiyatlandırması:

Kayıtlı İşveren: Çalışan başına aylık 450 $

Vize ve Mobilite Sponsorluğu: 1.500 $/vize

Atlas derecelendirmeleri ve yorumları:

G2: 4,4/5 (5+ yorum)

Capterra: Yok

7. Avetta

avetta aracılığıyla

Avetta, müşterilerin ve tedarikçilerin tedarik zinciri risklerini, güvenliğini ve sürdürülebilirliğini yönetmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış bir yüklenici yönetim yazılımıdır. Aynı zamanda küresel bir ağ olarak da işlev görür ve siber güvenlikten sürdürülebilirliğe kadar her şey için araçlar sağlar.

Avetta, yüklenici yönetim araçları sağlamanın yanı sıra, sizi küresel yüklenici ve alt yüklenici ağlarıyla bağlantıya geçirerek ihtiyacınız olan yetenekleri kolayca bulmanızı sağlar.

Avetta'nın en iyi özellikleri:

Tüm yüklenicileri, çalışanları ve iş sahalarını tek bir platformdan yöneterek tedarik zinciri güvenliği yönetimini daha kolay hale getirin

Gösterge panelinden yüklenici ve tedarikçi ilişkilerini yönetin, çalışanlarınızı (ve itibarınızı) daha kolay koruyun

Sözleşmelerinizi şeffaf ve güvene dayalı ilişkilere dönüştürerek yükleniciler ve müşterilerle anlamlı bağlantılar kurun

Tüm yükleniciler için güvenlik uygulamalarının görünürlüğünü artırarak güvenlikle ilgili olayların oranını azaltın

Avetta sınırlamaları:

Fiyat bilgileri Avetta'nın web sitesinde veya popüler inceleme platformlarında mevcut değildir

Müşteri desteğiyle bağlantı kurma ve çözüm alma konusunda bazı zorluklar

Avetta fiyatlandırması:

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Avetta puanları ve yorumları:

G2: 2. 9/5 (15+ yorum)

Capterra: 1. 8/5 (40+ yorum)

8. Uzaktan

remote aracılığıyla

Remote, şirketlerin dünyanın her yerinden yüklenicileri ve çalışanları işe almasını kolaylaştıran küresel bir istihdam çözümüdür. Birden fazla ülkede vergi, maaş bordrosu, sosyal haklar ve uyumlulukla ilgili sorunları ortadan kaldırmak için tasarlanmıştır, böylece siz önemli işlere odaklanabilirsiniz. ?

Yardımcıların yönetimi veya gider geri ödemelerinin dağıtımı konusunda yardıma ihtiyacınız varsa, Remote bunu gerçekleştirebilir. Ayrıca ölçeklenebilirlik için tasarlanmıştır ve işletmelerin yeni ülkelerde büyümesine ve yeni dallar açmasına yardımcı olur.

Uzaktan çalışmanın en iyi özellikleri:

Remote'un vergi hesaplamalarınızı yapmasına ve otomatik vergi ödemelerini işlemesine izin vererek vergilerinizle ilgili endişelerinizden kurtulun

Otomasyon ile maaş bordrosu girdilerini, vergi öncesi kesintileri, ödeme onaylarını, gider geri ödemelerini, doğrudan mevduatları ve diğer yönetici görevlerini basitleştirin

Çoğu işletim sisteminde web portalı veya mobil uygulamalar aracılığıyla Remote'u kullanarak yüklenicilerinizi her yerden yönetebilirsiniz

Uzak avantaj yöneticisi ile yüklenicilerinizin ve çalışanlarınızın avantajlarını daha kolay anlamalarını sağlayın

Uzaktan sınırlamalar:

Bazı incelemelerde, farklı ülke ve bölgelerdeki ödemelerle ilgili net bilgi eksikliğinden bahsedilmektedir

Müşteri hizmetleri yanıtları her zaman zamanında verilmiyor

Uzaktan fiyatlandırma:

Yüklenici Yönetimi: Yüklenici başına aylık 29 $

Kayıtlı İşveren: Çalışan başına aylık 599 $

Global Payroll: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Uzaktan derecelendirmeler ve yorumlar:

G2: 4,5/5 (600'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (40+ yorum)

9. Fiverr Enterprise

fiverr Enterprise aracılığıyla

Fiverr Enterprise (diğer adıyla Fiverr Business), serbest çalışan iş gücünüzün her yönünü kolaylaştırmak için tasarlanmış bir SaaS yüklenici yönetim aracıdır. Takımlarınızın daha hızlı çalışmasına ve sözleşmeli profesyonelleri işe almanın tüm küçük görevlerini yerine getirerek iş büyümesini hızlandırmasına yardımcı olur.

Örneğin, her ay birden fazla fatura ödemek yerine, Fiverr'a tek bir aylık fatura ödersiniz ve Fiverr, birlikte çalıştığınız her yükleniciye veya serbest çalışanlara anında bireysel faturalarını öder.

Fiverr'ın en iyi özellikleri:

Bağımsız yükleniciler ve serbest çalışanlarla çalışırken finansal, rutin ve yasal görevleri ortadan kaldırarak yönetimi kolaylaştırın

Projeleri ve iletişimi daha verimli hale getirmek için takımınızın birlikte çalıştığı yüklenicilerin tam görünürlüğünü sağlayın

Tek bir platformdan yasal belgeleri, sistem erişimini ve arka plan kontrollerini yönetin

190'dan fazla ülkedeki serbest çalışanların faturalarını anında işleyin ve ödeyin

Fiverr sınırlamaları:

Yüzdeye dayalı fiyatlandırma yapısı, aylık ücretlerin büyük ölçüde değişmesine neden olabilir ve bu da bazı küçük işletmeler için sorun teşkil edebilir

Çevrimdışı ve mobil uygulama desteği yoktur

Fiverr fiyatlandırması:

Temel: %3 ücret/ay

Premium: Aylık %5 ücret

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Fiverr puanları ve yorumları:

G2: 4,7/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,2/5 (20+ yorum)

10. Plane

via Plane

Plane, güvenli, bulut tabanlı bir platform kullanarak 240'tan fazla ülkede yüklenicileri işe almanıza, işe başlatmanıza ve ödeme yapmanıza olanak tanıyan uluslararası bir yüklenici yönetim yazılımıdır. Ayrıca, yükleniciler ve çalışanlar için sosyal hakları ve uyumluluğu yönetmenize olanak tanıyarak küresel iş gücünün sıkıcı yönlerini ortadan kaldırır.

Uluslararası yüklenicileriniz ve çalışanlarınız size minnettar olacak, çünkü Plane, onların da ABD'deki çalışanlar gibi ekstra maliyet olmadan aynı kolay maaş bordrosu deneyimini hak ettiklerine inanıyor! Çalışanlardan bahsetmişken, Plane sadece yükleniciler için değil, ABD'deki ve uluslararası çalışanları da işe alabilir ve yönetebilirsiniz.

Plane'in en iyi özellikleri:

Ek ücretleri unutun ve Plane'in 240'tan fazla ülkedeki yüklenicilere en uygun döviz kurlarıyla ödeme yapmanıza yardımcı olmasına izin verin

Plane'in maaş bordronuzu yönetmesine ve e-cüzdan çekim ücretleri olmadan ödemeleri doğrudan banka hesaplarına göndermesine izin vererek küresel yüklenicilerinizin hayatını kolaylaştırın

İdari takımınızın önemli işlere odaklanmasını sağlayın ve vergi kesintilerinizi ve istihdam evraklarınızı yönetmek için Plane'i kullanın ?

Yeni bir takım üyesini yüklenici mi yoksa çalışan olarak mı işe almak istediğinize karar vermek için uzman bir takımla çalışın

Uçak sınırlamaları:

Kullanıcı arayüzü ve mobil uygulama sezgisel değildir ve kullanımı zor olabilir

Sınırlı özelleştirme özellikleri ve kişiselleştirilmiş bordro tercihleri

Düz fiyatlandırma:

ABD'deki çalışanlar: Çalışan başına aylık 19 ABD doları

Uluslararası Müteahhitler: Müteahhit başına aylık 39 ABD doları

Uluslararası Çalışanlar: Çalışan başına aylık 499 $

Uçak derecelendirmeleri ve yorumları:

G2: 4,6/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: Yok

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Bu harika yazılım araçları, proje yöneticileri ve yükleniciler için daha iyi bir gelecek inşa ediyor. Bu birinci sınıf yüklenici yönetim sistemleriyle sınır yok. Yapılacak tek şey, size en uygun olanı seçmek. ✨

Zaman alan görevleri otomatikleştirdikten ve ihtiyacınız olan her şeyi kullanımı kolay tek bir platformda topladıktan sonra, gerçekten yapmak istediğiniz işler için zaman kazanacaksınız. Ayrıca, ClickUp'ı kullanarak tüm iş ve kişisel yapılacaklar listelerinizi ve projelerinizi yönetebilir, bu zamandan da en iyi şekilde yararlanabilirsiniz!

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