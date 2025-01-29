2025'in En İyi 10 Müteahhit Yönetimi Yazılımı ve İzleme Sistemini Test Ettik

Hala sıkıcı evrak işleri ve tekrarlayan görevlerle sözleşmeli hizmetlerinizi yöneterek zaman mı kaybediyorsunuz?
Öyleyse, durmanızın zamanı geldi — bunu yapmak için daha iyi bir yol var. ?
Günümüzün yüklenici yönetim araçları esnek, sezgisel ve güçlüdür. Sizin için tüm ağır işleri hallederler, böylece rakiplerinizin önüne geçebilir ve işlerinizi daha hızlı tamamlayabilirsiniz.
Ancak doğru yazılıma yatırım yaptığınızdan nasıl emin olabilirsiniz? İşte burada devreye giriyoruz!
Bu listeyi, 2024 için en iyi 10 yüklenici yönetim yazılımı aracı hakkında kişisel rehberiniz olarak kullanın. En iyi ve en bilinçli kararı vermeniz için ihtiyacınız olan tüm bilgileri size sunmak için gerekli çalışmaları tamamladık. Anahtar özellikleri, fiyatları, yorumları, sınırlamaları ve daha fazlasını ayrıntılı olarak inceleyeceğiz.
Yüklenici yönetim yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?
Modern çalışma ortamındaki hemen hemen her şey gibi, doğru yüklenici yönetim yazılımı da büyük fark yaratır. Ancak gerçekçi olalım, düzinelerce seçeneği incelemek için saatler harcamak istemezsiniz. Hayatınızı kolaylaştıracak verimli bir İK yazılımı istediğiniz için buradasınız.
İhtiyacınız olanı biliyorsanız, doğrudan önemli kısımlara geçebilirsiniz! Ancak emin değilseniz, doğru yüklenici yönetim araçlarını bulmak için dikkat etmeniz gereken birkaç nokta aşağıda verilmiştir:
- CRM: İster inşaat proje yönetimi yazılımı ister serbest çalışanlar için bir şey arıyor olun, CRM özellikleri müşterilerle iletişim kurmayı ve onların bilgilerini takip etmeyi çok daha kolay hale getirir
- İşbirliği: Yalnız çalışmama ihtimaliniz yüksek, bu nedenle gerçek zamanlı takım iletişimi ve işbirliğine önem veren bir yazılım arayın
- Muhasebe: Muhasebe özellikleri ve muhasebe şablonları çok değerlidir. Bütçeleme, maaş bordrosu, faturalandırma ve fatura işlemlerini kolaylaştıran bir araç arayın
- Planlama: Proje planlama özellikleri, takım üyelerinizin sorumluluklarını kuşbakışı görünümünde görebilmenize, günlerini organize etmenize, görevleri önceliklendirmenize ve proje ilerlemesini izlemenize yardımcı olur
Kullanılacak En İyi 10 Müteahhit Yönetim Yazılımı
İş günlerinizi kolaylaştırmak için en iyi 10 yüklenici yönetim yazılımını karşılaştırarak en iyilere göz atalım.
1. ClickUp
ClickUp, işi tamamlamak için ihtiyacınız olan tüm araçları (ve daha fazlasını) içeren uçtan uca bir proje yönetimi, CRM ve ERP yazılımıdır.
İnsan odaklı arayüzü, büyük ve küçük işletmelere aynı şekilde hizmet verecek esnekliğe sahiptir. Ayrıca, uzman müteahhitler, alt yükleniciler, paydaşlar, müşteriler ve daha fazlasını denetlemek ve onlarla iletişim kurmak için gereken işlevselliğe sahiptir. Böylece, genel müteahhitler ve şantiye inşaatları veya serbest çalışanlar ve BT projeleri ile çalışıyor olsanız da, her zaman arkanızda destek vardır.
ClickUp Proje Zaman Takibi'ni kullanarak zamanınızı bütçelendirebilir, tahminler belirleyebilir, raporları görüntüleyebilir ve istediğiniz zaman, istediğiniz yerden notlar ekleyebilirsiniz. Ayrıca, hazır şablonlardan birini kullanarak önceden oluşturulmuş iş akışları, görünümler ve daha fazlasıyla ClickUp'ta süreçlerinizi başlatabilirsiniz! Mevcut iş gücünüzü doğru görevlere eşleştirmek ve sorunsuz bir yüklenici yönetim sistemi oluşturmak için ClickUp Kaynak Yönetimi İnsanlar şablonunu öneririz.
Ayrıca, proje yönetimi dış kaynak kuruluşları, her bir müşteri için uygulama, faturalandırma, risk yönetimi ve finansal metrikleri denetlemek için ClickUp araçlarını kullanabilir. ?️
ClickUp'ın en iyi özellikleri:
- QuickBooks, Slack, Toggl, Harvest, Outlook, Google Takvim, Microsoft Excel ve daha fazlası dahil olmak üzere 1.000'den fazla popüler araçla entegrasyonlar sayesinde , tek bir kullanışlı gösterge panelinden işinizin her yönünü denetleyin
- Her işletim sistemi için tarayıcı, masaüstü ve mobil uygulama desteği ile herhangi bir cihazdan ClickUp'ı kullanın
- Proje zaman çizelgelerini, serbest çalışanların zaman çizelgelerini, üçüncü taraf yüklenicilerin iş siparişlerini, bildirimleri ve hatta işe alım deneyimlerini kolayca özelleştirin
- İş akışlarınızı optimize etmek için 1.000'den fazla şablondan oluşan bir kitaplıktan seçim yapın ( proje durum raporu şablonları, mühendislik ve proje şablonları, sözleşme şablonları ve daha fazlası). ClickUp'ın Sözleşme Yönetimi Şablonunu deneyin!
ClickUp sınırlamaları:
- Rol tabanlı AI özelliği olan ClickUp AI, yalnızca Sonsuza Kadar Ücretsiz kullanıcılarına ücretsiz deneme olarak sunulmaktadır. Ancak, aylık sadece 5 $ karşılığında herhangi bir ücretli plana ekleyebilirsiniz
- Bazı kullanıcılar, çok sayıda güçlü özelliğe alışırken hafif bir öğrenme eğrisi yaşayabilir
ClickUp fiyatlandırması:
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
ClickUp puanları ve yorumları:
- G2: 4,7/5 (8.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3.000'den fazla yorum)
2. Worksuite
Worksuite, serbest çalışanların yönetimi için bir proje yönetimi yazılımıdır. Ağınızı düzenlemek ve büyütmek için özelleştirilebilir seçeneklerle küresel bir işgücünü yönetmek üzere tasarlanmıştır.
Bu kullanışlı SaaS aracı, işe alım sürecini otomatikleştirmenize, işgücü verilerini merkezileştirmenize, yüklenicilere ödeme yapmanıza ve elektronik tablo yönetimi gibi idari işleri en aza indirmenize yardımcı olur. Hatta, yüklenici yönetim sürecini hızlandırmak için en yetenekli çalışanlarınızı ortaya çıkarmanıza bile yardımcı olabilir. ?
Worksuite'in en iyi özellikleri:
- Bulut, SaaS ve mobil uygulama işlevselliği ile tüm işletim sistemlerinde serbest proje yönetiminizi optimize edin
- Uluslararası yükleniciler için para birimi dönüştürme özelliği ile tüm projelerinizin iş maliyetlerini yukarıdan aşağıya görünümünde görüntüleyin
- Otomatikleştirilmiş elektronik tablolar ve idari görevlerle belge yönetiminden kurtulun
- Özelleştirilebilir sözleşme yönetimi çözümleriyle her projenin yaşam döngüsü boyunca her şeyi düzenli tutun
Worksuite sınırlamaları:
- Arayüz modası geçmiş ve bazen uygun işlevsellikten yoksundur
- İş sözleşmelerini ve sözleşmeleri manuel olarak yüklemek zor olabilir
Worksuite fiyatlandırması:
- Temel özellikler: 500 $/ay
- Vizyon: 1.000 $/ay
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Worksuite puanları ve yorumları:
- G2: 4,5/5 (80+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (60'tan fazla yorum)
3. Rippling
Rippling, İK, BT ve finans ihtiyaçları için birleşik bir gösterge paneli sunan küresel bir işgücü yönetim platformudur. Giderler, sosyal haklar ve maaş bordrosu gibi sistemleri birleştirerek, çalışan yaşam döngüsünün tüm yönlerini yönetmenizi sağlar.
Bu güçlü yüklenici yönetimi çözümü, yüklenici uyumluluk standartları için gerekli güvenlik protokollerini uygulamanıza ve birkaç tıklamayla tüm gerekli denetim verilerini almanıza yardımcı olabilir. Ayrıca, hızlı ve kolay iş gücü verileri için basit bir çalışan grafiği kullanarak proje analizlerini, politikaları, iş akışını ve izinleri denetleyebilirsiniz.
Rippling'in en iyi özellikleri:
- Brex, Nectar, Checkr ve Guideline gibi mevcut araçlarınızla yüzlerce entegrasyonla her şeyi bir araya getirin veya uygulama mağazasından önerilen yazılım çözümlerini edinin
- Modern arayüz, çalışanların ve yüklenicilerin sosyal hak planları, maaş bordrosu ve daha fazlasını kolayca görüntülemelerini sağlar
- Hızlı ve kolay başlangıç sistemi, yeni çalışanlar için deneyimi özelleştirmenize olanak tanır
- Her çalışan, yüklenici ve serbest çalışan için bütçeleme ve tahmin özellikleriyle finansmanınızı kontrol altında tutun ?
Rippling sınırlamaları:
- Özel ücretsiz teklif hizmetleri olmadan ayrıntılı fiyat bilgileri mevcut değildir
- Proje yönetimi, CRM veya ERP işlevselliği yoktur
Dalgalı fiyatlandırma:
- Özel Plan: Aylık 8 $'dan başlayan fiyatlarla
Yayılan puanlar ve yorumlar:
- G2: 4,8/5 (2.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,9/5 (2.000'den fazla yorum)
Bu Rippling alternatiflerine göz atın!
4. Deel
Deel, İK ve uyumluluk yönetimi için bulut tabanlı bir çözümdür. Tek bir gösterge panelinde iş yerinizin merkezi görünümünü sunarken, tam zamanlı çalışanları ve bağımsız yüklenicileri işe almanıza, işe başlatmanıza ve maaşlarını ödemenize yardımcı olur.
Yöneticiler, çalışanlar, yükleniciler ve liderler, Deel'in self servis arayüzünü kullanarak düzinelerce maaş ve para çekme görevini tamamlayabilir. Deel'in birçok anahtar özelliği, 200 çalışana kadar olan işletmeler için kullanışlı olan ücretsiz bir planda mevcuttur. ?
Deel'in en iyi özellikleri:
- Otomatik ödeme işleme ile uluslararası çalışanlar ve yükleniciler için maaş bordronuzu kolaylaştırın
- Çalışanların ve yüklenicilerin oturum açarak yaklaşan ödemelerini istedikleri zaman görüntülemelerine olanak tanıyarak İK departmanınızın iş yükünü azaltın
- Yurtdışındaki çalışanların ve yüklenicilerin işe alım sürecini basitleştirerek, küresel takımınızın bir parçası gibi hissetmelerini sağlayın
- Bu yüklenici yönetim yazılımı, küresel bir İK sistemi kullanarak küçük işletmelerdeki yükleniciler ve çalışanlar için İK yönetici ve raporlama işlemlerini otomatikleştirir
Deel sınırlamaları:
- Deel bulut tabanlı bir çözümdür ve Android, iOS, Windows veya Linux cihazlarda kullanılamaz
- Arka uç müşteri desteğinin olmaması ve müşteri hizmetleri temsilcileriyle görüşme planlamanın zorluğu
Deel fiyatlandırması:
- Deel HR: Ücretsiz
- Yükleniciler: 49 $/ay
- EOR: 599 $/ay
- Global Payroll: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Deel puanları ve yorumları:
- G2: 4,6/5 (700'den fazla yorum)
- Capterra: 4,2/5 (70+ yorum)
Deel alternatiflerini inceleyin!
5. Lusha
Lusha, B2B şirketleri için işe alım ve sözleşme yapmayı kolaylaştıran bir pazarlama istihbaratı ve takım yönetimi platformudur. Ayrıca, satış istihbaratını kullanarak hizmetlerinize yatırım yapması muhtemel şirketleri gösteren bir potansiyel müşteri bulma merkezi olarak da fonksiyon görür. ?
Bir işe alım ve aday bulma aracı olarak Lusha, işe alımlarınızı daha ucuz ve zaman alıcı hale getirmek için nitelikli adaylardan oluşan bir havuz sunar. Yazılım, kolaylaştırılmış entegrasyon, kayıt ve izleme süreciyle işe alımlarınızı hızlandırmanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Üstelik ücretsiz olarak deneyebilirsiniz!
Lusha'nın en iyi özellikleri:
- İşe alım süreçlerinizi basitleştirerek, kimsenin zamanını boşa harcamadan kolay bir kurulum deneyimi yaratın
- Güncel bir veritabanı oluşturun ve CRM'niz için otomatik güncellemelerin keyfini çıkararak B2B operasyonlarınızı kolaylaştırın
- Her yönden uyumluluk sorunlarını önlemek için gelişen güvenlik ve gizlilik düzenlemelerini takip edin
- Lusha'nın doğru iletişim veritabanı sayesinde, iş yükü olmadan tam olarak ihtiyacınız olan yüklenicileri ve adayları bulun
Lusha sınırlamaları:
- Mobil uygulama, Linux ve Chromebook desteği yoktur
- Ücretsiz plan, ayda beş kredi ve tek bir kullanıcı ile sınırlıdır, bu da onu çoğu işletme için pratik olmayan bir uzun vadeli çözüm haline getirir
Lusha fiyatlandırması:
- Ücretsiz: Bir kullanıcı için aylık 0 $
- Pro: Kullanıcı başına aylık 39 $
- Premium: Kullanıcı başına aylık 69 $
- Ölçek: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Lusha puanları ve yorumları:
- G2: 4,3/5 (1.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,0/5 (300'den fazla yorum)
6. Atlas
Atlas, şirketlerin sınırların ötesine genişleyerek dünya çapında yüklenicilerle çalışmasına yardımcı olmak için yüklenici yönetim yazılımı sağlar. Birden fazla üçüncü taraf sağlayıcıya olan ihtiyacı ortadan kaldırarak, uyumluluğu yönetmeyi ve küresel iş gücünüze tek bir platformdan ödeme yapmayı kolaylaştırır. ?
Birçok yüklenici yönetim aracından farklı olarak Atlas, çalışanlarınız ve yüklenicileriniz için vize sponsorluğu ve mobilite elde etmenize de yardımcı olabilir. Hatta ailelerin taşınması ve barınması konusunda da yardımcı olurlar, böylece yetenekleriniz küçük şeyleri dert etmeden size en iyi işlerini sunmaya odaklanabilir.
Atlas'ın en iyi özellikleri:
- Yetenekleriniz ve aileleri için konut, ofis alanı, taşınma ve daha fazlası dahil olmak üzere uçtan uca vize sponsorluğu ve mobilite desteği alın
- Tek bir platformdan küresel iş gücünüzü yönetin ve konumdan bağımsız olarak maaş bordrosu işlemlerini kolayca gerçekleştirin
- Yerel uzmanların yardımıyla, işe alım sürecini hızlı hale getirin ve yeteneklerinizin konumuna göre uyumluluğu sağlayın
- 160'tan fazla ülke için güvenilir İK uzmanlığı ve hukuki bilgiler edinin
Atlas sınırlamaları:
- Pahalı ücretli planlar ve ücretsiz sürümün olmaması, Atlas'ı küçük ve orta ölçekli işletmeler için çok pahalı hale getirebilir
- Yerel İK ve müşteri hizmetleri temsilcilerinden daha yavaş yanıt süreleri
Atlas fiyatlandırması:
- Kayıtlı İşveren: Çalışan başına aylık 450 $
- Vize ve Mobilite Sponsorluğu: 1.500 $/vize
Atlas derecelendirmeleri ve yorumları:
- G2: 4,4/5 (5+ yorum)
- Capterra: Yok
7. Avetta
Avetta, müşterilerin ve tedarikçilerin tedarik zinciri risklerini, güvenliğini ve sürdürülebilirliğini yönetmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış bir yüklenici yönetim yazılımıdır. Aynı zamanda küresel bir ağ olarak da işlev görür ve siber güvenlikten sürdürülebilirliğe kadar her şey için araçlar sağlar.
Avetta, yüklenici yönetim araçları sağlamanın yanı sıra, sizi küresel yüklenici ve alt yüklenici ağlarıyla bağlantıya geçirerek ihtiyacınız olan yetenekleri kolayca bulmanızı sağlar.
Avetta'nın en iyi özellikleri:
- Tüm yüklenicileri, çalışanları ve iş sahalarını tek bir platformdan yöneterek tedarik zinciri güvenliği yönetimini daha kolay hale getirin
- Gösterge panelinden yüklenici ve tedarikçi ilişkilerini yönetin, çalışanlarınızı (ve itibarınızı) daha kolay koruyun
- Sözleşmelerinizi şeffaf ve güvene dayalı ilişkilere dönüştürerek yükleniciler ve müşterilerle anlamlı bağlantılar kurun
- Tüm yükleniciler için güvenlik uygulamalarının görünürlüğünü artırarak güvenlikle ilgili olayların oranını azaltın
Avetta sınırlamaları:
- Fiyat bilgileri Avetta'nın web sitesinde veya popüler inceleme platformlarında mevcut değildir
- Müşteri desteğiyle bağlantı kurma ve çözüm alma konusunda bazı zorluklar
Avetta fiyatlandırması:
- Fiyatlandırma için iletişime geçin
Avetta puanları ve yorumları:
- G2: 2. 9/5 (15+ yorum)
- Capterra: 1. 8/5 (40+ yorum)
8. Uzaktan
Remote, şirketlerin dünyanın her yerinden yüklenicileri ve çalışanları işe almasını kolaylaştıran küresel bir istihdam çözümüdür. Birden fazla ülkede vergi, maaş bordrosu, sosyal haklar ve uyumlulukla ilgili sorunları ortadan kaldırmak için tasarlanmıştır, böylece siz önemli işlere odaklanabilirsiniz. ?
Yardımcıların yönetimi veya gider geri ödemelerinin dağıtımı konusunda yardıma ihtiyacınız varsa, Remote bunu gerçekleştirebilir. Ayrıca ölçeklenebilirlik için tasarlanmıştır ve işletmelerin yeni ülkelerde büyümesine ve yeni dallar açmasına yardımcı olur.
Uzaktan çalışmanın en iyi özellikleri:
- Remote'un vergi hesaplamalarınızı yapmasına ve otomatik vergi ödemelerini işlemesine izin vererek vergilerinizle ilgili endişelerinizden kurtulun
- Otomasyon ile maaş bordrosu girdilerini, vergi öncesi kesintileri, ödeme onaylarını, gider geri ödemelerini, doğrudan mevduatları ve diğer yönetici görevlerini basitleştirin
- Çoğu işletim sisteminde web portalı veya mobil uygulamalar aracılığıyla Remote'u kullanarak yüklenicilerinizi her yerden yönetebilirsiniz
- Uzak avantaj yöneticisi ile yüklenicilerinizin ve çalışanlarınızın avantajlarını daha kolay anlamalarını sağlayın
Uzaktan sınırlamalar:
- Bazı incelemelerde, farklı ülke ve bölgelerdeki ödemelerle ilgili net bilgi eksikliğinden bahsedilmektedir
- Müşteri hizmetleri yanıtları her zaman zamanında verilmiyor
Uzaktan fiyatlandırma:
- Yüklenici Yönetimi: Yüklenici başına aylık 29 $
- Kayıtlı İşveren: Çalışan başına aylık 599 $
- Global Payroll: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Uzaktan derecelendirmeler ve yorumlar:
- G2: 4,5/5 (600'den fazla yorum)
- Capterra: 4,8/5 (40+ yorum)
9. Fiverr Enterprise
Fiverr Enterprise (diğer adıyla Fiverr Business), serbest çalışan iş gücünüzün her yönünü kolaylaştırmak için tasarlanmış bir SaaS yüklenici yönetim aracıdır. Takımlarınızın daha hızlı çalışmasına ve sözleşmeli profesyonelleri işe almanın tüm küçük görevlerini yerine getirerek iş büyümesini hızlandırmasına yardımcı olur.
Örneğin, her ay birden fazla fatura ödemek yerine, Fiverr'a tek bir aylık fatura ödersiniz ve Fiverr, birlikte çalıştığınız her yükleniciye veya serbest çalışanlara anında bireysel faturalarını öder.
Fiverr'ın en iyi özellikleri:
- Bağımsız yükleniciler ve serbest çalışanlarla çalışırken finansal, rutin ve yasal görevleri ortadan kaldırarak yönetimi kolaylaştırın
- Projeleri ve iletişimi daha verimli hale getirmek için takımınızın birlikte çalıştığı yüklenicilerin tam görünürlüğünü sağlayın
- Tek bir platformdan yasal belgeleri, sistem erişimini ve arka plan kontrollerini yönetin
- 190'dan fazla ülkedeki serbest çalışanların faturalarını anında işleyin ve ödeyin
Fiverr sınırlamaları:
- Yüzdeye dayalı fiyatlandırma yapısı, aylık ücretlerin büyük ölçüde değişmesine neden olabilir ve bu da bazı küçük işletmeler için sorun teşkil edebilir
- Çevrimdışı ve mobil uygulama desteği yoktur
Fiverr fiyatlandırması:
- Temel: %3 ücret/ay
- Premium: Aylık %5 ücret
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Fiverr puanları ve yorumları:
- G2: 4,7/5 (100'den fazla yorum)
- Capterra: 4,2/5 (20+ yorum)
10. Plane
Plane, güvenli, bulut tabanlı bir platform kullanarak 240'tan fazla ülkede yüklenicileri işe almanıza, işe başlatmanıza ve ödeme yapmanıza olanak tanıyan uluslararası bir yüklenici yönetim yazılımıdır. Ayrıca, yükleniciler ve çalışanlar için sosyal hakları ve uyumluluğu yönetmenize olanak tanıyarak küresel iş gücünün sıkıcı yönlerini ortadan kaldırır.
Uluslararası yüklenicileriniz ve çalışanlarınız size minnettar olacak, çünkü Plane, onların da ABD'deki çalışanlar gibi ekstra maliyet olmadan aynı kolay maaş bordrosu deneyimini hak ettiklerine inanıyor! Çalışanlardan bahsetmişken, Plane sadece yükleniciler için değil, ABD'deki ve uluslararası çalışanları da işe alabilir ve yönetebilirsiniz.
Plane'in en iyi özellikleri:
- Ek ücretleri unutun ve Plane'in 240'tan fazla ülkedeki yüklenicilere en uygun döviz kurlarıyla ödeme yapmanıza yardımcı olmasına izin verin
- Plane'in maaş bordronuzu yönetmesine ve e-cüzdan çekim ücretleri olmadan ödemeleri doğrudan banka hesaplarına göndermesine izin vererek küresel yüklenicilerinizin hayatını kolaylaştırın
- İdari takımınızın önemli işlere odaklanmasını sağlayın ve vergi kesintilerinizi ve istihdam evraklarınızı yönetmek için Plane'i kullanın ?
- Yeni bir takım üyesini yüklenici mi yoksa çalışan olarak mı işe almak istediğinize karar vermek için uzman bir takımla çalışın
Uçak sınırlamaları:
- Kullanıcı arayüzü ve mobil uygulama sezgisel değildir ve kullanımı zor olabilir
- Sınırlı özelleştirme özellikleri ve kişiselleştirilmiş bordro tercihleri
Düz fiyatlandırma:
- ABD'deki çalışanlar: Çalışan başına aylık 19 ABD doları
- Uluslararası Müteahhitler: Müteahhit başına aylık 39 ABD doları
- Uluslararası Çalışanlar: Çalışan başına aylık 499 $
Uçak derecelendirmeleri ve yorumları:
- G2: 4,6/5 (400'den fazla yorum)
- Capterra: Yok
Yüklenici Yönetim Sistemleri ile Yüklenicileri İzleyin
Bu harika yazılım araçları, proje yöneticileri ve yükleniciler için daha iyi bir gelecek inşa ediyor. Bu birinci sınıf yüklenici yönetim sistemleriyle sınır yok. Yapılacak tek şey, size en uygun olanı seçmek. ✨
Zaman alan görevleri otomatikleştirdikten ve ihtiyacınız olan her şeyi kullanımı kolay tek bir platformda topladıktan sonra, gerçekten yapmak istediğiniz işler için zaman kazanacaksınız. Ayrıca, ClickUp'ı kullanarak tüm iş ve kişisel yapılacaklar listelerinizi ve projelerinizi yönetebilir, bu zamandan da en iyi şekilde yararlanabilirsiniz!
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