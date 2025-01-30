maaş Yönetimi için Rippling'e En İyi 10 Alternatif

Maaş sistemleri, işinizin ihtiyaçlarına, tercihlerine ve bütçesine uygun olmalıdır. Bazen, Rippling gibi popüler insan kaynakları (İK) yazılımları yetersiz kalabilir. ?
Elbette, işe alım ve oryantasyon programlarından öğrenim yönetimine ve maaş bordrosuna kadar tüm İK görevlerini yönetmenize yardımcı olabilir, ancak tüm ihtiyaçlarınızı karşılamayabilir.
Belki de fiyatı sizin için çok yüksek ya da Rippling'in doğrudan telefon görüşmeleri yoluyla 7/24 destek sunmaması sizi rahatsız ediyor. Belki de daha az özelliğe sahip, kurulumu ve kullanımı daha kolay bir sistemi tercih ediyorsunuz.
Nedeniniz ne olursa olsun, en iyi 10 Rippling alternatifi listemizde size uygun bir seçenek mutlaka vardır.
Rippling Alternatiflerinde Nelere Dikkat Etmelisiniz?
Doğru Rippling alternatifini ararken, işinizin maaş bordrosu ve İK için önemli olan noktalara odaklanın. Dikkat etmeniz gereken önemli noktaları inceleyelim, böylece işinize en uygun yazılımı seçebilirsiniz.
- Kullanıcı dostu: Platform basit ve sezgisel olmalı, böylece siz ve takımınız zor bir öğrenme süreci yaşamadan İK görevlerini yerine getirebilirsiniz
- Özellikler: Otomatik bordro işleme, vergi beyannameleri, çalışan hakları yönetimi, işe alım ve oryantasyon gibi tüm ihtiyaçlarınızı karşılayan bir İK çözümü seçin. Benzersiz süreçlerinize uyacak şekilde özelleştirebilirseniz daha da iyi olur
- Fiyatlandırma: Doğru performans yönetimi ve maaş bordrosu çözümleri, ihtiyacınız olan anahtar özellikleri bütçenize uygun fiyatlandırma planlarıyla dengelemelidir
- Raporlama ve analiz: İş süreçlerini (işe alım ve oryantasyon gibi) ve çalışan performansını optimize etmek için İK içgörülerini derinlemesine inceleyen yazılım çözümleri arayın
- Entegrasyonlar: Aracın, bulut depolama, video konferans, muhasebe ve zaman takibi yazılımları gibi kullandığınız diğer sistemlerle entegre olup olmadığını kontrol edin
- Destek: Güvenilir ve erişilebilir müşteri desteği, özellikle zorlu maaş bordrosu sorunları için önemlidir. Mükemmel müşteri desteği ile kanıtlanmış araçlara öncelik verin
2024'te Kullanabileceğiniz En İyi 10 Rippling Alternatifi
Artık neye bakmanız gerektiğini bildiğinize göre, paranızın karşılığını en iyi şekilde alacağınız en iyi 10 Rippling alternatifine göz atalım. ?
Her bir aracın güçlü yönlerini, sınırlarını ve fiyat planlarını ele alacağız. Doğru seçimi yapmak için iş ihtiyaçlarınızı göz önünde bulundurmayı unutmayın.
Hazır mısınız? Başlayalım! ?
1. ClickUp
ClickUp, işinizin tüm alanlarını yürütmek için bir verimlilik platformudur. Bu, çalışan veritabanlarının yönetimi ve işe alım, oryantasyon, çalışan performansı ve memnuniyeti gibi insan kaynakları süreçlerini içerir.
ClickUp'ın harika yanı, işinizin ihtiyaçlarına tam olarak uyacak şekilde onu özelleştirebilmenizdir. Metin, sayı, tarih, derecelendirme ve ilerleme gibi 15'ten fazla özel alanı kullanarak çalışanlarınızın ve süreçlerinizin ayrıntılarını düzenli ve temiz tutun.
Özel görünümlerle verileri görselleştirebilirsiniz. Çalışan verilerini tablo görünümünde saklamak, Kanban panosunda iş akışlarının durumunu izlemek veya Takvim görünümünde etkinlikler planlamak istiyorsanız, ClickUp tam size göre. ✨
Bunu ayarlamak çok zor geliyorsa endişelenmeyin, ClickUp'ın Bordro Proje Planı Şablonu gibi birçok İK şablonu bu işi kolaylaştırır. Hayatı daha da verimli hale getirmek için, görevleri farklı aşamalara taşımak, son tarihler atamak ve takımınıza görevleri başlatmaları için uyarılar göndermek için otomasyonlar kurun.
En iyi yanı ne mi? ClickUp'a web tarayıcınız, masaüstü bilgisayarınız ve mobil cihazlarınızdan erişebilirsiniz.
Benzersiz ihtiyaçlarınıza uyum sağlayan bir Rippling alternatifi arıyorsanız, ClickUp tam da aradığınız şey olabilir.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- İş zamanını takip edin ve zaman çizelgelerine ekleyin
- Görev yorumları ve sohbet kanallarında çalışanlar ve yeni işe alınanlarla iletişim kurun
- ClickUp Belgeleri'nde çalışan el kitaplarını, şirket wiki'lerini ve SOP'leri depolayın ve üzerinde işbirliği yapın
- Özel gösterge panellerinde görev ilerlemelerini, çalışanların iş yükünü ve performansını ve KPI'ları izleyin ?
- ClickUp'ı yerel entegrasyonlar, Zapier ve API aracılığıyla 1.000'den fazla harici uygulamaya bağlayın
ClickUp sınırlamaları
- Maaş bordrosu işleme, vergi uyumu ve PEO hizmetleri gibi gelişmiş İK fonksiyonları yoktur
- Kapsamlı özelleştirme nedeniyle kurulum uzun sürebilir
ClickUp fiyatlandırma
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp Brain: Tüm ücretli planlarda 5 $/Çalışma Alanı üyesi/ay karşılığında kullanılabilir
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (8.200+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3.700+ yorum)
2. Isolved
Isolved, küçük ve orta ölçekli işletmeler için kapsamlı bir İK çözümüdür. Bordro işlemlerini basitleştirmek ve çalışanlarınızın yaşam döngüsünü yönetmek için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir. Buna yetenek kazanımı, işe alım, yan haklar, öğrenme ve zaman yönetimi dahildir.
Çoğu İK çözümünün aksine, fiyatlandırma, seçtiğiniz bireysel özelliklere göre ayarlanan, çalışan başına aylık modele dayanır. Bu şekilde, yalnızca ihtiyacınız olan kadar ödersiniz.
Isolved'un en iyi özellikleri
- Meslektaşlarınızdan ve yöneticilerinizden vardiya desteği isteyin
- Çalışanların önem verdikleri hayır kurumlarına bağış yapmalarına izin verin
- Doğrudan para yatırma, ödeme kartları ve isteğe bağlı ödeme dahil olmak üzere birden fazla ödeme seçeneğine erişin
- Ortalama maaş, sosyal hak maliyetleri, kıdem ve daha fazlasını analiz ederek performansınızı rakiplerinizle karşılaştırın
Isolved sınırlamaları
- Yerel entegrasyonlar çok azdır
- Platformda ara sıra teknik sorunlar yaşanıyor
- Karmaşık sorunlarda müşteri desteği yanıt vermeyebilir
isolved fiyatlandırma
- Fiyatlandırma için iletişime geçin
isolved puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (870+ yorum)
- Capterra: 3,9/5 (460+ yorum)
3. Paychex
Paychex, bu Rippling alternatifleri özetinde bahsetmeye değer bulut tabanlı bir bordro ve İK yönetim sistemidir. Vergi kanunlarıyla güncel kalır, vergileri hesaplar ve keser ve herkesin maaşını zamanında almasını sağlar. Ayrıca işe alım, öğrenim yönetimi, zaman ve devam izleme, sosyal haklar, iş sigortası ve PEO işlemlerini de gerçekleştirir.
Paychex'in anahtar özelliklerinden biri modüler yapısıdır; yani her ücretli plan birkaç temel özelliğe sahiptir ve geri kalanlar eklenti olarak sunulur. Bu, platformu ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmek için harika olsa da, maliyetlerinizi önemli ölçüde artırır. ?
Paychex'in en iyi özellikleri
- Çalışanlar tarafından önceden incelenme ve onaylama ile bordro hatalarını en aza indirin
- Doğrudan para yatırma, maaş kartları, kağıt çekler ve e-çekler dahil olmak üzere çeşitli kanallardan çalışanlara ödeme yapın
- İşe alım ve işten ayrılma, bordro işçilik maliyeti, iş maliyetlendirme ve işgücü dağıtımını kapsayan 160'tan fazla rapor oluşturun
- Telefon ve canlı sohbet yoluyla 7/24 müşteri desteğine erişim (ABD'de bulunan müşteriler için)
Paychex sınırlamaları
- Başvuru izleme, zaman ve devam, entegrasyonlar ve performans yönetimi gibi temel özellikler eklenti olarak mevcuttur
- Müşteri desteği başarılı olabilir veya başarısız olabilir
Paychex fiyatlandırma
- Temel özellikler: Aylık 39 $ + çalışan başına 5 $
- Seçiniz: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- Pro: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Paychex puanları ve yorumları
- G2: 4,2/5 (1.480+ yorum)
- Capterra: 4. 1/5 (1.460+ yorum)
4. BambooHR
En iyi Rippling alternatifleri listemizde yer alan bir diğer uygulama ise küçük ve orta ölçekli işletmeler için bir insan kaynakları bilgi sistemi (HRIS) olan BambooHR'dir. İşe alım, oryantasyon, bordro, eğitim ve işten ayrılma gibi İK görevlerini kolayca yönetmenizi sağlayan basit bir kullanıcı arayüzüne sahiptir.
Ekibiniz, organizasyon şemalarını görüntülemek, kişisel bilgilerini güncellemek, kişisel izin (PTO) talep etmek ve daha fazlasını yapmak için bir çalışan self servis portalı alır. Ayrıca hedef belirleme ve izlemeyi de destekler. Bu şekilde, çalışanlar hedefler belirleyebilir ve bunları yöneticiler ve iş arkadaşlarıyla paylaşarak ilerlemeyi takip edebilir. ?
BambooHR en iyi özellikler
- Çalışanların işleri hakkında ne düşündüklerini ölçmek için anketler düzenleyin
- Çalışan bilgileri, işe alım, performans, ciro ve ajans zaman takibi gibi kategorilerde 100'den fazla rapora erişin
- Çalışanların bilgilerini ve imzalarını almak için dijital evrakları gönderin ?️
- Slack, Checkr, Lattice, Tray ve Zapier dahil 120'den fazla SaaS uygulamasına bağlanın
BambooHR sınırlamaları
- Büyük verileri işlerken yavaşlar
- Maaş bordrosu hizmetleri yalnızca ABD'de bulunan çalışanlar içindir
- Zaman takibi, maaş bordrosu, sosyal haklar ve performans yönetimi özellikleri ek ücrete tabidir
BambooHR fiyatlandırma
- Fiyatlandırma için iletişime geçin
BambooHR puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (1.650+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (2.650+ yorum)
5. Gusto
Gusto, ABD merkezli küçük işletmeler için tam hizmet veren bir bordro yazılımıdır. Vergi hesaplamalarından ödeme dağıtımına kadar bordro ile ilgili tüm alanları yönetir.
Çoğu Rippling alternatifinden farklı olarak, Gusto başlangıç planında işe alım ve oryantasyon, hacizler, sağlık sigortası yönetimi ve entegrasyonlar gibi birçok işgücü yönetimi özelliğini bir araya getirir. Bu nedenle, uygun fiyatlı bir Rippling alternatifi arıyorsanız, Gusto tam da aradığınız şey olabilir. ?
Gusto en iyi özellikler
- Tüm planlarda ekstra ücret ödemeden sınırsız bordro çalıştırın
- 401(k) emeklilik planları, HSA ve FSA gibi çalışanlara sağlanan faydalar, ulaşım yardımları ve işçi tazminatı gibi çalışanlara sağlanan faydalar ayarlayın
- QuickBooks, Freshbooks, Xero, Zoom ve Slack dahil 180'den fazla üçüncü taraf uygulamayla entegre edin
- Çalışanların kazançlarını, giderlerini ve tasarruflarını izlemeleri için Gusto Wallet uygulamasını edinin
Gusto sınırlamaları
- Ücretsiz deneme sürümü yoktur, yalnızca demo sürümü mevcuttur
- İK yöneticilerinin hareket halindeyken maaş bordrosunu yönetebilecekleri bir mobil uygulaması yoktur
Gusto fiyatlandırma
- Basit: Aylık 40 $ + kişi başına 6 $
- Artı: Aylık 80 $ + kişi başına 12 $
- Premium: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- Yalnızca yüklenici işleri: Aylık 35 $ + yüklenici başına 6
Gusto puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (1.760+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3.810+ yorum)
6. Paylocity
Paylocity, maaş bordrosu, sosyal haklar, zaman ve devam, yetenek ve çalışan deneyimini yönetmek için kullanılan başka bir İK yazılımıdır. Takımınız farklı ülkelere yayılmışsa sorun değil, Paylocity 100'den fazla ülkede maaş bordrosu işlemlerini yönetir.
Paylocity'deki topluluk merkezi, takım süreçlerini ve çalışanların katılımını iyileştirmeye odaklanmıştır. Herkesin sohbet edebileceği, yardım isteyebileceği veya fotoğraf, video ve dosyalarla güncellemeleri paylaşabileceği tartışma grupları oluşturun. Bir takım üyesi harika bir şey yaptığında, diğerleri rozetler ve ödüllerle takdirlerini gösterebilir. ?
Paylocity en iyi özellikler
- Zaman saati, kiosk tablet, mobil uygulama veya dijital zaman çizelgesi ile faturalandırılabilir iş saatlerini izleyin
- Gider raporlarını onaylayın ve tercih ettiğiniz ödeme yöntemiyle çalışanlara geri ödeme yapın
- Çalışanlara kazançlarının bir kısmını önceden (acil durumlarda) ve geri kalanını maaş gününde ödeyin
- Çalışanlardan, yüklenicilerden ve potansiyel çalışanlardan geri bildirim toplamak için sıfırdan veya bir şablondan özel anketler oluşturun
Paylocity sınırlamaları
- Ücretsiz deneme sürümü yoktur, sadece demo sürümü mevcuttur
- Destek ekibinin yanıtları yavaş ve yardımcı olmayabilir
- Bilgi tabanı, sistem değişiklikleriyle her zaman güncellenmez
Paylocity fiyatlandırma
- Fiyatlandırma için iletişime geçin
Paylocity puanları ve yorumları
- G2: 4. 4/5 (2.380+ yorum)
- Capterra: 4,3/5 (800'den fazla yorum)
7. TriNet
TriNet, insan kaynakları yönetimini dış kaynaklara aktarmak isteyen küçük ve orta ölçekli işletmeler için bir PEO'dur. Temel olarak, yetenek kazanımı, eğitim, maaş bordrosu, uyumluluk ve çalışan desteği gibi insan kaynakları görevlerini yerine getiren bir ortak işveren görevi görür. Bu sayede, insan kaynakları yöneticisinin sorunlarıyla uğraşmadan işinizi yürütmeye odaklanabilirsiniz.
Ortak istihdam modelinin anahtar avantajlarından biri, küçük bir işletme bütçesiyle takımınıza büyük işletmelerin sunduğu avantajları sunabilmenizdir. Buna sağlık sigortası, 401(k) emeklilik planları, ulaşım yardımları ve işçi tazminatı dahildir.
TriNet'in en iyi özellikleri
- TriNet'i NetSuite, QuickBooks, Intacct ve Xero gibi muhasebe uygulamalarıyla bağlayın
- Çalışanlarınızı, işyeri etiği, iş yazışmaları, muhasebe ve daha fazlasını içeren TriNet'in 500'den fazla geliştirme kursundan herhangi birine kaydettirin
- Ciro, personel sayısı ve kazanç dağıtımı, işten ayrılmalar gibi KPI'ları görselleştirin
- Android ve iOS mobil cihazlarınızdan TriNet'e erişin
TriNet sınırlamaları
- Yerel entegrasyonlar çok azdır
- Yükleniciler için ödemeleri yönetmez
- Platforma erişmek için en az beş çalışan gereklidir
TriNet fiyatlandırma
- Fiyatlandırma için iletişime geçin
TriNet puanları ve yorumları
- G2: 4,0/5 (580+ yorum)
- Capterra: 3,8/5 (35+ yorum)
8. Connecteam
Connecteam, ofis ve saha ekipleri için kullanıcı dostu bir çalışan yönetim platformudur. Ekibinizi eğitmek, onlarla iletişim kurmak, vardiyaları planlamak ve işlerin yapılmasını sağlamak için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir. ✅
Maaş bordrosu ve vergi uyumluluğunu yönetmese de, Gusto, QuickBooks, Paychex ve Xero gibi maaş bordrosu çözümleriyle bağlantı kurarak işi halleder. Temizlik, inşaat veya danışmanlık alanlarında hizmet tabanlı işler için Connecteam, takımınızı organize etmek ve müşterileri memnun etmek için en iyi Rippling alternatifi olabilir.
Connecteam'in en iyi özellikleri
- Mobil uygulamanın zaman saati ve coğrafi konum özelliklerini kullanarak her yerden mesaiye başlayın
- Bire bir, grup veya şirket sohbetleri aracılığıyla takımınızla gerçek zamanlı iletişim kurun
- Çalışanları akıllı gruplara ekleyerek içerik ve özelliklere erişimlerini kontrol edin
- Çalışanları veya bir takımı rozet ve kişisel notlarla övün ve takdir edin
Connecteam sınırlamaları
- Tüm modüllere erişmek istiyorsanız maliyetli olabilir
- Sınırlı sayıda yerel entegrasyon vardır
Connecteam fiyatlandırma
- Küçük İşletmeler Planı (her modül için): 0 $ (10 kullanıcı)
- Operasyon modülü: Aylık 29 $'dan başlar (30 kullanıcı) + her ek kullanıcı için aylık 0,50 $
- İletişim modülü: Aylık 29 $'dan başlar (30 kullanıcı) + her ek kullanıcı için aylık 0,5 $
- İK ve Beceri modülü: Aylık 29 $'dan başlar (30 kullanıcı) + her ek kullanıcı için aylık 0,5 $
Connecteam puanları ve yorumları
- G2: 4. 4/5 (40+ yorum)
- Capterra: 4,8/5 (310+ yorum)
9. ADP Workforce Now
ADP Workforce Now, hızla büyüyen işletmeler ve büyük kurumsal şirketler için bir insan sermayesi yönetimi (HCM) çözümüdür. Bu Rippling alternatifi, tüm İK fonksiyonlarını tek bir çatı altında toplar: işe alım, bordro, yetenek yönetimi, sosyal haklar, zaman ve devamlılık ve PEO hizmetleri.
Ayrıca, 140'tan fazla ülkede küresel bordro ve uyumluluk işlemlerini gerçekleştirir. Dolayısıyla, takımınız dünyanın dört bir yanına dağılmışsa, her şey halledilir. ADP'nin mobil uygulamasıyla, İK görevlerini halledebilir ve her yerden takımınızla bağlantıda kalabilirsiniz. ?
ADP Workforce Now'un en iyi özellikleri
- ADP Kiosk (ADP'nin zaman kaydetme cihazı) veya ADP Time Kiosk uygulaması ile yüz tanıma ve parmak tarama özelliği sayesinde zaman ve devamlılığı takip edin
- Otomatik vergi hesaplamalarına uyumu sağlamak için bordro işlemlerindeki hataları algılar
- İşe alım, yetenek profili, izinler ve yan haklar gibi konuları kapsayan yüzlerce yerleşik rapora erişin
- ADP'yi QuickBooks, ZipRecruiter, Slack, Oracle ve Salesforce gibi muhasebe, işe alım, verimlilik ve CRM yazılımlarıyla bağlayın
ADP Workforce Now sınırlamaları
- Ücretsiz deneme sürümü yoktur
- Bazı kullanıcılar fiyatların pahalı olduğunu söylüyor
- Müşteri desteği bazen yanıt vermiyor
ADP Workforce Now fiyatlandırma
- Fiyatlandırma için iletişime geçin
ADP Workforce Now puanları ve yorumları
- G2: 4. 1/5 (3.350+ yorum)
- Capterra: 4. 4/5 (6.350+ yorum)
10. Workday
Workday, orta ve büyük ölçekli işletmeler için bir insan kaynakları ve finans yönetim platformudur. Dünya çapında tam zamanlı, saatlik ve sözleşmeli çalışanları yönetmenize yardımcı olur.
Workday, İK'nın yanı sıra satın alma, envanter, gider izleme ve muhasebe gibi finans konularını da ele alır. 600'den fazla entegrasyona ve bir API'ye erişim ile Workday'i iş süreçlerini ve veri akışlarını kolaylaştırmak için özelleştirebilirsiniz.
Workday en iyi özellikler
- Eğitim programlarıyla çalışanların becerilerini geliştirin
- Employee Voice'u kullanarak çalışanların geri bildirimlerini toplayın ve sağlık ve refahlarını izleyin
- Birden fazla tedarikçiden mal ve hizmet tedarik edin ve gelecekteki satın alma kararları için performanslarını izleyin
- 125'ten fazla özelleştirilebilir gösterge paneli ve 2.000'den fazla rapor ile iş KPI'larını izleyin
Workday sınırlamaları
- Ücretsiz plan veya deneme sürümü yoktur
- Yeni kullanıcılar zor bir öğrenme süreci geçirebilir
Workday fiyatlandırma
- Fiyatlandırma için iletişime geçin
Workday puanları ve yorumları
- G2: 4. 0/5 (1.475+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (1.300'den fazla yorum)
Maaş sisteminizi yükseltme zamanı geldi
Rippling'in güçlü yönleri olsa da, diğer bordro platformları ve İK araçları işinizdeki süreç verimliliğini artırmak için daha uygun olabilir.
Örneğin ClickUp'ı ele alalım. Proje yönetimi platformu, İK süreçlerinizi ve iş operasyonlarınızı yönetmek için özelleştirilebilir. Mevcut teknoloji yığınınızla bağlantı kurarak ve işinizi saat gibi çalıştırmak için otomatik iş akışları ayarlayarak daha da özelleştirebilirsiniz. ⏱️
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