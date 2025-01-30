maaş Yönetimi için Rippling'e En İyi 10 Alternatif

Maaş sistemleri, işinizin ihtiyaçlarına, tercihlerine ve bütçesine uygun olmalıdır. Bazen, Rippling gibi popüler insan kaynakları (İK) yazılımları yetersiz kalabilir. ?

Elbette, işe alım ve oryantasyon programlarından öğrenim yönetimine ve maaş bordrosuna kadar tüm İK görevlerini yönetmenize yardımcı olabilir, ancak tüm ihtiyaçlarınızı karşılamayabilir.

Belki de fiyatı sizin için çok yüksek ya da Rippling'in doğrudan telefon görüşmeleri yoluyla 7/24 destek sunmaması sizi rahatsız ediyor. Belki de daha az özelliğe sahip, kurulumu ve kullanımı daha kolay bir sistemi tercih ediyorsunuz.

Nedeniniz ne olursa olsun, en iyi 10 Rippling alternatifi listemizde size uygun bir seçenek mutlaka vardır.

Rippling Alternatiflerinde Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Doğru Rippling alternatifini ararken, işinizin maaş bordrosu ve İK için önemli olan noktalara odaklanın. Dikkat etmeniz gereken önemli noktaları inceleyelim, böylece işinize en uygun yazılımı seçebilirsiniz.

Kullanıcı dostu: Platform basit ve sezgisel olmalı, böylece siz ve takımınız zor bir öğrenme süreci yaşamadan İK görevlerini yerine getirebilirsiniz

Özellikler: Otomatik bordro işleme, vergi beyannameleri, çalışan hakları yönetimi, işe alım ve oryantasyon gibi tüm ihtiyaçlarınızı karşılayan bir İK çözümü seçin. Benzersiz süreçlerinize uyacak şekilde özelleştirebilirseniz daha da iyi olur

Fiyatlandırma: Doğru performans yönetimi ve maaş bordrosu çözümleri, ihtiyacınız olan anahtar özellikleri bütçenize uygun fiyatlandırma planlarıyla dengelemelidir

Raporlama ve analiz: İş süreçlerini (işe alım ve oryantasyon gibi) ve çalışan performansını optimize etmek için İK içgörülerini derinlemesine inceleyen yazılım çözümleri arayın

Entegrasyonlar : Aracın, bulut depolama, video konferans, muhasebe ve zaman takibi yazılımları gibi kullandığınız diğer sistemlerle entegre olup olmadığını kontrol edin

Destek: Güvenilir ve erişilebilir müşteri desteği, özellikle zorlu maaş bordrosu sorunları için önemlidir. Mükemmel müşteri desteği ile kanıtlanmış araçlara öncelik verin

2024'te Kullanabileceğiniz En İyi 10 Rippling Alternatifi

Artık neye bakmanız gerektiğini bildiğinize göre, paranızın karşılığını en iyi şekilde alacağınız en iyi 10 Rippling alternatifine göz atalım. ?

Her bir aracın güçlü yönlerini, sınırlarını ve fiyat planlarını ele alacağız. Doğru seçimi yapmak için iş ihtiyaçlarınızı göz önünde bulundurmayı unutmayın.

Hazır mısınız? Başlayalım! ?

Atanan kişiler, bir görev için harcadıkları zamanı kolayca takip edebilir ve bu zamanlar toplu olarak basit bir açılır menüde görüntülenir

ClickUp, işinizin tüm alanlarını yürütmek için bir verimlilik platformudur. Bu, çalışan veritabanlarının yönetimi ve işe alım, oryantasyon, çalışan performansı ve memnuniyeti gibi insan kaynakları süreçlerini içerir.

ClickUp'ın harika yanı, işinizin ihtiyaçlarına tam olarak uyacak şekilde onu özelleştirebilmenizdir. Metin, sayı, tarih, derecelendirme ve ilerleme gibi 15'ten fazla özel alanı kullanarak çalışanlarınızın ve süreçlerinizin ayrıntılarını düzenli ve temiz tutun.

Özel görünümlerle verileri görselleştirebilirsiniz. Çalışan verilerini tablo görünümünde saklamak, Kanban panosunda iş akışlarının durumunu izlemek veya Takvim görünümünde etkinlikler planlamak istiyorsanız, ClickUp tam size göre. ✨

Bunu ayarlamak çok zor geliyorsa endişelenmeyin, ClickUp'ın Bordro Proje Planı Şablonu gibi birçok İK şablonu bu işi kolaylaştırır. Hayatı daha da verimli hale getirmek için, görevleri farklı aşamalara taşımak, son tarihler atamak ve takımınıza görevleri başlatmaları için uyarılar göndermek için otomasyonlar kurun.

En iyi yanı ne mi? ClickUp'a web tarayıcınız, masaüstü bilgisayarınız ve mobil cihazlarınızdan erişebilirsiniz.

Benzersiz ihtiyaçlarınıza uyum sağlayan bir Rippling alternatifi arıyorsanız, ClickUp tam da aradığınız şey olabilir.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

İş zamanını takip edin ve zaman çizelgelerine ekleyin

Görev yorumları ve sohbet kanallarında çalışanlar ve yeni işe alınanlarla iletişim kurun

ClickUp Belgeleri'nde çalışan el kitaplarını, şirket wiki'lerini ve SOP'leri depolayın ve üzerinde işbirliği yapın

Özel gösterge panellerinde görev ilerlemelerini, çalışanların iş yükünü ve performansını ve KPI'ları izleyin ?

ClickUp'ı yerel entegrasyonlar, Zapier ve API aracılığıyla 1.000'den fazla harici uygulamaya bağlayın

ClickUp sınırlamaları

Maaş bordrosu işleme, vergi uyumu ve PEO hizmetleri gibi gelişmiş İK fonksiyonları yoktur

Kapsamlı özelleştirme nedeniyle kurulum uzun sürebilir

ClickUp fiyatlandırma

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Tüm ücretli planlarda 5 $/Çalışma Alanı üyesi/ay karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (8.200+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.700+ yorum)

2. Isolved

via Isolved

Isolved, küçük ve orta ölçekli işletmeler için kapsamlı bir İK çözümüdür. Bordro işlemlerini basitleştirmek ve çalışanlarınızın yaşam döngüsünü yönetmek için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir. Buna yetenek kazanımı, işe alım, yan haklar, öğrenme ve zaman yönetimi dahildir.

Çoğu İK çözümünün aksine, fiyatlandırma, seçtiğiniz bireysel özelliklere göre ayarlanan, çalışan başına aylık modele dayanır. Bu şekilde, yalnızca ihtiyacınız olan kadar ödersiniz.

Isolved'un en iyi özellikleri

Meslektaşlarınızdan ve yöneticilerinizden vardiya desteği isteyin

Çalışanların önem verdikleri hayır kurumlarına bağış yapmalarına izin verin

Doğrudan para yatırma, ödeme kartları ve isteğe bağlı ödeme dahil olmak üzere birden fazla ödeme seçeneğine erişin

Ortalama maaş, sosyal hak maliyetleri, kıdem ve daha fazlasını analiz ederek performansınızı rakiplerinizle karşılaştırın

Isolved sınırlamaları

Yerel entegrasyonlar çok azdır

Platformda ara sıra teknik sorunlar yaşanıyor

Karmaşık sorunlarda müşteri desteği yanıt vermeyebilir

isolved fiyatlandırma

Fiyatlandırma için iletişime geçin

isolved puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (870+ yorum)

Capterra: 3,9/5 (460+ yorum)

3. Paychex

paychex aracılığıyla

Paychex, bu Rippling alternatifleri özetinde bahsetmeye değer bulut tabanlı bir bordro ve İK yönetim sistemidir. Vergi kanunlarıyla güncel kalır, vergileri hesaplar ve keser ve herkesin maaşını zamanında almasını sağlar. Ayrıca işe alım, öğrenim yönetimi, zaman ve devam izleme, sosyal haklar, iş sigortası ve PEO işlemlerini de gerçekleştirir.

Paychex'in anahtar özelliklerinden biri modüler yapısıdır; yani her ücretli plan birkaç temel özelliğe sahiptir ve geri kalanlar eklenti olarak sunulur. Bu, platformu ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmek için harika olsa da, maliyetlerinizi önemli ölçüde artırır. ?

Paychex'in en iyi özellikleri

Çalışanlar tarafından önceden incelenme ve onaylama ile bordro hatalarını en aza indirin

Doğrudan para yatırma, maaş kartları, kağıt çekler ve e-çekler dahil olmak üzere çeşitli kanallardan çalışanlara ödeme yapın

İşe alım ve işten ayrılma, bordro işçilik maliyeti, iş maliyetlendirme ve işgücü dağıtımını kapsayan 160'tan fazla rapor oluşturun

Telefon ve canlı sohbet yoluyla 7/24 müşteri desteğine erişim (ABD'de bulunan müşteriler için)

Paychex sınırlamaları

Başvuru izleme, zaman ve devam, entegrasyonlar ve performans yönetimi gibi temel özellikler eklenti olarak mevcuttur

Müşteri desteği başarılı olabilir veya başarısız olabilir

Paychex fiyatlandırma

Temel özellikler: Aylık 39 $ + çalışan başına 5 $

Seçiniz: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Pro: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Paychex puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (1.480+ yorum)

Capterra: 4. 1/5 (1.460+ yorum)

4. BambooHR

bambooHR aracılığıyla

En iyi Rippling alternatifleri listemizde yer alan bir diğer uygulama ise küçük ve orta ölçekli işletmeler için bir insan kaynakları bilgi sistemi (HRIS) olan BambooHR'dir. İşe alım, oryantasyon, bordro, eğitim ve işten ayrılma gibi İK görevlerini kolayca yönetmenizi sağlayan basit bir kullanıcı arayüzüne sahiptir.

Ekibiniz, organizasyon şemalarını görüntülemek, kişisel bilgilerini güncellemek, kişisel izin (PTO) talep etmek ve daha fazlasını yapmak için bir çalışan self servis portalı alır. Ayrıca hedef belirleme ve izlemeyi de destekler. Bu şekilde, çalışanlar hedefler belirleyebilir ve bunları yöneticiler ve iş arkadaşlarıyla paylaşarak ilerlemeyi takip edebilir. ?

BambooHR en iyi özellikler

Çalışanların işleri hakkında ne düşündüklerini ölçmek için anketler düzenleyin

Çalışan bilgileri, işe alım, performans, ciro ve ajans zaman takibi gibi kategorilerde 100'den fazla rapora erişin

Çalışanların bilgilerini ve imzalarını almak için dijital evrakları gönderin ?️

Slack, Checkr, Lattice, Tray ve Zapier dahil 120'den fazla SaaS uygulamasına bağlanın

BambooHR sınırlamaları

Büyük verileri işlerken yavaşlar

Maaş bordrosu hizmetleri yalnızca ABD'de bulunan çalışanlar içindir

Zaman takibi, maaş bordrosu, sosyal haklar ve performans yönetimi özellikleri ek ücrete tabidir

BambooHR fiyatlandırma

Fiyatlandırma için iletişime geçin

BambooHR puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (1.650+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (2.650+ yorum)

5. Gusto

gusto aracılığıyla

Gusto, ABD merkezli küçük işletmeler için tam hizmet veren bir bordro yazılımıdır. Vergi hesaplamalarından ödeme dağıtımına kadar bordro ile ilgili tüm alanları yönetir.

Çoğu Rippling alternatifinden farklı olarak, Gusto başlangıç planında işe alım ve oryantasyon, hacizler, sağlık sigortası yönetimi ve entegrasyonlar gibi birçok işgücü yönetimi özelliğini bir araya getirir. Bu nedenle, uygun fiyatlı bir Rippling alternatifi arıyorsanız, Gusto tam da aradığınız şey olabilir. ?

Gusto en iyi özellikler

Tüm planlarda ekstra ücret ödemeden sınırsız bordro çalıştırın

401(k) emeklilik planları, HSA ve FSA gibi çalışanlara sağlanan faydalar, ulaşım yardımları ve işçi tazminatı gibi çalışanlara sağlanan faydalar ayarlayın

QuickBooks, Freshbooks, Xero, Zoom ve Slack dahil 180'den fazla üçüncü taraf uygulamayla entegre edin

Çalışanların kazançlarını, giderlerini ve tasarruflarını izlemeleri için Gusto Wallet uygulamasını edinin

Gusto sınırlamaları

Ücretsiz deneme sürümü yoktur, yalnızca demo sürümü mevcuttur

İK yöneticilerinin hareket halindeyken maaş bordrosunu yönetebilecekleri bir mobil uygulaması yoktur

Gusto fiyatlandırma

Basit: Aylık 40 $ + kişi başına 6 $

Artı: Aylık 80 $ + kişi başına 12 $

Premium: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Yalnızca yüklenici işleri: Aylık 35 $ + yüklenici başına 6

Gusto puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (1.760+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.810+ yorum)

6. Paylocity

paylocity aracılığıyla

Paylocity, maaş bordrosu, sosyal haklar, zaman ve devam, yetenek ve çalışan deneyimini yönetmek için kullanılan başka bir İK yazılımıdır. Takımınız farklı ülkelere yayılmışsa sorun değil, Paylocity 100'den fazla ülkede maaş bordrosu işlemlerini yönetir.

Paylocity'deki topluluk merkezi, takım süreçlerini ve çalışanların katılımını iyileştirmeye odaklanmıştır. Herkesin sohbet edebileceği, yardım isteyebileceği veya fotoğraf, video ve dosyalarla güncellemeleri paylaşabileceği tartışma grupları oluşturun. Bir takım üyesi harika bir şey yaptığında, diğerleri rozetler ve ödüllerle takdirlerini gösterebilir. ?

Paylocity en iyi özellikler

Zaman saati, kiosk tablet, mobil uygulama veya dijital zaman çizelgesi ile faturalandırılabilir iş saatlerini izleyin

Gider raporlarını onaylayın ve tercih ettiğiniz ödeme yöntemiyle çalışanlara geri ödeme yapın

Çalışanlara kazançlarının bir kısmını önceden (acil durumlarda) ve geri kalanını maaş gününde ödeyin

Çalışanlardan, yüklenicilerden ve potansiyel çalışanlardan geri bildirim toplamak için sıfırdan veya bir şablondan özel anketler oluşturun

Paylocity sınırlamaları

Ücretsiz deneme sürümü yoktur, sadece demo sürümü mevcuttur

Destek ekibinin yanıtları yavaş ve yardımcı olmayabilir

Bilgi tabanı, sistem değişiklikleriyle her zaman güncellenmez

Paylocity fiyatlandırma

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Paylocity puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (2.380+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (800'den fazla yorum)

7. TriNet

via TriNet

TriNet, insan kaynakları yönetimini dış kaynaklara aktarmak isteyen küçük ve orta ölçekli işletmeler için bir PEO'dur. Temel olarak, yetenek kazanımı, eğitim, maaş bordrosu, uyumluluk ve çalışan desteği gibi insan kaynakları görevlerini yerine getiren bir ortak işveren görevi görür. Bu sayede, insan kaynakları yöneticisinin sorunlarıyla uğraşmadan işinizi yürütmeye odaklanabilirsiniz.

Ortak istihdam modelinin anahtar avantajlarından biri, küçük bir işletme bütçesiyle takımınıza büyük işletmelerin sunduğu avantajları sunabilmenizdir. Buna sağlık sigortası, 401(k) emeklilik planları, ulaşım yardımları ve işçi tazminatı dahildir.

TriNet'in en iyi özellikleri

TriNet'i NetSuite, QuickBooks, Intacct ve Xero gibi muhasebe uygulamalarıyla bağlayın

Çalışanlarınızı, işyeri etiği, iş yazışmaları, muhasebe ve daha fazlasını içeren TriNet'in 500'den fazla geliştirme kursundan herhangi birine kaydettirin

Ciro, personel sayısı ve kazanç dağıtımı, işten ayrılmalar gibi KPI'ları görselleştirin

Android ve iOS mobil cihazlarınızdan TriNet'e erişin

TriNet sınırlamaları

Yerel entegrasyonlar çok azdır

Yükleniciler için ödemeleri yönetmez

Platforma erişmek için en az beş çalışan gereklidir

TriNet fiyatlandırma

Fiyatlandırma için iletişime geçin

TriNet puanları ve yorumları

G2: 4,0/5 (580+ yorum)

Capterra: 3,8/5 (35+ yorum)

8. Connecteam

connecteam aracılığıyla

Connecteam, ofis ve saha ekipleri için kullanıcı dostu bir çalışan yönetim platformudur. Ekibinizi eğitmek, onlarla iletişim kurmak, vardiyaları planlamak ve işlerin yapılmasını sağlamak için ihtiyacınız olan her şeye sahiptir. ✅

Maaş bordrosu ve vergi uyumluluğunu yönetmese de, Gusto, QuickBooks, Paychex ve Xero gibi maaş bordrosu çözümleriyle bağlantı kurarak işi halleder. Temizlik, inşaat veya danışmanlık alanlarında hizmet tabanlı işler için Connecteam, takımınızı organize etmek ve müşterileri memnun etmek için en iyi Rippling alternatifi olabilir.

Connecteam'in en iyi özellikleri

Mobil uygulamanın zaman saati ve coğrafi konum özelliklerini kullanarak her yerden mesaiye başlayın

Bire bir, grup veya şirket sohbetleri aracılığıyla takımınızla gerçek zamanlı iletişim kurun

Çalışanları akıllı gruplara ekleyerek içerik ve özelliklere erişimlerini kontrol edin

Çalışanları veya bir takımı rozet ve kişisel notlarla övün ve takdir edin

Connecteam sınırlamaları

Tüm modüllere erişmek istiyorsanız maliyetli olabilir

Sınırlı sayıda yerel entegrasyon vardır

Connecteam fiyatlandırma

Küçük İşletmeler Planı (her modül için): 0 $ (10 kullanıcı)

Operasyon modülü: Aylık 29 $'dan başlar (30 kullanıcı) + her ek kullanıcı için aylık 0,50 $

İletişim modülü: Aylık 29 $'dan başlar (30 kullanıcı) + her ek kullanıcı için aylık 0,5 $

İK ve Beceri modülü: Aylık 29 $'dan başlar (30 kullanıcı) + her ek kullanıcı için aylık 0,5 $

Connecteam puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (40+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (310+ yorum)

9. ADP Workforce Now

aDP Workforce Now aracılığıyla

ADP Workforce Now, hızla büyüyen işletmeler ve büyük kurumsal şirketler için bir insan sermayesi yönetimi (HCM) çözümüdür. Bu Rippling alternatifi, tüm İK fonksiyonlarını tek bir çatı altında toplar: işe alım, bordro, yetenek yönetimi, sosyal haklar, zaman ve devamlılık ve PEO hizmetleri.

Ayrıca, 140'tan fazla ülkede küresel bordro ve uyumluluk işlemlerini gerçekleştirir. Dolayısıyla, takımınız dünyanın dört bir yanına dağılmışsa, her şey halledilir. ADP'nin mobil uygulamasıyla, İK görevlerini halledebilir ve her yerden takımınızla bağlantıda kalabilirsiniz. ?

ADP Workforce Now'un en iyi özellikleri

ADP Kiosk (ADP'nin zaman kaydetme cihazı) veya ADP Time Kiosk uygulaması ile yüz tanıma ve parmak tarama özelliği sayesinde zaman ve devamlılığı takip edin

Otomatik vergi hesaplamalarına uyumu sağlamak için bordro işlemlerindeki hataları algılar

İşe alım, yetenek profili, izinler ve yan haklar gibi konuları kapsayan yüzlerce yerleşik rapora erişin

ADP'yi QuickBooks, ZipRecruiter, Slack, Oracle ve Salesforce gibi muhasebe, işe alım, verimlilik ve CRM yazılımlarıyla bağlayın

ADP Workforce Now sınırlamaları

Ücretsiz deneme sürümü yoktur

Bazı kullanıcılar fiyatların pahalı olduğunu söylüyor

Müşteri desteği bazen yanıt vermiyor

ADP Workforce Now fiyatlandırma

Fiyatlandırma için iletişime geçin

ADP Workforce Now puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (3.350+ yorum)

Capterra: 4. 4/5 (6.350+ yorum)

10. Workday

workday aracılığıyla

Workday, orta ve büyük ölçekli işletmeler için bir insan kaynakları ve finans yönetim platformudur. Dünya çapında tam zamanlı, saatlik ve sözleşmeli çalışanları yönetmenize yardımcı olur.

Workday, İK'nın yanı sıra satın alma, envanter, gider izleme ve muhasebe gibi finans konularını da ele alır. 600'den fazla entegrasyona ve bir API'ye erişim ile Workday'i iş süreçlerini ve veri akışlarını kolaylaştırmak için özelleştirebilirsiniz.

Workday en iyi özellikler

Eğitim programlarıyla çalışanların becerilerini geliştirin

Employee Voice'u kullanarak çalışanların geri bildirimlerini toplayın ve sağlık ve refahlarını izleyin

Birden fazla tedarikçiden mal ve hizmet tedarik edin ve gelecekteki satın alma kararları için performanslarını izleyin

125'ten fazla özelleştirilebilir gösterge paneli ve 2.000'den fazla rapor ile iş KPI'larını izleyin

Workday sınırlamaları

Ücretsiz plan veya deneme sürümü yoktur

Yeni kullanıcılar zor bir öğrenme süreci geçirebilir

Workday fiyatlandırma

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Workday puanları ve yorumları

G2: 4. 0/5 (1.475+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (1.300'den fazla yorum)

Maaş sisteminizi yükseltme zamanı geldi

Rippling'in güçlü yönleri olsa da, diğer bordro platformları ve İK araçları işinizdeki süreç verimliliğini artırmak için daha uygun olabilir.

Örneğin ClickUp'ı ele alalım. Proje yönetimi platformu, İK süreçlerinizi ve iş operasyonlarınızı yönetmek için özelleştirilebilir. Mevcut teknoloji yığınınızla bağlantı kurarak ve işinizi saat gibi çalıştırmak için otomatik iş akışları ayarlayarak daha da özelleştirebilirsiniz. ⏱️

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