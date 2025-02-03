2025 için En İyi 16 SaaS Aracı (Özellikler, Fiyatlandırma)

Teknoloji dünyasında yıllarca deneyim kazanmış biri olarak, Hizmet Olarak Yazılım (SaaS) araçlarının oyunun kurallarını değiştirdiğini güvenle söyleyebilirim. Bulut tabanlı yaklaşımları, yazılımlarla etkileşimimizi kökünden değiştirdi. Artık zahmetli indirmeler veya sıkıcı kurulumlar yok, her yerden anında erişim mümkün. Bu, SaaS araçlarının sunduğu sayısız avantajın sadece bir kısmı.

Bu makalede, SaaS araçları kavramını açıklığa kavuşturacak, avantajlarını detaylı olarak anlatacak ve 2024 için özenle seçtiğim en iyi 16 SaaS aracının listesini paylaşacağım. İster bir startup'ın CEO'su ister küresel bir kurumsal şirketin kıdemli teknoloji yöneticisi olun, bu makale size faydalı olacaktır. Hadi başlayalım!

SaaS (Hizmet Olarak Yazılım) , bir bulut sağlayıcısının uygulamaları barındırdığı ve bunları internet üzerinden kullanıma sunduğu bir bulut bilişim sistemi veya yazılım dağıtım modelidir.

İşte işiniz için denemeniz gereken 16 aracı içeren SaaS uygulamaları listemiz:

1. ClickUp – Proje yönetimi için en iyisi

ClickUp'ın 15'ten fazla özelleştirilebilir görünümüyle görevleri, projeleri ve iş akışlarını size en uygun şekilde görselleştirin

ClickUp, büyük, orta ve yeni kurulan şirketler tarafından sevilen , dünyanın en yüksek puanlı proje yönetimi SaaS araçlarından biridir.

Bu hepsi bir arada araç, işinizi uzun vadeli başarıya ulaştırabilir.

Proje planlamasından müşterileri bilgilendirme sürecine kadar, ClickUp sizin için burada.

ClickUp'ın anahtar özellikleri

ClickUp'ın neden hepsi bir arada bir platform olduğunu inceleyelim:

A. Özel Durumlar ile görev aşamalarını tanımlayın

Özel Durumlar ile, proje ihtiyaçlarınızı kişiselleştirmek için istediğiniz kadar aşama (Devam Ediyor, İnceleniyor, Beklemede, Tamamlandı) oluşturabilirsiniz.

Durumlarınızı güncellemeye devam edin ve görevlerin yapılacak durumundan tamamlandı durumuna geçmesini izleyin!

B. Özel Alanlar ile daha fazla ayrıntı ekleyin

Özel Alanlar, ihtiyaçlarınıza özel bilgiler ekleyerek herhangi bir iş akışını özelleştirmenize olanak tanır.

Staycation mı planlıyorsunuz? Unutmamak için konumları ekleyin!

Özel Alanlar ile izlemek, sıralamak ve filtrelemek için herhangi bir bilgi ekleyin

Özel Alanlar ile izlemek, sıralamak ve filtrelemek için herhangi bir bilgi ekleyin

C. Gösterge panelleri ile her şeyi takip edin

Gösterge panelleri her görevi, projeyi, hedefi ve atanan kişiyi izlemek için mükemmeldir.

İş arkadaşınızın görevlerini tamamlamak için yolunda olup olmadığını kontrol edebilir, böylece hafta sonu planlarınızı iptal etmelerini engelleyebilirsiniz. ?

Verilerinizi temsil etmek için çubuk grafikler, portföy bileşenleri, pasta grafikler, hesaplamalar ve daha fazlası gibi özel bileşenlerle kendi görev kontrolünüzü oluşturun.

Gösterge panellerinde işlerinizi görselleştirmek için özelleştirilebilir bileşenler ekleyin

Gösterge panellerinde işlerinizi görselleştirmek için özelleştirilebilir bileşenler ekleyin

Bir proje yönetimi gösterge paneli oluşturmak mı istiyorsunuz?

* Proje yönetimi gösterge paneli nasıl oluşturulur kılavuzumuza göz atın.

D. Zaman tahminleri ile beklentileri belirleyin

Daha iyi öngörülebilirlik ve daha net bir zaman çizelgesi için görevlere zaman tahminleri ekleyin.

Ayrıca, bir programa bağlı kalmanıza yardımcı olur, böylece müşterilerinizle ilerleme toplantıları sırasında kelimeleri aramak zorunda kalmazsınız. Phew!

Görevlere zaman tahminleri ekleyerek proje gecikmelerini önleyin

Görevlere zaman tahminleri ekleyerek proje gecikmelerini önleyin

E. Pano görünümü ile görevleri ve iş yükünü yönetin

Pano görünümümüzle basit ve çevik bir iş akışı oluşturun.

Kanban panosu yöntemini kullanmanıza, görevleri bir durumdan diğerine sürükleyip bırakmanıza ve İşlemde Olan İş (WIP) Sınırı ile iş yüklerini yönetmenize olanak tanır.

Görevleri Pano görünümünde bir sonraki aşamaya hızlıca sürükleyip bırakın

Görevleri Pano görünümünde bir sonraki aşamaya hızlıca sürükleyip bırakın

F. İş yükü görünümü ile kaynakları yönetin

İş yükünün aşırıya kaçmasını önlemek için takımınızın kapasitesini her an görselleştirin. İşi doğru bölüştürün, kimse hafta sonları çalışmak zorunda kalmasın! ?

Kapasiteyi saat, görev, Sprint Puanı ve Özel Alanlara göre ölçün.

İş yükü görünümünde fazla işi olan takım üyelerini kolayca belirleyin ve kaynakları yönetin

İş yükü görünümünde fazla işi olan takım üyelerini kolayca belirleyin ve kaynakları yönetin

G. Fikirlerinizi ve görevlerinizi Zihin Haritaları ile görselleştirin

Uzaktan çalışan takımlar beyaz tahta kullanmaz; Zihin Haritaları kullanır. ClickUp'ın Zihin Haritalarını kullanarak bir sonraki proje planınızı tasarlayın, içerik pazarlama stratejisi için beyin fırtınası yapın veya hafta sonu Grace and Frankie dizisinin tüm sezonunu nasıl bitireceğinizi planlayın.

Zihin Haritaları ile beyin fırtınası oturumlarınızı basitleştirin, fikirlerinizi görsel olarak planlayın ve düzenleyin

Zihin Haritaları ile beyin fırtınası oturumlarınızı basitleştirin, fikirlerinizi görsel olarak planlayın ve düzenleyin

Başarılı şirketlerin ClickUp'ı SaaS aracı olarak nasıl kullandığını öğrenmek ister misiniz?

Vonazon'un ClickUp kullanarak SaaS şirketleri için pazarlama projelerini nasıl yönettiğini okuyun.

ClickUp artıları

ClickUp sınırlamaları

ClickUp'ın yol haritasına göz atarak, bu sınırlamaları gidermek ve sizin için daha akıllı bir araç geliştirmek için nasıl çabaladığımızı görün.

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise : Özel fiyatlandırma için : Özel fiyatlandırma için ClickUp ile iletişime geçin

ClickUp Brain, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp müşteri değerlendirmeleri

Capterra : 4,7/5 (2200+ yorum)

G2: 4,7/5 (2800+ yorum)

2. Zendesk – Gerçek zamanlı işbirliği için en iyisi

Müşterilerinize hızlı bir şekilde canlı, gerçek zamanlı sohbet desteği sunmanız mı gerekiyor?

Zendesk tam size göre bir araçtır.

Tüm iş boyutları için tasarlanmış bulut tabanlı bir canlı sohbet platformudur.

Bu SaaS uygulamasını kullanarak dünya çapındaki müşteri desteği takımınızı yönetin.

Maaş bordronuzda çok sayıda farklı milletten çalışan varsa, birkaç yabancı kelime öğrenip hava atabilirsiniz!

Zendesk'in anahtar özellikleri

E-posta, sosyal medya vb. gibi müşteri iletişimi için birden fazla kanal.

Yaygın müşteri sorgularını yanıtlamak için yapay zeka destekli botlar

Müşteri geri bildirim yönetimi

Müşteri hizmetlerini iyileştirmek için raporlar ve analizler

Yüzlerce Zendesk entegrasyonu

Zendesk fiyatlandırması

Zendesk'in ücretli planları aylık 49 $/kullanıcıdan başlar.

Zendesk müşteri değerlendirmeleri

Capterra : 4,3/5 (2500+ yorum)

G2: 4,2/5 (2500+ yorum)

3. Leadpages - Potansiyel müşteri oluşturma için en iyisi

Leadpages , kod kullanmadan mobil cihazlara duyarlı açılış sayfaları oluşturmanıza olanak tanıyan bir müşteri adayı oluşturma SaaS platformudur.

Sürükle ve bırak oluşturucu ile işinizi sergileyin, kaliteli potansiyel müşteriler ve adaylar toplayın, ürün ve hizmetlerinizi satın. A/B testi, basitleştirilmiş analitik, GDPR uyumluluğu ve en yüksek hızlarla potansiyel müşterilerinizin müşteri yolculuğunu özelleştirebilir ve dönüşüm oranlarınızı optimize edebilirsiniz.

40'tan fazla entegrasyon ile Leadpages, işinizin CRM ve müşteri adayı geliştirme iş akışını birbirine bağlar.

Leadpages'in anahtar özellikleri

Mobil uyumlu sayfalar ve açılır pencereler

Hızlı başlamak için yüksek dönüşüm oranına sahip şablonlar

A/B bölünmüş test

Ücretsiz barındırma ve e-ticaret özellikleri

Leadpages fiyatlandırması

Bu SaaS aracı ücretsiz deneme sürümü sunar ve ücretli planlar aylık 37 $'dan başlar.

Leadpages müşteri değerlendirmeleri

Capterra : 4,6/5 (260+ yorum)

G2: 4,2/5 (150+ yorum)

4. Whatagraph – Pazarlama otomasyonu için en iyisi

via Whatagraph

Whatagraph, gerçekleştirdiğiniz işlerle ilgili pazarlama raporları oluşturmanıza olanak tanıyan bir pazarlama raporlama aracıdır. Tek yapmanız gereken pazarlama araçlarınızı bağlamak ve raporları saatler yerine dakikalar içinde oluşturmak.

Harika bir pazarlama işi yapıyorsanız, sonuçlarınızı sergilemek için harika bir yola ihtiyacınız vardır. Bu SaaS aracı, şablonlardan (100'den fazla mevcut) raporlar oluşturmanıza olanak tanır, böylece verilerinizi bağlayıp raporlarınızı dakikalar içinde tamamlayabilirsiniz. Ayrıca, canlı verilerle her zaman güncel olan gösterge panelleri oluşturabilirsiniz – müşterilerinizin tek ihtiyacı gösterge paneline bir bağlantıdır.

Whatagraph'ın anahtar özellikleri

40'tan fazla veri entegrasyonu

kolay başlangıç için 100'den fazla rapor şablonu

Beyaz etiketleme (raporlardan ve gösterge panellerinden tüm Whatagraph markalarını kaldırın)

Raporları tercih ettiğiniz aralıklarla (haftalık, aylık, üç aylık vb.) otomatik olarak gönderin

Whatagraph fiyatlandırması

Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur ve planlar aylık 199 $'dan başlar.

Whatagraph müşteri değerlendirmeleri

Capterra: 4,4/5 (60+ değerlendirme)

G2: 4,5/5 (200'den fazla yorum)

5. JotForm – PDF açıklamaları için en iyisi

JotForm PDF Düzenleyici , sözleşmeler veya faturalar gibi profesyonel görünümlü belgeler oluşturmak ve toplanan form verilerini otomatik olarak PDF'lere dönüştürmek için kolay bir çözümdür.

İnsan kaynakları departmanında çalışıyorsanız, işe alım için hızlı veri ve form toplama özelliklerini çok seveceksiniz.

İşten erken çıkmak için sabırsızlanan var mı? nudge-nudge

Bu araç ayrıca 600'den fazla şablon sunarak, profesyonel bir belgeyi birkaç dakika içinde kolayca düzenleyebilmenizi sağlar.

JotForm PDF Düzenleyici anahtar özellikleri

Sürükle ve bırak fonksiyonu

Tonlarca PDF düzeni

Elektronik imza bileşeni

PDF açıklama desteği

JotForm PDF Düzenleyici fiyatlandırması

Bu SaaS aracının ücretsiz bir planı vardır ve ücretli planlar aylık 24 $'dan başlar.

JotForm PDF Düzenleyici müşteri değerlendirmeleri

Capterra : 4,6/5 (500'den fazla yorum)

G2: 4,2/5 (30+ yorum)

Jotform alternatiflerini inceleyin!

6. Time Doctor – Çalışan izleme ve zaman takibi için en iyisi

Time Doctor , özellikle uzaktan çalışan şirketler için sizin ve takımınızın verimliliği için harika bir araçtır .

Her görev, müşteri ve proje için harcanan zamanın doğru bir özetini oluşturmanıza yardımcı olur.

Böylece, hangi işleri harika yaptığınızı, hangi alanlarda gelişmeniz gerektiğini ve iş-yaşam dengesini nasıl koruyacağınızı bilirsiniz.

Zaman takibi gerçekten gerekli mi?

cevabı, zaman takibini kullanarak projeleri daha hızlı tamamlama kılavuzumuzda bulabilirsiniz.

Time Doctor'un anahtar özellikleri

Odaklanmanızı sağlamak için dikkat dağıtıcı uyarılar

Çalışan izleme yetenekleri

Çalışanların ekranlarının otomatik ekran görüntüleri

Web sitesi ve uygulama izleme

Time Doctor fiyatlandırması

Ücretsiz planları yoktur. Ücretli planları aylık 7 $/kullanıcıdan başlar.

Time Doctor müşteri değerlendirmeleri

Capterra : 4,5/5 (300'den fazla yorum)

G2: 4,3/5 (150+ yorum)

7. Bit. ai – Dosya ve belge yönetimi için en iyisi

Bit.ai, takımların dünyanın her yerinden tek bir yerden belgeler oluşturmasına, düzenlemesine ve üzerinde işbirliği yapmasına yardımcı olan bir belge işbirliği ve dosya paylaşım aracıdır.

Bu SaaS aracının işbirliğine dayalı belge özelliği, GIF'ler, videolar, müzik podcast'leri ve sunumlar gibi medya entegrasyonlarıyla daha akıllı iletişim kurmanızı sağlar.

Benzer araçlar mı arıyorsunuz?

Bu en iyi bilgi tabanı yazılımlarını inceleyin.

Bit. ai anahtar özellikleri

İçerik yönetimi fonksiyonları

Özelleştirilebilir müşteri adayı yakalama formları

Belge geri bildirimi desteği

Belgeleri kimin oluşturduğu, takım üyelerini kim davet etti gibi Çalışma Alanı bilgileri.

Bit. ai fiyatlandırması

Bu SaaS aracı ücretsiz bir plan sunar ve ücretli planlar aylık 8 $ / kullanıcıdan başlar.

Bit. ai müşteri değerlendirmeleri

Capterra : 5/5 (7 yorum)

G2: 4,6/5 (4 yorum)

8. Fyle – Gider yönetimi için en iyisi

Zaten sahip olduğunuz kartlarda gerçek zamanlı gider yönetimi mi ihtiyacınız var?

Fyle, aradığınız çözümü bulmanıza yardımcı olabilir.

Visa destekli kredi kartı kullanıcılarına doğrudan işlem bilgilerini sunan bir gider yönetimi SaaS aracıdır.

Bu, artık tüm KOBİ'ler ve orta ölçekli şirketlerin, kartlarını değiştirmeden bir gider yönetimi yazılımının güçlü özelliklerine erişebileceği anlamına geliyor.

Dahası var! Mastercard ile entegrasyon sadece birkaç ay sonra gerçekleşecek.

Fyle'ın anahtar özellikleri

G-suite, Slack, Teams, Outlook vb. uygulamalar için gider raporlama ve izleme

Otomatik uyumluluk uygulaması

Önde gelen muhasebe yazılımlarıyla sorunsuz entegrasyon

Visa kartlar için gerçek zamanlı harcama bildirimi

Fyle fiyatlandırması

Fyle'ın ücretli planları aylık 4,99 $/kullanıcıdan başlar ve yıllık olarak faturalandırılır.

Fyle müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,6/5 (885 yorum)

Capterra: 4,5/5 (14+ yorum)

9. Zoom – Video konferans için en iyisi

Google "Zoom başarısız. "

Bize güldürdüğümüz için teşekkür edeceksiniz. ?

Zoom kullanıcıları oops! anları yaşayabilir, ancak bu araç, uzaktaki tüm takımların uyum içinde çalışması ve sorunsuz çevrimiçi toplantılar ve web seminerleri düzenlemesi için mükemmel bir bulut platformudur.

En iyi yanı ise, 100'den fazla katılımcıyla toplantı düzenleyebilmenizdir!

Zoom hakkında merak mı ediyorsunuz?

Kapsamlı Zoom incelememizi okuyun.

Zoom'un anahtar özellikleri

Takvim entegrasyonlarını destekler

Sanal arka planlar sunar

Toplantıya katılmak isteyenleri kontrol etmek için bekleme odası

Kişileri, mesajları, dosyaları veya sohbet kanallarını kolayca arayın

Zoom fiyatlandırması

Zoom, kişisel toplantılar için ücretsiz bir plan sunar. Küçük gruplar ve daha büyük takımlar için ücretli planlar aylık 14,99 $/kullanıcıdan başlar.

Zoom müşteri değerlendirmeleri

Capterra : 4,6/5 (8000+ yorum)

G2: 4,5/5 (35.500+ yorum)

10. Salesforce – Müşteri ilişkileri yönetimi için en iyisi

Salesforce, müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) konusunda gerçek bir güçtür.

Yazılım, işletmelerin bulut teknolojisini kullanarak mevcut müşteriler, potansiyel müşteriler ve paydaşlarla bağlantı kurmasını sağlar.

Umarız bulut yağmurla dolu değildir! ?

Bu SaaS CRM uygulam asıyla şunları yapabilirsiniz:

Potansiyel müşterileri toplayın ve takip edin

Satış döngülerini tahmin edin ve planlayın

Potansiyel müşterilerle doğrudan iletişime geçin

Temel olarak, Salesforce ilk telefon görüşmelerinden iş arkadaşlarınızla çalışmaya kadar satışınızın her adımını izlemenize yardımcı olur. Ayrıca, potansiyel müşterilerle daha etkili bir şekilde etkileşim kurmanızı sağlar.

Salesforce'un anahtar özellikleri

Potansiyel müşteri oluşturma ve yönetimi

Pazarlama otomasyonu

Teklif ve sipariş izleme

Ring.io gibi bir potansiyel müşteri bulma aracıyla entegre olur

Salesforce fiyatlandırması

Planlar aylık 25 $/kullanıcıdan başlar ve aylık 300 $/kullanıcıya kadar çıkar.

Salesforce müşteri değerlendirmeleri

Capterra : 4,4/5 (9.000'den fazla yorum)

G2: 4,2/5 (11.000'den fazla yorum)

11. Hootsuite – Sosyal medya pazarlaması için en iyisi

İşinizi büyütmek, müşteri çekmek veya bir milyon çift ayakkabı satın almak için olsun, sosyal medya her şey için ideal bir seçenektir!

Sosyal medya pazarlamasında size yardımcı olması için, birinci sınıf bir sosyal medya yönetim platformu olan Hootsuite'i kullanabilirsiniz. Bu SaaS pazarlama aracı, sosyal medya kampanyaları planlamanıza, içeriğinizi yayınlamanıza ve hedef kitlenizle etkileşim kurmanıza olanak tanır.

Hootsuite'in anahtar özellikleri

Sosyal medya kanallarındaki mesajları ve gönderileri izleyin

Birden fazla sosyal medya platformunda pazarlama otomasyonunu destekler

Sosyal medya performans analizi

HubSpot, Airtable vb. dahil olmak üzere popüler araçlarla çeşitli entegrasyonlar.

Hootsuite fiyatlandırması

Bu pazarlama aracı, aylık 49 dolardan başlayan ücretli planlar sunar.

Hootsuite müşteri değerlendirmeleri

Capterra : 4,3/5 (2600+ yorum)

G2: 4. 1/5 (3000+ yorum)

12. Google Analytics – İş zekası için en iyisi

Google—algoritmasını bir türlü anlayamadığımız arama motoru. ?

Bir iş zekası yazılımı olan Google Analytics ile arama motorunu yenmeyi (deneyebilirsiniz). Sanki Google aynı anda en iyi arkadaşınız ve düşmanınız gibi.

Her türlü web sitesi trafiği metriklerini ölçmekten ziyaretçileri trafik türüne göre kategorize etmeye kadar, Google Analytics sizin için burada.

Ayrıca birçok iş için SEO aracı olarak da kullanılabilir!

Google Analytics'in anahtar özellikleri

Trafik raporlama

Dönüşüm izleme

Özel analiz gösterge panelleri

Hedef kitle raporları

Google Analytics fiyatlandırması

Bu analiz aracı, ücretsiz bir plan ve premium plan (özel fiyatlandırma) sunar.

Google Analytics müşteri değerlendirmeleri

Capterra : 4,7/5 (5800+ yorum)

G2: 4,5/5 (5200+ yorum)

13. Calendly – Randevu planlama için en iyisi

Zoom toplantılarına katılmayı sürekli unutuyor musunuz? ?

Calendly'yi kullandığınızda bu sorun ortadan kalkar. Bu SaaS çözümü, zaman kazanmanıza ve randevuları veya toplantıları asla kaçırmamanıza yardımcı olmak için tasarlanmış, kullanımı kolay bir takım planlama yazılımıdır.

Siz ve katılımcıların yapmanız gereken tek şey, uygunluk tercihlerinizi ayarlamak.

Tamamlandığında, tarih ve saat otomatik olarak her iki takviminize de eklenir. ?

Artık toplantıyı kaçırmanız imkansız!

Calendly kısa süre önce, şirketlere kurumsal düzeyde güvenlik, özel bir müşteri başarı takımı ve değişiklik yönetimi planları sunan Enterprise planını piyasaya sürdü. ClickUp entegrasyonu da dahil olmak üzere birçok entegrasyonu, takımların Calendly'yi mevcut süreçlere kolayca yerleştirmesini sağlar.

Calendly'nin anahtar özellikleri

Otomatik hatırlatıcılar ve takipler

Paylaşılabilir takvim

Etkinlik şablonları

Takım, etkinlik ve kullanıcı etkinlik raporlarının görünümünü görüntüleyin

Calendly fiyatlandırması

Calendly'nin ücretsiz bir temel planı vardır ve ücretli planları aylık 8 $'dan başlar.

Calendly müşteri değerlendirmeleri

Capterra : 4,6/5 (1500+ yorum)

G2: 4,7/5 (900+ yorum)

Daha fazla planlama aracına mı ihtiyacınız var? en iyi planlama araçları 'na göz atın.

14. Slack – İletişim ve işbirliği için en iyisi

Slack , uzaktaki takımlar için mükemmel bir iletişim SaaS aracıdır.

Takımların açık iletişim için kanallar adı verilen mesajlaşma grupları oluşturmasına olanak tanır.

Artık e-postalara ihtiyacınız olmayacak!

Ayrıca, siz ve ekibinizin gizli dilinizde iletişim kurabilmesi için çok sayıda emojiyi de destekler.

Slack, ClickUp dahil olmak üzere neredeyse tüm işyeri uygulamalarıyla entegre olabilir!

Proje yönetimi için Slack mi?

*net bir fikir edinmek için Slack proje yönetimi kılavuzumuzu okuyun

Slack'in anahtar özellikleri

İletişiminizi düzenlemek için kanallar

Görev otomasyonları için iş akışı oluşturucu

2000'den fazla araçla entegre

Sesli ve video aramaları destekler

Slack fiyatlandırması

Slack ücretsiz bir plan sunar ve ücretli planlar aylık 6,67 $/kullanıcıdan başlar.

Slack müşteri değerlendirmesi

Capterra : 4,7/5 (9000+ yorum)

G2: 4,5/5 (27.000'den fazla yorum)

15. Zapier – Entegrasyonlar ve otomasyonlar için en iyisi

Piyasada birçok pazarlama ve satış aracı bulunmaktadır, ancak bazen yaratıcı farklılıklar bunların birlikte çalışmasını engelleyebilir.

Girin: Zapier.

Zapier ile, bir araçtaki bir etkinliği başka bir araçta tetikleyici bir eylem haline getiren bağlantılar oluşturabilirsiniz.

Örneğin, bir ekip arkadaşınız ClickUp'ta bir görev durumunu "İnceleniyor" olarak değiştirdiğinde, e-posta adresinize bir mesaj gönderilerek size kontrol etmenizi hatırlatabilir.

Zapier'in anahtar özellikleri

Otomasyonlarınıza özel koşullar ekleyin

Zap şablonları sunar

3000'den fazla uygulamaya bağlanır

Kodsuz otomasyonlar

Zapier fiyatlandırması

Zapier, beş zap içeren ücretsiz bir plan sunar. Ücretli planlar 19,99 $'dan başlar.

Zapier müşteri değerlendirmeleri

Capterra : 4,7/5 (1700+ yorum)

G2: 4,5/5 (700'den fazla yorum)

16. Acquire – Müşteri hizmetleri için en iyisi

Acquire. io çok kanallı bir canlı yazılım veya konuşma tabanlı müşteri etkileşimi SaaS platformudur.

Müşterilerle bağlantıları gerçek zamanlı olarak yakalamanıza ve sorunlarını hızlı bir şekilde çözmenize yardımcı olur. Sonuç olarak, müşteri memnuniyetini ve müşteri tutma oranınızı artırabilirsiniz.

Ekran paylaşımı, sohbet robotları, ortak tarama özellikleri ve sesli arama fonksiyonları gibi gelişmiş özellikleri, müşteri hizmetlerini çocuk oyuncağı haline getirir.

Anahtar özellikleri edinin

Etkinlikleri ve geçmişi izlemek için müşteri zaman çizelgesi

Takımlar için paylaşımlı gelen kutusu

Performans metrikleri izleme

Gerçek zamanlı gösterge panelleri

Fiyatlandırma bilgilerini edinin

Talep üzerine teklifler alın.

Müşteri değerlendirmelerini edinin

Capterra : 5/5 (15+ yorum)

G2: 4,3/5 (20+ yorum)

Daha fazla cevap mı arıyorsunuz? Hadi bakalım.

SaaS araçlarının, kurulum gerektirmemesi ve evden çalışabilme imkanı dışında daha birçok avantajı vardır.

Bunlardan bazıları şunlardır:

Erişilebilirlik : SaaS satıcıları uygulamaları internet üzerinden sağladığından, internet bağlantısı olan herhangi bir cihazdan ve konumdan erişebilirsiniz

Otomatik güncellemeler : yeni yazılım satın almak veya güncellemeleri yüklemek yerine, SaaS sağlayıcısına güvenerek güncellemeleri ve hata düzeltmelerini otomatik olarak gerçekleştirebilirsiniz

Özelleştirme : SaaS ürünleri veya uygulamaları genellikle özelleştirilebilir özelliklere sahiptir ve kullanıcıların kendi zevklerine göre kişiselleştirmelerine yardımcı olur

SaaS güvenliği : veri koruma sorumluluğu SaaS satıcıları tarafından paylaşılır

Esnek ödemeler: bütçenize göre bir SaaS aboneliği alabilir ve istediğiniz zaman sonlandırabilirsiniz

2. SaaS aracını nasıl seçmelisiniz?

Doğru aracı seçmek için sorabileceğiniz bazı sorular şunlardır:

Şirketinizde halihazırda hangi araçlar mevcut?

Bu araç size zaman kazandıracak mı?

İş verimliliğini ve kalitesini artıracak mı?

Ölçeklenebilir mi?

Hareket halindeyken SaaS uygulamasına erişmenize yardımcı olacak iOS ve Android uygulamaları var mı?

Küçük işletmeler ve yeni kurulan şirketler için SaaS şunları içerebilir:

Proje yönetimi aracı

Video konferans aracı

İletişim aracı

Outreach aracı

Analitik aracı

Bunlar sadece birkaç örnek!

Startup'lar ve büyük şirketler için en iyi SaaS araçlarını sizlere sunduk.

Kurulum masrafı veya donanım desteği gerektirmeyen bu araçlar, dünyanın en yetenekli çalışanlarıyla iş yapmanızı sağlar. Ayrıca iş süreçlerinizin çoğunu otomatikleştirebilirler.

Ve bu da yetmezse, daha fazlasını sunacak başka bir şey bilmiyoruz!

Unutmayın, başarının sırrı, zaman takibi, analitik, müşteri hizmetleri, sosyal medya pazarlaması vb. dahil olmak üzere en iyi SaaS ürünlerini bir araya getirmektir.

Ama en önemlisi, her şeyi senkronize ve yolunda tutmanıza yardımcı olacak eksiksiz bir proje yönetimi yazılımı.

ClickUp gibi!

Bu SaaS yazılımı, görev yönetimi, CRM, PDF açıklama ekleme, takım işbirliği, zaman takibi, proje raporları ve çok daha fazlasında yardımcı olabilir!

Gecikmeyin! ClickUp'a ücretsiz olarak katılın ve koltuğunuzdan kalkmadan başarılı projeler gerçekleştirin.