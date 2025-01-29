2025'in Startuplar için En İyi 8 Aracı (Artıları, Eksileri, Fiyatları)

Bir startup kurmak için şu andan daha iyi bir zaman olamaz.

Teknolojinin ne kadar ilerlediğini gördünüz mü?

Girişimciler, hiç tanışmadıkları bir grup insanla kanepelerinden işlerini yürütüyorlar!

Siz de bunu başarabilirsiniz.

Tek ihtiyacınız olan, yanınızda kullanışlı bir araç.

Startup'ınızın sürdürülebilir bir şekilde büyümesi ve katlanarak ölçeklenmesi için en iyi seçenek. ✨

Ve biz de bunun gerçekleşmesine yardımcı olmak istiyoruz.

Bu makalede, avantajları, dezavantajları, fiyatları ve kullanıcı değerlendirmeleriyle birlikte yeni başlayanlar için en iyi sekiz aracı keşfedeceksiniz.

Şirketinizi daha da yükseklere taşıyacak girişimler için bazı ücretsiz araçları keşfetmeye başlayalım. 🚀

Startup'lar için en iyi araçları bulmak çılgın bir yolculuk olabilir.

Sadece araştırma yapmak bile uykularınızı kaçıracak.

Ama hey, böyle olmak zorunda değil.

Gereksinimlerinizle ilgili kendinize sorabileceğiniz bazı sorular şunlardır:

Takımınız kaç kişiden oluşuyor?

Görev yönetimi, İK, muhasebe, sosyal medya veya CRM gibi belirli bir fonksiyonla ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?

Pazarlama araçlarıyla entegrasyonlara mı ihtiyacınız var?

Bütçeniz ne kadar? Yoksa girişimciler için ücretsiz araçlar mı arıyorsunuz?

Bu araçlar uzaktan çalışmayı destekliyor mu?

Cevaplarınızı buldunuz mu? Harika!

Tüm bu ihtiyaçları karşılayacak en iyi ücretsiz araçların bir listesini hazırladık:

Startup'ınız genç bir şirket olabilir, ancak hedefleriniz dev şirketlerinki kadar büyük olabilir.

Bu, büyük bir şirket kadar çok sayıda fonksiyonu yerine getirmeniz gerektiği anlamına gelir.

Hepsi kendi başınıza.

Ve daha fazla kişi işe almak veya finansman bulmak tek çözüm olduğunu düşünüyorsanız, bir kez daha düşünün.

Doğru araç, oyunun kurallarını değiştirebilir.

Girişimciler için bu ücretsiz araçlardan birini seçin ve büyüme hayalinizi gerçeğe dönüştürün!

1. ClickUp : hepsi bir arada proje yönetimi yazılımı

ClickUp, dünyanın en yüksek puanlı proje yönetimi ve verimlilik aracıdır.

Bu SaaS aracı, her türlü proje yönetimi için zengin özelliklere sahip Sonsuza Kadar Ücretsiz sürümümüz sayesinde tüm yeni başlayanlar veya küçük takımlar için mükemmeldir. 😎

ClickUp'ın anahtar özellikleri

A. Görevler oluşturun ve atayın

Bir startup, birbiriyle iç içe geçmiş görevlerden oluşan bir arı kovanı gibi olabilir.

Ve şu anda bunların hepsini takip etmek zor geliyorsa, büyüdükçe bu iş daha da zorlaşacaktır.

Ancak ClickUp ile bunu kolay hale getirebilirsiniz.

İstediğiniz kadar görev oluşturun ve bunları hemen bir veya birden fazla atanan kişiye atayın.

Daha iyi organizasyon için Öncelikler ve Son Teslim Tarihleri eklemeyi unutmayın!

B. Pano görünümü kullanarak Kanban yöntemini uygulayın

Bu, Kanban Panosu hayranları ve Agile takımları için.

Girişiminizin tüm iş akışını görselleştirmek ve kolaylaştırmak için kullanın.

Görevleri "atandı" durumundan "tamamlandı" durumuna ne kadar kolay bir şekilde gönderdiğinizle girişim kurucunuzu etkileyin!

C. Rutin faaliyetleri otomatikleştirin

Akıllı çalışmak varken neden çok çalışasınız?

ClickUp ile iş yükünüzün bir kısmını paylaşın.

Otomasyon aracı olarak da kullanılabilir.

Koşullar, Eylemler ve Tetikleyiciler'i bir arada kullanarak tekrarlayan görevlerinizi otomatikleştirin.

Bu sayede, yeni yatırımcılar bulmak için harcayacağınız zamandan tasarruf edersiniz. 🤝

D. Proofing ile hatalara veda edin

Reklamınızda yazım hatası olduğunu kimse fark etmediğini ve yayınlandığını hayal edin. oh hayır

Sonuca hızlıca geçelim: Artık bir meme oldunuz.

Bunu düzeltmek için iyi şanslar.

Bu sorunun cevabı: yetersiz yazım denetimi yazılımı.

Bunun yerine ClickUp'ın Proofing özelliklerini deneyin.

Tasarım maketlerini değişikliklerle işaretlemek için mükemmel bir yoldur.

Her seferinde doğru seçimi yapın!

E. Belgeler kullanarak bilgi tabanları oluşturun

Muhtemelen iş kuralları, çalışan sözleşmeleri, müşteri verileri vb. gibi tonlarca belgeyle uğraşmak zorundasınız.

ClickUp Belgelerinde yazı tipi, afiş, başlık vb. gibi zengin metin düzenleme özellikleriyle bu tür belgeleri oluşturun!

Üstelik bu bir takım çabasıdır.

Takım üyelerinizle gerçek zamanlı olarak Belgeler üzerinde işbirliği yapabilirsiniz.

F. Özel Görev Durumları kullanarak iş akışınızı yönetin

Pin-up panolarını, yapışkan notları ve silinebilir kalemleri seviyoruz.

Bu yüzden dijital eşdeğerlerini oluşturduk!

İş akışınızı bu görev yönetimi yazılımına taşıyın ve Özel Görev Durumları ile görselleştirin. Startup'ınızın iş akışına uygun görev durumları oluşturmanıza olanak tanır.

Bu uygulamalar "geliştirme aşamasında", "tasarım aşamasında", "onay bekliyor", "ertelendi" vb. olabilir.

Görev ilerlemesi hakkında bilgi almak için telefon görüşmeleri veya e-postalarla zaman kaybetmek zorunda kalmayacak olan kim? Doğru, siz!

Ayrıca satış, geliştirme, içerik pazarlama, Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) ve daha fazlası için kullanabileceğiniz görev Durum Şablonlarımız da var!

*ClickUp'ta kendi CRM'inizi nasıl oluşturacağınızı öğrenin .

G. Gösterge panelleri kullanarak içgörüler elde edin

Bir iş sahibi olarak, hangi alanlarda başarılı olduğunuzu, hangi alanlarda başarısız olduğunuzu ve projenizin tamamlanmasına ne kadar kaldığını bilmek istersiniz.

Ve biz bunun nasıl yapılacağını çok iyi biliyoruz.

Gösterge panelleriyle!

Özel grafiklerle ilerlemenizi görselleştirin, kişiler, kaynaklar, sprintler vb. hakkında içgörüler edinin.

Sprint'lerden bahsetmişken, Sprint Widget'larını ekleyerek Hız Grafikleri, Toplam Akış Diyagramları, Burnup'lar ve Burndown'lar dahil olmak üzere grafik formunda proje raporları alabilirsiniz.

H. Yerel Zaman Takibi ile iş saatlerini takip edin

Zamanın para olduğunu söylerler.

Paranızı takip ediyorsunuz. Peki ya zamanınızı?

Startup'lar için en iyi pazarlama araçları hakkında bilgi edinin !

Başlamanın tam zamanı.

Ve sizin için iyi haber, görev yönetimi aracınız aynı zamanda bir zaman takibi uzmanı!

Yerel Zaman Takibi ile, herhangi bir dış yardıma ihtiyaç duymadan farklı görevler için çalışma saatlerini takip edebilirsiniz.

ClickUp artıları

ClickUp'ın dezavantajları

Gösterge panellerini dışa aktaramıyorum

Endişelenmeyin! Takımımız, sizin girişimleriniz gibi sürekli öğreniyor ve büyüyor. Bu nedenle, önerilerinizin her zaman dinlenmesini ve endişelerinizin giderilmesini sağlıyoruz.

Neler beklediğinizi görmek için geliştirme yol haritasımızı inceleyin.

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp üç fiyatlandırma seçeneği sunar:

ClickUp kullanıcı değerlendirmesi

Capterra: 4,7/5 (2100+ yorum)

G2: 4,7/5 (2400+ yorum)

ClickUp'ın rakiplerine kıyasla ne kadar iyi olduğunu öğrenmek ister misiniz? Basecamp , Zoho Projects ve Monday incelemelerimize göz atın.

2. Mailchimp: e-posta pazarlama aracı

Mailchimp, pazarlama stratejisi ihtiyaçlarınız için en iyi girişim araçlarından biridir.

Sevimli maymun logosu ile de popülerdir. 🐵

Eğlenceli bilgi: Web sitesine girdiğinizde, imleci logonun üzerine getirin, maymun size göz kırpar. Deneyin. 😉

Mailchimp, e-posta pazarlama ve haber bültenleri alanında en çok tercih edilen uygulamadır. E-posta pazarlama kampanyaları ve web siteleri oluşturmak ve pazarlama otomasyonu ile potansiyel müşterileri dönüştürmek için kullanın.

Mailchimp'in anahtar özellikleri

Açılış sayfası oluşturucu

Markalı ve işlem e-postası oluşturucu

Facebook ve Instagram reklamları için yaratıcı ve tasarım desteği

Mailchimp'in artıları

Hedef kitle yönetimine olanak tanır

Mükemmel e-posta pazarlama kampanyaları gerçekleştirir

Verimli pazarlama için CRM özelliği sunar

Mailchimp'in dezavantajları

Kişi listeniz büyüdükçe pahalı hale gelebilir

Ücretsiz plan için sadece 30 günlük e-posta desteği

Açılış sayfası tasarımları için sınırlı seçenekler

Mailchimp fiyatlandırması

Mailchimp dört fiyatlandırma seçeneği sunar:

Ücretsiz : site analizi, davranışsal hedefleme ve kitle gösterge paneli

Essential (10,47 $/ay) : sosyal medya kanallarında paylaşım, anketler ve kampanya katılımları

Standart (15,64 $/ay) : pazarlama ipuçları, klasik otomasyon oluşturucu ve pazarlama takvimi

Premium (312,80 $/ay): özel kodlu şablonlar, sosyal medya gönderileri planlama ve gönderim zamanı optimizasyonu

Mailchimp kullanıcı değerlendirmesi

Capterra: 4,5/5 (13.900+ yorum)

G2: 4,3/5 (10.900+ yorum)

Girişimciler için OKR yazılımıyla takımınızın hedeflerini izleyin!

3. Buffer: sosyal medya pazarlama aracı

Artık bir markanız ve bir sosyal medya hesabınız var. Şimdi erişiminizi artırmak ve hedef kitlenizi potansiyel müşterilere dönüştürmek mi istiyorsunuz?

Buffer'ın sosyal medya yayınlama özellikleri size yardımcı olabilir.

Bu uygulama, sosyal medya kanallarınıza trafik çekerek işinizin büyümesini sağlayacak içeriği planlamanıza, işbirliği yapmanıza ve zamanlamanıza olanak tanır. Dijital pazarlama ve e-ticaret ajansları arasında da yaygın olarak kullanılmaktadır!

Güzel ve ilgi çekici sosyal medya gönderileri oluşturmak için kullanışlı bir araçtır.

Ve Instagram'da potansiyel müşterilerinizin yorumlarını asla kaçırmayacaksınız!

Buffer'ın anahtar özellikleri

Doğrudan sosyal medya paylaşımları planlama imkanı sunar

Önceden planlanmış gönderiler için hatırlatıcı bildirimler gönderir

Yayın programları oluşturmanıza olanak tanır

Buffer'ın artıları

Facebook, Twitter vb. dahil olmak üzere tüm büyük sosyal medya platformlarını destekler.

Sınırlı temel gönderi raporlarına ücretsiz erişin

Basit ve temiz düzen

Buffer'ın dezavantajları

Ücretsiz ve Pro plan sadece bir kullanıcıyı destekler

Buffer Analytics pahalıdır ve ücretsiz plana dahil değildir

Instagram hikayelerini otomatik olarak yayınlayamıyor musunuz?

Buffer fiyatlandırması

Buffer dört fiyatlandırma seçeneği sunar:

Ücretsiz : bir kullanıcı, üç sosyal kanal ve üçüncü taraf entegrasyonlar

Pro (aylık 15 $) : bir kullanıcı, sekiz sosyal kanal ve özel video küçük görselleri

Premium (aylık 65 $) : iki kullanıcı, sekiz sosyal kanal ve ızgara görünümü

İş (99 $/ay): altı kullanıcı, 25 sosyal kanal ve bir Instagram hashtag yöneticisi

Buffer kullanıcı değerlendirmesi

Capterra: 4,5/5 (1000+ yorum)

G2: 4,3/5 (800'den fazla yorum)

4. Zoom: bir iletişim aracı

Burada bir tanıtıma gerek var mı?

Zoom, muazzam katılımcı kapasitesine sahip en iyi video konferans uygulamalarından biridir.

Piyasadaki en iyi video kalitesiyle sanal toplantılar, web seminerleri ve hatta sanal partiler 🎉 düzenleyebilirsiniz.

En iyi yanı ne mi? Herkes nasıl kullanacağını biliyor!

Zoom'un anahtar özellikleri

Toplantıları kaydedebilirsiniz

Bekleme odası özelliği ile kimin ne zaman katılabileceğini kontrol edin

Çok sayıda toplantı katılımcısıyla görüşmeler yapın

Zoom'un artıları

Sınırsız bire bir ve grup toplantıları

Google, Zapier, Facebook vb. gibi çoklu entegrasyonlar.

ClickUp gibi araçlarla entegre olur

Zoom'un dezavantajları

Ücretsiz planda Zoom görüşmenizi Facebook, Youtube vb. platformlara canlı yayınlayamazsınız

Büyük takımlar için pahalı olabilir

Toplantı gündemi yönetimi yok

Zoom fiyatlandırması

Zoom dört plan sunar:

Temel (ücretsiz) : 100 katılımcıya kadar, ekran kaydetme ve anket

Pro (lisans başına aylık 14,99 $) : sosyal medya akışı, kayıtlar için 1 GB bulut alanı ve beyaz tahta

İş (lisans başına aylık 19,99 $) : 300 katılımcıya kadar, toplantı planlayıcı atama ve kullanıcı yönetimi

Zoom united business (lisans başına aylık 35 $): canlı transkripsiyonlar, tek oturum açma ve şirket markalama

Zoom kullanıcı değerlendirmesi

Capterra: 4,6/5 (6.000'den fazla yorum)

G2: 4,5/5 (33.000'den fazla yorum)

Zoom'dan emin değil misiniz? Bu Zoom alternatiflerine göz atın.

5. Wave: finans ve muhasebe aracı

Wave, tüm yeni başlayanlar için mükemmel bir muhasebe yazılımıdır.

Neden mi? Çünkü tamamen ücretsizdir. Gizli ücretler yok. Kurulum ücreti yok.

Artık küçük yazıları kaçırdığınız için uykusuz geceler yaşamayacaksınız.

Wave, muhasebe, fatura oluşturma ve makbuz tarama için tek adresiniz.

Verimlilik dalgasının tadını çıkarmaya hazır olun! 🌊🌊🌊

Wave'in anahtar özellikleri

İş performansı analizleriyle dolu gösterge paneli

Gelir ve giderler için satış vergisi takipçisi

Nakit akış takipçisi

Wave'in artıları

Tekrar eden faturalar gönderin

Sınırsız makbuz tarama

Sınırsız gider ve gelir izleme

Wave'in dezavantajları

Telefonla destek yok

Zaman takibi yok

Doğrudan entegrasyonlar yok

Dalgalı fiyatlandırma

Wave'in tek bir fiyatlandırma seçeneği var ve o da ücretsiz!

Wave kullanıcı değerlendirmesi

Capterra: 4,4/5 (1.000'den fazla yorum)

G2: 4,4/5 (200'den fazla yorum)

6. HubSpot Formları: ücretsiz çevrimiçi form oluşturucu ve CRM

HubSpot, işinizi büyütmenize yardımcı olacak bir dizi güçlü pazarlama, satış ve hizmet aracı ile birlikte gelen bir CRM platformudur. Bu araçlar arasında, daha fazla potansiyel müşteri yakalamanıza ve anketler göndermenize yardımcı olmak için tasarlanmış sezgisel, kullanımı kolay bir sürükle ve bırak form oluşturucu olan web form oluşturucu da bulunmaktadır.

HubSpot ile beş farklı türde form oluşturabilirsiniz: bağımsız formlar, gömülü formlar, açılır pencereler, kayan kutular ve açılır menü afişleri. Sonsuza kadar ücretsiz planın bir parçası olarak, ek ücret ödemeden istediğiniz kadar form ve istediğiniz kadar alan oluşturabilirsiniz.

HubSpot'u diğer form araçlarından ayıran özellik, güçlü bir CRM platformunun parçası olmasıdır. Böylece, birisi bir formu her doldurduğunda, iletişim bilgileri otomatik olarak HubSpot'un ücretsiz CRM'sinde saklanır ve satış ve pazarlama takımınız bu bilgileri daha da geliştirebilir.

Bonus: Startup'lar için en iyi CRM'leri inceleyin

HubSpot Formlarının anahtar özellikleri

Formlarınızı dolduranların bilgilerini saklayabileceğiniz HubSpot'un ücretsiz CRM'sine erişin.

Açılış sayfası oluşturucu (ücretsiz planda mevcuttur).

Sürükle ve bırak form oluşturucu.

Özelleştirilebilir hedef tabanlı şablonlar.

Premium özellikler arasında, birisi form gönderdiğinde geri bildirim e-postaları ve otomatik yanıtlar ayarlamak için kullanabileceğiniz gelişmiş pazarlama otomasyonu bulunur.

HubSpot artıları

Diğer ücretsiz HubSpot araçlarıyla yerel entegrasyon: CRM, e-posta pazarlama, canlı sohbet vb.

CRM'de bir milyon kadar kişi ve şirketi ücretsiz olarak kaydedin.

Sonsuza kadar ücretsiz plan mevcuttur.

HubSpot'un dezavantajları

Ücretsiz planlar için telefon veya e-posta desteği yoktur.

HubSpot markasını kaldırmak için ücretli kullanıcı olmanız gerekir.

HubSpot fiyatlandırması

HubSpot, sınırsız form oluşturmanıza ve sınırsız gönderi toplamanıza olanak tanıyan sonsuza kadar ücretsiz bir plan sunar. Ayrıca ücretsiz CRM, e-posta pazarlama, açılış sayfaları, canlı sohbet ve daha fazla ücretsiz araca erişim elde edersiniz.

HubSpot'un daha gelişmiş araçlarına ve otomasyon özelliklerine erişmek için aylık 50 $'dan başlayan ücretli planlar mevcuttur.

HubSpot kullanıcı değerlendirmesi

Capterra : HubSpot Marketing Hub için 4,5/5 (4.455 yorum)

G2: HubSpot Marketing Hub için 4,4/5 (6.656 yorum)

Not: HubSpot Forms, tüm inceleme platformlarında HubSpot Marketing Hub'ın bir parçası olarak özellik olarak gösterilmektedir.

e-posta pazarlama ve otomasyon yazılımı 7. Moosend

Kısa süre önce Sitecore tarafından satın alınan Moosend, yeni başlayanlar için inanılmaz bir e-posta pazarlama aracıdır.

Kayıt olmak ücretsizdir ve temel özellikler için kredi kartı gerekmez.

Moosend, e-posta kampanyaları, haber bültenleri, posta listeleri, e-posta şablonları, kullanıcı izleme ve e-posta abone etkileşimi için e-posta pazarlama otomasyon yazılımıdır. Startup veya işinizi büyütmek için hazır olun. AMOOzing e-posta pazarlama deneyimine hazır olun! 🐄🐄🐄

Moosend e-posta otomasyonunun anahtar özellikleri

Profesyonel e-postalar oluşturmak için sürükle ve bırak e-posta oluşturucu

Binlerce şablonla web sitenizde gösterebileceğiniz açılış sayfaları, abonelik formları, pop-up'lar, başlık çubukları ve kutular

Pazarlama otomasyonu iş akışları

Moosend'in artıları

Kullanımı kolay e-posta pazarlama yazılımı

Kampanya raporları ve analizlere genel bakış

Kullanıcıların web sitenizde, blogunuzda veya çevrimiçi mağazanızda nasıl gezindiğini izleyin

Moosend'in dezavantajları

Çok fazla yerel entegrasyon yok

SMS pazarlama seçeneği yok

Çok fazla form seçeneği yok

Moosend fiyatlandırması

Moosend sonsuza kadar ücretsizdir veya genişletilmiş özellikler için aylık 8 $'dır.

Moosend kullanıcı değerlendirmesi

Capterra : Moosend E-posta Otomasyonu için 4,8/5 (156 yorum)

G2: Moosend E-posta Otomasyonu için 4,5/5 (344 yorum)

8. Planable: içerik işbirliği aracı

Planable, sosyal medya takımlarının 6 kat daha hızlı ve daha iyi içerik oluşturmasına yardımcı olan bir içerik işbirliği aracıdır. Pazarlamacılar tarafından pazarlamacılar için geliştirildiğinden, tüm ihtiyaçlarınız özenle karşılanmıştır.

Planable ile takımınızın boyutuna bakılmaksızın kendi geri bildirim ve onay sürecinizi oluşturabilirsiniz. 4 farklı onay seviyesi (yok, isteğe bağlı, zorunlu, çok seviyeli) ile bitmemiş gönderilerin yayınlanmasını önleyebilirsiniz.

Takım arkadaşlarınızın geri bildirimlerini asla kaçırmayın.

Planable'ın anahtar özellikleri

Gördüğünüzü alırsınız Anında, piksel hassasiyetinde önizlemelerle içerik oluşturma

Gönderileri görüntülemek ve planlamak için birden fazla yol: liste, akış, ızgara ve takvim görünümü

İşbirliği, gönderilerin hemen yanında, yorum ve yanıtlar formunda, bağlam içinde gerçekleşir

Sosyal medyanın hissini ve akışını taklit eden sezgisel tasarım

Her takım için özel onay ş akışları: hiç yoktan isteğe bağlı, zorunlu ve hatta çok katmanlı

Planable artıları

Düşük öğrenme eğrisi

TikTok, Google My Business, Instagram, YouTube, LinkedIn, Facebook ve Twitter gibi en popüler sosyal medya kanallarıyla entegrasyonlar

Yönettiğiniz her marka için içerik ve kişileri düzenli tutmak için ayrı çalışma alanları

İşbirliği akışları özelleştirilebilir olduğundan takımların ölçeklenmesine olanak tanır

Planable eksileri

Ücretsiz plan için sabit sayıda gönderi

Planlanabilir fiyatlandırma

Planable'ın 4 fiyatlandırma seçeneği vardır:

Ücretsiz – ilk 50 gönderiniz için sınırsız çalışma alanı, sınırsız kullanıcı, sınırsız sayfa

Başlangıç – 1 çalışma alanı, 3 kullanıcı ve 10 sayfa için aylık 33 $ (yıllık faturalandırılır)

Premium – 5 çalışma alanı, 7 kullanıcı ve sınırsız sayfa ve gönderi için aylık 83 $ (yıllık faturalandırılır)

Enterprise – özel çalışma alanları, kullanıcılar ve sınırsız gönderi ve sayfalar için özel fiyat.

Planable kullanıcı değerlendirmesi

Capterra : 4,5/5 (300 yorum)

G2: 4,5/5 (159 yorum)

Startup'ınıza Başlayın!

Startup'ınızı büyütmek kolay değildir.

Ancak doğru ekip ve araçlarla, büyük liglere çıkma gücüne sahip olursunuz.

Yukarıda bahsedilen tüm SaaS araçları, yolculuğunuzda harika yol arkadaşları olacak, ancak geminiz için deneyimli ve cesur bir kaptana ihtiyacınız olacak.

Her şeyi yapabilecek harika bir araca ihtiyacınız var: ClickUp!

Görev yönetimi, kaynak yönetimi, tasarım provası, CRM ve çok daha fazlasında size yardımcı olabilecek en kapsamlı hepsi bir arada proje yönetimi aracıdır.

İyi günlere yelken açarken ihtiyacınız olan tek dayanak noktası.

ClickUp'ı bugün ücretsiz edinin ve her türlü zorluğun üstesinden gelin!