Basecamp İncelemesi 2025 (Özellikler, Artılar, Eksiler, Fiyatlandırma)

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Basecamp'ın takımınız için doğru araç olup olmadığını mı merak ediyorsunuz?

Piyasadaki en tanınmış proje yönetimi araçlarından biridir. Ancak, sadece moda olduğu için satın almalı mısınız?

Tabii, eğer kitlelerin bilgeliğine inanıyorsanız! Ama sanırım şüpheleriniz var 🙂

Bu kapsamlı Basecamp incelemesinde bu soruyu yanıtlamanıza yardımcı olacağız.

Bu satın alma kılavuzu, sizin için doğru proje yönetimi aracı olup olmadığını belirlemenize yardımcı olmak için özelliklerini, fiyatlandırmasını, artılarını ve eksilerini ele almaktadır.

Hadi başlayalım.

Basecamp nedir?

Basecamp, size yardımcı olacak bir proje yönetimi ve takım iletişimi yazılımıdır:

proje ve görev ilerlemesini izleme

ilgili belgeleri saklayın ve paylaşın

proje takımınızla iletişim kurun

onlarla proje işbirliğini kolaylaştırın

Basecamp Classic, aracın önceki sürümüdür, mevcut sürüm ise Basecamp 3 olarak adlandırılmıştır. Dosya paylaşımı, dosya depolama ve mesajlaşma gibi özellikler sunar.

Sürüm 2 iki yatak odalı bir daireyse, 3 tam olarak bir İngiliz kır evi sayılmaz, ama buna daha sonra değineceğiz!

Kimler kullanabilir?

Basecamp, aşağıdaki özelliklere ihtiyaç duyan küçük işletmeler için en uygun temel proje yönetimi aracıdır:

basit görev yönetimi

takım tartışmaları için mesaj panosu

dosya depolama ve paylaşım

Basecamp'ın anahtar özellikleri nelerdir?

Basecamp'ın ana özelliklerine daha yakından bakalım:

1. Görevler oluşturmak ve atamak için yapılacaklar listeleri

Asana ve Trello gibi diğer proje yönetimi uygulamaları gibi, Basecamp da işleriniz için yapılacaklar listeleri oluşturmanıza olanak tanır.

Görevler veya alt görevler oluşturabilir, son tarihler belirleyebilir ve bunları takım üyelerine atayabilirsiniz. Bir görevi tamamladığınızda, yanındaki onay kutusunu tıklayarak görevi tamamlanmış olarak işaretleyin.

Bu görevleri takip etmenize yardımcı olmak için son teslim tarihleri için hatırlatıcılar gibi bildirimler ayarlayabilirsiniz.

Kaynak: https://basecamp. com/features

Basecamp ayrıca, yapılacaklar listenizi daha ayrıntılı hale getirmek için notlar, resimler veya diğer dosyaları eklemenize olanak tanır.

Ek olarak, benzer yapılacaklar listelerini gruplandırarak belirli görevler veya proje aşamaları etrafında işleri düzenleyebilirsiniz. Örneğin, bir kalite güvence göreviniz varsa, düzeltme bekleniyor ve düzeltildi gibi çeşitli aşamalar için yapılacaklar listelerini tek bir başlık altında gruplandırabilirsiniz.

2. Gerçek zamanlı iletişim için sohbet platformu (Kamp Ateşleri ve Pingler)

Basecamp, grup iletişimi ve gizli mesajlaşmayı destekler.

Basecamp'ın gerçek zamanlı grup sohbeti (Campfires), gündelik tartışmalar, hızlı sorgular ve temel dosya paylaşımı için mükemmeldir. Her projenin, kişileri bahsedebileceğiniz, belge ekleyebileceğiniz ve video paylaşabileceğiniz kendi sohbet odası vardır.

Kaynak: https://basecamp. com/features

Gizli bir konuşma mı yapmak istiyorsunuz?

(Evet, hepimiz matematik dersinde notlar alıp paylaşmayı özlüyoruz!)

Basecamp'ta gizli konuşmalar (Ping) da yapabilirsiniz. Ping'leri bir kişiye veya bir grup kişiye gönderebilirsiniz ve konuşma yalnızca seçtiğiniz kişiler tarafından görülebilir.

3. Kimin ne üzerinde çalıştığını ve daha fazlasını öğrenmek için raporlar

Basecamp, diğer proje raporlama araçları gibi, herhangi bir görev veya takım üyesi hakkında hızlı içgörüler elde etmek için raporlar sunar.

Kaynak: https://basecamp. com/features/reports

İşte bazı raporlarına genel bir bakış:

Gecikmiş olanlar

Geciken görevleri veya projeleri ve gecikme sürelerini takip edin.

Yakında teslim edilmesi gerekenler

Son teslim tarihleri ve dönüm noktaları gibi yaklaşan görevleri izleyin.

Birisi ne yapıyordu

Basecamp'taki tüm projelerinde bir kullanıcının faaliyetlerini takip edin.

Yenilikler, yapılacaklar ve tamamlananlar

Eklenen yeni işleri ve son tamamlanan işleri kontrol edin.

4. Proje ilerlemesini izlemeye yardımcı olan Hill Grafikleri

Basecamp'ın Hill Charts özelliği, proje ilerlemesini gerçek zamanlı olarak izlemenize yardımcı olur. Bu özelliği kullanarak büyük projeleri takip edebilir ve günlük toplantı ihtiyacını ortadan kaldırabilirsiniz.

Kaynak: https://basecamp. com/features/hill-charts

Hill Charts ile şunları yapabilirsiniz:

anlık görüntülerle zaman içindeki ilerlemeyi görselleştirin

proje güncellemelerine yorumlarla açıklama ekleyin

bir dönem boyunca yapılan inceleme güncellemeleri

Hangi görevlerde ilerleme kaydedildiğini ve hangilerinde kaydedilmediğini gösterdiği için, herhangi bir proje sorununu hızlıca çözmek için hemen harekete geçebilirsiniz.

Not: Bir takım üyesi, Hill Chart ilerlemesini manuel olarak güncellemelidir — otomatik olarak güncellenmez.

Basecamp'ın Avantajları

Basecamp'ın avantajlarına daha yakından bakalım:

1. Çok temel projeler için harika

Projeleriniz çok basit mi?

Basecamp, çok fazla hareketli parçası olmayan basit projeler için iyi bir seçimdir.

Örnek olarak, küçük bir statik web sitesi tasarlamak veya küçük bir blogu yönetmek verilebilir.

Esasen, aşağıdaki gibi birkaç ek özelliğe sahip kullanışlı bir yapılacaklar listesi yazılımıdır:

Projeyle ilgili takım sohbetleri

Bir mesaj panosu

Yaklaşan görevlerin programı

Belgelerinizi depolamak için bir dosya deposu

Dolayısıyla, MS Excel gibi bir programdan geçiş yapıyorsanız ve gelişmiş özellikler içermeyen çok temel bir proje yönetimi aracı arıyorsanız, Basecamp sizin için mükemmel bir seçimdir.

2. Kullanışlı evrensel arama özelliğini destekler

Proje araçlarında doğru bilgiyi aramak genellikle Pazartesi sabahı trafiği kadar eğlencelidir!

Ancak Basecamp ile bu sıkıntılara katlanmak zorunda kalmazsınız.

Basecamp'ın güçlü arama özelliği, yüzlerce sonuç arasında gezinmenize veya çeşitli uygulamalar arasında geçiş yapmanıza gerek kalmadan aradığınızı bulmanızı sağlar. Projeleri, sohbetleri ve dosyaları arayarak belirli bir anahtar kelime veya kelime öbeğiyle eşleşen her şeyi bulabilirsiniz.

3. Güvenlik ve gizlilik sağlar

Basecamp, verilerinizin güvenli ve gizli kalmasını sağlar.

Proje dosyalarını saatlik olarak otomatik olarak yedeklediği için, herhangi bir veri kaybı konusunda endişelenmenize gerek yoktur. Ayrıca, AB-ABD ve İsviçre-ABD Gizlilik Kalkanı politikasına da uygundur ve ek bir güvenlik katmanı sağlar.

Basecamp hesabınızı korumak için iki faktörlü kimlik doğrulama da ayarlayabilirsiniz. Ayrıca, hesabınızı kapattığınızda, proje verileriniz 30 gün içinde silinir.

4. Bildirimler için ayrı bir gelen kutusu vardır

Basecamp, yeni mesajlar, görev atamaları ve daha fazlası gibi tüm Basecamp bildirimleri için ayrı bir gelen kutusu (Hey! Menüsü) içerir.

Bu bildirimler Hey! Menüsünde otomatik olarak düzenlendiğinden, birden fazla pencere veya uygulama arasında geçiş yapmanıza gerek kalmadan neler olup bittiğini takip edebilirsiniz. Daha fazla esneklik için, bildirimleri geçici olarak devre dışı bırakabilir veya özel bildirim saatleri ayarlayabilirsiniz.

Basecamp'ın 9 Dezavantajı

Basecamp *iyi bir proje yönetimi aracı olsa da, mükemmel değildir.

İşte bazı dezavantajları:

(belirli bir dezavantaja gitmek için bağlantılara tıklayın)

Not: Bu Basecamp incelemesi, ClickUp gibi güçlü bir Basecamp alternatifi 'nin Basecamp ile karşılaşabileceğiniz tüm sorunları nasıl çözebileceğini vurgulamaktadır.

ClickUp nedir?

ClickUp, dünya çapında her tür ve boyuttaki şirketlerin takımları tarafından kullanılan, dünyanın önde gelen proje yönetimi ve işbirliği aracıdır. Çok çeşitli işbirliği ve verimlilik özellikleriyle, projelerinizi verimli bir şekilde yönetmek için ihtiyacınız olan her şeye sahip olacaksınız.

En iyi yanı?

ClickUp, öğrenme eğrisi olmayan, kullanıcı dostu bir proje yönetimi aracıdır — herkes anında kullanmaya başlayabilir!

Proje planları oluşturmaktan görevleri atamaya ve ilerlemeyi görselleştirmeye kadar, ClickUp proje ihtiyaçlarınız için ihtiyacınız olan tek araçtır.

Basecamp'ın tüm dezavantajlarını nasıl çözebileceğini aşağıda bulabilirsiniz:

Basecamp Eksileri #1: Son Derece Sınırlı Fonksiyonlar

Basecamp, esasen birkaç temel özelliğin eklendiği bir yapılacaklar listesidir.

Basecamp o kadar "temel" ki, ClickUp, Asana ve Wrike gibi piyasadaki diğer herhangi bir proje yönetimi aracını seçseniz de yanlış yapmazsınız.

Bunu size söylemek istemezdim, ama...

Çoğu proje yönetimi aracının ücretsiz sürümlerinde bulunan ve temel kabul edilen özelliklerin çoğu Basecamp'ta yoktur.

Basecamp'ı kullanmak yerine, projelerinizi Slack'te yönetmek daha mantıklıdır.

O halde neden bu kadar çok kişi Basecamp kullanıyor?

Diyelim ki, elinizdeki tek araç bir taş olan bir dünyada yaşıyorsunuz.

Bir gün, komşunuz olan yakışıklı mağara adamı size harika bir icadı gösterir: bıçak şeklinde oyulmuş bir taş. Ve size satmayı teklif eder.

Hayran kalacağınızı hayal edin!

Hemen satın alırsınız, değil mi?

Basecamp ile de tam olarak bu oldu.

Piyasadaki ilk proje yönetimi araçlarından biridir.

Geliştirildiği zaman, çoğu kişi proje yönetimi için Excel kullanıyordu .

Yazılım, Excel'den kesinlikle daha kullanıcı dostuydu (ancak daha iyi olduğu söylenemez). Bu yüzden seçim çok kolay oldu.

Basecamp, çok kısa bir dönemde büyük bir müşteri tabanı elde etti.

Çoğu kişi, Basecamp'ı yıllardır kullandığı için veya en tanınmış araçlardan biri olduğu için hala kullanıyor.

*Ancak bu mantığa göre, proje yönetimi için Excel'i kullanmanız gerekmez mi? Sonuçta, Basecamp'tan kesinlikle daha iyi bilinir!

Peki, ama bu kadar çok insan Basecamp ile nasıl başa çıkıyor?

Ben de kendime aynı soruyu soruyordum.

Daha derinlemesine araştırırsanız, birçok kişinin Basecamp ile birlikte ek proje araçları kullandığını keşfedeceksiniz!

Görüyorsunuz, bir aracı kullanmaya başladığınızda, onu bırakmak çok zordur.

Peki ne yapacaksınız?

Eksik özellikleri telafi etmek için başka araçlar eklemeye devam edersiniz.

İlk tercihiniz değil, değil mi?

ClickUp çözümü

ClickUp inanılmaz derecede zengin özelliklere sahiptir!

Basecamp'ta eksik olan ve onsuz yaşayamayacağınız tüm özelliklere sahiptir.

İşte bunlardan sadece birkaçı:

Alt görevler

Alt projeler

Görev durumları

Öncelikler

Pano görünümleri

Zengin metin düzenleme özelliğine sahip ayrıntılı görev açıklamaları

Gantt grafikleri

Özelleştirilebilir erişim hakları

Bu temel özellikleri birazdan daha ayrıntılı olarak ele alacağız.

Basecamp Eksileri #2: Karışık görünümler

Basecamp kullanımı basit olmakla birlikte, sınırlı görev yönetimi görünümleri sunar.

Her zaman portallara girip ardından bunların içindeki bölümlere girip çıktığınız için, arayüzü kullanırken kendinizi tavşan deliğine girmiş gibi hissedebilirsiniz.

Ayrıca, Basecamp, çeşitli projeler arasında geçiş yapmanıza yardımcı olacak bir kenar çubuğu sağlamaz.

Bu, birden fazla projeniz varsa görev yönetimini çok sinir bozucu hale getirir. Aralarında geçiş yapmak gerçekten çok zor!

ClickUp çözümü: Birden çok görünüm

ClickUp, çoklu proje görünümleriyle takımınızın tercihlerine hızla uyum sağlayabilir.

Agile arayüzü, kontrol listesi tabanlı görünüm veya başka bir proje yönetimi arayüzü tercih edin, ClickUp mobil uygulama ve masaüstü için hepsini sunar.

Daha fazlası?

Aynı proje içinde bile bu görünümler arasında geçiş yapabilirsiniz!

Bu, Basecamp ile Asana veya diğer proje yönetimi araçlarını karşılaştırırken elde edemeyeceğiniz bir özelliktir!

(ClickUp'ın görünümlerinin neden bu kadar harika olduğu hakkında daha fazla bilgi için Wrike, JIRA ve Monday incelemelerimize göz atın!)

ClickUp'ın size sunduğu çeşitli görünümleri daha yakından inceleyin:

A. Gerekli Görev Görünümleri

ClickUp, iki yaygın proje yönetimi yöntemi için iki gerekli görev görünümü sunar:

Pano Görünümü

Pano görünümü, Kanban yönteminin hayranları için mükemmeldir.

Çevik geliştirme artık çok kolay! Görevleri sürükleyip bırakarak durumlarını güncellemeye devam edin.

Liste görünümü

Fazla ayrıntı içermeyen basit bir görev listesi mi tercih edersiniz?

İşte burada!

Liste görünümü, GTD (işleri halletme) stilini tercih edenler için mükemmeldir.

B. Box Görünüm

Takım üyelerine sürekli işleri hakkında sorup duran proje yöneticisi olmayın!

Görevler, Box görünümünde atanan kişiye göre sıralanır. Yöneticiler, herkesin görevlerini ve görevlerini tek bir yerden hızlıca takip edebilir.

ClickUp'ın Takvim görünümü, görevleri saniyeler içinde planlamanıza, zamanlamanıza ve yönetmenize yardımcı olur. Eski usul kağıt ajandanızdaki öğeleri çizerek silmenin sıkıntısını yaşamayın. ClickUp ile görevleri kolayca sürükleyip bırakarak programınızı güncelleyebilirsiniz.

Hadi başlayın!

Takvim görünümünü özelleştirerek ihtiyacınız olan bilgileri kontrol edin. Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

Günler : Belirli bir tarihte planlanan tüm görevleri gösterir

4 Gün : Proje programınızı dört günlük bir dönem boyunca görüntüleyin

Hafta : Haftalık proje programınızı görün ve gerekirse görevleri taşıyın

Aylık: Görevlerin aylık bazda kuşbakışı görünümünü sunar

Diğer üyelerin projeleri veya görevleri dikkatinizi kolayca dağıtabilir, değil mi?

Tabii Bruce Lee gibi lazer gibi odaklanma yeteneğiniz yoksa!

Diğer kullanıcılar için ise ClickUp'ın Me Mode (Ben Modu) yalnızca sizin projelerinizi ve teslimatlarınızı gösterir.

Bu sayede, ClickUp, takımınızın seçtiği ş akışına uyum sağlar, tersi olmaz — bu da onu oldukça havalı bir Basecamp alternatifi yapar!

Bu görünümler arasında gezinmeyi kolaylaştırmak için ClickUp'ın görev yönetimi hiyerarşisi şunları içerir:

Workplace : Şirketinizi ayrı takımlara ayırın

Alanlar : "Operasyonlar" veya "pazarlama" gibi ana kullanıcı grupları

Klasörler : Burada, projeyle ilgili listeleri saklayabilirsiniz

Listeler : Her projenin listelendiği yer

Görevler : İşlerinizi burada yaparsınız. Her görevin alt görevleri, ayrıntıları ve daha fazlası vardır

Alt görevler : Herhangi bir ClickUp görevi birkaç alt göreve bölünebilir

Kontrol listeleri: Herhangi bir görev veya alt görev için kontrol listeleri oluşturabilirsiniz. Örneğin, yazılım geliştirme faaliyetleriniz kapsamında : Herhangi bir görev veya alt görev için kontrol listeleri oluşturabilirsiniz. Örneğin, yazılım geliştirme faaliyetleriniz kapsamında kalite testi için kontrol listeleri oluşturabilirsiniz

Görevleriniz arasında gezinmeye çalışırken bir daha asla sonsuz portallarda kaybolmayacaksınız!

Basecamp Eksiklik #3: Görev öncelikleri yok

Elbette, Basecamp *yapılacaklar listeleriyle görevleri düzenlemenize yardımcı olabilir.

Ancak, görevleri öncelik sırasına koymak istiyorsanız, şansınız yok!

Neden önemlidir?

Görevlere öncelik vermek, takımınıza hangi görevlerin acil ve hemen ilgilenilmesi gerektiğini bildirmenin en hızlı yoludur.

ClickUp gibi proje yönetimi araçları bu sorunu şu şekilde çözüyor:

ClickUp, tüm görevlerinize öncelikler eklemenize olanak tanır, böylece takımınız neyin önemli neyin önemsiz olduğunu bilir. Bu öncelikler, kolay tanımlama için renk kodlarıyla belirtilmiştir:

Kırmızı : Acil

Sarı : Yüksek Öncelik

Mavi : Normal Öncelik

Gri: Düşük Öncelik

Bu, ClickUp genelinde standart bir renk kodu olduğundan, belirli bir projenin parçası olmasanız bile öncelikli görevleri belirleyebilirsiniz. Ayrıca, görevleri önceliğe göre sıralayabilir ve filtreleyerek en önemli olanları önce halledebilirsiniz.

Basecamp Eksileri #4: Özel görev durumları yok

Her projenin kendine özgü aşamaları vardır. Proje yönetimi aracınız bu farklılıklarla başa çıkabilmeli değil mi?

Neden birisi blog gönderileri ve yazılım geliştirme projeleri için aynı durumları istesin ki?

Ancak Basecamp, her görev için özel durumları desteklemez. Bu, yazılımı her projenin veya takımın özel ihtiyaçlarına göre görevleri sınıflandırmak için kullanmayı imkansız hale getirir.

Size ön tanımlı görev durumları sunan çoğu proje yönetimi aracının aksine, ClickUp bunları ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmenize olanak tanır!

Böylelikle, görevinizi veya projenizi doğru şekilde yansıtmayan bir dizi durumla uğraşmak zorunda kalmazsınız.

Örneğin, yazılım geliştirme görevleriniz için "sorun bulundu" ve "tekrar kontrol et" gibi durumlar oluşturabilirsiniz. Benzer şekilde, blog görevlerinizde "gramer kontrolü" veya "düzenleme" gibi durumlar olabilir

Artık görevlerin durumu hakkında insanları rahatsız etmek yok!

Basecamp Eksileri #5: Sınırlı proje izleme özellikleri

Basecamp'ın tek bir proje izleme özelliği vardır: Hill Charts.

Güzel isim, ancak bunları anlamak için 'zorlu' bir görev sizi bekliyor.

Hill Charts, projenin ilerlemesini görsel olarak gösterir, ancak bu oldukça özneldir. Proje durumları manuel olarak güncellendiğinden, belirli bir takım üyesinin o anda ilerleme hakkında ne hissettiğini yansıtabilir ve bu da kişiden kişiye değişebilir.

ClickUp Çözümü: Güçlü proje izleme

ClickUp, zorlu engelleri aşmanıza ve tüm projelerinizi kontrol altında tutmanıza yardımcı olacak çok sayıda güçlü proje izleme özelliği ile birlikte gelir.

ClickUp'ın yerleşik Gantt grafiği aracıyla, proje ilerlemesini izlemek çocuk oyuncağı haline gelir.

Projenizin nasıl ilerlediğini öğrenmek için Gantt grafiğinize hızlıca bir göz atın.

Ayrıca, ClickUp'ın Gantt grafikleri, çok sayıda süreci gerçek zamanlı olarak otomatikleştirebilir!

İşte Basecamp ile yapabilecekleriniz:

Proje programını değiştirdiğinizde görev bağımlılıklarını otomatik olarak yeniden ayarlayın

Tamamlanan görevlere ve toplam görevlere göre projenizin ilerleme yüzdesini hesaplayın

Mevcut proje ilerlemenizi beklenen ilerlemeyle karşılaştırın

Son teslim tarihlerine uymak için yapmanız gereken proje görevlerini belirlemek için kritik yolunuzu hesaplayın

Ancak, Gantt grafikleri, elde edeceğiniz tek raporlama özelliği değildir.

Bu Gantt grafiklerine ek olarak, projenizi ve sprint verilerinizi kolayca görselleştirmenize yardımcı olacak güçlü Gösterge Panelleri de elde edersiniz.

Gösterge panelleri, aşağıdakiler dahil olmak üzere çok sayıda bileşen seçeneğine sahiptir:

Hız grafikleri: görevlerinizin tamamlanma oranını bilmenize yardımcı olur

Burndown grafikleri: Takımınızın hedef çizgisine göre performansını analiz etmenize ve kalan işi görselleştirmenize yardımcı olur

Burnup grafikleri: kapsamınıza göre ne kadarını tamamladığınızı gösterir

Kümülatif akış grafikleri: zaman içinde projenizin ilerlemesini izlemenize yardımcı olur

Basecamp Eksileri #6: Zaman takibi desteği yok

Müşterilere fatura kesmek veya takımınızın verimliliğini izlemek için proje zamanını takip etmeniz gerekiyorsa, Basecamp size yardımcı olamaz.

Zamanı izlemek veya zaman çizelgelerini yönetmek için Basecamp uygulamalarını (üçüncü taraf entegrasyonları) kullanmanız gerekir. Bu, gereğinden fazla iş gibi görünüyor!

ClickUp, Google Chrome uzantısı aracılığıyla proje zamanını izlemenizi sağlar. Bu sayede, müşterilere fatura kesmek veya takımınızın verimliliğini izlemek için ihtiyacınız olan tüm kayıtlara sahip olursunuz.

Uzantı, takımınızın herhangi bir görev için harcadığı tam zamanı gösteren yerel bir zaman izleyici olarak işlev görür. Her görev ayrı ayrı izlendiğinden, hangi görevi kimin yaptığı ve bu görev için ne kadar zaman harcadığını görebilirsiniz.

En iyi yanı?

%100 ÜCRETSİZDİR.

Ayrıca, ClickUp, Everhour, Time Doctor ve daha fazlası gibi popüler zaman takibi yazılımlarıyla entegrasyonlara sahiptir ve takımınızın halihazırda kullandığı yazılımları uyarlayabilir.

*Başka hiçbir proje yönetimi uygulaması size bu kadar esneklik sunmaz! — ClickUp'ın en iyi Basecamp alternatifi olmasının bir başka nedeni.

Yorumlarınız yanıtlanmıyor mu?

Kişisel bir şey değil, gerçekten!

Ancak, çok fazla şey olurken, takım üyeleriniz yorumlarınıza yanıt vermeyi unutabilir.

Geç yanıtlar, gereksiz iş gecikmelerine neden olabilir.

Basecamp, yorum yazmanıza izin verse de, bu yorumlardan eylemler oluşturamazsınız. Bu, insanların yorumları gözden kaçırmasına ve hemen harekete geçmemesine neden olabilir.

ClickUp, anında yanıt almak için birine yorum atmanıza olanak tanır. Yorumları anında görevlere dönüştürebilir ve bunları birine (veya kendinize) atayabilirsiniz.

Örneğin, birinin bir görevi başlatmasını istiyorsanız, bir yorum bırakabilir ve görevi ona atayabilirsiniz.

Yazılım daha sonra onları bu konuda bilgilendirir — hatta görev tepsisinde bir pencere açar. Görev tamamlandığında, gereksiz takipleri önlemek için çözüldü olarak işaretleyebilirler!

ClickUp ile, cevaplanmamış yorumların proje işbirliğinizi sınırlamasından endişelenmenize gerek yok!

Basecamp Eksileri #8: Mobil uygulamalarda sınırlı işlevsellik

Bu çok kolay bir karar.

Projelerinizi hareket halindeyken yönetmek istiyorsanız, güçlü bir mobil uygulamaya ihtiyacınız olacak.

Bu, Basecamp kullanıcıları için kötü bir haber.

Ne yazık ki, Basecamp'ın mobil uygulaması masaüstü yazılımıyla aynı düzene sahiptir.

Herhangi bir bilgi bulmak için el fenerli bir kask takarak sonsuz tünellerden (portallar ve bölümler) geçmeniz gerekecek.

Tam olarak eğlenceli bir uygulama değil, değil mi?

ClickUp'ın iOS ve Android cihazlar için güçlü mobil uygulamaları, hareket halindeyken görev eklemeyi ve yönetmeyi inanılmaz derecede kolaylaştırır.

Size şunları sağlar:

proje ilerlemesini izleme

görevleri görüntüleme ve düzenleme

görevler hakkında yorum yapın

takviminizi düzenleyin

Telefonunuzun rahatlığından masaüstü platformunun tüm işlevselliğini elde edersiniz!

Basecamp dezavantajı #9: Pahalı fiyatlandırma

Basecamp'ın ücretsiz bir sürümü olsa da, sınırlı özelliklere sahiptir. Yalnızca üç proje yönetebilir ve 20 kullanıcı ekleyebilirsiniz.

Sınırsız proje veya öncelikli müşteri hizmetleri gibi kullanışlı özellikler istiyorsanız, iş planı için aylık 99 $ ödemeniz gerekir.

"Ah!" demek için Homer Simpson olmanıza gerek yok

Basecamp maliyet modelinin dökümü aşağıda verilmiştir:

Basecamp maliyet modeli

Basecamp maliyet modeli size iki seçenek sunar:

A. Basecamp Personal: ücretsiz

1 GB depolama alanıyla üç proje ve 20 kullanıcı için destek sağlar.

B. Basecamp İş: 99 $/ay

Tüm Basecamp özelliklerinin yanı sıra sınırsız proje ve kullanıcı içerir. Ayrıca 500 GB depolama alanı ve öncelikli müşteri desteği de alırsınız. Bu planı 30 günlük Basecamp ücretsiz deneme sürümü ile deneyebilirsiniz.

ClickUp çözümü

Aylık 99 dolarlık fiyatıyla Basecamp, birçok küçük işletme için pahalı olabilir.

ClickUp gibi çok daha uygun fiyatlarla çok çeşitli özellikler sunan bir araç varken neden bu kadar çok para ödeyesiniz?

Asana Trello ve Basecamp'ın aksine, ClickUp ücretsiz sürümünde sınırsız kullanıcı, görev ve 24/7 müşteri desteği sunar — kredi kartı gerekmez!

Planınızı yükselterek, çok daha düşük bir fiyata sınırsız depolama alanı elde edersiniz, çünkü ClickUp her seviyede kullanıcı başına yarıdan daha az ücret alır.

ClickUp size üç fiyatlandırma seçeneği sunar:

Ücretsiz Plan : Sınırsız görev ve sınırsız kullanıcı ile 7/24 müşteri desteği

Sınırsız ( aylık kullanıcı başına 5 $ ): "Ücretsiz" özellikler + sınırsız depolama alanı, görünümler, gösterge panelleri ve entegrasyonlar sunar

İş (aylık kullanıcı başına 9 $): "Sınırsız" özellikler + 2 faktörlü kimlik doğrulama + hedef klasörleri + ekstra misafirler + gizli görünümler ve daha fazlasını sunar

Sonuç

Elbette, Excel'den geçiş yapıyorsanız Basecamp fena bir araç değildir. Ama 90'lardan artık çıkmamız gerekmez mi?

*Dünyanın en iyi proje yönetimi platformunu ücretsiz olarak kullanabiliyorken, neden 2021 yılında temel bir araç için para ödeyesiniz?

ClickUp, Basecamp'ın tüm özelliklerini desteklerken, aynı zamanda çok çeşitli ek özellikleri de uygun bir fiyata sunar.

Bu özelliklerin çoğunu ücretsiz olarak kullanabilirsiniz! ClickUp'a kaydolun ve bugün deneyin.