Daha Akıllı İK Çözümleri: 2025'in En İyi 10 Deel Alternatifi

Küresel yeteneklerin işe alınması, işler için karmaşık bir labirentte yol bulmaya benzer. Ülkelerin farklı iş kanunlarıyla uğraşır, çeşitli gelir düzeylerinde vergi uyumluluğunu sağlar ve çalışanların yerel para birimlerinde ödeme almasını garanti edersiniz. Dikkat gerektiren hareketli parçalardan oluşan bir kasırga gibidir. 🌪️
Deel, küresel bir İşveren Kaydı (EOR) olarak devreye girerek şirketlerin uluslararası takım kurulumlarını basitleştirmeye yardımcı olur. Ancak Deel'in maaş ödemelerinde gecikmeler ve sistem hataları gibi bazı dezavantajları vardır ve bu da kullanıcıları alternatifler aramaya yöneltir.
Bu makalede, en iyi 10 Deel alternatifini inceleyerek, en iyi özelliklerini, sınırlamalarını ve maliyetlerini vurgulayarak ideal alternatifi bulmanıza yardımcı olacağız. Hadi başlayalım! 🔨
Deel nedir?
Deel, işletmelerin dünyanın her yerinden çalışanları işe alıp maaşlarını ödemek için araçlar sunar. Şirketlerin, özellikle yasal olarak bulunmadıkları ülkelerden işe alım yaparken uzaktan çalışanları, yüklenicileri ve serbest çalışanları yönetmelerine yardımcı olur. 👩⚖️
Kayıtlı İşveren (EOR) olarak Deel, sorunsuz bir işe alım süreci sağlar ve işverenler ile çalışanlar arasında iyi ilişkilerin sürdürülmesine yardımcı olur. 150'den fazla ülkede kolaylıkla işe alım yapabilirsiniz.
Deel, küresel uyumluluk, bordro ve İK görevlerini üstlenerek işinizi büyütmeye odaklanmanızı sağlar. Ayrıca, her şeye kullanıcı dostu bir gösterge panelinden erişebilirsiniz.
Deel, işletmeler, bağımsız yükleniciler veya çalışanlar için şu konularda yardımcı olur:
- Vergi formları ve yerelleştirilmiş sözleşmeler dahil olmak üzere uluslararası işe alım yasalarına uyun
- Ödeme planlarını ve zaman çizelgelerini yönetme
- 100'den fazla para biriminde çeşitli ödeme yöntemlerini kullanın
- Çalışanlara ekipmanların uygun şekilde sağlanmasını garanti edin
- Faturaları otomatik olarak oluşturun
- Yerel banka havaleleri, PayPal, Payoneer, SWIFT, Wise vb. kullanarak fonları dağıtın.
Deel alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?
Deel gibi bir platform için piyasayı araştırıyorsanız veya mevcut İK yazılımınızdan geçiş yapmayı düşünüyorsanız, göz önünde bulundurmanız gereken anahtar faktörler şunlardır:
- Kullanıcı arayüzü: Basit ve kullanıcı dostu bir tasarıma sahip bir platform tercih edin. Çalışanlarınızın platformu verimli bir şekilde kullanmasını sağlayarak verimliliklerini artırmalıdır
- Özellikler ve fonksiyonlar: Bordro işleme, yüklenici yönetimi, idari görevler ve göçmenlik hizmetleri gibi kuruluşunuzun ihtiyaçlarına uygun bir alternatif bulun
- Müşteri desteği: Özellikle bir EOR veya yüklenici yönetim platformu için duyarlı müşteri desteği çok önemlidir. Destek ekibi, insan kaynakları fonksiyonlarındaki sorunları proaktif ve hızlı bir şekilde çözmelidir
- Maliyet ve fiyatlandırma: Maliyetlerin bütçenize uygun olduğundan emin olun. Ödeme yapısını anlamak önemlidir; çoğu platform abonelik modeliyle çalışır ve fiyatlar 29 ila 500 dolar arasında değişir
- Ölçeklenebilirlik ve küresel erişim: Platformun ölçeklenebilirliğinin büyüme planlarınızla uyumlu olup olmadığını değerlendirin. Küresel genişlemeyi hedefliyorsanız, alternatifin birden fazla ülkedeki operasyonları desteklediğinden ve farklı para birimleri ve dilleri desteklediğinden emin olun
Küresel İK'yı Kolaylaştırmak için En İyi 10 Deel Alternatifi
Deel'in arayüzünü karmaşık mı buluyorsunuz yoksa fiyatlandırması bütçenize uymuyor mu? Benzer özellikler sunmakla kalmayıp, tablo üzerinde benzersiz avantajlar da sağlayan en iyi Deel alternatiflerini bir araya getirdik.
Keşfetmeye hazır mısınız? Güçlü ve zayıf yönlerini ve fiyatlandırma ayrıntılarını inceleyelim! 🧐
1. Uzaktan
Remote, uluslararası işe alım, yüklenici yönetimi ve bordro işlemlerini kolaylaştıran bir işe alım platformudur. Dünya çapında uzaktan çalışanları yöneten orta ve kurumsal ölçekli işletmeler için idealdir. 🌎
Remote'u diğerlerinden ayıran nedir? Çok ülkeli bordro sistemi, Deel'in yetenekleriyle rekabet eder, ancak yaklaşık 180 ülkeyi kapsayan daha geniş bir erişime sahiptir!
Platform, şirket içi İK ve hukuk uzmanlarıyla danışmanlık hizmeti sunarak daha da öne çıkıyor. Bu hizmet, farklı ülkelerdeki uzaktan çalışmanın karmaşıklıklarını aşmak için rehberliğe ihtiyaç duyan şirketler için bir dönüm noktası niteliğinde.
Remote'un yüklenici planı, 150'den fazla ülkede kullanılabilen bir başka önemli özelliktir. İşe alım sürecini kolaylaştırır, ödeme onaylarını basitleştirir ve yinelenen faturaları yöneterek tekrarlayan görevleri ortadan kaldırır. Ayrıca, sistem yerel vergi ve istihdam yasalarına uygunluğu sağlamak için yasal olarak incelenmiş, yerelleştirilmiş sözleşmeler oluşturarak işletmelerin uyumluluk yükünü hafifletir.
Uzaktan çalışmanın en iyi özellikleri
- Maaş yönetimi
- Ülkeye özgü avantajlar
- Küresel uyumluluk
- Özel çalışan raporları
- Uzaktan IP koruması
Uzaktan sınırlamalar
- Çalışma saatleri çizelgelerinin doldurulması daha kullanıcı dostu olabilir
- Faturaların ödenmesi için belirlenen son tarih bazı kullanıcılar için çok kısa olabilir
Uzaktan fiyatlandırma
- HRIS: Ücretsiz
- Yüklenici Yönetimi: Yüklenici başına aylık 29 $
- Kayıtlı İşveren: aylık 599 $'dan başlayan fiyatlarla
- Global Bordro: Çalışan başına aylık 50 $
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
Uzaktan derecelendirme ve yorumlar
- G2: 4,5/5 (900+ yorum)
- Capterra: 4,8/5 (40+ yorum)
2. Blue Marble Payroll
Blue Marble Payroll, 145'ten fazla ülkede faaliyet gösteren ve muhasebe, İK, vergi ve finans dahil olmak üzere bir dizi hizmet sunan küresel bir bordro çözümü. 💰
WebGlobe, bulut tabanlı platformu, işletmelere uluslararası bordroları üzerinde kontrol sağlar. Dünya çapında bordro verilerine gerçek zamanlı erişim, özel aylık raporlar ve yerel vergi ve iş kanunlarına uyumu sağlamak için araçlar sunar. Yazılım, özel kaynaklar ve en son teknolojiyi kullanarak bordro uyumluluğunu sağlayarak para cezası veya yaptırım riskini en aza indirir.
Blue Marble, birçok ülkedeki maaş maliyetlerinin konsolide raporlamasını sağlar. Şirket tescili, yetenekli çalışanların işe alınması, çalışan performansı ve küresel insan kaynakları bilgi sistemi (HRIS) süreçleri gibi görevlerde yardımcı olan güvenilir küresel danışmanlardan oluşan bir ağa erişin.
Blue Marble Payroll'un en iyi özellikleri
- Garantili küresel bordro uyumluluğu
- Hazine yönetimi ve para birimi dönüştürme hizmetleri
- Küresel bordro raporlama toplama
- Çok uluslu bordro takvimi
- Bulut tabanlı platform
Blue Marble Payroll sınırlamaları
- Yabancı maaş bordroları arasında gezinme oldukça karmaşıktır
- Kurulum bazı ülkelerde daha uzun sürebilir
Blue Marble Payroll fiyatlandırması
- İletişime geçildiğinde kullanılabilir
Blue Marble Payroll puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (15+ yorum)
3. Rippling
Rippling, insan kaynakları, BT ve finansı kapsayan, birden fazla ülkede küresel bordro ve işe alım hizmetleri sunan hepsi bir arada bir platformdur. Müşterileri için uyumluluk, vergiler ve sözleşmelerin yönetilmesinde mükemmeldir. 📝
Rippling, 50'den fazla ülkede (Deel'in 100'den fazla ülkesine kıyasla) maaş bordrosunu yönetirken, avantajı sosyal hakların yönetiminde yatmaktadır. Tüm sosyal hakları (sağlık sigortası, 401(k) planları ve daha fazlası) tek bir sistemde merkezileştirmede mükemmeldir.
Kullanıcılar, en iyi operatörlerin 4.000'den fazla planına erişebilir, böylece karşılaştırma yapabilir, teklif alabilir ve kaydolabilir. Ek rehberlik için kullanıcılar tercih ettikleri broker'ı entegre edebilir.
Rippling'in en iyi özellikleri
- Otomatik rol tabanlı ve esnek izinler
- Dengeli EOR hizmetleri
- Yönlendirmeleri izleme
- Çalışan giderleri
- Envanter kontrolü
Rippling sınırlamaları
- Yazılımın arama fonksiyonu çok gelişmiş değildir
- Müşteri hizmetleri, bu listedeki diğer Deel alternatiflerine kıyasla iyileştirilebilir
Dalgalı fiyatlandırma
- İletişime geçildiğinde kullanılabilir
Dalgalı puanlar ve yorumlar
- G2: 4,8/5 (2.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,9/5 (2.000'den fazla yorum)
4. BambooHR
BambooHR , tüm İK görevlerinizi tek bir kullanıcı dostu platformda basitleştirir. Bordro, zaman yönetimi, yan haklar, işe alım süreçleri, oryantasyon, performans değerlendirmeleri ve raporlamayı kapsar.
En yetenekli çalışanları bulmanız, işe almanız ve sorunsuz bir şekilde işe alıştırmanız mı gerekiyor? BambooHR, sağlam bir aday izleme sistemi ve proaktif işe alıştırma araçlarıyla size destek olur. Bu, olağanüstü bir aday deneyimi ve yeni çalışanlar için daha iyi bir başlangıç sağlar.
Kapsamlı bir veri yönetimi aracı olarak anlık raporlar, otomatikleştirilmiş iş akışları ve ayrıntılı analizler sunar. Bilgileri verimli bir şekilde yönetmek ve işlerin ilerlemesini sağlamak için başvurabileceğiniz kaynak.
BambooHR ayrıca geri bildirim toplamak, çalışan memnuniyetini artırmak ve takımınızda profesyonel gelişimi teşvik etmek için araçlar sağlar. 🌱
BambooHR'nin en iyi özellikleri
- Çalışan yaşam döngüsü boyunca veri raporlama
- Çalışan yönetimi için kolay işe alım süreci
- slack ve Checkr gibi 125'ten fazla entegrasyon
- Daha kolay İK yönetimi ihtiyaçları için başvuru izleme
- Mobil uygulama
BambooHR sınırlamaları
- Duyurular için daha fazla özelleştirme seçeneği kullanılabilir
- Bazı kullanıcılar mobil uygulamanın gezinmesinin zor olduğunu düşünüyor
BambooHR fiyatlandırması
- Talep üzerine mevcuttur
BambooHR puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (1.500+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (2500+ yorum)
5. Gusto
Gusto, Deel gibi bir EOR olarak işlev görmese de, çok beğenilen ve kullanıcı dostu bir İK yazılımı olarak öne çıkıyor. Takımınızın tüm yönlerini (işe alım, ödemeler ve yönetim) tek bir platformda yönetmek için kullanın. Bordro işlemlerini kolaylaştıran ve sonuç olarak kuruluşların zamandan, çabadan ve potansiyel risklerden tasarruf etmesini sağlayan çeşitli otomatik araçlara sahiptir. ⚠️
Gusto, takımınızın çalışma saatlerini, izinlerini ve tatillerini doğrudan bordronuza senkronize eder ve hesaplar. Ayrıca, uyarılar sağlayarak ve çeşitli yazılım çözümlerini entegre ederek uyumluluğun korunmasına yardımcı olur.
Yazılım, bordro işlemlerinin ötesinde, tüm şirket boyutlarına uygun İK özellikleri sunar. Bunlar arasında yerel zaman takibi, sosyal haklar yönetimi ve yetenek ve performans yönetimi bulunur. Ayrıca, işletmelere finansal avantaj sağlamak için gizli vergi kredilerini belirleme gibi ek avantajlar da sunar.
Gusto'nun en iyi özellikleri
- Çalışan self servis seçenekleri
- Uyum için uyarı sistemi
- Sağlık sigortasının yönetimi
- Dahili veya uzaktaki takımlar için zaman takibi
- Yarı zamanlı veya tam zamanlı çalışanlar için maaş bordrosu süreçleri, izin raporları ve uyumluluk yönetimi oluşturun
- Finansal yönetim ihtiyaçları için bordro vergileri ve muhasebe yazılımı
Gusto sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar uygulamaya giriş yaparken sorun yaşıyor
- Geçmişe ait bordro süreçlerini ve bilgileri girmek zor olabilir
Gusto fiyatlandırması
- Basit: Aylık 40 $ artı kullanıcı başına aylık 6
- Artı: Aylık 80 $ artı kullanıcı başına aylık 12
- Premium: Fiyatlandırma için iletişime geçin
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
Gusto puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (1.500+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3.500+ yorum)
6. Workday İnsan Kaynakları Yönetimi
Workday İnsan Kaynakları Yönetimi (HCM), ücretlendirme, bordro, zamanlama, zaman takibi ve yan hakları otomatikleştirir ve akıllı beceri verilerini toplar. Yazılım, makine öğrenimini kullanarak yetenekleri uygun fırsatlarla eşleştiren Workday Skills Cloud'u entegre eder. Bu, kuruluşların işgücünde daha geniş ölçekte çevikliği teşvik etmesini sağlar. 🏇
Yazılım sadece verileri yönetmekle kalmaz, mutlu bir iş gücü oluşturur. Çalışanların geri bildirimlerini dinlemeyi ve onlara hitap eden deneyimler oluşturmayı kolaylaştırır. Platformdaki gelişmiş analitik özellikleri, kapsamlı veri kümelerinden elde edilen içgörüleri öne çıkararak trendleri ve bunların arkasındaki güçleri ortaya koyar.
Ücret ve yan haklar araçları esnektir ve çeşitli çalışan türlerine uygun planlar oluşturmanıza olanak tanır.
Workday HCM'nin en iyi özellikleri
- Kolaylaştırılmış otomasyonlar
- Dahili ve uzaktaki takımlar için stratejik iş gücü planlaması
- Maaş bordrosu işleme
- Trend analizi
Workday HCM sınırlamaları
- Raporlar, İK yönetimi özellikleri için özelleştirme seçeneklerinden yararlanabilir
- Diğer Deel alternatiflerine kıyasla büyük veri kümelerinin yüklenmesi biraz zaman alabilir
Workday HCM fiyatlandırması
- İletişime geçildiğinde kullanılabilir
Workday HCM puanları ve yorumları
- G2: 4/5 (1.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (1.000'den fazla yorum)
7. Wise
Wise, daha önce TransferWise olarak bilinen, sınır ötesi para yönetimi için tasarlanmış bir çevrimiçi platformdur. Uluslararası para gönderme ve çeşitli para birimlerinde ödeme alma için bir hesap görevi görür. 💲
Yurt dışına para transferi yaparken, işlem Wise'ın yerel hesabına yerel para biriminizle ödeme yaparak başlatılır. Ardından, alıcının ülkesindeki ilgili Wise hesabı parayı yerel para biriminde gönderir.
Platform, tek tüccarlar, küçük ve orta ölçekli işletmeler ve kurumsal müşterilere yönelik farklı iş hesabı seçenekleri sunar. Ayrıca, Wise'ın iş hesapları, idari görevleri kolaylaştırmak isteyenler için çevrimiçi muhasebe yazılımı Xero ile sorunsuz bir şekilde entegre olur.
Wise'ın en iyi özellikleri
- Maaş bordrosu odaklı çözüm
- Çok sayıda para birimini destekler
- Basit uluslararası transferler
- Gizli ücret yok
- Hızlı para transferi
Akıllı sınırlamalar
- Arayüzde gezinmek zor olabilir
- Para transferi her zaman zamanında gerçekleşmez
Akıllı fiyatlandırma
- Ücretsiz
Akıllı derecelendirmeler ve yorumlar
- G2: 4/5 (60+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (30+ yorum)
8. Her yerde mevcut
Omnipresent'in dijital platformu, 160'tan fazla ülkede bulunan uzaktan çalışan takımlar için uyumluluk, maaş bordrosu ve zorunlu sosyal hakları kolaylaştırır! 🌐
Platform, dünya çapında uzaktan çalışanların işe alınmasını basitleştirerek, onlara küresel bir takımda çalışırken sağlık ve sosyal katkı payları gibi yerel avantajlara erişim imkanı sunar. Hizmetleri, yeni işe alım, işten ayrılma, İK desteği ve küresel takımlar için bordro yönetimini kapsar.
Hizmetlerinin merkezinde, uluslararası yeteneklerin işe alım ve yönetimine yönelik tasarlanmış bir İK çözümü olan OmniPlatform yer almaktadır. Bu, gerekli bilgileri toplayan, önemli belgeleri saklayan, giderleri onaylayan ve izinleri yöneten küresel bir çalışan yönetim yazılımıdır.
Her yerde bulunan en iyi özellikler
- İK desteği
- Yasal düzenlemelere uyum
- Maaş bordrosu yönetimi
- Kolay işe alım ve işten ayrılma
- Küresel işe alım navigatörü
Her yerde mevcut sınırlamalar
- Standart maaş dışında planlanmış ödemeleri (ikramiyeler gibi) görüntüleme seçeneği yoktur
- Bazı ülkelerde iletişim daha yavaş olabilir
Her yerde geçerli fiyatlandırma
- Premium: Çalışan başına aylık 499 $'dan başlayan fiyatlarla
- Ölçek: Çalışan başına aylık 399 $'dan başlayan fiyatlarla
- Özel Çözüm: Fiyatlandırma için iletişime geçin
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
Her yerde bulunan derecelendirmeler ve yorumlar
- G2: 4,6/5 (150+ yorum)
- Trustpilot: 4,7/5 (10+ yorum)
9. Justworks
Justworks, yöneticilerin ve İK takımının iş yükünü hafifletir. Platform, çalışanların sosyal hakları, maaşları, izinleri ve ilgili diğer hususları kapsayan bordro hizmetleri ve otomasyon özellikleri sunar. Justworks, tam zamanlı, yarı zamanlı, müşteriler, satıcılar ve tedarikçiler dahil olmak üzere tüm çalışanlar için hızlı ve doğru ödemeleri garanti eder. 🚚
İzinler, tatiller ve resmi tatiller için şirketinizin düzenlemelerine ve uyum standartlarına uygun çalışan politikaları oluşturabilirsiniz. Ayrıca, çalışanlarınız profil ve performans ölçümlerine erişebilecekleri, ödeme ayrıntılarını görüntüleyebilecekleri, izin talebinde bulunabilecekleri ve şirket programlarına kaydolabilecekleri kişiselleştirilmiş gösterge panellerine sahip olurlar.
Justworks'ün en iyi özellikleri
- Hızlı işe alım
- Otomasyon
- Her çalışan için gösterge panelleri
- Sorunsuz raporlama
- İK desteği
Justworks sınırlamaları
- Maaş bordrosu özelliği için özel raporlama biraz daha geliştirilebilir
- Daha fazla entegrasyon ve iş ortağı eklemek faydalı olacaktır
Justworks fiyatlandırması
- Temel: Çalışan başına aylık 59 $
- Artı: Çalışan başına aylık 99 $
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
Justworks puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (400'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (700+ yorum)
10. Papaya Global
Papaya Global, kapsamlı analiz araçları sunarak şirketlere bordro ve İK işlemlerinde bilinçli kararlar almaları için veriye dayalı içgörüler sağlar.
Platform, AI destekli otomasyon araçlarını entegre ederek bordro ve uyumluluk prosedürlerinde hassasiyeti artırır ve riskleri azaltır. Kullanıcı dostu tek bir çözümle, kuruluşlar bordro görevlerini sorunsuz bir şekilde yerine getirebilir, ödemeleri işleyebilir, raporlar oluşturabilir ve işe alım ve oryantasyon prosedürlerini denetleyebilir. 💼
Papaya Global, her çalışanın ülkesine özel uyum hizmetlerine önem verir. Küresel çapta görev yapan uzman ekibi, gerçek zamanlı rehberlik ve hukuki destek sunar.
Papaya Global'in en iyi özellikleri
- Uyum uyarıları
- Özelleştirilebilir kullanıcı izinleri, ş Akışları ve onay zincirleri
- Yerel para biriminde otomatik ödemeler
- Üçüncü taraf vergi ödemelerini kolaylaştırır
- 160'tan fazla ülkede bordro desteği
Papaya Global sınırlamaları
- Web sitesi navigasyonu ve optimizasyonu iyileştirilebilir
- Fatura belgeleri daha ayrıntılı olabilir
Papaya Global fiyatlandırması
- Tam Hizmet Bordro: Çalışan başına aylık 12 $'dan başlayan fiyatlarla
- Maaş Platformu Lisansı: Çalışan başına aylık 3 $'dan başlar
- Veri ve İçgörü Platformu Lisansı: Konum başına aylık 150 $'dan başlar
- Hizmet Olarak Ödeme: Çalışan başına aylık 3 $'dan başlayan fiyatlarla
- Kayıtlı İşveren: Çalışan başına aylık 650 $'dan başlayan fiyatlarla
- Yüklenici Yönetimi: Çalışan başına aylık 2 $'dan başlayan fiyatlarla
- Küresel Uzmanlık Hizmetleri: Çalışan başına aylık 190 $'dan başlayan fiyatlarla
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
Papaya Global puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (20+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (20+ yorum)
Diğer İK Araçları
Deel ve alternatifleri genellikle çok ülkeli bordro ve uyumluluk konusunda yardımcı olurken, tüm İK fonksiyonlarını desteklemeyebilir.
İnsan kaynakları kaynak planlaması, belge yönetimi, çalışanların işe alımı ve performans izleme gibi alanlarda uçtan uca destek için ClickUp gibi proje yönetimi platformlarına ihtiyacınız var. Bu platformun insan kaynakları işlemlerinizi nasıl kolaylaştırarak iş hayatınızı kolaylaştırdığını keşfedin! ✌
ClickUp
ClickUp HR Teams ile İK KPI'larınızı ve operasyonlarınızı zahmetsizce kolaylaştırın, işe alım, oryantasyon ve çalışanların gelişimini destekleme süreçlerinde devrim yaratın. Kişiselleştirilebilir ve uyarlanabilir görünümler aracılığıyla çalışanların performansını ve bağlılığını izleyip geliştirirken sorunsuz bir deneyime dalın. 📖
Özel Alanlar ile görünümlerinizi özelleştirin, çalışanların ayrıntılarını ve belgelerini izleyin. Özel durumlara sahip iş akışları oluşturarak işe alım, oryantasyon ve gelişim gibi her aşamaya ilişkin net bir genel bakış elde edin. Görev bağımlılıklarını ayarlayarak tüm aşamaların yapılandırılmış bir sırayla ilerlemesini sağlayın.
Görev Otomasyonları kullanarak manuel işleri azaltın ve önceden tasarlanmış şablonlarla zaman kazanın, çalışanların işe alımı ve yetenek geliştirme gibi İK süreçlerini kolaylaştırın.
ClickUp Bordro Rapor Şablonu ile doğruluğu artırın ve ödeme süreçlerinizi kolaylaştırın. Bu araç, çalışanların adı, ID numarası, rolü, iletişim bilgileri, PTO kredileri ve vergi kesintileri gibi önemli bilgilerin toplanmasını ve saklanmasını basitleştirir. ✅
Bu ücretsiz İK şablonunu haftalık, iki haftalık, aylık veya yıllık gibi tercih ettiğiniz ödeme dönemlerine göre özelleştirin. Yerleşik zaman takibi özelliğini kullanarak çalışma saatleri içinde görevlerin sürelerini kaydedin. Bu veriler, ödeme sürecini hızlandırarak maaş bordrosu raporunuza sorunsuz bir şekilde entegre edilir.
Merkezi bir bordro veri deposu için ClickUp Bordro Özeti Rapor Şablonu'nu kullanın. Bu belge şablonu, yıl başından itibaren yapılan ödemeleri kolayca izlemenizi, mevcut PTO kredilerini takip etmenizi ve belirli durumlar veya önceki ödeme sorunları için açıklamalar eklemenizi sağlar. 💸
ClickUp ayrıca Google, Outlook ve Zoom ile senkronize edilmiş esnek bir takvim aracılığıyla mülakatlar, toplantılar ve bire bir görüşmeler planlamanıza olanak tanır. Ayrıca, görev yorumları, bahsetmeler ve Sohbet görünümü kullanarak liderlik, yönetim ve takımlar arasında iletişimi geliştirebilirsiniz.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- 1.000'den fazla hazır şablon
- Yinelenen görev otomasyonu
- ClickUp Goals ile profesyonel hedef ayarlama
- İnsan kaynakları süreçlerini kolaylaştırmak için yapay zeka destekli asistan
- liste, Kanban panosu, Gantt grafiği vb. gibi 15'ten fazla özelleştirilebilir ClickUp görünümü.
- 1.000'den fazla araçla entegrasyon
- Çalışan performansını izlemek için ClickUp Gösterge Panelleri
- Kolay görev izleme
- Kapsamlı takım bilgileri ve raporları
ClickUp sınırlamaları
- Mobil uygulama, masaüstü sürümünde bulunan tüm özelliklere sahip değildir
- Kapsamlı özellik çeşitliliği ilk başta kafa karıştırıcı gelebilir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (8.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3.000'den fazla yorum)
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