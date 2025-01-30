Daha Akıllı İK Çözümleri: 2025'in En İyi 10 Deel Alternatifi

Küresel yeteneklerin işe alınması, işler için karmaşık bir labirentte yol bulmaya benzer. Ülkelerin farklı iş kanunlarıyla uğraşır, çeşitli gelir düzeylerinde vergi uyumluluğunu sağlar ve çalışanların yerel para birimlerinde ödeme almasını garanti edersiniz. Dikkat gerektiren hareketli parçalardan oluşan bir kasırga gibidir. 🌪️

Deel, küresel bir İşveren Kaydı (EOR) olarak devreye girerek şirketlerin uluslararası takım kurulumlarını basitleştirmeye yardımcı olur. Ancak Deel'in maaş ödemelerinde gecikmeler ve sistem hataları gibi bazı dezavantajları vardır ve bu da kullanıcıları alternatifler aramaya yöneltir.

Bu makalede, en iyi 10 Deel alternatifini inceleyerek, en iyi özelliklerini, sınırlamalarını ve maliyetlerini vurgulayarak ideal alternatifi bulmanıza yardımcı olacağız. Hadi başlayalım! 🔨

Deel nedir?

Deel, işletmelerin dünyanın her yerinden çalışanları işe alıp maaşlarını ödemek için araçlar sunar. Şirketlerin, özellikle yasal olarak bulunmadıkları ülkelerden işe alım yaparken uzaktan çalışanları, yüklenicileri ve serbest çalışanları yönetmelerine yardımcı olur. 👩‍⚖️

deel aracılığıyla

Kayıtlı İşveren (EOR) olarak Deel, sorunsuz bir işe alım süreci sağlar ve işverenler ile çalışanlar arasında iyi ilişkilerin sürdürülmesine yardımcı olur. 150'den fazla ülkede kolaylıkla işe alım yapabilirsiniz.

Deel, küresel uyumluluk, bordro ve İK görevlerini üstlenerek işinizi büyütmeye odaklanmanızı sağlar. Ayrıca, her şeye kullanıcı dostu bir gösterge panelinden erişebilirsiniz.

Deel, işletmeler, bağımsız yükleniciler veya çalışanlar için şu konularda yardımcı olur:

Vergi formları ve yerelleştirilmiş sözleşmeler dahil olmak üzere uluslararası işe alım yasalarına uyun

Ödeme planlarını ve zaman çizelgelerini yönetme

100'den fazla para biriminde çeşitli ödeme yöntemlerini kullanın

Çalışanlara ekipmanların uygun şekilde sağlanmasını garanti edin

Faturaları otomatik olarak oluşturun

Yerel banka havaleleri, PayPal, Payoneer, SWIFT, Wise vb. kullanarak fonları dağıtın.

Deel alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Deel gibi bir platform için piyasayı araştırıyorsanız veya mevcut İK yazılımınızdan geçiş yapmayı düşünüyorsanız, göz önünde bulundurmanız gereken anahtar faktörler şunlardır:

Kullanıcı arayüzü: Basit ve kullanıcı dostu bir tasarıma sahip bir platform tercih edin. Çalışanlarınızın platformu verimli bir şekilde kullanmasını sağlayarak Basit ve kullanıcı dostu bir tasarıma sahip bir platform tercih edin. Çalışanlarınızın platformu verimli bir şekilde kullanmasını sağlayarak verimliliklerini artırmalıdır

Özellikler ve fonksiyonlar: Bordro işleme, Bordro işleme, yüklenici yönetimi , idari görevler ve göçmenlik hizmetleri gibi kuruluşunuzun ihtiyaçlarına uygun bir alternatif bulun

Müşteri desteği: Özellikle bir EOR veya yüklenici yönetim platformu için duyarlı müşteri desteği çok önemlidir. Destek ekibi, insan kaynakları fonksiyonlarındaki sorunları proaktif ve hızlı bir şekilde çözmelidir

Maliyet ve fiyatlandırma: Maliyetlerin bütçenize uygun olduğundan emin olun. Ödeme yapısını anlamak önemlidir; çoğu platform abonelik modeliyle çalışır ve fiyatlar 29 ila 500 dolar arasında değişir

Ölçeklenebilirlik ve küresel erişim: Platformun ölçeklenebilirliğinin büyüme planlarınızla uyumlu olup olmadığını değerlendirin. Küresel genişlemeyi hedefliyorsanız, alternatifin birden fazla ülkedeki operasyonları desteklediğinden ve farklı para birimleri ve dilleri desteklediğinden emin olun

Küresel İK'yı Kolaylaştırmak için En İyi 10 Deel Alternatifi

Deel'in arayüzünü karmaşık mı buluyorsunuz yoksa fiyatlandırması bütçenize uymuyor mu? Benzer özellikler sunmakla kalmayıp, tablo üzerinde benzersiz avantajlar da sağlayan en iyi Deel alternatiflerini bir araya getirdik.

Keşfetmeye hazır mısınız? Güçlü ve zayıf yönlerini ve fiyatlandırma ayrıntılarını inceleyelim! 🧐

1. Uzaktan

Remote, uluslararası işe alım, yüklenici yönetimi ve bordro işlemlerini kolaylaştıran bir işe alım platformudur. Dünya çapında uzaktan çalışanları yöneten orta ve kurumsal ölçekli işletmeler için idealdir. 🌎

Remote'u diğerlerinden ayıran nedir? Çok ülkeli bordro sistemi, Deel'in yetenekleriyle rekabet eder, ancak yaklaşık 180 ülkeyi kapsayan daha geniş bir erişime sahiptir!

Platform, şirket içi İK ve hukuk uzmanlarıyla danışmanlık hizmeti sunarak daha da öne çıkıyor. Bu hizmet, farklı ülkelerdeki uzaktan çalışmanın karmaşıklıklarını aşmak için rehberliğe ihtiyaç duyan şirketler için bir dönüm noktası niteliğinde.

Remote'un yüklenici planı, 150'den fazla ülkede kullanılabilen bir başka önemli özelliktir. İşe alım sürecini kolaylaştırır, ödeme onaylarını basitleştirir ve yinelenen faturaları yöneterek tekrarlayan görevleri ortadan kaldırır. Ayrıca, sistem yerel vergi ve istihdam yasalarına uygunluğu sağlamak için yasal olarak incelenmiş, yerelleştirilmiş sözleşmeler oluşturarak işletmelerin uyumluluk yükünü hafifletir.

Uzaktan çalışmanın en iyi özellikleri

Maaş yönetimi

Ülkeye özgü avantajlar

Küresel uyumluluk

Özel çalışan raporları

Uzaktan IP koruması

Uzaktan sınırlamalar

Çalışma saatleri çizelgelerinin doldurulması daha kullanıcı dostu olabilir

Faturaların ödenmesi için belirlenen son tarih bazı kullanıcılar için çok kısa olabilir

Uzaktan fiyatlandırma

HRIS: Ücretsiz

Yüklenici Yönetimi: Yüklenici başına aylık 29 $

Kayıtlı İşveren: aylık 599 $'dan başlayan fiyatlarla

Global Bordro: Çalışan başına aylık 50 $

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Uzaktan derecelendirme ve yorumlar

G2: 4,5/5 (900+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (40+ yorum)

2. Blue Marble Payroll

Blue Marble Payroll, 145'ten fazla ülkede faaliyet gösteren ve muhasebe, İK, vergi ve finans dahil olmak üzere bir dizi hizmet sunan küresel bir bordro çözümü. 💰

WebGlobe, bulut tabanlı platformu, işletmelere uluslararası bordroları üzerinde kontrol sağlar. Dünya çapında bordro verilerine gerçek zamanlı erişim, özel aylık raporlar ve yerel vergi ve iş kanunlarına uyumu sağlamak için araçlar sunar. Yazılım, özel kaynaklar ve en son teknolojiyi kullanarak bordro uyumluluğunu sağlayarak para cezası veya yaptırım riskini en aza indirir.

Blue Marble, birçok ülkedeki maaş maliyetlerinin konsolide raporlamasını sağlar. Şirket tescili, yetenekli çalışanların işe alınması, çalışan performansı ve küresel insan kaynakları bilgi sistemi (HRIS) süreçleri gibi görevlerde yardımcı olan güvenilir küresel danışmanlardan oluşan bir ağa erişin.

Blue Marble Payroll'un en iyi özellikleri

Garantili küresel bordro uyumluluğu

Hazine yönetimi ve para birimi dönüştürme hizmetleri

Küresel bordro raporlama toplama

Çok uluslu bordro takvimi

Bulut tabanlı platform

Blue Marble Payroll sınırlamaları

Yabancı maaş bordroları arasında gezinme oldukça karmaşıktır

Kurulum bazı ülkelerde daha uzun sürebilir

Blue Marble Payroll fiyatlandırması

İletişime geçildiğinde kullanılabilir

Blue Marble Payroll puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (15+ yorum)

3. Rippling

Rippling, insan kaynakları, BT ve finansı kapsayan, birden fazla ülkede küresel bordro ve işe alım hizmetleri sunan hepsi bir arada bir platformdur. Müşterileri için uyumluluk, vergiler ve sözleşmelerin yönetilmesinde mükemmeldir. 📝

Rippling, 50'den fazla ülkede (Deel'in 100'den fazla ülkesine kıyasla) maaş bordrosunu yönetirken, avantajı sosyal hakların yönetiminde yatmaktadır. Tüm sosyal hakları (sağlık sigortası, 401(k) planları ve daha fazlası) tek bir sistemde merkezileştirmede mükemmeldir.

Kullanıcılar, en iyi operatörlerin 4.000'den fazla planına erişebilir, böylece karşılaştırma yapabilir, teklif alabilir ve kaydolabilir. Ek rehberlik için kullanıcılar tercih ettikleri broker'ı entegre edebilir.

Rippling'in en iyi özellikleri

Otomatik rol tabanlı ve esnek izinler

Dengeli EOR hizmetleri

Yönlendirmeleri izleme

Çalışan giderleri

Envanter kontrolü

Rippling sınırlamaları

Yazılımın arama fonksiyonu çok gelişmiş değildir

Müşteri hizmetleri, bu listedeki diğer Deel alternatiflerine kıyasla iyileştirilebilir

Dalgalı fiyatlandırma

İletişime geçildiğinde kullanılabilir

Dalgalı puanlar ve yorumlar

G2: 4,8/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,9/5 (2.000'den fazla yorum)

4. BambooHR

BambooHR , tüm İK görevlerinizi tek bir kullanıcı dostu platformda basitleştirir. Bordro, zaman yönetimi, yan haklar, işe alım süreçleri, oryantasyon, performans değerlendirmeleri ve raporlamayı kapsar.

En yetenekli çalışanları bulmanız, işe almanız ve sorunsuz bir şekilde işe alıştırmanız mı gerekiyor? BambooHR, sağlam bir aday izleme sistemi ve proaktif işe alıştırma araçlarıyla size destek olur. Bu, olağanüstü bir aday deneyimi ve yeni çalışanlar için daha iyi bir başlangıç sağlar.

Kapsamlı bir veri yönetimi aracı olarak anlık raporlar, otomatikleştirilmiş iş akışları ve ayrıntılı analizler sunar. Bilgileri verimli bir şekilde yönetmek ve işlerin ilerlemesini sağlamak için başvurabileceğiniz kaynak.

BambooHR ayrıca geri bildirim toplamak, çalışan memnuniyetini artırmak ve takımınızda profesyonel gelişimi teşvik etmek için araçlar sağlar. 🌱

BambooHR'nin en iyi özellikleri

Çalışan yaşam döngüsü boyunca veri raporlama

Çalışan yönetimi için kolay işe alım süreci

slack ve Checkr gibi 125'ten fazla entegrasyon

Daha kolay İK yönetimi ihtiyaçları için başvuru izleme

Mobil uygulama

BambooHR sınırlamaları

Duyurular için daha fazla özelleştirme seçeneği kullanılabilir

Bazı kullanıcılar mobil uygulamanın gezinmesinin zor olduğunu düşünüyor

BambooHR fiyatlandırması

Talep üzerine mevcuttur

BambooHR puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (1.500+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (2500+ yorum)

5. Gusto

Gusto, Deel gibi bir EOR olarak işlev görmese de, çok beğenilen ve kullanıcı dostu bir İK yazılımı olarak öne çıkıyor. Takımınızın tüm yönlerini (işe alım, ödemeler ve yönetim) tek bir platformda yönetmek için kullanın. Bordro işlemlerini kolaylaştıran ve sonuç olarak kuruluşların zamandan, çabadan ve potansiyel risklerden tasarruf etmesini sağlayan çeşitli otomatik araçlara sahiptir. ⚠️

Gusto, takımınızın çalışma saatlerini, izinlerini ve tatillerini doğrudan bordronuza senkronize eder ve hesaplar. Ayrıca, uyarılar sağlayarak ve çeşitli yazılım çözümlerini entegre ederek uyumluluğun korunmasına yardımcı olur.

Yazılım, bordro işlemlerinin ötesinde, tüm şirket boyutlarına uygun İK özellikleri sunar. Bunlar arasında yerel zaman takibi, sosyal haklar yönetimi ve yetenek ve performans yönetimi bulunur. Ayrıca, işletmelere finansal avantaj sağlamak için gizli vergi kredilerini belirleme gibi ek avantajlar da sunar.

Gusto'nun en iyi özellikleri

Çalışan self servis seçenekleri

Uyum için uyarı sistemi

Sağlık sigortasının yönetimi

Dahili veya uzaktaki takımlar için zaman takibi

Yarı zamanlı veya tam zamanlı çalışanlar için maaş bordrosu süreçleri, izin raporları ve uyumluluk yönetimi oluşturun

Finansal yönetim ihtiyaçları için bordro vergileri ve muhasebe yazılımı

Gusto sınırlamaları

Bazı kullanıcılar uygulamaya giriş yaparken sorun yaşıyor

Geçmişe ait bordro süreçlerini ve bilgileri girmek zor olabilir

Gusto fiyatlandırması

Basit: Aylık 40 $ artı kullanıcı başına aylık 6

Artı: Aylık 80 $ artı kullanıcı başına aylık 12

Premium: Fiyatlandırma için iletişime geçin

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Gusto puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (1.500+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.500+ yorum)

6. Workday İnsan Kaynakları Yönetimi

Workday İnsan Kaynakları Yönetimi (HCM), ücretlendirme, bordro, zamanlama, zaman takibi ve yan hakları otomatikleştirir ve akıllı beceri verilerini toplar. Yazılım, makine öğrenimini kullanarak yetenekleri uygun fırsatlarla eşleştiren Workday Skills Cloud'u entegre eder. Bu, kuruluşların işgücünde daha geniş ölçekte çevikliği teşvik etmesini sağlar. 🏇

Yazılım sadece verileri yönetmekle kalmaz, mutlu bir iş gücü oluşturur. Çalışanların geri bildirimlerini dinlemeyi ve onlara hitap eden deneyimler oluşturmayı kolaylaştırır. Platformdaki gelişmiş analitik özellikleri, kapsamlı veri kümelerinden elde edilen içgörüleri öne çıkararak trendleri ve bunların arkasındaki güçleri ortaya koyar.

Ücret ve yan haklar araçları esnektir ve çeşitli çalışan türlerine uygun planlar oluşturmanıza olanak tanır.

Workday HCM'nin en iyi özellikleri

Kolaylaştırılmış otomasyonlar

Dahili ve uzaktaki takımlar için stratejik iş gücü planlaması

Maaş bordrosu işleme

Trend analizi

Workday HCM sınırlamaları

Raporlar, İK yönetimi özellikleri için özelleştirme seçeneklerinden yararlanabilir

Diğer Deel alternatiflerine kıyasla büyük veri kümelerinin yüklenmesi biraz zaman alabilir

Workday HCM fiyatlandırması

İletişime geçildiğinde kullanılabilir

Workday HCM puanları ve yorumları

G2: 4/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (1.000'den fazla yorum)

7. Wise

Wise, daha önce TransferWise olarak bilinen, sınır ötesi para yönetimi için tasarlanmış bir çevrimiçi platformdur. Uluslararası para gönderme ve çeşitli para birimlerinde ödeme alma için bir hesap görevi görür. 💲

Yurt dışına para transferi yaparken, işlem Wise'ın yerel hesabına yerel para biriminizle ödeme yaparak başlatılır. Ardından, alıcının ülkesindeki ilgili Wise hesabı parayı yerel para biriminde gönderir.

Platform, tek tüccarlar, küçük ve orta ölçekli işletmeler ve kurumsal müşterilere yönelik farklı iş hesabı seçenekleri sunar. Ayrıca, Wise'ın iş hesapları, idari görevleri kolaylaştırmak isteyenler için çevrimiçi muhasebe yazılımı Xero ile sorunsuz bir şekilde entegre olur.

Wise'ın en iyi özellikleri

Maaş bordrosu odaklı çözüm

Çok sayıda para birimini destekler

Basit uluslararası transferler

Gizli ücret yok

Hızlı para transferi

Akıllı sınırlamalar

Arayüzde gezinmek zor olabilir

Para transferi her zaman zamanında gerçekleşmez

Akıllı fiyatlandırma

Ücretsiz

Akıllı derecelendirmeler ve yorumlar

G2: 4/5 (60+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (30+ yorum)

8. Her yerde mevcut

Omnipresent'in dijital platformu, 160'tan fazla ülkede bulunan uzaktan çalışan takımlar için uyumluluk, maaş bordrosu ve zorunlu sosyal hakları kolaylaştırır! 🌐

Platform, dünya çapında uzaktan çalışanların işe alınmasını basitleştirerek, onlara küresel bir takımda çalışırken sağlık ve sosyal katkı payları gibi yerel avantajlara erişim imkanı sunar. Hizmetleri, yeni işe alım, işten ayrılma, İK desteği ve küresel takımlar için bordro yönetimini kapsar.

Hizmetlerinin merkezinde, uluslararası yeteneklerin işe alım ve yönetimine yönelik tasarlanmış bir İK çözümü olan OmniPlatform yer almaktadır. Bu, gerekli bilgileri toplayan, önemli belgeleri saklayan, giderleri onaylayan ve izinleri yöneten küresel bir çalışan yönetim yazılımıdır.

Her yerde bulunan en iyi özellikler

İK desteği

Yasal düzenlemelere uyum

Maaş bordrosu yönetimi

Kolay işe alım ve işten ayrılma

Küresel işe alım navigatörü

Her yerde mevcut sınırlamalar

Standart maaş dışında planlanmış ödemeleri (ikramiyeler gibi) görüntüleme seçeneği yoktur

Bazı ülkelerde iletişim daha yavaş olabilir

Her yerde geçerli fiyatlandırma

Premium: Çalışan başına aylık 499 $'dan başlayan fiyatlarla

Ölçek: Çalışan başına aylık 399 $'dan başlayan fiyatlarla

Özel Çözüm: Fiyatlandırma için iletişime geçin

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Her yerde bulunan derecelendirmeler ve yorumlar

G2: 4,6/5 (150+ yorum)

Trustpilot: 4,7/5 (10+ yorum)

9. Justworks

Justworks, yöneticilerin ve İK takımının iş yükünü hafifletir. Platform, çalışanların sosyal hakları, maaşları, izinleri ve ilgili diğer hususları kapsayan bordro hizmetleri ve otomasyon özellikleri sunar. Justworks, tam zamanlı, yarı zamanlı, müşteriler, satıcılar ve tedarikçiler dahil olmak üzere tüm çalışanlar için hızlı ve doğru ödemeleri garanti eder. 🚚

İzinler, tatiller ve resmi tatiller için şirketinizin düzenlemelerine ve uyum standartlarına uygun çalışan politikaları oluşturabilirsiniz. Ayrıca, çalışanlarınız profil ve performans ölçümlerine erişebilecekleri, ödeme ayrıntılarını görüntüleyebilecekleri, izin talebinde bulunabilecekleri ve şirket programlarına kaydolabilecekleri kişiselleştirilmiş gösterge panellerine sahip olurlar.

Justworks'ün en iyi özellikleri

Hızlı işe alım

Otomasyon

Her çalışan için gösterge panelleri

Sorunsuz raporlama

İK desteği

Justworks sınırlamaları

Maaş bordrosu özelliği için özel raporlama biraz daha geliştirilebilir

Daha fazla entegrasyon ve iş ortağı eklemek faydalı olacaktır

Justworks fiyatlandırması

Temel: Çalışan başına aylık 59 $

Artı: Çalışan başına aylık 99 $

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Justworks puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (700+ yorum)

10. Papaya Global

Papaya Global, kapsamlı analiz araçları sunarak şirketlere bordro ve İK işlemlerinde bilinçli kararlar almaları için veriye dayalı içgörüler sağlar.

Platform, AI destekli otomasyon araçlarını entegre ederek bordro ve uyumluluk prosedürlerinde hassasiyeti artırır ve riskleri azaltır. Kullanıcı dostu tek bir çözümle, kuruluşlar bordro görevlerini sorunsuz bir şekilde yerine getirebilir, ödemeleri işleyebilir, raporlar oluşturabilir ve işe alım ve oryantasyon prosedürlerini denetleyebilir. 💼

Papaya Global, her çalışanın ülkesine özel uyum hizmetlerine önem verir. Küresel çapta görev yapan uzman ekibi, gerçek zamanlı rehberlik ve hukuki destek sunar.

Papaya Global'in en iyi özellikleri

Uyum uyarıları

Özelleştirilebilir kullanıcı izinleri, ş Akışları ve onay zincirleri

Yerel para biriminde otomatik ödemeler

Üçüncü taraf vergi ödemelerini kolaylaştırır

160'tan fazla ülkede bordro desteği

Papaya Global sınırlamaları

Web sitesi navigasyonu ve optimizasyonu iyileştirilebilir

Fatura belgeleri daha ayrıntılı olabilir

Papaya Global fiyatlandırması

Tam Hizmet Bordro: Çalışan başına aylık 12 $'dan başlayan fiyatlarla

Maaş Platformu Lisansı: Çalışan başına aylık 3 $'dan başlar

Veri ve İçgörü Platformu Lisansı: Konum başına aylık 150 $'dan başlar

Hizmet Olarak Ödeme: Çalışan başına aylık 3 $'dan başlayan fiyatlarla

Kayıtlı İşveren: Çalışan başına aylık 650 $'dan başlayan fiyatlarla

Yüklenici Yönetimi: Çalışan başına aylık 2 $'dan başlayan fiyatlarla

Küresel Uzmanlık Hizmetleri: Çalışan başına aylık 190 $'dan başlayan fiyatlarla

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Papaya Global puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (20+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (20+ yorum)

Deel ve alternatifleri genellikle çok ülkeli bordro ve uyumluluk konusunda yardımcı olurken, tüm İK fonksiyonlarını desteklemeyebilir.

İnsan kaynakları kaynak planlaması, belge yönetimi, çalışanların işe alımı ve performans izleme gibi alanlarda uçtan uca destek için ClickUp gibi proje yönetimi platformlarına ihtiyacınız var. Bu platformun insan kaynakları işlemlerinizi nasıl kolaylaştırarak iş hayatınızı kolaylaştırdığını keşfedin! ✌

Görevleri kolaylaştırarak ve tüm iş türlerini düzenlemek ve izlemek için uyarlanabilir ClickUp Görünümlerini kullanarak verimliliği artırın

ClickUp HR Teams ile İK KPI'larınızı ve operasyonlarınızı zahmetsizce kolaylaştırın, işe alım, oryantasyon ve çalışanların gelişimini destekleme süreçlerinde devrim yaratın. Kişiselleştirilebilir ve uyarlanabilir görünümler aracılığıyla çalışanların performansını ve bağlılığını izleyip geliştirirken sorunsuz bir deneyime dalın. 📖

Özel Alanlar ile görünümlerinizi özelleştirin, çalışanların ayrıntılarını ve belgelerini izleyin. Özel durumlara sahip iş akışları oluşturarak işe alım, oryantasyon ve gelişim gibi her aşamaya ilişkin net bir genel bakış elde edin. Görev bağımlılıklarını ayarlayarak tüm aşamaların yapılandırılmış bir sırayla ilerlemesini sağlayın.

Görev Otomasyonları kullanarak manuel işleri azaltın ve önceden tasarlanmış şablonlarla zaman kazanın, çalışanların işe alımı ve yetenek geliştirme gibi İK süreçlerini kolaylaştırın.

ClickUp Bordro Rapor Şablonu ile doğruluğu artırın ve ödeme süreçlerinizi kolaylaştırın. Bu araç, çalışanların adı, ID numarası, rolü, iletişim bilgileri, PTO kredileri ve vergi kesintileri gibi önemli bilgilerin toplanmasını ve saklanmasını basitleştirir. ✅

ClickUp Bordro Raporu Şablonunu kullanarak zahmetsizce daha doğru ödeme kayıtları oluşturun

Bu ücretsiz İK şablonunu haftalık, iki haftalık, aylık veya yıllık gibi tercih ettiğiniz ödeme dönemlerine göre özelleştirin. Yerleşik zaman takibi özelliğini kullanarak çalışma saatleri içinde görevlerin sürelerini kaydedin. Bu veriler, ödeme sürecini hızlandırarak maaş bordrosu raporunuza sorunsuz bir şekilde entegre edilir.

Merkezi bir bordro veri deposu için ClickUp Bordro Özeti Rapor Şablonu'nu kullanın. Bu belge şablonu, yıl başından itibaren yapılan ödemeleri kolayca izlemenizi, mevcut PTO kredilerini takip etmenizi ve belirli durumlar veya önceki ödeme sorunları için açıklamalar eklemenizi sağlar. 💸

ClickUp Bordro Özeti Rapor Şablonunu kullanarak tüm çalışan bordro bilgilerini merkezi bir merkezde belgelendirin

ClickUp ayrıca Google, Outlook ve Zoom ile senkronize edilmiş esnek bir takvim aracılığıyla mülakatlar, toplantılar ve bire bir görüşmeler planlamanıza olanak tanır. Ayrıca, görev yorumları, bahsetmeler ve Sohbet görünümü kullanarak liderlik, yönetim ve takımlar arasında iletişimi geliştirebilirsiniz.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Mobil uygulama, masaüstü sürümünde bulunan tüm özelliklere sahip değildir

Kapsamlı özellik çeşitliliği ilk başta kafa karıştırıcı gelebilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (8.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.000'den fazla yorum)

İdeal Deel Alternatifinizi Bulun ve ClickUp ile İK Takımlarınızı Güçlendirin

Deel'e eşdeğer bir platform bulmak zor gibi görünebilir, ancak en iyi 10 Deel alternatifi listemiz bu görevi yerine getirmeye hazır. Tercih ettiğiniz seçeneği belirledikten sonra, neden ClickUp'ı denemiyorsunuz? Hepsi bir arada bir çözüm olarak, İK işlemlerini ve görev yönetimini kolaylaştırır ve işe alım, oryantasyon ve çalışan bağlılığını her zamankinden daha kolay hale getirir! 💖