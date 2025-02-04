2025'te 10 Çalışan Verimliliği İzleme Yazılımı Aracı

Günümüzde uzaktan çalışmanın ve küresel olarak dağıtılmış takımların yaygınlaşmasıyla, çalışan verimliliğini izlemek hızla baş ağrıtıcı bir iş haline gelebilir.
Daha verimli olmayı öğrenmek , incelikli bir yaklaşım gerektirir. İster yüz yüze ister uzaktan çalışanları denetliyor olun, çalışan izleme yazılımı kullandığınız verimlilik araçlarından biri olmalıdır.
Elbette, ihtiyaçlarınıza en uygun seçeneği bulmanız gerekecektir. En iyi çalışan verimlilik izleme araçları, çalışan bağlılığına değer katmalı, onu azaltmamalıdır.
Çalışan Verimliliği İzleme Araçları nedir?
Çalışan verimliliği izleme araçları, takım üyelerinizin performansı ve katılımı hakkında gerçek zamanlı bilgiler edinmenize yardımcı olur. Doğru araçla, uzaktaki takımların, mobil cihazların ve daha fazlasının çalışanlarının faaliyetlerini izleyebilirsiniz.
Çalışan verimliliği izleme yazılımlarının ortak özellikleri şunlardır:
- Otomatik zaman takibi
- Kullanıcı davranış analizi
- Verimlilik ölçümleri ve çalışan zaman takibi kullanılarak ayrıntılı verimlilik raporları
- Çalışanların belirli görevlere ayırdıkları zamanı izlemek için görev yönetimi yazılımıyla entegrasyon
- Tuş vuruşları ve uygulama izleme dahil olmak üzere metrikleri kaydetmek için uzaktan masaüstü kontrolü
Çoğu modern verimlilik aracı otomasyon kullanır. Bu, çalışan izleme yazılımınızın takımınızın verimliliğini arka planda dinamik ve sürekli olarak analiz edeceği anlamına gelir. Bu bilgilerden ayrıntılı bir rapor oluşturarak çalışan performansını daha etkili bir şekilde yönetebilirsiniz.
Doğru çalışan izleme yazılımı, takımınızın iş yükünü yönetmenize ve verimliliği artırmanıza olanak tanır. Hatta belirli bir dönemdeki en iyi performans gösteren çalışanınızı belirlemenizi ve ödüllendirmenizi sağlar.
Elde ettiğiniz tüm içgörüleri kullanarak daha iyi, daha objektif ve daha başarılı performans değerlendirmeleri oluşturabilirsiniz.
Verimlilik izleme araçlarının avantajları
Çalışanları izlemek için en iyi yazılımlar sadece temel zaman takibi fonksiyonlarını içermez. Uzaktan çalışanların izlenmesine yardımcı olarak, nihayetinde organizasyon genelinde performansın iyileştirilmesine katkıda bulunur.
Ya da başka bir deyişle, bu, takımınızın beklediği verimlilik hilesidir.
Takımınızın anahtar performans göstergelerini izlemek, uzaktaki çalışanlarınızın çalışma saatlerini optimize etmek, takım verimliliğine yönelik iç tehditleri belirlemek ve daha verimli iş akışları oluşturmak için ayrıntılı proje raporlarını incelemek için kullanın.
En iyi yanı, doğru çalışan verimlilik izleme özellikleriyle araçlarınızın takım üyelerinizi yabancılaştırmamasıdır. Bunun yerine, işbirliğine dayalı iş yönetimi olgunluk modeli gibi yönetim modellerinin verimliliğini artırmak için kullanabilir, hem uzaktaki hem de ofisteki çalışanlara yardımcı olabilirsiniz.
2024 yılında çalışan verimliliğini izlemek için 10 araç
1. ClickUp
Listemize, basit bir çalışan izleme yazılımından çok daha fazlasını sunan bir araçla başlıyoruz. Bu, takımınızın başarılı olmasına yardımcı olacak izleme ve görev yönetimi araçlarını doğal olarak içeren kapsamlı bir iş yönetimi çözümüdür.
Evet, temel zaman takibi özelliğini içerir, ancak ClickUp bu temel özelliğin çok ötesine geçer. Görev veya proje düzeyinde ayrıntılı raporlar gibi verimlilik analizine olanak tanıyan gelişmiş araçlara odaklanır.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- ClickUp Zaman Takibi: Verimlilik izlemenizi geliştirmek için herhangi bir cihazda kullanılabilen, çalışanların faaliyetlerini izlemek için bir araçtır. Hatta bir Chrome tarayıcı uzantısı da içerir
- ClickUp Gösterge Panelleri: Bireysel projeler hakkında kapsamlı ve üst düzey bilgiler sağlayan, verimliliği artıran bir araç
- ClickUp Hedefleri: Hedeflenen sonuçları aktif işlerle bağlantılandırarak görev yönetimini geliştiren ve işlerinizi daha stratejik hale getiren bir özellik
- ClickUp Proje görünümleri: Çeşitli seçenekler sayesinde, takımlarınız kendilerine uygun şekilde işleri hakkında daha iyi içgörüler elde eder
- ClickUp Docs: Uzaktan çalışanların verimliliğini artıran ve her boyuttaki takım için kullanılabilen gerçek zamanlı düzenleme fonksiyonu
ClickUp sınırlamaları
- Özel bir çalışan izleme yazılımı çözümü değildir, bu nedenle bazı özellikler (çalışanların konumunu veya fare ve klavye kullanımını izleme gibi) kullanılamaz
- Diğer ClickUp mobil uygulamalarıyla bazı sınırlı işlevsellik, gelişmiş özellikler genellikle yalnızca masaüstü bilgisayarlar ve dizüstü bilgisayarlar için kullanılabilir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,7/5 (8.500+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3.500+ yorum)
2. Teramind
Teramind, daha basit bir çalışan izleme yazılımıdır. Çalışanların davranışlarını ve konumlarını tüm cihazlarda izleme olanağı sağlayarak, özellikle uzaktaki çalışanlar arasında içeriden gelen tehditleri önlemeye yardımcı olur.
Teramind'ın en iyi özellikleri
- Kullanıcı etkinliği izlemeyi eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştüren gelişmiş iş zekası raporları
- İzleme etkinliğinden ödün vermeden kritik şirket verilerini koruyan çalışan gizlilik yönetimi araçları
- Çalışanların izlenmesini geliştiren ve şüpheli çalışan davranışlarını doğrulayabilen uzaktan video kaydı
- Kötü niyetli eylemlerin şirkete tehdit oluşturmadan önce önleyen tuş vuruşları kaydı ve uzaktan masaüstü erişimi
Teramind sınırlamaları
- MacOS desteği sınırlıdır ve Linux için destek yoktur, yani yalnızca Microsoft Windows ve mobil cihazlarda çalışan şirketler bu seçeneği gerçekçi olarak değerlendirebilir
- Karmaşık bir ilk kurulum, gelişmiş çalışan izleme araçlarının hemen sağladığı faydaları azaltabilir
Teramind fiyatlandırması
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 12 $
- UAM: Kullanıcı başına aylık 23 ABD doları
- DLP: Kullanıcı başına aylık 27 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Teramind derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,5/5 (90+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (80+ yorum)
3. Time Doctor
Bu listede belki de en iyi bilinen çalışan verimlilik izleme seçeneği olan Time Doctor, uzun süredir zaman takibi ve verimlilik içgörülerinde bir standarttır.
Ancak Time Doctor, sadece itibarıyla değil, çok daha fazlasıyla öne çıkıyor. Yüklemesi sadece beş dakika süren bu araç, hem yöneticiler hem de programlarını takip etmek ve verimliliklerini artırmak isteyen bireysel profesyoneller için yararlı bir araçtır.
Time Doctor'un en iyi özellikleri
- Çalışan bilgisayarını açtığında otomatik olarak başlatılır, böylece çalışanların devamlılığını ve çalışma saatlerini izlemek daha kolay hale gelir
- Otomatik zaman takibi seçeneği, yani Time Doctor, bir çalışan göreve başlar başlamaz izlemeye başlayabilir
- Bireysel siteler için verimlilik derecelendirmeleri, takım üyelerinin zamanlarını en verimli şekilde nasıl kullanabileceklerini belirlemelerine yardımcı olur
- Tuş vuruşlarını kaydetmenin bir sürümü olan boşta izleme, çalışanların klavye veya fareyi kullanmadığını algılar ve bunları etkin değil olarak işaretler
Time Doctor sınırlamaları
- Sınırlı mobil işlevsellik, uzaktan çalışırken zorluk yaratabilir
- Kullanımı zor olabilen karmaşık arayüz
Time Doctor fiyatlandırması
- Temel: Kullanıcı başına aylık 5,90 $
- Standart: Kullanıcı başına aylık 8,40 $
- Premium: Kullanıcı başına aylık 16,70 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Time Doctor derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,4/5 (360+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (500+ yorum)
4. Whatfix
Whatfix, dijital benimseme ve analiz platformudur. En katı anlamıyla çalışan izleme sağlamasa da, takımların yeni yazılımları öğrenmek için daha az zaman harcayıp, yazılımın avantajlarından daha fazla yararlanmalarına yardımcı olabilir.
Whatfix'in en iyi özellikleri
- Etkileşimli kılavuzlar ve ürün araçları sayesinde çalışanlar yeni yazılımları kolayca benimseyebilir
- Çalışanların platformda zamanlarını nerede geçirdiklerine dair gelişmiş bilgiler, daha alakalı eğitim fırsatları sağlar
- Çalışan katılımını ve verimliliğini artırmak isteyen yeni yöneticiler için kolay içerik oluşturma
- İhtiyaçlarınıza göre aracı özelleştirmek için kapsamlı bileşen kitaplığı
Whatfix sınırlamaları
- Tek akışlı uygulamalarla en iyi şekilde çalışır, bu nedenle birden çok yol içeren daha büyük uygulamalarda çalışan verimliliğini izlemekte zorlanır
- Gelişmiş analitiklerin olmaması, çalışanların faaliyetleri hakkında daha fazla bilgi edinmeyi zorlaştırır
Whatfix fiyatlandırması
- Fiyatlandırma için iletişime geçin
Whatfix derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,6/5 (290+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (70+ yorum)
5. Hubstaff
Bu, o kadar popüler bir çalışan verimlilik izleme yazılımıdır ki, Hubstaff alternatiflerinin bir listesini oluşturduk. Ancak, uzaktan işgücü yönetimi ve otomatik zaman takibi gibi kapsamlı özellik kütüphanesi, onu bu listeye eklemeye değer kılıyor.
Hubstaff'ın en iyi özellikleri
- Otomatik zaman çizelgeleri, zaman takibini ve çalışanların planlamasını kolaylaştırır
- Takım üyelerinin kullanması için alışkanlık izleme ve günlük stand-up izleme gibi kendi kendini yöneten verimlilik araçları
- Takım üyelerinizin her bir iş yerinde geçirdikleri zamanı izlemek için coğrafi sınırlama ile çalışan izleme
- Hubstaff Talent ve Hubstaff Tasks ile entegrasyonlar, çalışan izleme paketinize görev yönetimi ve insan kaynakları yönetimi ekler
Hubstaff sınırlamaları
- Aktif ve açık zaman takibi, bireysel takım üyeleri için stresli olabilir ve verimlilik izleme ölçütlerini çarpıtabilir
- Bazı raporlarda saatler için ondalık sayılar bulunmadığından, takımınızı ayrıntılı bir şekilde izlemek ve zaman yönetimini optimize etmek daha zor olabilir
Hubstaff fiyatlandırması
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 4,99 $
- Grow: Kullanıcı başına aylık 7,50 $
- Takım: Kullanıcı başına aylık 10 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Hubstaff derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,3/5 (420+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (1.400+ yorum)
6. ActivTrak
ActivTrak, analiz yetenekleriyle öne çıkıyor. Bu listedeki diğer araçlarla aynı verimlilik izleme araçlarının çoğunu sunarken, gelişmiş içgörüler ve gösterge panelleriyle fark yaratıyor ve daha bilinçli kararlar alınmasını sağlıyor.
ActivTrak'ın en iyi özellikleri
- Kapsamlı bir iş gücü istihbarat gösterge paneli, takım performansına ilişkin kapsamlı bilgiler sağlar
- Otomatik zaman takibi ve konum bilgileri, dağıtılmış personel için verimlilik takibini geliştirir
- Etki analizi, organizasyonel değişikliklerin takım performansına olası etkisini belirlemenize yardımcı olur
- Gelişmiş raporlama, belirli bir görevde en iyi çalışanınızın performansını analiz etmenize ve bu bilgileri takımınıza uygulamanıza olanak tanır
ActivTrak sınırlamaları
- Kurulum ve kullanıma başlama, bu listedeki diğer çoğu çalışan izleme yazılımı çözümünden daha uzun sürer
- Web sitelerini ve etkinlikleri kategorilere ayırmak uzun zaman alabilir ve ilk sonuçların gecikmesine neden olabilir
ActivTrak fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Essentials: Kullanıcı başına aylık 10 $
- Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 17 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
ActivTrak derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,4/5 (210+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (540+ yorum)
7. Tamamlandı
I Done Bu, bazı görev yönetimi özellikleri içeren temel bir zaman izleme yazılımıdır. Çalışanların verimliliğini mümkün olduğunca artırmak için özellikleri kasıtlı olarak sınırlı tutulmuştur.
I Done This'in en iyi özellikleri
- Takım üyelerinin her sabah diğerlerine ilerleme hakkında hızlı bir şekilde bilgi vermelerini sağlayan günlük check-in özelliği
- Farklı görev türleri için gerekçelendirme imkanı sunan raporlara yorum ekleme özelliği
- Takım senkronizasyonu, yöneticilerin ve takımlarının başarıları kutlamasına ve hatalardan ders almasına olanak tanır
- Temiz ve modern bir arayüz, uygulamayı ve günlük kullanımı kolaylaştırır
I Done This sınırlamaları
- Basitliğe kasıtlı olarak odaklanılması, bu listedeki diğer bazı izleme yazılımlarına göre daha az özellik anlamına gelir
- Sınırlı arama fonksiyonu, geçmiş görevleri bulmayı ve uzlaştırmayı zorlaştırır
I Done This fiyatlandırması
- Fiyatlandırma için iletişime geçin
I Done This derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,4/5 (10+ yorum)
- Capterra: 4,4/5 (120+ yorum)
8. ProofHub
Proje yönetimine odaklanan bir verimlilik izleme programı arıyorsanız, ProofHub tam size göre. Temel çalışan izleme özelliklerine kolay ve sezgisel bir proje yönetimi ekleyerek, zaman içinde bağlılık ve verimlilik oluşturmanıza olanak tanır.
ProofHub'ın en iyi özellikleri
- Bireysel görevlere doğrudan eklenebilen zaman takibi özellikleri
- Özel alanlar ve iş akışları, en benzersiz projeleri bile mümkün kılar
- Çalışan düzeyinde raporlama, takım izlemeyi kolaylaştırır
- Slack ve Microsoft Teams entegrasyonları, uzaktaki çalışanlarınızla iletişimi kolaylaştırır
ProofHub sınırlamaları
- Sınırlı bildirim sistemi, takım üyelerinin görev hatırlatıcılarını almayabileceği anlamına gelir
- Merkezi notlar, çoklu proje görünümleri ve gelişmiş içgörüler gibi özelliklerden yoksun olduğu için gelişmiş proje yönetimi için uygun değildir
ProofHub fiyatlandırması
- Temel: Sınırsız kullanıcı için aylık 45 $
- Ultimate Control: Sınırsız kullanıcı için aylık 89 $
ProofHub derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,5/5 (80+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (80+ yorum)
9. Takım çalışması
Teamwork, öncelikle bir proje yönetimi programı olsa da, çalışan verimliliği için birçok seçenek sunar. Zaman takibi ve kaynak yönetimi ile, takımınız daha fazla iş yaparken bağlılığı artırabilirsiniz.
Takım çalışmasının en iyi özellikleri
- Gelişmiş raporlar ve yönetim özellikleri, daha gerçekçi ve dengeli iş yükleri için takım kapasitesini dengelemeye yardımcı olur
- Müşteri yönetimi özellikleri, kullanıcıların iletişim ve finans dahil olmak üzere müşteri kayıtlarını tek bir alanda depolamasına olanak tanır
- Zaman, bütçe ve giderlerin izlenmesi, daha iyi tekrarlayan gelir yönetimi sağlar
Takım çalışması sınırlamaları
- Sohbet ve CRM işlevselliği gibi bazı harici entegrasyonlar, özel çözümler kadar iyi performans göstermez
- Zaman kaydı her zaman sezgisel değildir, bu da çalışan izleme yeteneklerini sınırlar
Takım çalışması fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 5,99 $
- Teslimat: Kullanıcı başına aylık 9,99 $
- Grow: Kullanıcı başına aylık 19,99 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Takım çalışması değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,4/5 (1.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (800'den fazla yorum)
10. SmartTask
SmartTask, başka bir özel proje yönetimi programıdır. Zaman izleme yetenekleri, onu kullanışlı bir verimlilik izleme yazılımı aracı haline getirir. Takımınızın her üyesi, her bir görev için harcadıkları zamanı manuel veya otomatik olarak izleyebilir, böylece projenin ihtiyaçları ve başarısı hakkında daha iyi bir bağlam sağlanır.
SmartTask'ın en iyi özellikleri
- Zaman ve bütçe takibi, daha kapsamlı içgörüler için gelişmiş proje raporlarına otomatik olarak aktarılır
- Kapsamlı özelleştirme seçenekleri, aracı her sektör ve iş boyutuna uygun hale getirir
- Ücretsiz eğitim ve oryantasyon, ilk kurulumu daha kolay bir süreç haline getirir
SmartTask sınırlamaları
- Zaman takibi özelliği, birden fazla sekme açık olduğunda donabilir ve bu da işlevselliğini sınırlayabilir
- Kullanıcı arayüzü karmaşıktır, bu da temel proje ve görev bilgilerini bulmayı zorlaştırır
SmartTask fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Premium: Kullanıcı başına aylık 7,99 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 10,99 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
SmartTask derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,5/5 (60+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (30+ yorum)
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En iyi çalışan izleme yazılımını bulmak zor olabilir. Takımınızın verimliliğini sağlamak için o kadar çok seçenek ve yol vardır ki, kararınızı ertelemek kolaydır.
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