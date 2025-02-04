2025'te 10 Çalışan Verimliliği İzleme Yazılımı Aracı

Günümüzde uzaktan çalışmanın ve küresel olarak dağıtılmış takımların yaygınlaşmasıyla, çalışan verimliliğini izlemek hızla baş ağrıtıcı bir iş haline gelebilir.

Daha verimli olmayı öğrenmek , incelikli bir yaklaşım gerektirir. İster yüz yüze ister uzaktan çalışanları denetliyor olun, çalışan izleme yazılımı kullandığınız verimlilik araçlarından biri olmalıdır.

Elbette, ihtiyaçlarınıza en uygun seçeneği bulmanız gerekecektir. En iyi çalışan verimlilik izleme araçları, çalışan bağlılığına değer katmalı, onu azaltmamalıdır.

Çalışan verimliliği izleme araçları, takım üyelerinizin performansı ve katılımı hakkında gerçek zamanlı bilgiler edinmenize yardımcı olur. Doğru araçla, uzaktaki takımların, mobil cihazların ve daha fazlasının çalışanlarının faaliyetlerini izleyebilirsiniz.

Çalışan verimliliği izleme yazılımlarının ortak özellikleri şunlardır:

Otomatik zaman takibi

Kullanıcı davranış analizi

Verimlilik ölçümleri ve çalışan zaman takibi kullanılarak ayrıntılı verimlilik raporları

Çalışanların belirli görevlere ayırdıkları zamanı izlemek için görev yönetimi yazılımıyla entegrasyon

Tuş vuruşları ve uygulama izleme dahil olmak üzere metrikleri kaydetmek için uzaktan masaüstü kontrolü

Çoğu modern verimlilik aracı otomasyon kullanır. Bu, çalışan izleme yazılımınızın takımınızın verimliliğini arka planda dinamik ve sürekli olarak analiz edeceği anlamına gelir. Bu bilgilerden ayrıntılı bir rapor oluşturarak çalışan performansını daha etkili bir şekilde yönetebilirsiniz.

Doğru çalışan izleme yazılımı, takımınızın iş yükünü yönetmenize ve verimliliği artırmanıza olanak tanır. Hatta belirli bir dönemdeki en iyi performans gösteren çalışanınızı belirlemenizi ve ödüllendirmenizi sağlar.

Elde ettiğiniz tüm içgörüleri kullanarak daha iyi, daha objektif ve daha başarılı performans değerlendirmeleri oluşturabilirsiniz.

Çalışanları izlemek için en iyi yazılımlar sadece temel zaman takibi fonksiyonlarını içermez. Uzaktan çalışanların izlenmesine yardımcı olarak, nihayetinde organizasyon genelinde performansın iyileştirilmesine katkıda bulunur.

Ya da başka bir deyişle, bu, takımınızın beklediği verimlilik hilesidir.

Takımınızın anahtar performans göstergelerini izlemek, uzaktaki çalışanlarınızın çalışma saatlerini optimize etmek, takım verimliliğine yönelik iç tehditleri belirlemek ve daha verimli iş akışları oluşturmak için ayrıntılı proje raporlarını incelemek için kullanın.

En iyi yanı, doğru çalışan verimlilik izleme özellikleriyle araçlarınızın takım üyelerinizi yabancılaştırmamasıdır. Bunun yerine, işbirliğine dayalı iş yönetimi olgunluk modeli gibi yönetim modellerinin verimliliğini artırmak için kullanabilir, hem uzaktaki hem de ofisteki çalışanlara yardımcı olabilirsiniz.

ClickUp'ın eksiksiz araç ve şablon setiyle çalışan verimliliğini izleyin ve artırın

Listemize, basit bir çalışan izleme yazılımından çok daha fazlasını sunan bir araçla başlıyoruz. Bu, takımınızın başarılı olmasına yardımcı olacak izleme ve görev yönetimi araçlarını doğal olarak içeren kapsamlı bir iş yönetimi çözümüdür.

Evet, temel zaman takibi özelliğini içerir, ancak ClickUp bu temel özelliğin çok ötesine geçer. Görev veya proje düzeyinde ayrıntılı raporlar gibi verimlilik analizine olanak tanıyan gelişmiş araçlara odaklanır.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Özel bir çalışan izleme yazılımı çözümü değildir, bu nedenle bazı özellikler (çalışanların konumunu veya fare ve klavye kullanımını izleme gibi) kullanılamaz

Diğer ClickUp mobil uygulamalarıyla bazı sınırlı işlevsellik, gelişmiş özellikler genellikle yalnızca masaüstü bilgisayarlar ve dizüstü bilgisayarlar için kullanılabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $

İş: Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (8.500+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.500+ yorum)

2. Teramind

Teramind aracılığıyla

Teramind, daha basit bir çalışan izleme yazılımıdır. Çalışanların davranışlarını ve konumlarını tüm cihazlarda izleme olanağı sağlayarak, özellikle uzaktaki çalışanlar arasında içeriden gelen tehditleri önlemeye yardımcı olur.

Teramind'ın en iyi özellikleri

Kullanıcı etkinliği izlemeyi eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştüren gelişmiş iş zekası raporları

İzleme etkinliğinden ödün vermeden kritik şirket verilerini koruyan çalışan gizlilik yönetimi araçları

Çalışanların izlenmesini geliştiren ve şüpheli çalışan davranışlarını doğrulayabilen uzaktan video kaydı

Kötü niyetli eylemlerin şirkete tehdit oluşturmadan önce önleyen tuş vuruşları kaydı ve uzaktan masaüstü erişimi

Teramind sınırlamaları

MacOS desteği sınırlıdır ve Linux için destek yoktur, yani yalnızca Microsoft Windows ve mobil cihazlarda çalışan şirketler bu seçeneği gerçekçi olarak değerlendirebilir

Karmaşık bir ilk kurulum, gelişmiş çalışan izleme araçlarının hemen sağladığı faydaları azaltabilir

Teramind fiyatlandırması

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 12 $

UAM: Kullanıcı başına aylık 23 ABD doları

DLP: Kullanıcı başına aylık 27 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Teramind derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (90+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (80+ yorum)

3. Time Doctor

Time Doctor aracılığıyla

Bu listede belki de en iyi bilinen çalışan verimlilik izleme seçeneği olan Time Doctor, uzun süredir zaman takibi ve verimlilik içgörülerinde bir standarttır.

Ancak Time Doctor, sadece itibarıyla değil, çok daha fazlasıyla öne çıkıyor. Yüklemesi sadece beş dakika süren bu araç, hem yöneticiler hem de programlarını takip etmek ve verimliliklerini artırmak isteyen bireysel profesyoneller için yararlı bir araçtır.

Time Doctor'un en iyi özellikleri

Çalışan bilgisayarını açtığında otomatik olarak başlatılır, böylece çalışanların devamlılığını ve çalışma saatlerini izlemek daha kolay hale gelir

Otomatik zaman takibi seçeneği, yani Time Doctor, bir çalışan göreve başlar başlamaz izlemeye başlayabilir

Bireysel siteler için verimlilik derecelendirmeleri, takım üyelerinin zamanlarını en verimli şekilde nasıl kullanabileceklerini belirlemelerine yardımcı olur

Tuş vuruşlarını kaydetmenin bir sürümü olan boşta izleme, çalışanların klavye veya fareyi kullanmadığını algılar ve bunları etkin değil olarak işaretler

Time Doctor sınırlamaları

Sınırlı mobil işlevsellik, uzaktan çalışırken zorluk yaratabilir

Kullanımı zor olabilen karmaşık arayüz

Time Doctor fiyatlandırması

Temel: Kullanıcı başına aylık 5,90 $

Standart: Kullanıcı başına aylık 8,40 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 16,70 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Time Doctor derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (360+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (500+ yorum)

4. Whatfix

Whatfix aracılığıyla

Whatfix, dijital benimseme ve analiz platformudur. En katı anlamıyla çalışan izleme sağlamasa da, takımların yeni yazılımları öğrenmek için daha az zaman harcayıp, yazılımın avantajlarından daha fazla yararlanmalarına yardımcı olabilir.

Whatfix'in en iyi özellikleri

Etkileşimli kılavuzlar ve ürün araçları sayesinde çalışanlar yeni yazılımları kolayca benimseyebilir

Çalışanların platformda zamanlarını nerede geçirdiklerine dair gelişmiş bilgiler, daha alakalı eğitim fırsatları sağlar

Çalışan katılımını ve verimliliğini artırmak isteyen yeni yöneticiler için kolay içerik oluşturma

İhtiyaçlarınıza göre aracı özelleştirmek için kapsamlı bileşen kitaplığı

Whatfix sınırlamaları

Tek akışlı uygulamalarla en iyi şekilde çalışır, bu nedenle birden çok yol içeren daha büyük uygulamalarda çalışan verimliliğini izlemekte zorlanır

Gelişmiş analitiklerin olmaması, çalışanların faaliyetleri hakkında daha fazla bilgi edinmeyi zorlaştırır

Whatfix fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Whatfix derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,6/5 (290+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (70+ yorum)

5. Hubstaff

Hubstaff aracılığıyla

Bu, o kadar popüler bir çalışan verimlilik izleme yazılımıdır ki, Hubstaff alternatiflerinin bir listesini oluşturduk. Ancak, uzaktan işgücü yönetimi ve otomatik zaman takibi gibi kapsamlı özellik kütüphanesi, onu bu listeye eklemeye değer kılıyor.

Hubstaff'ın en iyi özellikleri

Otomatik zaman çizelgeleri, zaman takibini ve çalışanların planlamasını kolaylaştırır

Takım üyelerinin kullanması için alışkanlık izleme ve günlük stand-up izleme gibi kendi kendini yöneten verimlilik araçları

Takım üyelerinizin her bir iş yerinde geçirdikleri zamanı izlemek için coğrafi sınırlama ile çalışan izleme

Hubstaff Talent ve Hubstaff Tasks ile entegrasyonlar, çalışan izleme paketinize görev yönetimi ve insan kaynakları yönetimi ekler

Hubstaff sınırlamaları

Aktif ve açık zaman takibi, bireysel takım üyeleri için stresli olabilir ve verimlilik izleme ölçütlerini çarpıtabilir

Bazı raporlarda saatler için ondalık sayılar bulunmadığından, takımınızı ayrıntılı bir şekilde izlemek ve zaman yönetimini optimize etmek daha zor olabilir

Hubstaff fiyatlandırması

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 4,99 $

Grow: Kullanıcı başına aylık 7,50 $

Takım: Kullanıcı başına aylık 10 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Hubstaff derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,3/5 (420+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (1.400+ yorum)

6. ActivTrak

ActivTrak aracılığıyla

ActivTrak, analiz yetenekleriyle öne çıkıyor. Bu listedeki diğer araçlarla aynı verimlilik izleme araçlarının çoğunu sunarken, gelişmiş içgörüler ve gösterge panelleriyle fark yaratıyor ve daha bilinçli kararlar alınmasını sağlıyor.

ActivTrak'ın en iyi özellikleri

Kapsamlı bir iş gücü istihbarat gösterge paneli, takım performansına ilişkin kapsamlı bilgiler sağlar

Otomatik zaman takibi ve konum bilgileri, dağıtılmış personel için verimlilik takibini geliştirir

Etki analizi, organizasyonel değişikliklerin takım performansına olası etkisini belirlemenize yardımcı olur

Gelişmiş raporlama, belirli bir görevde en iyi çalışanınızın performansını analiz etmenize ve bu bilgileri takımınıza uygulamanıza olanak tanır

ActivTrak sınırlamaları

Kurulum ve kullanıma başlama, bu listedeki diğer çoğu çalışan izleme yazılımı çözümünden daha uzun sürer

Web sitelerini ve etkinlikleri kategorilere ayırmak uzun zaman alabilir ve ilk sonuçların gecikmesine neden olabilir

ActivTrak fiyatlandırması

Ücretsiz

Essentials: Kullanıcı başına aylık 10 $

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 17 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ActivTrak derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (210+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (540+ yorum)

7. Tamamlandı

Via I Done This

I Done Bu, bazı görev yönetimi özellikleri içeren temel bir zaman izleme yazılımıdır. Çalışanların verimliliğini mümkün olduğunca artırmak için özellikleri kasıtlı olarak sınırlı tutulmuştur.

I Done This'in en iyi özellikleri

Takım üyelerinin her sabah diğerlerine ilerleme hakkında hızlı bir şekilde bilgi vermelerini sağlayan günlük check-in özelliği

Farklı görev türleri için gerekçelendirme imkanı sunan raporlara yorum ekleme özelliği

Takım senkronizasyonu, yöneticilerin ve takımlarının başarıları kutlamasına ve hatalardan ders almasına olanak tanır

Temiz ve modern bir arayüz, uygulamayı ve günlük kullanımı kolaylaştırır

I Done This sınırlamaları

Basitliğe kasıtlı olarak odaklanılması, bu listedeki diğer bazı izleme yazılımlarına göre daha az özellik anlamına gelir

Sınırlı arama fonksiyonu, geçmiş görevleri bulmayı ve uzlaştırmayı zorlaştırır

I Done This fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

I Done This derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (10+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (120+ yorum)

8. ProofHub

ProofHub aracılığıyla

Proje yönetimine odaklanan bir verimlilik izleme programı arıyorsanız, ProofHub tam size göre. Temel çalışan izleme özelliklerine kolay ve sezgisel bir proje yönetimi ekleyerek, zaman içinde bağlılık ve verimlilik oluşturmanıza olanak tanır.

ProofHub'ın en iyi özellikleri

Bireysel görevlere doğrudan eklenebilen zaman takibi özellikleri

Özel alanlar ve iş akışları, en benzersiz projeleri bile mümkün kılar

Çalışan düzeyinde raporlama, takım izlemeyi kolaylaştırır

Slack ve Microsoft Teams entegrasyonları, uzaktaki çalışanlarınızla iletişimi kolaylaştırır

ProofHub sınırlamaları

Sınırlı bildirim sistemi, takım üyelerinin görev hatırlatıcılarını almayabileceği anlamına gelir

Merkezi notlar, çoklu proje görünümleri ve gelişmiş içgörüler gibi özelliklerden yoksun olduğu için gelişmiş proje yönetimi için uygun değildir

ProofHub fiyatlandırması

Temel: Sınırsız kullanıcı için aylık 45 $

Ultimate Control: Sınırsız kullanıcı için aylık 89 $

ProofHub derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (80+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (80+ yorum)

9. Takım çalışması

Teamwork aracılığıyla

Teamwork, öncelikle bir proje yönetimi programı olsa da, çalışan verimliliği için birçok seçenek sunar. Zaman takibi ve kaynak yönetimi ile, takımınız daha fazla iş yaparken bağlılığı artırabilirsiniz.

Takım çalışmasının en iyi özellikleri

Gelişmiş raporlar ve yönetim özellikleri, daha gerçekçi ve dengeli iş yükleri için takım kapasitesini dengelemeye yardımcı olur

Müşteri yönetimi özellikleri, kullanıcıların iletişim ve finans dahil olmak üzere müşteri kayıtlarını tek bir alanda depolamasına olanak tanır

Zaman, bütçe ve giderlerin izlenmesi, daha iyi tekrarlayan gelir yönetimi sağlar

Takım çalışması sınırlamaları

Sohbet ve CRM işlevselliği gibi bazı harici entegrasyonlar, özel çözümler kadar iyi performans göstermez

Zaman kaydı her zaman sezgisel değildir, bu da çalışan izleme yeteneklerini sınırlar

Takım çalışması fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 5,99 $

Teslimat: Kullanıcı başına aylık 9,99 $

Grow: Kullanıcı başına aylık 19,99 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Takım çalışması değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (800'den fazla yorum)

10. SmartTask

SmartTask aracılığıyla

SmartTask, başka bir özel proje yönetimi programıdır. Zaman izleme yetenekleri, onu kullanışlı bir verimlilik izleme yazılımı aracı haline getirir. Takımınızın her üyesi, her bir görev için harcadıkları zamanı manuel veya otomatik olarak izleyebilir, böylece projenin ihtiyaçları ve başarısı hakkında daha iyi bir bağlam sağlanır.

SmartTask'ın en iyi özellikleri

Zaman ve bütçe takibi, daha kapsamlı içgörüler için gelişmiş proje raporlarına otomatik olarak aktarılır

Kapsamlı özelleştirme seçenekleri, aracı her sektör ve iş boyutuna uygun hale getirir

Ücretsiz eğitim ve oryantasyon, ilk kurulumu daha kolay bir süreç haline getirir

SmartTask sınırlamaları

Zaman takibi özelliği, birden fazla sekme açık olduğunda donabilir ve bu da işlevselliğini sınırlayabilir

Kullanıcı arayüzü karmaşıktır, bu da temel proje ve görev bilgilerini bulmayı zorlaştırır

SmartTask fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Premium: Kullanıcı başına aylık 7,99 $

İş: Kullanıcı başına aylık 10,99 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

SmartTask derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (60+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (30+ yorum)

En iyi çalışan izleme yazılımını bulmak zor olabilir. Takımınızın verimliliğini sağlamak için o kadar çok seçenek ve yol vardır ki, kararınızı ertelemek kolaydır.

Ama buna gerek yok. ClickUp ile ücretsiz bir hesap açtığınızda başka bir şeye ihtiyacınız kalmazken neden harici araçlar arayasınız ki?

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