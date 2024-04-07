Clockify Vs. Toggl: Hangi Zaman Takibi Uygulaması Daha İyi?

Korkunç bir hikaye duymak ister misiniz? Eskiden, kuruluşlar zamanı manuel olarak takip ediyordu. 👻
Zaman çizelgelerini yazmak, görevleri ve projeleri izlemek için kalem ve kağıt kullanıyorlardı. Dağınıklık, tutarsızlık ve sıkıcılık bir yana!
Neyse ki, bu artık geçmişte kaldı. Zaman, görevlere harcanan zamanı izlemek ve verimlilik oranınızı belirlemek için zaman yönetimi yazılımlarının kullanımı da dahil olmak üzere yeni teknolojiler ve trendlerle değişti. ⏱
Mükemmel bir zaman takibi uygulaması arıyorsanız, son derece işlevsel özelliklere sahip yüksek kaliteli bir araç aramalısınız.
Clockify ve Toggl'u muhtemelen duymuşsunuzdur — birbirlerine benziyorlar, ancak işiniz için hangisi daha iyi?
Bu kılavuz, aradığınız Clockify ve Toggl arasındaki ayrıntılı karşılaştırmayı sunar. Ayrıca, avantajları, işlevsellik farklılıkları, sınırlamaları ve belki de hiç duymadığınız güçlü bir alternatif de burada. 🤩
Toggl Track nedir?
Toggl, küçük ve büyük takımlar için popüler bir dijital zaman takip aracıdır. Birden fazla cihazda zaman takibini kolaylaştırarak yöneticilere verimlilik ve karlılık hakkında genel bir bakış sunar.
Takımlar, her bir görev için ne kadar zaman harcadıklarına dair net bir döküm alırlar. Bu, üyelerin zayıf noktalarını belirlemelerine ve iş alışkanlıklarında verimlilik artışı sağlayacak değişiklikler yapmalarına yardımcı olur. Kullanımı kolaydır, kapsamlı bir eğitim gerektirmez ve yöneticilerin farklı görevler için aynı anda birden fazla zamanlayıcı ayarlamasına olanak tanır.
Toggl, küçük takımlar için birçok yararlı özelliğe sahiptir, ancak serbest çalışanlar da ücretsiz bir zaman takibi aracı olarak bundan yararlanabilir. Toggl, kullanımı kolay bir portala sahip temiz bir kullanıcı arayüzüne sahiptir.
Bu yazılım Windows, Mac, Linux ve masaüstü bilgisayarlarında çalışır ve birden fazla proje yönetimi aracıyla entegre olabilir. Toggl, sınırsız proje, müşteri ve etiket, dışa aktarılabilir raporlar, Pomodoro zamanlayıcı, CVS içe aktarma, boşta kalma süresi algılama ve kişisel masaüstü etkinliği izleme özelliklerine sahip ücretsiz bir paket sunar.
Anahtar Toggl Özellikleri
- Zaman takibi : Tüm görevler için zamanı yönetin ve verimlilik düzeyini belirleyin
- Raporlama: Projeleriniz hakkında ayrıntılı raporlar alın
- Proje yönetimi: Sonsuz sayıda projeyi ve müşteriyi yönetin
- Proje simülasyonu ve izleme: Projelerin ilerlemesini belirleyin ve izleyin
- Takım yönetimi: Takımınızın faaliyetlerine genel bir bakış elde edin
- Birden fazla araçla entegrasyon: Toggl'un tarayıcı uzantısı ile 100'den fazla popüler araçta zamanı takip edin
- Takvim entegrasyonu: Takvimi Toggl'a entegre ederek proje etkinliklerini zaman çizelgenize gönderin
- Gelir ve maliyet izleme: Gelir ve maliyetleri analiz ederek ilerlemeyi belirleyin
- Takımlara e-posta hatırlatıcıları: Kaydedilen raporları e-posta yoluyla planlayın
Toggl Artıları
- Bireysel görevler için zaman tahminleri belirleyin
- Verimliliği artırmak için fırsat alanlarını belirleyin
- İlerleme kaydedip kaydetmediğinizi belirleyin
- Gelecekteki görevler ve projeler için bilgilendirilmiş tahminler oluşturun
- Kişisel çalışma zamanınızı daha etkili bir şekilde yönetin
- Hızlı ve kolay kurulum
Toggl Eksileri
- Maliyetli olabilir ve ihtiyacınız olmayan özellikler için çok para ödeyebilirsiniz
- Zaman takibi dışında geniş bir özellik yelpazesi sunmayabilir
Kullanıcılar Toggl ile Zaman Yönetimi Hakkında Ne Düşünüyor?
|Sezgisel Zaman Takibi
|Başlamak için iyi bir yer
|"Toggl'u kişisel ve profesyonel zaman takibi için kullandım ve kullanım kolaylığı bu ürünü günlük iş akışımın vazgeçilmez bir parçası haline getirdi. Zamanlayıcıları başlatma ve durdurma özelliği son derece sorunsuz çalışırken, aynı zamanda yüksek düzeyde özelleştirme ve düzeltme imkanı da sunuyor. Hatta devam eden bir zamanlayıcının başlangıç saatini değiştirme özelliği bile kullanıcılar için son derece sezgisel ve harika. " — Emily L. , G2 Yorum
|"Toggl'un zamanınızı özelleştirilmiş projeler ve etiketler açısından kategorize etmesine gerçekten bayılıyorum. Etiketler, proje içinde harcadığınız zamanı belirlemenize yardımcı olmak için seçtiğiniz projeler için "alt klasör" görevi görebilir. Ancak, Toggl'un toplantıları otomatikleştirmek için takvim entegrasyonuna öncelik vermesini isterdim. Bu, benim için itici güç olması gereken bir özellik olmasına rağmen ikinci planda kalıyor gibi görünüyor. " — Christina W. G2 İncelemesi
Clockify nedir?
Toggl gibi Clockify de popüler bir zaman takibi uygulamasıdır. Ancak Clockify'ı diğerlerinden ayıran özelliği, zaman çizelgesi ve faturalandırma yetenekleridir. Clockify, çoğunlukla büyük kuruluşlar tarafından, herhangi bir proje ilerlemesinde takımınızı bilgilendirmek için müşteri portalları, uyarılar ve bildirimler gibi özelliklerle kullanılır. Çalışan planlama özelliği, vardiya planlamasını kolaylaştırır ve basitleştirir.
Clockify, birkaç çalışanı veya büyük takımları olan şirketler için bir dizi avantaj sunar. Çalışanları ve görevlerini izlemek, projeleri özelleştirmek, işlemleri kolayca görüntülemek, çalışanlara projeleri etkili bir şekilde atamak ve takımın faaliyetlerinin görünürlüğünü artırmak için yararlı bir araçtır.
Clockify, büyük ölçüde işletmeleri desteklemek için tasarlanmıştır ve birçok yönden Temel ve Standart planlar altında uygun maliyetli bir seçenektir. Kurumsal şirketler, daha gelişmiş özelliklere erişmek için muhtemelen yükseltilmiş bir plana ihtiyaç duyacaktır, ancak Clockify her planda sabit bir ücret karşılığında sınırsız kullanıcı sunar.
Anahtar Clockify Özellikleri
- Zaman çizelgeleri: Haftalık faaliyetlerinizi kaydedin
- Kiosk: Herhangi bir paylaşılan cihazdan giriş yapın
- İzin: Takımınızın izin, hastalık ve tatil taleplerini takip edin
- Faturalandırma ve Fatura Kesme: Saatlik ücretlere göre makbuzları, giderleri ve daha fazlasını ekleyin
- Zaman takibi: Zamanlayıcıyı başlatın ve durdurun veya çalışma sürenizi manuel olarak girin
- Takvim yönetimi: Yaklaşan etkinliklerinizi zaman blokları halinde planlayın
- Gösterge panelleri ve raporlar: İş zamanınızın dağılımını inceleyin
- Maliyet
- Zamanlarını takip ederek müşterilerine doğru fatura kesmek isteyen işletmeler için yararlıdır
- Masaüstü veya mobil uygulamadan zamanı takip edebilirsiniz
- Diğer iş araçlarıyla 80'den fazla entegrasyon
- Daha az sezgisel arayüz
- Ekran görüntüsü özelliği yok
- Takımlar, tüm özelliklerini öğrenmek için eğitime ihtiyaç duyabilir
- Çalışanların görevlere ne kadar zaman harcadığını görün
- Çalışanların hedeflerine ulaşıp ulaşmadığını belirleyin
- Herhangi bir göreve bildirim ekleyin
- Çalışanların görevleri üzerinde çalıştıklarına dair kanıt alın
- Her bir faaliyet için günlük toplam süreyi görün
- Faturalandırma için faturalandırılabilir olarak işaretlenen projeleri belirleyin
- İstediğiniz zaman zamanı başlatın ve durdurun
- Saatlerinizi geriye dönük olarak girin
- Takviminizdeki bir etkinlik veya görev için zamanlayıcınızı otomatik olarak başlatacak şekilde ayarlayın
- Alt görevler olarak da kullanılabilen görevler oluşturun
- Takım üyelerine görevler atayın
- Görevler ve projeler için harcanan toplam süreyi belirleyin
- Projeler için zaman tahminleri oluşturun
- Özet: Zaman, gün, etkinlik ve kullanıcıya genel bakış
- Ayrıntılı: Görevlerin dökümünü, toplam saatleri, faturalandırılabilir saatleri ve tutarı görün. Rapordaki girdileri düzenleyebilirsiniz
- Haftalık: İzlenen tüm zamanların haftalık özetini alın
- Özet: Görevler için izlenen toplam süreyi inceleyin ve verilere, müşterilere, kullanıcılara ve projelere göre filtreleyin
- Ayrıntılı: Takımın zaman girdilerini inceleyin ve girdileri dışa aktarın
- Haftalık: Tüm hafta boyunca izlenen zamanı inceleyin
- Proje yönetimi araçları: ClickUp, Trello, Asana
- Müşteri desteği: Hubspot, Freshdesk
- Web geliştirme: Github, Gitlab
- Verimlilik: Google Takvim, Google Dokümanlar
- Proje yönetimi araçları: ClickUp, Trello, Podio
- Müşteri desteği: Slack, Clio, Pipedrive
- Web geliştirme: Zapier, AzureDevOps, GitHub ile filtrele
- Verimlilik: Todoist, Timeular, Zapier Chrome uzantısı
- Temel plan (kullanıcı başına 3,99 $): Yönetim özellikleri
- Standart plan (kullanıcı başına 5,49 $): Zaman çizelgesi ve faturalandırma özellikleri dahildir
- PRO planı (kullanıcı başına 7,99 $): Verimlilik özellikleri içerir
- Enterprise planı (kullanıcı başına 11,99 $): Gelişmiş güvenlik özellikleri için
- Ücretsiz plan: Temel özellikleri içerir, en fazla 5 kullanıcıyı destekler, zaman takibi, Pomodoro zamanlayıcı, boşta kalma süresi ve CSV içe aktarma.
- Başlangıç planı (kullanıcı başına aylık 10 $): Küçük takımlar, proje zaman tahminleri ve uyarıları, proje şablonları ve faturalandırılabilir ücretler için.
- Premium (kullanıcı başına aylık 20 $): Starter planındaki her şeyin yanı sıra sabit ücretli projeler, zaman çizelgesi onayları, zaman takibi hatırlatıcıları, program raporu e-postaları ve takım işçilik maliyetlerini içerir.
- Enterprise planı: Büyük ve karmaşık projeler içindir ve premium özellikler, öncelikli destek, uzman eğitimi ve sınırsız kullanıcı içerir.
- Otomatik ve manuel zaman takibi: Herhangi bir cihazdan zamanı kaydedin ve zamanı herhangi bir ClickUp görevine bağlayın
- Chrome Uzantısı : Zamanlayıcı dahil olmak üzere herhangi bir pencereden ClickUp'ın en iyi proje yönetimi özelliklerine erişin
- Zaman yönetimi: Herhangi bir cihazdan zamanı başlatın ve durdurun ve ClickUp'ın global zamanlayıcısıyla görevler arasında geçiş yapın
- Etiketler: Etiketlerle zamanınızı kategorilere ayırın ve filtreleyin
- Faturalandırılabilir zaman: Faturalandırılabilir zamanı işaretleyerek neyin gider olarak kaydedileceğini belirleyin
- Sıralama: Görevleri harcanan zamana göre sıralayarak darboğazları belirleyin
- Filtreleme: Zamanı tarihe, duruma, önceliğe, etiketlere ve daha fazlasına göre filtreleyin
- Topla: Görevler ve alt görevler için harcanan tüm zamanı birleştirin
- Zaman çizelgeleri: Zamanınızı daha ayrıntılı bir şekilde görmek için zaman çizelgeleri oluşturun ve özelleştirin
- Raporlama: Zaman girdilerinizin ayrıntılı raporlarını ve analizlerini görünüm
- Çalışma Saatleri Çalışma Alanınızın herhangi bir yerinde zaman takibi yapılan görevleri görüntülemek, izlemek ve incelemek için
- En sık kullandığınız iş araçlarıyla 1.000'den fazla entegrasyon
- Gereksiz iş yükünü azaltmak için görev ve ş Akışı otomasyonları
- İşinizi görselleştirmenin 15'ten fazla benzersiz yolu
- ClickUp Belgeler, Beyaz Tahtalar ve diyagram özellikleri ile işlerinizi hayata geçirin
- Her boyuttaki eylem öğeleri için özelleştirilebilir görevler, alt görevler ve iç içe kontrol listeleri
- Saniyeler içinde düzenlenebilen ve atanabilen konu başlıklı yorumlar
- Sonsuza Kadar Ücretsiz: Tonlarca güçlü zaman takibi özelliği, sınırsız görev ve üye, 100 MB depolama alanı ve daha fazlası
- Sınırsız (üye başına aylık 7 $): Sınırsız depolama, sınırsız entegrasyonlar, sınırsız gösterge panelleri, Agile raporlama ve daha fazlası
- İş (üye başına aylık 12 $): Google SSO, sınırsız takım, özel dışa aktarma, gelişmiş genel paylaşım, gelişmiş otomasyonlar ve daha fazlası
- Enterprise ( fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin ): Beyaz etiketleme, kurumsal API, rehberli başlangıç, özel başarı yöneticisi
Clockify Artıları
- Maliyet
- Zamanlarını takip ederek müşterilerine doğru fatura kesmek isteyen işletmeler için yararlıdır
- Masaüstü veya mobil uygulamadan zamanı takip edebilirsiniz
- Diğer iş araçlarıyla 80'den fazla entegrasyon
Clockify Eksileri
- Daha az sezgisel arayüz
- Ekran görüntüsü özelliği yok
- Takımlar, tüm özelliklerini öğrenmek için eğitime ihtiyaç duyabilir
Kullanıcılar Clockify ile Zaman Yönetimi Hakkında Ne Düşünüyor?
|Zamanı Yönetmek ve Optimize Etmek İçin Harika Bir Araç
|Küçük İşletmeler ve Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar için Mükemmel
|"Clockify'ın farklı görevlere ayırdığım zamanı optimize etmeme yardımcı olmasını ve hem iş hayatım hem de kişisel hayatım hakkında önemli kişisel veriler sağlamasını seviyorum. Yeni bir yıla girdik ve geçen yıl kaç saat, kaç gün vb. ne yaptığımı görmek oldukça güzeldi. " — Bahar U. , G2 Yorum
|"Clockify, küçük işletmeler veya kar amacı gütmeyen kuruluşlar için harikadır. Yazılım ücretsiz olarak kullanılabilir ve 5 kişilik ekibimizin hesap verebilirliğini sağlamak için mükemmeldir. Bu yazılımı resmi zaman tutma veritabanımız olarak kullanmasak da, çalışılan saatleri görüntülemek için izlenebilir bir yol olarak hizmet ediyor. " — Leah I. , G2 İncelemesi
Clockify Vs. Toggl: Ayrıntılı Karşılaştırma
Yeni bir zaman takibi aracına yatırım yapmadan önce, her bir aracın özelliklerini karşılaştırarak durumunuza en uygun kararı vermelisiniz.
Clockify ve Toggl her ikisi de zaman takibi uygulamaları olsa da, aralarında bazı küçük özellik farklılıkları bulunmaktadır. İşte Clockify ve Toggl'un ayrıntılı karşılaştırması.
1. Otomatik Zaman Takibi
Zaman takibi, hem Clockify hem de Toggl'da takım yöneticilerinin ve çalışanların görevlere ve projelere ne kadar zaman ayırdıklarını belirlemelerine yardımcı olan temel özelliktir. Peki bu zaman takibi özellikleri birbirleriyle karşılaştırıldığında nasıl bir tablo ortaya çıkıyor?
Clockify
Clockify, bir kronometre kullanarak zamanı takip ettiğiniz zaman girdileri etrafında döner. Çalışırken kronometreyi başlatıp durdurabilir veya daha sonra manuel olarak girebilirsiniz. Clockify'ın zamanlayıcısıyla ayrıca şunları da yapabilirsiniz:
- Çalışanların görevlere ne kadar zaman harcadığını görün
- Çalışanların hedeflerine ulaşıp ulaşmadığını belirleyin
- Herhangi bir göreve bildirim ekleyin
- Çalışanların görevleri üzerinde çalıştıklarına dair kanıt alın
- Her bir faaliyet için günlük toplam süreyi görün
- Faturalandırma için faturalandırılabilir olarak işaretlenen projeleri belirleyin
Toggl
Toggl'un en iyi özelliği, zamanı manuel veya otomatik olarak izlemenize olanak tanımasıdır. Şunları yapabilirsiniz:
- İstediğiniz zaman zamanı başlatın ve durdurun
- Saatlerinizi geriye dönük olarak girin
- Takviminizdeki bir etkinlik veya görev için zamanlayıcınızı otomatik olarak başlatacak şekilde ayarlayın
Toggl'u çevrimiçi olarak bir tarayıcıda kullanırsınız ve bir mobil uygulama yükleyerek zamanı rahatlıkla takip edebilirsiniz. Bu, izleyicinin her zaman elinizin altında olduğu anlamına gelir. Ayrıca, Toggl zamanlayıcıyı başlatmayı unuttuğunuzda size hatırlatır.
2. Proje yönetimi
Projeleri yönetmek, projenin zamanında ve bütçe dahilinde yürütülmesini sağlamak için dikkatli analiz, planlama, uygulama ve izleme gerektirir. Bu nedenle, zaman ve maliyet izleme özelliklerine sahip proje yönetimi araçları çok değerlidir!
Clockify ve Toggl bu konuda nasıl bir performans sergiliyor? Size göstereceğiz.
Clockify
Clockify, proje ilerlemesini ve ilgili metrikleri izlemenizi sağlar. Ayrıca, projeleri takım üyelerine atayabilir, zamanı faturalandırılabilir ve faturalandırılamaz olarak kategorize edebilir, izlenen ve tahmini zamanı görebilir ve projeler için özel oranlar belirleyebilirsiniz. Düzenli olarak müşterilerle veya zaman hassasiyeti olan projelerde çalışan takımlar için çok yararlıdır!
Toggl
Toggl proje yönetimi özelliği ile tüm projelerinizi gösterge panelinde görüntüleyebilirsiniz. Toggl, bütçeleri ve zaman çizelgelerini tahmin etmenize ve proje ilerlemesini izlemenize olanak tanır. Erken aşamada iyileştirilmesi gereken alanları kolayca belirleyebilir ve gelecekte benzer sorunları önlemek için bir iş planı oluşturabilirsiniz. Ayrıca şunları da yapabilirsiniz:
- Alt görevler olarak da kullanılabilen görevler oluşturun
- Takım üyelerine görevler atayın
- Görevler ve projeler için harcanan toplam süreyi belirleyin
- Projeler için zaman tahminleri oluşturun
3. Raporlama ve analiz
Veriler, işletmelerin her departmanda etkili ve doğru kararlar almasına yardımcı olur.
Doğru aracı kullanmak, verileri doğru bir şekilde analiz etmenize ve herhangi bir görev veya proje hakkında gerçek zamanlı olarak doğru raporlar oluşturmanıza yardımcı olabilir.
Clockify ve Toggl'da bu nasıl görünüyor?
Clockify
Clockify, gelir getiren projeler ve görevlerle ilgili ayrıntıları görüntülemek için üç tür rapor sunar.
- Özet: Zaman, gün, etkinlik ve kullanıcıya genel bakış
- Ayrıntılı: Görevlerin dökümünü, toplam saatleri, faturalandırılabilir saatleri ve tutarı görün. Rapordaki girdileri düzenleyebilirsiniz
- Haftalık: İzlenen tüm zamanların haftalık özetini alın
Ayrıntılı raporu gün, etkinlik ve kullanıcıya göre daha da ayrıntılı hale getirin. Raporlar CSV, Excel veya PDF formatında müşterilerle paylaşılabilir.
Toggl
Clockify gibi, Toggl'daki raporlama da projeleriniz ve görevleriniz hakkında üç şekilde eyleme geçirilebilir içgörüler sunar.
- Özet: Görevler için izlenen toplam zamanı inceleyin ve verilere, müşterilere, kullanıcılara ve projelere göre filtreleyin
- Ayrıntılı: Takımın zaman girdilerini inceleyin ve girdileri dışa aktarın
- Haftalık: Tüm hafta boyunca izlenen zamanı inceleyin
Premium plan ile en değerli raporlarınızı e-postanıza planlayabilir ve oturum açmanıza gerek kalmadan projeler hakkında güncel bilgileri alabilirsiniz.
4. Takım yönetimi
Hem Toggl hem de Clockify, çeşitli boyutlardaki takımlar tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır, ancak her bir yazılım bu takımları ne kadar iyi yönetiyor?
Clockify
Clockify, çalışma saatlerini takip ederek ve kimin hangi görevlerde çalıştığını görerek bir takımın zaman yönetimini takip etmenizi ve iyileştirmenizi sağlar. Yazılım, verimli zamanınızın çoğunu hangi görevlerin tükettiğini belirlemenize olanak tanıdığından, çalışma şeklinizi değiştirebilir. Takımın şu anda üzerinde çalıştığı işleri, tüm zaman takibini ve en çok zaman alan görevleri izleyebilirsiniz.
Toggl
Toggl ile takım zaman yönetimi daha kolay ve daha etkili hale gelir.
Bu araç, takımınızı yönetmenize yardımcı olur ve her üyenin kişisel verimliliğinin sahipliğini üstlenmesini teşvik eder. Doğru kullanıldığında, takımlar projeleri sorunsuz bir şekilde yürütür, son teslim tarihlerine uyar, zamanı yönetir ve uzun vadeli hedefler üzerinde uyum sağlar.
Toggl, takımınız tarafından yapılan son zaman girdilerini görüntülemenizi, e-posta hatırlatıcılarını otomatikleştirmenizi ve izlemenizi ve gerekli adımları atmak için atanmamış zaman bütünlüklerini belirlemenizi sağlar.
5. Entegrasyonlar
Her iki araç da işlevselliğini artırmak için güçlü proje yönetimi, web geliştirme ve verimlilik araçlarıyla entegre olabilir.
Clockify
Clockify, 80'den fazla web uygulamasıyla entegre olduğundan, neredeyse her yerden zamanı takip edebilirsiniz. İşte Clockify'ın favori entegrasyonlarından bazıları:
- Proje yönetimi araçları: ClickUp, Trello, Asana
- Müşteri desteği: Hubspot, Freshdesk
- Web geliştirme: Github, Gitlab
- Verimlilik: Google Takvim, Google Dokümanlar
Toggl
Toggl, tarayıcı uzantısı, yerel entegrasyonlar ve otomasyon uygulamaları aracılığıyla 100'den fazla araçla entegre olarak iş akışlarınızı güçlendirir.
İşte favorilerimizden bazıları Toggl entegrasyonları:
- Proje yönetimi araçları: ClickUp, Trello, Podio
- Müşteri desteği: Slack, Clio, Pipedrive
- Web geliştirme: Zapier, AzureDevOps, GitHub ile filtrele
- Verimlilik: Todoist, Timeular, Zapier Chrome uzantısı
Ayrıca İK, muhasebe, takvimler, e-posta uygulamaları, görev yönetimi ve web geliştirme ile entegre olabilir.
6. Platform Uyumluluğu
Toggl ve Clockify, web tarayıcıları ve işletim sistemleriyle uyumludur.
Clockify
Clockify, masaüstü uygulamaları, tarayıcı uzantıları ve web uygulamaları aracılığıyla kullanılabilir. Windows, Mac, Linux, Android ve iOS'ta erişebilirsiniz.
Clockify, Chrome ve Firefox tarayıcıları için bir tarayıcı uzantısı ile birlikte gelir.
Toggl
Toggl, mevcut BT altyapınızla uyumludur ve maliyetli değişiklikler gerektirebilir. Toggl'a tüm büyük mobil platformlardan ve işletim sistemlerinden erişebilir ve 100'den fazla araçla entegre edebilirsiniz.
7. Fiyat
Gerçekçi olalım, sonuçta her zaman önemli olan kâr-zarar hesabıdır. Bu araçlar size gerçekten ne kadara mal olacak?
Clockify
Clockify, sınırsız proje, zaman takibi ve raporlama içeren ücretsiz bir plan sunar. Her boyuttaki takım için uygundur. Daha gelişmiş özellikler için planlar şunlardır:
- Temel plan (kullanıcı başına 3,99 $): Yönetim özellikleri
- Standart plan (kullanıcı başına 5,49 $): Zaman çizelgesi ve faturalandırma özellikleri içerir
- PRO planı (kullanıcı başına 7,99 $): Verimlilik özellikleri içerir
- Enterprise planı (kullanıcı başına 11,99 $): Gelişmiş güvenlik özellikleri için
Toggl
Toggl, takımınızın ihtiyaçlarına göre ücretsiz deneme ve çeşitli ücretli planlar sunar:
Toggl Vs. Clockify Reddit'te
Reddit'e giderek, insanların Toggl ve Clockify tartışmasında hangi tarafta yer aldığını gördük. Reddit'te Toggl ve Clockify'ı aradığınızda , birçok Reddit kullanıcısı Toggl'un kullanımı kolay ve bütçe dostu olduğu konusunda hemfikir:
"Toggl track ücretsizdir ve tüm platformlarda kullanılabilir. Kullanımı son derece basittir ve eksiksiz raporlar sunar. "
Diğerleri, her iki aracı da kullandıktan sonra her ikisinden de memnun kaldıklarını belirtiyor:
"Clockify'a geçerek hiçbir şey kaybettiğimi hissetmedim ve o zamandan beri çok memnunum. "
İlgili: Toggl Vs. Harvest
ClickUp nedir?
En iyi senaryo nedir? Her türlü anahtar zaman yönetimi özelliğini sunan, uygun fiyata satılan ve fonksiyonlardan ödün vermenizi gerektirmeyen bir zaman takibi aracı bulun.
Bu kulağa gerçek olamayacak kadar iyi gelebilir, ama aslında bu sadece ClickUp. 🙂
ClickUp, sıradan bir zaman takibi yazılımından çok daha fazlasıdır. Tüm işleri tek bir yerde bir araya getirmek için giderek büyüyen bir özelleştirilebilir özellikler listesi ile donatılmış hepsi bir arada bir verimlilik platformudur.
Her boyuttaki takım ve her sektör için tasarlanan ClickUp, zaman takibini kolaylaştırır, böylece hedeflerinize ulaşırken işinize odaklanabilirsiniz. Zamanı takip edin, zaman tahminleri belirleyin, notlar ekleyin ve neredeyse her yerden faturalandırılabilir zamanı işaretleyin. Hatta raporları görüntüleyin veya unuttuysanız zamanı geriye dönük olarak girin! ⏰
ClickUp'ın Anahtar Zaman Yönetimi Özellikleri
- Otomatik ve manuel zaman takibi: Herhangi bir cihazdan zamanı kaydedin ve zamanı herhangi bir ClickUp görevine bağlayın
- Chrome Uzantısı : Zamanlayıcı dahil olmak üzere herhangi bir pencereden ClickUp'ın en iyi proje yönetimi özelliklerine erişin
- Zaman yönetimi: Herhangi bir cihazdan zamanı başlatın ve durdurun ve ClickUp'ın global zamanlayıcısıyla görevler arasında geçiş yapın
- Etiketler: Etiketlerle zamanınızı kategorilere ayırın ve filtreleyin
- Faturalandırılabilir zaman: Faturalandırılması gereken zamanı faturalandırılabilir olarak işaretleyin
- Sıralama: Görevleri harcanan zamana göre sıralayarak darboğazları belirleyin
- Filtreleme: Zamanı tarihe, duruma, önceliğe, etiketlere ve daha fazlasına göre filtreleyin
- Topla: Görevler ve alt görevler için harcanan tüm zamanı birleştirin
- Zaman çizelgeleri: Zamanınızı daha ayrıntılı bir şekilde görmek için zaman çizelgeleri oluşturun ve özelleştirin
- Raporlama: Zaman girdilerinizin ayrıntılı raporlarını ve analizlerini görünüm
- Çalışma Saatleri Çalışma Alanınızın herhangi bir yerinde zaman takibi yapılan görevleri görüntülemek, izlemek ve incelemek için
Ve bunlar sadece zamanla ilgili özellikler! ClickUp, basit görevlerden karmaşık projelere kadar her şeyi halledebilecek kadar güçlüdür ve bunu yaparken size zaman kazandırır.
ClickUp Artıları
ClickUp'ı seçmenin en büyük avantajı, her açıdan sizi gerçekten kapsamasıdır. ClickUp'ta zaman takibi, diğer görevlerinizle aynı platformda olduğunda yeni bir anlam kazanır ve tüm özellikler aynı pencerede birlikte çalıştığında işler daha verimli hale gelir.
İşte diğer favori ClickUp özelliklerimizden bazıları:
- En sık kullandığınız iş araçlarıyla 1.000'den fazla entegrasyon
- Gereksiz iş yükünü azaltmak için görev ve ş Akışı otomasyonları
- İşinizi görselleştirmenin 15'ten fazla benzersiz yolu
- ClickUp Belgeler, Beyaz Tahtalar ve diyagram özellikleri ile işinize hayat verin
- Her boyuttaki eylem öğeleri için özelleştirilebilir görevler, alt görevler ve iç içe kontrol listeleri
- Saniyeler içinde düzenlenebilen ve atanabilen konu başlıklı yorumlar
ClickUp Fiyatlandırma
- Sonsuza Kadar Ücretsiz: Tonlarca güçlü zaman takibi özelliği, sınırsız görev ve üye, 100 MB depolama alanı ve daha fazlası
- Sınırsız (üye başına aylık 7 $): Sınırsız depolama, sınırsız entegrasyonlar, sınırsız gösterge panelleri, Agile raporlama ve daha fazlası
- İş (üye başına aylık 12 $): Google SSO, sınırsız takım, özel dışa aktarma, gelişmiş genel paylaşım, gelişmiş otomasyonlar ve daha fazlası
- Enterprise ( fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin ): Beyaz etiketleme, kurumsal API, rehberli başlangıç, özel başarı yöneticisi
Kullanıcılar ClickUp ile Zaman ve Proje Yönetimi Hakkında Ne Düşünüyor?
|Gelişmiş, Ultra Zengin Özelliklere Sahip Verimlilik Uygulaması
|Hayatınızı Düzenlemenin Bir Yolu
|"ClickUp, karşılaştığım en zengin özelliklere sahip verimlilik aracıdır. Kelimenin tam anlamıyla, bir P aracından isteyebileceğiniz her şey – panolar, listeler, takvimler, tahmin özellikleri, zaman takibi – hepsi var. Ayrıca, harika iOS ve Android uygulamalarıyla çapraz platform desteğine sahiptir. Entegrasyon desteği de eksiksizdir – Asana, Todoist veya Jira gibi diğer araçlardan görevleri içe aktarabilir ve ClickUp'ı Gmail, takvim gibi birkaç uygulamaya bağlayabilirsiniz. Ayrıca sürekli olarak geliştirilmektedir. " — Dushyant P. , G2 İncelemesi
|"ClickUp'ın en iyi yanı çok yönlülüğüdür. İşimi, yan işimi ve kişisel hayatımı düzenleyebiliyorum. Hedefim ne olursa olsun, CU bunu gerçekleştirmemi sağlıyor. Takvim entegrasyonları olağanüstü, böylece her şey senkronize oluyor. Ve en çok sevdiğim şey, çoğu durumda başka bir uygulama kullanmam gerekmemesi. CU her şeyi yapabiliyor. " — Kevin T. , G2 İncelemesi
Neden Clockify ve Toggl yerine ClickUp'ı seçmelisiniz?
ClickUp, her türlü işi merkezileştiren güçlü, yerleşik araçları ile Clockify ve Toggl için ideal bir alternatift ir. Takımlar, sekme değiştirmeye gerek kalmadan görevleri, belgeleri, hedefleri, fikirleri ve daha fazlasını yönetmek için bir araya gelir.
ClickUp, görevleri etkili bir şekilde organize etmenizi ve gerçekleştirmenizi sağlayarak uzun vadede verimlilik artışı ve iş büyümesine yol açar.
Üstelik, tüm bunları ücretsiz olarak yapabilirsiniz. *💸
Takımınızı bir araya getirecek, sizi daha verimli hale getirecek ve günlük hayatınızı neşelendirecek yeni zaman takibi aracınızı arıyorsanız, ClickUp'ı deneyin. ⏲