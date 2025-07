Clockify Vs. Toggl: Hangi Zaman Takibi Uygulaması Daha İyi?

Korkunç bir hikaye duymak ister misiniz? Eskiden, kuruluşlar zamanı manuel olarak takip ediyordu. 👻

Zaman çizelgelerini yazmak, görevleri ve projeleri izlemek için kalem ve kağıt kullanıyorlardı. Dağınıklık, tutarsızlık ve sıkıcılık bir yana!

Neyse ki, bu artık geçmişte kaldı. Zaman, görevlere harcanan zamanı izlemek ve verimlilik oranınızı belirlemek için zaman yönetimi yazılımlarının kullanımı da dahil olmak üzere yeni teknolojiler ve trendlerle değişti. ⏱

Mükemmel bir zaman takibi uygulaması arıyorsanız, son derece işlevsel özelliklere sahip yüksek kaliteli bir araç aramalısınız.

Clockify ve Toggl'u muhtemelen duymuşsunuzdur — birbirlerine benziyorlar, ancak işiniz için hangisi daha iyi?

Bu kılavuz, aradığınız Clockify ve Toggl arasındaki ayrıntılı karşılaştırmayı sunar. Ayrıca, avantajları, işlevsellik farklılıkları, sınırlamaları ve belki de hiç duymadığınız güçlü bir alternatif de burada. 🤩

Toggl Track nedir?

Toggl Track'te faturalandırma ve fatura kesme

Toggl, küçük ve büyük takımlar için popüler bir dijital zaman takip aracıdır. Birden fazla cihazda zaman takibini kolaylaştırarak yöneticilere verimlilik ve karlılık hakkında genel bir bakış sunar.

Takımlar, her bir görev için ne kadar zaman harcadıklarına dair net bir döküm alırlar. Bu, üyelerin zayıf noktalarını belirlemelerine ve iş alışkanlıklarında verimlilik artışı sağlayacak değişiklikler yapmalarına yardımcı olur. Kullanımı kolaydır, kapsamlı bir eğitim gerektirmez ve yöneticilerin farklı görevler için aynı anda birden fazla zamanlayıcı ayarlamasına olanak tanır.

Toggl, küçük takımlar için birçok yararlı özelliğe sahiptir, ancak serbest çalışanlar da ücretsiz bir zaman takibi aracı olarak bundan yararlanabilir. Toggl, kullanımı kolay bir portala sahip temiz bir kullanıcı arayüzüne sahiptir.

Bu yazılım Windows, Mac, Linux ve masaüstü bilgisayarlarında çalışır ve birden fazla proje yönetimi aracıyla entegre olabilir. Toggl, sınırsız proje, müşteri ve etiket, dışa aktarılabilir raporlar, Pomodoro zamanlayıcı, CVS içe aktarma, boşta kalma süresi algılama ve kişisel masaüstü etkinliği izleme özelliklerine sahip ücretsiz bir paket sunar.

Anahtar Toggl Özellikleri

Zaman takibi : Tüm görevler için zamanı yönetin ve verimlilik düzeyini belirleyin : Tüm görevler için zamanı yönetin ve verimlilik düzeyini belirleyin

Raporlama : Projeleriniz hakkında ayrıntılı raporlar alın

Proje yönetimi : Sonsuz sayıda projeyi ve müşteriyi yönetin

Proje simülasyonu ve izleme : Projelerin ilerlemesini belirleyin ve izleyin

Takım yönetimi : Takımınızın faaliyetlerine genel bir bakış elde edin

Birden fazla araçla entegrasyon : Toggl'un tarayıcı uzantısı ile 100'den fazla popüler araçta zamanı takip edin

Takvim entegrasyonu : Takvimi Toggl'a entegre ederek proje etkinliklerini zaman çizelgenize gönderin

Gelir ve maliyet izleme : Gelir ve maliyetleri analiz ederek ilerlemeyi belirleyin

Takımlara e-posta hatırlatıcıları: Kaydedilen raporları e-posta yoluyla planlayın

Toggl Artıları

Bireysel görevler için zaman tahminleri belirleyin

Verimliliği artırmak için fırsat alanlarını belirleyin

İlerleme kaydedip kaydetmediğinizi belirleyin

Gelecekteki görevler ve projeler için bilgilendirilmiş tahminler oluşturun

Kişisel çalışma zamanınızı daha etkili bir şekilde yönetin

Hızlı ve kolay kurulum

Toggl Eksileri

Maliyetli olabilir ve ihtiyacınız olmayan özellikler için çok para ödeyebilirsiniz

Zaman takibi dışında geniş bir özellik yelpazesi sunmayabilir

Kullanıcılar Toggl ile Zaman Yönetimi Hakkında Ne Düşünüyor?

Sezgisel Zaman Takibi Başlamak için iyi bir yer — Emily L. , G2 Yorum "Toggl'u kişisel ve profesyonel zaman takibi için kullandım ve kullanım kolaylığı bu ürünü günlük iş akışımın vazgeçilmez bir parçası haline getirdi. Zamanlayıcıları başlatma ve durdurma özelliği son derece sorunsuz çalışırken, aynı zamanda yüksek düzeyde özelleştirme ve düzeltme imkanı da sunuyor. Hatta devam eden bir zamanlayıcının başlangıç saatini değiştirme özelliği bile kullanıcılar için son derece sezgisel ve harika. " — Christina W. G2 İncelemesi "Toggl'un zamanınızı özelleştirilmiş projeler ve etiketler açısından kategorize etmesine gerçekten bayılıyorum. Etiketler, proje içinde harcadığınız zamanı belirlemenize yardımcı olmak için seçtiğiniz projeler için "alt klasör" görevi görebilir. Ancak, Toggl'un toplantıları otomatikleştirmek için takvim entegrasyonuna öncelik vermesini isterdim. Bu, benim için itici güç olması gereken bir özellik olmasına rağmen ikinci planda kalıyor gibi görünüyor. "

Clockify nedir?

Clockify'da zaman takibi

Toggl gibi Clockify de popüler bir zaman takibi uygulamasıdır. Ancak Clockify'ı diğerlerinden ayıran özelliği, zaman çizelgesi ve faturalandırma yetenekleridir. Clockify, çoğunlukla büyük kuruluşlar tarafından, herhangi bir proje ilerlemesinde takımınızı bilgilendirmek için müşteri portalları, uyarılar ve bildirimler gibi özelliklerle kullanılır. Çalışan planlama özelliği, vardiya planlamasını kolaylaştırır ve basitleştirir.

Clockify, birkaç çalışanı veya büyük takımları olan şirketler için bir dizi avantaj sunar. Çalışanları ve görevlerini izlemek, projeleri özelleştirmek, işlemleri kolayca görüntülemek, çalışanlara projeleri etkili bir şekilde atamak ve takımın faaliyetlerinin görünürlüğünü artırmak için yararlı bir araçtır.

Clockify, büyük ölçüde işletmeleri desteklemek için tasarlanmıştır ve birçok yönden Temel ve Standart planlar altında uygun maliyetli bir seçenektir. Kurumsal şirketler, daha gelişmiş özelliklere erişmek için muhtemelen yükseltilmiş bir plana ihtiyaç duyacaktır, ancak Clockify her planda sabit bir ücret karşılığında sınırsız kullanıcı sunar.

Anahtar Clockify Özellikleri

Zaman çizelgeleri : Haftalık faaliyetlerinizi kaydedin

Kiosk : Herhangi bir paylaşılan cihazdan giriş yapın

İzin : Takımınızın izin, hastalık ve tatil taleplerini takip edin

Faturalandırma ve Fatura Kesme : Saatlik ücretlere göre makbuzları, giderleri ve daha fazlasını ekleyin

Zaman takibi : Zamanlayıcıyı başlatın ve durdurun veya çalışma sürenizi manuel olarak girin

Takvim yönetimi : Yaklaşan etkinliklerinizi zaman blokları halinde planlayın

Gösterge panelleri ve raporlar: İş zamanınızın dağılımını inceleyin

Zamanlarını takip ederek müşterilerine doğru fatura kesmek isteyen işletmeler için yararlıdır

Masaüstü veya mobil uygulamadan zamanı takip edebilirsiniz

Diğer iş araçlarıyla 80'den fazla entegrasyon

Daha az sezgisel arayüz

Ekran görüntüsü özelliği yok

Takımlar, tüm özelliklerini öğrenmek için eğitime ihtiyaç duyabilir

Çalışanların görevlere ne kadar zaman harcadığını görün

Çalışanların hedeflerine ulaşıp ulaşmadığını belirleyin

Herhangi bir göreve bildirim ekleyin

Çalışanların görevleri üzerinde çalıştıklarına dair kanıt alın

Her bir faaliyet için günlük toplam süreyi görün

Faturalandırma için faturalandırılabilir olarak işaretlenen projeleri belirleyin

İstediğiniz zaman zamanı başlatın ve durdurun

Saatlerinizi geriye dönük olarak girin

Takviminizdeki bir etkinlik veya görev için zamanlayıcınızı otomatik olarak başlatacak şekilde ayarlayın

Alt görevler olarak da kullanılabilen görevler oluşturun

Takım üyelerine görevler atayın

Görevler ve projeler için harcanan toplam süreyi belirleyin

Projeler için zaman tahminleri oluşturun

Özet : Zaman, gün, etkinlik ve kullanıcıya genel bakış

Ayrıntılı : Görevlerin dökümünü, toplam saatleri, faturalandırılabilir saatleri ve tutarı görün. Rapordaki girdileri düzenleyebilirsiniz

Haftalık : İzlenen tüm zamanların haftalık özetini alın

Özet : Görevler için izlenen toplam süreyi inceleyin ve verilere, müşterilere, kullanıcılara ve projelere göre filtreleyin

Ayrıntılı : Takımın zaman girdilerini inceleyin ve girdileri dışa aktarın

Haftalık : Tüm hafta boyunca izlenen zamanı inceleyin

Proje yönetimi araçları: ClickUp, Trello, Asana

Müşteri desteği: Hubspot, Freshdesk

Web geliştirme: Github, Gitlab

Verimlilik: Google Takvim, Google Dokümanlar

Proje yönetimi araçları: ClickUp, Trello, Podio

Müşteri desteği: Slack, Clio, Slack, Clio, Pipedrive

Web geliştirme: Zapier, AzureDevOps, GitHub ile filtrele

Verimlilik: Todoist, Timeular, Zapier Chrome uzantısı

Temel plan (kullanıcı başına 3,99 $): Yönetim özellikleri

Standart plan (kullanıcı başına 5,49 $): Zaman çizelgesi ve faturalandırma özellikleri dahildir

PRO planı (kullanıcı başına 7,99 $): Verimlilik özellikleri içerir

Enterprise planı (kullanıcı başına 11,99 $): Gelişmiş güvenlik özellikleri için

Ücretsiz plan: Temel özellikleri içerir, en fazla 5 kullanıcıyı destekler, zaman takibi, Temel özellikleri içerir, en fazla 5 kullanıcıyı destekler, zaman takibi, Pomodoro zamanlayıcı , boşta kalma süresi ve CSV içe aktarma.

Başlangıç planı (kullanıcı başına aylık 10 $): Küçük takımlar, proje zaman tahminleri ve uyarıları, proje şablonları ve faturalandırılabilir ücretler için.

Premium (kullanıcı başına aylık 20 $): Starter planındaki her şeyin yanı sıra sabit ücretli projeler, zaman çizelgesi onayları, zaman takibi hatırlatıcıları, program raporu e-postaları ve takım işçilik maliyetlerini içerir.

Enterprise planı: Büyük ve karmaşık projeler içindir ve premium özellikler, öncelikli destek, uzman eğitimi ve sınırsız kullanıcı içerir.

Otomatik ve manuel zaman takibi : Herhangi bir cihazdan zamanı kaydedin ve zamanı herhangi bir ClickUp görevine bağlayın

Chrome Uzantısı : Zamanlayıcı dahil olmak üzere herhangi bir pencereden ClickUp'ın en iyi proje yönetimi özelliklerine erişin : Zamanlayıcı dahil olmak üzere herhangi bir pencereden ClickUp'ın en iyi proje yönetimi özelliklerine erişin

Zaman yönetimi: Herhangi bir cihazdan zamanı başlatın ve durdurun ve ClickUp'ın global zamanlayıcısıyla görevler arasında geçiş yapın

Etiketler : Etiketlerle zamanınızı kategorilere ayırın ve filtreleyin

Faturalandırılabilir zaman : Faturalandırılabilir zamanı işaretleyerek neyin gider olarak kaydedileceğini belirleyin

Sıralama : Görevleri harcanan zamana göre sıralayarak darboğazları belirleyin

Filtreleme : Zamanı tarihe, duruma, önceliğe, etiketlere ve daha fazlasına göre filtreleyin

Topla : Görevler ve alt görevler için harcanan tüm zamanı birleştirin

Zaman çizelgeleri : Zamanınızı daha ayrıntılı bir şekilde görmek için zaman çizelgeleri oluşturun ve özelleştirin

Raporlama : Zaman girdilerinizin ayrıntılı raporlarını ve analizlerini görünüm

Çalışma Saatleri Çalışma Alanınızın herhangi bir yerinde zaman takibi yapılan görevleri görüntülemek, izlemek ve incelemek için

En sık kullandığınız iş araçlarıyla 1.000'den fazla entegrasyon

Gereksiz iş yükünü azaltmak için görev ve ş Akışı otomasyonları

İşinizi görselleştirmenin 15'ten fazla benzersiz yolu

ClickUp Belgeler , Beyaz Tahtalar ve diyagram özellikleri ile işlerinizi hayata geçirin

Her boyuttaki eylem öğeleri için özelleştirilebilir görevler , alt görevler ve iç içe kontrol listeleri

Saniyeler içinde düzenlenebilen ve atanabilen konu başlıklı yorumlar

Sonsuza Kadar Ücretsiz: Tonlarca güçlü zaman takibi özelliği, sınırsız görev ve üye, 100 MB depolama alanı ve daha fazlası

Sınırsız (üye başına aylık 7 $): Sınırsız depolama, sınırsız entegrasyonlar, sınırsız gösterge panelleri, Agile raporlama ve daha fazlası

İş (üye başına aylık 12 $): Google SSO, sınırsız takım, özel dışa aktarma, gelişmiş genel paylaşım, gelişmiş otomasyonlar ve daha fazlası

Enterprise ( fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin ): Beyaz etiketleme, kurumsal API, rehberli başlangıç, özel başarı yöneticisi : Beyaz etiketleme, kurumsal API, rehberli başlangıç, özel başarı yöneticisi

Zamanlarını takip ederek müşterilerine doğru fatura kesmek isteyen işletmeler için yararlıdır

Masaüstü veya mobil uygulamadan zamanı takip edebilirsiniz

Diğer iş araçlarıyla 80'den fazla entegrasyon

Clockify Eksileri

Daha az sezgisel arayüz

Ekran görüntüsü özelliği yok

Takımlar, tüm özelliklerini öğrenmek için eğitime ihtiyaç duyabilir

Kullanıcılar Clockify ile Zaman Yönetimi Hakkında Ne Düşünüyor?

Zamanı Yönetmek ve Optimize Etmek İçin Harika Bir Araç Küçük İşletmeler ve Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar için Mükemmel — Bahar U. , G2 Yorum "Clockify'ın farklı görevlere ayırdığım zamanı optimize etmeme yardımcı olmasını ve hem iş hayatım hem de kişisel hayatım hakkında önemli kişisel veriler sağlamasını seviyorum. Yeni bir yıla girdik ve geçen yıl kaç saat, kaç gün vb. ne yaptığımı görmek oldukça güzeldi. " — Leah I. , G2 İncelemesi "Clockify, küçük işletmeler veya kar amacı gütmeyen kuruluşlar için harikadır. Yazılım ücretsiz olarak kullanılabilir ve 5 kişilik ekibimizin hesap verebilirliğini sağlamak için mükemmeldir. Bu yazılımı resmi zaman tutma veritabanımız olarak kullanmasak da, çalışılan saatleri görüntülemek için izlenebilir bir yol olarak hizmet ediyor. "

Clockify Vs. Toggl: Ayrıntılı Karşılaştırma

Yeni bir zaman takibi aracına yatırım yapmadan önce, her bir aracın özelliklerini karşılaştırarak durumunuza en uygun kararı vermelisiniz.

Clockify ve Toggl her ikisi de zaman takibi uygulamaları olsa da, aralarında bazı küçük özellik farklılıkları bulunmaktadır. İşte Clockify ve Toggl'un ayrıntılı karşılaştırması.

1. Otomatik Zaman Takibi

Zaman takibi, hem Clockify hem de Toggl'da takım yöneticilerinin ve çalışanların görevlere ve projelere ne kadar zaman ayırdıklarını belirlemelerine yardımcı olan temel özelliktir. Peki bu zaman takibi özellikleri birbirleriyle karşılaştırıldığında nasıl bir tablo ortaya çıkıyor?

Clockify aracılığıyla

Clockify, bir kronometre kullanarak zamanı takip ettiğiniz zaman girdileri etrafında döner. Çalışırken kronometreyi başlatıp durdurabilir veya daha sonra manuel olarak girebilirsiniz. Clockify'ın zamanlayıcısıyla ayrıca şunları da yapabilirsiniz:

Çalışanların görevlere ne kadar zaman harcadığını görün

Çalışanların hedeflerine ulaşıp ulaşmadığını belirleyin

Herhangi bir göreve bildirim ekleyin

Çalışanların görevleri üzerinde çalıştıklarına dair kanıt alın

Her bir faaliyet için günlük toplam süreyi görün

Faturalandırma için faturalandırılabilir olarak işaretlenen projeleri belirleyin

Toggl

Toggl aracılığıyla

Toggl'un en iyi özelliği, zamanı manuel veya otomatik olarak izlemenize olanak tanımasıdır. Şunları yapabilirsiniz:

İstediğiniz zaman zamanı başlatın ve durdurun

Saatlerinizi geriye dönük olarak girin

Takviminizdeki bir etkinlik veya görev için zamanlayıcınızı otomatik olarak başlatacak şekilde ayarlayın

Toggl'u çevrimiçi olarak bir tarayıcıda kullanırsınız ve bir mobil uygulama yükleyerek zamanı rahatlıkla takip edebilirsiniz. Bu, izleyicinin her zaman elinizin altında olduğu anlamına gelir. Ayrıca, Toggl zamanlayıcıyı başlatmayı unuttuğunuzda size hatırlatır.

2. Proje yönetimi

Projeleri yönetmek, projenin zamanında ve bütçe dahilinde yürütülmesini sağlamak için dikkatli analiz, planlama, uygulama ve izleme gerektirir. Bu nedenle, zaman ve maliyet izleme özelliklerine sahip proje yönetimi araçları çok değerlidir!

Clockify ve Toggl bu konuda nasıl bir performans sergiliyor? Size göstereceğiz.

Clockify

Clockify Schedule özelliği ile projeleri takip edin

Clockify, proje ilerlemesini ve ilgili metrikleri izlemenizi sağlar. Ayrıca, projeleri takım üyelerine atayabilir, zamanı faturalandırılabilir ve faturalandırılamaz olarak kategorize edebilir, izlenen ve tahmini zamanı görebilir ve projeler için özel oranlar belirleyebilirsiniz. Düzenli olarak müşterilerle veya zaman hassasiyeti olan projelerde çalışan takımlar için çok yararlıdır!

Toggl

Toggl'un proje karlılığı özelliği, takımların belirli bütçeleri izlemesine olanak tanır

Toggl proje yönetimi özelliği ile tüm projelerinizi gösterge panelinde görüntüleyebilirsiniz. Toggl, bütçeleri ve zaman çizelgelerini tahmin etmenize ve proje ilerlemesini izlemenize olanak tanır. Erken aşamada iyileştirilmesi gereken alanları kolayca belirleyebilir ve gelecekte benzer sorunları önlemek için bir iş planı oluşturabilirsiniz. Ayrıca şunları da yapabilirsiniz:

Alt görevler olarak da kullanılabilen görevler oluşturun

Takım üyelerine görevler atayın

Görevler ve projeler için harcanan toplam süreyi belirleyin

Projeler için zaman tahminleri oluşturun

3. Raporlama ve analiz

Veriler, işletmelerin her departmanda etkili ve doğru kararlar almasına yardımcı olur.

Doğru aracı kullanmak, verileri doğru bir şekilde analiz etmenize ve herhangi bir görev veya proje hakkında gerçek zamanlı olarak doğru raporlar oluşturmanıza yardımcı olabilir.

Clockify ve Toggl'da bu nasıl görünüyor?

Clockify

Clockify raporlarında ayrıntılı zaman takibi ve faturalarınızı alın

Clockify, gelir getiren projeler ve görevlerle ilgili ayrıntıları görüntülemek için üç tür rapor sunar.

Özet : Zaman, gün, etkinlik ve kullanıcıya genel bakış

Ayrıntılı : Görevlerin dökümünü, toplam saatleri, faturalandırılabilir saatleri ve tutarı görün. Rapordaki girdileri düzenleyebilirsiniz

Haftalık: İzlenen tüm zamanların haftalık özetini alın

Ayrıntılı raporu gün, etkinlik ve kullanıcıya göre daha da ayrıntılı hale getirin. Raporlar CSV, Excel veya PDF formatında müşterilerle paylaşılabilir.

Toggl

Toggl'da bireysel katkıcıların ayrıntılı performanslarını alın

Clockify gibi, Toggl'daki raporlama da projeleriniz ve görevleriniz hakkında üç şekilde eyleme geçirilebilir içgörüler sunar.

Özet : Görevler için izlenen toplam zamanı inceleyin ve verilere, müşterilere, kullanıcılara ve projelere göre filtreleyin

Ayrıntılı : Takımın zaman girdilerini inceleyin ve girdileri dışa aktarın

Haftalık: Tüm hafta boyunca izlenen zamanı inceleyin

Premium plan ile en değerli raporlarınızı e-postanıza planlayabilir ve oturum açmanıza gerek kalmadan projeler hakkında güncel bilgileri alabilirsiniz.

4. Takım yönetimi

Hem Toggl hem de Clockify, çeşitli boyutlardaki takımlar tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır, ancak her bir yazılım bu takımları ne kadar iyi yönetiyor?

Clockify

Clockify'da gruba veya role göre takım üretkenliğini izleyin

Clockify, çalışma saatlerini takip ederek ve kimin hangi görevlerde çalıştığını görerek bir takımın zaman yönetimini takip etmenizi ve iyileştirmenizi sağlar. Yazılım, verimli zamanınızın çoğunu hangi görevlerin tükettiğini belirlemenize olanak tanıdığından, çalışma şeklinizi değiştirebilir. Takımın şu anda üzerinde çalıştığı işleri, tüm zaman takibini ve en çok zaman alan görevleri izleyebilirsiniz.

Toggl

Faturalandırılabilir saatleri ve harcanan zamanı izleyin

Toggl ile takım zaman yönetimi daha kolay ve daha etkili hale gelir.

Bu araç, takımınızı yönetmenize yardımcı olur ve her üyenin kişisel verimliliğinin sahipliğini üstlenmesini teşvik eder. Doğru kullanıldığında, takımlar projeleri sorunsuz bir şekilde yürütür, son teslim tarihlerine uyar, zamanı yönetir ve uzun vadeli hedefler üzerinde uyum sağlar.

Toggl, takımınız tarafından yapılan son zaman girdilerini görüntülemenizi, e-posta hatırlatıcılarını otomatikleştirmenizi ve izlemenizi ve gerekli adımları atmak için atanmamış zaman bütünlüklerini belirlemenizi sağlar.

5. Entegrasyonlar

Her iki araç da işlevselliğini artırmak için güçlü proje yönetimi, web geliştirme ve verimlilik araçlarıyla entegre olabilir.

Clockify

Clockify'ın Quickbooks ile entegrasyonu

Clockify, 80'den fazla web uygulamasıyla entegre olduğundan, neredeyse her yerden zamanı takip edebilirsiniz. İşte Clockify'ın favori entegrasyonlarından bazıları:

Proje yönetimi araçları: ClickUp, Trello, Asana

Müşteri desteği: Hubspot, Freshdesk

Web geliştirme: Github, Gitlab

Verimlilik: Google Takvim, Google Dokümanlar

Toggl

Toggl'un Slack entegrasyonu takımları birbirine bağlar

Toggl, tarayıcı uzantısı, yerel entegrasyonlar ve otomasyon uygulamaları aracılığıyla 100'den fazla araçla entegre olarak iş akışlarınızı güçlendirir.

İşte favorilerimizden bazıları Toggl entegrasyonları:

Proje yönetimi araçları: ClickUp, Trello, Podio

Müşteri desteği: Slack, Clio, Slack, Clio, Pipedrive

Web geliştirme: Zapier, AzureDevOps, GitHub ile filtrele

Verimlilik: Todoist, Timeular, Zapier Chrome uzantısı

Ayrıca İK, muhasebe, takvimler, e-posta uygulamaları, görev yönetimi ve web geliştirme ile entegre olabilir.

6. Platform Uyumluluğu

Toggl ve Clockify, web tarayıcıları ve işletim sistemleriyle uyumludur.

Clockify

Clockify, masaüstü uygulamaları, tarayıcı uzantıları ve web uygulamaları aracılığıyla kullanılabilir. Windows, Mac, Linux, Android ve iOS'ta erişebilirsiniz.

Clockify, Chrome ve Firefox tarayıcıları için bir tarayıcı uzantısı ile birlikte gelir.

Toggl

Toggl, mevcut BT altyapınızla uyumludur ve maliyetli değişiklikler gerektirebilir. Toggl'a tüm büyük mobil platformlardan ve işletim sistemlerinden erişebilir ve 100'den fazla araçla entegre edebilirsiniz.

7. Fiyat

Gerçekçi olalım, sonuçta her zaman önemli olan kâr-zarar hesabıdır. Bu araçlar size gerçekten ne kadara mal olacak?

Clockify

Clockify, sınırsız proje, zaman takibi ve raporlama içeren ücretsiz bir plan sunar. Her boyuttaki takım için uygundur. Daha gelişmiş özellikler için planlar şunlardır:

Temel plan (kullanıcı başına 3,99 $): Yönetim özellikleri

Standart plan (kullanıcı başına 5,49 $): Zaman çizelgesi ve faturalandırma özellikleri içerir

PRO planı (kullanıcı başına 7,99 $): Verimlilik özellikleri içerir

Enterprise planı (kullanıcı başına 11,99 $): Gelişmiş güvenlik özellikleri için

Toggl

Toggl, takımınızın ihtiyaçlarına göre ücretsiz deneme ve çeşitli ücretli planlar sunar:

Toggl Vs. Clockify Reddit'te

Reddit'e giderek, insanların Toggl ve Clockify tartışmasında hangi tarafta yer aldığını gördük. Reddit'te Toggl ve Clockify'ı aradığınızda , birçok Reddit kullanıcısı Toggl'un kullanımı kolay ve bütçe dostu olduğu konusunda hemfikir:

"Toggl track ücretsizdir ve tüm platformlarda kullanılabilir. Kullanımı son derece basittir ve eksiksiz raporlar sunar. "

Diğerleri, her iki aracı da kullandıktan sonra her ikisinden de memnun kaldıklarını belirtiyor:

"Clockify'a geçerek hiçbir şey kaybettiğimi hissetmedim ve o zamandan beri çok memnunum. "

İlgili: Toggl Vs. Harvest

ClickUp nedir?

ClickUp ile bir görevi başlatmak için notları düzenleyin ve ekleyin Proje Zaman Takibi

En iyi senaryo nedir? Her türlü anahtar zaman yönetimi özelliğini sunan, uygun fiyata satılan ve fonksiyonlardan ödün vermenizi gerektirmeyen bir zaman takibi aracı bulun.

Bu kulağa gerçek olamayacak kadar iyi gelebilir, ama aslında bu sadece ClickUp. 🙂

ClickUp, sıradan bir zaman takibi yazılımından çok daha fazlasıdır. Tüm işleri tek bir yerde bir araya getirmek için giderek büyüyen bir özelleştirilebilir özellikler listesi ile donatılmış hepsi bir arada bir verimlilik platformudur.

Her boyuttaki takım ve her sektör için tasarlanan ClickUp, zaman takibini kolaylaştırır, böylece hedeflerinize ulaşırken işinize odaklanabilirsiniz. Zamanı takip edin, zaman tahminleri belirleyin, notlar ekleyin ve neredeyse her yerden faturalandırılabilir zamanı işaretleyin. Hatta raporları görüntüleyin veya unuttuysanız zamanı geriye dönük olarak girin! ⏰

ClickUp'ın Anahtar Zaman Yönetimi Özellikleri

Otomatik ve manuel zaman takibi : Herhangi bir cihazdan zamanı kaydedin ve zamanı herhangi bir ClickUp görevine bağlayın

Chrome Uzantısı : Zamanlayıcı dahil olmak üzere herhangi bir pencereden ClickUp'ın en iyi proje yönetimi özelliklerine erişin : Zamanlayıcı dahil olmak üzere herhangi bir pencereden ClickUp'ın en iyi proje yönetimi özelliklerine erişin

Zaman yönetimi: Herhangi bir cihazdan zamanı başlatın ve durdurun ve ClickUp'ın global zamanlayıcısıyla görevler arasında geçiş yapın

Etiketler : Etiketlerle zamanınızı kategorilere ayırın ve filtreleyin

Faturalandırılabilir zaman : Faturalandırılması gereken zamanı faturalandırılabilir olarak işaretleyin

Sıralama : Görevleri harcanan zamana göre sıralayarak darboğazları belirleyin

Filtreleme : Zamanı tarihe, duruma, önceliğe, etiketlere ve daha fazlasına göre filtreleyin

Topla : Görevler ve alt görevler için harcanan tüm zamanı birleştirin

Zaman çizelgeleri : Zamanınızı daha ayrıntılı bir şekilde görmek için zaman çizelgeleri oluşturun ve özelleştirin

Raporlama : Zaman girdilerinizin ayrıntılı raporlarını ve analizlerini görünüm

Çalışma Saatleri Çalışma Alanınızın herhangi bir yerinde zaman takibi yapılan görevleri görüntülemek, izlemek ve incelemek için

Görevler ve konumlar genelinde izlenen zamanı toplamak ve görüntülemek için zaman çizelgeleri oluşturun ve ilerlemeniz hakkında hızlı içgörüler elde edin

Ve bunlar sadece zamanla ilgili özellikler! ClickUp, basit görevlerden karmaşık projelere kadar her şeyi halledebilecek kadar güçlüdür ve bunu yaparken size zaman kazandırır.

ClickUp Artıları

ClickUp'ı seçmenin en büyük avantajı, her açıdan sizi gerçekten kapsamasıdır. ClickUp'ta zaman takibi, diğer görevlerinizle aynı platformda olduğunda yeni bir anlam kazanır ve tüm özellikler aynı pencerede birlikte çalıştığında işler daha verimli hale gelir.

ClickUp'ın İş Yükü görünümü ile zaman yönetiminizi bir adım öteye taşıyın ve görev başına tahmini sürenizin haftalık toplam sürenize göre nasıl olduğunu görün.

İşte diğer favori ClickUp özelliklerimizden bazıları:

ClickUp Fiyatlandırma

Sonsuza Kadar Ücretsiz: Tonlarca güçlü zaman takibi özelliği, sınırsız görev ve üye, 100 MB depolama alanı ve daha fazlası

Sınırsız (üye başına aylık 7 $): Sınırsız depolama, sınırsız entegrasyonlar, sınırsız gösterge panelleri, Agile raporlama ve daha fazlası

İş (üye başına aylık 12 $): Google SSO, sınırsız takım, özel dışa aktarma, gelişmiş genel paylaşım, gelişmiş otomasyonlar ve daha fazlası

Enterprise ( fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin ): Beyaz etiketleme, kurumsal API, rehberli başlangıç, özel başarı yöneticisi : Beyaz etiketleme, kurumsal API, rehberli başlangıç, özel başarı yöneticisi

Kullanıcılar ClickUp ile Zaman ve Proje Yönetimi Hakkında Ne Düşünüyor?

Gelişmiş, Ultra Zengin Özelliklere Sahip Verimlilik Uygulaması Hayatınızı Düzenlemenin Bir Yolu — Dushyant P. , G2 İncelemesi "ClickUp, karşılaştığım en zengin özelliklere sahip verimlilik aracıdır. Kelimenin tam anlamıyla, bir P aracından isteyebileceğiniz her şey – panolar, listeler, takvimler, tahmin özellikleri, zaman takibi – hepsi var. Ayrıca, harika iOS ve Android uygulamalarıyla çapraz platform desteğine sahiptir. Entegrasyon desteği de eksiksizdir – Asana, Todoist veya Jira gibi diğer araçlardan görevleri içe aktarabilir ve ClickUp'ı Gmail, takvim gibi birkaç uygulamaya bağlayabilirsiniz. Ayrıca sürekli olarak geliştirilmektedir. " G2 İncelemesi "ClickUp'ın en iyi yanı çok yönlülüğüdür. İşimi, yan işimi ve kişisel hayatımı düzenleyebiliyorum. Hedefim ne olursa olsun, CU bunu gerçekleştirmemi sağlıyor. Takvim entegrasyonları olağanüstü, böylece her şey senkronize oluyor. Ve en çok sevdiğim şey, çoğu durumda başka bir uygulama kullanmam gerekmemesi. CU her şeyi yapabiliyor. " — Kevin T. ,

Neden Clockify ve Toggl yerine ClickUp'ı seçmelisiniz?

ClickUp, her türlü işi merkezileştiren güçlü, yerleşik araçları ile Clockify ve Toggl için ideal bir alternatift ir. Takımlar, sekme değiştirmeye gerek kalmadan görevleri, belgeleri, hedefleri, fikirleri ve daha fazlasını yönetmek için bir araya gelir.

ClickUp, görevleri etkili bir şekilde organize etmenizi ve gerçekleştirmenizi sağlayarak uzun vadede verimlilik artışı ve iş büyümesine yol açar.

Üstelik, tüm bunları ücretsiz olarak yapabilirsiniz. *💸

Takımınızı bir araya getirecek, sizi daha verimli hale getirecek ve günlük hayatınızı neşelendirecek yeni zaman takibi aracınızı arıyorsanız, ClickUp'ı deneyin. ⏲