2025'te Ajanslar ve Takımlar için En İyi 10 Verimlilik Aracı

Ajansların dinamik dünyasında, teslim tarihleri çok önemlidir ve iletişim kesintisiz devam eder. Böyle bir ortamda çalışanların verimliliğini korumak ve herkesin stressiz çalışmasını sağlamak, liderler için hem bir zorluk hem de bir önceliktir.

Verimlilik araçları bu soruna mükemmel bir çözümdür. Doğru araçlara yatırım yaparak, ajanslar takımlarının görevlerini yerine getirmesini ve moralini yüksek tutmasını sağlayabilir.

Verimlilik, farklı takımlar için farklı anlamlara gelebilir. Satış personeliniz için kapsamlı bir CRM olabilirken, proje yöneticileri için zaman takibi araçları sağlam bir proje yönetimi için vazgeçilmez olabilir.

Ajansınız için verimlilik araçları seçerken dikkate almanız gereken bazı anahtar faktörler şunlardır:

İşbirliği özellikleri: Projeler sırasında veya belgeleri ve sunumları düzenlerken iç takım iletişimi kolaylaştırmak için yerleşik işbirliği ve proje yönetimi araçlarına sahip verimlilik yazılımını seçin

Özelleştirme: Ajansınızın iş akışlarına ve süreçlerine kolayca uyum sağlayan esnek bir araç seçin

Entegrasyon kolaylığı: Veri silolarını önlemek için seçtiğiniz verimlilik platformunu teknoloji yığınınıza kolayca entegre edebildiğinizden emin olun

İyi kullanıcı deneyimi: Öğrenme eğrelerini ve iş akışlarındaki kesintileri en aza indirmek için sezgisel bir kullanıcı deneyimi sunan araçları seçin

Ölçeklenebilirlik: Tüm takım boyutları için birden fazla projeyi yönetmeye uygun verimlilik araçlarına öncelik verin, böylece platform değiştirmenize gerek kalmadan aracın ajansınızın büyümesine uyum sağlaması garanti edilir

Uyum: Gelecekte engellerle karşılaşmamak için uyumluluk kurallarına (ABD'deki HIPAA, AB'deki GDPR ve daha fazlası gibi) uyun

Birbirini fonksiyonel olarak tamamlayan platformları tercih ettiğinizde, yinelemelerin olmadığı ve verimliliğin arttığı iş akışlarının keyfini çıkarabilirsiniz.

Verimlilik düzeyinizi bir üst seviyeye taşımaya hazır mısınız?

2024 yılında seçebileceğiniz en iyi araçların yer aldığı listemize göz atın!

Verimlilik araçlarını seçerken nelere dikkat etmeniz gerektiğini öğrendik, şimdi en iyi ajans araçlarını keşfedelim ve bunların takımınızın performansını nasıl artırabileceğini anlayalım.

1. ClickUp

ClickUp, hepsi bir arada verimlilik ve proje yönetimi platformudur. Şirketlerin projelerini yönetmelerine, belgeler oluşturup saklamalarına, satış ve pazarlama kampanyalarını yürütmelerine ve daha fazlasını yapmalarına yardımcı olur.

Bu, benzersiz takım gereksinimlerini karşılamak ve işlevler arası işbirliğini teşvik etmek için basit ancak ölçeklenebilir bir çözüm arayan ajanslar için özellikle yararlıdır.

Örneğin, pazarlama ekibiniz ClickUp Belgelerinde pazarlama kampanyalarını baştan sona taslak haline getirebilir ve yönetebilirken, proje yöneticiniz ClickUp'ın Görev Yönetimi aracını kullanarak projeleri denetleyebilir. Satış ve müşteri ilişkileri takımlarınız da geri kalmaz: ClickUp CRM'yi kullanarak potansiyel müşteri oluşturma ve müşteri etkileşimini artırmalarını sağlayın.

ClickUp'ın görevleri, alt görevleri ve kontrol listeleriyle birden fazla projeyi yönetin

ClickUp, proje yönetimi yetenekleriyle tanınır. Platform, görevler ve alt görevler (büyük bir projeyi bölmek için), görev açıklamaları, özel alanlar, durumlar (her görevle ilgili ayrıntıları, atanan kişileri, son tarihleri ve ek dosyaları eklemek için), hedef izleme (projenizin ilerlemesini ve verimliliğini ölçmek için) ve daha fazlası gibi gelişmiş özelliklere sahiptir.

ClickUp'ın Zaman Takibi aracını kullanarak gününüzü odaklanarak çalışmak için zaman bloklarına ayırabilir, tek tek görevler ve tamamlanan projeler için zaman tahminleri ayarlayabilir, zaman girdilerinize notlar ekleyerek zamanınızı nerede ve nasıl harcadığınızı anlayabilir ve zaman raporlarınızı her yerden görüntüleyebilirsiniz!

ClickUp'ın proje zaman takibi özelliğini kullanarak daha organize olun ve zamanınızı daha iyi değerlendirin

Herhangi bir cihazdan zamanınızı takip edebilir, her yerden zamanı güncelleyebilir ve iş saatlerinizi etkili bir şekilde yönetmek için zaman çizelgeleri oluşturabilir ve özelleştirebilirsiniz!

Zamanınızı daha akıllıca kullanmak istiyorsanız, ClickUp Otomasyonunu kullanın. 100'den fazla yerleşik otomasyon dizisinden seçim yapabilir veya bunları özelleştirerek rutin, sıradan görevlerinizi otomatik hale getirebilir ve daha anlamlı ve etkili işlere odaklanabilirsiniz.

ClickUp Otomasyon ile yoğun iş yükünü ortadan kaldırın ve iş akışlarınızı kolaylaştırın

Çeşitli projeler, kampanyalar ve müşteri yönetimi için ClickUp'ın yerleşik şablonlarını kullanmak, birden fazla araçla uğraşmadan daha fazla işi daha hızlı tamamlamak için mükemmel bir yoldur. Tekrarlayan iş akışları için önceden ayarlanmış biçimleri kullanmak, belgeleri, raporları ve diğer destekleyici belgeleri sıfırdan oluşturmanıza gerek kalmadığı anlamına gelir. Özel şablonlar oluşturmak çok kolaydır; bunları gelecekteki kampanyalar ve süreçler için taslak olarak kullanabilirsiniz.

ClickUp'ın Verimlilik Şablonu, ajansınız genelinde eylemleri ve sonuçları izlemek için basit bir yol sunar. Takımların ulaşması gereken haftalık ve aylık hedefler belirleyebilirsiniz. Ardından, her hedef için görevleri üç özel durumdan birine (yapılacak, ilerleme kaydedildi ve tamamlandı) ayırarak ilerlemeyi izleyebilirsiniz.

Bu şablon yalnızca işyerindeki verimliliği ölçmek için yararlı değildir; kişisel verimliliği izlemek için de kullanabilirsiniz.

Bu şablonu indirin Önceden ayarlanmış görevler, görünümler ve otomasyon ile birlikte gelen ClickUp Verimlilik Şablonu'nu kullanarak dakikalar içinde başlayın

Son olarak, ajanslar ClickUp Brain'i yapay zeka destekli verimlilik ortağı olarak kullanarak manuel çabaları azaltırken daha iyi sonuçlar elde edebilir. ClickUp Brain, ajanslara üç şekilde yardımcı olur:

AI Writer for Work, sıfırdan ilgi çekici metinler yazıp düzenleyebilen yaratıcı bir beyin fırtınası ortağıdır. Bir komut girin ve blog özetlerinden tam blog gönderilerine, açılış sayfası metinlerinden müşteri raporlarına kadar rolünüze özel içeriği dakikalar içinde alın. Yazım ve dilbilgisi denetimleri yapabilir ve içeriği çeşitli dillere çevirebilir

AI Knowledge Manager, herkesin soru sormasına ve belgelerinden, görevlerinden ve projelerinden bağlamsal ve eksiksiz yanıtlar almasına yardımcı olur

AI Project Manager, ilerleme raporları, bireysel standup'lar ve takım güncellemeleri dahil olmak üzere işlerinizi yönetmenize ve otomatikleştirmenize yardımcı olur

ClickUp Brain ile ajans üyelerine sanal bir asistan sağlayın

Takım üyeleriniz, daha akıllı ve daha hızlı çalışmasına yardımcı olacak bir AI asistanına sahip olur ve herkesin verimli kalmasını sağlar!

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Projelerinizi sorunsuz bir şekilde yönetin : Her müşteri projesini görevlere ve alt görevlere ayırın, zaman tahminleri belirleyin, çalışma saatlerinizi takip edin ve daha fazlasını yapın

Hedef izleme ile ilerlemeyi takip edin : Projeleri hedeflerle ilişkilendirerek ve ölçülebilir hedefler belirleyerek takımınızın verimliliğini analiz edin

İşbirliğine dayalı belgeler oluşturun : ClickUp Docs'u kullanarak belgeler ve wiki'ler oluşturun, yorumlar ve video kliplerle geri bildirim paylaşın ve belgeleri aynı anda düzenleyin

ClickUp Brain ile daha akıllı çalışın : ClickUp'ın üretken AI yeteneklerinden yararlanarak içerik yazın, düzenleyin ve özetleyin, yararlı bilgiler bulun ve daha fazlasını yapın

1000'den fazla şablona erişim: Sıfırdan belge oluşturmak yerine, tüm takımlar ve kullanım durumları için ClickUp'ın hazır şablonlarına erişerek takım verimliliğini artırın

ClickUp sınırlamaları

İlk kez kullananlar için öğrenme süreci zorlu olabilir

ClickUp Brain yalnızca ücretli planlarda kullanılabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Aylık 12 $/kullanıcı

Business Plus: Aylık 19 $/kullanıcı

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (9.300+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (4.000'den fazla yorum)

2. WorkFlowy

workFlowy aracılığıyla

WorkFlowy, kullanıcıların herhangi bir sayıda hiyerarşiye sahip madde imli listeler oluşturabileceği, metin tabanlı iç içe geçmiş liste verimlilik aracıdır. Tüm takımınızın notlar alması, projelerini yönetmesi ve yapılacakları izlemesi için en basit yollardan birini sunar.

Minimalist ve dikkat dağıtıcı unsurlar içermeyen kullanıcı arayüzü (UI), karmaşık süreçlere zaman harcamak istemeyen küçük ajanslar için mükemmel bir seçimdir. WorkFlowy'nin bazı özellikleri arasında madde işaretli listeler, paylaşılabilir oturum açma gerektirmeyen bağlantılar ve yorumlar bulunur. Bu özellikler, takımlarınızın projeleri yönetmesini ve belgeler üzerinde işbirliği yapmasını kolaylaştırır.

WorkFlowy'nin en iyi özellikleri

Bireysel son tarihler ve paydaşlar içeren çok sayıda alt görev oluşturarak projelerinizi ayrıntılı bir şekilde yönetin

Workflowy, bilgileri kopyalayıp yapıştırdığınızda belgenizde tutarlılığı sağlar, çünkü o bilgilerin başka yerlerdeki tüm örneklerini değiştirir

Müşterilerinize oturum açma gerektirmeyen bir bağlantı ile belgelerinize erişim izni verin, böylece Workflowy hesabı oluşturmadan işleri inceleyebilirler

WorkFlowy sınırlamaları

Ücretsiz plan, minimum özelliklerle birlikte gelir

Workflowy, diğer araçlarla entegrasyonlar sağlamaz

Workflowy, minimal kullanıcı arayüzüne öncelik verir, bu da bireysel kullanıcıların kişiselleştirmesini zorlaştırır

WorkFlowy fiyatlandırması

Sonsuza kadar ücretsiz

Pro: Aylık 4,99 $/kullanıcı

WorkFlowy puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (20'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli yorum yok

3. Google Keep

google Keep aracılığıyla

2013 yılında piyasaya sürülen Google Keep, Google tarafından sunulan ücretsiz bir not alma uygulamasıdır. Basit ve karmaşık olmayan kullanıcı arayüzü, kullanıcıların düşüncelerini not almasını, yapılacaklar listelerini düzenlemesini ve dikkatleri dağılmadan işlerini yönetmesini kolaylaştırır.

Google Çalışma Alanı'nı kullanan ajanslar, Google hesaplarıyla sorunsuz bir şekilde senkronizasyon sağlayan bu uygulamadan önemli ölçüde faydalanabilir. Bu sayede fikirleri takip etmek ve tüm bilgileri tek bir yerden yönetmek kolaylaşır.

Google Keep, sağlam bir iOS ve Android uygulamasına sahiptir, böylece siz ve takımlarınız her zaman, her yerde kolayca not alabilirsiniz!

Google Keep'in en iyi özellikleri

Hareket halindeyken Google Keep'in ses kaydetme özelliğini kullanarak fikirlerinizi kaydedin

Google hesabınıza giriş yaparak notlarınıza herhangi bir cihazdan erişin

Notları renkli etiketlerle düzenleyerek kategorilere ayırın

Notlarınızı iş arkadaşlarınızla paylaşın ve birlikte düzenleyerek işbirliği deneyimi yaşayın

Google Keep sınırlamaları

Google Keep, sınırlı metin biçimlendirme seçenekleriyle birlikte gelir

Revizyon geçmişi yoktur

Kategorideki diğer uygulamalara kıyasla sınırlı özellikler

Google Keep fiyatlandırması

Google Keep, Google Çalışma Alanı içinde ücretsiz olarak kullanılabilir

Google Keep Puanlar ve Yorumlar

G2 (Google Çalışma Alanı) : 4,6/5 (42.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (100'den fazla yorum)

4. DeskTime

deskTime aracılığıyla

DeskTime, şirketlerin çalışanlarının faaliyetlerini izlemelerine, görevlere harcanan zamanı takip etmelerine ve verimlilik eğilimlerini analiz etmelerine olanak tanıyan bir zaman takibi aracıdır. Ajansların kaynak tahsisini optimize etmelerine, zaman kaybına neden olan faaliyetleri belirlemelerine ve proje yönetimi süreçlerini iyileştirmelerine yardımcı olur.

DeskTime gibi bir zaman takip aracı kullanarak ajanslar ayrıca hesap verebilirliği artırabilir, şeffaflığı teşvik edebilir ve verimliliği ölçebilir. Bu, yüklenicilerle saat bazlı bir ödeme planı uyguluyorsanız yararlı olabilir.

Ancak, çalışanların zamanını sürekli olarak izleyen DeskTime gibi araçlar, mikro yönetim kültürü yaratabilir, bu nedenle bunları iş akışınızın bir parçası haline getirmeden önce net hedefler ve beklentiler belirlemek çok önemlidir.

DeskTime'ın en iyi özellikleri

DeskTime masaüstü uygulamasıyla zaman takibini otomatikleştirin. Manuel zaman çizelgeleriyle uğraşmadan çalışanlarınızın çalışma saatleri hakkında kesin veriler elde edin

Takımınızın çalışma saatleri ve performans düzeylerine genel bir bakışla takım verimliliği hakkında ayrıntılı raporlar alın. Ayrıca, performans eğilimlerini karşılaştırarak takımınızın verimlilik düzeylerinde bir düşüş olup olmadığını kontrol edebilirsiniz

Çalışanlarınızı dinlenmeye teşvik etmek için mola hatırlatıcıları ayarlayın

Çalışanlarınızın pencerelerinin ekran görüntülerini rastgele aralıklarla alarak işlerin yapıldığını kanıtlayın ve şirket kaynaklarının kötüye kullanılmadığından emin olun

DeskTime sınırlamaları

Ücretsiz plan yalnızca bir kullanıcıyı destekler

DeskTime, ayrıntılı erişim düzeyleri sağlamaz

Aramalar izlenmez, bu da toplantılarda geçirilen zamanın verimli zaman olarak hesaplanmadığı anlamına gelir

DeskTime fiyatlandırması

Lite : Ücretsiz

Pro : Aylık 5 $/kullanıcı

Premium : Aylık 7 $/kullanıcı

Enterprise: Aylık 14 $/kullanıcı

DeskTime puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (500'den fazla yorum)

5. Calendly

calendly aracılığıyla

Calendly, bireylerin ve takımların toplantı planlama bağlantıları oluşturmasına ve takım üyelerinin uygunluk durumuna göre toplantılar atamasına olanak tanıyan bir "planlama otomasyon platformu"dur.

Calendly gibi bir toplantı planlayıcı kullanmak, ajansların zaman kazanmasını sağlar, planlama çakışmalarını azaltır ve toplantıların (ve müşteri iletişiminin) koordineli bir şekilde yürütülmesini sağlar. Bu da, daha önemli görevler için değerli zaman kazanılmasını sağlayarak verimliliği artırır.

Calendly'nin en iyi özellikleri

Toplantı zaman aralıklarını içeren bir açılış sayfası oluşturun ve müşterilerinizle paylaşın, böylece sizinle kolayca randevu alabilirler

Takımınız için bir toplantı sayfası oluşturun ve birisi bir zaman aralığı ayırdığında toplantıları uygun takım üyelerine atayın

Toplantı anketleri düzenleyin

Calendly'yi CRM, proje yönetimi aracı veya takviminizle bağlayın ve toplantılarınızı takip edin

Calendly sınırlamaları

Toplantı planlama sayfaları, minimum özelleştirme ve markalama seçenekleriyle birlikte gelir

Toplantı rezervasyonu yapıldıktan sonra konumlar değiştirilemez veya güncellenemez

Kuruluş düzeyinde özel iş akışları yok

Calendly fiyatlandırması

Ücretsiz: Ücretsiz

Standart: Aylık 12 $/koltuk

Takımlar: Aylık 20 $/koltuk

Enterprise: Yıllık 15.000 $'dan başlayan fiyatlarla

Calendly puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.000'den fazla yorum)

6. Zapier

via Zapier

Zapier, kuruluşların kodlama yapmadan çeşitli uygulamalarını ve araçlarını birbirine bağlayıp entegre etmesini sağlayan, pazar lideri bir otomasyon platformudur. Ajanslar, Zapier'i kullanarak tekrarlayan görevleri otomatikleştirebilir, farklı platformlar arasında verileri senkronize edebilir ve kuruluş genelinde iş akışlarını kolaylaştırabilir.

Zaman tasarrufu sağlar, manuel hataları azaltır, proje yönetimi verimliliğini artırır, müşteri iletişimini iyileştirir ve idari görevleri kolaylaştırır.

Zapier, 6000'den fazla uygulamayı birbirine bağlamanıza ve çoklu uygulama iş akışları çalıştırmanıza olanak tanıyan hazır tetikleyiciler ve eylemler ile birlikte gelir.

Zapier'in en iyi özellikleri

Zapier'in sürükle ve bırak oluşturucusuyla kod gerektirmeyen otomasyonlar kurun. Uygulamalarınızı bağlayarak otomatik iş akışları kurun

Sorunsuz iş akışları ve gerçek zamanlı veri senkronizasyonu sağlamak için birden fazla uygulama veya platformda çok eylemli iş akışları kurun

Zapier'in yapay zeka botuna metin komutları vererek otomasyonu kolayca oluşturun ve teknoloji konusunda bilgisi olmayan çalışanlarınızın işini kolaylaştırın

İş akışlarına onay formları ekleyin

Zapier sınırlamaları

Çok sayıda zap, görev veya eylem içeren otomasyonlar çalıştırırsanız, maliyetler yükselebilir

Bazı iş akışları ve entegrasyonların sınırlı tetikleyicileri ve eylemleri vardır

Bazı kullanıcılar, hataları bulma ve otomasyon hata ayıklama konusunda zorluklar yaşadıklarını bildiriyor

Zapier fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Başlangıç : Aylık 29,99 $

Profesyonel : Aylık 73,50 $

Takım : Aylık 103,50 dolar

Şirket: Özel fiyatlandırma

Zapier puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

7. Slack

slack aracılığıyla

Slack, takım üyeleri arasında gerçek zamanlı mesajlaşma ve işbirliğini kolaylaştıran popüler bir iç iletişim uygulamasıdır. Slack, ajansların müşterileri ve yüklenicileri çalışma alanlarına kolayca dahil etmeleri için özellikle kullanışlıdır.

E-postadan farklı olarak Slack, takımlarınız ve müşterileriniz için gruplar oluşturmanıza yardımcı olarak, kimsenin bilgiden mahrum kalmadığı bağlamsal konuşmalar sağlar.

Slack, görev durumları için bildirim alma ve görevler ile projelerdeki zamanı izleme gibi ek verimlilik ipuçlarını uygulamayı kolaylaştıran çeşitli üçüncü taraf uzantıları ile birlikte gelir.

Slack'in en iyi özellikleri

Daha iyi işbirliği için müşterilerinizi Slack çalışma alanınıza ekleyin ve tüm konuşmalarınızı düzenli tutun

Doğrudan mesajlar (DM'ler) ve sesli ve görüntülü aramalarla iç takım iletişimi teşvik edin

Slack'i diğer araçlarla entegre edin ve müşterilerden gelen önemli e-postalar veya görev güncellemeleri gibi önceden ayarlanmış tetikleyicilere dayalı bildirimler alın

Müşteriler, takımlar veya projeler için özel kanallarda konuşmaları düzenleyin ve tüm grup üyeleri arasında şeffaflığı sağlayın

Slack sınırlamaları

Slack'teki aramaların ses ve görüntü kalitesi, diğer gelişmiş video konferans uygulamaları kadar iyi değildir

Çok sayıda kanal ve DM'niz varsa Slack Navbar biraz karmaşık gelebilir

Uygulama, özellikle üçüncü taraf uzantı ve entegrasyon aboneliklerinden kaynaklanan ek maliyetlerle daha pahalı hale gelebilir

Slack fiyatlandırması

Ücretsiz Plan: Sonsuza kadar ücretsiz

Pro Plan: Aylık 8,75 $/kullanıcı

İş+ Planı : Aylık 15 $/kullanıcı

Enterprise Grid: Özel fiyatlandırma

Slack puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (32.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (23.000'den fazla yorum)

8. Asana

asana aracılığıyla

Takımınızın verimliliğini artırabilecek bir başka araç da Asana'dır. Bu çok yönlü proje yönetimi yazılım platformu, takımların (ve ajansların) günlük planlarını verimli bir şekilde organize etmelerine, yönetmelerine ve izlemelerine olanak tanır.

Asana, işlevler arası işbirliğini desteklemek için tasarlanmış 50 kullanıma hazır şablon sunar. Ayrıca, ekibiniz Asana'nın yapay zeka özelliklerini kullanarak akıllı hedefler oluşturabilir, görevlerin durum güncellemelerini alabilir ve daha fazlasını yapabilir.

Asana'nın en iyi özellikleri

Her müşteri için ayrı projeler oluşturun ve görevler ve alt görevler kullanarak ilerlemeyi izleyin

Takımınızın iş yükünün gerçek zamanlı grafiğini görüntüleyin ve buna göre yeni projeler atayın

Her müşteri için hedefler ve KPI'lar belirleyin ve bunları projelerinizle eşleştirerek takım verimliliğini ölçün ve başarıları kutlayın

Otomasyonla zaman kazanın. Görevleri taşımak, DRI'ları atamak ve hatırlatıcılar göndermek için tetikleyiciler ve eylemler ayarlayarak işlerin anlamlı bir şekilde dağıtılmasını sağlayın

Asana sınırlamaları

Yeni kullanıcılar için zorlu öğrenme süreci, büyük takımlar için sınırlayıcı olabilir

Bir görev yalnızca bir kullanıcıya atanabilir, bu da birden fazla kullanıcı bir görev üzerinde çalışırken zorluk yaratır

Asana projeleri yalnızca CSV dosyaları olarak dışa aktarılabilir, JSON veya Excel olarak dışa aktarılamaz, bu da esnekliği sınırlayabilir

Asana fiyatlandırması

Kişisel: Sonsuza kadar ücretsiz

Başlangıç : Aylık 13,49 $/kullanıcı

Gelişmiş : Aylık 30,49 $/kullanıcı

Enterprise : Özel fiyatlandırma

Enterprise+: Özel fiyatlandırma

Asana puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (12.000'den fazla yorum)

9. Hubspot

hubspot aracılığıyla

Hubspot, pazarlama, satış ve müşteri başarısı takımları için "hepsi bir arada" bir platformdur. Ajansların, işletmelerin müşterileriyle yolculuklarının her aşamasında etkileşim kurmasına yardımcı olmak için bir dizi verimlilik aracı sunar.

Hubspot'u potansiyel müşteri oluşturma, pazarlama kampanyaları yürütme ve müşteri desteği biletlerini yönetme için kullanabilirsiniz.

Hubspot'un en iyi özellikleri

Tüm satış, pazarlama ve hatta müşteri desteği fonksiyonlarınızı bu hepsi bir arada platformda yönetin

Yoğun işleri otomatikleştirin . E-posta gönderme ve potansiyel müşterileri takip etme gibi satış ve pazarlama süreçleriniz için otomatik iş akışları oluşturun

Takımınızın verimliliğini artırmak ve verimlilik hedeflerinize ulaşmak için Hubspot'un CRM ve kampanya asistanı gibi ücretsiz araçlarını kullanın

Hubspot'un modern kullanıcı arayüzü ve ayrıntılı onboarding sekansları ile takımınızı kolayca işe alın

Hubspot sınırlamaları

Hubspot, temel özelliklerin yalnızca Professional planında ve diğer üst düzey planlarda mevcut olması nedeniyle küçük ve orta ölçekli takımlar için pahalı olabilir

Hubspot yıllık sözleşmelerinde esneklik eksikliği

A/B testi, daha düşük planlarda mevcut değildir

Hubspot şablonlarını özelleştirirken bazı teknik bilgiler (CSS gibi) gereklidir

Hubspot fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç : Aylık 20 $

Profesyonel : Aylık 800 $

Enterprise: Aylık 3600 $ (yıllık faturalandırılır)

Hubspot puanları ve yorumları

G2 ( Hubspot Marketing Hub ) : 4,4/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra (Hubspot Marketing Hub): 4,5/5 (4.000'den fazla yorum)

10. Miro

via Miro

Miro, takımların konumlarından bağımsız olarak gerçek zamanlı olarak birlikte çalışabilmelerini sağlayan popüler bir çevrimiçi işbirliği beyaz tahta platformudur. Miro ile fikirlerinizi verimli bir şekilde oluşturabilir, beyin fırtınası yapabilir, planlayabilir ve organize edebilirsiniz.

Uygulama, TalkThrough (Miro panolarının video kliplerini ve ekran kayıtlarını oluşturan) ve Etkileşimli Sunum Modu (toplantılar ve sunumlar sırasında kullanıcılar arasında iki yönlü iletişimi destekleyen) gibi çeşitli işbirliği işlevlerine sahiptir.

Ayrıca Miro, çevik iş akışlarından proje yönetimine, buz kırıcı oyunlardan oyunlara kadar her şey için yerleşik verimlilik şablonlarına sahiptir.

Miro'nun en iyi özellikleri

İki yönlü sunumlarla etkileşimli toplantılar düzenleyin ve takım üyelerinizin panoya gerçek zamanlı olarak katkıda bulunmasını sağlayın

Eşzamansız işbirliğini teşvik edin . Talktrack ile panolarınızın (ve sunumlarınızın) video tanıtımlarını oluşturun ve takımınızın kendi zamanında işbirliği yapmasını sağlayın

Yapışkan notlar, metin kutuları ve şekiller kullanarak projeleri görsel olarak izlemek için Kanban tarzı bir proje yönetimi aracı oluşturun

Miro'nun yerleşik GenAI özellikleriyle sorular sorun, zihin haritaları oluşturun ve daha fazlasını yapın

Miro sınırlamaları

Ücretsiz planda sınırlı özellikler

Özel beyaz tahtaları şablon olarak kaydetmek için ön tanımlı bir seçenek yoktur

Bazı kullanıcılar oturumların rastgele sona erdiğini ve bu nedenle işlerini kaybettiklerini belirtiyor

Miro fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: Aylık 10 $/kullanıcı

İş: Aylık 20 $/kullanıcı

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Miro puanları ve yorumları

G2 : 4,8/5 (5.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (1.000'den fazla yorum)

ClickUp ile Ajansınızın Verimliliğini Artırın

Küçük değişiklikler büyük sonuçlar getirir. Bu, verimlilik söz konusu olduğunda özellikle geçerlidir.

Ajanslar için bu, iş akışlarınızı optimize etmek ve çalışanlarınıza işlerini yapmak için ihtiyaç duydukları desteği sağlamak anlamına gelir. Bu destek, projeleri yönetmek, ekip arkadaşlarıyla iletişim kurmak veya günlük işlemleri gerçekleştirmek için bir araç olabilir.

Operasyonlarınızı ve süreçlerinizi destekleyen proje yönetimi araçlarını seçmeyi unutmayın. ClickUp ile bunu kolayca başarabilirsiniz!

Hepsi bir arada platform olan ClickUp ile projeleri yöneterek, ortak belgeler oluşturarak, beyaz tahtaları kullanarak beyin fırtınası yaparak ve hatta akıllı bir AI asistanına erişerek daha iyi çalışın.

Daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? Ücretsiz kaydolun ve parmaklarınızın ucunda verimli iş akışlarının rahatlığını keşfedin.