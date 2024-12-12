2025'in En İyi 11 İçerik Yazım Hizmeti (İncelemeler ve Fiyatlandırma)

İçerik çok önemlidir. E-posta pazarlama kampanyalarından açılış sayfalarına kadar, içerik yazma hizmetleri kârlılığınızda büyük bir fark yaratma potansiyeline sahiptir.
Profesyonel yazarlar, hedef kitlenize hitap edecek, organik trafik çekecek ve sonuç alacağınız içerikler hazırlamak için gerekli beceri ve uzmanlığa sahiptir. ✅ ✍️
İşin püf noktası, güvenebileceğiniz içerik yazma hizmetlerini bulmaktır. İşte burada devreye giriyoruz!
İşinizi halledecek bir içerik planı uygulayabilmeniz için SEO'ya ağırlık veren en iyi 11 içerik yazma hizmetini bir araya getirdik.
İçerik Yazım Hizmetlerinde Nelere Dikkat Etmelisiniz?
Aralarından seçim yapabileceğiniz sayısız içerik yazma şirketi varken, doğru olanı nasıl bulabilirsiniz? Yüksek kaliteli içerik yazma hizmetlerinde aramanız gerekenler şunlardır:
- SEO uzmanlığı: Arama motoru optimizasyonu (SEO), web içeriğinizin görünür olmasını sağlayan ve sürekli değişen bir beceri setidir, bu nedenle SEO konusunda uzman yazarların bulunduğu bir hizmet arayın 📈
- Benzersiz içerik: Benzersiz hedef kitlenize hitap eden ve onların ilgisini çeken özel içerik seçin
- Sıkı inceleme: İntihalden kaçınmak ve güvenilir profesyonellerle çalıştığınızdan emin olmak için serbest yazarlarını inceleyen içerik yazma hizmetlerini arayın
- Hızlı teslimat süreleri: Proje planınızı zamanında tamamlamak için ihtiyacınız olan teslimat sürelerini sunan bir içerik yazım hizmeti bulun
- Ücretsiz revizyon: Memnun kalacağınız içeriği hak ediyorsunuz, bu nedenle içerik ücretine revizyonları da dahil eden bir hizmet arayın
Metinlerinizi Güzelleştirecek En İyi 11 İçerik Yazım Hizmeti
Sosyal medya gönderileri, blog yazıları veya teknik raporlara ihtiyacınız olsun, bunu gerçekleştirebilecek içerik yazma hizmetlerini sizin için seçtik. Güvenebileceğiniz 11 içerik oluşturma uygulaması ve web sitesini inceleyelim. 🙌
1. Yazı Stüdyosu
Writing Studio, e-kitaplar, e-ticaret ürün açıklamaları, SEO için optimize edilmiş blog gönderileri, teknik raporlar, basın bültenleri ve daha fazlasını oluşturmanıza yardımcı olabilecek profesyonel bir içerik yazma hizmetidir. 📃
SEO anahtar kelime araştırması, düzeltme okuma, doğrulama, CMS biçimlendirme ve daha fazlasını içeren tam kapsamlı içerik yazma hizmetleri alacaksınız.
Writing Studio'nun en iyi özellikleri
- En kaliteli çevrimiçi içeriği aldığınızdan emin olmak için sıkı içerik kalitesi denetimi
- E-kitaplardan haber bültenlerine kadar çeşitli içerik türleri
- Yazarlar projeye başlamadan önce gereksinimlerinizi net bir şekilde belirlemek için açık iletişim
- SEO optimizasyonu, CMS biçimlendirme ve her projeye dahil olan doğrulama gibi profesyonel hizmetler
Writing Studio sınırlamaları
- Popüler inceleme platformlarında sınırlı müşteri geri bildirimi
- Bazı kullanıcılar, proje başlatma anketlerinin çok uzun ve zaman alıcı olduğunu söylüyor
Writing Studio fiyatlandırma
- 1-10 bin kelime: 0,20 $/kelime
- 10-100 bin kelime: 0,16 $/kelime
- 100.000+ kelime: 0,15 $/kelime
Writing Studio puanları ve yorumları
- G2: 5/5 (5+ yorum)
- Capterra: N/A
2. Compose. ly
Compose. ly, SEO ve blog yazımı hizmetlerinde uzmanlaşmış bir içerik ve makale yazım hizmetidir. Şirketin takımı, tutarlı içerik projeleri yürütebilen ve rekabetçi arama terimlerinde üst sıralarda yer alan blog makaleleri üretebilen girişimciler ve içerik pazarlama uzmanlarından oluşmaktadır. ⬆️
Compose. ly'nin en iyi özellikleri
- Kapsamlı SEO planları, trafiği somut olarak artırmak için kısa ve uzun kuyruklu anahtar kelimeleri hedefleyebilir
- Ücretli bir plana commit etmeden önce ücretsiz yazılı içerik örneği alın
- Hesap yönetimi takımı, çeşitli sektörlerde deneyimli ve titizlikle seçilmiş yazarlara anında erişim garantisi verir
- Uzun vadeli sözleşmeler yok, sadece bütçenize uygun web içeriği yazımı 💰
Compose.ly sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, favori web içerik yazarından tüm içerik planınızı yönetmesini isteyemeyeceğinizi söylüyor
- Yorumcular, blog makalelerinizde istediğiniz marka sesini tam olarak bulmanın biraz zaman alabileceğini belirtiyor
Compose. ly fiyatlandırma
- İçerik Yazım Hizmetleri: 700 $+/ay
Compose. ly puanları ve yorumları
- G2: 5/5 (10+ yorum)
- Capterra: N/A
3. ContentWriters
ContentWriters, büyüme stratejinizi hayata geçirmek için sizi uzman yazarlarla buluşturan bir web sitesi içerik yazım platformudur. 🌱
Hedef kitlenize yazarken ve konunuzu anladığınızı gösterirken içerik ihtiyaçlarınızı zamanında karşılayabilecek serbest çalışanlarla bağlantı kurun.
ContentWriters en iyi özellikler
- SEO hizmetleri, görünürlüğü artıracak ve sitenizin arama motoru sonuç sayfalarında daha üst sıralarda yer almasına yardımcı olacak anahtar kelimeleri ve terimleri hedeflemenizi sağlar
- her içerik parçasında revizyonlar dahil %100 içerik memnuniyeti garantisi
- Özenle seçilmiş profesyonellerle bağlantı kurmanızı sağlayan güvenli platform
- Hesap yönetimi ve özel içerik takvimleri, SEO stratejinizi daha kolay uygulamanızı sağlar
ContentWriters sınırlamaları
- Gelişmiş içerik yönetimi özellikleri Self Service planında mevcut değildir; faiz sahibi kullanıcılar Managed Services planına yükseltmelidir
- Kullanıcı yorumları, daha kısa süreli sözleşmelerin bulunmadığı Yönetilen Hizmetler planında 12 aylık sözleşme gerekliliğinden bahsetmektedir
ContentWriters fiyatlandırma
- Self Servis: 99 $+/parça
- Yönetilen Hizmetler: Fiyatlandırma için iletişime geçin
ContentWriters puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (80+ yorum)
- Capterra: N/A
4. WordAgents
WordAgents, arama sıralamalarını iyileştirme konusunda uzmanlaşmış SEO profesyonellerinden oluşan bir takım tarafından yönetilen bir içerik yazma ajansıdır.
Özetleri SEO dostu içeriğe dönüştürebilecek yazarlarla bağlantı kurun. Anahtar kelime doldurma veya intihal konusunda endişelenmenize gerek kalmadan marka bilinirliğinizi ve potansiyel müşteri oluşturmanızı geliştirmenize yardımcı olurlar.
WordAgents'ın en iyi özellikleri
- Her sektörde sıralamanızı yükseltmenize ve otorite kazanmanıza yardımcı olabilecek SEO yazarları, düzenleyiciler ve stratejistler ile bağlantı kurun
- Dönüşümleri artıran web sayfaları ve blog gönderileri oluşturmak için AI ve SEO makale yazma araçlarına güvenin
- Ödeme yapmadan önce örnek yazıları inceleyin ve neye kaydolduğunuzdan emin olun
WordAgents sınırlamaları
- SEO Lite planı, insan tarafından yazılmış içerik sağlamaz; kullanıcılar, insanlar tarafından düzenlenmiş AI tarafından oluşturulan içeriğe erişebilir
- Tam pazarlama hizmetleri SEO Supreme planıyla sınırlıdır
WordAgents fiyatlandırma
- SEO Lite: 290 $/ay
- SEO Supreme: 890 $/ay
WordAgents puanları ve yorumları
- G2: N/A
- Capterra: Yok
5. Verblio
Verblio, düşük kelime başına ücretler ve dönüşümleri artırmak için tasarlanmış içeriklerle övünen bir SEO içerik yazma hizmetidir. Her sektördeki işletmeler için etkili, memnuniyet garantili metinler üretebilen 3.000'den fazla onaylanmış SEO içerik yazarı ağına erişin.
Verblio'nun en iyi özellikleri
- Kullanıcı dostu arayüzü sayesinde gezinmek çok kolay
- Startup'lar, pazarlama ajansları, e-ticaret markaları, hizmet sağlayıcılar ve dijital yayıncılık şirketleri için özel içerik yazma hizmetleri
- İçerik yazma hizmetleri arasında ana sayfa yazımı, blog makaleleri, sosyal medya gönderileri, pazarlama e-postaları, teknik raporlar, basın bültenleri ve daha fazlası yer alır
- İngilizce'yi ana dili olarak konuşan ABD merkezli yazar ve düzenleyicilerden oluşan ağ
Verblio sınırlamaları
- İçeriklerin çoğu insanlar tarafından yazılmamaktadır; müşteriler, insan tarafından düzenlenmiş AI tarafından oluşturulan içerikler almaktadır
- Yorumlarda, tercih edilen yazarların sık sık makaleleri reddettiği ve bu durumun başka bir uygun yazar bulunana kadar içerik stratejilerinin gecikmesine neden olabileceği belirtilmektedir
Verblio fiyatlandırma
- Kendi kendine hizmet: 49,50 $/ay artı 0,06 $/kelime
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Verblio puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (40'tan fazla yorum)
- Capterra: N/A
6. ContentGrow
ContentGrow, basit bir iş akışı uygulaması kullanarak serbest yazarları müşterilerle buluşturan bir platformdur. Her yazar, çok adımlı bir süreçte dikkatle incelenir. İçerik siparişlerini ilk gelen ilk alır esasına göre kabul edebilecek, tercih ettiğiniz serbest yazarlardan oluşan bir takım oluşturun. ✨
ContentGrow'un en iyi özellikleri
- Projenize uygun yazarların kısa listesine erişerek ihtiyacınız olan yeteneklerle daha kolay bağlantı kurun
- Çok çeşitli yazarlardan makale önerileri isteyin ve beğendiğiniz hikaye fikrini aldığınızda içerik için ödeme yapın
- Özetlerin nasıl oluşturulacağı, tekliflerin nasıl talep edileceği veya serbest çalışanlarla nasıl bağlantı kurulacağı hakkında sorularınız varsa ContentGrow takımıyla sohbet edin
- Hızlı yanıt süreleri ve memnuniyet garantili işler
ContentGrow sınırlamaları
- Sabit fiyat planı yoktur; yazarlar, kelime başına daha yüksek fiyatlar ödemeye istekli müşterilere öncelik verebilir
- İşe alma süreci, makale yazılmadan önce yazarlardan teklif alınmasına dayanır, bu da içerik yazma hizmetlerinin yavaşlamasına neden olabilir
ContentGrow fiyatlandırma
ContentGrow fiyat bilgisi sağlamamaktadır. Ancak, kullanıcılar, müşterilerin yazarların projeyi kabul etmeden önce kabul etmeleri gereken tercih edilen kelime başına ücretleri belirleyebildiğini belirtmektedir.
ContentGrow puanları ve yorumları
- G2: 5/5 (2+ yorum)
- Capterra: N/A
7. Express Writers
Express Writers, yüksek kaliteli metinler ve deneyimli sektör profesyonellerine erişim sağlayan bir SEO içerik yazma hizmetidir. İster infografikler, e-kitaplar, blog gönderileri veya bunların hepsine ihtiyacınız olsun, ağır işi ve yaratıcı içerik üretimini yazarlara bırakın. 🏋️
Express Writers'ın en iyi özellikleri
- Content Shop, bir yazar seçmeden önce farklı içerik türlerini ve ortalama hizmet maliyetlerini gözden geçirmenizi sağlar
- İçerik takviminizin bütçenize uymasını sağlamak için kelime başına ödeme yapın
- Yazarlar, yüksek kaliteli içerik elde etmenizi sağlamak için tüm metinler için derinlemesine araştırma ve doğrulama yapar
- Düzeltme ve redaksiyon, kelime başına fiyatlara dahildir, böylece her seferinde yayınlanmaya hazır içerik elde edersiniz
Express Writers sınırlamaları
- Kullanıcılar, içeriğin bazen beklenmedik gecikmelerle karşılaşarak planlanan takvime uymayı zorlaştırdığını bildiriyor
- Bazı kullanıcılar, uzman düzeyinde hizmet sağlayıcıları talep etmelerine rağmen yazarlar arasında kalite tutarlılığı sağlamakta zorlandıklarını belirtiyor
Express Writers fiyatlandırma
- Self-Servis: Esnek kelime başına fiyatlandırma
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Express Writers puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (10+ yorum)
- Capterra: N/A
8. Scripted
Scripted, AI destekli metin yazarlığı ile insan uzmanlığını birleştiren bir içerik yazma hizmetidir, böylece her iki dünyanın da en iyisini yaşayabilirsiniz. Her bütçeye uygun esnek fiyatlandırma seçeneklerinden yararlanın, kolayca sipariş verin ve yazarlarla gerçek zamanlı olarak iletişim kurun.
Scripted'ın en iyi özellikleri
- Ücretsiz AI yazma araçlarına erişim sayesinde, şirket içi takımlarınızın düzenleyip iyileştirebileceği içerikler taslak olarak hazırlayabilirsiniz
- Çeşitli sektörlerde uzmanlaşmış binlerce serbest yazara erişerek ihtiyacınız olan uzmanlığı elde edin
- Ücretli planlara üye olanlar, Scripted ekibiyle birlikte başarılı bir içerik stratejisi oluşturabilir (Ücretsiz plan kullanıcıları için mevcut değildir)
- Scripted takımı aracılığıyla yazarlarla bağlantı kurun ve tutarlı iletişimden yararlanın
Senaryo sınırlamaları
- Ücretsiz plan yalnızca AI tarafından oluşturulan içeriğe erişim sağlar; çoğu plan, insan tarafından düzenlenmiş AI tarafından oluşturulan içeriğe vurgu yapar
- Bazı kullanıcılar, ihtiyaçlarına uygun yazarları bulmanın zaman alıcı olduğunu bildiriyor
Scripted fiyatlandırma
- Başlangıç: Ücretsiz
- Artı: 199 $/ay
- Takım: 499 $/ay
- Enterprise + Ajans: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Yazılı derecelendirmeler ve yorumlar
- G2: 3. 1/5 (50+ yorum)
- Capterra: N/A
9. Upwork
Upwork, içerik yazımı uzmanlarından oluşan geniş bir ağ da dahil olmak üzere, çok çeşitli sektörlerden profesyonellerin bulunduğu bir serbest çalışma pazarıdır.
Tek bir güvenli platformdan yetenekleri bulun, sözleşmeleri yönetin, işyerinde işbirliğini geliştirin, işleri inceleyin ve serbest çalışanlara ödeme yapın. 🔐🥇
Upwork'ün en iyi özellikleri
- Freelancer profillerini kontrol edin, tamamladıkları projeleri görün, önceki müşterilerinin yorumlarını okuyun ve yazarları derecelendirmelerine göre sıralayın
- Güvenli ödeme platformu, sizi ve serbest çalışanları korur; iyi yapılan bir iş için bahşiş ekleyebilir, projeleri dönüm noktalarına bölebilir veya saatlik ödeme yapabilirsiniz
- Belirli beceri düzeyleri, konumlar, saat dilimleri ve diğer niteliklere sahip yazarlar için iş ilanları oluşturun
- Yazarlar, düzenleyiciler ve diğer serbest çalışan profesyonellerle uzun süreli ilişkiler kurun
Upwork sınırlamaları
- Kullanıcılar, içerik ve iletişimin kalitesinin serbest çalışanlar arasında farklılık gösterdiğini bildiriyor
- Derecelendirme sistemi, müşteri hesabınızda düşük yıldız derecelendirmelerine neden olabilir ve en yetenekli kişilerin işi kabul etmesini engelleyebilir
Upwork fiyatlandırma
- Temel: 49,99 $+/ay artı içerik maliyeti
- Enterprise: 849 $/ay artı içerik maliyeti
Upwork puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (1.800+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (100'den fazla yorum)
10. Stellar (eski adıyla Crowd Content)
Stellar, 6.000'den fazla serbest metin yazarıdan oluşan bir ağa sahip kurumsal içerik yazma hizmetidir. Platformu kullanarak, seçtiğiniz beceri düzeyine ve uzmanlık alanına sahip yazarlarla bağlantı kurun ve hedefli içeriklerle işinizi büyütün. 🎯
En iyi özellikler
- Hızlı teslimat süresi gerektiren projeler genellikle 24-48 saat içinde tamamlanır
- Esnek fiyatlandırma, proje bütçenize uygun olarak kelime başına ücreti ayarlamanıza olanak tanır
- Kullanıcı dostu platform, sipariş vermeyi, serbest çalışanlara ödeme yapmayı ve içeriği incelemeyi kolaylaştırır
- Açılış sayfaları ve blog makalelerinden sosyal medya gönderilerine ve pazarlama e-postalarına kadar çok çeşitli içerik türleri
Önemli sınırlamalar
- Yorumlarda, sürekli olarak yüksek kaliteli işler üreten serbest çalışanlar bulmanın zorluğundan bahsedilmektedir
- Kullanıcılar, yazarlar ve yazılı içerik için iç puanlama sisteminin kafa karıştırıcı olabileceğini söylüyor
Mükemmel fiyatlandırma
- Pazar yeri: 0,035 $+/kelime
- Yönetilen Hizmetler: Özel fiyatlandırma
Mükemmel puanlar ve yorumlar
- G2: 3,9/5 (10+ yorum)
- Capterra: N/A
11. My Content Pal
My Content Pal size stressiz, iyi araştırılmış içerik sağlar. Sıkı bir AI politikası vardır ve markanızın benzersiz sesine ve hedef kitlenize hitap edecek, %100 insan tarafından hazırlanmış, SEO için optimize edilmiş içerik garanti eder.
My Content Pal, yazarlarla doğrudan çalışmanıza izin veren tek ajanslardan biridir. Markanıza, kampanyalarınız üzerinde çalışacak ve takımınızla doğrudan etkileşime geçecek özel bir yazar sağlarlar.
My Content Pal en iyi özellikler
- Sıkı AI politikası: Her içerik, marka uyumu ve özgünlüğü sağlamak için yetenekli yazarlar tarafından hazırlanır.
- SEO Başarı Yöneticisi: Özel bir SEO Başarı Yöneticisinden uzman SEO bilgileriyle faydalanın.
- Yazarınızla ilişki kurun: Özel yazarla doğrudan iletişime geçebilirsiniz.
- Sadakat programı: Uzun süreli müşteriler, düzenleme hizmeti veya grafik tasarım hizmetlerinde kullanmak üzere kredi alacaklar.
- Uygun fiyatlı mükemmellik: Kelime başına sadece 0,08 $'dan premium içerik elde edebilirsiniz.
- Özelleştirilebilir planlar: İhtiyaçlarınıza göre 10.000 kelimeden 200.000 kelimeye kadar kelime satın alın.
My Content Pal sınırlamaları
- Yazarınızı seçemezsiniz, ancak uygun değilse yazarınızı memnuniyetle değiştirirler
- Yorumcular, başlangıçta biraz zaman alabileceğini belirtiyor. My Content Pal'ın uzun ama kapsamlı bir kayıt süreci vardır.
- Özel Yazar müşterileri için 72 saatlik içerik teslim süresi
My Content Pal fiyatlandırma
- My Content Pal, gizli ücretler olmadan kelime başına 0,08 $'dan başlayan fiyatlar sunar. Paketleri, benzersiz içerik ihtiyaçlarını karşılamak için ölçeklenebilir. İçerikten memnun kalmazsanız tam geri ödeme yaparlar.
My Content Pal derecelendirmeleri ve yorumları
- Trustpilot: 54 yorumla 4,8/5
- Capterra: N/A
Diğer İçerik Yazma Araçları
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- Arama motoru sıralamanızı yükseltmek ve sitenize trafik çekmek için içerik pazarlama yazılımı
ClickUp sınırlamaları
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- ClickUp AI yalnızca ücretli planlarda mevcuttur
ClickUp fiyatlandırma
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir
ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.200+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3.900+ yorum)
Kazanan Kelimeler
En iyi 11 içerik yazma hizmetinin yer aldığı bu liste, tüm sektörlerdeki gelişen endüstri standartlarını yansıtmaktadır. E-ticaret siteniz için SEO içerik yazma hizmetleri arıyorsanız veya sosyal medya gönderileri veya teknik raporlar hazırlayacak bir serbest çalışan arıyorsanız, yüksek kaliteli, özgün ve ilgi çekici içerik sunabilecek, deneyimli profesyonellere ihtiyacınız vardır.
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