2025'in En İyi 11 İçerik Yazım Hizmeti (İncelemeler ve Fiyatlandırma)

İçerik çok önemlidir. E-posta pazarlama kampanyalarından açılış sayfalarına kadar, içerik yazma hizmetleri kârlılığınızda büyük bir fark yaratma potansiyeline sahiptir.

Profesyonel yazarlar, hedef kitlenize hitap edecek, organik trafik çekecek ve sonuç alacağınız içerikler hazırlamak için gerekli beceri ve uzmanlığa sahiptir. ✅ ✍️

İşin püf noktası, güvenebileceğiniz içerik yazma hizmetlerini bulmaktır. İşte burada devreye giriyoruz!

İşinizi halledecek bir içerik planı uygulayabilmeniz için SEO'ya ağırlık veren en iyi 11 içerik yazma hizmetini bir araya getirdik.

İçerik Yazım Hizmetlerinde Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Aralarından seçim yapabileceğiniz sayısız içerik yazma şirketi varken, doğru olanı nasıl bulabilirsiniz? Yüksek kaliteli içerik yazma hizmetlerinde aramanız gerekenler şunlardır:

SEO uzmanlığı: Arama motoru optimizasyonu (SEO), web içeriğinizin görünür olmasını sağlayan ve sürekli değişen bir beceri setidir, bu nedenle SEO konusunda uzman yazarların bulunduğu bir hizmet arayın 📈

Benzersiz içerik : Benzersiz hedef kitlenize hitap eden ve onların ilgisini çeken özel içerik seçin

Sıkı inceleme : İntihalden kaçınmak ve güvenilir profesyonellerle çalıştığınızdan emin olmak için serbest yazarlarını inceleyen içerik yazma hizmetlerini arayın

Hızlı teslimat süreleri : Proje planınızı zamanında tamamlamak için ihtiyacınız olan teslimat sürelerini sunan bir içerik yazım hizmeti bulun Proje planınızı zamanında tamamlamak için ihtiyacınız olan teslimat sürelerini sunan bir içerik yazım hizmeti bulun

Ücretsiz revizyon: Memnun kalacağınız içeriği hak ediyorsunuz, bu nedenle içerik ücretine revizyonları da dahil eden bir hizmet arayın

Metinlerinizi Güzelleştirecek En İyi 11 İçerik Yazım Hizmeti

Sosyal medya gönderileri, blog yazıları veya teknik raporlara ihtiyacınız olsun, bunu gerçekleştirebilecek içerik yazma hizmetlerini sizin için seçtik. Güvenebileceğiniz 11 içerik oluşturma uygulaması ve web sitesini inceleyelim. 🙌

1. Yazı Stüdyosu

writing Studio aracılığıyla

Writing Studio, e-kitaplar, e-ticaret ürün açıklamaları, SEO için optimize edilmiş blog gönderileri, teknik raporlar, basın bültenleri ve daha fazlasını oluşturmanıza yardımcı olabilecek profesyonel bir içerik yazma hizmetidir. 📃

SEO anahtar kelime araştırması, düzeltme okuma, doğrulama, CMS biçimlendirme ve daha fazlasını içeren tam kapsamlı içerik yazma hizmetleri alacaksınız.

Writing Studio'nun en iyi özellikleri

En kaliteli çevrimiçi içeriği aldığınızdan emin olmak için sıkı içerik kalitesi denetimi

E-kitaplardan haber bültenlerine kadar çeşitli içerik türleri

Yazarlar projeye başlamadan önce gereksinimlerinizi net bir şekilde belirlemek için açık iletişim

SEO optimizasyonu, CMS biçimlendirme ve her projeye dahil olan doğrulama gibi profesyonel hizmetler

Writing Studio sınırlamaları

Popüler inceleme platformlarında sınırlı müşteri geri bildirimi

Bazı kullanıcılar, proje başlatma anketlerinin çok uzun ve zaman alıcı olduğunu söylüyor

Writing Studio fiyatlandırma

1-10 bin kelime: 0,20 $/kelime

10-100 bin kelime: 0,16 $/kelime

100.000+ kelime: 0,15 $/kelime

Writing Studio puanları ve yorumları

G2: 5/5 (5+ yorum)

Capterra: N/A

2. Compose. ly

Compose. ly, SEO ve blog yazımı hizmetlerinde uzmanlaşmış bir içerik ve makale yazım hizmetidir. Şirketin takımı, tutarlı içerik projeleri yürütebilen ve rekabetçi arama terimlerinde üst sıralarda yer alan blog makaleleri üretebilen girişimciler ve içerik pazarlama uzmanlarından oluşmaktadır. ⬆️

Compose. ly'nin en iyi özellikleri

Kapsamlı SEO planları, trafiği somut olarak artırmak için kısa ve uzun kuyruklu anahtar kelimeleri hedefleyebilir

Ücretli bir plana commit etmeden önce ücretsiz yazılı içerik örneği alın

Hesap yönetimi takımı, çeşitli sektörlerde deneyimli ve titizlikle seçilmiş yazarlara anında erişim garantisi verir

Uzun vadeli sözleşmeler yok, sadece bütçenize uygun web içeriği yazımı 💰

Compose.ly sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, favori web içerik yazarından tüm içerik planınızı yönetmesini isteyemeyeceğinizi söylüyor

Yorumcular, blog makalelerinizde istediğiniz marka sesini tam olarak bulmanın biraz zaman alabileceğini belirtiyor

Compose. ly fiyatlandırma

İçerik Yazım Hizmetleri: 700 $+/ay

Compose. ly puanları ve yorumları

G2: 5/5 (10+ yorum)

Capterra: N/A

3. ContentWriters

via ContentWriters

ContentWriters, büyüme stratejinizi hayata geçirmek için sizi uzman yazarlarla buluşturan bir web sitesi içerik yazım platformudur. 🌱

Hedef kitlenize yazarken ve konunuzu anladığınızı gösterirken içerik ihtiyaçlarınızı zamanında karşılayabilecek serbest çalışanlarla bağlantı kurun.

ContentWriters en iyi özellikler

SEO hizmetleri, görünürlüğü artıracak ve sitenizin arama motoru sonuç sayfalarında daha üst sıralarda yer almasına yardımcı olacak anahtar kelimeleri ve terimleri hedeflemenizi sağlar

her içerik parçasında revizyonlar dahil %100 içerik memnuniyeti garantisi

Özenle seçilmiş profesyonellerle bağlantı kurmanızı sağlayan güvenli platform

Hesap yönetimi ve özel içerik takvimleri, SEO stratejinizi daha kolay uygulamanızı sağlar

ContentWriters sınırlamaları

Gelişmiş içerik yönetimi özellikleri Self Service planında mevcut değildir; faiz sahibi kullanıcılar Managed Services planına yükseltmelidir

Kullanıcı yorumları, daha kısa süreli sözleşmelerin bulunmadığı Yönetilen Hizmetler planında 12 aylık sözleşme gerekliliğinden bahsetmektedir

ContentWriters fiyatlandırma

Self Servis: 99 $+/parça

Yönetilen Hizmetler: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ContentWriters puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (80+ yorum)

Capterra: N/A

4. WordAgents

wordAgents aracılığıyla

WordAgents, arama sıralamalarını iyileştirme konusunda uzmanlaşmış SEO profesyonellerinden oluşan bir takım tarafından yönetilen bir içerik yazma ajansıdır.

Özetleri SEO dostu içeriğe dönüştürebilecek yazarlarla bağlantı kurun. Anahtar kelime doldurma veya intihal konusunda endişelenmenize gerek kalmadan marka bilinirliğinizi ve potansiyel müşteri oluşturmanızı geliştirmenize yardımcı olurlar.

WordAgents'ın en iyi özellikleri

Her sektörde sıralamanızı yükseltmenize ve otorite kazanmanıza yardımcı olabilecek SEO yazarları, düzenleyiciler ve stratejistler ile bağlantı kurun

Dönüşümleri artıran web sayfaları ve blog gönderileri oluşturmak için AI ve SEO makale yazma araçlarına güvenin

Ödeme yapmadan önce örnek yazıları inceleyin ve neye kaydolduğunuzdan emin olun

WordAgents sınırlamaları

SEO Lite planı, insan tarafından yazılmış içerik sağlamaz; kullanıcılar, insanlar tarafından düzenlenmiş AI tarafından oluşturulan içeriğe erişebilir

Tam pazarlama hizmetleri SEO Supreme planıyla sınırlıdır

WordAgents fiyatlandırma

SEO Lite: 290 $/ay

SEO Supreme: 890 $/ay

WordAgents puanları ve yorumları

G2: N/A

Capterra: Yok

5. Verblio

verblio aracılığıyla

Verblio, düşük kelime başına ücretler ve dönüşümleri artırmak için tasarlanmış içeriklerle övünen bir SEO içerik yazma hizmetidir. Her sektördeki işletmeler için etkili, memnuniyet garantili metinler üretebilen 3.000'den fazla onaylanmış SEO içerik yazarı ağına erişin.

Verblio'nun en iyi özellikleri

Kullanıcı dostu arayüzü sayesinde gezinmek çok kolay

Startup'lar, pazarlama ajansları, e-ticaret markaları, hizmet sağlayıcılar ve dijital yayıncılık şirketleri için özel içerik yazma hizmetleri

İçerik yazma hizmetleri arasında ana sayfa yazımı, blog makaleleri, sosyal medya gönderileri, pazarlama e-postaları, teknik raporlar, basın bültenleri ve daha fazlası yer alır

İngilizce'yi ana dili olarak konuşan ABD merkezli yazar ve düzenleyicilerden oluşan ağ

Verblio sınırlamaları

İçeriklerin çoğu insanlar tarafından yazılmamaktadır; müşteriler, insan tarafından düzenlenmiş AI tarafından oluşturulan içerikler almaktadır

Yorumlarda, tercih edilen yazarların sık sık makaleleri reddettiği ve bu durumun başka bir uygun yazar bulunana kadar içerik stratejilerinin gecikmesine neden olabileceği belirtilmektedir

Verblio fiyatlandırma

Kendi kendine hizmet: 49,50 $/ay artı 0,06 $/kelime

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Verblio puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (40'tan fazla yorum)

Capterra: N/A

6. ContentGrow

via ContentGrow

ContentGrow, basit bir iş akışı uygulaması kullanarak serbest yazarları müşterilerle buluşturan bir platformdur. Her yazar, çok adımlı bir süreçte dikkatle incelenir. İçerik siparişlerini ilk gelen ilk alır esasına göre kabul edebilecek, tercih ettiğiniz serbest yazarlardan oluşan bir takım oluşturun. ✨

ContentGrow'un en iyi özellikleri

Projenize uygun yazarların kısa listesine erişerek ihtiyacınız olan yeteneklerle daha kolay bağlantı kurun

Çok çeşitli yazarlardan makale önerileri isteyin ve beğendiğiniz hikaye fikrini aldığınızda içerik için ödeme yapın

Özetlerin nasıl oluşturulacağı, tekliflerin nasıl talep edileceği veya serbest çalışanlarla nasıl bağlantı kurulacağı hakkında sorularınız varsa ContentGrow takımıyla sohbet edin

Hızlı yanıt süreleri ve memnuniyet garantili işler

ContentGrow sınırlamaları

Sabit fiyat planı yoktur; yazarlar, kelime başına daha yüksek fiyatlar ödemeye istekli müşterilere öncelik verebilir

İşe alma süreci, makale yazılmadan önce yazarlardan teklif alınmasına dayanır, bu da içerik yazma hizmetlerinin yavaşlamasına neden olabilir

ContentGrow fiyatlandırma

ContentGrow fiyat bilgisi sağlamamaktadır. Ancak, kullanıcılar, müşterilerin yazarların projeyi kabul etmeden önce kabul etmeleri gereken tercih edilen kelime başına ücretleri belirleyebildiğini belirtmektedir.

ContentGrow puanları ve yorumları

G2: 5/5 (2+ yorum)

Capterra: N/A

7. Express Writers

express Writers aracılığıyla

Express Writers, yüksek kaliteli metinler ve deneyimli sektör profesyonellerine erişim sağlayan bir SEO içerik yazma hizmetidir. İster infografikler, e-kitaplar, blog gönderileri veya bunların hepsine ihtiyacınız olsun, ağır işi ve yaratıcı içerik üretimini yazarlara bırakın. 🏋️

Express Writers'ın en iyi özellikleri

Content Shop, bir yazar seçmeden önce farklı içerik türlerini ve ortalama hizmet maliyetlerini gözden geçirmenizi sağlar

İçerik takviminizin bütçenize uymasını sağlamak için kelime başına ödeme yapın

Yazarlar, yüksek kaliteli içerik elde etmenizi sağlamak için tüm metinler için derinlemesine araştırma ve doğrulama yapar

Düzeltme ve redaksiyon, kelime başına fiyatlara dahildir, böylece her seferinde yayınlanmaya hazır içerik elde edersiniz

Express Writers sınırlamaları

Kullanıcılar, içeriğin bazen beklenmedik gecikmelerle karşılaşarak planlanan takvime uymayı zorlaştırdığını bildiriyor

Bazı kullanıcılar, uzman düzeyinde hizmet sağlayıcıları talep etmelerine rağmen yazarlar arasında kalite tutarlılığı sağlamakta zorlandıklarını belirtiyor

Express Writers fiyatlandırma

Self-Servis: Esnek kelime başına fiyatlandırma

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Express Writers puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (10+ yorum)

Capterra: N/A

8. Scripted

scripted aracılığıyla

Scripted, AI destekli metin yazarlığı ile insan uzmanlığını birleştiren bir içerik yazma hizmetidir, böylece her iki dünyanın da en iyisini yaşayabilirsiniz. Her bütçeye uygun esnek fiyatlandırma seçeneklerinden yararlanın, kolayca sipariş verin ve yazarlarla gerçek zamanlı olarak iletişim kurun.

Scripted'ın en iyi özellikleri

Ücretsiz AI yazma araçlarına erişim sayesinde, şirket içi takımlarınızın düzenleyip iyileştirebileceği içerikler taslak olarak hazırlayabilirsiniz

Çeşitli sektörlerde uzmanlaşmış binlerce serbest yazara erişerek ihtiyacınız olan uzmanlığı elde edin

Ücretli planlara üye olanlar, Scripted ekibiyle birlikte başarılı bir içerik stratejisi oluşturabilir (Ücretsiz plan kullanıcıları için mevcut değildir)

Scripted takımı aracılığıyla yazarlarla bağlantı kurun ve tutarlı iletişimden yararlanın

Senaryo sınırlamaları

Ücretsiz plan yalnızca AI tarafından oluşturulan içeriğe erişim sağlar; çoğu plan, insan tarafından düzenlenmiş AI tarafından oluşturulan içeriğe vurgu yapar

Bazı kullanıcılar, ihtiyaçlarına uygun yazarları bulmanın zaman alıcı olduğunu bildiriyor

Scripted fiyatlandırma

Başlangıç: Ücretsiz

Artı: 199 $/ay

Takım: 499 $/ay

Enterprise + Ajans: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Yazılı derecelendirmeler ve yorumlar

G2: 3. 1/5 (50+ yorum)

Capterra: N/A

9. Upwork

upwork aracılığıyla

Upwork, içerik yazımı uzmanlarından oluşan geniş bir ağ da dahil olmak üzere, çok çeşitli sektörlerden profesyonellerin bulunduğu bir serbest çalışma pazarıdır.

Tek bir güvenli platformdan yetenekleri bulun, sözleşmeleri yönetin, işyerinde işbirliğini geliştirin, işleri inceleyin ve serbest çalışanlara ödeme yapın. 🔐🥇

Upwork'ün en iyi özellikleri

Freelancer profillerini kontrol edin, tamamladıkları projeleri görün, önceki müşterilerinin yorumlarını okuyun ve yazarları derecelendirmelerine göre sıralayın

Güvenli ödeme platformu, sizi ve serbest çalışanları korur; iyi yapılan bir iş için bahşiş ekleyebilir, projeleri dönüm noktalarına bölebilir veya saatlik ödeme yapabilirsiniz

Belirli beceri düzeyleri, konumlar, saat dilimleri ve diğer niteliklere sahip yazarlar için iş ilanları oluşturun

Yazarlar, düzenleyiciler ve diğer serbest çalışan profesyonellerle uzun süreli ilişkiler kurun

Upwork sınırlamaları

Kullanıcılar, içerik ve iletişimin kalitesinin serbest çalışanlar arasında farklılık gösterdiğini bildiriyor

Derecelendirme sistemi, müşteri hesabınızda düşük yıldız derecelendirmelerine neden olabilir ve en yetenekli kişilerin işi kabul etmesini engelleyebilir

Upwork fiyatlandırma

Temel: 49,99 $+/ay artı içerik maliyeti

Enterprise: 849 $/ay artı içerik maliyeti

Upwork puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (1.800+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (100'den fazla yorum)

10. Stellar (eski adıyla Crowd Content)

stellar aracılığıyla

Stellar, 6.000'den fazla serbest metin yazarıdan oluşan bir ağa sahip kurumsal içerik yazma hizmetidir. Platformu kullanarak, seçtiğiniz beceri düzeyine ve uzmanlık alanına sahip yazarlarla bağlantı kurun ve hedefli içeriklerle işinizi büyütün. 🎯

En iyi özellikler

Hızlı teslimat süresi gerektiren projeler genellikle 24-48 saat içinde tamamlanır

Esnek fiyatlandırma, proje bütçenize uygun olarak kelime başına ücreti ayarlamanıza olanak tanır

Kullanıcı dostu platform, sipariş vermeyi, serbest çalışanlara ödeme yapmayı ve içeriği incelemeyi kolaylaştırır

Açılış sayfaları ve blog makalelerinden sosyal medya gönderilerine ve pazarlama e-postalarına kadar çok çeşitli içerik türleri

Önemli sınırlamalar

Yorumlarda, sürekli olarak yüksek kaliteli işler üreten serbest çalışanlar bulmanın zorluğundan bahsedilmektedir

Kullanıcılar, yazarlar ve yazılı içerik için iç puanlama sisteminin kafa karıştırıcı olabileceğini söylüyor

Mükemmel fiyatlandırma

Pazar yeri: 0,035 $+/kelime

Yönetilen Hizmetler: Özel fiyatlandırma

Mükemmel puanlar ve yorumlar

G2: 3,9/5 (10+ yorum)

Capterra: N/A

11. My Content Pal

My Content Pal size stressiz, iyi araştırılmış içerik sağlar. Sıkı bir AI politikası vardır ve markanızın benzersiz sesine ve hedef kitlenize hitap edecek, %100 insan tarafından hazırlanmış, SEO için optimize edilmiş içerik garanti eder.

My Content Pal, yazarlarla doğrudan çalışmanıza izin veren tek ajanslardan biridir. Markanıza, kampanyalarınız üzerinde çalışacak ve takımınızla doğrudan etkileşime geçecek özel bir yazar sağlarlar.

My Content Pal en iyi özellikler

Sıkı AI politikası: Her içerik, marka uyumu ve özgünlüğü sağlamak için yetenekli yazarlar tarafından hazırlanır.

SEO Başarı Yöneticisi: Özel bir SEO Başarı Yöneticisinden uzman SEO bilgileriyle faydalanın.

Yazarınızla ilişki kurun: Özel yazarla doğrudan iletişime geçebilirsiniz.

Sadakat programı: Uzun süreli müşteriler, düzenleme hizmeti veya grafik tasarım hizmetlerinde kullanmak üzere kredi alacaklar.

Uygun fiyatlı mükemmellik: Kelime başına sadece 0,08 $'dan premium içerik elde edebilirsiniz.

Özelleştirilebilir planlar: İhtiyaçlarınıza göre 10.000 kelimeden 200.000 kelimeye kadar kelime satın alın.

My Content Pal sınırlamaları

Yazarınızı seçemezsiniz, ancak uygun değilse yazarınızı memnuniyetle değiştirirler

Yorumcular, başlangıçta biraz zaman alabileceğini belirtiyor. My Content Pal'ın uzun ama kapsamlı bir kayıt süreci vardır.

Özel Yazar müşterileri için 72 saatlik içerik teslim süresi

My Content Pal fiyatlandırma

My Content Pal, gizli ücretler olmadan kelime başına 0,08 $'dan başlayan fiyatlar sunar. Paketleri, benzersiz içerik ihtiyaçlarını karşılamak için ölçeklenebilir. İçerikten memnun kalmazsanız tam geri ödeme yaparlar.

My Content Pal derecelendirmeleri ve yorumları

Trustpilot : 54 yorumla 4,8/5

Capterra: N/A

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ClickUp'ın en iyi özellikleri

Pazarlama ve SEO planlarınızı yolunda tutmak için içerik takvimi yazılımı

Yüksek kaliteli içerik üretmenize yardımcı olacak yüzlerce AI aracı

Her projeyi hızlı bir şekilde tamamlamak için 1.000'den fazla hazır şablon içeren kütüphane

Arama motoru sıralamanızı yükseltmek ve sitenize trafik çekmek için içerik pazarlama yazılımı

ClickUp sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, ClickUp'ın araçlarına alışırken bir öğrenme eğrisi yaşadıklarını bildirmiştir (ücretsiz video eğitimleri ve SSS ile çözülmüştür)

ClickUp AI yalnızca ücretli planlarda mevcuttur

ClickUp fiyatlandırma

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $

İş: Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.200+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.900+ yorum)

Kazanan Kelimeler

En iyi 11 içerik yazma hizmetinin yer aldığı bu liste, tüm sektörlerdeki gelişen endüstri standartlarını yansıtmaktadır. E-ticaret siteniz için SEO içerik yazma hizmetleri arıyorsanız veya sosyal medya gönderileri veya teknik raporlar hazırlayacak bir serbest çalışan arıyorsanız, yüksek kaliteli, özgün ve ilgi çekici içerik sunabilecek, deneyimli profesyonellere ihtiyacınız vardır.

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