ClickUp ile İçerik Pazarlama Projelerinizi Yönetme

ClickUp'ta, kendi ürünlerimizi kullanıyoruz.

Ya da birinin bana yakın zamanda söylediği gibi, kendi şampanyamızı içelim (Amin!).

Mümkün olan her yerde pazarlama projelerimiz ve görevlerimiz için ClickUp kullanıyoruz. Ve eğer yakından ilişkili diğer içerik pazarlama araçları kullanıyorsak, bunları kendimiz bile yapabiliriz.

ClickUp içerik pazarlama yöneticisi olarak, web sitelerini, yayın takvimlerini, blog fikirlerini, açılış sayfalarını, video senaryolarını ve daha fazlasını yönetmek için kesinlikle ClickUp'ı kullanıyorum.

Kendi aracımızı keşfetmek ve kullanmak, bize ürünü nasıl iyileştirebileceğimiz konusunda fikirler vermekle kalmıyor, aynı zamanda ne hakkında yazabileceğimiz konusunda da fikirler veriyor 🙂

Bu yazıda, ClickUp'ı yayın programımızı ve açılış sayfası geliştirmemizi yönetmek için nasıl kullandığımızı, başka hiçbir yerde bulamayacağınız ClickUp özellikleriyle birlikte tam olarak göstereceğim.

Güçlü bir proje yönetimi aracıyla içerik pazarlama stratejinizi optimize etmek istiyorsanız, okumaya devam edin.

Adım 1: Yayın Takviminizi Düzenleyin.

Görev şablonları, iş başlamadan önce bizi başarıya hazırlayan zaman kazandıran bir özelliktir. (Bu ayrıca önemli ayrıntıları unutma olasılığından da kurtarıyor beni! Bir görev oluşturmak için Çalışma Alanımdan oluşturduğum özel şablonlardan birini uyguluyorum.

Görev şablonları aşağıdaki gibi tutarlı bilgileri içerir:

Adlandırma kuralı : Siparişlerin tutarlı olmasını ve diğer görevler ve projeler arasında amacın net olmasını sağlamak için her gönderiyi "Blog Gönderisi" olarak tanımlıyorum. "Blog Gönderisi" ile başlıyorum ve ardından gönderinin konusunu ekliyorum, örneğin "Blog Gönderisi: : Siparişlerin tutarlı olmasını ve diğer görevler ve projeler arasında amacın net olmasını sağlamak için her gönderiyi "Blog Gönderisi" olarak tanımlıyorum. "Blog Gönderisi" ile başlıyorum ve ardından gönderinin konusunu ekliyorum, örneğin "Blog Gönderisi: Proje Başarı Faktörleri. " Gönderinin konusu aynı zamanda görevin adıdır.

Taslak bağlantısı : Google Dokümanlar kullanıyoruz ve tüm takımımızın erişebileceği taslağa bir bağlantı ekliyoruz, ancak görev şablonunda taslak için bir alan da bulunuyor

Bilgi: Hedeflediğimiz anahtar kelimeler, anahtar kelime zorluğu ve daha fazlası gibi konu araştırması için ipuçları da ekliyoruz.

Yaratıcı Özet/ana hatlar: Görev açıklamasında, Görev açıklamasında, yaratıcı özeti de buraya ekleyeceğim (ancak yazıyı kendim yazıyorsam genellikle yaratıcı özet oluşturmam!). Bu özet, konunun bakış açısı, mutlaka bahsedilmesi gerekenler ve yazının nasıl olması gerektiğine dair ana hatları içerir.

Bir blog yazısı görevi şöyle görünür:

Adım 2: Üretimin Her Aşaması için Bir Durum Oluşturun

ClickUp Özelliği: Özel Durumlar

Görev oluşturulduktan sonra, görev için bir son teslim tarihi belirlerim. Bu, ilk taslağın tamamlanmasını umduğum tarihtir. Genellikle haftada iki gönderi yayınlamayı hedefliyoruz, ancak biz bir yayın organı değil, bir kütüphane olduğumuz için gönderilerin ne zaman yayınlanacağı konusunda çok titiz davranmıyoruz.

Bir gönderi için kesin bir son tarih varsa, kontrol listesi sürecimizi kullanmak yerine daha resmi alt görevler ayarlarım (bunlar hakkında birazdan daha fazla bilgi vereceğim).

Sürecin her aşamasında, özel durumlar ayarlayarak ilerlemeyi izliyoruz.

Bunlar, ClickUp'ta kullandığımız özel durumlardır:

Açık: Bunu araştırdığımız fikirler için kullanıyorum. Harika fikirler bulursam, hemen atamasa bile ilgili anahtar kelime bilgileriyle bir göreve ekler ve odaklanırım. Görevi uygun içerik alanıyla da etiketleyebilirim. İlerleme: Yazılmakta olan aktif blog gönderileri İnceleme: Diğerlerinin içeriğe göz atıp hedefe uygun olduğundan emin olma zamanı Düzenleme: Gözden geçirme ile farklıdır! Bu, Gözden geçirme ile farklıdır! Bu, gramer ve paragrafların yerini değiştirme ile ilgili ayrıntılı bilgilerdir Tasarım: İllüstrasyonlar oluşturuluyor ve/veya gönderi WordPress'te biçimlendiriliyor. Çoğu zaman, duruma göre başka bir atanan kişi eklerim veya atanan kişileri kaldırırım Hazır: Tüm parçalar yerli yerinde ve yayınlanmaya hazır. Genellikle, bu durumun programa eklenmesi gerektiğini gösterir. Tanıtım: Gönderi yayınlandıktan sonra, tanıtım ve promosyon faaliyetlerine başlarız.

Bonus: Pazarlama kampanyası yönetimi

Adım 3: Tutarlı Süreçler Oluşturun

ClickUp Özellikleri: Kontrol Listeleri

İçeriğimizin her seferinde aynı süreci izlemesini nasıl sağlıyoruz? Her aşamada ne yapılacağını bilmiyorsanız, durum bilgisi yeterli değildir. İçerik yöneticisi olarak bu aşama benim için doğal bir süreç, bu nedenle gerektiğinde takımdaki diğer üyelerle paylaşmak üzere her adımı belgelemek için bilinçli adımlar atmam gerekiyor.

Süreçlerinizi eleştirel bir şekilde düşünmek ve zaman içinde iyileştirmek, pazarlama iş akışlarınızı geliştirmek için önemlidir ve 10 kat daha iyi sonuçlar elde etmenize yardımcı olabilir.

Her seferinde sürecin her adımını hatırlamaya çalışmak yerine, her adımı bize hatırlatması için ClickUp kontrol listelerini kullanıyoruz. Kontrol listeleri, alt görevlerden biraz farklıdır.

Her kişiye, tamamlaması beklenen belirli bir öğe atanır. Örneğin, her gönderi için kullandığımız bir promosyon kontrol listemiz var.

İşte kontrol listesinin bir kısmı:

Ayrıca, inceleme sürecinin her bir parçası için bir kontrol listesi ve SEO için en iyi biçimlendirme yöntemlerini hatırlatıcı olarak başka bir kontrol listesi kullanıyoruz.

Adım 4: Konularınızı İzleyins

İçerik pazarlamacılığında son moda, odaklanmış konularda epik (her zaman epik!) içerikler oluşturarak daha üst sıralarda yer almaya çalışmaktır. Ardından, hedef, destekleyici sayfalara bağlantı veren bu devasa gönderilerden birini özetlemektir (verimlilik konusunda bir tane yaptık).

Proje yönetimi ve diğer birkaç konu hakkında birkaç büyük konu kümesi üzerinde çalışıyorum. Bu konuları izlemek için, elektronik tablolardan ClickUp'ta farklı listeler oluşturmaya, farklı blog gönderilerini izleyen birkaç alt görev içeren bir görev oluşturmaya kadar birkaç farklı yol denedim.

Bununla ilgili birkaç sorun yaşadım:

Tüm blog gönderilerini tek bir takvimde planlayın

Bir görevi yeni alt görevlerle güncellemeyi hatırlama

Hesap tablosunda yeterli ayrıntı yok

Bonus: Metin Yazım Araçları

Daha iyi bir çözüm var mı?

Kendi müşterilerimizin ClickUp'ı nasıl kullandığını gördükten ve olasılıkları düşündükten sonra, bizim için en iyi sonucu verecek tek bir çözüm bulduk: Etiketler.

Etiketler, blog gönderilerinin çok tanıdık bir öğesidir, ancak artık çok fazla kullanılmamaktadır.

ClickUp'ta, herhangi bir göreve etiket ekleyebilir ve ardından konular arasında bağlantı kurabilirsiniz. Böylece müşterileri veya belirli bir yayını etiketleyebilirsiniz. Bu durumda, bunları geleneksel bir CMS'de olduğu gibi kullandım, ancak görevleri potansiyel konu kümelerimle etiketledim.

Buradaki avantaj, bazı blog yazısı görevlerinin birden fazla konuya veya ikincil konuya sığabilmesidir.

Blog gönderisi konularını izlemek için etiket kullanmanın avantajları şunlardır:

Görevler için birden fazla etiket kullanabilir ve birden fazla konu seçebilirim

Görevleri taşıyıp durmak veya yeniden açmaktan daha kolaydır

Ve en iyisi sonuna sakladık: kaydedilmiş filtreler .

ClickUp'ta kaydedilen filtreler kesinlikle oyunun kurallarını değiştiriyor. İşte nasıl işliyorlar. Bir Liste içinde arama yapın ve ardından aramayı tekrar tekrar kullanabileceğiniz bir filtre olarak kaydedin.

Kaydettiğiniz filtreler listenizin en üstünde görünür. Tek bir tıklama ile o etikete sahip tüm yayınlarınıza otomatik olarak erişebilirsiniz.

Kaydedilen filtreler bir bağlantı içerdiğinden, bu paylaşım için harikadır.

Ya da... etiketi tıklayarak o etiketle etiketlenmiş tüm gönderileri ve aşamalarını görebilirsiniz.

Bu şekilde blog gönderilerini ve konuları izlemek ve hızlı erişim sağlamak benim için çok daha kolay.

ClickUp'ta etiketleri kullanarak, belirli bir konu için ne kadar içerik olduğunu kolayca görebiliyorum.

İçeriğinizi satın alma sürecinin aşamalarına göre (örneğin, Farkındalık, Orta Huni ve Alt Huni) etiketleyebilirsiniz. Gönderilerinizi bu etiketlerden biriyle etiketlerseniz, yayınlama sürecinde ne hakkında oldukları veya durumları ne olursa olsun, tüm Listelerinizde ve görevlerinizde görünürler.

Bonus: İçerik Veritabanı Nasıl Oluşturulur!

Proje dönüm noktası tarihlerini ve nihai yayın tarihini ayarlamak da, özellikle çoğu pazarlama proje yönetimi aracını kullanırken zorlu bir iştir. ClickUp'ta bunu yapmanın en iyi yolu, özel alanları kullanmaktır.

ClickUp'ta özel alanlar nasıl işler?

Özel alanlar, tarihler, inceleme durumları ve yayın tarihleri gibi şeyler için yeni alanlar oluşturmanıza olanak tanır.

Özel alanlarla sunulan seçeneklerden biri, ayrı bir tarih alanıdır. Bir gönderinin ne zaman yayınlanacağını veya yayınlandığını gösteren bir yayınlanmış alan oluşturdum. ClickUp takımı, genellikle haftalar öncesinden gönderilerin ve yayın programının üzerinde çalışır. Bir gönderiyi yazabilir, düzenleyebilir, inceleyebilir ve biçimlendirebilirim, ancak birkaç hafta boyunca sitede yayınlanmayabilir. WordPress'teki zamanlama fonksiyonuyla birlikte özel alanları kullanmak, içerik takvimini haftalar öncesinden planlamama yardımcı oluyor.

Ayrıca son URL için özel bir alanım da var.

Bu, WordPress'e her zaman geri dönmek zorunda kalmadan blog gönderilerimizi sipariş içinde tutmama yardımcı oluyor.

Bunu yapmanın başka bir yolu da alt görevler kullanmaktır. Bir blog yazısı görevi oluşturabilir ve ardından inceleme için tüm alt görevlerinizi altına ekleyebilirsiniz. Bu, ClickUp'ta bunu yapmanın çok meşru bir yoludur ve takımınız için işe yarayabilir.

Bu içerik takvimi şablonlarına göz atın!

Sonuç: ClickUp, yayın takviminizi düzenli tutar

2018, ClickUp için içerik açısından büyük bir yıldı.

Sadece 2018 yılında 100'e yakın yayın yapmanın yanı sıra, birkaç açılış sayfası oluşturduk ve videolar hazırladık. Henüz başlangıç aşamasında olduğumuzu düşünüyoruz ve ClickUp'ın kendi projelerimizi ve işlerimizi yönetmemize yardımcı olmasaydı kesinlikle bu kadar verimli olamazdık.

İçerik pazarlamacıları: yayın programınızı nasıl düzenliyorsunuz?