2025'te İşiniz İçin En İyi İçerik Pazarlama Ajansları

Bir partide, son kamp gezisi hakkında konuşmaya başlayan biriyle tanışıyorsunuz. Yıldızlı geceleri ve kamp ateşi hikayelerini o kadar canlı bir şekilde anlatıyorlar ki, birdenbire kendi açık hava maceranızı planlamak için sabırsızlanmaya başlıyorsunuz.

Hikayelerini bitirdiklerinde, onların bir outdoor ekipman şirketi için çalıştıklarını anlıyorsunuz!

Az önce içerik pazarlamasını uygulamalı olarak deneyimlediniz ve bunun farkında bile değildiniz.

İşte harika içerik pazarlamasının gücü budur. Bilgilendirici, eğlenceli ve daha fazlasını istemenizi sağlar. Ve genellikle, bu zahmetsiz görünen hikayelerin arkasında, sihirlerini sergileyen içerik pazarlama ajansları vardır.

İçerik pazarlama ajansı, diğer işletmelerin hedef kitlelerini çeken, ilgilerini çeken ve hatta satış yapan içerik planlamasına, oluşturmasına ve dağıtımına yardımcı olan bir kuruluştur.

Şimdi, "Ama neden içerik pazarlama?" diye merak ediyor olabilirsiniz

Günümüzde en çok aranan para birimi dikkat ve içerik pazarlaması, marka bilinirliği ve büyümesinde çok önemli bir rol oynuyor.

İster bilgilendirici blog gönderileri, ister komik TikTok videoları, ister düşündürücü podcast'ler aracılığıyla olsun, içerik pazarlama, markaların geleneksel "ürünlerimizi satın alın" yaklaşımının ötesine geçen bir ilişki kurmalarına yardımcı olur.

Öyleyse, bu yıl dalgalar yaratmaya hazır içerik pazarlama ajanslarının dünyasını keşfedelim. ?

En İyi İçerik Pazarlama Ajanslarının Özellikleri

Doğru dijital pazarlama ajansını nasıl seçebilirsiniz? İşte iyi bir ajansı tanımlayan bazı ortak özellikler.

Açıkça tanımlanmış bir süreç: İhtiyacınız olan her şeyi kapsayan bir İhtiyacınız olan her şeyi kapsayan bir pazarlama yol haritasına sahip olacaklar. Bu, strateji geliştirme, pazarlama içeriği oluşturma, dağıtım ve analiz için açıkça tanımlanmış adımlara sahip oldukları anlamına gelir. Asla karanlıkta bırakılmayacaksınız, nereye gittiğinizi ve oraya nasıl ulaşacağınızı her zaman bileceksiniz

Kalıcı ortaklıklar: Uzun vadeli ortaklıklar kurarak müşterilerinin takımlarının bir uzantısı haline gelmişlerdir. Bir dijital pazarlama ajansının sadık müşterileri yoksa, muhtemelen işlerini doğru yapmıyor demektir

İletişimde şeffaflık: Sizi her zaman bilgilendirir, stratejilerini basit bir dille (pazarlama jargonuyla değil) açıklar ve bir şeylerin yolunda gitmediğini itiraf etmekten çekinmezler

Tüm bu nitelikler, yetkin bir içerik pazarlama ajansında bulunması gereken temel özellikler olmakla birlikte, aşağıdakiler gibi bazı diğer özelliklerin de olması iyidir:

Deneyim ve itibar: En iyi içerik pazarlama ajansları, zengin deneyim ve sağlam bir itibara sahiptir. Neyin işe yarayıp neyin yaramadığını anlamak için yeterince müşteri ile çalışmışlardır. Başarılı kampanyalar ve memnun müşterilerle dolu geçmişleri, yetenekleri hakkında çok şey anlatır. Bir ajans seçerken, sonuçlar elde ettiği kanıtlanmış ve memnun müşterilerden övgü dolu referanslar alan bir ajans arayın

Hizmetlerin maliyeti ve kapsamı: İçerik oluşturma ve stratejiden dağıtım ve analitiklere kadar kapsamlı bir dijital pazarlama çözümleri yelpazesi sunmalıdırlar. İhtiyaçlarınıza ve bütçenize uygun şeffaf fiyatlandırma ve esnek paketler sunarlar

?Profesyonel ipucu: Ne kadar öderseniz o kadar alırsınız, bu nedenle en ucuz seçeneği tercih etmek cazip gelse de, kaliteli içerik pazarlamasına yatırım yapmak önemli getiriler sağlayabilir.

Sektör odaklılık : Sektörünüzde uzmanlaşmış ajanslar, benzersiz zorluklarınızı ve hedef kitlenizi daha iyi anlar. Hedef pazarınızda yankı uyandıran ve etkileşimi artıran içerikler oluşturmak için gerekli uzmanlığa sahiptirler. Sektörünüzde kanıtlanmış bir geçmişe ve nişiniz hakkında derin bir anlayışa sahip ajansları arayın

Potansiyel müşterileri ve satışları artırmak: Sonuçta, içerik pazarlamasının temel hedefi potansiyel müşterileri ve satışları artırmaktır. En iyi ajanslar, dikkat çeken ve potansiyel müşterileri müşterilere dönüştüren içerik oluşturmayı bilir. Verilere dayalı stratejiler kullanarak içeriğinizi arama motorları, sosyal medya ve diğer kanallar için optimize eder, maksimum görünürlük ve erişim sağlarlar

? Dijital pazarlama dünyası hakkında merakınız varsa ve kendi pazarlama ajansınızı nasıl kurabilirsiniz diye düşünüyorsanız, başlangıç için kapsamlı bir blog yazımız var.

En İyi İçerik Pazarlama Ajansları

Seçiminizi yapabilmeniz için kapsamlı araştırmalarımız sonucunda derlediğimiz en iyi içerik pazarlama ajanslarının listesi aşağıda yer almaktadır:

1. NinjaPromo

ninja Promo aracılığıyla

En uygun olduğu alanlar: Blockchain, Web3 Pazarlama

Hizmet verilen sektörler: Kripto, BT, B2B, Fintech, Sağlık, SaaS

Önemli müşteriler: Samsung, Logitech, Yves Rocher, Stripe, Bitcoin. com, Burger King

Güçlü yönleri: Sosyal medya pazarlaması, arama motoru optimizasyonu (SEO), halkla ilişkiler, markalaşma, blok zinciri geliştirme

Fiyatlandırma: Abonelik tabanlı bir model sunuyorlar

Standart: 40 saat — 3200 $/ay

Pro: 80 saat — 5600 $/ay

En iyi seçim: 160 saat—9600 $/ay

Konum: New York, Londra, Dubai, Singapur, Hong Kong, Vilnius

Ninja Promo, sosyal medya pazarlaması ve influencer pazarlamasında güçlü bir uzmanlığa sahiptir. 2017 yılında kurulan şirket, o günden bu yana dünyanın dört bir yanına ofisler açmıştır.

Ninja Promo, tüm boyut ve sektörlerden kuruluşların projelerini yürütmede son derece yenilikçi, şeffaf ve deneyimli olmasıyla rakipleri arasında iyi bir üne sahiptir.

Ajans, kendi deyimiyle "bütçenizi zorlamadan" küresel pazarlama ve yaratıcı yeteneklerin en iyi %1'ine anında erişim sunmaktan gurur duymaktadır.

Abonelik hizmetlerine kaydolabilir ve sosyal medya ve SEO'dan video prodüksiyonuna ve web sitesi geliştirmeye kadar dijital pazarlama stratejileri konusunda uzmanlardan oluşan küresel bir ekiple anında bağlantı kurabilirsiniz.

2. Growfusely

growfusely aracılığıyla

En iyisi: SaaS şirketleri için kapsamlı içerik pazarlama

Hizmet verilen sektörler: SaaS, Teknoloji

Önemli müşteriler: SEMrush, Shopify, Mind the Graph, Whatfix

Güçlü yönler: SaaS içerik pazarlaması, SEO, bağlantı oluşturma, içerik yazımı konusunda derin uzmanlık

Fiyatlandırma: Özel fiyatlandırma

Konum: Bangalore, Mumbai

Growfusely, SaaS şirketlerine odaklanmaktadır. Adından da anlaşılacağı gibi, misyonları müşterilerini bolca büyütmektir. Growfusely bunu içerik denetimleri, medya yerleştirmeleri, e-posta ve podcast röportajları ve stratejik anahtar kelime optimizasyonu gibi çeşitli hizmetler aracılığıyla yapmaktadır

İçerik pazarlama stratejisi, oluşturma ve dağıtım konusunda uzmanlaşmış bu ajanslar, içeriğin marka sesine ve SEO en iyi uygulamalarına uygun olmasını sağlar.

Markanızı ve sesini platformlar arasında güçlendirmeye kendini adamış bir ajans arıyorsanız, Growfusely'yi deneyin! Veriye dayalı pazarlama taktikleri ve keyifli içeriklerle sizi bir düşünce lideri olarak konumlandıracaklar.

3. Sütun Beş

sütun Beş aracılığıyla

En uygun: Güçlü görsel içerik ve veri hikaye anlatımı arayan markalar

Hizmet verilen sektörler: Teknoloji, Saas, Finans, Sağlık, Eğitim, Tüketim Malları

Önemli müşteriler: Uber, Salesforce, SAP, Asana, Zendesk, Deloitte

Güçlü yönler: Marka stratejisi, içerik stratejisi, içerik oluşturma, dağıtım stratejisi

Fiyatlandırma: Özel fiyatlandırma

Konum: Costa Mesa, Brooklyn

Ödüllü bir kreatif ajans olan Column Five, veri görselleştirme, içerik stratejisi ve dijital pazarlama alanlarında mükemmeldir. En iyi hikaye kazanır — Column Five Media'nın felsefesi budur. Ve müşterileri için yaptıkları da budur.

Ajansın odak noktası, "müşterilerinin markalarının hikayesini, müşterilerin kalbini ve zihnini kazanacak ve nihayetinde pazarı kazanacak şekilde oluşturma, paylaşma ve kullanma yolculuğunda onlara rehberlik etmek"tir.

Infografikler, etkileşimli içerikler ve video prodüksiyonları aracılığıyla markaların hedef kitlesiyle bağlantı kurmasına yardımcı olan çekici görsel hikayeler yaratmalarıyla tanınırlar.

4. Animalz

via Animalz

En uygun: Düşünce liderliği için uzun form içerik

Hizmet verilen sektörler: SaaS, teknoloji, B2B

Önemli müşteriler: Amazon, Google, GoDaddy, Airtable, 360Learning

Güçlü yönler: SEO danışmanlığı, marka bilinirliği, potansiyel müşteri oluşturma, ürün pazarlama, araştırma

Fiyatlandırma: Özel fiyatlandırma

Konum: New York

Animalz, SaaS, teknoloji ve B2B şirketleri için uzun form içerik konusunda uzmanlaşmış bir içerik pazarlama ajansıdır. Müşterilerin düşünce liderliği kurmalarına ve organik trafiği artırmalarına yardımcı olan yüksek kaliteli, derinlemesine makaleler, vaka çalışmaları ve teknik raporlar oluşturur

Animalz, içeriğinin o kadar iyi olduğunu ki izleyicilerin pazarlama olduğunu bile fark etmediklerini övünür. Uzman yazarlar ve stratejistlerden oluşan takımları, ürettikleri içeriğin hem bilgilendirici hem de ilgi çekici olmasını sağlar.

5. Sayın İçerik

via Dear Content

En uygun: Yüksek kaliteli yazılı içeriğe ihtiyaç duyan SaaS ve B2B şirketleri

Hizmet verilen sektörler: SaaS, B2B

Önemli müşteriler: Shopify, Michael Page, freepik, iContainers

Güçlü yönler: İçerik stratejisi, içerik yazımı, potansiyel müşteri oluşturma

Fiyatlandırma: Özel fiyatlandırma

Konum: Barselona, İspanya

"Sevgili İçerik. Çünkü içeriği kalbimizde taşıyoruz ve işleri dönüştürme gücüne inanıyoruz. "

İçerik pazarlama ajansınızın inanmasını istediğiniz şeyin tam olarak aynısı gibi geliyor.

Dear Content, SaaS ve B2B kuruluşları için yüksek kaliteli içerik üreten butik bir ajanstır. Müşterilerin düşünce liderliği kurmalarına ve organik trafiği artırmalarına yardımcı olan blog gönderileri, teknik raporlar, vaka çalışmaları ve e-kitaplar konusunda uzmanlaşmıştır. Bu bize yeşil bayrak gibi görünüyor!

6. Temel

via Foundation

En uygun: Organik büyüme hedefleyen B2B SaaS şirketleri

Hizmet verilen sektörler: B2B, üretim, yazılım, SaaS

Önemli müşteriler: MailChimp, Canva, Snowflake, Unbounce, Webex

Güçlü yönler: Markalaşma, grafik tasarım, web tasarımı, sosyal medya, içerik oluşturma

Fiyatlandırma: Özel fiyatlandırma

Konum: Halifax

The Foundation, veri odaklı, etkili içerik pazarlama stratejileri oluşturmada uzmanlaşmış bir B2B içerik pazarlama ajansıdır. Stratejik içerik pazarlama, sosyal medya yönetimi ve SEO yoluyla şirketlerin hedef kitlelerini büyütmelerine yardımcı olurlar.

Etkili ve ölçülebilir içerik kampanyaları oluştururken, iyi performans göstermeyen mevcut içerik ve varlıkları yeniden kullanırlar. Müşterilerinin müşterilerini kapsamlı bir şekilde araştırır, doğru içerik pazarı uyumunu bulur ve iş hedeflerine ulaşmak için gerekli tüm faaliyetleri kolaylaştıran bir içerik motoru sunar.

Uzmanlıkları, yaratıcılık ve teknolojiyi birleştirerek özetler oluşturmak, hedef kitlenin arama amaçlarına uygun içerik yazmak ve metriklerdeki değişiklikleri yakından takip etmekte yatmaktadır.

7. Brafton

brafton aracılığıyla

En uygun: Kapsamlı içerik pazarlamasına ihtiyaç duyan her boyuttaki işletme

Hizmet verilen sektörler: Teknoloji, finans, sağlık, eğitim, tüketim malları

Önemli müşteriler: Canva, Stanford Üniversitesi, Zendesk, ThoughtTrace

Güçlü yönler: İçerik yazımı, grafik tasarım, video içerik üretimi, potansiyel müşteri oluşturma, inbound danışmanlığı, e-posta pazarlaması

Fiyatlandırma: Özel fiyatlandırma

Konum: Merkezi Boston'da bulunan şirketin Amerika, Avustralya ve Avrupa'da ofisleri bulunmaktadır

Brafton, içerik yazımı hizmetleri, içerik oluşturma, SEO, sosyal medya pazarlaması ve video prodüksiyonu sunan başka bir küresel tam hizmet içerik pazarlama ajansıdır. Veri odaklı yaklaşımı ve yüksek kaliteli içeriği ile tanınır. Uzmanlardan oluşan ekibi, içeriğin iş hedefleriyle uyumlu olmasını ve ölçülebilir sonuçlar elde edilmesini sağlar.

"Etkileyici pazarlama verileri + şirket içi yaratıcı dahiler = her zaman yüksek kaliteli içerik!"

Bu, bu pazarlama ajansının sloganıdır.

Ayrıca, gelen pazarlama konusunda da uzmanlığa sahiptir. SEO uzmanları, sosyal medya stratejistleri, ücretli uzmanlar ve yaratıcı içerik pazarlamacılarından oluşan küresel takımı, ölçeklenebilir içerik pazarlama kampanyaları tasarlama ve yürütme konusunda mükemmeldir. Strateji ve oluşturmadan uygulamaya kadar tüm süreci basitleştirerek müşteriler için etkili ve etkileyici sonuçlar sağlar.

8. Imagination Publishing

imagination Publishing aracılığıyla

En iyisi: Etkileyici hikaye anlatımı ve özel içerik stratejileri

Hizmet verilen sektörler: Finansal Hizmetler, Dernekler, B2B, Sağlık Hizmetleri

Önemli müşteriler: Educause, Wells Fargo, JP Morgan, Chick-fil-A, Epsilon

Güçlü yönler: İçerik pazarlama, oluşturma, dağıtım, performans

Fiyatlandırma: Özel fiyatlandırma

Konum: Chicago

Imagination Publishing, markalar için özel içerik stratejileri oluşturma konusunda uzmanlaşmıştır. İçerik oluşturma, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi ve video prodüksiyonu gibi hizmetler sunmaktadır. Yaklaşımları, hikaye anlatımına ve hedef kitleye hitap eden ilgi çekici içerikler oluşturmaya odaklanmıştır.

Ajans, işlerin "neden" yapıldığına odaklanarak hareket eder. İçerik pazarlamasını pazarlama ve ürün takımları için sürekli bir izleyici odaklı büyüme motoruna dönüştürmek için dört yönlü bir yaklaşımın gerekli olduğuna inanırlar. Bu yaklaşım, her içerik deneyiminin iş hedeflerine dayandırılmasını, izleyici ihtiyaçlarından beslenmesini ve esnek ve yinelemeli olarak tasarlanmasını gerektirir.

9. Optimist

via Optimist

En iyisi: SEO ile ürün odaklı içerik stratejisi

Hizmet verilen sektörler: Teknoloji, SaaS, e-ticaret, kar amacı gütmeyen kuruluşlar

Önemli müşteriler: Glide, Stampli, Kubera, Plytix

Güçlü yönler: SEO, bağlantı oluşturma, içerik oluşturma, içerik optimizasyonu

Fiyatlandırma: Özel fiyatlandırma

Konum: Denver

Optimist, stratejik içerik oluşturma ve dağıtım yoluyla markaların çevrimiçi varlıklarını büyütmelerine yardımcı olur. Organik trafik çeken ve ziyaretçileri müşterilere dönüştüren SEO odaklı içerik konusunda uzmanlaşmıştır.

Her müşteri için önce stratejiye, sonra içeriğe odaklanmak üzere eğitilmiş, yazarlar, stratejistler ve SEO uzmanlarından oluşan küresel bir takıma sahiptir.

Ajans, her çalışmaya müşterinin işini ve sektörünü iyice anlayarak başlar ve hedefleri en iyi şekilde gerçekleştirmek için en uygun yolları belirler. "Strateji dikte edilerek değil, dikkatlice belirlenerek oluşturulmalıdır" inanışını benimserler

Optimist'in içerik pazarlama hizmetleri, müşteri kuruluşunun benzersiz ihtiyaçlarını değerlendirmeyi, içerik varlıklarının doğru stratejik karışımını belirlemeyi, stratejiyi uygulamayı, sonuçları ölçmeyi, öğrenmeyi ve ayarlamayı içerir.

10. Omniscient Digital

omniscient Digital aracılığıyla

En uygun: Veri odaklı içerik stratejileri ve SEO arayan B2B şirketleri

Hizmet verilen sektörler: SaaS

Önemli müşteriler: Jasper, hotjar, Shipyard, AppSumo

Güçlü yönler: İçerik stratejisi, içerik üretimi, içerik optimizasyonu, bağlantı oluşturma, teknik SEO, dijital analitik

Fiyatlandırma: Özel fiyatlandırma

Konum: Austin

Omniscient Digital, B2B yazılım şirketlerinin organik arama ve içerik yoluyla büyümesine yardımcı olan bir içerik pazarlama ve SEO ajansıdır. Organik trafiği çeken ve potansiyel müşterileri sadık müşterilere dönüştüren uzun formlu, yüksek kaliteli içerik konusunda uzmanlaşmıştır

Sürekli öğrenme ve süreç optimizasyonuna olan bağlılıkları, tutarlı bir şekilde en üst düzey sonuçlar sunmalarını sağlar.

Öncelikle müşterinin mevcut web sitesini denetler, rakipleri analiz eder ve organik büyüme için bir SEO ve içerik stratejisi oluşturmak üzere sektörü inceler. Ardından, konu uzmanlığını sergilemek, web sitesi otoritesi oluşturmak ve hedef anahtar kelimelerde sıralama elde etmek için yüksek kaliteli içerik ve geri bağlantılar üretmeyi içerebilen SEO programını uygular.

Ardından, arama gösterimleri ve tıklamaları, organik trafik ve dönüşümler dahil olmak üzere arama performansını izlemek için raporlama gösterge panelleri oluştururlar. Performans verilerine ve işteki değişikliklere göre, programı yinelemek ve optimize etmek için fırsatları belirlerler.

11. Siege Media

siege Media aracılığıyla

En iyisi: İçerik pazarlama, SEO, PR

Hizmet verilen sektörler: Finans, e-ticaret, B2C, B2B, SaaS

Önemli müşteriler: Zapier, Panda Security, Adidas, Smith. ai

Güçlü yönler: SEO odaklı içerik oluşturma

Fiyatlandırma: Özel fiyatlandırma

Konum: San Diego

10 yılı aşkın süredir Siege Media, içerik stratejisi, pazarlama, bağlantı kurma ve daha fazlasının yardımıyla markaların organik trafiğini ve dolayısıyla gelirlerini artırmalarına yardımcı olmaktadır. Müşterilerine uçtan uca dijital pazarlama hizmetleri sunan yazarlar, pazarlamacılar, tasarımcılar ve SEO uzmanlarından oluşan bir takıma sahiptir.

Pazarlama hizmetleri SEO odaklı, müşteri odaklı ve sonuç verdiği kanıtlanmıştır. Müşterilerinin katlanarak büyümesini sağlayan trafik, bağlantı ve sıralamaları elde etmelerine yardımcı olmaktan gurur duyarlar. SEO hizmetleri, yıllık müşteri trafiği değerinde 148.646.000 doların üzerinde gelir elde etmektedir.

12. Influence & Co.

intero Digital aracılığıyla

En uygun: Düşünce liderliği ve marka otoritesi oluşturmak isteyen şirketler

Hizmet verilen sektörler: B2B, teknoloji, sağlık, finans, sigorta, fitness

Önemli müşteriler: Updox, Anomatic, Ease, Blackbaud

Güçlü yönler: Düşünce liderliği içeriği, içerik stratejisi ve dağıtımı, marka otoritesi oluşturma

Fiyatlandırma: Proje başına ortalama maliyet 10.000 $+, aylık sabit ücret 1.000-2.000 $

Konum: Columbia, Missouri

Influence & Co., düşünce liderliği ve içerik pazarlamasında uzmanlaşmıştır. İşletmelerin marka otoritesini oluşturmak ve etkileşimi artırmak için yüksek kaliteli içerik oluşturmasına ve dağıtımına yardımcı olur. Influence & Co., içerik pazarlaması ve düşünce liderliğinin kesişim noktasına odaklanarak kendini farklılaştırır.

Patentli teknoloji ve kanıtlanmış stratejilerle çalışan ajans, müşterilerin rakiplerinden pazar payı almak, marka değerini artırmak, nitelikli trafiği büyütmek ve gelir ile kârı artırmak için çalışır. Tam bir çözüm paketi sunan ajans, 2022 yılında Intero Digital tarafından satın alınmış olup, farkındalıktan kapanışa kadar tüm pazarlama hunisini desteklemektedir.

İçerik Pazarlama Ajanslarını Değerlendirme

İçerik pazarlama ajansları, markanızın kişisel hikaye anlatıcıları ve stratejistleri gibidir. Bu yaratıcı dahiler sadece kelimeleri bir araya getirmekle kalmaz, dikkat çekici hikayeler oluştururlar. Sihirli dokunuşlarıyla, markanızın mesajı insanlara ulaşmakla kalmaz, akıllarında kalır ve hızla yayılır.

Peki, iyi bir içerik pazarlama ajansını harika bir ajansdan nasıl ayırt edersiniz? Onları öne çıkaran dört özellik: İçerik ve hikaye anlatımında uzmanlar

Veri odaklı çalışırlar

Uyarlanabilirler

Harika işbirlikçiler

Bu ajanslar, mükemmel ürününüz ile hedef kitlenizin kayan parmakları arasında köprü kurar. Sadece içerik oluşturmakla kalmaz, konuşmalar yaratır, topluluklar oluşturur ve sıradan tarayıcıları sadık hayranlara dönüştürür. ?

Bu nedenle, içerik pazarlama şirketlerini dikkatle değerlendirmeniz ve işinizin parlamasına yardımcı olacak mükemmel eşleşmeyi bulmanız gerekir.

İçerik pazarlama ajanslarını değerlendirmek için temel kriterler

Şimdi, en iyi içerik pazarlama ajansını ararken şu faktörleri göz önünde bulundurun:

Vaka çalışmaları ve müşteri yorumları: Sadece onların sözlerine güvenmeyin, müşteri yorumlarını ve vaka çalışmalarını inceleyin; sizi "Vay canına!" dedirtecek başarı hikayelerini arayın. Eski müşterileri onları övüyorsa, doğru yoldasınız demektir. Sadece onların sözlerine güvenmeyin, müşteri yorumlarını ve vaka çalışmalarını inceleyin; sizi "Vay canına!" dedirtecek başarı hikayelerini arayın. Eski müşterileri onları övüyorsa, doğru yoldasınız demektir. Dijital pazarlama ajanslarını nasıl büyüteceklerini biliyorlar Geçmiş performans ve uzmanlık: Sektörünüzdeki markalarla çalışıp çalışmadıklarını kontrol edin. Sizin dilinizi konuşuyorlar mı? Her işi yapan değil, sizin işinizde uzman bir ajans arayın. Sizin nişiniz hakkında sanki o işi yaşamış gibi konuşabilirlerse, altın madeni bulmuşsunuz demektir İçerik stratejileri: Harika bir ajans, bir fabrika gibi içerik üretmez. İçerik pazarlama stratejilerini sizin benzersiz hedeflerinize göre uyarlamalıdır. Çeşitli içerik türleri sunuyorlar mı? Sosyal medya gönderilerinden uzun makalelere kadar her şeyi hazırlayabilirler mi? Özel ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde yaratıcı becerilerini esnek bir şekilde kullanabilen bir ajans arayın

Özel ihtiyaçlardan bahsetmek gerekirse, bir içerik pazarlama ajansının ihtiyacınız olup olmadığından emin değilseniz, sizin için başka bir çözümümüz var.

İçerik pazarlaması için ClickUp

ClickUp, ücretsiz içerik planlama ve içerik yazma şablonları ile içerik pazarlama yazılımı merkeziniz olarak fonksiyon görebilir .

Şirket içi pazarlama takımınızın planını yürütmenize, pazarlama kampanyalarınızı uçtan uca kolayca yönetmenize ve gerçekleştirmenize yardımcı olabilir!

ClickUp'ın İçerik Pazarlama Planı Şablonu

İlk olarak ihtiyacınız olana başlayalım! ClickUp'ın İçerik Pazarlama Planı Şablonu, kuruluşunuz için bir içerik pazarlama planı oluşturmanıza yardımcı olabilecek, yeni başlayanlar için uygun bir şablondur.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın İçerik Pazarlama Planı Şablonu ile etkili içerik pazarlama kampanyaları planlayın ve yürütün

Şablon üzerinde isim, tarih, atanan kişiler, öncelik, içerik türü, kanal, içerik sütunu, referanslar ve çok daha fazlasını işaretleyerek kolayca kampanya planları oluşturun! Bu şablon size şunları sağlar:

Hedef kitlenizi net bir şekilde tanımlayın ve onların ihtiyaç ve sorunlarına yönelik içerik fikirleri üretin

İçerik oluşturma ve dağıtımına rehberlik edecek bir strateji geliştirin

Takımınızın çabalarını hem yararlı hem de ilgi çekici içerik oluşturmaya odaklayın

Performans metriklerine göre içerik planınızı değerlendirin ve ayarlayın

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ClickUp'ın İçerik Takvimi Şablonu

Sırada, tüm dijital pazarlama çabalarınız için (blog, sosyal medya, e-posta ve daha fazlası) editoryal takviminizi düzenlemek için ClickUp'ın İçerik Takvimi Şablonu var.

Bu Şablonu İndirin Sıkıcı elektronik tabloları bir kenara bırakın ve ClickUp'ın İçerik Takvimi Şablonunu kullanarak yıl boyunca içeriği planlayın, düzenleyin ve izleyin

Kampanyalarınızın başlangıç ve bitiş tarihlerini, ilerleme durumunu, son teslim tarihlerini ve sahiplerini takip edin, öncelikleri işaretleyin ve görevleri gösterge panelinizden bir bakışta işaretleyin.

Hangi içeriğin ne zaman ve nerede yayınlandığını izlemek için birden fazla sayfa veya belgeyle uğraşmayı unutun. ClickUp'ın şablonu, tüm içeriğinizi görsel olarak izlemenizi sağlar. Görevlerinize belge, resim ve PDF ekleyebilirsiniz, böylece başlık resimleri ve blog taslaklarınızı ayrı ayrı aramak zorunda kalmazsınız!

Belirli bir görev hakkında yorum yapın ve e-posta veya diğer mesajlaşma araçlarıyla gidip gelmeden, platformun kendisi üzerinde görevle ilgili tüm şüphelerinizi netleştirin!

Bonus: İşte sizin için bazı ücretsiz içerik takvim şablonları listesi.

ClickUp'ın İçerik Yönetimi Şablonu

İçerik takviminizi oluşturduktan ve bir içerik planı hazırladıktan sonra, tüm eksiklikleri gidermek ve içerik pazarlama çabalarınızı birleştirmek için ClickUp'ın İçerik Yönetimi Şablonuna ihtiyacınız olacak!

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın İçerik Yönetimi Şablonu ile tüm içeriğinizi tek bir yerden düzenleyin ve yönetin

Bu, kullanıma hazır, son derece özelleştirilebilir bir şablondur ve sekiz farklı ClickUp yapılandırması sunarak tüm görevlerinizi sizin için en verimli şekilde görüntülemenizi sağlar: Pano, takvim, Liste, Karşılama, Zaman çizelgesi, Gantt ve daha fazlası.

ClickUp şablonlarının en iyi yanı, her proje için özel durumlar oluşturabilmenizdir! İçerik oluşturma projelerinizi yönetmek için farklı öznitelikler ekleyin ve kategorilere ayırın. Her projenin bütçesi, kanalı, bağlantısı, görev türü, mockup ilham kaynağı vb. için ayrıntılar ekleyin.

İster büyük ister küçük bir takım olun, platformda takım üyelerinizin ilerlemesini kolayca izleyebilir, farklı dijital pazarlama uygulamalarını yönetebilir veya kampanyanın nerede takıldığını kontrol edebilirsiniz.

ClickUp, Bir Sonraki Dijital Pazarlama Ekibiniz

İçerik pazarlama işlerinin yaklaşık %48'i ajanslara yaptırılıyor ve bu ajanslar markaları herkesin bildiği isimlere dönüştürüyor. Ancak unutmayın, harika içerik sadece başlangıçtır. Pazarlamanızın başarılı olması için, tüm yaratıcı fikirlerin doğru yönde akışını sağlamak için güçlü bir proje yönetimi aracına ihtiyacınız var.

İşte burada ClickUp devreye giriyor — içerik pazarlama yıldızlarının tüm doğru notaları çalmasını sağlayan sahne arkası ekibi gibi.

İster bu muhteşem ajanslardan biriyle çalışıyor ister kendi içeriklerinizi şirket içinde hazırlıyor olun, ClickUp, izleyicilerinizin daha fazlasını görmek için geri gelmesini sağlayacak içerikleri düzenlemenize, işbirliği yapmanıza ve oluşturmanıza yardımcı olmak için burada.

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