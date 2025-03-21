Verimlilik ve Etkinliği Artırmak için ClickUp AI'yı Kullanma

AI kullanım anketimiz, insanların %88'inin iş yerinde AI araçları kullandığını gösteriyor. Ancak, yalnızca %12'si verimlilik araçlarına entegre AI özelliklerini kullanıyor.

Neden? Çünkü bu bağımsız AI araçları, işinizi yapmanıza yardımcı olacak bağlamdan yoksundur.

Basit bir ifadeyle:❗️Günlük görevleri tanımlayan iş akışlarından ve verilerden izole edilirler❗️Bu bağlantının kesilmesi, parçalı deneyimlere ve sınırlı pratik değere neden olur

ClickUp Brain, ClickUp'ın AI asistanı, bu çok tanıdık durumların üstesinden gelmek için tasarlanmıştır. Yoğun işleri halleder, böylece siz küçük ayrıntılar yerine karar vermeye odaklanabilirsiniz.

Geçen haftaki toplantıdaki tartışmalara dayalı bir proje özeti mi ihtiyacınız var? Saniyeler içinde tamamlandı. Dağınık toplantı notları mı var? Çaba harcamadan düzenleyin. Görevler mi birikiyor? Anında önceliklendirin. Tüm bunları başka bir sekme açıp işinizi baştan açıklamak zorunda kalmadan yapabilirsiniz!

ClickUp AI'yı kullanarak iş gününüzü zorlu bir işten ziyade bir zafer gibi hissetmeyi öğrenmek ister misiniz? Bu blog yazısı tam size göre.

⏰ 60 saniyelik özet Bağımsız AI araçları silolar halinde çalışır ve içgörüleri gerçek işlere uygulamak için ekstra çaba gerektirir

ClickUp AI, çalışma alanınıza doğrudan entegre edilmiştir ve araçlar arasında geçiş yapmanıza gerek kalmadan gerçek zamanlı öneriler ve otomasyon sağlar

AI destekli içerik oluşturma, özetler ve akıllı önerilerle yazma, görev yönetimi ve proje planlamayı otomatikleştirin

AI destekli bilgi yönetimi ile anahtar bilgileri anında elde edin – artık sonsuz belge ve konu arasında arama yapmanıza gerek yok

Görev atamalarından proje güncellemelerine ve takiplere kadar AI destekli otomasyonla iş akışlarını basitleştirin

Görevleri özetleyerek, raporlar oluşturarak ve toplantıları zahmetsizce yazıya dökerek zaman kazanın ve gereksiz iş yükünü azaltın

Daha çok değil, daha akıllı çalışın—ClickUp AI, iş akışınızı kolaylaştırır, böylece siz anlamlı işlere odaklanabilirsiniz

ClickUp AI nedir?

ClickUp AI, ClickUp Brain olarak da bilinir ve işleri daha hızlı ve kolay hale getirmek için tasarlanmış, bağımsız AI araçlarının zahmetini ortadan kaldıran yerleşik verimlilik asistanınızdır . ClickUp ile tamamen entegre olduğu için, takımınızın görevlerini, belgelerini ve iş akışlarını anlar ve size gerçek zamanlı olarak daha akıllı öneriler sunar.

Otomatik özetler ve iş akışı otomasyonu sayesinde, yoğun işlere daha az zaman harcayıp asıl önemli işlere daha fazla zaman ayırabilirsiniz. Kısacası, ClickUp AI iş yapma şeklinize uyum sağlar. Pazarlama içeriği hazırlıyor, fikirler üzerinde beyin fırtınası yapıyor veya karmaşık projeleri özetliyor olsanız da, işlerinizi ilerletmek için size özel içgörüler sunar.

➡️ Daha fazla bilgi: Makine Öğrenimi ve Yapay Zeka Arasındaki Farklar

ClickUp AI'nın Anahtar Özellikleri

AI, Özel Alanlardan otomasyona kadar ClickUp'ın her yönünü destekler. Ancak en önemli üç özelliği seçmemiz gerekirse, şunları öneririz:

1. AI Yazma Asistanı

Taslak üzerinde takıldınız mı? ClickUp Brain, toplantı notları, e-postalar veya blog gönderileri gibi farklı içerik türlerini yazmanıza, düzenlemenize ve çevirmenize yardımcı olur. Ayrıca şunları da yapabilir:

Yazım ve dilbilgisi hatalarını düzeltin, üslubu ayarlayın ve fikirleriniz tükendiğinde yeni fikirler üretin

Uzun belgeleri anında özetleyin

İçeriği net ve yapılandırılmış tutmak için biçimlendirin

Yapılandırılmış veriler için tablolar oluşturun

Projeler arasında tutarlılığı sağlamak için yeniden kullanılabilir AI şablonları oluşturun

2. AI Bilgi Yöneticisi

ClickUp Brain, dijital bir hafıza bankası gibidir. Çalışma alanınızı hızlıca tarar ve proje ayrıntıları, toplantı notları veya müşteri talepleri gibi doğru bilgileri alır.

Diyelim ki bir toplantıdasınız:

ClickUp Brain'den sekmeler arasında geçiş yapmadan geçmiş tartışmalardan anahtar kararları ve ilgili verileri almasını isteyin

Bir müşteri güncelleme istediğinde, ClickUp Brain'den en son proje durumunu ve anahtar dönüm noktalarını hızlı bir şekilde almasını isteyebilirsiniz

ClickUp Brain'i kullanarak karmaşık belgeleri otomatik olarak özetleyin

ClickUp AI Bilgi Yöneticisi ile görevler, takımın ilerlemesi ve daha fazlası hakkında içgörüler edinin

📮ClickUp Insight: Kısa süre önce, bilgi çalışanlarının yaklaşık %33'ünün ihtiyaç duydukları bilgileri almak için her gün 1 ila 3 kişiye mesaj gönderdiğini keşfettik. Peki ya tüm bilgiler belgelenmiş ve hazır olsaydı? ClickUp Brain'in AI Bilgi Yöneticisi ile bağlam değiştirme artık geçmişte kaldı. Çalışma alanınızdan sorunuzu sormanız yeterlidir, ClickUp Brain bilgileri çalışma alanınızdan ve/veya bağlı üçüncü taraf uygulamalardan alır!

3. AI Proje Yöneticisi

Projelerinizi manuel çaba harcamadan ilerleten kişisel bir proje yöneticisi mi istiyorsunuz? ClickUp'ın AI Proje Yöneticisi, proje yönetimi görevlerini otomatikleştirerek ve iş akışlarını basitleştirerek verimlilikte devrim yaratır. Standup'lar, görev güncellemeleri ve alt görevler oluşturmaktan ayrıntılı proje planları oluşturmaya ve ilerlemeyi izlemeye kadar, hiçbir şeyin gözden kaçmamasını sağlar.

Size şu konularda yardımcı olabilir:

Görev atama : Alt görevler önerir ve görev oluşturmayı kolaylaştırır

Görev önceliklendirme : Görevlerin öncelik düzeylerine göre görevleri etkili bir şekilde düzenleyin ve yönetin veya daha iyi kararlar almak için içgörüler oluşturun

Zaman çizelgesi tahminleri: İpuçları ve geçmiş verileri kullanarak ayrıntılı proje planları ve zaman çizelgeleri oluşturmaya yardımcı olun

ClickUp AI nasıl kullanılır?

İş gününüzü verimli hale getirmeye hazır mısınız? ClickUp'ın AI asistanı size şu şekilde yardımcı olur:

👉🏽 Not: ClickUp AI'ya ücretsiz olarak erişebilirsiniz, ancak özelliklerde bazı sınırlamalar vardır. Gelişmiş AI özellikleri için, aylık 7 $'dan başlayan ücretli bir plana geçin.

1. ClickUp'ın herhangi bir yerinden başlatın

ClickUp Brain, platformun tamamına entegre edilmiştir. Bu, platformun hemen her yerinden AI'ya erişebileceğiniz anlamına gelir. İşte nasıl:

Araç çubuğu erişimi : ClickUp AI simgesi her zaman araç çubuğunda bulunur ve anında yardıma hazırdır

AI'ya sor düğmesi : Görevler, Belgeler, Yorumlar ve Sohbet'te mevcuttur, böylece AI'ya ihtiyacınız olan yerde sorular sorabilirsiniz

Yüzen AI simgesi: Bir görev veya belgede değilseniz, ekranlar arasında geçiş yapmadan hızlı erişim için sağ alt köşedeki AI simgesini arayın

⚠️ Ne soracağınızı bilmiyor musunuz? ClickUp AI, hızlı bir başlangıç yapmanıza yardımcı olacak önceden tasarlanmış komut istemleri ile birlikte gelir. Komut istem mühendisliğini öğrenmenize gerek yok. Bir komut istemini seçin ve iyileştirin, ağır işi AI'ya bırakın.

2. Görevleri oluşturun ve yönetin

ClickUp Brain, belgelerden, yorumlardan, gelen kutusu yorumlarından, sohbet mesajlarından ve hatta beyaz tahtalardan anında görevler oluşturur.

Herhangi bir yorum veya mesajın üzerine gelin ve ClickUp AI simgesini seçin. Ardından, AI ile görev oluştur seçeneğine tıklayın.

ClickUp Brain size şu konularda yardımcı olabilir:

✅ Doğru Liste ve Alan içinde görevi oluşturun

✅ Açık, bağlam açısından zengin başlık ve açıklama yazın

✅ Orijinal yorum konusuna bağlayın

ClickUp Brain ile AI tarafından oluşturulan görevler oluşturma

ClickUp Brain ayrıca görev açıklamalarını da hazırlar, böylece takımınız ne yapacağını tam olarak bilir.

Ayrıca, büyük görevleri alt görevlere böler. Görevi açın ve görev başlığının altındaki alt görevler oluştur seçeneğine tıklayın. Herhangi bir alt görevi yeniden adlandırabilir ve yanındaki onay kutusunu tıklayarak istenmeyenleri seçimi kaldırabilirsiniz.

3. Görevler ve belgeler hakkında sorular sorun

Birden fazla proje, takım veya paydaş yönetirken sonsuz görevlerin arasında boğulmak yerine, ClickUp Brain proje yöneticilerinin görev verilerine dayalı anlık, gerçek zamanlı yanıtlar almasını sağlar.

Acil işleri ve büyük hedefleri dengelemek için mükemmel bir özellik. 🔭

ClickUp Brain'i kullanarak görevleri aciliyet ve son teslim tarihlerine göre önceliklendirin

📌 Örnek komutlar: Projelerimdeki en acil görevler nelerdir?

Bugün hangi teslim tarihlerine odaklanmalıyım?

Hangi görevler gecikti?

Hangi görevler hala açık ve takımıma atanmış durumda?

ClickUp Brain ile uzun tartışmaları net ve eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürün

Uzun görevler, sonsuz belgeler ve bitmeyen yorum konuları, önemli olanı bulmayı zorlaştırır. ClickUp Brain, anahtar noktaları anında özetler, böylece kaydırma yapmadan en önemli güncellemeleri alırsınız.

Örneğin, bir proje güncellemesi yayınlanır ve aniden bir engeli tartışan 30'dan fazla yorum gelir. Son tarihler, kararlar ve eylem öğeleri? Son tarihler ve eylem öğeleri gibi önemli ayrıntılar süreçte kaybolur. Bunu düzeltmek için AI ile özetle seçeneğine tıklayın ve saniyeler içinde şunları elde edin:

✅ Projeye Genel Bakış

✅ Anahtar kararlar alın

✅ Sonraki adımlar

✅ Eylem öğeleri

Ayrıca ClickUp Brain'den şunları yapmasını isteyebilirsiniz:

Engelleri, riskleri ve öncelikleri belirleyin : Görevlerinizi özetleyerek ilerlemeyi engelleyen unsurları görün

Belgeleri zahmetsizce özetleyin : AI, belgelerin özetini hazırlar ve kolayca başvurulabilmesi için belgenin alt başlığı olarak ekler

İlerlemeyi anında izleyin : AI tarafından oluşturulan güncellemeler, görev öncelikleri, son teslim tarihleri ve takım işbirliğindeki değişiklikleri saniyeler içinde vurgular

Sohbet mesajlarını veya kanallardaki güncellemeleri özetleyin: AI'dan belirli bir döneme ait güncellemeleri size aktarmasını isteyin

ClickUp Brain'den uzun sohbet konularını özetlemesini ve sizi bilgilendirmesini isteyin

📌 Örnek komutlar: Web sitesi yeniden tasarım görevindeki en son güncellemeleri özetleyin.

Bu ürün gereksinimleri belgesini anahtar kararlar ve eylem öğelerine indirgeyin.

Bu sprint'in ilerlemesi hakkında hızlı bir genel bakış verin.

Geçen hafta bu görevde nelerin değiştiğini özetleyin.

5. E-postalar, blog gönderileri veya raporlar taslakları oluşturun

ClickUp Brain ile blog gönderileri, e-postalar ve daha fazlasını oluşturun

Herhangi bir iletişim yazısı yazmak zaman alır ve netlik için ince ayar yapmak iş yükünüzü daha da artırır.

ClickUp Brain, ihtiyaçlarınıza göre yapılandırılmış taslaklar, özetler ve raporlar oluşturarak bu süreci hızlandırır. Sıfırdan başlamak yerine AI tarafından oluşturulan metni iyileştirin.

İşte size nasıl yardımcı olacağı:

E-postalar: Proje güncellemeleri, müşteri iletişimi veya şirket içi mesajlar için profesyonel e-postalar oluşturun

Blog gönderileri: Belirli girdilere dayalı taslaklar veya tam taslaklar oluşturun

Raporlar: Tartışmalardan veya verilerden anahtar bilgileri çıkarın ve bunları yapılandırılmış raporlar halinde biçimlendirin

Toplantı notları: Referans olması için toplantılardan anahtar noktaları özetleyin

Düzenleme ve yeniden yazma: AI'dan taslağı iyileştirmesini veya madde işaretleri, alt başlıklar ve daha kısa paragraflarla daha kolay okunabilir hale getirmesini isteyin

📌 Örnek komutlar: Proje zaman çizelgesi hakkında paydaşları bilgilendiren bir e-posta taslağı hazırlayın.

Bu toplantı tartışmasını eylem öğelerine özetleyin.

İşyerinde verimliliği artırmaya yönelik bir blog yazısı taslağı oluşturun.

ClickUp Brain ile proje güncellemeleri için net ve profesyonel e-postalar yazın

6. İçeriğinizi çevirin ve yerelleştirin

ClickUp Brain ile her kitleye yönelik içeriği optimize edin ve iletişimi sorunsuz hale getirin

İçeriğin farklı dillere ve kültürel bağlamlara uyarlanması gerektiğinde, küresel takımlar ve müşterilerle iletişim kurmak zordur.

ClickUp Brain, yapay zeka destekli çevirmeniniz olarak devreye girer. Şu anda İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Almanca, Korece, Arapça ve daha fazlası dahil olmak üzere 12 dili desteklemektedir.

Yapabilecekleriniz:

Tek bir tıklama ile e-postaları ve belgeleri birden çok dile çevirin

Farklı hedef kitleler için üslubu, ifade biçimini ve kültürel nüansları uyarlayın

📌 Örnek komutlar: Bu müşteri güncellemesini resmi bir üslupla İspanyolca'ya çevirin.

Bu pazarlama e-postasını/reklam metnini konuşma dilinde kalmasını sağlayarak Fransızca'ya çevirin.

Bu ürün kılavuzunu Alman müşteriler için yerelleştirin.

7. Ses kliplerini metne dönüştürün

ClickUp Brain ile klipleri transkribe ederek önemli bilgileri kolayca bulun

Bir toplantıdasınız, hareket halindeyken sesli notlar alıyorsunuz veya bir ekip arkadaşınızdan sesli güncelleme alıyorsunuz. Daha sonra, anahtar ayrıntıları yakalamak için klibi birkaç kez tekrar dinlemeniz gerekiyor. Bu, yavaş ve sinir bozucu bir süreçtir.

ClickUp Brain, ses kliplerini kolayca metne dönüştürerek bilgilerin kolayca incelenmesi, düzenlenmesi ve paylaşılması için metin haline getirir.

Ayrıca, tam olarak ihtiyacınız olan bilgileri almak için AI'ya yeniden soru sorabilirsiniz. Örneğin, şunu sorun: Bu toplantı notlarında benim veya takımım için yapılacak herhangi bir eylem öğesi var mı?

🎤 Bazı pratik uygulamalar: Toplantı kayıtları : Tartışmaları notlara ve eylem maddelerine dönüştürün

Beyin fırtınası oturumları : Sözlü notlardan anahtar fikirleri yakalayın ve yapılandırın

Müşteri geri bildirimi: Sözlü içgörüleri eyleme geçirilebilir önerilere dönüştürün

8. Rolünüze özel yanıtlar alın

Farklı paydaşlar için ilgili güncellemeleri, raporları ve içgörüleri bulmak, genellikle sonsuz verileri taramak anlamına gelir.

ClickUp Brain bunu sizin için basitleştirir. Profil başlığınızı referans alır, erişiminiz olan Çalışma Alanı Belgelerini ve görevleri tarar ve yalnızca en alakalı bilgileri alır, böylece tam olarak ihtiyacınız olanı elde edersiniz.

AI her rol için şunları tarar: 🚀 Proje yöneticileri: Görevler ve raporlar, potansiyel darboğazları vurgulama 👥 Takım liderleri: Bekleyen görevler ve atanan kişiler 📊 Yöneticiler: Teslim edilecekler ve son tarihler hakkında net bir özet 💬 Satış takımları: Ortak sorunları belirlemek için biletler ve yorumlar 💻 Geliştiriciler: Önemli sorunları belirleyin ve aciliyetine göre sıralayın

ClickUp Brain'in AI yazarı ile role özel komutlar oluşturun

➡️ Daha fazla bilgi: İşyerinde verimliliği artırmak için AI'yı kullanma

9. Doğal dil kullanarak özel otomasyonlar oluşturun

Bir takım lideri olarak yapmak isteyeceğiniz son şey, günlük/haftalık/sık sık ortaya çıkan basit görevleri manuel olarak güncellemek değildir.

ClickUp'ın sezgisel AI Builder özelliği bunu sizin için yapar. İhtiyacınız olanı sade bir dille yazın, ClickUp Brain herhangi bir Alan, Klasör veya Liste genelinde otomasyonu yapılandırır.

ClickUp Brain ile otomasyon kuralları oluşturarak iş akışlarını optimize edin

📌 Bazı otomasyon örnekleri : Görev ilerlemesi: Bir görev "Tamamlandı" olarak işaretlendiğinde, onu "İnceleme"ye taşıyın ve QA'ya atayın

Proje izleme: Görevlerin %80'i tamamlandığında proje durumunu otomatik olarak güncelleyin

Takım bildirimleri: Öncelikli bir görev eklendiğinde Slack bildirimi gönderin

Görev atamaları: Yeni bir pazarlama talebi gönderildiğinde, bunu otomatik olarak içerik takımına atayın

⚠️ Unutmayın: Tüm otomasyonlar ilk başta mükemmel şekilde çalışmaz. ClickUp Brain, otomasyonunuzun sorunsuz çalışmasını sağlamak için adımları netleştirmenize ve talimatları iyileştirmenize yardımcı olur.

➡️ Daha fazla bilgi: Kullanabileceğiniz en iyi AI işbirliği araçları

Anlık toplantı özetleri ve eylem öğeleri

ClickUp AI Notetaker ile toplantılarınızı ses kaydedin, yazıya dökün ve özetleyin

ClickUp'ın AI not alma özelliği, tartışmaları otomatik olarak yazıya döküp özetleyerek ve eyleme geçirilebilir öğeleri çıkararak toplantı iş akışlarını kolaylaştırmanıza yardımcı olabilir. Manuel not alma yükünü hafifleterek katılımcıların konuşmaya odaklanmasını sağlar!

Otomatik özetleme: AI, gizli bir AI, gizli bir ClickUp Belgesinde tartışılan anahtar noktaların kısa bir özetini oluşturur

Eylem öğeleri: Transkriptten eylem öğelerini tanımlar ve çıkarır, böylece takip işlemini kolaylaştırır

ClickUp Görevleri ile entegrasyon: Eylem öğeleri ve özetler, mevcut veya yeni Eylem öğeleri ve özetler, mevcut veya yeni ClickUp Görevleri ve iş akışlarına sorunsuz bir şekilde entegre edilebilir

ClickUp'ta AI Ajanları

ClickUp'taki sohbet temsilcileri, sorguları özerk bir şekilde ele almak ve takım üyelerinin isteklerine göre eylemleri gerçekleştirmek için tasarlanmıştır. Bu temsilciler özerklik, tepki verme ve proaktiflik sergilerler, bu da kararlar almalarına, gerçek zamanlı değişikliklere uyum sağlamalarına ve belirli hedeflere yönelik inisiyatif almalarına olanak tanır.

Temsilci türleri arasında, Cevap Temsilcisi belirlenen bilgi kaynaklarını kullanarak kanallardaki sorulara yanıt verirken, Triage Temsilcisi tanımlanan kriterlere göre görevlerin ilgili kanal konularına uygun şekilde bağlanmasını sağlar. Kullanıcılar, "yıldırım" simgesine erişerek ClickUp Sohbet içinde bu temsilcileri oluşturabilir veya özelleştirebilir, böylece özel eylemler için koşullar, araçlar ve bilgi kaynakları tanımlayabilir.

Not: Bu makalenin yayınlandığı tarihte, temsilciler beta sürümünde hizmet vermektedir

ClickUp AI'yı İş Akışınıza Nasıl Uygulayabilirsiniz?

ClickUp AI araçlarının neler yapabileceğini öğrendiğinize göre, artık bunları çalışma alanınıza entegre etmenin zamanı geldi.

ClickUp Brain, projeleri yönetirken, pazarlama kampanyaları yürütürken veya mühendislik görevlerini izlerken, tüm iş akışlarına uyum sağlar.

Örneğin, Jamie, takımlar arasında birden fazla projenin planlanması ve yürütülmesinden sorumlu bir proje takım lideridir. En büyük zorluklar:

🛑 Yavaş proje planlama: Zaman çizelgelerini ve teslim edilecekleri kesinleştirmek için sürekli gidip gelme

🛑 Karmaşık görev atamaları: Kullanılabilirliği manuel olarak kontrol etme ve iş yüklerini dengeleme

🛑 Zaman alan durum toplantıları: Kararlar ve eylem öğeleri uzun sohbet konularında kaybolur

🛑 Kaotik ilerleme izleme: Manuel takipler ve sonsuz e-posta zincirleri işleri karmaşıklaştırır

Görevlerin gecikmeden ilerlemesini sağlamak için ClickUp Brain'e başvuruyor. İşte iş akışlarını zahmetsizce optimize etme yöntemi:

1. Beyin fırtınası yapın ve dakikalar içinde bir proje planı yazın

Yeni bir proje başlatmak için (bir web sitesinin yeniden tasarımı) Jamie'nin zaman çizelgeleri, teslim edilecekler, riskler ve dönüm noktalarını içeren yapılandırılmış bir proje planına ihtiyacı var.

ClickUp'ın AI'sı ile süreç şu şekilde işliyor:

Yeni bir ClickUp belgesi açılır

AI ile Yaz özelliğini kullanın

Metin kutusuna ayrıntılı bir komut girin

📌 Örnek komut: Bir web sitesinin yeniden tasarımı için bir proje planı oluşturun. Anahtar dönüm noktalarını, zaman çizelgelerini, iş kapsamını ve potansiyel riskleri dahil edin. Pazarlama takımı ve proje yöneticisi için uygun hale getirin.

AI, teslim edilecekler, son tarihler, bağımlılıklar ve risk değerlendirmelerini içeren yapılandırılmış bir plan oluşturur

Jamie, planı saatler yerine dakikalar içinde inceler ve iyileştirir

ClickUp Brain ile ayrıntılı proje planları oluşturun

Jamie ayrıca daha önce kullanılmış bir proje planını AI istemine yapıştırabilir ve şunu sorabilir: Aşağıdaki proje planını şablon olarak kullan ve yeni projemiz için iyileştir.

💡 Profesyonel İpucu: Proje planını ClickUp Belgesine ekledikten sonra, geri bildirim almak için takımla paylaşın. Ayrıca, proje ayrıntıları, yönergeler ve anahtar güncellemeler için başvurulacak kaynak olarak kullanmak üzere wiki'ye dönüştürebilirsiniz.

2. Proje planından görevler oluşturun ve atayın

Ardından, planı takım için eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün.

ClickUp Belgesinde Jamie, belgedeki anahtar eylem öğelerini vurgular, örneğin "Tel kafesler oluşturun ve maketler tasarlayın. " ClickUp Brain görevi oluşturur ve belgeye geri bağlayarak her şeyi bağlantılı tutar ve durum, atanan kişi ve öncelik gibi ayrıntıları ekler.

Ayrıca, ClickUp'ın AI'sı, gerekli ayrıntıları içeren görev açıklamasını hızlı bir şekilde oluşturur ve görev, son halini almadan önce gözden geçirilir ve düzeltilir.

📌 Örnek komut: "Tel kafesler oluşturun ve maketler tasarlayın" için ayrıntılı bir görev açıklaması oluşturun. Tasarım, marka yönergelerine uygun olmalı, mobil ve masaüstü cihazlara duyarlı olmalı ve A/B testi için varyasyonlar içermelidir.

ClickUp Brain ile saniyeler içinde net ve bağlamsal görev açıklamaları taslakları oluşturun

ClickUp Brain ile anında alt görevler oluşturun, düzenleyin ve kaldırın

Jamie'nin projesi hızla ilerliyor, ancak ilerlemeyi takip edebiliyor musunuz?

ClickUp Brain, gerçek zamanlı standup'lar ve ilerleme raporları oluşturarak zaman kazandırır ve herkesin uyumlu çalışmasını sağlar.

Takım standup'ları üç biçim seçeneğiyle sunulur:

Madde işaretli liste: Tamamlanan görevlerin hızlı bir özeti

Kısa: Tamamlanan görevlerin kısa bir özeti

Geleneksel: İlerleme, engeller ve sonraki adımların ayrıntılı dökümü

📌 Örnek: Jamie, takımının işleri hakkında hızlı bir güncelleme almak istiyor. ClickUp Brain'i açıyor, Write StandUp'a tıklıyor, tasarım ekibinin üyelerini seçiyor ve zaman aralığını son 24 saat olarak ayarlıyor. AI şu şekilde bir özet oluşturuyor: 🔢 Madde işaretli liste biçimi: ✅ Tamamlandı: Ana sayfa tel kafesleri tamamlandı

⏳ İlerleme: Mobil kullanıcı arayüzü tasarımı

🛑 Blok: Müşteriden geri bildirim bekleniyor 📝 Kısa biçim: Tasarım takımı ana sayfa tel kafeslerini tamamladı. Mobil kullanıcı arayüzü tasarımı hala ilerleme aşamasında ancak müşteri geri bildirimi beklendiği için gecikti. Lisa, ilerlemeden önce onay bekliyor. 📜 Geleneksel biçim: Son 24 saat içinde, tasarım ekibi ana sayfa tel kafeslerini tamamladı. Mobil kullanıcı arayüzü tasarımı devam ediyor ancak Lisa müşterinin onayını beklediği için şu anda bloklanmış durumda. Geri bildirim yarın gelmezse, genel zaman çizelgesi etkilenebilir. Müşteriye güncelleme için bir takip mesajı gönderildi.

ClickUp Brain ile günlük toplantıları otomatikleştirin ve gereksiz durum toplantılarını azaltın

➡️ Daha fazla bilgi: Yapay Zeka Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinmek İçin AI Podcast'leri

ClickUp AI'yı Etkili Bir Şekilde Kullanmak İçin En İyi Uygulamalar

ClickUp'ın AI'sı güçlüdür, ancak doğru kullanıldığında. AI'dan en iyi şekilde yararlanmak için bazı pratik stratejiler:

1. Daha iyi komutlar yazın

ClickUp Brain (henüz) zihin okuyamaz 😉. Talimatlarınız ne kadar açık ve net olursa, sonuçlar o kadar iyi olur. Ayrıca, hedef kitle, biçim veya üslup gibi ayrıntıları da ekleyin.

❌ Bu raporu özetleyin. ✅ Bu raporu CEO'ya sunmak üzere üç anahtar noktaya özetleyin. Etkili olan metrikleri yakalayın.

2. AI istemlerini kaydedin, paylaşın ve yeniden kullanın

Harika sonuçlar veren bir komut istemi bulursanız, kaydedin. ClickUp Brain, komut istemlerini arayüzünde kaydetmenize olanak tanır. İyi hazırlanmış komut istemlerinden oluşan bir kitaplık, zaman kazanmanıza ve tutarlılığı korumanıza yardımcı olur.

En iyi komutlarınızı ClickUp Brain'de kaydedin

3. Çıktıyı yineleyin

AI tarafından oluşturulan içerik her zaman ilk denemede mükemmel olmaz. Yanıt ihtiyaçlarınıza uygun hale gelene kadar AI'dan çıktıyı iyileştirmesini istemeniz gerekecektir.

4. Hedef kitlenize göre tonu ayarlayın

ClickUp Brain, yazım stilini farklı kitlelere uyacak şekilde uyarlayabilir, ancak bunu sizin yönlendirmeniz gerekir. Resmi bir rapor mu yoksa gayri resmi bir güncelleme mi istiyorsunuz? Tonunu ayarlayın, o da size sunsun.

Kullanım örneği Ton Prompt 📊 Liderlik güncellemeleri Profesyonel Bu proje güncellemesini yönetici kitlesine yönelik resmi bir üslupla özetleyin. Kısa ve öz olun, anahtar metrikleri vurgulayın ve stratejik içgörülere odaklanın. 💬 Takım sohbetleri, Slack güncellemeleri Gündelik Bu proje güncellemesini takım için samimi ve rahat bir üslupla özetleyin. Kısa ve motive edici olsun. 🎯 Müşteri iletişimi Kendinden emin, ikna edici Bir müşteri için proje güncellemesi yazın ve kendinden emin ve güven verici bir üslup kullanın. İlerlemeyi ve sonraki adımları vurgulayın.

5. Takımınızı AI'yı verimli bir şekilde kullanmak için eğitin

AI'nın nerede kullanılacağına (örneğin, rapor taslakları hazırlama, toplantıları özetleme, beyin fırtınası fikirleri) ve insan girdisinin kritik olduğu alanlara (örneğin, stratejik karar verme, yaratıcı hikaye anlatımı) ilişkin net kurallar belirleyin.

Takımınızın işe başlamasına yardımcı olmak için bir AI atölyesi düzenlemeyi veya hızlı örnekler içeren bir kaynak kılavuzu oluşturmayı düşünün.

ClickUp Brain ile Verimliliğinizi Otomatik Pilota Alın

AI sizin için çalışmalı, tersi olmamalıdır ve ClickUp Brain ile bu sonunda mümkün oldu.

Bağımsız AI araçları otomasyon sunabilir, ancak işi gerçekten kolaylaştırmak için gereken bağlamdan yoksundur. Silolar halinde çalışırlar ve süreçlerinize entegre etmek için ekstra çaba gerektirirler.

ClickUp Brain, yapay zekayı doğrudan iş akışınıza entegre ederek bu sorunu çözer ve görevleri, projeleri ve işbirliğini yönetme şeklinizin sezgisel ve sorunsuz bir parçası haline getirir. Sonuç? Araçlar arasında geçiş yapmak için daha az zaman harcarsınız ve anlamlı işlere daha fazla zaman ayırırsınız.

Yönetim için daha az zaman harcayıp, yapılacak işlere daha fazla zaman ayırmak mı istiyorsunuz? ClickUp'a bugün kaydolun! 🙌