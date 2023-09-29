yapay Zeka Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinmek İçin 20 AI Podcast'i

AI, proje yönetimi yazılımınızdaki otomatik görevlerden içerik oluşturmayı kolaylaştıran akıllı yazma asistanlarına kadar her yerde karşınıza çıkar. Ayrıca kodlama ve yazılım geliştirmeyi sorunsuz hale getiren teknolojiler ve çalışanların ödemelerini işlemek için AI araçları da mevcuttur.

Teknoloji gittikçe gelişirken, işlerimizi daha iyi hale getirmek için bu araçları nasıl kullanacağımızı öğrenmemiz ve uyum sağlamamız gerekiyor. Ancak, yapay zeka araçlarının denizinde bunu nasıl yapacağımızı bulmak zor olabilir. ?

AI podcast'leri bu konuda size yardımcı olabilir. Sektör liderleri, gazeteciler ve AI meraklıları tarafından sunulan bu programlar, AI'nın durumu, nasıl çalıştığı ve gerçek hayattaki kullanım örnekleri hakkında içgörüler sağlar.

Bir sonraki yürüyüşünüzde, araba yolculuğunuzda, spor salonunda veya izin gününüzde bu AI podcast'lerini dinlemek için zaman ayırın. En son AI gelişmeleri hakkında bilgi edinecek ve yenilikçilerin işlerini ilerletmek için AI'yı nasıl kullandığını öğreneceksiniz. ✨

yapay zeka merakınızı gidermek için en iyi 20 AI podcast'i

Spotify, Apple Podcasts ve daha fazlası gibi sitelerde dinleyebileceğiniz en iyi 20 AI podcast'i burada. Endüstri, ortaya çıkan değişiklikler ve makine öğrenimindeki en son trendler hakkında bilgi edinin. ?

Bu bilgilerle, teknolojiyi daha başarılı bir iş kurmak için kullanın. SaaS ve pazarlamadan yazılım geliştirme ve verimliliğe kadar, AI'nın sizi daha verimli hale getirebileceği sayısız yol vardır.

1. İşletmelerde AI

Yapay zeka araştırma şirketi Emerj, kurucusu ve sunucusu Daniel Faggella'nın yer aldığı haftalık bir podcast yayınlıyor. AI podcast'i, robotik, derin öğrenme ve veri bilimi alanlarında sektör liderleriyle yapılan röportajlara odaklanıyor.

Birçok bölüm, hangi AI araçlarının deneysel olduğu ve hangilerinin işlere somut değer sağladığının kanıtlandığına odaklanıyor. Bu araçlar arasında makine öğrenimi, veri bilimi veya pratik AI seçenekleri yer alıyor.

Bu AI podcast'ini dinleyerek sektör trendleri ve stratejik planlamanızda AI'yı uygulama yolları hakkında bilgi edinin. Ayrıca, SaaS, yazılım geliştirme veya ürün yönetimi alanlarında çalışıyor olsanız da, AI'nın getirdiği yeniliklerden işinizi geliştirmek için nasıl yararlanabileceğinizi öğrenin.

2. AI Podcast

AI Podcast aracılığıyla

Noah Kravitz, NVIDIA'nın The AI Podcast'inde, insanlara ve başarı hikayelerine odaklanarak AI'nın çevremizdeki dünyaya etkisini keşfediyor. Sanat ve bilimden iş ve ekolojiye kadar AI'yı her yönüyle ele alan bu podcast, girişimcilerin ve değişim öncülerinin günümüzde AI'yı nasıl kullandıklarına dair kapsamlı bir görünüm sunuyor.

Öne çıkan bölümler arasında Google, Oracle ve Deloitte'tan teknoloji uzmanlarıyla yapılan röportajlar yer alıyor. Her bir podcast bölümünü dinleyin veya sektörünüz için anlamlı olanlara dalın.

Spor şirketinde pazarlama yöneticisi, üniversitede eğitimci veya teslimatta yapay zeka kullanmanın yollarını arayan bir lojistik yöneticisi olun, size uygun bir yapay zeka podcast bölümü mutlaka vardır.

3. AI'ya Bakış

Eye on AI, bilgisayar bilimi ve yapay genel zeka (AGI) alanındaki en son trendleri ele alan iki haftada bir yayınlanan bir AI podcast'idir. New York Times muhabiri Craig S. Smith'in sunuculuğunu üstlendiği podcast, AI'yı gerçek dünyaya yerleştirerek belirgin bir gazetecilik yaklaşımı sergiliyor. ?️‍?️

İş liderlerinin verimliliği artırmak, müşterilerle etkileşimli konuşmalar kurmak ve görevleri otomatikleştirmek için AI'yı nasıl kullandığını öğrenmek için dinleyin. Ayrıca, AI'nın varoluşsal tehdidini ele alan birkaç bölüm de var, böylece makine öğreniminin işiniz için ne anlama geldiğini ve nasıl uyum sağlayabileceğinizi öğrenebilirsiniz.

4. AI Today Podcast

Birçok iş sahibi ve teknoloji meraklısı için AI belirsiz bir kavramdır. AI Today'in sunucuları Kathleen Walch ve Ronald Schmelzer, iş dünyasında AI'nın pratik ayrıntılarını ele alarak konuyu netleştiriyor. AI Terimler Sözlüğü Serisi'ni dinleyerek çeşitli AI terimlerini ve bunların gerçek hayattaki anlamlarını öğrenin.

Ayrıca, AI uzmanları ve veri bilimcileriyle röportajlar yaparak AI'nın işleyişini ve bunun işler, düşünce liderleri ve teknoloji şirketleri için ne anlama geldiğini derinlemesine inceliyorlar. En iyi bölümlerden biri, AI'nın işgücü üzerindeki etkilerini tartışan AI uzmanı Valerio de Stefano ile yapılan röportajdır.

5. Veri Şüphecisi

Kaynak: Data Skeptic

Kyle Polich, Data Skeptic podcast'ini 2014 yılında başlattı. Hedefi, AI ile ilgili iddiaları bilimsel bir yaklaşımla ele almak ve abartılı beklentileri ortadan kaldırmaktır. Böylece, işiniz için hangi AI araçlarının ve trendlerinin gerçekten önemli olduğunu anlayabilirsiniz.

Bölümler, dil öğrenme modellerinden sinir ağlarına ve AI'nın geleceğine kadar her şeyi kapsıyor. Favori bölümlerimizden biri, Prowler'dan Dongho Kim'in AI ve karar vermeyi tartıştığı bölüm. Proje yönetimi ve AI'nın kesişim noktasına ilgi duyan liderler için mutlaka dinlenmesi gereken bir podcast.

6. Konuşan Makineler

Talking Machines aracılığıyla

Katherine Gorman ve Neil Lawrence, cuma günleri yeni bölümleri yayınlanan iki haftalık bir podcast olan Talking Machines'in sunucularıdır. Talking Machines, makine öğrenimine ilgi duyanlar için en iyi AI podcast'lerinden biridir. ?️

AI araçlarının arkasındaki teknolojiye odaklanırken, podcast aynı zamanda insani bir yaklaşım da sergiliyor. Bölümler, AI'daki çeşitlilik, sorumluluk ve en son teknolojiden yararlanan işler için işgücü hususları gibi konuları kapsıyor.

7. Yapay Zeka Podcast'leri

Tony Hoang tarafından sunulan Yapay Zeka Podcast'i, yapay zekayı daha kolay anlaşılır hale getirerek onu insanileştirmeyi amaçlamaktadır. Bölümler kısa ve öz, genellikle 10 dakikadan kısa olduğundan, işinizin yoğun günlerinde bile dinleyebilirsiniz.

Bölümlerin çoğu, teknoloji dünyasındaki en son haberlere odaklanıyor. Ayrıca robotiklerin nasıl işlediği, AI kurallarının sektörünüzü nasıl etkileyebileceği ve AI kullanmak için ihtiyaç duyacağınız veri becerileri gibi konulara dair kısa açıklamalar da bulabilirsiniz.

8. AI'da Sesler

Makinelerin giderek daha fazla öne çıktığı bir dünyada (merhaba self-check-out kasaları ve plaj temizleme robotları), Voices in AI teknolojiye insani bir yüz kazandırıyor.

Sunucu Byron Reese, AI ve teknoloji alanındaki en parlak zihinleri konuk ediyor. Startup kurucularından güvenlik uzmanlarına ve etikçilere kadar, bu podcast'te günümüzün trend konularına dair her zaman ilginç konuşmalar bulabilirsiniz.

9. Lex Fridman Podcast

En iyi AI podcast'leri, makine öğrenimi sektöründeki en son değişiklikleri anlayan teknoloji uzmanları tarafından sunulmaktadır. Bu kendi adını taşıyan podcast, MIT'de AI araştırmacısı olan Lex Fridman'ın uzmanlığı sayesinde en iyiler arasında yer almaktadır.

Elon Musk, Sam Harris, Joe Rogan ve Jaron Lanier gibi yapay zeka meraklılarıyla sohbetler düzenlemiştir. Bu podcast, ağırlıklı olarak makine öğrenimi üzerine olsa da, veri bilimi, yapay zeka ve diğer yeni teknolojiler gibi konular da ele alınmaktadır.

10. TWIML AI Podcast

TWIML —aka This Week in Machine Learning—her Monday ve Thursday yeni bölümler yayınlıyor. Sam Charrington'ın sunuculuğunu yaptığı TWIML AI Podcast, en son AI teknolojilerinden eyleme geçirilebilir içgörüler yaratmayı amaçlıyor.

Bir proje yöneticisi olarak, süreçlerinizi sorunsuz hale getiren görevleri ve veri entegrasyonlarını otomatikleştirmek için AI'nın nasıl kullanıldığına dair derinlemesine bilgi veren bölümleri çok seveceksiniz. Yazılım geliştiricileri, dil öğrenme modelleri (LLM'ler), üretken AI ve programatik mühendislik ile ilgili bölümleri dinleyebilir.

11. Pratik AI

Practical AI, AI uzmanlarıyla röportajlar yapan ve en son teknolojilerle ilgili gerçek hayattan senaryolar sunan Chris Benson ve Daniel Whitenack tarafından sunulmaktadır. Canlı tartışmalar, harika uygulamalar, vektör veritabanları ve AI kullanımının yasal sonuçları gibi konuları kapsamaktadır.

Pazarlamacılar, AI'nın içerik üretimini nasıl hızlandırabileceğine odaklanan podcast bölümlerini ve LLM'lerin yetenekleri hakkındaki tartışmaları beğenecekler. Yazılım meraklıları, uçtan uca bulut bilişim ve sunucusuz GPU'lar hakkındaki bölümleri dinleyebilirler.

12. Hard Fork

Hard Fork, Kevin Roose ve Casey Newton'un sunuculuğunu yaptığı bir New York Times podcast'idir. Podcast, yapay zeka alanındaki en son gelişmeleri anlamaya yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Bu podcast'i, yapay zeka dünyasındaki haberler ve makine öğrenimi ve veri bilimi ile ilgili her şey için başvurabileceğiniz bir kaynak olarak düşünün. ?️

Pazarlama müdürü olarak, Google arama ve yapay zekanın nasıl etkileşime girdiğini daha iyi anlayabilirsiniz. Ayrıca, sosyal medyanın yapay zeka algoritmalarıyla birlikte nasıl değiştiğine dair içgörüler edinebilirsiniz.

İşletme sahipleri için, yeni trendleri, haberleri ve mevzuatı ele alan bölümler stratejik planlama için bir temel oluşturabilir.

13. DeepMind: Podcast

Google aracılığıyla

DeepMind, Google'ın bir yan kuruluşudur ve podcast'leri AI'nın dünyayı nasıl değiştirdiğini keşfeder. AI sektörünün önde gelen uzmanlarıyla yapılan röportajlar ve teknolojinin kendisine derinlemesine dalışlar içeren bir karışımdır.

AI'nın herkes için adil hale getirilmesi için verilen mücadele ve iş liderlerinin AI'yı büyük zorlukları çözmek için nasıl kullandıkları hakkında daha fazla bilgi edinmek için dinleyin. Genomik, koruma, pazarlama ve robotik alanlarında liderlerin görüşlerini dinleyeceksiniz.

14. AI hakkında Intel

Intel AI podcast'i, AI'nın vaatleri ve mevcut başarısı konusunda farklı bakış açılarını tablo haline getiriyor. Bazı bölümler sinirbilim ve AI'nın çalışanların verimliliğini nasıl artırabileceğini ele alıyor.

Diğerleri ise yapay zekayı hükümet, biyotıp ve kamu politikalarında ele alıyor. Yapay zekanın adaleti, yapay zekayı veriler için kullanma yolları ve teknolojiyi daha iyi süreçler oluşturmak için kullanma teknikleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için dinleyin.

15. AI ve İşin Geleceği

PeopleReign'in CEO'su Dan Turchin, AI and the Future of Work podcast'inde en son gelişmeleri ve teknolojinin iş yerlerini nasıl etkilediğini ele alıyor. İnsan kaynakları ve bilgi teknolojisi alanlarında çalışanlar için özellikle ilginç olan bu podcast, liderlik, düzenlemeler ve inovasyon gibi konuları ele alıyor.

Podcast, yapay zekanın faydaları ile takımlar için olası etkileri arasında bir denge kuruyor. Yapay zekanın çalışanlarınızı nasıl etkileyebileceğini ve şirketinizin riskleri azaltmak için nasıl uyum sağlayabileceğini daha iyi anlamak için dinleyin. ?‍?

16. Bot Canon

Bot Canon, farklı bir tür AI podcast'idir. AI haberlerini ve trendlerini ele almak yerine, bu podcast AI'yı kullanarak klasik edebiyat eserlerinin bir makine tarafından nasıl yazılabileceğini araştırır. İçerik yazarları ve edebiyat meraklılarının keyif alacağı, AI'nın işleyişine büyüleyici bir dalış.

Her bölüm farklı bir esere odaklanıyor. Popüler bölümler arasında "Hobbit", "Charlie ve Çikolata Fabrikası" ve "Karamazov Kardeşler"in AI sürümleri yer alıyor. Bu eğlenceli ve kısa podcast, AI ile insan yaratıcılığının avantajları hakkında düşünmenizi sağlayacak.

17. Beyin Esinli

Brain Inspired aracılığıyla

Brain Inspired, sinirbilim ve yapay zeka arasındaki bağlantıları araştıran bir başka entelektüel podcast. Yapay zeka kullanılan bir sektörde profesyonel olarak çalışıyorsanız, bu podcast'i daha iyi algoritmalar yazmak ve yeni ürünler veya projeler hayal etmek için kullanabilirsiniz.

Podcast'teki bölümler, erken dil ve bilişten psikolojiye ve hafıza felsefesine kadar her şeyi kapsar. Nasıl daha iyi bir lider olabileceğinizi, şirketinizde daha iyi öğrenme sistemleri oluşturabileceğinizi ve takımınızdaki farklı öğrenenleri desteklemenin yollarını öğrenin.

18. Makinelere Güveniyoruz

In Machines We Trust, MIT Technology Review tarafından sunulan bir podcast'tir. Yapay zekanın etkilerini derinlemesine inceleyen bu podcast, sohbet robotları, doğal dil işleme araçları ve AI Chrome uzantıları dahil olmak üzere düzinelerce alanda teknolojiyi keşfediyor.

İlginç bölümler arasında, bir bağın şaraplarını iyileştirmek için yapay zekayı nasıl kullandığı ve perakende mağazaların sahtekarlığı önlemek için yapay zekayı nasıl kullandığı yer alıyor.

Bölümlerde günlük kullanım örnekleri ele alınarak teknolojiye somut bir boyut kazandırılıyor ve iş liderleri olarak bu araçları kendiniz kullanmanın yollarını bulmanız kolaylaşıyor. ?️

19. ChatGPT Raporu

ChatGPT raporu, chatbot dünyasındaki en son haberleri içeren 10 dakikalık kısa bölümlerden oluşan bir podcast'tir. Ryan Collier ve Ben Meyerhoeffer'in sunuculuğunu yaptığı bu podcast'te OpenAI girişimleri, ChatGPT alternatifleri ve yapay zeka alanında neler olup bittiği hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

20. Ben, Kendim ve AI

MIT Sloan Management Review aracılığıyla

Me, Myself, and AI, MIT Sloan Management Review tarafından hazırlanan bir başka MIT podcast'idir. Bu sesli dizi, yapay zeka kullanan şirketlerin yalnızca %10'unun başarılı olmasının nedenini araştırmayı amaçlamaktadır.

Bu yapay zeka podcast'i, Airbnb, Duolingo ve Pinterest gibi şirketlerin liderleri de dahil olmak üzere büyük değişim öncüleriyle yapılan röportajlara odaklanıyor.

Bölümlerde karar verme, veri güvenliği ve yetenek geliştirme gibi konular ele alınmaktadır. Geniş bir yelpazeye odaklanan bu podcast'lerde, pazarlama, İK, BT veya yönetim gibi her sektörden dinleyiciler için ilgi çekici konular bulunmaktadır.

ClickUp AI ile Başlayın

ClickUp AI'yı kullanarak proje özeti oluşturma

İşinizde AI kullanmanın yollarını mı arıyorsunuz? Proje yönetimi, yazılım geliştirme, pazarlama veya başka bir alanda çalışıyor olun, her şeyi kolaylaştırmak için tasarlanmış dijital asistan ClickUp AI'yı deneyin.

Çeşitli kullanım durumları için yüzlerce kanıtlanmış araç içeren ClickUp AI'yı kullanmanın birçok farklı yolu vardır.

Asistan, satış takımları için haber bültenleri, e-postalar ve sunumları daha hızlı yazmanıza yardımcı olur. Pazarlama takımları, AI Yazma Asistanı sayesinde sosyal medya gönderilerini, blog makalelerini ve vaka çalışmalarını çok daha kısa sürede oluşturabilir.

Ürün ve mühendislik takımları, AI aracını kullanıcı test çalışmaları tasarlamak ve Ürün Gereksinimleri Belgeleri (PRD'ler) gibi belgeler yazmak için kullanır. Proje yöneticileri ise görevleri otomatikleştirmek, programları yönetmek ve tüm takım için görünürlük sağlamak amacıyla bu aracı kullanır. ?

İşiniz için yapay zekadan yararlanın

Makine öğrenimi podcast'lerinden AI'daki trendleri ve yenilikçilerin işlerini geliştirmek için en son teknolojileri nasıl kullandıklarını anlatan programlara kadar, öğrenme fırsatları sonsuzdur. Bu AI podcast'leriyle, hedeflerinize ulaşmak için AI'yı kullanmanın yeni yollarını ve içgörülerini keşfedeceksiniz.

ClickUp'a bugün kaydolun ve AI'nın işinizi nasıl yeni zirvelere taşıyabileceğini görün. ClickUp'ın AI özellikleriyle görevleri otomatikleştirebilir, saniyeler içinde yeni içerik yazabilir ve akıcı süreçler geliştirebilirsiniz.

Pazarlama, satış, geliştirme veya başka bir departmanda çalışıyor olsanız da, yeni başarı düzeylerine ulaşmanıza yardımcı olacak bir kullanım örneği mutlaka vardır. ?