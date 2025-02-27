2025'in en iyi 15 AI platformu

Bilseniz de bilmeseniz de, hayal edebileceğiniz her görev için bir AI aracı vardır.
En azından AI, işi tamamlamak için ihtiyacınız olan araçları oluşturmanıza yardımcı olabilir.
Gerçek olamayacak kadar iyi mi? Ben de öyle düşündüm. Bunu göz önünde bulundurarak, ihtiyaçlarınıza en uygun olanı bulmanıza yardımcı olmak için 15 farklı AI platformunu inceledim.
İster yapay zeka araçlarını keşfetmek ister belirli bir sorunu çözmek istiyor olun, burada aradığınızı bulacaksınız. 😉
Hadi bir göz atalım!
Bir AI platformunda nelere dikkat etmelisiniz?
AI platformlarını test ederken, birini seçmenin basit bir "alışveriş" görevi olmadığını keşfettim. Platformun AI yeteneklerini hedeflerime göre haritalandırmak için birkaç yönü göz önünde bulundurmam ve potansiyelini tam olarak kullanıp kullanamayacağımı kontrol etmem gerekti.
İşte özet:
- AI platformunun kullandığı makine öğrenimi algoritmasının türünü netleştirin. Bu, denetimli, yarı denetimli, denetimsiz veya pekiştirme olabilir. Bu, ML modelinizin nasıl gelişeceğini belirler
- AI platformunun, kullanım durumuna bağlı olarak sizin veya çalışanlarınızın manuel iş yükünü azaltabildiğinden emin olun
- Makine öğrenimi algoritmalarının insanlar tarafından okunabilir bir çıktı sağladığından emin olun
- Bir ML algoritmasının iş çalışma kalıplarınızı ve süreçlerinizi öğrenmesi için ne kadar süre gerekeceğini düşünün. Bu, doğru çıktılar üretmek için gereken süredir
- AI platformunu sistemlerinize entegre etmek ve uygulamak için ne kadar süre gerekeceğini ve işinizin kesintiye uğramayı karşılayıp karşılayamayacağını kontrol edin
💡 Profesyonel İpucu: AI platformlarının bu kullanım örneklerini inceleyerek, ihtiyaçlarınıza en uygun platformun seçim kriterlerini bulun.
En İyi 15 AI Platformu
Bugün mevcut en popüler 15 AI destekli görev platformunu test ettim ve en iyi özellikleri, sınırlamaları, fiyatları ve yorumlarını içeren bir liste hazırladım. İşte başlıyoruz:
1. ClickUp (AI otomasyonu, veri işleme ve proje yönetimi için en iyisi)
ClickUp, belgelerin, sohbetlerin, yapay zekanın ve hedeflerin gücünü merkezi bir dijital alanda birleştiren çok yönlü bir proje yönetimi platformudur.
Platformun yerleşik AI özelliği olan ClickUp Brain, şimdiye kadar test ettiğim en verimli iş AI'sı. Bu, görevlerinizi, belgelerinizi, takım üyelerinizi ve şirket bilgi tabanınızı AI aracılığıyla birbirine bağlayan dünyanın ilk sinir ağıdır.
Benim gibi kullanıcıların özel iş akışları oluşturmasına, tekrarlayan görevleri otomatikleştirmesine ve iş süreçlerini kolaylaştırmasına olanak tanır. Tetikleyiciler ve kurallar ayarını yaparak bildirim gönderme, görev atama, durumları güncelleme ve daha fazlası gibi eylemleri otomatikleştirebilirim.
Bu, zaman kazanmanın yanı sıra insan hatası riskini azaltır ve görevlerin tutarlı bir şekilde tamamlanmasını sağlar. ClickUp Brain ile proje yönetiminizi manuelden otomatik hale getirerek verimliliği artırabilirsiniz.
Proje durumu veya belgeleri hakkında güncelleme mi ihtiyacınız var? AI'ya sorun! AI Bilgi Yöneticisi özellikleriyle ClickUp Brain, iş yerinizin her yerinden sizin için verileri alabilir. Ayrıca, AI yazarı işi benim için yaptığı için artık e-posta yazmak veya proje belgelerini sıfırdan oluşturmak konusunda endişelenmiyorum!
AI destekli aramadan uçtan uca proje yönetimine kadar, ClickUp Brain tüm tercih ettiğim özellikleri güzel bir pakette sunuyor. 🎁
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Brain'i kullanarak ClickUp Görevlerindeki eylem öğelerinin görünürlüğünü artırın ve iş yükünüzü düzenleyin
- ClickUp Otomasyonunu kullanarak görevlerinizi, stand-up'larınızı, eylem öğelerinizi ve ilerleme güncellemelerinizi otomatikleştirin
- ClickUp Beyaz Tahtaları'nı kullanarak takımınızla işbirliği yapın, fikirlerinizi verimli bir şekilde toplayın ve hayata geçirin
- Toplantı notları, wiki sayfaları, makaleler vb. gibi ClickUp Belgeleri 'ndeki sohbet konularını ve metinleri özetleyin.
- ClickUp Clips kullanılarak oluşturulan sesli notları ve video klipleri transkripsiyonlayın
- Slack, Google Drive, GitHub, Dropbox ve daha birçok araçla 1.000'den fazla entegrasyon sayesinde iş akışlarınızı özelleştirin ve basitleştirin
ClickUp sınırlamaları
- ClickUp Brain, ClickUp ekosisteminin bir parçasıdır ve bağımsız bir araç olarak kullanılamaz
ClickUp fiyatlandırması
ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)
Daha fazla bilgi: AI Teknikleri: Makine Öğrenimi, Derin Öğrenme ve NLP'de Uzmanlaşma
2. OpenAI ChatGPT (Müşteri desteği ve iç operasyonlar için en iyisi)
OpenAI'nin ChatGPT'si, AI sektöründe hızlı üretkenlik yetenekleriyle tanınır. Bu aracı, AI ve makine öğrenimini kullanarak yazma, fikir üretme, beyin fırtınası ve bu üretken AI'nın tasarlandığı diğer görevlerde yardım almak için kullanıyorum.
ChatGPT'de gerçekten ilginç bulduğum bir özellik, mobil uygulamada görünen sesli konuşma seçeneği. Kulaklıklarınızı takıp uygulamadaki kulaklık simgesine dokunarak ChatGPT ile "konuşabilirsiniz"!
OpenAI ChatGPT'nin en iyi özellikleri
- Fikirleri keşfedin, içeriği kolayca yazın ve düzenleyin
- Metni farklı dillere çevirin
- Kod oluşturun ve hataları giderin
- ChatGPT'yi kullanarak verilerinizi analiz edin ve kalıpları ve eğilimleri daha hızlı tespit edin
OpenAI ChatGPT sınırlamaları
- Büyük dil modellerinde eğitilmiş olan ChatGPT, önyargılardan tamamen arınmış değildir. Bu, çıktılarınızı etkileyebilir
- Bu AI tamamen üreticidir ve yalnızca sınırlı görevleri yerine getirebilir
OpenAI ChatGPT fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Artı: Kullanıcı başına aylık 20 $
- Takım: Kullanıcı başına aylık 30 $
- Enterprise: Satış ekibiyle iletişime geçin
OpenAI ChatGPT puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (583 yorum)
- Capterra: 4,6/5 (57 yorum)
Daha fazla bilgi: En iyi 15 ChatGPT alternatifi
3. DataRobot (Tahmin modelleri oluşturmak ve dağıtmak için en iyisi)
DataRobot, veri bilimi ve makine öğrenimi ürünleri oluşturmak için ödüllü bir AI platformudur. İşletmeler için üretken ve tahmine dayalı AI konusunda uzman olduğu için, tahmine dayalı analitik modeli oluşturmak için test ettim. Data Robot, benim gibi teknik bilgiye sahip olmayan kullanıcıların tüm model oluşturma sürecinde yardımcı olan rehberli bir ş Akışı özelliğine sahiptir
Bu araç, sistemlerimle ve diğer uygulamalarla sorunsuz bir şekilde entegre olan özel AI uygulamaları oluşturmak istediğimde çok kullanışlı oluyor. Platform, basit entegrasyonlar sayesinde iş süreçlerimi kolayca bağlamamı, otomatikleştirmemi ve optimize etmemi sağlıyor.
DataRobot'un en iyi özellikleri
- Özel göreviniz için en iyi performansı gösteren modeli bulmak için çeşitli algoritmaları ve hiperparametreleri keşfedin ve test edin
- Model oluşturmada gereken manuel adımları otomatikleştirerek gereken zaman ve çabayı azaltır
- Modellerinizin tahminleri nasıl yaptığını anlamanıza yardımcı olan özellikler sunarak şeffaflığı ve güveni artırır
DataRobot sınırlamaları
- DataRobot, hesaplama açısından kaynak yoğun bir platformdur ve sistemleri yavaşlatabilir
- Veri kümelerinin boyutunda sınırlamalar vardır; tüm birleşimler için 100 GB ve veri kümesi başına 11 GB ile sınırlandırılmıştır. Bu sınırlamayı büyük projeler için kısıtlayıcı buldum
DataRobot fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
DataRobot derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,4/5 (20'den fazla yorum)
- Capterra: N/A (20'den az yorum)
Daha fazla bilgi: AI'yı Sorumlu Bir Şekilde Kullanma: AI Yönetişimi için Hızlı Kılavuz
4. TensorFlow (NLP uygulamaları için en uygun)
TensorFlow, yapay zeka için uçtan uca bir platformdur. Takımım, herhangi bir ortamda çalışabilen ML modelleri oluşturmak için bu platformu test etti. TensorFlow, grafik sinir ağlarının yardımıyla ilişkisel verileri doğru bir şekilde analiz etmede özellikle yararlıdır.
Analitik gücü sayesinde TensorFlow, gelişmiş araştırma uygulamaları için idealdir. Birçok kuruluş, platformlarıyla müşteri memnuniyetini artırmak için pekiştirmeli öğrenme modellerini kullanarak TensorFlow'u öneri sistemleri oluşturmak için kullanıyor (Netflix film önerileri gibi).
TensorFlow'un en iyi özellikleri
- Keras adlı üst düzey API ile karmaşık sinir ağlarını kolayca oluşturun ve eğitin
- TensorBoard görselleştirme aracını kullanarak makine öğrenimi modellerinin eğitim sürecini izleyin ve analiz edin
- XLA derleyicide çeşitli donanımlarda daha hızlı yürütme için TensorFlow grafiklerini optimize edin
TensorFlow sınırlamaları
- Bu platform, diğer araçlara kıyasla öğrenmesi nispeten daha zordur
- TensorFlow ile çalışmak için çok daha güçlü GPU'lara veya TPU'lara ihtiyacınız vardır, çünkü bu platform çok fazla kaynak gerektirir
TensorFlow fiyatlandırması
- TensorFlow açık kaynaklıdır ve indirip yüklemek ücretsizdir
TensorFlow puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (60'tan fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (100'den fazla yorum)
5. Microsoft Azure (Yapay zeka destekli iş çözümleri için en iyisi)
Microsoft Azure bir bulut bilişim platformudur ve AI bunun önemli bir parçasıdır. Ölçeklenebilir ve esnek bir platform olması ve geniş bir araç seti sunması nedeniyle AI destekli iş çözümleri (chatbotlar ve sanal asistanlar gibi) geliştirmek için yararlı buldum.
Genel olarak, bir dizi AI fonksiyonuna sahip mükemmel bir çok yönlü platformdur. Açık ve çok modlu modellerini inovasyon için kullanabilir, AI bot etkileşimlerinin bağlamsal gelişimi için RAG'yi (Retrieval Augmented Generation) kullanabilir ve AI yaşam döngüsünü daha iyi yönetmek için LLM'leri kullanabilirsiniz.
Microsoft Azure'ın en iyi özellikleri
- Azure Machine Learning kullanarak makine öğrenimi modelleri oluşturun, eğitin ve dağıtın
- Azure Cognitive Services'ın sağladığı bilgisayar görme, konuşma tanıma ve daha fazlası gibi hazır görevler için yerleşik AI modellerini kullanın
- Azure Bot Service kullanarak sohbet robotları oluşturun ve dağıtın
- Azure Data Lake Analytics ile büyük verileri kolayca analiz edin
Microsoft Azure sınırlamaları
- Mükemmel bir AI platformu olmasına rağmen, MS Azure Microsoft ekosistemine bağımlıdır
- Bazı Azure AI hizmetleri bölgeye özeldir ve bu durum küresel iş operasyonlarını etkileyebilir
Microsoft Azure fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
Microsoft Azure derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,4/5 (2.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (1.500+ yorum)
6. Google Cloud AI (AI'yı mevcut uygulamalara entegre etmek için en iyisi)
Google Cloud AI, görüntü tanıma ve NLP gibi görevler için önceden eğitilmiş AI modellerini kaynak olarak kullanmak için kullandığım bulut tabanlı bir AI makine öğrenimi platformudur. Vertex AI ile birlikte kullanıldığında, AI kullanımının teknik yapılandırma kısmını ortadan kaldırdığı için özellikle sofistike bir platformdur.
Bu araç, büyük belgeleri hızlı bir şekilde özetlemek veya RAG tarafından desteklenen bir sohbet uygulaması kurmak isteyenler için idealdir. Ayrıca, önceden yapılandırılmış AI/ML modülleriyle desteklenen görüntü işleme ardışık düzenlerini dağıtmak için de denedim.
Google Cloud AI'nın en iyi özellikleri
- Minimum kodlama ile özel makine öğrenimi modelleri oluşturmak için AI araçları paketi olan AutoML'yi kullanın
- Dialogflow'u kullanarak chatbotlar gibi konuşma arayüzleri oluşturun
- Bir dizi API olan Vision AI'yı görüntü ve video analizi, yüz tanıma vb. için kullanın.
- NLP özellikli araçları kullanarak duygu analizi için insan dilini anlayın ve işleyin
Google Cloud AI sınırlamaları
- Kullanıcılar, Google sistemlerinde hapsolup kalmanıza ve geçişi zorlaştırdığı için satıcıya bağımlılığı sınırlayıcı buluyor
Google Cloud AI fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
Google Cloud AI derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: N/A (20'den az yorum)
- Capterra: N/A (20'den az yorum)
7. Vertex AI (Dolandırıcılık tespiti ve öngörücü bakım için en iyisi)
Vertex AI, Google Cloud tarafından yönetilen bir makine öğrenimi platformudur. ML modellerimi oluşturmak, dağıtmak ve ölçeklendirmek için kullanıyorum. Bu araç, Google Cloud Services'ı kullandığımda sistemlerime sorunsuz entegrasyonlar sağlıyor.
Vertex AI, kısa süre önce Google'ın Gemini modelleriyle geliştirildi ve üretken görevlerle yetenekleri daha da genişletildi. Yeni müşteri olarak, Vertex AI'yı tam özgürlükle denemenizi sağlayacak 300 $ değerinde ücretsiz kredi alırsınız. Bu kredileri Google Cloud ürünlerinde istediğiniz yerde kullanabilirsiniz.
Vertex AI'nın en iyi özellikleri
- AutoML Tabloları kullanarak tablo verilerinde ML modellerinin oluşturulmasını ve eğitimini otomatikleştirin
- MLOps entegrasyonlarını kullanarak Dataflo ve Cloud Storage gibi diğer Google hizmetleriyle kolay entegrasyon sağlayın
- Hazır, özel araçları kullanarak model performansını, sapma algılamayı ve yeniden eğitimi yönetin
Vertex AI sınırlamaları
- Modelin yorumlanabilirliği şeffaf değildir, bu da ML modellerinin karar verme sürecini anlamayı zorlaştırır
- Vertex AI, Google franchise'ının bir parçasıdır, bu nedenle Google ekosistemine bağımlıdır
Vertex AI fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
Vertex AI derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,3/5 (430+ yorum)
- Capterra: N/A (20'den az yorum)
8. H2O. ai (Yerinde dağıtım için en iyisi)
H2O. ai, büyük verileri yönetmek için ideal olan kullanışlı, açık kaynaklı, dağıtılmış bir makine öğrenimi platformudur. Çeşitli algoritmalar (derin öğrenme ve gradyan güçlendirme gibi) aracılığıyla görüntü tanıma ve dolandırıcılık tespiti gibi uygulamalar oluşturmama yardımcı oldu.
En son Danube3-4B sürümüyle, platform 6 milyon belirteçlik bir eğitim tabanından yararlanarak %80'lik olağanüstü bir doğruluk oranına (10 atışlık HellaSwag Benchmark'ta) ulaşmanıza yardımcı olur. Bu güncelleme, NLP yeteneklerini kitlelere yaymayı amaçlamaktadır.
H2O. ai en iyi özellikler
- Dağıtılmış makine öğrenimi kullanarak birden fazla makinede verimli bir şekilde ölçeklendirin
- Bellek içi bilgi işlem ile daha hızlı işleme ve hızlı algoritmalar kullanın
- Otomatik özellik mühendisliği ile eksik değerlerin işlenmesini, etkileşim terimlerinin oluşturulmasını ve daha fazlasını otomatikleştirin
H2O. ai sınırlamaları
- H2O. ai nispeten kolay kullanıma sahip olsa da, bu platformda karmaşık modellerle çalışmak zor olabilir
- Platform, daha büyük veri kümelerini ölçeklendirerek karmaşıklık yaratır
H2O. ai fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
H2O. ai derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,5/5 (20'den fazla yorum)
- Capterra: N/A
9. IBM Watson Assistant (Self servis müşteri desteği için en iyisi)
IBM Watson Assistant, müşteri self servis istasyonları için özel genAI asistanları oluşturmak için kullanabileceğiniz bir konuşma AI platformudur. İç uygulamalar ve ön uç müşteri desteği için doğal ve akıcı sohbet robotları tasarlamanıza yardımcı olabilir.
Konuşma oluşturucu, sürükle ve bırak arayüzüne sahiptir, bu da herhangi bir AI platformu için kullanıcı dostu olmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ayrıca, bu platformun RAG ile güçlendirilmiş olması, onu çok daha doğru ve etkili hale getiriyor.
IBM Watson Assistant'ın en iyi özellikleri
- Kullanıma hazır LLM'ler, NLP'ler, NLU'lar (bu terimleri anlamak için bu AI sözlüğüne bakın) ve Akıllı Bağlam Toplama özelliğini kullanarak konuşmaların bağlamsal anlayışını geliştirin
- Doğru ve güncel konuşmalar için RAG'den yararlanın
- İşletmenizin IBM Watson Assistant modellerinde kendi eğitim verilerini kullanmasına olanak tanıyan model eğitimini özelleştirin
IBM Watson Assistant sınırlamaları
- Bu platform kullanılarak oluşturulan asistanın performansı, eğitim verilerinin kalitesinden önemli ölçüde etkilenir
IBM Watson Assistant fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
IBM Watson Assistant derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,4/5 (300'den fazla yorum)
- Capterra: N/A (20'den az yorum)
10. Amazon Sagemaker (Büyük modelleri ölçeklendirmek için en iyisi)
Amazon Sagemaker, işinizi kolaylaştırmak için tam olarak yönetilen bulut altyapısı, iş akışları ve araçlara sahip bir AI platformudur. Dolandırıcılık tespiti ve pekiştirmeli öğrenme gibi çeşitli kullanım durumları için ML modellerini oluşturmama, eğitmeme ve kolayca dağıtmama yardımcı oldu.
Amazon Sagemaker'da en çok sevdiğim şey, erişim kontrollerini basitleştiren ve ML projelerinizde şeffaflığı artıran yönetişim gereksinimleri için destek sağlaması. Bu araç, kendi temel modellerinizi oluşturmak ve bunları ince ayarlamak için oldukça kullanışlıdır.
Amazon Sagemaker'ın en iyi özellikleri
- Kod gerektirmeyen araçlar (profesyonel olmayanlar için) ve IDE'ler (veri bilimcileri için) kullanarak uzmanlık düzeyinizden bağımsız olarak kolayca işlerinizi halledin
- MLOps uygulamaları ve bunların standardizasyonu ile denetlenebilirliği ve şeffaflığı artırın
- Ek gelir kaynakları için sıfırdan temel modeller oluşturun
Amazon Sagemaker sınırlamaları
- Kullan-öde modelinde bile, büyük ölçekli projelerde maliyetler hızla artabilir
Amazon Sagemaker fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
Amazon Sagemaker puanları ve yorumları
- G2: 4,2/5 (30'dan fazla yorum)
- Capterra: N/A (20'den az yorum)
11. PyTorch (Ar-Ge ve bilgisayar görme için en iyisi)
PyTorch, NLP gibi uygulamalar için derin öğrenme modelleri oluşturmak için kullanabileceğiniz bir çerçevedir. Dinamik hesaplama grafikleri kullanarak görüntü tanıma uygulamaları ve üretken modeller oluşturmak için başarıyla kullandım.
Üretime hazır bir platform olarak, TorchScript kullanarak anında yürütme (Eager modu) ve derlenmiş yürütme (Graph modu) arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar, ki bu bence oldukça verimli. Ayrıca, platform dağıtılmış eğitimi ve performansı ölçeklendirmek ve optimize etmek için torch dağıtımlı bir arka uç kullanır.
PyTorch'un en iyi özellikleri
- Dinamik Hesaplama Grafiği'ni kullanarak ağ yapısında anında değişiklikler yapın
- PyTorch'un güçlü GPU desteğini kullanarak LLM eğitimini hızlandırın
- Önceden oluşturulmuş derin öğrenme modüllerinden oluşan zengin bir kütüphaneyi kullanarak çözümler oluşturun
- Güçlü bir topluluk ve kapsamlı belgeler aracılığıyla kolay desteğe erişin
PyTorch sınırlamaları
- Dinamik hesaplama grafiği, verimsiz bir bellek yönetimine sahiptir
- Öğrenme eğrisi daha diktir ve anlamak ve kullanmak zaman alır
PyTorch fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
PyTorch puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (21 yorum)
- Capterra: N/A
12. Keras (Hızlı prototipleme için en iyisi)
Keras, NLP ve üretken modellere dayalı uygulamalar geliştirmek için kullandığım üst düzey bir API'dir. Basit arayüzü sayesinde prototipleri kolayca oluşturmama yardımcı oldu.
Keras, hata ayıklama hızı, sürdürülebilirlik, dağıtılabilirlik ve kod şıklığına odaklanır
Keras ile çalışırken kod tabanımın nispeten daha küçük olmasını seviyorum. Bu, okunabilirliği artırıyor ve yinelemelerimi kolaylaştırıyor. Ayrıca, XLA derlemeleri, modellerin JAX ve TensorFlow ile daha hızlı çalışmasını sağlıyor ve çeşitli yüzeylerde dağıtımı daha kolay hale getiriyor.
Keras'ın en iyi özellikleri
- VGG, ResNet ve InceptionNet gibi önceden eğitilmiş modeller kullanarak geliştirme sürecini hızlandırın
- Görselleştirme araçlarını kullanarak TensorBoard gibi popüler görsel kütüphanelerle entegre edin
- Theano gibi çeşitli derin öğrenme motorları üzerinde modüler çerçeveyi çalıştırın
Keras sınırlamaları
- Arka uç çerçeveleri, Keras'ın yeteneklerini önemli ölçüde etkiler ve arka uç sorunlarını çıktıya aktarır
- Kullanıcılar, özel mimariler geliştirmede sorunlara yol açabileceğini söylüyor
Keras fiyatlandırması
- Platform, açık kaynaklı bir AI'dır ve indirip yüklemek ücretsizdir
Keras puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (60'tan fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (40+ yorum)
13. SAP Hana Cloud (Büyük veri kümelerini işlemek için en iyisi)
SAP Hana Cloud, büyük ölçekli veri uygulamaları oluşturmam ve başlatmamda bana yardımcı olan bir veritabanı yönetim sistemidir. Bu sistemi gerçek zamanlı veri analizi, dolandırıcılık tespiti, tahmine dayalı analitik ve gerçek zamanlı raporlama için kullandım.
Bu çok modlu DBMS (Veritabanı yönetim sistemi), her türlü iş yükü için sınırsız bir veritabanı sağlar. Bunu, üretken AI ve bağlam farkındalığını kullanabilen akıllı uygulamalar oluşturmak için kullanabilirsiniz.
SAP Hana Cloud'un en iyi özellikleri
- Akıllı veri keşif özelliğini kullanarak verileri verimli bir şekilde keşfedin ve analiz edin
- Grafik işleme özelliklerini kullanarak karmaşık ağ ilişkilerini analiz edin
- Tahmine dayalı analitik kullanarak gelecekteki iş trendlerini tahmin edin, kalıpları belirleyin ve daha fazlasını yapın
SAP Hana Cloud sınırlamaları
- SAP Hana Cloud, büyük ölçekli dağıtımlar söz konusu olduğunda pahalı olabilir
- Bu platformda tedarikçi bağımlılığı oldukça güçlü olabilir ve bu da geçişi zorlaştırabilir
SAP Hana Cloud fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
SAP Hana Cloud derecelendirmeleri ve incelemeleri
- G2: 4,3/5 (500'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (40+ yorum)
14. Alteryx Intelligence Suite (Veri hazırlama ve birleştirme için en iyisi)
Alteryx Intelligence Suite, veri hazırlama, birleştirme ve makine öğreniminin yeteneklerini bir araya getiren güçlü bir veri analizi platformudur. AI çözümlerini kullanarak tahmine dayalı modeller oluşturdum, büyük veri kümelerini analiz ettim ve eyleme geçirilebilir içgörüler elde ettim.
Bu araç, Google Tesseract OCR kullanarak PDF'lerden ve görüntülerden veri çıkarmak için özellikle kullanışlıdır. Aslında, yapılandırılmamış veya yarı yapılandırılmış verilerle çalıştığımda, Alteryx herhangi bir kod yazmam gerekmeden verileri kolayca çıkarabildi.
Alteryx Intelligence Suite'in en iyi özellikleri
- AutoML'yi kullanarak minimum manuel müdahaleyle tahmine dayalı uygulamalar oluşturun
- Bilgisayar görüşünü kullanarak nesne algılama, görüntü sınıflandırma, OCR ve daha fazlası için uygulamalar oluşturun
- Tahmin, sınıflandırma, regresyon ve daha fazlası için tahmine dayalı analitik kullanın
Alteryx Intelligence Suite sınırlamaları
- Bu platform, büyük veri kümeleri için kapsamlı hesaplama kaynakları gerektirir
- Kullanıcılar, karmaşık altyapılarla teknik uzmanlık gerektiren entegrasyon zorluklarıyla karşılaştı
Alteryx Intelligence Suite fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
Alteryx Intelligence Suite derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: N/A
- Capterra: N/A
15. Claude (Üretken görevler için en iyisi)
Claude, insan kalitesinde metinler oluşturabilen, yaratıcı içerikler yazabilen ve metinleri çevirebilen büyük bir doğal dil işleme modelidir. E-postalarımı yazmama ve soruları yanıtlamama yardımcı oldu.
Bu model, güvenli, daha doğru ve emniyetli olması için Anayasal AI kullanılarak eğitilmiştir. En iyi yanı, projelerde işbirliği yapmak istediğimde bir takım hesabı oluşturabilmemdir. Ayrıca, sonuçlara derinlik katmak için Claude'un araştırmalarına veya arka plan çalışmalarına kendi kaynaklarımı, bilgilerimi veya makalelerimi ekleyebilirim.
Claude'un en iyi özellikleri
- Örüntü tanıma ötesinde sofistike akıl yürütme görevlerini gerçekleştirin
- Kod oluşturma yeteneklerini kullanarak çeşitli programlama dillerinde kod yazın
- Görsel analiz kullanarak fotoğraflardaki, metinlerdeki, grafiklerdeki ve daha fazlasındaki tüm verileri analiz edin
Claude sınırlamaları
- Çoğunlukla eğitim verilerine bağlıdır ve bu veriler çıktılarda yanlışlıklar içerebilir
Claude fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Pro: Kullanıcı başına aylık 20 ABD doları
- Takım: Kullanıcı başına aylık 25 $
Claude derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,7/5 (23 yorum)
- Capterra: N/A (20'den az yorum)
💈 Bonus: En İyi 10 Claude AI Alternatifi
ClickUp ile AI'yı İş Gücüne Kazanın
Kurumsal çalışma alanları önemli ölçüde gelişti. Eskiden çalışanlar her zaman yanlarında not defteri ve kalem taşırdı, şimdi ise AI asistanları her yere onlarla birlikte giderek gerekli notları alıyor, içgörüler oluşturuyor, özel uygulamalar geliştiriyor ve toplantıları otomatik olarak planlıyor.
Bu blogda, tüm iç iş fonksiyonlarını kapsamanıza yardımcı olacak 15 AI aracını paylaştım. Bunlarla, AI iş akışı otomasyonundan içerik oluşturmaya kadar geniş bir görev yelpazesini yerine getirebildim.
Ancak çok yönlü bir platform olarak ClickUp Brain'i öneririm. Çalışma alanımın farklı yönlerini birbirine gerçekten bağlar ve görevleri yerine getirme sürelerini kısaltır. Sorunsuz iş akışları oluşturmaya çalışıyorsanız, ClickUp listenizin en başında yer almalıdır.
ClickUp'ı verimlilik artışı için vazgeçilmez aracınız yapın — bugün ücretsiz kaydolun.