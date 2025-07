2025'in en iyi 15 AI platformu

Bilseniz de bilmeseniz de, hayal edebileceğiniz her görev için bir AI aracı vardır.

En azından AI, işi tamamlamak için ihtiyacınız olan araçları oluşturmanıza yardımcı olabilir.

Gerçek olamayacak kadar iyi mi? Ben de öyle düşündüm. Bunu göz önünde bulundurarak, ihtiyaçlarınıza en uygun olanı bulmanıza yardımcı olmak için 15 farklı AI platformunu inceledim.

İster yapay zeka araçlarını keşfetmek ister belirli bir sorunu çözmek istiyor olun, burada aradığınızı bulacaksınız. 😉

Hadi bir göz atalım!

Bir AI platformunda nelere dikkat etmelisiniz?

AI platformlarını test ederken, birini seçmenin basit bir "alışveriş" görevi olmadığını keşfettim. Platformun AI yeteneklerini hedeflerime göre haritalandırmak için birkaç yönü göz önünde bulundurmam ve potansiyelini tam olarak kullanıp kullanamayacağımı kontrol etmem gerekti.

İşte özet:

AI platformunun kullandığı makine öğrenimi algoritmasının türünü netleştirin. Bu, denetimli, yarı denetimli, denetimsiz veya pekiştirme olabilir. Bu, ML modelinizin nasıl gelişeceğini belirler

AI platformunun, kullanım durumuna bağlı olarak sizin veya çalışanlarınızın manuel iş yükünü azaltabildiğinden emin olun

Makine öğrenimi algoritmalarının insanlar tarafından okunabilir bir çıktı sağladığından emin olun

Bir ML algoritmasının iş çalışma kalıplarınızı ve süreçlerinizi öğrenmesi için ne kadar süre gerekeceğini düşünün. Bu, doğru çıktılar üretmek için gereken süredir

AI platformunu sistemlerinize entegre etmek ve uygulamak için ne kadar süre gerekeceğini ve işinizin kesintiye uğramayı karşılayıp karşılayamayacağını kontrol edin

💡 Profesyonel İpucu: AI platformlarının bu kullanım örneklerini inceleyerek, ihtiyaçlarınıza en uygun platformun seçim kriterlerini bulun.

En İyi 15 AI Platformu

Bugün mevcut en popüler 15 AI destekli görev platformunu test ettim ve en iyi özellikleri, sınırlamaları, fiyatları ve yorumlarını içeren bir liste hazırladım. İşte başlıyoruz:

1. ClickUp (AI otomasyonu, veri işleme ve proje yönetimi için en iyisi)

ClickUp Brain ile başlayın ClickUp Brain ile yapılacakları ve görev güncellemelerini özetleyin

ClickUp, belgelerin, sohbetlerin, yapay zekanın ve hedeflerin gücünü merkezi bir dijital alanda birleştiren çok yönlü bir proje yönetimi platformudur.

Platformun yerleşik AI özelliği olan ClickUp Brain, şimdiye kadar test ettiğim en verimli iş AI'sı. Bu, görevlerinizi, belgelerinizi, takım üyelerinizi ve şirket bilgi tabanınızı AI aracılığıyla birbirine bağlayan dünyanın ilk sinir ağıdır.

Benim gibi kullanıcıların özel iş akışları oluşturmasına, tekrarlayan görevleri otomatikleştirmesine ve iş süreçlerini kolaylaştırmasına olanak tanır. Tetikleyiciler ve kurallar ayarını yaparak bildirim gönderme, görev atama, durumları güncelleme ve daha fazlası gibi eylemleri otomatikleştirebilirim.

Bu, zaman kazanmanın yanı sıra insan hatası riskini azaltır ve görevlerin tutarlı bir şekilde tamamlanmasını sağlar. ClickUp Brain ile proje yönetiminizi manuelden otomatik hale getirerek verimliliği artırabilirsiniz.

ClickUp Brain'de rol tabanlı komut istemlerini kullanarak geliştiricilerin, pazarlamacıların ve daha fazlasının özel ihtiyaçlarını karşılayın

Proje durumu veya belgeleri hakkında güncelleme mi ihtiyacınız var? AI'ya sorun! AI Bilgi Yöneticisi özellikleriyle ClickUp Brain, iş yerinizin her yerinden sizin için verileri alabilir. Ayrıca, AI yazarı işi benim için yaptığı için artık e-posta yazmak veya proje belgelerini sıfırdan oluşturmak konusunda endişelenmiyorum!

ClickUp Brain ile mesajlarınızı ve belgelerinizi daha iyi ve daha hızlı tasarlayın

AI destekli aramadan uçtan uca proje yönetimine kadar, ClickUp Brain tüm tercih ettiğim özellikleri güzel bir pakette sunuyor. 🎁

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

ClickUp Brain, ClickUp ekosisteminin bir parçasıdır ve bağımsız bir araç olarak kullanılamaz

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

2. OpenAI ChatGPT (Müşteri desteği ve iç operasyonlar için en iyisi)

chatGPT aracılığıyla

OpenAI'nin ChatGPT'si, AI sektöründe hızlı üretkenlik yetenekleriyle tanınır. Bu aracı, AI ve makine öğrenimini kullanarak yazma, fikir üretme, beyin fırtınası ve bu üretken AI'nın tasarlandığı diğer görevlerde yardım almak için kullanıyorum.

ChatGPT'de gerçekten ilginç bulduğum bir özellik, mobil uygulamada görünen sesli konuşma seçeneği. Kulaklıklarınızı takıp uygulamadaki kulaklık simgesine dokunarak ChatGPT ile "konuşabilirsiniz"!

OpenAI ChatGPT'nin en iyi özellikleri

Fikirleri keşfedin, içeriği kolayca yazın ve düzenleyin

Metni farklı dillere çevirin

Kod oluşturun ve hataları giderin

ChatGPT'yi kullanarak verilerinizi analiz edin ve kalıpları ve eğilimleri daha hızlı tespit edin

OpenAI ChatGPT sınırlamaları

Büyük dil modellerinde eğitilmiş olan ChatGPT, önyargılardan tamamen arınmış değildir. Bu, çıktılarınızı etkileyebilir

Bu AI tamamen üreticidir ve yalnızca sınırlı görevleri yerine getirebilir

OpenAI ChatGPT fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı : Kullanıcı başına aylık 20 $

Takım : Kullanıcı başına aylık 30 $

Enterprise: Satış ekibiyle iletişime geçin

OpenAI ChatGPT puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (583 yorum)

Capterra: 4,6/5 (57 yorum)

Daha fazla bilgi: En iyi 15 ChatGPT alternatifi

3. DataRobot (Tahmin modelleri oluşturmak ve dağıtmak için en iyisi)

dataRobot aracılığıyla

DataRobot, veri bilimi ve makine öğrenimi ürünleri oluşturmak için ödüllü bir AI platformudur. İşletmeler için üretken ve tahmine dayalı AI konusunda uzman olduğu için, tahmine dayalı analitik modeli oluşturmak için test ettim. Data Robot, benim gibi teknik bilgiye sahip olmayan kullanıcıların tüm model oluşturma sürecinde yardımcı olan rehberli bir ş Akışı özelliğine sahiptir

Bu araç, sistemlerimle ve diğer uygulamalarla sorunsuz bir şekilde entegre olan özel AI uygulamaları oluşturmak istediğimde çok kullanışlı oluyor. Platform, basit entegrasyonlar sayesinde iş süreçlerimi kolayca bağlamamı, otomatikleştirmemi ve optimize etmemi sağlıyor.

DataRobot'un en iyi özellikleri

Özel göreviniz için en iyi performansı gösteren modeli bulmak için çeşitli algoritmaları ve hiperparametreleri keşfedin ve test edin

Model oluşturmada gereken manuel adımları otomatikleştirerek gereken zaman ve çabayı azaltır

Modellerinizin tahminleri nasıl yaptığını anlamanıza yardımcı olan özellikler sunarak şeffaflığı ve güveni artırır

DataRobot sınırlamaları

DataRobot, hesaplama açısından kaynak yoğun bir platformdur ve sistemleri yavaşlatabilir

Veri kümelerinin boyutunda sınırlamalar vardır; tüm birleşimler için 100 GB ve veri kümesi başına 11 GB ile sınırlandırılmıştır. Bu sınırlamayı büyük projeler için kısıtlayıcı buldum

DataRobot fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

DataRobot derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,4/5 (20'den fazla yorum)

Capterra: N/A (20'den az yorum)

4. TensorFlow (NLP uygulamaları için en uygun)

tensorflow aracılığıyla

TensorFlow, yapay zeka için uçtan uca bir platformdur. Takımım, herhangi bir ortamda çalışabilen ML modelleri oluşturmak için bu platformu test etti. TensorFlow, grafik sinir ağlarının yardımıyla ilişkisel verileri doğru bir şekilde analiz etmede özellikle yararlıdır.

Analitik gücü sayesinde TensorFlow, gelişmiş araştırma uygulamaları için idealdir. Birçok kuruluş, platformlarıyla müşteri memnuniyetini artırmak için pekiştirmeli öğrenme modellerini kullanarak TensorFlow'u öneri sistemleri oluşturmak için kullanıyor (Netflix film önerileri gibi).

TensorFlow'un en iyi özellikleri

Keras adlı üst düzey API ile karmaşık sinir ağlarını kolayca oluşturun ve eğitin

TensorBoard görselleştirme aracını kullanarak makine öğrenimi modellerinin eğitim sürecini izleyin ve analiz edin

XLA derleyicide çeşitli donanımlarda daha hızlı yürütme için TensorFlow grafiklerini optimize edin

TensorFlow sınırlamaları

Bu platform, diğer araçlara kıyasla öğrenmesi nispeten daha zordur

TensorFlow ile çalışmak için çok daha güçlü GPU'lara veya TPU'lara ihtiyacınız vardır, çünkü bu platform çok fazla kaynak gerektirir

TensorFlow fiyatlandırması

TensorFlow açık kaynaklıdır ve indirip yüklemek ücretsizdir

TensorFlow puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (60'tan fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (100'den fazla yorum)

5. Microsoft Azure (Yapay zeka destekli iş çözümleri için en iyisi)

microsoft aracılığıyla

Microsoft Azure bir bulut bilişim platformudur ve AI bunun önemli bir parçasıdır. Ölçeklenebilir ve esnek bir platform olması ve geniş bir araç seti sunması nedeniyle AI destekli iş çözümleri (chatbotlar ve sanal asistanlar gibi) geliştirmek için yararlı buldum.

Genel olarak, bir dizi AI fonksiyonuna sahip mükemmel bir çok yönlü platformdur. Açık ve çok modlu modellerini inovasyon için kullanabilir, AI bot etkileşimlerinin bağlamsal gelişimi için RAG'yi (Retrieval Augmented Generation) kullanabilir ve AI yaşam döngüsünü daha iyi yönetmek için LLM'leri kullanabilirsiniz.

Microsoft Azure'ın en iyi özellikleri

Azure Machine Learning kullanarak makine öğrenimi modelleri oluşturun, eğitin ve dağıtın

Azure Cognitive Services'ın sağladığı bilgisayar görme, konuşma tanıma ve daha fazlası gibi hazır görevler için yerleşik AI modellerini kullanın

Azure Bot Service kullanarak sohbet robotları oluşturun ve dağıtın

Azure Data Lake Analytics ile büyük verileri kolayca analiz edin

Microsoft Azure sınırlamaları

Mükemmel bir AI platformu olmasına rağmen, MS Azure Microsoft ekosistemine bağımlıdır

Bazı Azure AI hizmetleri bölgeye özeldir ve bu durum küresel iş operasyonlarını etkileyebilir

Microsoft Azure fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Microsoft Azure derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,4/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (1.500+ yorum)

6. Google Cloud AI (AI'yı mevcut uygulamalara entegre etmek için en iyisi)

google aracılığıyla

Google Cloud AI, görüntü tanıma ve NLP gibi görevler için önceden eğitilmiş AI modellerini kaynak olarak kullanmak için kullandığım bulut tabanlı bir AI makine öğrenimi platformudur. Vertex AI ile birlikte kullanıldığında, AI kullanımının teknik yapılandırma kısmını ortadan kaldırdığı için özellikle sofistike bir platformdur.

Bu araç, büyük belgeleri hızlı bir şekilde özetlemek veya RAG tarafından desteklenen bir sohbet uygulaması kurmak isteyenler için idealdir. Ayrıca, önceden yapılandırılmış AI/ML modülleriyle desteklenen görüntü işleme ardışık düzenlerini dağıtmak için de denedim.

Google Cloud AI'nın en iyi özellikleri

Minimum kodlama ile özel makine öğrenimi modelleri oluşturmak için AI araçları paketi olan AutoML'yi kullanın

Dialogflow'u kullanarak chatbotlar gibi konuşma arayüzleri oluşturun

Bir dizi API olan Vision AI'yı görüntü ve video analizi, yüz tanıma vb. için kullanın.

NLP özellikli araçları kullanarak duygu analizi için insan dilini anlayın ve işleyin

Google Cloud AI sınırlamaları

Kullanıcılar, Google sistemlerinde hapsolup kalmanıza ve geçişi zorlaştırdığı için satıcıya bağımlılığı sınırlayıcı buluyor

Google Cloud AI fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Google Cloud AI derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : N/A (20'den az yorum)

Capterra: N/A (20'den az yorum)

7. Vertex AI (Dolandırıcılık tespiti ve öngörücü bakım için en iyisi)

google Cloud aracılığıyla

Vertex AI, Google Cloud tarafından yönetilen bir makine öğrenimi platformudur. ML modellerimi oluşturmak, dağıtmak ve ölçeklendirmek için kullanıyorum. Bu araç, Google Cloud Services'ı kullandığımda sistemlerime sorunsuz entegrasyonlar sağlıyor.

Vertex AI, kısa süre önce Google'ın Gemini modelleriyle geliştirildi ve üretken görevlerle yetenekleri daha da genişletildi. Yeni müşteri olarak, Vertex AI'yı tam özgürlükle denemenizi sağlayacak 300 $ değerinde ücretsiz kredi alırsınız. Bu kredileri Google Cloud ürünlerinde istediğiniz yerde kullanabilirsiniz.

Vertex AI'nın en iyi özellikleri

AutoML Tabloları kullanarak tablo verilerinde ML modellerinin oluşturulmasını ve eğitimini otomatikleştirin

MLOps entegrasyonlarını kullanarak Dataflo ve Cloud Storage gibi diğer Google hizmetleriyle kolay entegrasyon sağlayın

Hazır, özel araçları kullanarak model performansını, sapma algılamayı ve yeniden eğitimi yönetin

Vertex AI sınırlamaları

Modelin yorumlanabilirliği şeffaf değildir, bu da ML modellerinin karar verme sürecini anlamayı zorlaştırır

Vertex AI, Google franchise'ının bir parçasıdır, bu nedenle Google ekosistemine bağımlıdır

Vertex AI fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Vertex AI derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,3/5 (430+ yorum)

Capterra: N/A (20'den az yorum)

8. H2O. ai (Yerinde dağıtım için en iyisi)

H2O. ai, büyük verileri yönetmek için ideal olan kullanışlı, açık kaynaklı, dağıtılmış bir makine öğrenimi platformudur. Çeşitli algoritmalar (derin öğrenme ve gradyan güçlendirme gibi) aracılığıyla görüntü tanıma ve dolandırıcılık tespiti gibi uygulamalar oluşturmama yardımcı oldu.

En son Danube3-4B sürümüyle, platform 6 milyon belirteçlik bir eğitim tabanından yararlanarak %80'lik olağanüstü bir doğruluk oranına (10 atışlık HellaSwag Benchmark'ta) ulaşmanıza yardımcı olur. Bu güncelleme, NLP yeteneklerini kitlelere yaymayı amaçlamaktadır.

H2O. ai en iyi özellikler

Dağıtılmış makine öğrenimi kullanarak birden fazla makinede verimli bir şekilde ölçeklendirin

Bellek içi bilgi işlem ile daha hızlı işleme ve hızlı algoritmalar kullanın

Otomatik özellik mühendisliği ile eksik değerlerin işlenmesini, etkileşim terimlerinin oluşturulmasını ve daha fazlasını otomatikleştirin

H2O. ai sınırlamaları

H2O. ai nispeten kolay kullanıma sahip olsa da, bu platformda karmaşık modellerle çalışmak zor olabilir

Platform, daha büyük veri kümelerini ölçeklendirerek karmaşıklık yaratır

H2O. ai fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

H2O. ai derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,5/5 (20'den fazla yorum)

Capterra: N/A

9. IBM Watson Assistant (Self servis müşteri desteği için en iyisi)

iBM aracılığıyla

IBM Watson Assistant, müşteri self servis istasyonları için özel genAI asistanları oluşturmak için kullanabileceğiniz bir konuşma AI platformudur. İç uygulamalar ve ön uç müşteri desteği için doğal ve akıcı sohbet robotları tasarlamanıza yardımcı olabilir.

Konuşma oluşturucu, sürükle ve bırak arayüzüne sahiptir, bu da herhangi bir AI platformu için kullanıcı dostu olmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ayrıca, bu platformun RAG ile güçlendirilmiş olması, onu çok daha doğru ve etkili hale getiriyor.

IBM Watson Assistant'ın en iyi özellikleri

Kullanıma hazır LLM'ler , NLP'ler, NLU'lar (bu terimleri anlamak için bu AI sözlüğüne bakın) ve Akıllı Bağlam Toplama özelliğini kullanarak konuşmaların bağlamsal anlayışını geliştirin

Doğru ve güncel konuşmalar için RAG'den yararlanın

İşletmenizin IBM Watson Assistant modellerinde kendi eğitim verilerini kullanmasına olanak tanıyan model eğitimini özelleştirin

IBM Watson Assistant sınırlamaları

Bu platform kullanılarak oluşturulan asistanın performansı, eğitim verilerinin kalitesinden önemli ölçüde etkilenir

IBM Watson Assistant fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

IBM Watson Assistant derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,4/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: N/A (20'den az yorum)

10. Amazon Sagemaker (Büyük modelleri ölçeklendirmek için en iyisi)

amazon Sagemaker aracılığıyla

Amazon Sagemaker, işinizi kolaylaştırmak için tam olarak yönetilen bulut altyapısı, iş akışları ve araçlara sahip bir AI platformudur. Dolandırıcılık tespiti ve pekiştirmeli öğrenme gibi çeşitli kullanım durumları için ML modellerini oluşturmama, eğitmeme ve kolayca dağıtmama yardımcı oldu.

Amazon Sagemaker'da en çok sevdiğim şey, erişim kontrollerini basitleştiren ve ML projelerinizde şeffaflığı artıran yönetişim gereksinimleri için destek sağlaması. Bu araç, kendi temel modellerinizi oluşturmak ve bunları ince ayarlamak için oldukça kullanışlıdır.

Amazon Sagemaker'ın en iyi özellikleri

Kod gerektirmeyen araçlar (profesyonel olmayanlar için) ve IDE'ler (veri bilimcileri için) kullanarak uzmanlık düzeyinizden bağımsız olarak kolayca işlerinizi halledin

MLOps uygulamaları ve bunların standardizasyonu ile denetlenebilirliği ve şeffaflığı artırın

Ek gelir kaynakları için sıfırdan temel modeller oluşturun

Amazon Sagemaker sınırlamaları

Kullan-öde modelinde bile, büyük ölçekli projelerde maliyetler hızla artabilir

Amazon Sagemaker fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Amazon Sagemaker puanları ve yorumları

G2 : 4,2/5 (30'dan fazla yorum)

Capterra: N/A (20'den az yorum)

11. PyTorch (Ar-Ge ve bilgisayar görme için en iyisi)

via Pytorch

PyTorch, NLP gibi uygulamalar için derin öğrenme modelleri oluşturmak için kullanabileceğiniz bir çerçevedir. Dinamik hesaplama grafikleri kullanarak görüntü tanıma uygulamaları ve üretken modeller oluşturmak için başarıyla kullandım.

Üretime hazır bir platform olarak, TorchScript kullanarak anında yürütme (Eager modu) ve derlenmiş yürütme (Graph modu) arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar, ki bu bence oldukça verimli. Ayrıca, platform dağıtılmış eğitimi ve performansı ölçeklendirmek ve optimize etmek için torch dağıtımlı bir arka uç kullanır.

PyTorch'un en iyi özellikleri

Dinamik Hesaplama Grafiği'ni kullanarak ağ yapısında anında değişiklikler yapın

PyTorch'un güçlü GPU desteğini kullanarak LLM eğitimini hızlandırın

Önceden oluşturulmuş derin öğrenme modüllerinden oluşan zengin bir kütüphaneyi kullanarak çözümler oluşturun

Güçlü bir topluluk ve kapsamlı belgeler aracılığıyla kolay desteğe erişin

PyTorch sınırlamaları

Dinamik hesaplama grafiği, verimsiz bir bellek yönetimine sahiptir

Öğrenme eğrisi daha diktir ve anlamak ve kullanmak zaman alır

PyTorch fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

PyTorch puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (21 yorum)

Capterra: N/A

12. Keras (Hızlı prototipleme için en iyisi)

via Keras

Keras, NLP ve üretken modellere dayalı uygulamalar geliştirmek için kullandığım üst düzey bir API'dir. Basit arayüzü sayesinde prototipleri kolayca oluşturmama yardımcı oldu.

Keras, hata ayıklama hızı, sürdürülebilirlik, dağıtılabilirlik ve kod şıklığına odaklanır

Keras ile çalışırken kod tabanımın nispeten daha küçük olmasını seviyorum. Bu, okunabilirliği artırıyor ve yinelemelerimi kolaylaştırıyor. Ayrıca, XLA derlemeleri, modellerin JAX ve TensorFlow ile daha hızlı çalışmasını sağlıyor ve çeşitli yüzeylerde dağıtımı daha kolay hale getiriyor.

Keras'ın en iyi özellikleri

VGG, ResNet ve InceptionNet gibi önceden eğitilmiş modeller kullanarak geliştirme sürecini hızlandırın

Görselleştirme araçlarını kullanarak TensorBoard gibi popüler görsel kütüphanelerle entegre edin

Theano gibi çeşitli derin öğrenme motorları üzerinde modüler çerçeveyi çalıştırın

Keras sınırlamaları

Arka uç çerçeveleri, Keras'ın yeteneklerini önemli ölçüde etkiler ve arka uç sorunlarını çıktıya aktarır

Kullanıcılar, özel mimariler geliştirmede sorunlara yol açabileceğini söylüyor

Keras fiyatlandırması

Platform, açık kaynaklı bir AI'dır ve indirip yüklemek ücretsizdir

Keras puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (60'tan fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (40+ yorum)

13. SAP Hana Cloud (Büyük veri kümelerini işlemek için en iyisi)

sAP aracılığıyla

SAP Hana Cloud, büyük ölçekli veri uygulamaları oluşturmam ve başlatmamda bana yardımcı olan bir veritabanı yönetim sistemidir. Bu sistemi gerçek zamanlı veri analizi, dolandırıcılık tespiti, tahmine dayalı analitik ve gerçek zamanlı raporlama için kullandım.

Bu çok modlu DBMS (Veritabanı yönetim sistemi), her türlü iş yükü için sınırsız bir veritabanı sağlar. Bunu, üretken AI ve bağlam farkındalığını kullanabilen akıllı uygulamalar oluşturmak için kullanabilirsiniz.

SAP Hana Cloud'un en iyi özellikleri

Akıllı veri keşif özelliğini kullanarak verileri verimli bir şekilde keşfedin ve analiz edin

Grafik işleme özelliklerini kullanarak karmaşık ağ ilişkilerini analiz edin

Tahmine dayalı analitik kullanarak gelecekteki iş trendlerini tahmin edin, kalıpları belirleyin ve daha fazlasını yapın

SAP Hana Cloud sınırlamaları

SAP Hana Cloud, büyük ölçekli dağıtımlar söz konusu olduğunda pahalı olabilir

Bu platformda tedarikçi bağımlılığı oldukça güçlü olabilir ve bu da geçişi zorlaştırabilir

SAP Hana Cloud fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

SAP Hana Cloud derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2 : 4,3/5 (500'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (40+ yorum)

14. Alteryx Intelligence Suite (Veri hazırlama ve birleştirme için en iyisi)

alteryx aracılığıyla

Alteryx Intelligence Suite, veri hazırlama, birleştirme ve makine öğreniminin yeteneklerini bir araya getiren güçlü bir veri analizi platformudur. AI çözümlerini kullanarak tahmine dayalı modeller oluşturdum, büyük veri kümelerini analiz ettim ve eyleme geçirilebilir içgörüler elde ettim.

Bu araç, Google Tesseract OCR kullanarak PDF'lerden ve görüntülerden veri çıkarmak için özellikle kullanışlıdır. Aslında, yapılandırılmamış veya yarı yapılandırılmış verilerle çalıştığımda, Alteryx herhangi bir kod yazmam gerekmeden verileri kolayca çıkarabildi.

Alteryx Intelligence Suite'in en iyi özellikleri

AutoML'yi kullanarak minimum manuel müdahaleyle tahmine dayalı uygulamalar oluşturun

Bilgisayar görüşünü kullanarak nesne algılama, görüntü sınıflandırma, OCR ve daha fazlası için uygulamalar oluşturun

Tahmin, sınıflandırma, regresyon ve daha fazlası için tahmine dayalı analitik kullanın

Alteryx Intelligence Suite sınırlamaları

Bu platform, büyük veri kümeleri için kapsamlı hesaplama kaynakları gerektirir

Kullanıcılar, karmaşık altyapılarla teknik uzmanlık gerektiren entegrasyon zorluklarıyla karşılaştı

Alteryx Intelligence Suite fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Alteryx Intelligence Suite derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : N/A

Capterra: N/A

15. Claude (Üretken görevler için en iyisi)

anthropic aracılığıyla

Claude, insan kalitesinde metinler oluşturabilen, yaratıcı içerikler yazabilen ve metinleri çevirebilen büyük bir doğal dil işleme modelidir. E-postalarımı yazmama ve soruları yanıtlamama yardımcı oldu.

Bu model, güvenli, daha doğru ve emniyetli olması için Anayasal AI kullanılarak eğitilmiştir. En iyi yanı, projelerde işbirliği yapmak istediğimde bir takım hesabı oluşturabilmemdir. Ayrıca, sonuçlara derinlik katmak için Claude'un araştırmalarına veya arka plan çalışmalarına kendi kaynaklarımı, bilgilerimi veya makalelerimi ekleyebilirim.

Claude'un en iyi özellikleri

Örüntü tanıma ötesinde sofistike akıl yürütme görevlerini gerçekleştirin

Kod oluşturma yeteneklerini kullanarak çeşitli programlama dillerinde kod yazın

Görsel analiz kullanarak fotoğraflardaki, metinlerdeki, grafiklerdeki ve daha fazlasındaki tüm verileri analiz edin

Claude sınırlamaları

Çoğunlukla eğitim verilerine bağlıdır ve bu veriler çıktılarda yanlışlıklar içerebilir

Claude fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro : Kullanıcı başına aylık 20 ABD doları

Takım: Kullanıcı başına aylık 25 $

Claude derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,7/5 (23 yorum)

Capterra: N/A (20'den az yorum)

💈 Bonus: En İyi 10 Claude AI Alternatifi

ClickUp ile AI'yı İş Gücüne Kazanın

Kurumsal çalışma alanları önemli ölçüde gelişti. Eskiden çalışanlar her zaman yanlarında not defteri ve kalem taşırdı, şimdi ise AI asistanları her yere onlarla birlikte giderek gerekli notları alıyor, içgörüler oluşturuyor, özel uygulamalar geliştiriyor ve toplantıları otomatik olarak planlıyor.

Bu blogda, tüm iç iş fonksiyonlarını kapsamanıza yardımcı olacak 15 AI aracını paylaştım. Bunlarla, AI iş akışı otomasyonundan içerik oluşturmaya kadar geniş bir görev yelpazesini yerine getirebildim.

Ancak çok yönlü bir platform olarak ClickUp Brain'i öneririm. Çalışma alanımın farklı yönlerini birbirine gerçekten bağlar ve görevleri yerine getirme sürelerini kısaltır. Sorunsuz iş akışları oluşturmaya çalışıyorsanız, ClickUp listenizin en başında yer almalıdır.

ClickUp'ı verimlilik artışı için vazgeçilmez aracınız yapın — bugün ücretsiz kaydolun.