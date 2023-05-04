ClickUp, Dünyanın Tek Rol Tabanlı Yapay Zeka Asistanını Piyasaya Sürüyor

ClickUp AI, farklı iş türleri için yapay zekayı kullanırken tahmin yürütme ihtiyacını ortadan kaldırır

SAN DIEGO, 4 Mayıs 2023 — Çalışmaları tek bir yerde bir araya getiren verimlilik platformu ClickUp, bugün insanların çalışma şeklini sonsuza dek değiştirecek dönüştürücü bir yapay zeka çözümü olan ClickUp AI'nın kullanıma sunulduğunu duyurdu. ClickUp platformuna özgü ClickUp AI, her rolde iş için yapay zekayı kullanırken tahminlere dayalı yaklaşımları ortadan kaldırmak üzere tasarlanmış, amaca yönelik bir deneyim sunar.

clickUp'ın kurucusu ve CEO'su Zeb Evans, "Yapay zeka, neslimizi tanımlayacak bir verimlilik süper aracıdır. Yakın gelecekte herkes yapay zekanın muazzam faydalarından yararlanacak" dedi. "Yapay zekayı platformumuza entegre etmek, küresel verimlilikte devrim yaratma misyonumuzu yerine getirme yolunda önemli bir adımdır. Bilgi çalışanları sadece görevlerini hızlandırmakla kalmayacak, aynı zamanda çıktılarının kalitesini de artıracak. Yapay zeka teknolojisinin erken benimsenmesi, kuruluşların verimlilik ve etkinlik açısından önemli bir rekabet avantajı elde etmesini sağlar. ”

ClickUp, müşterilerin işyerinde yapay zekanın temel uygulamalarının ötesine geçmelerine yardımcı olur. ClickUp, düzinelerce yapay zeka komutunu ve rol komut istemini doğrudan kullanıcıların eline verir. Sonuç olarak, ClickUp, yapay zeka teknolojisinden anında iş değeri elde etmeyi kolaylaştıran ve müşterilerine somut değer sunan tek verimlilik platformudur.

Yeni fonksiyonlar şunları içerir:

Her rol ve kullanım senaryosu için optimize edilmiş 100'den fazla AI aracı: ClickUp'ın araştırma ekibi, düzinelerce fonksiyonel uzmanla işbirliği yaparak, neredeyse tüm yüksek değer kullanım senaryoları için tamamen şablonlaştırılmış komutlar oluşturdu. Sürekli olarak optimize edilen ve test edilen ClickUp'ın AI Araçları, en yüksek kalitede çıktı sağlamak için gereken kesin bilgileri yakalar. Ayrıca, ton ve yaratıcılık gibi girdilerle özelleştirilebilirler ve sonuçlar önceden biçimlendirilmiştir ve ön tanımlı olarak kalın başlıklar veya yapılandırılmış tablolardan oluşan içerik yapıları içerir. ClickUp'ın araştırma ekibi, düzinelerce fonksiyonel uzmanla işbirliği yaparak, neredeyse tüm yüksek değer kullanım senaryoları için tamamen şablonlaştırılmış komutlar oluşturdu. Sürekli olarak optimize edilen ve test edilen ClickUp'ın AI Araçları, en yüksek kalitede çıktı sağlamak için gereken kesin bilgileri yakalar. Ayrıca, ton ve yaratıcılık gibi girdilerle özelleştirilebilirler ve sonuçlar önceden biçimlendirilmiştir ve ön tanımlı olarak kalın başlıklar veya yapılandırılmış tablolardan oluşan içerik yapıları içerir.

Yazınızı geliştirin: ClickUp içindeki herhangi bir metni (belge, yorum veya görev açıklaması gibi) vurgulayın ve yeni ClickUp AI Araç Çubuğunu kullanarak içeriği geliştirin. Popüler komutlar arasında içeriği uzatma veya kısaltma, içeriği iyileştirme veya yazıyı basitleştirme yer alır.

AI'nın öncülük etmesine izin verin : ClickUp AI, herhangi bir konu için kolaylıkla metin ve kopya oluşturur. "AI ile Yaz" komutu, bir sonraki e-postanızı taslak haline getirmenize veya bir blog yazısının ana hatlarını saniyeler içinde oluşturmanıza yardımcı olur!

*i̇dari görevleri ortadan kaldırın: Uzun belgeleri okumak zorunda kalmayarak hem kendiniz hem de takımınız için zama n ve çaba tasarrufu sağlayı n. ClickUp AI Tools'u özetleme ve eylem öğeler i oluşturma için kullanarak anında özetler sağlayın veya herhangi bir metinden sonraki adımları kolaylıkla çıkarın.

💡 Öne Çıkan Özellik: ClickUp Brain Max ve AI Ajanları ClickUp AI sadece yanıt vermekle kalmaz, aynı zamanda mantık yürütür. ClickUp Brain Max ile kullanıcılar, konuşma-metin özelliğini kullanarak fikirleri, toplantı notlarını veya ayrıntılı proje güncellemelerini anında yakalayabilir ve sözlü düşünceleri yapılandırılmış görevlere ve belgelere dönüştürebilir. ClickUp AI Ajanları ile birleştirildiğinde, bu ş akışları temel otomasyonun ötesine geçer. Ajanlar, görevleri önceliklendirebilir, bağlamı ortaya çıkarabilir ve değişen hedeflere uyum sağlayabilir, tüm bunları yaparken de takımlar arasında işlerin uyumlu olmasını sağlar. Brain Max ve AI Ajanları birlikte verimliliği yeniden tanımlayarak, kuruluşlara sadece talimatları takip etmekle kalmayıp, ileriyi düşünen akıllı sistemler sunar.

ClickUp, dünya çapında yaklaşık iki milyon takımın tercih ettiği verimlilik platformudur. İnsanların zaman kazanarak dünyayı daha üretken hale getirme misyonuna sadık kalan şirket, takımların ş akışlarında ClickUp AI'nın gücünden nasıl yararlanabileceklerine dair birkaç örnek sunuyor:

"ClickUp AI, topluluğum, müşterilerim ve benim için harika bir deneyim oldu. E-postalar yazarak, toplantı notlarını eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürerek, Standart Çalışma Prosedürleri oluşturarak takımımızı destekledi ve hatta içerik fikirleri üretmemize ve senaryolar yazmamıza yardımcı oldu," diyor Ask Yvi'nin İş Verimliliği Danışmanı Yvi Heimann. "ClickUp'ın içindeki yapay zekayı kullanarak belirli ş akışlarına harcadığımız zamanı yarı yarıya azaltabildik. Bu gerçekten olağanüstü!"

ClickUp AI, ücretli planlarımızdaki tüm özel müşterilerimiz için kullanıcı başına aylık 5 dolar karşılığında kullanılabilir. ClickUp AI hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen web sayfamızı ziyaret edin.

ClickUp hakkında

ClickUp, insanların çalışma şekline uyum sağlayan dünyadaki tek hepsi bir arada verimlilik platformudur. Tüm bireysel işyeri verimlilik araçlarını, proje yönetimi, belge işbirliği, beyaz tahtalar, elektronik tablolar ve hedefleri içeren tek bir birleşik platformla değiştirir. 2017 yılında kurulan ve San Diego'da bulunan ClickUp, dünyayı daha üretken hale getirme misyonunu üstlenmiştir. Dünyanın en hızlı büyüyen SaaS şirketlerinden biri olan ClickUp, 1,6 milyon takımdaki 8 milyondan fazla kullanıcının daha verimli bir yaşam sürmesine ve her hafta en az bir gün zaman kazanmasına yardımcı olmuştur. Daha fazla bilgi için www.clickup.com adresini ziyaret edin.