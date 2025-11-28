ClickUp, ClickUp Brain'i kullanarak verileri eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürür

ClickUp Brain'i geliştirdik. Ardından, iş için her şeyi içeren uygulama olan ClickUp'ta çalışmalarımızı yönetmek için hemen kullanmaya başladık.

Kulağa tekrarlı gelebilir, ama bizi dinleyin. Biz de sizinle aynı sorunu yaşıyorduk: İşlerin yayılması. Ya da düzinelerce projede binlerce görev, farklı zaman dilimlerine dağılmış takımlar, düzinelerce uygulamaya yayılmış ve bize yararlı bilgiler verebilecek büyük miktarda geçmiş veri... Tabii ne olduğunu anlayabilseydik.

ClickUp Brain, gerçek zamanlı olarak göremeyeceğimiz noktaları birbirine bağladı. Hangi tür bağımlılıkların zaman çizelgelerini gerçekten bozduğu, hangi onay adımlarının darboğazlara neden olduğu ve hangi takımların aşırı yüklendiği gibi konular.

Bu blog yazısında, ClickUp'ın ClickUp Brain'i kullanarak verileri eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürme sürecini ele alıyoruz. Bizim için nelerin değiştiğini ve sizin için nelerin değişebileceğini burada bulabilirsiniz. 🪄

ClickUp Brain nedir?

ClickUp Brain'den @bahsetme ile ilgili kolay yardım isteyin ClickUp görevlerinizde ve ClickUp sohbetinizde

ClickUp Brain, ClickUp'a entegre edilmiş, daha akıllı ve daha hızlı çalışmanıza yardımcı olan yapay zeka destekli bir asistandır. Tıpkı bir takım üyesini bahsettiğiniz gibi, görev yorumlarında veya sohbette @Brain'i bahseterek ClickUp Brain ile etkileşim kurabilirsiniz. İşte yapabilecekleri:

Çalışma alanınızın bağlamını kullanarak talimatlar verin ve soruları yanıtlayın.

ClickUp Görevleri , yorumlar, sohbetler ve Belgeler gibi Çalışma Alanı öğelerini özetleyin.

Görev oluşturma, ilerleme durumlarını güncelleme, yorum gönderme, Görevleri veya Belgeleri özetleme, Çalışma Alanını arama ve daha fazlası gibi eylemleri gerçekleştirin.

Çalışma Alanı'ndaki hem genel hem de (izinle) gizli öğelere erişerek daha alakalı ve bağlamsal yanıtlar sağlayın.

ClickUp Brain'i çalışma alanınızın çeşitli yerlerinde, örneğin araç çubuğu, konum başlıkları, Görevler, Belgeler ve Sohbet gibi yerlerde kullanabilirsiniz. Görevleri yönetmekten özetler oluşturmaya ve hatta web'de arama yapmaya kadar her konuda yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

ClickUp Brain MAX'ı kullanarak bağlam farkında yapay zekayı masaüstünüze getirin.

Daha da fazla güç için, ClickUp Brain MAX var. Bu masaüstü yardımcınız, sadece ClickUp içinde değil, tüm iş akışınıza yapay zeka destekli verimlilik getirir.

Çalışanların %46,5'i tek bir görevı tamamlamak için iki veya daha fazla AI aracı arasında geçiş yapmak zorunda kalıyor.

Brain MAX, tüm AI araçlarınızı ve ş akışlarınızı tek bir yerde merkezileştirerek AI Sprawl'ı da ortadan kaldırır. Tek bir birleşik arayüzden ClickUp, bağlı iş uygulamalarınız (Figma, GitHub, Google Drive, SharePoint gibi) ve web üzerinde arama yapabilir, içerik oluşturabilir ve işlem gerçekleştirebilirsiniz.

Tüm işleriniz için tek bir yapay zeka.

Bu kısa video da nasıl işlediğini öğrenin:

Uygulanabilir İçgörüler Neden Önemlidir?

Yönlendirilmemiş veriler kimseye fayda sağlamaz. Kullanabileceğimiz içgörülere ihtiyacımız var; bize sadece geçmişte neler olduğunu değil, bundan sonra yapılacakları gösteren içgörülere.

Uygulanabilir içgörüler neden bu kadar önemli? 👇

Aşırı ve yetersiz kullanımı tespit edin

Bazı takım üyeleri aşırı yük altında çalışırken, diğerleri ise kapasitelerini tam olarak kullanamıyor. Görünürlük olmadan, bunu tamamen gözden kaçırırız. Eyleme geçirilebilir içgörüler, bu dengesizlikleri hızlı bir şekilde ortaya çıkarır.

Kimin aşırı yüklenmiş olduğunu ve kimin daha fazla iş alabileceğini görebiliriz. Bu, işi adil bir şekilde yeniden dağıtmamıza ve tükenmişlik hissi oluşmadan önlememize yardımcı olur.

Etkisi yüksek işlere öncelik verin

Tüm görevler aynı öneme sahip değildir. Bazıları önemli değişiklikler yaratırken, diğerleri sadece bizi meşgul eder.

Net içgörüler bize acımasız olma izni verir. Hangi projenin geliri artıracağını, müşterilerin hangi özellikleri istediğini ve planlama toplantısında iyi görünen ancak altı ay sonra önemi kalmayacak girişimlerin hangileri olduğunu bize gösterir.

📮 ClickUp Insight: Anket katılımcılarının %13'ü zor kararları almak ve karmaşık sorunları çözmek için yapay zeka kullanmak istiyor. Ancak, sadece %28'i iş yerinde düzenli olarak yapay zeka kullandığını söylüyor. Olası bir neden: Güvenlik endişeleri! Kullanıcılar, hassas karar verme verilerini harici bir yapay zeka ile paylaşmak istemeyebilir. ClickUp, yapay zeka destekli problem çözme özelliğini güvenli Çalışma Alanınıza getirerek bu sorunu çözüyor. SOC 2'den ISO standartlarına kadar, ClickUp en yüksek veri güvenliği standartlarına uygundur ve çalışma alanınızda üretken yapay zeka teknolojisini güvenli bir şekilde kullanmanıza yardımcı olur.

Karar verme sürecini hızlandırın

Kararlar geciktiğinde, ivme kaybolur. Elimizin altında bulunan içgörülerle gecikmeleri ortadan kaldırır ve ihtiyacımız olduğunda gerekli bilgilere ulaşırız. Bu sayede hızlı ve kendinden emin bir şekilde hareket edebilir, projeleri yolunda tutabilir ve takımları uyumlu hale getirebiliriz.

Aslında, Lean Analytics kitabının yazarları Alistair Croll ve Ben Yoskvitz şöyle diyor:

Verileri açıklamakla meşgul olursanız, veriler üzerinde harekete geçmekle meşgul olamazsınız.

Verileri açıklamakla meşgul olursanız, veriler üzerinde harekete geçmekle meşgul olamazsınız.

ClickUp tarafından ankete katılan çalışanların beşte biri, kararların ne zaman alınacağını bilmek (daha iyi iletişim) daha hızlı işlerini yapmalarına yardımcı olacağını söylüyor. Ancak, yoğun bir günün telaşında, zaman çizelgelerinin iletilmesi genellikle gözden kaçıyor.

İşte burada ClickUp Brain devreye girer. Yapay zeka destekli çalışma yardımcınız olarak görev yapan bu araç, Görevler, konu dizileri ve Belgelerden güncellemeleri otomatik olarak toplar ve günlük özetler, karar özetleri ve özet yorumlar sunar, böylece artık insanları (veya bilgileri) kovalamak zorunda kalmazsınız.

Eyleme geçirilebilir içgörüler için ClickUp Brain'in anahtar özellikleri

İşte ClickUp Brain'i kendi ş akışlarımıza nasıl entegre ederek daha hızlı hareket ettiğimizi, sorunları daha erken tespit ettiğimizi ve takımlarımızın uyumunu sağladığımızı anlatıyoruz. 📋

Proje sorunlarını yayılmadan önce tespit edin

En pahalı kriz, önceden farkına varamadığınız krizdir. ClickUp Brain'i, genellikle gözden kaçırdığımız uyarı işaretlerini ortaya çıkarmak için kullanıyoruz.

ClickUp Brain'deki "Takılan görevleri bul" özelliğini kullanarak projeleri yönetin

Gerçek bir senaryo ele alalım: Ürün takımımız, birbiriyle bağımlı üç iş akışına bağlı bir özellik piyasaya sürdü. ClickUp Brain'in "Sıkışmış görevleri bul" özelliği, tasarım devri görevinin 12 gündür güncellenmediğini tespit etti. Bu tek uyarı, iki haftalık bir gecikme zincirini önledi.

Engeli tespit ettik, sahipliği yeniden atadık ve lansmanı planlandığı gibi sürdürdük. Bu görünürlük olmasaydı, sorunu sprint incelemesinde fark ederdik, ancak o zaman düzeltmek için çok geç olacaktı.

📌 Şu komutu deneyin: "Q4 Kampanyası" projesinde 10 günden fazla süredir güncellenmemiş görevleri bulun ve gecikme riski olanları vurgulayın.

💡 Profesyonel İpucu: Excel dosyalarını doğrudan yeni bir ClickUp Brain sohbetine yükleyin ve verilerle ilgili sorular sorun. Ayrıca, içgörüleri elde etmek için bir elektronik tablo bağlantısını (örneğin Google E-Tablolar'dan) yapıştırabilirsiniz. Bu, Çalışma Alanından ayrılmadan elektronik tabloları anında analiz etmenize yardımcı olur.

Saatlerce süren durum raporlamasının yerini alın

Yönetici özetleri, çoğu takımın manuel işlerle saatler harcadığı bir alandır. Artık bunları otomatik olarak oluşturuyoruz.

ClickUp Brain'i kullanarak çalışma alanınızda bulunan görev ve konum etkinliklerini özetleyin

Her sprintin sonunda, ClickUp Brain'den Geliştirme Alanımızı özetlemesini, neyin teslim edildiğini, neyin hala ilerleme kaydettiğini ve neyin bloklandığını vurgulamalarını isteriz. Tüm Alan'daki görev durumlarını, yorumları ve ek dosyaları alır ve bunları 30 dakika süren derleme yerine 30 saniye süren okunabilir bir güncellemeye dönüştürür.

Ayrıca, patronumuz özeti okuduğunda, durumların bir listesini değil, gerçek ilerlemeyi görür.

Onlara, "Üç özelliği piyasaya sürdük, arka uç görevini yeniden atayarak ödeme entegrasyonunun engelini kaldırdık ve iOS sürümünde harici API erişimi bekleyen bir engel var" diyoruz. Bu, karar vermeye hazır bir güncellemedir.

📌 Bu komutu deneyin: Son sprintte tamamlanan özellikleri, açık sorunları ve engelleri kapsayan "Mobil Uygulama Geliştirme" Alanının özetini oluşturun.

Dengeli iş yükü kararları alın

Dengesiz iş yükleri genellikle tükenmişlik, darboğazlar ve kaçırılan teslim tarihlerine yol açar. Biz, bu durum ortaya çıkmadan önce ClickUp Brain'i kullanarak dengeyi yeniden sağlıyoruz.

ClickUp'ın İş Yükü Görünümü kişi başına kapasiteyi gösterirken, AI asistanı daha da öteye gider. Görev hacmi, son teslim tarihi, karmaşıklık sinyalleri ve bağımlılıklar dahil her şeyi analiz eder. Böylece, ClickUp Brain bir takım üyesinin 12 acil görev üstlendiğini, diğerinin ise dört görev üstlendiğini gördüğünde, belirli yeniden atamalar önerir.

ClickUp Brain'in iş yükü içgörülerini kullanarak takım kapasitesini dengeleyin

Geçen çeyrekte bunu tasarım takımımıza uyguladık.

ClickUp Brain, bir tasarımcının yüksek öncelikli işlerin çoğunu üstlendiğini, diğerlerinin ise kapasiteye sahip olduğunu işaret etti. Stratejik olarak yeniden dağıtım yaptık. En iyi performans gösteren çalışanımızın tükenmesini önleyebildik ve işler takım genelinde daha istikrarlı bir şekilde tamamlandıği için verimlilik arttı.

📌 Bu komutu deneyin: Tasarım takımının iş yükü görünümünü inceleyin ve bu hafta dengeyi korumak için görevlerin nasıl yeniden atanabileceğini önerin.

Önemli olanı bize söyleyen gösterge panelleri oluşturun

Kullanıcıların kullandığı gösterge panellerinin, en karmaşık verileri bile analiz etmeyi son derece kolay hale getirdiğini öğrendik. Size sadece bir liste halinde sayı sunmakla kalmayan, aynı zamanda bu sayıların gerçekte ne anlama geldiğine dair anlaşılır yorumlar da sunan gösterge panelleri hayal edin. ClickUp'taki yapay zeka destekli gösterge panellerimiz tam da bunu yapıyor.

AI Kartları bize şu konularda yardımcı olur:

AI Takım StandUp Kartı ile belirli bir dönemdeki takım faaliyetlerine ilişkin güncellemeleri otomatik olarak alın.

AI Project Update Kartı ile yönetici tarzı puanlama yaparak projenin durumu, ilerlemesi ve sonraki adımları hakkında üst düzey genel bakışlar oluşturun.

Özel istemler oluşturarak geçici içgörüler elde edin veya AI Brain Kart ile farklı eylemler gerçekleştirin.

AI Yönetici Özeti Kartı ile liderlik için güncel yönetici özetlerini ortaya çıkarın.

AI StandUp kartı ile standup toplantıları veya raporlama için kendi son faaliyetlerinizi özetleyin.

ClickUp Brain destekli AI Kartları ile gösterge panelleriniz sizin yerinize düşünsün

Pazarlama takımımız her Monday sabahı gösterge paneliyi yeniler. Kampanya ilerlemesinin özetini, planın gerisinde kalanları ve hangi kanalların bloklandığını basit bir dille görürler.

Ayrıca müşteri sorunları, sprint planlaması ve ürün analizi için yapay zeka destekli gösterge panelleri oluşturduk. Her biri, takımın karar vermek için tam olarak ihtiyaç duyduğu bilgileri ortaya koyar.

Satış gösterge paneli, hangi anlaşmaların ilerlediğini ve hangilerinin takıldığını gösterir. Mühendislik gösterge paneli, hangi hizmetlerin sağlıklı olduğunu ve hangilerinin dikkat gerektirdiğini gösterir. Bir CEO, projenin durumunu öğrenmek istediğinde, toplantı ayarlamak yerine onu gösterge paneline yönlendiririz.

🔍 Biliyor muydunuz? Netflix, verilere göre hareket etmenin modern kurumsal sembolü haline geldi. 2006 yılında Netflix Prize'ı başlattığında, kullanıcı tercihlerini tahmin etmek için daha iyi algoritmalar için kitle kaynak kullanımı yaptı. Sonuç, öneri doğruluğunda %8'lik bir iyileşme oldu.

Otomasyonlar ve hedefler ile içgörüleri eyleme dönüştürün

Bir sorunu tespit etmek, kimse bu konuda harekete geçmezse hiçbir anlam ifade etmez. Biz içgörüleri ş Akışlarının sonu değil, başlangıcı olarak görüyoruz.

Belgeler içinde ClickUp Brain'i kullanarak proaktif önlemler alın

AI, kritik öneme sahip gecikmiş bir görevi tespit ettiğinde, ClickUp Otomasyonu proje yöneticisini hemen uyarır. ClickUp Docs'ta bir post-mortemden dersleri belgelediğimizde, ClickUp Brain'den anahtar çıkarımları çıkarmasını ve bunları Sürekli İyileştirme Hedefimize bağlamasını isteriz.

Bu içgörü, kurumsal bilgimizin bir parçası haline gelir ve eylem otomatik olarak gerçekleşir.

📌 Şu komutu deneyin: En son post-mortem belgesini özetleyin ve anahtar içgörüleri "Sürekli İyileştirme" hedefi ile bağlayın.

📮 ClickUp Insight: Anket katılımcılarının %47'si manuel görevleri yerine getirmek için AI kullanmayı hiç denememiştir, ancak AI'yı benimseyenlerin %23'ü AI'nın iş yüklerini önemli ölçüde azalttığını söylemektedir. Bu kontrast, sadece bir teknoloji farkından daha fazlası olabilir. Erken benimseyenler ölçülebilir kazançlar elde ederken, çoğunluk yapay zekanın bilişsel yükü azaltma ve zaman kazanma konusunda ne kadar dönüştürücü olabileceğini hafife alıyor olabilir. 🔥 ClickUp Brain, yapay zekayı iş akışınıza sorunsuz bir şekilde entegre ederek bu boşluğu doldurur. Konuları özetlemekten içerik taslağı hazırlamaya, karmaşık projeleri parçalara ayırmaktan alt görevler oluşturmaya kadar, yapay zekamız her şeyi yapabilir. Araçlar arasında geçiş yapmanıza veya sıfırdan başlamanıza gerek yoktur. 💫 Gerçek Sonuçlar: STANLEY Güvenlik, ClickUp'ın özelleştirilebilir raporlama araçlarıyla rapor oluşturmak için harcadığı zamanı %50 veya daha fazla azalttı ve böylece takımlarının biçimlendirmeye daha az, tahminlere daha fazla odaklanmasını sağladı.

Birden fazla AI modeline erişin

Farklı türdeki işleri halletmek için farklı AI araçlarına güvendiğinizde, farklı düşünmek bazen daha kolay olabilir.

ClickUp Brain'de tek bir arayüzden birden fazla AI modeli kullanın.

Kampanya açıları hakkında beyin fırtınası yaparken, hızlı fikir üretmemiz gerekir. Bir ürün kararı tasarlarken, derin mantıksal muhakemeye ihtiyacımız vardır. Özel bir konuyu araştırırken, farklı şekilde eğitilmiş bir araca ihtiyacımız olabilir. Tek bir modelin tüm bunları eşit derecede iyi bir şekilde halledebileceğini varsaymak yanlıştır.

Brain MAX, derinlemesine akıl yürütme işleri için Claude'a, yaratıcı fikir üretimi için ChatGPT'ye ve özel alanlar için Gemini'ye erişmemizi sağlar. O anda çözmeye çalıştığımız soruna göre seçim yaparız.

Yaratıcı beyin fırtınası için ClickUp Brain MAX içinde ChatGPT'yi kullanın

Ürün takımımız, özellik öncelikleri hakkında karmaşık dengelemeler yaparken Claude'u kullanırken, pazarlama takımımız kampanya yönlerini araştırırken ChatGPT'ye geçiyor.

💡 Bizim için işe yarayan şey: Yaratıcı komuta merkezimiz olarak Brain MAX + ClickUp Beyaz Tahtaları kullanıyoruz. Örneğin, masaüstü yardımcı programından ham fikirleri alıp ClickUp'taki bir Beyaz Tahta'ya bırakıyoruz. Ardından, gerçek zamanlı görselleri kullanarak bunları Görevler ve Belgeler ile bağlantılandırıyoruz ve takımın tuvalden hiç ayrılmadan bunları yeniden düzenlemesine, iyileştirmesine ve uygulamasına izin veriyoruz. ClickUp Beyaz Tahtalarında beyin fırtınası yapın ve fikirleri hızlı bir şekilde eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün.

Kullandığımız tüm araçlarda arama yapın

Günümüzde takımlar birden fazla araç kullanıyor: Figma tasarımları, GitHub kodları, Google Drive strateji belgeleri, SharePoint yasal belgeler ve ClickUp ise diğer her şeyi barındırıyor.

İhtiyacınız olanı bulmak, sekmeler açmak, bağlam değiştirmek, bir şeyi en son nerede gördüğünüzü hatırlamak ve doğru yerde aradığınızı ummak anlamına gelir.

ClickUp Brain MAX'tan Figma veya Google Drive'daki dosyaların konumunu öğrenmesini isteyin

Brain MAX, tüm uygulamalarınızı aynı anda arayarak bunu değiştirir. "Release 2. 1 için Figma tasarımlarını göster ve bunları teknik özelliklere ve aldığımız müşteri geri bildirimlerine bağla" yazdığımızda, Figma'dan mockup'ları döndürür, ClickUp ve Drive'dan ilgili belgeleri alır ve müşterilerin o sürümden gerçekte ne istediğini tartıştığımız konuşmaları gösterir.

Her şey tek bir yerde görünür ve her şey arasında bağlantı vardır.

Verimlilik için yüksek sesle konuşun

Yazmaktan daha hızlı düşünüyoruz, bu yüzden fikirleri klavyeyi bulmaya çalışırken kaybetmek yerine, form alırken yakalıyoruz.

ClickUp Brain MAX daha akıllı transkripsiyon için kelime dağarcığınızı öğrenirken, ellerinizi kullanmadan güncellemeleri dikte edin

ClickUp Brain'deki Talk to Text MAX, metin yazma kısıtlamasının düşünmemizi yavaşlatmaması sayesinde 4 kat daha hızlı iş yapmamızı sağlıyor.

Sadece aklımızdan geçenleri söylüyoruz ve düşüncelerimizin Brain MAX'ta kullanıma uygun şekilde biçimlendirilip düzenlendiğini görüyoruz.

Ayrıca, özel sözlük, AI'nın kullandığımız isimleri, jargonu ve referansları tanımasını sağlar. "Q4 push." "Bob'un API'si." "UX denetimi." Sistem, söylediklerimizi fonetik olarak yorumlamak yerine tam olarak yazıyor. Dikte etmenin bir yenilik olması ile düşüncelerimizi kaydetme yöntemi olması arasındaki fark budur.

Kullanıcılarımızdan birinin ClickUp Brain MAX'ı en iyi şekilde nasıl kullandığını görün:

ClickUp Brain MAX, ş akışıma inanılmaz bir katkı sağladı. Birden fazla LLM'yi tek bir platformda birleştirme şekli, yanıtları daha hızlı ve daha güvenilir hale getiriyor ve platform genelinde konuşmayı metne dönüştürme özelliği büyük zaman tasarrufu sağlıyor. Ayrıca, hassas bilgileri işlerken içimi rahatlatan kurumsal düzeyde güvenliki de çok takdir ediyorum. En çok öne çıkan özelliği, toplantıları özetlerken, içerik taslağı hazırlarken veya yeni fikirler üzerinde beyin fırtınası yaparken gürültüyü ortadan kaldırıp daha net düşünmeme yardımcı olması. İhtiyacım olan her şeye uyum sağlayan hepsi bir arada bir AI asistanım varmış gibi hissediyorum.

ClickUp Brain MAX, ş akışıma inanılmaz bir katkı sağladı. Birden fazla LLM'yi tek bir platformda birleştirme şekli, yanıtları daha hızlı ve daha güvenilir hale getiriyor ve platform genelinde konuşmayı metne dönüştürme özelliği büyük zaman tasarrufu sağlıyor. Ayrıca, hassas bilgileri işlerken içimi rahatlatan kurumsal düzeyde güvenliki de çok takdir ediyorum. En çok öne çıkan özelliği, toplantıları özetlerken, içerik taslağı hazırlarken veya yeni fikirler üzerinde beyin fırtınası yaparken gürültüyü ortadan kaldırıp daha net düşünmeme yardımcı olması. İhtiyacım olan her şeye uyum sağlayan hepsi bir arada bir AI asistanım varmış gibi hissediyorum.

Gerçeklere dayalı araştırma yapın

Her gün, rakiplerimizin ne yaptığı ve pazarların nasıl değiştiği gibi bilgilere dayanarak kararlar alıyoruz. Bu bilgileri yanlış alırsak, sonraki tüm adımlar da yanlış olur. Bu bilgilerin kaynağını takip edemezseniz, doğru olup olmadığını bilemezsiniz.

ClickUp Brain MAX'ı kullanarak, her cevap için şeffaf alıntılarla birlikte gerçek zamanlı web içgörülerini elde edin

Brain MAX, web'i arar ve kaynak göstererek sonuçları döndürür. Her kaynağa tıklayarak ulaşabilirsiniz. Karar vermek için araştırma kullandığımızda, bunu belgelerimize bağlarız, böylece takım hem içgörüyü hem de kanıtı görebilir.

📌 Bu komutu deneyin: Uzaktan çalışan takımların verimlilik eğilimleri hakkında son raporları bulun ve kaynak alıntıları ile birlikte anahtar bulguları özetleyin.

Odaklanma zamanınızı koruyun

Toplantıları koruduğumuz gibi odaklanma zamanını da koruyoruz. ClickUp Planner içindeki ClickUp Brain, programınızı görür, derinlemesine iş bloklarına ne zaman ihtiyacınız olduğunu anlar ve bu zamanı otomatik olarak ayırır.

ClickUp Planner'ın öncelikli görevleri otomatik olarak engellemesine ve programınızı dinamik olarak uyarlamasına izin verin

Daha da önemlisi, öncelik derecesi düşük görevleri, korunan odak bloklarınıza uyacak şekilde yeniden planlayarak, sürekli bir önceliklendirme sürecinde yaşamamanızı sağlar.

Acil bir durum ortaya çıkıp odaklanma sürenizi tehdit ettiğinde, ClickUp Brain görevlerinizi bozuk bir takvime itmek yerine akıllıca yeniden planlar. Bağımlılıkları ve son teslim tarihlerini anlar, bu nedenle yarın teslim edilmesi gereken bir şeyi taşımaz veya diğer işleri bloklamaz.

Sonuç, yapılacak gerçek işleri yapmak için kesintisiz zaman kazanmaktır.

🧠 İlginç Bilgi: 1854 yılında, doktor John Snow (hayır, Game of Thrones'daki karakter değil) , Londra'daki kolera ölümlerinin el çizimi "hastalık haritasını" kullanarak salgının kaynağını tek bir su pompasına kadar izledi. Bu, ham verileri eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürmenin bilinen ilk örneklerinden biriydi ve kelimenin tam anlamıyla hayatlar kurtardı.

Notlarınızı karıştırmadan toplantıları kaydedin

ClickUp AI Notetaker'ı kullanarak kayıt yapın, transkripsiyon oluşturun ve takip işlemleri atayın

Toplantılarda saatler geçiriyoruz ve olanları hatırlamaya çalışmak için daha fazla saat harcıyoruz. Çoğu akılda kalmıyor. Birisi notlar yazarken diğerleri izliyordu, bu da toplantının konuşma yerine belgeleme haline geldiği anlamına geliyor. Toplantıdan sonra, birisi notları düzenlemeli, eylem ögelerini çıkarmalı, görevler oluşturmalı ve bilgileri dağıtmalıdır.

Bu, hiç olmaması gereken saatlerce süren bir iş yüküdür.

ClickUp'ın AI Notetaker özelliği görüşme sırasında çalışır ve her şeyi kaydeder:

Transkriptler sayesinde, tam olarak kimin ne söylediğini arayabilirsiniz.

Önemli noktaları özetleyen akıllı özetler

ClickUp Brain'i kullanarak otomatik olarak atanan görevlere dönüştürebileceğiniz eylem öğeleri

Tüm bunlar Belgelerinizde görünür, böylece notlar uygulamasında silo halinde kalıp unutulmak yerine işinizle bağlantılı olur.

Takımlarımız ClickUp Brain'i Nasıl Kullanıyor?

İşte ClickUp Brain'i takımlarımızda günlük olarak nasıl kullandığımız: uyguladığımız komutlar, çözdüğümüz sorunlar ve kaçındığımız işler. 😌

Proje yönetimi ve operasyon takımı

ClickUp Brain ile sessiz görevleri bir çırpıda konumlandır

Hafta başında, PMO takımımız aynı komutu çalıştırır: Operasyon Alanında 7 günden fazla süredir güncellenmemiş ve iki hafta içinde tamamlanması gereken görevleri bulun.

Bu, işin durduğu görevleri yakalar. Geçen ay, bir haftadan fazla süredir dokunulmamış bir yasal inceleme görevı ortaya çıktı. Proje yöneticisi, bu görevin hukuk departmanında olduğunu varsayarken, hukuk takımı ise proje yöneticisini beklediklerini düşünüyordu. Ürün lansmanını planlandığı gibi sürdürmek için bunu yeterince erken fark ettik.

ClickUp Brain'i ne için kullanıyoruz:

Operasyon Alanımızdan haftalık yönetici özetleri oluşturma

Kimse fark etmeden önce birden fazla iş akışını engelleyen bağımlılıkları belirleme

Liderlik incelemeleri için projeler genelinde durum güncellemelerini bir araya getirme

💡 Bizim için işe yarayanlar: PMO'muzda, zaman kazanmak ve projeleri yolunda tutmak için AI Özel Alanları kullanıyoruz. Görev açıklamalarını, yorumları ve alt görevleri otomatik olarak hızlı bir genel bakışa sıkıştırmak için Özet AI Alanı oluşturuyoruz.

Başka bir AI alanı, alt görevleri ve kontrol listelerini analiz ederek ilerlemeyi izler, böylece hiçbir şeyi manuel olarak güncellemeden bir görevin ne durumda olduğunu her zaman biliriz.

ClickUp'taki AI Özel Alanları ile anında görev özetleri alın ve ilerlemeyi otomatik olarak izleyin

Pazarlama ve kreatif takım

ClickUp Brain ile markanıza uygun sosyal medya gönderileri (başlıklar ve görseller) oluşturun

Blog içeriği, sosyal medya, e-posta, ücretli reklamlar, etkinlikler ve ortaklıklar üzerinden aynı anda kampanyalar yürütüyoruz. Birisi "Web semineri kampanyasının durumu nedir?" diye sorduğunda, doğrudan ClickUp Brain'e soruyoruz.

AI pazarlama aracımızı nasıl kullanıyoruz:

Blog gönderilerindeki geri bildirim konuları özetleyerek yazarların tam olarak neyi değiştirmeleri gerektiğini bilmelerini sağlayın.

Birden fazla kaynaktan kampanya performans verilerini tek bir tutarlı güncellemeye çekme

Gelecekteki kampanyaları iyileştirmek için lansman sonrası geriye dönük değerlendirmelerden anahtar çıkarımlar elde edin.

Yaratıcı takımımız da ClickUp Brain'i sosyal medya gönderileri, blog başlıkları ve kampanya görselleri için resim oluşturmak amacıyla kullanıyor. Hızlı bir konsept resmi veya ana görsel gerektiğinde, ihtiyaçlarını açıklıyorlar ve ClickUp Brain bunu anında oluşturuyor.

Bu, özellikle ilk taslaklar, farklı konseptlerin A/B testleri veya nihai tasarımlar beklenirken yer tutucu görsellere ihtiyaç duyulduğunda kullanışlıdır.

Ürün takımı

Teknik belgelerinizle ilgili ClickUp Brain'e özel sorular sorun

Ürün yöneticilerimiz, müşteri talepleri, teknik borçlar, stratejik girişimler ve takım kapasitesi arasında sürekli bir denge kurmaya çalışır. ClickUp Brain, ürün geliştirme sürecindeki kalıpları görmelerine yardımcı olur.

Aşağıdakiler için ClickUp'ın yapay zeka bilgi yönetimine güveniyorlar:

Satış görüşmeleri, destek biletleri ve geri bildirim formlarında bahsedilen müşteri sorunlarını birbirine bağlayın.

Sprint işine başlamadan önce mühendislik takımının kapasitesini kontrol etme

Sistem kısıtlamalarını anlamaları gerektiğinde teknik belgeleri özetlemek

Yol haritasını planlarken şu soruyu soruyorlar: Son çeyrekte "kurumsal müşteri" etiketli tüm özellik taleplerini göster. ClickUp Brain, müşteri geri bildirim görevlerinden, satış notlarından ve destek biletlerinden verileri alarak hangi sorunların sürekli olarak ortaya çıktığını gösterir.

Geçen çeyrekte, bu durum birkaç kurumsal müşterinin daha iyi SSO kontrolleri talep ettiğini ortaya çıkardı. Takımımız bu talepleri ayrı ayrı kaydetmişti ve hepsinin aynı temel ihtiyaca işaret ettiğini fark etmemişti. Bu talebi önceliklendirdik, teslim ettik ve tam da bunu bekleyen müşterilerden hemen geri bildirim aldık.

Satış ve müşteri başarı takımı

Satış takımımız, ClickUp Brain'i her zaman hazır olan satış mühendisi gibi kullanıyor. Demo öncesinde hızlı bir şekilde bağlam bilgisine ihtiyaçları var. Benzer şekilde, müşteri hizmetleri takımımız da müşterinin endişesine yanıt vermeden önce bağlam bilgisine ihtiyaç duyuyor.

ClickUp Brain ile potansiyel müşterileriniz hakkında her şeyi bir bakışta öğrenin

Böylece, potansiyel müşteri aramasından önce, temsilciler şunları yapar: [Şirket Adı] hakkında bildiğimiz her şeyi özetler. ClickUp Brain, görev yorumlarında, senkronizasyonlu e-postalarda ve kaydedilmiş etkileşimlerde saklanan arama notlarından bilgi alır. Eski görevleri araştırıp ayrıntıları hatırlamaya çalışmak yerine, bir dakikadan kısa sürede eksiksiz bir özet alırlar.

Satış yöneticileri bunu farklı şekilde kullanır. Şöyle sorarlar: Son 10 gün içinde hiçbir hareketlilik olmayan "Teklif Gönderildi" durumundaki anlaşmaları göster. Bu, anlaşmaların tam olarak nerede takıldığını gösterir: eksik satın alma belgeleri, unutulan takipler, sessiz kalan iç şampiyonlar.

🔍 Biliyor muydunuz? 1960'larda Procter & Gamble, marka yönetimi ve tüketici içgörüleri izleme konusunda öncü oldu. "Marka adamları", takımların tüketici verilerini toplama ve bu verilere göre hareket etme yöntemlerini sistematik hale getirdi. Bu, bilgisayarların işleri kolaylaştırmasından önce modern pazarlama analitiğinin doğuşu sayılabilir.

Mühendislik takımı

Mühendislerimiz, sistemlerin nasıl çalıştığına dair "hızlı sorular" ile birbirlerini sürekli olarak kesiyorlardı. Artık önce ClickUp Brain'e soruyorlar.

Mühendislik takımımız bunu nasıl kullanıyor?

Sistemi geliştiren mühendisi rahatsız etmeden sistem mimarisini anlayın.

Geçmişteki olay raporlarını ve bunları nasıl çözdüğümüzü bulma

Geriye dönük değerlendirmeler için kapsamlı sprint özetleri oluşturma

ClickUp Brain'den herhangi bir ClickUp listesi'ndeki engelleri göstermesini isteyin

Olaylar sırasında şu soruları sorarlar: [Sistem adı] ile ilgili önceki olayları ve bunları nasıl çözdüğümüzü göster. ClickUp Brain, geçmiş olay görevlerini, olay sonrası analizleri ve düzeltme ayrıntılarını gösterir. Her seferinde sıfırdan sorun giderme yapmıyoruz, bu da daha hızlı kurtarma anlamına geliyor.

Sprint retrospektifleri için, herkesten iki hafta önce neler olduğunu hatırlamalarını istemek yerine, ClickUp Brain'e neyin teslim edildiğini, hangi engellerin ortaya çıktığını ve hızın nerede değiştiğini özetlemesini istiyoruz. Retrospektiflere gerçek verilerle giriyoruz.

💡 Bizim için işe yarayan şey: ClickUp'ta bir Görev açıyoruz ve Brain'den alt görevler oluşturmasını istiyoruz. Bu bize sprintler veya olaylar için net bir adım adım plan sunuyor, böylece ayrıntılar için birbirimizi rahatsız etmek zorunda kalmıyoruz. ClickUp Brain ile görevleriniz için net, otomatik olarak oluşturulan alt görevler elde edin

İK ve İnsan Kaynakları Operasyonları takımı

İnsan Kaynakları takımımız, her soruda bilgiye erişimi engellemeden bilgiye erişilebilir hale getirmek için ClickUp Brain'i kullanıyor.

ClickUp Brain şu şekilde yardımcı olur:

Çalışanların politikalar, avantajlar ve prosedürler hakkındaki sorularını anında yanıtlayın.

Tamamlanan işlerden performans değerlendirme verilerini derleme

İşe alım kararlarını haklı çıkarmak için takımlar arasındaki iş yükünü analiz etme

ClickUp Brain ile çalışanların acil sorularına anında yanıt almasını sağlayın

Yeni işe alınanlar ClickUp Brain'e doğrudan şu soruları sorar: PTO politikası nedir? veya Gider raporlarını nasıl gönderirim? ClickUp Brain, Docs'taki çalışan el kitabımızdan bilgi alır ve onları doğru formlara yönlendirir. İnsan kaynakları departmanının yanıtını beklemek yerine anında cevap alırlar.

Dahası, ClickUp'taki Answers Agent gibi önceden oluşturulmuş ajanlar, ClickUp Chat kanallarında tekrar tekrar sorulan soruları yanıtlayarak ek bir destek katmanı sağlar. Birisi bir sohbet konusunda ajanı etiketleyip avantajlar, işe alım adımları veya rol beklentileri hakkında soru sorduğunda, ajanın yanıtı el kitabınızdan, politikalarınızdan veya görev notlarınızdan alınan kesin bilgilerden oluşur.

Sohbetteki ClickUp Answers Agent ile takımlarınıza değerli zamanlarını geri verin

Her cevap orijinal kaynağı içerir, böylece çalışanlar politikanın doğru sürümünü aldıklarını bilirler.

Performans değerlendirme döneminde yöneticiler şunları ister: [Çalışan Adı]'nın bu çeyrekteki işlerini, tamamlanan projeleri, katkıları ve alınan geri bildirimleri de dahil olmak üzere özetleyin. ClickUp Brain, görevlerinden, teslimatlarına ilişkin yorumlardan ve takım kanallarında yapılan paylaşımlardan her şeyi derler.

Değerlendirmeler, sadece son iki haftada olanlara değil, gerçek işlere dayandıkları için daha eksiksiz ve adil hale gelir.

💡 Bizim için işe yarayan şey: ClickUp Brain ile içeriğimizi zahmetsizce çeviriyor ve yerelleştiriyoruz. Ayrıca, bu aracı kullanarak İK politikalarını, çalışan el kitaplarını, ürün kılavuzlarını ve müşteri onboarding materyallerini İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Portekizce, Almanca, İtalyanca, İsveççe, Felemenkçe, Korece, Japonca, Çince ve Arapça gibi dillere çeviriyoruz. Tüm bunları yaparken tonu, anlamı ve biçimlendirmeyi tutarlı bir şekilde koruyoruz.

ClickUp Brain'i ClickUp Özellikleriyle Entegre Etme

ClickUp Brain, çalışma şeklimizin merkezinde yer alır. Çalışma alanımızın her yerinde mevcuttur, böylece her türlü bilgi doğrudan yaptığımız işe aktarılır. 🔄

Görev otomasyonu ve yapay zeka ajanları

Bizim için gerçek değişim, ClickUp Brain'in bize şeyleri göstermekten, gerçekten yapılacak şeyleri yapmasıyla gerçekleşti.

Temel otomasyonla başladık, durumlar kategorilere tam olarak uyduğunda çalışan basit "eğer-o zaman" kuralları. Sonra, otomatikleştirmek istediğimiz işlerin çoğunun, bir sonraki adımda ne yapılması gerektiğine dair gerçek bir yargı gerektirdiğini fark ettik.

ClickUp AI Ajanları belirli durumları izler ve manuel müdahaleye gerek kalmadan harekete geçer.

ClickUp Brain ile entegre AI Ajanları kullanarak bağlam farkında eylemleri otomasyonla otomatikleştirin

Müşteri geri bildirim listemizde bir Temsilci bulunmaktadır. Birisi formu doldurduğunda, Temsilci yazılanları okur, hangi kategoriye ait olduğunu belirler ve destek ekibinin takip etmesi için görevler oluşturur.

Another Agent, sprintin başında çalışır. Takımımızın geliştirmekte olduğumuz ürünle ilgili yazdığı tüm belgeleri toplar, önemli kısımları ayıklar ve kimse işe gelmeden önce takımımızın kanalına bir özet yayınlar.

Bu, eskiden sprint planlamasının ilk saatini kaplardı; artık özet hazır. Bu Ajanlar, bağlamı anladıkları için işe yarıyorlar.

Bir AI Aracısı oluşturmak, bir konuşma gibi görünür. Aracıya neyi araması gerektiğini, hangi bilgilerin önemli olduğunu ve hangi eylemi gerçekleştirmesi gerektiğini bildiririz. Kod gerektirmeyen oluşturucu, takımdaki herkesin teknik uzmanlık gerektirmeden veri analizi için bir AI aracısı kurmasını sağlar.

Klip transkripsiyonu ve özetleri

ClickUp'ta sürekli olarak klipler kaydediyoruz: mühendisler teknik mimariyi açıklıyor, tasarımcılar maketleri inceliyor, ürün yöneticileri özellikleri tanıtıyor, müşteri başarısı ekibi telefon görüşmelerinden elde edilen geri bildirimleri paylaşıyor.

Clips'teki ClickUp Brain'in otomatik transkripsiyon özelliği ile her ayrıntıyı yakalayın

ClickUp Brain, oluşturduğumuz her klibi otomatik olarak transkribe eder. Her ekran kaydı ve ses klibi, aranabilir metin haline gelir. Transkripti tarayabilir, belirli zaman damgalarına atlayabilir ve videoın tamamını yeniden izlemeden parçaları kopyalayabiliriz.

Mühendislik takımı, kod veya sistem mimarisini incelerken Klipler kaydeder. ClickUp Brain, anahtar noktaları özetler, böylece takım üyeleri 30 saniye içinde özeti okuyabilir ve daha derin bir bağlam gerektiren durumlarda tam Klibi izleyebilir.

ClickUp Brain'in Clips özetleriyle anında netlik kazanın

🔍 Biliyor muydunuz? McKinsey'e göre, çoğu şirket artık işlerinin birden fazla alanında yapay zeka kullanıyor. Ortalama olarak, kuruluşlar üç farklı fonksiyonda yapay zekadan yararlanıyor.

ClickUp Brain'in Potansiyelini En Üst Düzeye Çıkarmak için En İyi Uygulamalar

İşte takımımızın ClickUp'ın AI araçlarının potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için kullandığı bazı en iyi uygulamalar:

Etkili komutları kaydedin ve yeniden kullanın: Gelecekte kullanmak üzere tutarlı ve sağlam sonuçlar veren komutları kaydedip takımla paylaşıyoruz. ClickUp Brain, yeniden kullanılabilir komutları destekler, böylece herkes tutarlılığı koruyabilir ve yineleyen görevlerde zaman kazanabilir.

Birden fazla etkileşimi zincirleyin: Takımımız, bir AI çıktısının bir sonraki görevin girdisi haline geldiği diziler planlar. İlk fikirleri üretir, ClickUp Brain'den bunları eleştirmelerini ister, ardından bu eleştirilere göre fikirleri geliştiririz. Bu, insan işbirliği süreçlerini makine hızında yansıtır.

Düzenli olarak gözden geçirin ve iyileştirin: Mevcut ClickUp Brain komutlarını, ş akışlarını ve AI Ajanlarını zaman zaman gözden geçirmeyi bir ilke haline getirdik. Sürekli iyileştirme, AI'nın iş hedeflerimizle uyumlu kalmasını ve takımımızın mevcut durumunu yansıtmasını sağlar.

AI'yı stratejik bir şeytan avukatı olarak kullanın: Takım, stratejiler geliştirdikten sonra ClickUp Brain'den kusurları, riskleri ve kör noktaları bulmasını ister. Örneğin, "Bu stratejinin başarısız olmasının en büyük üç nedeni nedir?" diye sorarak, uygulamaya geçmeden önce fikirleri güçlendirin.

Senaryo planlaması için zamansal uyarıları deneyin: ClickUp Brain'e "Ekonomik koşullar 3. çeyrekte kötüleşirse bu strateji nasıl sonuç verir?" diye sorarak farklı gelecek senaryoları modelleştiriyoruz. Bu ileri görüşlü yaklaşım, daha dayanıklı stratejiler oluşturmamıza yardımcı oluyor.

AI'yı kişisel önyargı dedektörümüz olarak kullanalım: Ardından, ClickUp Brain'den gizli varsayımları, bilişsel önyargıları ve mantıksal hataları tespit etmesini isteriz. AI, genellikle insan yargısını sabote eden zihinsel tuzaklar için objektif bir ayna haline gelir.

Rol tabanlı erişimi optimize edin: Ekibimiz ayrıca ClickUp Brain'de takım izinlerini gözden geçirip ayarlar, böylece herkesin AI'yı etkili bir şekilde kullanabilmesini sağlar. Yöneticilerin/sahiplerin tam erişime sahip olmasını sağlarken, misafirlerin/sınırlı üyelerin güvenlik ve ş Akışı tutarlılığı için uygun kısıtlamaları sürdürmesini sağlarız.

ClickUp Brain ile Noktaları (+ Verileri) Bağlantı Kurun

ClickUp Brain'i bizim gibi düşünecek şekilde geliştirdik. Her gün, içgüdülerimizin gözden kaçırdığı şeyleri ve takımlarımızın sormadan önce ihtiyaç duydukları şeyleri görmemize yardımcı oluyor. Spreadsheet'leri incelemek veya güncellemeleri takip etmekle zaman kaybetmiyoruz; ClickUp Brain ile konuşuyoruz ve o da bize önemli cevaplar veriyor.

Bizim için yapay zeka, işin nefes almasını sağlayan şeydir. Sorun haline gelmeden önce kalıpları tespit eder, kararları keskinleştiren içgörüler ortaya çıkarır ve konuşmaları gerçek zamanlı olarak bağlamla ilişkilendirir. Bir lansman planladığımızda, bir sprint'i kapattığımızda veya bunun gibi bir blog yazısı yazdığımızda, ClickUp Brain her kararın arkasında durur, düzenler, iyileştirir ve hatırlatıcı rol oynar.

Her görev, yorum ve konuşma, sisteme nasıl düşündüğümüzü ve kalitenin bizim için ne anlama geldiğini öğretir. ClickUp Brain ve Brain MAX, işlerimizden öğrenir ve bu öğrenmeyi daha keskin bir odaklanma ve daha hızlı bir netlikle geri döndürür.

Sizinle birlikte öğrenen bir iş deneyimi yaşamak istiyorsanız, bugün ClickUp'a kaydolun! ✅

Sık Sorulan Sorular (SSS)

ClickUp Brain, ClickUp'a entegre edilmiş, dünyanın en eksiksiz ve bağlam farkında AI destekli asistanıdır. Çalışma alanınızdaki verileri kullanarak soruları yanıtlayarak, bilgileri özetleyerek, raporlar oluşturarak ve görevleri otomasyonla otomatikleştirerek size yardımcı olur. Görevler, sohbetler, konum başlıkları veya araç çubuğu gibi görevleri kabul eden çalışma alanınızın herhangi bir yerinde komut istemleri aracılığıyla onunla etkileşim kurarsınız ve o da bağlam farkında anlık içgörüler ve eylemler sunar.

ClickUp Brain, takımınızın iş yükünü analiz eder ve birisinin aşırı yüklenmiş veya yeterince değerlendirilmemiş olduğunu vurgular. Herkesin yönetilebilir bir iş yüküne sahip olmasını sağlamak için görevlerin yeniden dağıtılmasını önerebilir ve takımınızın dengeli ve verimli kalmasına yardımcı olur.

Evet. ClickUp Brain, gecikmiş öğeleri, güncelleme eksikliklerini veya darboğazları analiz ederek eğilimleri belirleyebilir ve gecikme riski olan görevleri veya projeleri işaretleyebilir. Bu, gecikmeler daha büyük sorunlara dönüşmeden harekete geçmenizi sağlar.

Gösterge panellerinize, ClickUp Brain tarafından oluşturulan gerçek zamanlı özetleri, proje güncellemelerini ve yönetici özetlerini gösteren AI destekli Kartlar ekleyebilirsiniz. Bu Kartlar otomatik olarak güncellenir ve ihtiyacınız olan bilgileri gösterecek şekilde özelleştirilebilir.

Evet. Her takım için en önemli verilere ve içgörülere odaklanmak için istemleri, gösterge paneli kartlarını ve raporları özel olarak ayarlayabilirsiniz. Bu, her takımın ihtiyaçlarına göre uyarlanmış, ilgili ve eyleme geçirilebilir bilgiler almasını sağlar.