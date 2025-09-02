Daha Akıllı İçgörüler için Veri Analizi için En İyi AI Ajanları

🔎 Biliyor muydunuz? Dünyadaki verilerin %90'ı 2022-2024 arasındaki sadece iki yıl içinde oluşturuldu ve 2025'te %150 daha artması bekleniyor. Bu sadece bir istatistik değil, bir uyarıdır.

Her saniye, iş, özel müşteriler ve sistemler büyük miktarda veri üretir. Ancak doğru araçlar olmadan bu veriler sadece gürültüden ibarettir. Geleneksel veri analizi yöntemleri bu verileri takip etmekte zorlanır ve içgörüleri atılımlar yerine darboğazlara dönüştürür.

Veri analizi için AI ajanları oyunun kurallarını değiştiriyor. Sıkıcı görevleri otomasyonla gerçekleştiriyor, kalıpları belirliyor ve ham verileri eyleme geçirilebilir istihbarata dönüştürüyorlar. Böylece daha akıllı kararları daha hızlı almanıza yardımcı oluyorlar. Veri analizi için en iyi AI destekli araçları keşfederken okumaya devam edin.

En İyi AI Veri Analizi Ajanlarına Genel Bakış

Araç *anahtar özellikler En uygun Fiyatlandırma* ClickUp • Otomatik veri analizi için Otopilot Ajanları• Görselleştirme için gösterge panelleri ve 15'ten fazla görünüm• Önceden oluşturulmuş analiz şablonları• Çoklu model AI erişimi Tek bir çalışma alanında yapay zeka destekli proje yönetimi ve veri analizine ihtiyaç duyan tüm takımlar (bireyler, KOBİ'ler, kurumsal) için en iyisi Ücretsiz plan mevcuttur; Kurumsal: Özel fiyatlandırma IBM Cognos Analytics • Birleştirilmiş yapılandırılmış ve yapılandırılmamış veriler • AI destekli desen tanıma • Rol tabanlı erişim ve uyumluluk izleme • Hibrit dağıtım esnekliği İş zekası raporlamasına ihtiyaç duyan orta ölçekli ve kurumsal takımlar için en iyisi; enterprise-grade güvenlik ile Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur; Ücretli planlar 10,60 $/kullanıcı/ay'dan başlar Tableau AI • Otomasyonlu anomali tespiti• Tahmine dayalı analitik ve simülasyonlar• Veri ön işleme ve temizleme• CRM ve ş Akışı entegrasyonlar Etkileşimli görselleştirme ve gerçek zamanlı gösterge panelleri gerektiren veri analistleri ve iş takımları için en iyisi Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur; Özel fiyatlandırma ChatGPT • Uzun raporları özetler • Doğal dilde soru-cevap • Python komut dosyaları oluşturur • Gizli içgörüleri ortaya çıkarır Gösterge panelleri olmadan AI destekli veri yorumlamasına ihtiyaç duyan bireyler ve takımlar için en iyisi Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 20 $'dan başlar; Kurumsal: Özel fiyatlandırma Polymer AI • Analiz için 8'den fazla dinamik bileşen • Birden fazla veri setini karşılaştırın • Güvenli API tabanlı erişim • Gösterge paneli için özel markalama Dinamik ürün analitiğine ihtiyaç duyan e-ticaret, satış ve pazarlama takımları için en iyisi Ücretli planlar aylık 50 $'dan başlar; Enterprise API: Özel fiyatlandırma DataRobot • Otomatik makine öğrenimi (AutoML)• Model seçim ve performansını optimize eder• Otomatik veri ön işleme• Bulut, şirket içi ve hibrit ortamlarda dağıtım Otomasyonlu makine öğrenimi ve tahmine dayalı modellemeye ihtiyaç duyan, şirket içinde veri bilimi takımı bulunmayan işler için en uygun çözüm Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur; Özel fiyatlandırma KNIME • Açık kaynaklı ş Akışı otomasyonu• Önceden oluşturulmuş ş Akışı şablonları• Python, R, Java ile entegre• Tam ML yaşam döngüsünü otomatikleştirir Açık kaynaklı, kod gerektirmeyen/düşük kodlu veri bilimi ş Akışlarını tercih eden veri bilimcileri ve analistler için en iyisi Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar aylık 99 $'dan başlar; Kurumsal: Özel fiyatlandırma Qlik • Kaynaklar arasında gerçek zamanlı veri senkronizasyonu• Gizli kalıplar için ilişkisel analitik• Doğal dil sorgu destek Gerçek zamanlı analitik ve ilişkisel keşiflere ihtiyaç duyan kurumsal ve BI takımları için en iyisi Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur; Ücretli planlar aylık 200 $'dan başlar; Kurumsal: Özel fiyatlandırma Snowflake AI Veri Bulut • Ölçeklenebilir çoklu bulut veri depolama• AI destekli iş yükü optimizasyonu• ML iş yükleri için otomatik ölçeklendirme• Yapılandırılmış ve yapılandırılmamış veri desteği Bulut tabanlı, yapay zeka destekli veri depolamaya ihtiyaç duyan büyük ölçekli kurumsal işletmeler için en iyisi Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur; Ücretli planlar 2 $/kredi'den başlar; Kurumsal: Özel fiyatlandırma RapidMiner • Tahmine dayalı analitik ve otomasyon• Dijital ikiz simülasyonları• Özel segmentasyonu• AI ile veri silolarını ortadan kaldırır Tahmine dayalı modelleme ve yapay zeka destekli karar verme sürecine ihtiyaç duyan orta boyutlu ve kurumsal takımlar için en uygun çözüm Ücretsiz deneme sürümü mevcuttur; Özel fiyatlandırma

Veri analizi için yapay zeka ajanlarında nelere dikkat etmelisiniz?

🔎 Biliyor muydunuz? AI ajanlarının, kurumsal Enterprise'daki veri analizi görevlerinin %80'inden fazlasını gerçekleştireceği tahmin ediliyor. Bu oran, 2021'de sadece %20 idi. Yani, birkaç yıl içinde dört kat artış olacak!

Veri analizi için AI ajanları, makine öğrenimi (ML), büyük dil modelleri (LLM) ve doğal dil işleme (NLP) ile desteklenen gelişmiş, çoklu ajan sistemleridir ve büyük hacimli ham veri akışlarını gerçek zamanlı, öngörüsel içgörülere dönüştürür.

Ancak tüm yapay zeka destekli büyük veri araçları aynı değeri sunmaz. Yatırımınızı en üst düzeye çıkarmak istiyorsanız, şu anahtar hususlara odaklanın:

gerçek zamanlı içgörüler:* Manuel veri işlemeyi otomasyonla gerçekleştiren ve canlı güncellemeler sağlayan bir AI ajanı tercih edin. Bu, bir saniyelik gecikmenin milyonlarca dolarlık kayba yol açabileceği finans, siber güvenlik ve e-ticaret sektörlerinde özellikle gereklidir

Çok kaynaklı veri entegrasyonu: Veri silolarını ortadan kaldırın. En iyi AI ajanları, bulut veritabanları, CRM'ler, BI araçları ve API'ler gibi birden fazla veri kaynağından bilgi alır ve size 360° veri erişimi sağlar

Gelişmiş veri görselleştirme: Verileri daha önce hiç olmadığı gibi deneyimleyin! AI destekli gösterge panelleri, ham sayıları ve metinleri etkileşimli grafiklere, ısı haritalarına ve raporlara dönüştürür. Bu, nicel ve Verileri daha önce hiç olmadığı gibi deneyimleyin! AI destekli gösterge panelleri, ham sayıları ve metinleri etkileşimli grafiklere, ısı haritalarına ve raporlara dönüştürür. Bu, nicel ve nitel veri analizini zahmetsiz hale getirir

NLP yetenekleri: Basit doğal dil sorguları ile karmaşık analitik görevleri gerçekleştirin. Basit İngilizce sorular sorun (‘3. çeyrek satışlarımız 2. çeyreğe kıyasla nasıl?’) ve kod gerektirmeden anında, insan benzeri yanıtlar alın

Ölçeklenebilirlik: Binlerce (veya milyarlarca) veri noktasını analiz edin! Amazon'un günlük Binlerce (veya milyarlarca) veri noktasını analiz edin! Amazon'un günlük 12 milyon siparişi işleyen altyapısı gibi, işinizin büyümesine uyum sağlayan bir AI ajanı seçin

tahmine dayalı analitik: *Geçmiş satış verilerinin ötesine geçin! En iyi AI ajanları, gelecekteki eğilimleri tahmin eder, anomalileri tespit eder ve daha akıllı iş kararları için envanter seviyelerini optimize eder

İşbirliği özellikleri: İçgörüleri eyleme dönüştürün. Paylaşılan gösterge panelleri, gerçek zamanlı yorumlama ve rapor paylaşımı, her departmanda veriye dayalı kararlar alınmasını ve ekip çalışmasını mümkün kılar

Güçlü güvenlik: Veri bütünlüğünüzü ve itibarınızı koruyun. GDPR, HIPAA ve SOC-2 uyumlu AI araçları, kurumsal düzeyde şifreleme sağlayarak hassas bilgiyi ihlallere ve siber tehditlere karşı korur

🧠 Unutmayın: AI sadece veri işlemeyle ilgili değildir, davranışları tahmin etmekle de ilgilidir. Netflix, AI destekli veri analitiğini kullanarak kullanıcıların bir sonraki izleyecekleri içeriği tahmin eder ve onları bağımlı tutmak için önerileri gerçek zamanlı olarak kişiselleştirir. Veri analizi için AI ajanları ile her tıklamanın, görünümün ve dönüşümün arkasındaki "neden"i ortaya çıkarın! İşte gerçek veri odaklı başarı burada başlar!

Veri Analizi için En İyi 10 AI Aracısı

Ham verileri gerçek zamanlı, eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürmek zaman ve çaba gerektirir. AI ile bu işlem daha hızlı ve verimli hale gelir.

En iyi araçları öne çıkarmadan önce, veri analizi için yapay zekayı nasıl kullanabileceğinize bir göz atalım:

Kapsamlı, yüksek kaliteli girdi için birden fazla kaynaktan veri toplama işlemini otomasyonla gerçekleştirin

Tutarsızlıkları giderin ve güvenebileceğiniz gerçek zamanlı veri analizi için bilgiyi basitleştirin

Veri erişilebilirliğini artıran ve karar verme sürecini hızlandıran canlı raporlar oluşturun

Bunu mümkün kılan en iyi AI veri analizi ajanlarını keşfetmeye hazır mısınız? Hemen başlayalım!

1. ClickUp (Veri odaklı, yapay zeka destekli proje yönetimi için en iyisi)

ClickUp AI ile veri analizine başlayın ClickUp, veri yardımcı pilotunuz gibi davranarak ham sayılardan, sonuçları gerçekten etkileyen kararlara geçmenize yardımcı olur

Herhangi bir araç sayıları işleyebilir. Ancak bunlardan sadece birkaçı, bu sayıları daha akıllı, daha hızlı ve daha etkili kararların bağlamına yerleştirebilir.

ClickUp tam da bu noktada öne çıkıyor. İş için her şeyi içeren bir uygulama olarak, takımları, süreçleri ve verileri tek bir yerde birleştirir. Bu uygulamanı kullanarak kritik KPI'ları takip edebilir, ş akışlarını optimize edebilir ve iş sonuçlarınız için önemli olan verileri gerçek zamanlı olarak görselleştirebilirsiniz.

ClickUp, işinizi desteklemekle kalmayıp sizin için çalıştıran AI takım arkadaşları olan ClickUp Autopilot Ajanları ile veri analizinin nasıl olması gerektiğini yeniden tanımlıyor. Onları, Çalışma Alanınızda proaktif operatörler olarak düşünün. ClickUp Brain'in AI katmanını kullanarak verilerinizi analiz eder, özetler ve hatta komut dosyası oluştururlar, ardından sonuçları doğrudan eyleme geçirirler.

Verilerinizden elde ettiğiniz bilgileri analiz edin ve özetleyin — ClickUp Brain, saniyeler içinde anahtar sonuçları sunar

İşte nasıl işliyor: ClickUp'a yeni bir satış veri seti yükleyin. Sayıları manuel olarak hesaplamak yerine, Özel Otomatik Pilot Ajanınız devreye girer. Bir Python komut dosyası çalıştırır (eğer yoksa Brain tarafından oluşturulur), verileri temizler ve anahtar içgörüleri çıkarır.

Ardından, ilgili ClickUp Görevi'ne sade bir dilde özet ekler, takip araştırmaları için alt görevler oluşturur ve takımınız için anomalileri işaretler. Son olarak, Ajan sonuçları bir ClickUp Gösterge Paneli'ne aktarır ve burada KPI'lar liderlerin incelemesi için gerçek zamanlı olarak güncellenir.

Önceden oluşturulmuş ajanlar arasından seçim yapın veya ClickUp'ta kendi ajanınızı oluşturarak veri analizi ş akışlarını otomasyonla gerçekleştirin

ClickUp Gösterge Panelleri, veri görselleştirmeyi daha basit ve daha faiz hale getirir. Sıkıcı elektronik tablolarla sınırlanmadan ROI'yi izleyin, öngörücü eğilimleri ölçün, anomali uyarıları ayarlayın veya anahtar metrikleri inceleyin.

Vizualizasyonları veri analizi ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin — ClickUp Gösterge Panelleri ile pazarlama performansını, proje ilerlemesini, maliyet planını ve takım iş yükünü değerlendirin

İster genel bir bakış ister derinlemesine bir analiz ihtiyacınız olsun, ClickUp'ın 15'ten fazla görünümü bunu kolaylaştırır. En iyi yanı ne mi? Veri analiz sürecine sıfırdan başlamanıza gerek yok!

ClickUp'ın önceden oluşturulmuş analiz şablonları, karmaşık veri kümelerini yapılandırılmış, okunması kolay raporlara dönüştürerek size saatlerce sürecek manuel işlerden kurtarır. Hızlı bir başlangıç için bu şablonlara göz atın:

ClickUp Analytics Rapor Şablonu: Anahtar verileri kolaylıkla görselleştirin. Trendleri belirleyin, gizli kalıpları ortaya çıkarın ve sezgisel grafikler ve grafiklerle anahtar metrikleri görselleştirin

ClickUp Veri Analizi Rapor Şablon: Özel durumlar, alanlar ve dinamik görünümler kullanarak satışları tahmin edin, iş performansını izleyin veya büyük hacimli verileri işleyin

💡 Profesyonel İpucu: Masaüstü AI yardımcınız ClickUp Brain MAX ile tek bir AI modeliyle sınırlı kalmazsınız; daha zengin ve daha doğru içgörüler elde etmek için sorguları birden fazla modelden (GPT, Claude, Gemini ve daha fazlası) yönlendirebilirsiniz. Bu özellik, Google E-Tablolar, HubSpot veya Slack gibi Bağlı Uygulamalardan gelen verileri analiz ederken gerçekten öne çıkar. Örnek, Brain, HubSpot'tan müşteri etkileşim verilerini alabilir, Sheets'ten kampanya harcamalarını çapraz referanslayabilir ve trendleri sade bir İngilizceyle özetleyebilir. Farklı modellerin güçlü yönlerinden yararlanarak (biri akıl yürütme, diğeri özetleme için) yapay zeka yayılımı olmadan daha derin ve daha güvenilir analizler elde edebilirsiniz. Brain MAX kullanarak ClickUp içinden en iyi AI modelleri arasında geçiş yapın

clickUp'ın en iyi özellikleri*

ClickUp Goals ile hedefleri ayarlayın, ilerlemeyi izlemeyin ve başarıyı ölçün — her bir ilgili veri noktasının eyleme dönüşmesini sağlayın

ClickUp Formlarını kullanarak müşteri hizmetleri etkileşimlerinden, kullanıcı geri bildirimlerinden ve diğer iş veri kaynaklarından yapılandırılmamış ve yapılandırılmış verileri toplayın

Kapsamlı analiz için geri bildirim toplama sürecini optimize etmek amacıyla özel müşterileri işlem verileri, etkileşim düzeyleri ve geçmişteki davranış kalıplarına göre segmentlere ayırın

Veri erişilebilirliğini korumak için ClickUp Belge ile veri ön işleme ve istatistiksel analiz ş Akışlarını belgelendirin

clickUp sınırları*

Kapsamlı özellikler, yeni başlayanlar için biraz zorlayıcı gelebilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.500'den fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

G2 incelemesinin öne çıkan noktaları:

*Son birkaç yıldır, ClickUp'ı birincil organizasyon aracım olarak kullanıyorum. Bu araç, para tasarrufu yapmamı ve daha iyi kararlar almamı, takımlarımın entegrasyonlarını sağlamamı ve hesap verebilirlik sağlamamı, şirketi daha az sayıda, daha verimli ve mutlu çalışanlarla yönetmemi ve son olarak daha akıllı bir şekilde büyümemi ve çok zaman ve para gerektiren birçok sorunu çözmek için Box düşünmemi sağladı!

Son birkaç yıldır, ClickUp'ı birincil organizasyon aracım olarak kullanıyorum. Bu araç, para tasarrufu yapmamı ve daha iyi kararlar almamı, takımlarımın entegrasyonlarını sağlamamı ve hesap verebilirlik sağlamamı, daha az sayıda, daha verimli ve mutlu çalışanlarla şirketi yönetmemi ve son olarak daha akıllı bir şekilde büyümeyi ve çok zaman ve para gerektiren birçok sorunu çözmek için alışılmışın dışında düşünmemi sağladı!

🎥 P. S. Veri analizi için kendi ClickUp Otomatik Pilot Ajanınızı ayarlamak mı istiyorsunuz? Bu eğitim size yardımcı olacaktır:

2. IBM Cognos Analytics (İş zekası raporlaması için en iyisi)

via IBM

IBM Cognos Analytics, otomasyonlu rapor oluşturma özelliği ile ham verileri AI destekli iş zekasına dönüştürür. Doğal dil sorgularını anlama ve bunlara yanıt verme yeteneği, veri bilimcileri ve iş kullanıcıları için caziptir.

Verileri analiz ediyor, operasyonları optimize ediyor veya gelir tahminleri yapıyor olun, Cognos keşif ve görselleştirmeyi otomasyon ile basitleştirir. Sürükle ve bırak özellikli gösterge paneli oluşturucu, zahmetli kurulum işlemlerini ortadan kaldırırken, kurumsal düzeyde güvenlik verilerinizi korur.

IBM Cognos Analytics'in en iyi özellikleri

Yapılandırılmış ve yapılandırılmamış veri kaynaklarını tek bir doğru kaynakta birleştirin

AI destekli desen tanıma özelliğini kullanarak verimsizlikleri daha da büyümeden tespit edin

Hassas verileri korumak için rol tabanlı erişim kontrolü, SSO kimlik doğrulama ve AI destekli uyumluluk izlemeyi uygulayın

Minimum yeniden donanımla şirket içinde, bulut veya hibrit bir çözüm olarak dağıtın

IBM Cognos Analytics sınırları

Küçük iş veya kısıtlı bütçeye sahip takımlar için fiyatlar oldukça yüksektir

İşleme gecikmesi, son derece büyük veya karmaşık veri kümelerinde ortaya çıkabilir

IBM Cognos Analytics fiyatlandırması

Standart: Kullanıcı başına aylık 10,60 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 42,40 $

IBM Cognos Analytics puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (420+ yorum)

Capterra: 4. 2/5 (140+ yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar IBM Cognos Analytics hakkında ne diyor?

Capterra incelemesinden alıntı:

Farklı kaynaklardan gelen verilerin bağlantı kurmanıza ve gerçek zamanlı olarak paylaşabileceğiniz kişiselleştirilmiş raporlar oluşturmanıza olanak tanır... Lisans ücreti benzer platformlara kıyasla yüksektir. Öğrenme eğrisi diktir ve kullanıcı arayüzünde iyileştirilmesi gereken birçok nokta vardır.

Farklı kaynaklardan gelen verilerin bağlantı kurmanıza ve gerçek zamanlı olarak paylaşım yapabileceğiniz kişiselleştirilmiş raporlar oluşturmanıza olanak tanır... Lisans ücreti benzer platformlara kıyasla yüksektir. Öğrenme eğrisi diktir ve kullanıcı arayüzünde iyileştirilmesi gereken birçok nokta vardır.

💡Profesyonel İpucu: IBM Cognos'u yapay zeka destekli tahmine dayalı analitik yazılımla birleştirerek keşifsel veri analizi, duygu analizi ve istatistiksel modellemeden daha derin içgörüler elde edin ve daha bilinçli, veriye dayalı kararlar alın!

3. Tableau AI (Etkileşimli veri görselleştirme ve gösterge paneli için en iyisi)

via Tableau AI

Listeimizin bir sonraki sırasındaki Tableau, veri görselleştirme için en iyi AI araçları arasında güvenilir bir isimdir. Tableau, yorumlanması kolay grafik ve grafiklerle verileri basitleştirmekle kalmaz, verilerdeki gizli kalıpları ortaya çıkarmanıza da yardımcı olur. Etkileşimli gösterge panelleriyle trendleri belirlemek ve verilere dayalı tahminlerde bulunmak için kullanın.

Onu diğerlerinden ayıran nedir? Tableau Pulse, anahtar iş metriklerinde bir değişiklik olduğu anda sizi bilgilendiren gerçek zamanlı bir uyarı sistemidir. Einstein Trust Layer ile veri güvenliğini sağlarken, anormallikleri erken tespit edin, daha hızlı tepki verin ve risklerin önüne geçin.

Tableau'nun en iyi özellikleri

Otomasyonlu desen algılama ve anomali uyarıları ile trendleri gerçek zamanlı olarak tespit edin

Tahmine dayalı analitik ve "ne olurdu" simülasyonlarını kullanarak gelecek senaryolarını modelleyin

Analiz için ham veri kümelerini temizlemek, yapılandırmak ve optimize etmek için veri ön işleme aracı olarak kullanın

İçgörüleri CRM sistemlerine, raporlara ve iş ş akışlarına zahmetsizce entegre edin

Tableau sınırları

Büyük dosyaların yüklenmesi biraz zaman alır ve bazen yazılımın çökmesine neden olur

Lisans maliyetleri, daha büyük takımlar veya gelişmiş dağıtımlar için artar

Tableau AI fiyatlandırması

Tableau Viewer: Özel fiyatlandırma

tableau Explorer: *Özel fiyatlandırma

tableau Oluşturucu: *Özel fiyatlandırma

Tableau AI puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (2.200'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (2.200'den fazla yorum)

*gerçek kullanıcılar Tableau AI hakkında ne diyor?

G2'deki bir kullanıcı şöyle bir paylaşım yapıyor:

Verileri görselleştirmek için sezgisel ve son derece etkileşimli bir yol sunar. Sürükle ve bırak arayüzü, kapsamlı teknik bilgi gerektirmeden karmaşık gösterge panelleri oluşturmayı kolaylaştırır. Birden fazla veri kaynağına bağlantı kurma önemli bir avantajdır ve güçlü görselleştirme yetenekleri, net ve içgörülü veri hikayeleri anlatmaya olanak tanır.

Verileri görselleştirmek için sezgisel ve son derece etkileşimli bir yol sunar. Sürükle ve bırak arayüzü, kapsamlı teknik bilgi gerektirmeden karmaşık gösterge panelleri oluşturmayı kolaylaştırır. Birden fazla veri kaynağına bağlantı kurma önemli bir avantajdır ve güçlü görselleştirme yetenekleri, net ve anlamlı veri hikayeleri oluşturmaya olanak tanır.

4. ChatGPT (AI destekli veri yorumlama için en iyisi)

via ChatGPT

ChatGPT, isteğe bağlı bir veri analisti gibi çalışır. Doğal konuşma yoluyla verileri keşfetmenize, yorumlamanıza ve iyileştirmenize yardımcı olur. Gösterge panellerini incelemek veya karmaşık sorgular yazmak yerine, sade bir İngilizceyle sorularınızı sorun; anında eyleme geçirilebilir içgörüler sunar.

Uzun raporları özetliyor, yeni trendleri araştırıyor veya veri işleme için Python komut dosyaları oluşturuyor olsanız da, ChatGPT yoğun işlerin otomasyonunu gerçekleştirir, böylece siz en uygun, veriye dayalı kararları vermeye odaklanabilirsiniz.

ChatGPT'nin en iyi özellikleri

Uzun raporları saniyeler içinde özetleyin — manuel tarama veya teknik uzmanlık gerekmez

Karmaşık veri kümelerini açık, kolay anlaşılır içgörülere dönüştürün

AI destekli beyin fırtınası ile gizli eğilimleri ve korelasyonları ortaya çıkarın

Açık uçlu sorular sorun ve anında, verilere dayalı öneriler alın

ChatGPT sınırları

Bazen makul görünen ancak yanlış bilgiler üretebilir

Yerleşik gösterge panelleri ve doğrudan veri görselleştirme özelliği yoktur

ChatGPT fiyatlandırması

Artı: Aylık 20 $

Takım: Aylık 25 $

Pro: 200 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

ChatGPT derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (800'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (200'den fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar ChatGPT hakkında ne diyor?

Bir G2 yorumcusu şöyle diyor:

Birkaç aydır ücretli abone olarak, Python kod yazmak da dahil olmak üzere ChatGPT'yi günde birçok kez kullandım. Veri analiz yetenekleri, özellikle karmaşık grafik ve görüntüleri yorumlama ve açıklama becerisiyle birleştiğinde, onu alanına özgü konuları öğrenmek ve anlamak için mükemmel bir araç haline getiriyor.

Birkaç aydır ücretli abone olarak, Python kod yazmak da dahil olmak üzere ChatGPT'yi günde birçok kez kullandım. Veri analiz yetenekleri, özellikle karmaşık grafik ve görüntüleri yorumlama ve açıklama becerisiyle birleştiğinde, onu alanına özgü konuları öğrenmek ve anlamak için mükemmel bir araç haline getiriyor.

5. Polymer AI (Dinamik veri erişilebilirliği ve ürün analizi için en iyisi)

via Polymer

Müşteri verilerini anlamlandırmakta zorlanıyor musunuz? Polymer AI, e-ticaret, pazarlama ve satış takımları için ürün analizini kolaylaştırır. Gerçek zamanlı kullanıcı davranışlarını, satış performansını ve pazar eğilimlerini takip etmenize yardımcı olur.

Geleneksel BI araçlarından farklı olarak, Polymer AI veri analizinin karmaşıklığını ortadan kaldırır — bir veri seti yükleyin veya bir kaynağa bağlantı kurun, AI her şeyi sizin için yapılandırır!

İçgörüleri paylaşım mı gerekiyor? Polymer gösterge panellerini doğrudan web sitelerine, uygulamalara veya sunumlara yerleştirerek takımlarla veya dış paydaşlarla sorunsuz bir işbirliği sağlayın.

Polymer AI'nın en iyi özellikleri

Daha derin içgörüler için çubuk grafik, ısı haritaları ve zaman serisi grafikleri dahil olmak üzere 8'den fazla dinamik bileşene erişin

Birden fazla veri setini yan yana karşılaştırın ve analiz edin, iş metriklerini tek bir yerde birleştirin

Güvenli API aracılığıyla kullanıcı izinlerini yönetin ve yalnızca doğru kişilerin kritik verilere erişebilmesini sağlayın

Sorunsuz bir deneyim için arayüzü markanızın logoları, renkleri ve yazı tipleriyle özel olarak özelleştirin

Polimer sınırları

Arayüz, ilk kez kullanıcılar için biraz karmaşık gelebilir

Daha geniş bir şablon kitaplığından yararlanabilirsiniz

Polimer fiyatlandırması

*başlangıç: Düzenleyici başına aylık 50 $

Pro: Düzenleyici başına aylık 100 $

Takımlar: 3 düzenleyici için aylık 250 $

aPI Erişimi: *Aylık 500 $'dan başlayan özel fiyatlandırma

Polimer derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek hayattaki kullanıcılar Polymer hakkında ne diyor?

G2 incelemesinden alıntı :

*Polymer'in kullanıcı dostu ve sezgisel tasarımı, verilerimi çok hızlı bir şekilde analiz etmemi sağlıyor. Excel veya Google E-Tablolar'da mümkün olmayan, elektronik tablo hücrelerindeki dizileri ayrıştırabilme özelliğini çok seviyorum. Yeni gösterge paneli özelliği, hızlı bir şekilde oluşturup paylaşım yapabileceğim güzel gösterge panelleri yapmamı sağlıyor

*Polymer'in kullanıcı dostu ve sezgisel tasarımı, verilerimi çok hızlı bir şekilde analiz etmemi sağlıyor. Excel veya Google E-Tablolar'da mümkün olmayan, elektronik tablo hücrelerindeki dizileri ayrıştırma özelliğini çok seviyorum. Yeni gösterge paneli özelliği, hızlı bir şekilde oluşturup paylaşım yapabileceğim güzel gösterge panelleri yapmamı sağlıyor

📮ClickUp Insight: Anketimiz, ankete katılanların %62'sinin içerik oluşturma, veri analizi ve daha fazlası için ChatGPT ve Claude gibi konuşma tabanlı yapay zeka araçlarına güvendiğini ortaya koydu. Ancak, yapay zekaya soru sormak için sürekli sekme değiştirmek, vergi ve bağlam değiştirme maliyetlerine yol açarak sizi yavaşlatır. ClickUp Brain ile artık bu mümkün! Doğrudan ClickUp Çalışma Alanınıza entegre edilen bu araç, düz metin komutlarını anlar ve ş Akışınızı kesintiye uğratmadan göreve özel yanıtlar sunar. ClickUp ile verimliliğinizi iki katına çıkarın! 🚀

6. DataRobot (Otomasyonlu makine öğrenimi ve tahmine dayalı modelleme için en iyisi)

via DataRobot

Güçlü bir veri analizi takımınız yok mu? Sorun değil! DataRobot, teknik uzmanlık gerektirmeden AI modelleri oluşturmanıza, test etmenize ve dağıtmanıza yardımcı olan otomatik makine öğrenimi (AutoML) çözümüdür.

Finansal tahmin ve dolandırıcılık tespiti ile tedarik zinciri optimizasyonuna kadar, DataRobot tüm AI yaşam döngüsünü otomasyon ile gerçekleştirerek işlerin içgörüler elde etmesine, riskleri azaltmasına ve verimliliği artırmasına yardımcı olur.

DataRobot'un en iyi özellikleri

Verilerinize en uygun olanı belirlemek için birden fazla algoritma ve hiperparametreyi test ederek model performansını optimize edin

Manuel adımları ortadan kaldırmak için model oluşturmayı otomasyonla gerçekleştirin ve geliştirme sürecini hızlandırın

AutoML özelliklerinden yararlanarak veri ön işleme, özellik mühendisliği ve model seçimini optimize edin

Bulut, şirket içi veya hibrit ortamlarda minimum çabayla modeller dağıtın

DataRobot sınırları

Yüksek veri işleme gücü gerektirir, bu da sistem performansını yavaşlatabilir

toplam 100 GB ve veri kümesi başına 11 GB sınır, büyük ölçekli veri analizi için kısıtlayıcı olabilir

DataRobot fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

DataRobot derecelendirmeleri ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek hayattaki kullanıcılar DataRobot hakkında ne diyor?

İşte bir G2 kullanıcısının görüşü:

Veri ön işleme, özellik engineering seçimi ve en iyi modeli belirleme konusunda bize yardımcı olan otomasyon teknolojisidir. Zaman tasarrufu sağlar ve büyük verileri işleyebilir.

Veri ön işleme, özellik engineering seçimi ve en iyi modeli belirleme konusunda bize yardımcı olan otomasyon teknolojisidir. Zaman tasarrufu sağlar ve büyük verileri işleyebilir.

➡️ Daha fazla bilgi: Proje Yönetimi Gösterge Paneli Örnekleri ve Şablonları

7. KNIME (Açık kaynaklı veri bilimi ve ş Akışı otomasyonu için en iyisi)

via KNIME

KNIME, açık kaynaklı, kod gerektirmeyen/az kod gerektiren bir yaklaşımla veri entegrasyonunu, iş akışı otomasyonunu ve makine öğrenimini basitleştirir. Veri bilimcileri, analistler ve iş takımları için geliştirilen bu araç, kullanıcıların veri yönetimi ş akışlarını oluşturmasına, otomasyonunu gerçekleştirmesine ve ölçeklendirmesine olanak tanır.

AutoML desteği ile işler, minimum manuel çabayla ML modellerini eğitebilir, değerlendirebilir ve uygulayabilir. Sürükle ve bırak arayüzü, veri kaynaklarını, dönüşümleri ve ML algoritmalarını yapılandırılmış, tekrarlanabilir ş Akışlarına bağlantı kurarak izlenebilirlik ve yönetişimi sağlar.

KNIME'nin en iyi özellikleri

Eşsiz erişilebilirlik için büyük veri çerçeveleri, bulut hizmetleri ve AI/ML kütüphaneleri ile entegre edin

Önceden oluşturulmuş ş Akışı şablonları ve AI önerileriyle veri keşfini hızlandırın

Özel KNIME düğümleri ve Python, R ve Java'da yerel komut dosyası oluşturma ile yeteneklerinizi genişletin

Dağıtımdan izleme, yeniden eğitim ve bulut ölçeklenebilirliğine kadar tüm ML yaşam döngüsünü otomasyonla gerçekleştirin

KNIME sınırları

Temel Excel işlemleri için bile karmaşık bir kurulum gerektirir

Sütun türü algılama, birden fazla dosyada sorun yaşıyor ve manuel düzeltmelere yol açıyor

KNIME fiyatlandırması

*kNIME Analitik Platformu: Ücretsiz

Topluluk Merkezi Kişisel Plan: Ücretsiz

KNIME Community Hub Takım Planı: Aylık 99 $'dan başlayan fiyatlarla

KNIME İş Hub: Yıllık 39.900 $'dan başlayan fiyatlarla

KNIME puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (60'tan fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (20+ yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar KNIME hakkında ne diyor?

G2 incelemesinde şöyle yazıyor:

Görsel ş Akışı arayüzü, programcı olmayanlar için engelleri önemli ölçüde azaltırken, uzmanlar için gelişmiş uzantı sağlar

Görsel ş Akışı arayüzü, programcı olmayanlar için engelleri önemli ölçüde azaltırken, uzmanlar için gelişmiş uzantı sağlar

8. Qlik (Gerçek zamanlı analitik ve ilişkisel veri keşfi için en iyisi)

via Qlik

Çoğu BI aracı, kullanıcıları katı, önceden tanımlanmış sorgu yollarına zorlar, bu da değerli içgörülerin genellikle fark edilmediği anlamına gelir. Qlik'in ilişkisel analiz motoru, kullanıcıların verileri verimli bir şekilde keşfetmelerine ve beklenmedik eğilimleri, kalıpları ve ilişkileri ortaya çıkarmalarına olanak tanıyarak bu durumu tersine çevirir.

İster karmaşık veri kümelerini görselleştiriyor, ister geçici analizler yapıyor, ister AI içgörüleri oluşturuyor olun, Qlik veri keşfini sorunsuz hale getirir. Ayrıca, birden fazla veri kaynağı arasında gerçek zamanlı senkronizasyon sayesinde, kararlarınız her zaman mevcut en güncel verilerle desteklenir.

Qlik'in en iyi özellikleri

Manuel güncellemeler yapmadan birden fazla veri ajanı arasında verilerin gerçek zamanlı senkronizasyonunu gerçekleştirin

Standart sorguların ötesine geçen, yapay zeka destekli ilişkisel analitik ile gizli korelasyonları keşfedin

Qlik'in sezgisel Insight Advisor ile sade dil sorgularını içgörülere dönüştürün

Altyapınıza uygun bulut, şirket içi veya hibrit dağıtımlarla sorunsuz bir şekilde uyum sağlayın

Qlik sınırları

Gelişmiş analitik yaklaşımı nedeniyle daha fazla alıştırma süresi gerektirir

Qlik fiyatlandırması

*qlik Bulut Analytics Standard: Aylık 200 $

*qlik Bulut Analytics Standard: Aylık 825 $

*qlik Bulut Analytics Premium: Aylık 2.750 $

qlik Bulut Analytics Enterprise: *Özel fiyatlandırma

Qlik puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (900'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (260'dan fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Qlik hakkında ne diyor?

İşte Capterra'nın yorumu:

Qlik Sense hem şirket içinde hem de bulut üzerinde kurulabilir, bu da onu kullanan kuruluşlara verilerin nerede depolanacağı ve erişileceği konusunda daha iyi kontrol sağlar. Bu, verilerinizi güvenli ve yerel olarak saklamak istediğinizde büyük bir avantajdır. Qlik Sense'in bir başka harika özelliği de, biraz zaman ayırarak kuruluşun iş verilerini sunan çok net ve iyi gösterge panelleri oluşturabilmenizdir.

Qlik Sense hem şirket içinde hem de bulut üzerinde kurulabilir, bu da onu kullanan kuruluşlara verilerin nerede depolanacağı ve erişileceği konusunda daha iyi kontrol sağlar. Bu, verilerinizi güvenli ve yerel olarak saklamak istediğinizde büyük bir avantajdır. Qlik Sense'in bir başka harika özelliği de, biraz zaman ayırarak kuruluşun iş verilerini sunan çok net ve iyi gösterge panelleri oluşturabilmenizdir.

➡️ Daha fazla bilgi: En İyi Anket Analizi Yazılımı

9. Snowflake AI Data Bulut (Ölçeklenebilir veri depolama için en iyi AI ajanı)

via Snowflake

Geleneksel veri ambarları genellikle hız, ölçeklenebilirlik ve gerçek zamanlı analitik konusunda zorluklar yaşar. Snowflake AI Data Cloud, anlık esneklik, AI destekli analitik ve kesintisiz çoklu bulut erişimini tek bir platformda birleştirerek oyunun kurallarını yeniden yazıyor.

Manuel performans ayarlamayı ve yavaş veri sorgularını unutun. Snowflake, iş yükü optimizasyonunu otomasyonla gerçekleştirerek AI modellerini çalıştırmanıza, büyük veri kümelerini analiz etmenize ve yapılandırılmış ve yapılandırılmamış veri işlemeyi zahmetsizce birleştirmenize olanak tanır.

Snowflake AI Data Cloud'un en iyi özellikleri

Tek bir ölçeklenebilir motorla büyük hacimli veriler, kullanıcılar ve iş yükleri için yüksek performans sağlayın

AWS, Azure ve Google bulut arasında yinelenen kopyalar olmadan sorunsuz çoklu bulut entegrasyonları sağlayın

AI ve ML iş yüklerini gerçek zamanlı olarak işlemek için hesaplama kaynaklarını otomatik olarak ölçeklendirin

AI odaklı ş Akışı, ajan uygulamaları veya model eğitimi için yapılandırılmamış verileri işleyin ve analiz edin

Snowflake AI Data Cloud sınırları

Yapılandırılmamış veriler için sınırlı yerleşik destek

Bulut tabanlı veri depolamaya yeni başlayanlar için zorlu bir görev

Snowflake AI Data Bulut fiyatlandırması

Standart, Enterprise, İş Açısından Kritik: 2 $/kredi'den başlar; fiyat, konuma ve platforma göre farklılık gösterir

i̇steğe bağlı depolama: *Aylık 23 $/TB'den başlayan fiyatlarla; fiyatlar bölgeye göre değişiklik gösterir

Sanal Gizli Snowflake: Özel fiyatlandırma

Snowflake AI Data Cloud puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (600'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (80+ yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Snowflake AI Data Cloud hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcı şöyle diyor:

Snowflake, minimum kurulumla verilerinizi yüklemeye, sorgu yapmaya ve analiz etmeye başlamanızı kolaylaştırır. Diğer çözümlerin aksine, yazılması gereken altyapı kod yoktur. Veri paylaşımı güçlüdür ve tedarikçi veri entegrasyonlarının yükünü neredeyse tamamen ortadan kaldırmıştır.

Snowflake, minimum kurulumla verilerinizi yüklemeye, sorgu yapmaya ve analiz etmeye başlamanızı kolaylaştırır. Diğer çözümlerin aksine, yazılması gereken altyapı kodu yoktur. Veri paylaşımı güçlüdür ve tedarikçi veri entegrasyonlarının yükünü neredeyse tamamen ortadan kaldırmıştır.

10. RapidMiner (AI destekli tahmine dayalı modelleme ve otomasyon için en iyisi)

RapidMiner aracılığıyla

Son olarak, Altair RapidMiner, daha yenilikçi, daha hızlı ve veriye dayalı kararlar almanızı sağlayan yapay zeka destekli bir geçittir. Her beceri düzeyindeki takım için tasarlanan bu yazılım, mevcut sistemlerinizi bozmadan analitik, otomasyon ve yapay zekayı bir araya getirir.

Gelişmiş veri yapısı araçlarıyla veri silolarını yıkın ve gizli içgörülerin kilidini açın. PDF'lerde, raporlarda ve eski dosyalarda gömülü olan "karanlık verileri" kullanmanız mı gerekiyor? RapidMiner'ın otomatik çıkarma yetenekleri, gözden kaçan bilgileri oyunun kurallarını değiştiren iş zekasına dönüştürür.

RapidMiner'ın en iyi özellikleri

Geleneksel ve yeni nesil teknolojileri destekleyen esnek bir mimari ile AI modellerini ölçeklendirin

Daha iyi karar verme ve işbirliği için dijital ikizlerle iş süreçlerini simüle edin

Sezgisel tahmine dayalı analiz araçlarıyla eğilimleri tahmin edin ve fırsatları keşfedin

Pazarlama kanallarında akıllı özel müşteri segmentasyonu ile erişimi optimize edin

RapidMiner sınırları

Kademeli fiyatlandırma, küçük iş veya bireysel kullanıcılar için kısıtlayıcı olabilir

GPU hızlandırma özelliği bulunmadığından, hesaplama yoğunluğu yüksek modellerde performans düşebilir

RapidMiner fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

RapidMiner puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (500'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (20'den fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar RapidMiner hakkında ne diyor?

G2 incelemesinde şöyle yazıyor:

Gelişmiş makine öğrenimi ve veri analizi ile kuruluşumuza güç katarak daha akıllı kararlar almamızı sağlar. Otomasyon ve tahmine dayalı modelleme, karmaşık veri süreçlerini kolaylaştırarak verimliliği artırır.

Gelişmiş makine öğrenimi ve veri analizi ile kuruluşumuza güç katarak daha akıllı kararlar almamızı sağlar. Otomasyon ve tahmine dayalı modelleme, karmaşık veri süreçlerini kolaylaştırarak verimliliği artırır.

🌈 ClickUp Hack: PwC Global Crisis and Resilience Survey 2023'e göre, kuruluşların %91'i son iki yılda pandemiler hariç en az bir yıkıcı etkinlik yaşamıştır. Veri analizi için yapay zeka ajanları, gizli riskleri tespit etmeye, eğilimleri tahmin etmeye ve karar verme sürecini iyileştirmeye yardımcı olur, ancak içgörüler tek başına işinizi korumaz. Veri analitiğini risk yönetimi yazılımıyla birleştirerek riskler artmadan harekete geçin. ClickUp ile her iki dünyanın en iyisini tek bir platformda elde edin! Yapay zeka içgörülerini proaktif risk azaltmaya dönüştürmek için ajan yapay zeka ile gerçek zamanlı izleme, otomatik uyarılar ve yapılandırılmış ş Akışlarını kolayca ayarlayın.

Özel Bahsetmeler Veri analizi için daha fazla ajan AI aracı mı arıyorsunuz? Bunlara bir göz atın: : Üretken ve tahmine dayalı özellikleri birleştirerek, ister şirket içinde, ister hava boşluklu ister bulutta olsun, veriler, modeller ve dağıtım üzerinde tam kontrol sağlar H2O.ai: Üretken ve tahmine dayalı özellikleri birleştirerek, ister şirket içinde, ister hava boşluklu ister bulutta olsun, veriler, modeller ve dağıtım üzerinde tam kontrol sağlar : Doğal dil kullanarak verilerinizle sohbet edin ve anında içgörüler elde edin — kod veya sorgu gerekmez Julius AI: Doğal dil kullanarak verilerinizle sohbet edin ve anında içgörüler elde edin — kod veya sorgu gerekmez Kesintisiz veri mühendisliği, makine öğrenimi ve analitik ş Akışı için veri gölleri ve depolarını Databricks Lakehouse:Kesintisiz veri mühendisliği, makine öğrenimi ve analitik ş Akışı için veri gölleri ve depolarını birleştirir

Ham Verilerden Eyleme Geçirilebilir Bilgilere — ClickUp ile Veri Analizinizi Güçlendirin

Veriler yeni altın gibidir, ancak bunları nasıl çıkaracağınızı biliyorsanız. AI veri analizi ajanları, ham sayıları güçlü içgörülere dönüştürür, ş Akışları otomatikleştirir ve daha akıllı karar vermeyi destekler.

Ancak içgörüler tek başına sonuç getirmez. Analizi eyleme dönüştürmek için bir sisteme ihtiyacınız var ve işte burada ClickUp devreye giriyor.

ClickUp hepsini tek bir çatı altında toplarken neden birden fazla veri işleme, raporlama, işbirliği ve görev yönetimi aracını kullanmaya çalışasınız? Bağlam değiştirme karmaşası olmadan analiz edin, strateji oluşturun ve uygulayın.

Verilerinizi daha akıllı bir şekilde iş yapmaya hazır mısınız? Bugün ClickUp'a kaydolun ve içgörülerinizi etkiye dönüştürün!