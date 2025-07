ClickUp Brain for Teams'in içinde: Bilgi paylaşımı, proje otomasyonu ve yazma için en iyi 10 araç

ClickUp, 2017'den beri iş araçlarını tek bir platformda birleştirmiştir. Ancak AI'nın popülerliği ve gerekliliği arttıkça, işyerinin optimizasyonunu sağlamak için takımların iş içeriklerini izleme, paylaşma ve geri çağırma yöntemlerini yeniden düşünmek gerekiyor.

ClickUp Brain, ClickUp'ın her yerinde kullanılabilen konuşma, bağlamsal ve rol tabanlı AI özelliklerinin bir koleksiyonudur. Her takımdan her çalışan, üç anahtar özelliğinden yararlanabilir: AI Bilgi Yöneticisi, AI Proje Yöneticisi ve AI İş Yazarı.

Herkesin aklındaki soru şu: AI, rolümde daha etkili ve verimli olmamda bana nasıl yardımcı olabilir?

ClickUp Brain ile, takımınız daha iyi AI çıktıları için doğru soruları sormak için hızlı mühendislik öğrenmek zorunda kalmaz — bu sizin için halledilir. Ayrıca, ClickUp AI araçlarını kademeli olarak uygulayabilir, kişisel ve takım açısından etkisi yüksek alanlardan başlayıp kapsamı genişletebilirsiniz!

AI İLE GÜVENLİKAI özelliklerimizi, yalnızca çalışanlarınızın yararına olacak şekilde ve politikalarınızla uyumlu olarak kullanma yetkisine tamamen sahipsiniz. Bilmeniz gerekenler:

1. Veri Şifreleme: ClickUp, aktarımdaki ve depolanan verileri korumak için şifreleme kullanır ve hassas bilgilerin yetkisiz kişiler tarafından erişilememesini sağlar. 2. Ask AI için Erişim Denetimleri: ClickUp, yalnızca yetkili kullanıcıların ClickUp Brain yanıtlarına erişebilmesini sağlayan sıkı erişim denetimleri uygular. Kullanıcıların temel verilere erişimi olmalıdır. 3. AGI Ortaklarıyla Anlaşmalar: ClickUp, modelleri eğitmek için verileri kullanmamak üzere LLM sağlayıcılarıyla anlaşmalar yapmıştır. 4. Model eğitimi: ClickUp, kullanıcı verileri üzerinde herhangi bir AI modeli eğitmez.

Daha fazla bilgi için güvenlik politikamızı okuyun.

ClickUp Brain'in anahtar özelliklerine daha yakından bakalım! 🤓

1. ClickUp'ta Her Yerden AI'yı Başlatın

Yeni AI Sohbet deneyimi tam da ihtiyacınız olan yerde: Çalışma Alanınızın herhangi bir yerindeki araç çubuğundan bir tık uzaklıkta. Cevapları aramak ve takımınızın kesintisiz akışını sürdürmek için self servis bir ağ geçidi.

Her zaman erişilebilir bilgi paylaşımı sayesinde, bireysel odaklanma ve takım işbirliği kesintilerin azalmasıyla fayda sağlar.

Takımlar görevlerini güncelledikçe veya teslim edilecekler üzerinde işbirliği yaptıkça, basit bir dokunuşla AI çağrılır ve böylece herkes mevcut belgelenmiş kararları ve verileri referans alabilir.

Önceden oluşturulmuş bir komut istemini seçin veya Ask AI ile bir soru yazın

Her gün yeni sorular ortaya çıkarken, ClickUp AI 7/24/365 hizmetinizdedir. İşte insanların ClickUp AI'yı kullanarak hızlı organizasyonel yardım alabileceği birkaç senaryo:

Dahili politika sorusu

Kişi : Tatil politikamız nedir? Önümüzdeki Cuma izin almak istiyorum ama önceden onay almam gerekip gerekmediğini ve ne kadar önceden talep etmem gerektiğini bilmiyorum.

AI: Şirketin PTO politikalarının kısa bir özetini içerir; gerekli onaylar, taleplerin ne kadar önceden sunulması gerektiği, hastalık izni ve kişisel izin günlerinin durumu ve daha fazla bilgi alabileceğiniz kaynaklar gibi bilgiler yer alır

Genel Çalışma Alanı en iyi uygulamaları

Kişi : Bir görevi nasıl gizli hale getirebilirim?

ClickUp AI: Ek bilgi için adım adım talimatlar ve ClickUp Yardım makalelerine kaynak bağlantıları ile yanıt verir

IT desteği

Kişi : Bilgisayarım çalışmıyor! BT ile nasıl iletişime geçebilirim?

ClickUp AI: Belgelenmiş prosedürleri bulmak için bilgi veritabanınıza başvurur ve kaynak bağlantılarını paylaşır

2. Görevler ve Belgeler Hakkında Sorular Sorun

Organizasyon konusunda başarılı çalışanlar bile, konsantrasyon gerektiren görevlerin listesini takip etmekte zorlanır.

Üzerinde çalıştığınız beş görevde beş proje yöneticiniz varsa, her şeyin zamanı geldi demektir.

Artık, görev verilerine göre acil eylem gerektiren iş görevleri ve önceliği daha düşük olan görevler konusunda netlik kazanacaksınız. Özel bir soru sorun veya aşağıdakiler dahil olmak üzere önceden oluşturulmuş istemlerden birini seçin:

Acil görevlerim nelerdir?

Şimdi ne iş yapmalıyım?

Gecikmiş görevlerim nelerdir?

Hangi görevler açık ve bana atanmış?

Bu, takımların anahtar dönüm noktalarını gözden kaçırmadan acil işlerde ve önemli uzun vadeli hedeflerde istikrarlı bir şekilde ilerleme kaydetmelerini sağlar. 🔑

Görev etkinliklerinin önemli noktalarını öğrenin ve son teslim tarihi, yorumlar ve daha fazlası hakkında takip soruları sorun

Bilgileri özetlemek ve yazmaya yardımcı olmak için AI araçlarını kullanmak, herkesin işyerinde okuma ve yazma işlerinden kaynaklanan baskıyı ortadan kaldırır. Bu da zaman tasarrufu sağlayarak şirket genelinde verimliliği artırır

Herkese söyleyin: Artık kilometrelerce uzun görev konuları okumaya son!

Anahtar ayrıntıların özetlerini otomatik olarak oluşturarak, takımlar daha fazla işi tamamlama ve paylaşma kapasitelerini artırır. Aşağıdaki durumlar, AI özetlemeyi işe koymak için en iyi fırsatlardır:

Ürün geliştirme : Uzun gereksinim belgelerini özetleyerek yeni mühendisler için anahtar kararları ve ödünleşimleri çıkarın

Pazarlama kampanyaları : Yaklaşan bir kampanya lansmanı planlarken uzun e-posta konularından ana temaları ve içgörüleri çıkararak farklı departmanlar arasındaki işbirliğini hızlandırın

Araştırma projeleri: Uzun sonuçlar ve analizlerden anahtar bulguları ve önerileri özetleyerek kısa yönetici özetleri oluşturun

Müşteri desteği : Ürün ekipleri için çözülmemiş sorunları, özellik isteklerini veya hataları ortaya çıkarmak için meslektaşlar ve müşteriler arasındaki bilet konuşmalarını özetleyin

Danışmanlık projeleri: Müşterileri üst düzey ilerlemelerden haberdar etmek için teslim edilecekler, durum raporları ve toplantı tutanaklarının bir özetini oluşturun

Metinleri veya görevlerdeki yorumlar, önemli güncellemeler, durum değişiklikleri, yeni alt görevler ve daha fazlasını hızlıca özetleyin

AI StandUp, isteğe bağlı olarak 10 kişiye kadar kısa durum özetleri üretir. İlerlemeyi değerlendirmek için yapılan bu düzenli temas noktaları, bizi sorumlu tutar ve böylece organizasyonel başarıları sağlayan bireysel ve kolektif çabaları gözden kaçırmamızı önler. 🏆

Bire bir görüşmeleriniz, takım toplantılarınız ve geriye dönük değerlendirmeleriniz paralel olarak yürür. ClickUp AI aracılığıyla günlük standup toplantıları, hedef belirleme ve yetenek geliştirme gibi daha geniş ihtiyaçları karşılarken, anlık görünürlük sağlayarak çevik kalmanızı sağlar.

Ve basit bir ilerleme kontrol noktası gününüzü yolunda tutmak için yeterliyse, StandUp kartını Ana Sayfanıza ekleyin! Kart ayarlarında, hafta boyunca sizinle ilgili olanları görmek için farklı zaman dönemleri ve biçimler arasında geçiş yapabilirsiniz.

Belirli bir süre boyunca bir görevin özetini hazırlayarak güncellemeleri, yapılacakları ve darboğazları hızlıca listeleyin

5. Doğal Dil Kullanarak Özel Otomasyonlar Oluşturun

Kullanıcılarımız, görevlerle ilgili birçok manuel işlemi ortadan kaldıran ClickUp'ın Otomasyon özelliğini çok seviyor. Herkesin basit metinler kullanarak özelleştirilmiş kurallar oluşturabilmesi için aracı güçlendirdik!

Otomatik pilotta çalıştırmak istediğiniz işlemleri kolayca tanımlayın: Durumları güncelleme, şablonları uygulama veya belirli kişilere yorum gönderme.

Örneğin, bir işe alım uzmanı doğal dil kullanarak bir işe alım iş akışını otomatikleştirir: Görev durumu kabul edildi olarak değiştiğinde, Yeni İşe Alım Oryantasyon Şablonu'nu uygulayın ve önceliği yüksek olarak değiştirin.

Otomasyon oluşturucuya sade konuşma dilinde yazın

Görev anahtarını kısaltmak için Özel Alanları zaten kullanıyorsanız, gruba eklenen en yeni özellikleri çok seveceksiniz: AI Özeti ve AI İlerleme Güncellemeleri!

Daha önce bahsettiğimiz görev özetleri özelliğini hatırlıyor musunuz? Artık, görevi açmadan görünümlerden ilerleme ve güncelleme özetlerini anında alabilirsiniz.

Ürün yol haritaları veya pazarlama kampanyası listeleri için, son görev ilerlemelerine ilişkin yeni bir özet oluşturun. Satış boru hatlarında veya sprint listelerinde, acil müşteri adayı görevlerinin özetlerini veya görevlerin günlük olarak ilerlemesine göre geliştirme tamamlanma oranlarını alın. 🌱

7. Rolünüze Özel Asistanımızla Yazın

AI yazma asistanı, takımların anı en iyi şekilde değerlendirmelerini sağlayarak değer yaratır. Fikirler zihnimizde tazeyken, işi harekete geçirmek için mükemmel bir zamandır. En önemli görevlere odaklanmaya devam eder ve evrak işlerinin birikmesini önleriz.

Nasıl çalışır: ClickUp AI içindeki önerilen başlangıç noktaları, modal pencerede seçtiğiniz role göre değişir.

Örneğin, mühendisler bir model şeması oluşturabilir veya teknik özellikler belgesi yazabilir. Benzer şekilde, proje yöneticileri bir kapsam belgesi veya proje değişiklik talebi oluşturabilir. İK, iş listeleri oluşturabilir veya iç duyurular taslağı hazırlayabilir.

İhtiyaçlarınıza göre role özel içerik almak için çeşitli organizasyon departmanları arasından seçim yapın

8. AI destekli şablonlarla ön iş yükünü hafifletin

Tüm işlerde proje hızının artmasıyla birlikte tutarlı kalite rahatlık sağlar. AI tarafından oluşturulan şablonlar, yapıyı ve biçimlendirmeyi standartlaştırır, böylece markanızın onayladığı kaynakları kullanan herkes, ister müşteri ister yönetici olsun, kusursuz materyallere sahip olur. 🎨

İlk taslak belgeyi oluşturmak için AI ile Yaz özelliğinden yararlanın. Özellikle:

Yeni bir belge açın AI ile Yaz aracını açmak için eğik çizgi anahtarını yazın AI'ya ne oluşturmak ve düzenlemek istediğinizi söyleyin Metni belgeye ekleyin ve son rötuşları yapın Belgeyi şablon olarak kaydedin, böylece diğer takım üyeleri de erişebilir

Örneğin, yeni çapraz fonksiyonlu girişimler başlatan program yöneticileri, başarı metrikleri, risk listeleri ve takım boyutuna göre uyarlanmış RACI matrisleri gibi PM en iyi uygulamalarına uygun değişiklikler için anında tamamen yapılandırılmış belge taslakları oluşturabilirler.

Diğer takımlar farklı durumlar için şablonları nasıl oluşturuyor?

Sosyal Medya

Önceden yapılandırılmış görüntü boyutları ve ideal başlık uzunluklarına sahip içerik çerçeveleri

Yeniden kullanılabilir hashtag listeleri ve mesajlaşma özelliğine sahip sosyal kampanya şablonları

Anahtar metrik trendlerini ortaya çıkaran analiz raporları

İçerik

SEO araştırması önceden doldurulmuş blog yazısı taslakları ile son halini verin

Sahne detayları ve prodüksiyon kontrol listeleriyle birlikte video konsept senaryoları hazır

Segmentlere ayrılmış abone içerik blokları içeren e-posta bülten şablonları

Pazarlama

Potansiyel müşteri segment analizi dökümü ile potansiyel müşteri yetiştirme e-postaları

Bütçe takipçisi, hedef ve hedef kitle bilgileri içeren kampanya başlatma plan şablonları

Pozisyonlama dili içeren ürün lansmanı basın bülteni şablonları

Mühendislik

Kod mimarisi ve bileşen belgeleme şablonları

Stil kılavuzuyla önceden ayarlanmış ürün gereksinimi belge çerçeveleri

Karar ağacı akışlarına sahip hata giderme planı sorun günlüğü şablonları

IT

Olay yanıt belgeleri formları ve ciddiyet kategorizasyonu

Siber güvenlik denetim raporu şablonları en yeni uyumluluklara göre güncellendi

Felaket kurtarma test tabloları ve seçici kayıt geri yükleme dosyalama yapıları

HR

İstihdam koşullarını içeren kişiselleştirilmiş teklif mektubu şablonları

Departman veya takıma göre özelleştirilebilir 90 günlük başlangıç kontrol listeleri

Şirket değerlerine uygun esnek performans değerlendirme çerçeveleri

Finans

Finansal denetim hazırlığı risk analizi şablonları

Bütçe ve gerçek harcama raporlama şablonları

Yatırım malzemeleri için Pitchbook şablonları, tur boyutuna göre güncellendi

Sorunsuz işbirliği, çalışanların fikirlerini en rahat ifade edebilecekleri yerde onlarla buluşmak anlamına gelir. Bazıları için, kavramları yüksek sesle söylemek daha sezgisel gelir ve ton ve coşkuyu daha iyi yansıtmalarını sağlar.

ClickUp'taki Ses Klipleri, takımların sözlü yorumları paylaşmasına ve AI'nın konuşmaları anında metne dönüştürmesine olanak tanır.

Transkript, herkesin içeriği hızlıca tarayarak önemli ayrıntıları bulmasını sağlar. (Ve halka açık bir alanda veya açık ofisteyseniz çok kullanışlıdır!) Daha geniş görünürlük için tam transkriptleri veya alıntıları bile kopyalayabilirsiniz.

Gönderilen bir yorumun ses klibi transkriptini okuyun

10. AI ile İki Kat Hızla Alt Görevler Oluşturun

Bir projeyi başarıyla tamamlamak için gereken her bir bileşen görevini belirlemek için kafa yormak yerine, ClickUp AI'nın eylem planını oluşturmasına izin verin. Sadece genel hedefi tanımlayın, örneğin, Yeni BT Gönderi Ş Akışı Oluşturun, ve AI bir dizi sıralı alt görev oluşturacaktır!

AI tarafından oluşturulan alt görevlerin gücü bununla da bitmiyor. 🤖

Nasıl çalışır: Bir görev ilk oluşturulduğunda Şirket çapında eğitim yenileme planı olarak başlamışsa, mantıklı alt görevleri belirlemek için gerekli ayrıntılar eksik olabilir. Ancak, birkaç gün içinde konuşmalar teslimat biçimlerini, hedef kitleleri ve konu önceliklerini netleştirdikçe, AI tüm yeni eklenen yorumları alabilir.

Gelişen kapsam temelinde, güncellenen bağlam ve ayrıntıları yansıtan özel alt görevler önerebilir: Gerekli rolleri, organize edilecek mekanları, kapsanacak oturum konularını ve oluşturulacak davetleri özetleyin!

11. LLM'leri değiştirerek AI deneyiminizi özelleştirin

Çalışma alanınızda ChatGPT'ye erişebilmeyi ister misiniz? Ya da sekme değiştirmeden ve araca giriş yapmadan Claude'u kullanarak ayrıntılı bir blog yazısı yazmak ister misiniz? Artık yapabilirsiniz!

ClickUp Brain, çeşitli kullanım durumlarına ve kişisel tercihlere uyum sağlamak için farklı Büyük Dil Modelleri (LLM) arasında geçiş yapma olanağı sunar. Bu, kodlama, yazma veya özetleme gibi çeşitli işlerde daha iyi sonuçlar elde etmenizi sağlar.

AI teknolojisi geliştikçe, LLM'leri değiştirme yeteneği, Brain'in yeni ve daha gelişmiş modellerin kullanıma sunulmasıyla bunları entegre etmesine ve kullanışlı asistanınızı iş gereksinimlerinize göre uyarlanabilir hale getirmesine olanak tanıyacaktır.

ClickUp Brain içinde LLM'leri değiştirerek AI deneyiminizi kişiselleştirin

ClickUp Brain ile Şirket Genelinde Verimliliği Artırın

Takımınızın otomasyon ihtiyaçlarını ve sorunlu alanları anlamak için sizinle sohbet etmek isteriz. Kişiselleştirilmiş oturumda, iş akışlarınızın nerede takıldığını tartışacak ve ardından ClickUp Brain'in bilgi tabanınızla birleştirildiğinde verimliliği nasıl artıracağını göstereceğiz. ⚙️

İşyerinde dönüşümü daha erişilebilir hale getirmek için ClickUp Brain, Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir. Bugünden itibaren, takımınız bugün, yarın ve ertesi gün için görevleri tamamlayabilir!