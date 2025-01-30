2025'in En İyi 10 Writesonic Alternatifi ve Rakibi

Writesonic, yapay zeka (AI) yardımıyla içerik oluşturma sürecini hızlandırmak isteyen takımlar için yararlı bir araç olabilir, ancak bu türdeki tek yazılım değildir. Günümüzde, içerik yazma, düzenleme ve optimize etmeyi kolaylaştırmak için tasarlanmış araçlar ve uygulamalar konusunda seçim yapmakta zorlanabilirsiniz.

Bu makalede, bugün mevcut en iyi Writesonic alternatiflerini ele alacağız. Özelliklerini, avantajlarını, sınırlamalarını, fiyatlarını ve ürün derecelendirmelerini paylaşacağız, böylece ihtiyaçlarınıza en uygun seçeneği keşfedebilirsiniz.

Şu anda piyasadaki en iyi Writesonic rakiplerini keşfedelim.

Bir Writesonic alternatifinde nelere dikkat etmelisiniz?

Başka bir AI yazma aracına geçmeden önce, öncelikle ne aradığınızı düşünmeniz gerekir.

Writesonic, paraphrasing, makale özetleme, metin genişletme ve ürün açıklamaları gibi AI destekli içerik yazma özellikleri sunar. Bunlardan hangilerinin sizin için olmazsa olmaz olduğunu belirleyin ve kısa listenizi buna göre oluşturun.

Writesonic'te neyi sevdiğinizi ve neyi sevmediğinizi düşünün. Bazı insanlar kredi tabanlı sistemi severken, diğerleri sınırsız kelimeye sahip bir aracı tercih eder. Writesonic'in görüntü oluşturucular ve sohbet robotu oluşturucular gibi ekstra özellikleri size çekici gelebilir veya bunları bir kenara bırakıp, tüm odak noktasını yazma ve işbirliğine veren bir araca geçmeyi tercih edebilirsiniz.

AI yazma aracınızın sizin için ne yapmasını istediğinizi düşünün ve buna göre seçenekleri araştırın.

en İyi 10 Writesonic Alternatifi ve Rakibi

ClickUp ile Yazmaya Başlayın Belgelerde içerik düzenleme ve özetleme için ClickUp Brain'i kullanın

Günümüzde içerik takvimlerimizi doldurmak için her zaman daha fazla içeriğe ihtiyacımız var ve yazma araçları bunu ölçeklendirmek için en iyi yollardan biri. ClickUp, tüm belgelerinizi, wiki sayfalarınızı ve dosyalarınızı tek bir yerde toplayarak yazma sürecinizi hızlandırmanın bir yolunu sunar, böylece iş akışlarınızı kolaylaştırıp daha verimli çalışabilirsiniz.

ClickUp'ın modern arayüzü ve yerleşik araçları, yüksek kaliteli içerik üzerinde çalışmak için sorunsuz ancak zengin özelliklere sahip bir ortam sunar. İster yeni bir blog yazısı taslağı hazırlıyor ister bir ürün lansmanı için bir süreç yazıyor olun, ClickUp'ın kelime işleme yazılımı sezgisel ve kullanımı kolaydır.

Boş sayfa hissini ortadan kaldırmak, biçimlendirme ve stil seçenekleri eklemek ve kelime sayısını ve okuma süresini görmek için şablonları kullanın. Düzenlemeler üzerinde takım üyeleriyle gerçek zamanlı veya eşzamansız olarak işbirliği yapın, ardından içeriğinizi paydaşlar ve serbest çalışanlarla kolay, paylaşılabilir bağlantılarla paylaşın.

ClickUp, verimlilik ve işbirliği için inanılmaz, çok boyutlu bir araç olduğundan, takımınızın daha geniş ihtiyaçlarına bir çözüm olarak kesinlikle keşfedilmeye değer. Ayrıca, ClickUp Brain, ClickUp'ta içerik üzerinde çalışma şeklinizi sonsuza kadar değiştirecek.

ClickUp'ın en iyi özellikleri:

Gelişmiş stil ve biçimlendirme seçenekleri: yer imleri ekleyin, tablolar ekleyin ve daha fazlasını yapın

Yazarın blokunu ortadan kaldırmaya yardımcı olan kullanımı kolay şablonlar

Belgelerinizdeki kelime sayısı, karakter sayısı ve okuma süresini görün

Daha kolay yürütme için belgelerinizi iş akışlarınıza bağlayın

İç içe sayfalar ekleyerek AI destekli bilgi tabanları ve wiki'leri kolaylıkla oluşturun

Gerçek zamanlı düzenleme ve işbirliğinin keyfini çıkarın

Belgeleri kategorilere ayırın ve kaynakları düzenleyin

Paylaşılabilir bağlantılar oluşturun ve farklı erişim düzeyleri için izinleri yönetin

İçerik oluşturma sürecinizi geliştirmek için ClickUp'ın diğer özellikleriyle birlikte kullanın

Bugün mevcut olan en iyi 1.000'den fazla iş aracıyla entegrasyonlar

ClickUp'a başlamanıza yardımcı olacak AI destekli şablonlar. ClickUp'ın AI Geliştirilmiş Proje Portföy Şablonu ile çalışma alanınızı oluşturmaya başlayın!

Bu Şablonu İndirin ClickUp Brain ile zahmetsizce proje açıklamaları oluşturun, eylem öğeleri oluşturun ve daha fazlasını yapın

ClickUp sınırlamaları:

ClickUp henüz bir AI metin yazma aracına sahip değildir, ancak bu özellik ClickUp 3.0 ile çok yakında kullanıma sunulacaktır

ClickUp'ın tüm özelliklerini tam olarak öğrenmek ve bunları en iyi şekilde nasıl kullanacağınızı anlamak biraz zaman alabilir

ClickUp fiyatlandırması:

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7

İş: Kullanıcı başına aylık 12 dolar

Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 7 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları:

G2: 4. 7/5 (6.700+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.600+ yorum)

2. Copy. ai

Copy. ai, piyasadaki ilk AI içerik oluşturuculardan biriydi ve bu yazma aracı, teknoloji geliştikçe yeni özellikler eklemeye devam ediyor. Bu AI yazma asistanı, pazarlamacılara, blog yazarlarına ve içerik oluşturuculara, AI'nın yardımıyla blogları, Facebook ve Google reklam metinleri, ürün açıklamaları ve açılış sayfaları için yüksek kaliteli içerik yazmalarına ve daha hızlı çalışmalarına yardımcı olabilir.

Copy. ai'nin en iyi özellikleri:

Sezgisel, kullanıcı dostu arayüz

Kredi tabanlı sistem yerine sınırsız kelime

Ücretli abonelikle 25'ten fazla dile erişim

Copy. ai sınırlamaları:

Çoğu AI aracında olduğu gibi, bazı kullanıcılar çıktılarda bazen yaratıcılık eksikliği olduğunu düşünüyor

Bazı kullanıcılar, projeleri ve dosyaları belgelemek için daha iyi bir yol olmasını dilerler

Copy. ai fiyatlandırması:

Ücretsiz plan

Pro: 5 kullanıcı için aylık 49 dolar

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Copy. ai puanları ve yorumları:

G2: 4. 8/5 (160+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (50+ yorum)

3. Basitleştirilmiş

Basitleştirilmiş yoluyla

Writesonic alternatifleri listemizin bir sonraki sırasında Simplified yer alıyor. Simplified, ölçeklendirme için yapay zekayı benimsemek isteyen takımlar için hepsi bir arada bir çözüm olarak tasarlanmıştır. Uygulama, içerik oluşturma süreciniz için yapay zeka yazarı sunmakla kalmaz, aynı zamanda grafik, video düzenleme ve yapay zeka sosyal medya özelliklerini de tek bir plan içinde sunar. Bu, deneyimlerini kolaylaştırmak isteyen takımlar için kullanışlıdır.

Basitleştirilmiş en iyi özellikler:

Kullanışlı sürükle ve bırak arayüz sistemi

İçeriğinizle eşleşen ilgili görseller önerir

Basitleştirilmiş iş akışı için yerleşik onaylar

Basitleştirilmiş sınırlamalar:

Bazı kullanıcılar, uzun içeriklerin tekrarlayıcı hissettirebileceğini bildiriyor

Biçimlendirmeyi yönetmek bazen zor olabilir

Basit fiyatlandırma:

Sonsuza kadar ücretsiz

Küçük takım: 5 üye için aylık 30 dolar

İş: 5 üye için aylık 50 dolar

Büyüme: 5 üye için aylık 125 dolar

Basitleştirilmiş derecelendirmeler ve yorumlar:

G2: 4,7/5 (800+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (80+ yorum)

4. Jasper

Jasper aracılığıyla

Copy. ai ile birlikte, Jasper AI (eski adıyla Jarvis), pazarlama takımları ve girişimciler AI yazma araçlarına ilgi göstermeye başladıkça popülerlik kazandı. Jasper'ın odak noktası marka sesidir ve uygulama, ses tonunuz ve yazma stilinizle uyumlu içerikler oluşturarak bundan en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Jasper'ın en iyi özellikleri:

Gerçek zamanlı düzenleme ve takım yönetimi özellikleriyle işbirliği içinde çalışın

Web sitenizi tarayarak ses tonunuzu belirleyin ve ilgili uzun form içerikler oluşturun

Yerleşik intihal denetleyicisi

Jasper Art ile AI sanat görüntüleri oluşturun

Jasper sınırlamaları:

Yazılarınızı tamamlamak için Jasper Art'ı eklemek isterseniz ek bir aylık ücret ödersiniz

Bazı kullanıcılar üç faktörlü kimlik doğrulamayı kullanışsız buluyor

Jasper fiyatlandırması:

Oluşturucu: 1 kullanıcı için aylık 49

Takımlar: 3 kullanıcı için aylık 125 dolar

İş: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Jasper puanları ve yorumları:

G2: 4,7/5 (1.200+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (1.700+ yorum)

Jasper ile Writesonic'i karşılaştırın!

5. Rytr

Rytr aracılığıyla

Rytr, içerik yazma sürecini hızlandırmak için tasarlanmış bir AI yazma asistanıdır. Bu araç, uzman bir içerik yazarı olmasanız bile e-ticaret metinleri, e-posta metinleri, Facebook reklam metinleri, ürün açıklamaları ve daha fazlasını yazmanıza yardımcı olacak 40'tan fazla şablona sahiptir.

Rytr'ın en iyi özellikleri:

Rytr sınırlamaları:

Bazen hikayenin teması ve çıktı birbiriyle uyuşmaz

Bazı kullanıcılar, içerik oluştururken çıktının cümlenin sonunda değil, cümlenin ortasında bitebileceğini bildiriyor

Rytr fiyatlandırması:

Ücretsiz

Tasarruf: 9 $/ay

Sınırsız: 29 $/ay

Rytr puanları ve yorumları:

G2: 4,7/5 (750+ yorum)

Capterra: 4. 4/5 (5+ yorum)

Rytr alternatiflerine göz atın!

6. Wordtune

Wordtune aracılığıyla

Wordtune, ne demek istediğinizi en iyi şekilde ifade etmenize yardımcı olmak için tasarlanmış, yapay zeka destekli bir yazma asistanıdır. Wordtune, yazım hatalarını da bulabilen yapay zeka yazarın olarak size yardımcı olmaya odaklanır. Bu, içerik yazarları için harika bir seçenektir, çünkü yalnızca optimize edilmiş değil, aynı zamanda kişisel ve ilgi çekici metinler üretir, bu da onu en iyi Writesonic alternatiflerinden biri yapar.

Wordtune'un en iyi özellikleri:

Blog yazınızın amacına veya hedeflerine uyacak şekilde kendi kelimelerinizi yeniden yazın

Dilbilgisi ve cümle yapınızı geliştirin

Gerçekleri kolaylıkla ekleme ve kaynakları kolaylıkla gösterme fırsatı

Wordtune sınırlamaları:

Diğer uygulamaların sunduğu belirli bir ses tonu ayarlama imkanı yoktur

Bazı kullanıcılar, bir API ve WordPress gibi diğer yazılımlarla daha fazla entegrasyon olmasını isterdi

Wordtune fiyatlandırması:

Ücretsiz

Premium: 24,99 $/ay

Takımlar için Premium: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Wordtune puanları ve yorumları:

G2: 4. 4/5 (60+ yorum)

Capterra: 4. 4/5 (70+ yorum)

Bu Wordtune alternatiflerine göz atın!

7. Anyword

Anyword aracılığıyla

Anyword, dönüşüm sağlamak için tasarlanmış farklı içerik türlerini yazmanıza yardımcı olmaya odaklanan, yapay zeka destekli bir metin yazma yazılımıdır. Bu uygulamanın gücü, satışları göz önünde bulundurarak metin yazımı sağlamak için tahmine dayalı analitik ve metin puanlama kullanmasında yatmaktadır.

Anyword'ün en iyi özellikleri:

İçeriği daha ilgi çekici ve dönüşüm odaklı hale getirmek için yeniden yazın

Blog içeriği için yerleşik SEO optimizasyonu

Web siteniz, sosyal medya kanallarınız ve e-posta pazarlamanızdaki metinleri analiz edin

Anyword sınırlamaları:

Bazı kullanıcılar, yerleşik bir alıntı hizmeti veya özelliği olmasını isterdi

Oluşturulan içerikte , özellikle uzun metinlerde bazı tekrarlar olabilir

Anyword fiyatlandırması:

Başlangıç : 29 $/ay

Veri Odaklı: 99 $/ay

Anyword for Business: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Anyword puanları ve yorumları:

G2: 4. 8/5 (1.150+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (370+ yorum)

Anyword alternatiflerine göz atın!

8. TextWizard

TextWizard aracılığıyla

TextWizard, AI destekli araçlar ve özellikler sayesinde takımların daha iyi pazarlama metinleri oluşturmasına yardımcı olur. Bu araç, pazarlamacıların arama motorlarında iyi sıralama elde etmek için tasarlanmış içeriklerle zaman kazanmalarını ve hızlı bir şekilde ölçeklenmelerini sağlar. Bu araç nispeten yenidir ve ClickUp'ın yardımıyla paylaşılabilir ve kullanıcı dostu hale getirilmiş, okunması kolay bir ürün yol haritasına sahiptir.

TextWizard'ın en iyi özellikleri:

Hedeflerinize göre kendi tekrarlanabilir "üretim tariflerinizi" oluşturun

Uzun form içerik, sosyal medya gönderileri , asansör konuşmaları ve daha fazlasını oluşturun

Mevcut içeriği hızla ölçeklendirmek için yeniden kullanın

TextWizard sınırlamaları:

Bazı kullanıcılar, uzun içerikler için daha fazla komut isteminin olmasını istiyor

TextWizard, bugün mevcut olan diğer AI yazma araçları kadar tam özellikli değildir

TextWizard fiyatlandırması:

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 49 dolar

Takım: Kullanıcı başına aylık 99 $

TextWizard puanları ve yorumları:

G2: Yok

Capterra: Yok

9. Ginger

Ginger aracılığıyla

Ginger, bireylerin ve takımların daha güvenli yazmalarına yardımcı olmak için tasarlanmış bir AI yazma asistanıdır. Bu AI destekli araç, grameri düzeltmeye yardımcı olur, daha ilgi çekici bir dil kullanımı için önerilerde bulunur ve günlük içeriğe stil ve zarafet katar.

Ginger'ın en iyi özellikleri:

Tek bir tıklamayla gramer ve yazım hatalarını düzeltin

Mevcut içeriğinizi yeniden ifade ederek cümleleri kısaltın veya daha ilginç hale getirin

Microsoft Word ve Gmail gibi popüler araçlarla entegrasyonlar

Ginger sınırlamaları:

Bazı kullanıcılar Microsoft Office paketi ile uyumluluk sorunları yaşadıklarını bildirmiştir

Bazen cümleleri yeniden ifade etmek, cümlenin anlamını veya amacını değiştirebilir

Ginger fiyatlandırması:

Premium: 13,99 $/ay

Ginger Teams: Üye başına aylık 4,99

Ginger puanları ve yorumları:

G2: 4. 3/5 (30+ yorum)

Capterra: 4/5 (80+ yorum)

10. Pepper İçerik

Pepper Content (eski adıyla Pepper Type) aracılığıyla

Pepper Content (eski adıyla Pepper Type), takımları, verileri ve içeriği bir araya getirerek pazarlamacıların içerik oluşturma ve optimizasyon için başvurduğu bir yer haline gelen, yapay zeka destekli bir içerik pazarlama platformudur. Bu araç eskiden Peppertype AI olarak biliniyordu, ancak platform o zamandan bu yana büyüdü ve yeni özellikler ekledi — ve buna uygun yeni bir isim aldı.

Pepper Content'in en iyi özellikleri:

SEO yazma asistanı ile optimize edilmiş içerik yazın

Anahtar kelimeleri izleyin ve SEO hedeflerinizi destekleyin

Pepper AI ve Pepper Docs ile yazma konusunda sorunsuz bir deneyim

Pepper Content sınırlamaları:

Bazı kullanıcılar, Peppertype'ın kökenlerinden itibaren yön değiştirmesinden dolayı hayal kırıklığına uğramıştır

Bazı kullanıcılar arayüzü bazen çok karmaşık buluyor

Pepper Content fiyatlandırması:

Premium: 3 kullanıcı için aylık 399

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Pepper İçerik derecelendirmeleri ve yorumları:

G2: 4. 6/5 (470+ yorum)*

Capterra: 4,7/5 (500'den fazla yorum)*

*Mevcut yorumların çoğu sadece Pepper Type için yazılmıştır.

Size Uygun Writesonic Rakibini Bulun

Writesonic, yapay zeka destekli harika bir yazma aracıdır, ancak başka seçenekler de mevcuttur. Bu kılavuzu kullanarak, sizin için ideal yapay zeka yazma aracını bulmak için hangi Writesonic alternatiflerini kısa listeye alacağınızı ve test edeceğinizi belirleyin.

Yazmaktan çok daha fazlasını yapan bir araç arıyorsanız, ClickUp'ı deneyin. Hepsi bir arada platformumuz, yazma ile işbirliği, verimlilik, görev yönetimi ve daha fazlasını bir araya getirir. Takımımızla iletişime geçin veya ücretsiz kaydolun ve özellikleri bugün keşfetmeye başlayın.