2025'in En İyi 10 Quip Alternatifi ve Rakibi

Salesforce iş dünyasını kasıp kavurdu ve verimlilik platformu Quip de buna bir istisna değil. Belge ve elektronik tablolar oluşturmak için işbirliği araçları içeren Quip, takımlar halinde beyin fırtınası yapmak için popülerdir.

Quip bazı işler için yararlı olsa da, eski kullanıcı arayüzü, veri sınırlamaları ve yetersiz özelleştirme seçenekleri bazı takımlar için yetersiz kalmaktadır. Sağlam ve esnek bir araç arıyorsanız, bu Quip alternatiflerini değerlendirin.

Hepsi bir arada proje yönetimi araçlarından iletişim yardımcılarına ve not alma uygulamalarına kadar, her iş kullanımı için uygun bir seçenek vardır. Burada, bir araç seçerken nelere dikkat etmeniz gerektiğini vurgulayacağız. Ardından, Quip'in anahtar özellikleri, sınırlamaları, fiyatları ve kullanıcı değerlendirmeleri dahil olmak üzere farklı alternatifleri hakkında bilgi edineceksiniz.

Quip Alternatifleri Nelerdir?

Quip, Salesforce platformu içinde belgeler, elektronik tablolar ve takım sohbetleri sunan bulut tabanlı bir araçtır. Belgeleme ve iletişim odaklı, basitleştirilmiş bir proje yönetimi aracıdır.

Bu, araçta görevler oluşturamayacağınız, planlayamayacağınız veya daha büyük iş akışlarını yönetemeyeceğiniz için sınırlı olduğu anlamına da gelir. Gerçek zamanlı bir işbirliği aracı olarak tasarlanmıştır, ancak yalnızca Salesforce çerçevesi içinde kullanılabilir.

Quip alternatifleri bu boşluğu doldurmayı ve bu sınırlamaları gidermeyi amaçlamaktadır. Bazıları dokümantasyon ve sohbet konusunda daha iyi özellikler sunar. Diğerleri ise daha fazla işlevsellik ve gelişmiş özelleştirme ile daha geniş bir platform sağlar.

Basit mesajlaşma uygulamalarından tam ölçekli proje yönetimi CRM'lerine kadar onlarca Quip alternatifi bulunmaktadır.

İşiniz için doğru araç, özel ihtiyaçlarınıza bağlı olacaktır. Quip alternatifi değerlendirirken aşağıdaki soruları göz önünde bulundurun:

Sadece mesajlaşma ve dokümantasyon alternatifi mi ihtiyacınız var?

Takımınızın ihtiyaç duyduğu araçlarla özel entegrasyonlar var mı?

Alternatif, bütçe gereksinimlerinizi karşılıyor mu?

Bu soruları yanıtlayarak, doğru Quip alternatifini seçmek için kriterleriniz olacak.

Quip alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Quip, gerçek zamanlı işbirliği için iyi bir araç olsa da, belge yönetimi için en iyi seçim değildir. Öncelikle, yalnızca Salesforce içinde kullanabilirsiniz, bu da diğer platformlardaki takımlar için kullanışsız hale getirir. İkincisi, arama fonksiyonu veya yerleşik bilgi tabanı sunmaz, bu da bir süredir ziyaret etmediğiniz belgeleri bulmanızı zorlaştırır.

Atanan yorumlar, eylem öğelerinin nerede oluşturulursa oluşturulsun kaybolmamasını sağlar

Birçok şirketin Quip alternatifleri araması şaşırtıcı değildir, hepsi aynı olmasa bile. Özellikleri, işlevselliği ve teklifleri inceleyerek işiniz için doğru yedek aracı bulun. Bazı seçenekler küçük takımlar için daha uygunken, diğerleri departmanlar arası büyük işletmeleri desteklemek için tasarlanmıştır.

Quip alternatiflerinde aramanız gereken özellikler şunlardır:

Entegrasyonlar : Günlük olarak kullandığınız araçlarla işleyen bir alternatif seçin

Paylaşım seçenekleri : Belgeleri şirket içinde veya herkese açık olarak paylaşmak için izinler ve : Belgeleri şirket içinde veya herkese açık olarak paylaşmak için izinler ve dosya paylaşımı sunan bir araç bulun

Çoklu işbirliği özellikleri: En iyi araçlar, En iyi araçlar, takımınızla işbirliği yapmak için kullanabileceğiniz araçlardır. Birden fazla kişinin aynı anda bir belgeye katkıda bulunmasına olanak tanıyan bir alternatif seçin

Ek araçlar: Daha iyi işlevsellik için görev yönetimi, iletişim ve AI desteği gibi özellikler sunan bir araç seçin

Kullanabileceğiniz En İyi 10 Quip Alternatifi

Quip'ten geçiş yapmak mı istiyorsunuz yoksa daha az sınırlayıcı başka bir çözümle işe başlamak mı istiyorsunuz?

Benzersiz durumunuza en uygun Quip alternatifini bulmanıza yardımcı olmak için en iyi rakiplerin bir listesini hazırladık. Mesajlaşma uygulamalarından belge araçlarına ve proje yönetimi yazılımlarına kadar her takım için bir seçenek var.

ClickUp Docs, zengin biçimlendirme ve eğik çizgi komutlarının birden fazla kullanıcıyla birlikte daha verimli bir şekilde çalışmasını sağlar

ClickUp, takımların birlikte çalışmasına, yapılacaklar listeleri oluşturmasına, projeleri planlamasına, toplantı notları almasına ve daha fazlasını yapmasına olanak tanıyan hepsi bir arada bir proje yönetimi aracıdır. Ayrıca, birçok işbirliği özelliği, takımın boyutu, bütçesi veya sektöründen bağımsız olarak Quip'e güçlü bir alternatif olmasını sağlar.

Metin tabanlı tüm ihtiyaçlarınız için ClickUp Docs'u kullanın. Takımınız için bir bilgi bankası, şirket belgeleri veya pazarlama materyalleri oluşturmak istiyorsanız, bu araç işinizi halleder.

Belgeler'deki dosya paylaşımı, izinleri kolayca atamanızı sağlar, böylece doğru takım üyeleri belgelerinize erişebilir. Ayrıca, Belgeler'deki yapay zeka öneriler sunar ve özetleme, eylem öğeleri oluşturma, düzenleme ve biçimlendirme işlemlerini hızlandırır.

ClickUp'taki tablo görünümü, bu uygulamayı gerçek bir Quip alternatifi haline getirir. Bu elektronik tabloları kullanarak verileri izleyin, metrikleri görselleştirin ve Salesforce platformuna bağlı kalmadan kod gerektirmeyen bir veritabanı oluşturun.

Takımlar için binlerce ClickUp şablonu ile her türlü belgeyi daha kısa sürede oluşturun. Kullanım durumuna göre arama yapın veya şablon veritabanında gezinerek oluşturmak istediğiniz belgeye uygun şablonu bulun.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Sohbet görünümü gibi takım iletişimi özellikleri, tüm konuşmaları tek bir arama yapılabilir alanda tutarak işbirliğini kolaylaştırır

Dropbox, Google Drive ve Jira gibi araçlarla entegrasyonlar, sevdiğiniz araçlarla sorunsuz bir şekilde çalışmanızı sağlar

Yerleşik görev yönetimi ve Otomasyonlar, verimliliği artırmak için daha sorunsuz iş akışları sağlar

Özelleştirilebilir bildirimler, herkesi güncel tutar ve hiçbir şeyin gözden kaçmamasını sağlar

Kanban panoları dahil farklı görünümler, iş akışlarını görselleştirmenize ve işin her aşamasında neler olup bittiğini görmenize olanak tanır

Aranabilir bilgi tabanı, işlevler arası takımlar için wiki'ler oluşturmanıza olanak tanır ve ihtiyacınız olan bilgileri saniyeler içinde bulmanızı sağlar

ClickUp sınırlamaları

ClickUp AI henüz mobil uygulamada mevcut değildir, ancak kullanıma sunulması için çalışmalar devam etmektedir

Platformun sunduğu çok sayıda özellik nedeniyle bir öğrenme süreci vardır

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Kurumsal : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 7 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (8.300+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.700+ yorum)

2. Notion

notion aracılığıyla

Notion, web tabanlı bir verimlilik ve not alma aracıdır. Bilgi tabanı belgeleri oluşturmak, bölümlere ayrılmış yapılacaklar listeleri oluşturmak ve projeleri yönetmek için kullanın. Bu araç, organizasyonu iyileştirmek ve iş akışlarını görselleştirmek için yerleşik belgeler, zaman çizelgeleri ve panolar gibi özellikler sunar.

Notion'un en iyi özellikleri

Notion AI, cümlelerinizi tamamlamanıza yardımcı olur, beyin fırtınası fikirleri sunar ve belge düzenlemesini anında iyileştirir

Proje yönetimi özellikleri, araçları birleştirerek maliyet ve kaynak tasarrufu sağlar

Filtreler, belirli takım üyelerine atanan veya önceliğe göre sıralanan bilgileri görüntülemenizi sağlar

Özelleştirilebilir etiketler ve etiketler, ilerlemeyi izlemenizi ve sizin için en önemli bilgileri takip etmenizi sağlar

Notion sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, uygulamanın donduğunu veya bilgileri sildiğini ve bu bilgilerin daha sonra kurtarılması gerektiğini şikayet ediyor

Arama fonksiyonu sınırlıdır ve gömülü listelerde veya tablolarda anahtar kelimeyi vurgulayamaz

Notion fiyatlandırması

Ücretsiz

Plus : 10 $/kullanıcı/ay

İş : 18 $/kullanıcı/ay

Kurumsal: Fiyatlandırma için demo isteyin

Notion puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (4.800+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (1.800+ yorum)

3. Google Dokümanlar

google Dokümanlar aracılığıyla

Google Dokümanlar, herhangi bir cihazdan, herhangi bir yerden takım üyeleriyle belgeler üzerinde işbirliği yapmanızı sağlar. Kolay paylaşım ayarları ve gerçek zamanlı işbirliği, daha sorunsuz iş akışları sağlar. Düzenleme, görüntüleme ve öneri modları arasında geçiş yaparak yorum ekleyin ve belgeleri temizleyin.

Google Dokümanlar'ın en iyi özellikleri

Smart Compose, yazım ve dilbilgisi önerileri ve cümle tamamlama özelliği sayesinde hataları azaltır ve içeriği daha hızlı oluşturmanıza olanak tanır

Google Çalışma Alanı'nın bir parçası olduğu için Gmail, Google Meet ve Google E-Tablolar gibi araçları sorunsuz bir şekilde kullanarak içgörüler paylaşabilir ve yorumlar yapabilirsiniz

Google Dokümanlar, çok çeşitli araçlarla entegre olduğundan zaman kazanabilir ve işlerinizi daha verimli bir şekilde yapabilirsiniz

Çevrimdışı modu, internete bağlı olmadığınızda bile çalışmaya devam etmenizi sağlar

Google Dokümanlar sınırlamaları

Çevrimdışı mod, çevrimiçi modun tüm işlevlerini sunmaz ve internet olmadan yapabileceklerinizi sınırlar

Ücretsiz depolama alanı sınırlıdır, bu nedenle bunu büyük bir veritabanı aracı olarak kullanmayı planlıyorsanız ücret ödemeniz gerekecektir

Bu listedeki diğer araçlarda olduğu kadar çok biçim özelleştirme seçeneği yoktur

Google Dokümanlar fiyatlandırması

Kişisel : Ücretsiz

İş Standardı: 12 $/kullanıcı/ay

Google Dokümanlar puanları ve yorumları

G2 : Yok

Capterra: 4,7/5 (27.800+ yorum)

4. Microsoft OneDrive İş

microsoft aracılığıyla

Microsoft, Windows, Excel ve Word gibi araçlarla iş dünyasında devrim yarattı. Adından da anlaşılacağı gibi, Microsoft OneDrive tüm dosyalarınızı tek bir kolay erişilebilir alanda barındırmak için tasarlanmış bir araçtır. Sorunsuz işbirliği, güvenlik kontrolleri ve mobil özellikler sunan bu araç, ofiste veya hareket halindeyken belgeleri kolayca oluşturmak için tasarlanmıştır.

Microsoft OneDrive for Business'ın en iyi özellikleri

Teams veya Sharepoint'ten 100 GB'a kadar paylaşılan dosya ekleyin

Süreli erişim özellikleri, müşteriler, yükleniciler ve potansiyel müşterilerle belgeleri sınırlı süreler için paylaşmanıza olanak tanır

Çevrimdışı düzenlemeler, internete yeniden bağlandığınız anda otomatik olarak senkronize edilir

Mobil uygulama, makbuzların fotoğrafını çekmenize, kartvizitleri taramanıza ve beyaz tahtalar oluşturmanıza olanak tanır

Verimlilik Kitaplığı ve Teknik Topluluk gibi kaynaklar, ihtiyaç duyduğunuzda destek almanızı kolaylaştırır

Microsoft OneDrive for Business sınırlamaları

Veriler, bunları oluşturan hesaba aittir, bu nedenle bir çalışan ayrılırsa, verilerini ve belgelerini kurtarabileceğiniz sınırlı bir zaman aralığı vardır

Senkronizasyon ve karakter sınırları, büyük işletmeler için zorluklar yaratabilir

Bazı fonksiyonlar tüm bölgelerde veya ülkelerde kullanılamaz

Microsoft OneDrive for Business fiyatlandırması

OneDrive for Business (Plan 1) : 5 $/kullanıcı/ay

Microsoft 365 Business Basic : 6 $/kullanıcı/ay

Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/kullanıcı/ay

Microsoft OneDrive for Business değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,3/5 (9.400+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (11.800+ yorum)

5. Atlassian Confluence

atlassian aracılığıyla

Confluence, merkezi bir bilgi merkezi ve proje yönetimi aracıdır. Farklı departmanlar veya projeler için takım alanları oluşturun ve belgeleri, planları ve fikirleri depolayın. İş akışlarını basitleştirmek için Trello, Microsoft Teams ve Figma dahil olmak üzere düzinelerce araçla entegre olur.

Confluence'ın en iyi özellikleri

Yüzlerce şablon, satış sunumlarından pazarlama materyallerine kadar her şeyi oluşturmayı hiç olmadığı kadar kolaylaştırır

Atlassian University gibi kaynaklar, araçtan en iyi şekilde yararlanmanızı ve engelleri aşmak için destek bulmanızı sağlar

Özel durumlar, ilerlemeyi izlemenizi ve işlerin hangi aşamada olduğunu takip etmenizi sağlar

Yorumlar, bahsetmeler ve bildirimler, işbirliğine dayalı bir iş ortamı oluşturur

Confluence sınırlamaları

Bazı kullanıcılar görüntü ve video biçimlendirmeyle ilgili sorunlar yaşadı

Entegre araçlarla otomasyonlar hantal olabilir ve her zaman sorunsuz çalışmayabilir

Arayüz, yeni kullanıcılar için kafa karıştırıcı olabilir

Confluence fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart : 5,75 $/kullanıcı/ay

Premium : 11 $/kullanıcı/ay

Kurumsal: Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

Confluence puanları ve yorumları

G2 : 4. 1/5 (3.600+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (3.100+ yorum)

6. Slab

via Slab

Slab, bir bilgi tabanı aracı olmaya odaklanarak işleri basit tutmayı amaçlamaktadır. Bu, mesajlaşma veya hepsi bir arada uygulama olmaya çalışmak için tonlarca gereksiz özelliğe sahip olmadığı anlamına gelir. Bu da, yalnızca belgeler oluşturmak, depolamak ve üzerinde işbirliği yapmak için bir yol arayan işletmeler için idealdir.

Slab'ın en iyi özellikleri

Klasörler, etiketler ve konular içeriği düzenler ve bağlam ekler, böylece güçlü bir arama fonksiyonu elde edilir

Kapsamlı entegrasyonlar, bu aracı diğer yazılımlarınız, elektronik tablolarınız ve görev yöneticilerinizle birlikte kullanmanıza olanak tanır

Sezgisel arayüz ve modern biçimlendirme, içeriğe odaklanmanızı sağlar

Bu aracı en iyi şekilde kullanmak için yardım merkezinden ve üniversite video eğitimlerinden yardım alın

Slab sınırlamaları

Yerleşik düzenleme özellikleri diğer araçlar kadar güçlü değildir

Yalnızca belge depolama ve oluşturma için tasarlanmıştır, bu nedenle takım yönetimi ve görev oluşturma için başka araçlar kullanmanız gerekecektir

Sabit fiyatlandırma

Ücretsiz

Başlangıç : 8 $/kullanıcı/ay

İş : 15 $/kullanıcı/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Slab puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (30+ yorum)

7. Helpjuice

via Helpjuice

Helpjuice, özelleştirilebilir, basit ve paylaşılabilir olmaya odaklanan bir bilgi tabanı yazılımıdır. Bu aracı kullanarak belgeler oluşturup saklayabilir ve özelleştirilebilir izinler ekleyebilirsiniz. Bu araç, SEO için optimize edilmiş destek, analitik ve çoklu dil desteği ile Google benzeri bir arama aracı olarak da iş görür.

Helpjuice'un en iyi özellikleri

Helpjuice Analytics, kullanıcıların aradığı terimlerin türlerini gösterir, böylece doğrudan hedef kitlenize yönelik bilgi tabanları oluşturabilirsiniz

SEO optimizasyon özellikleri, okuyucuların bilgi veritabanlarınızı diğer araçlara göre daha hızlı bulmasını sağlar

Anında müşteri desteği, günler değil dakikalar içinde yanıtlar sağlar

Özelleştirilebilir temalar, biçimler ve belgeler sayesinde belgelere markanızı ve kendi tarzınızı ekleyebilirsiniz

Helpjuice sınırlamaları

Formları yüklemek için birden fazla tıklama gerekiyor ve daha iyi bir kullanıcı deneyimi için bu işlem basitleştirilebilir

Bu araç, çoğu dahili bilgi tabanı uygulamasından farklı şekilde çalıştığı için biraz öğrenme süreci gerektirir

Helpjuice fiyatlandırması

Başlangıç : 120 $/ay

Run-Up : 200 $/ay

Premium Sınırlı : 289 $/ay

Premium Sınırsız: 499 $/ay

Helpjuice puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (20'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (90+ yorum)

8. Slack

slack aracılığıyla

Slack, iletişimi sorunsuz hale getirmek için tasarlanmış bir mesajlaşma ve takım işbirliği yazılımıdır. Masaüstü ve mobil uygulama, iOS ve Android ile çalışarak mesajlaşmayı hareket halindeyken de mümkün kılar. Böylece, hiçbir şeyi kaçırmadan her zaman ve her yerden bağlantıda kalabilirsiniz.

Slack'in en iyi özellikleri

Özelleştirilebilir kanallar, iş dışı eğlence, departman alanları ve proje odaklı sohbetler gibi şeyler için bölümlere ayrılmış konuşma alanları oluşturmanıza olanak tanır

Slack Connect, satıcılar ve iş ortakları gibi dış taraflarla sınırlı erişim ve iletişim sağlar

Huddles, uygulama içinden video ve sesli aramalarla uzaktaki ortamlara geleneksel bir iş ortamı hissi getirir

Uygulamalar ve entegrasyonlar sayesinde diğer araçlardaki içeriği doğrudan sohbet kanallarında paylaşın

Slack sınırlamaları

Kullanıcı durum değişikliklerini yayınlama seçeneği yoktur, bu nedenle durumlarını görmek için takım üyesini aramanız gerekir

Bazı kullanıcılar, özellikle çok sayıda kanal varsa, bildirimleri veya mesajları kolayca gözden kaçırabiliyor

Slack fiyatlandırması

Pro : 7,25 $/kullanıcı/ay

Business+ : 12,50 $/kullanıcı/ay

Enterprise Grid: Fiyatlandırma için satış ekibiyle iletişime geçin

Slack puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (31.900+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (23.000+ yorum)

9. Taskade

taskade aracılığıyla

Taskade, not alma ve görev uygulamasıdır. Mesajlaşma, işbirliği ve görev yönetimini tek bir araçta sunarak verimliliği artırmayı amaçlamaktadır. Chatbot, proje asistanı ve otomasyon yardımı dahil olmak üzere beş yerleşik AI aracı içerir.

Taskade'in en iyi özellikleri

Zor işleri sizin yerinize yapan AI araçları sayesinde yüzlerce görevi saniyeler içinde otomatikleştirin

Dinamik iş akışları, yapılacaklar listeleri ve görsel yardımcılar oluşturmak için komut istemlerini kullanın

AI sohbet robotuyla konuşarak görevleri koordine edin ve yeni fikirler üretin

Yapılandırılmış ana hatlar, size mantıklı gelen bir belge veritabanı oluşturmak için tamamen özelleştirilebilir

Taskade sınırlamaları

Büyük belgeleri veya çok fazla belgeyi aynı anda yüklemek sorunlara neden olabilir

Gantt grafikleri gibi proje yönetimi özellikleri eksik

Daha uygun fiyatlı planlarda depolama sınırları vardır ve bu, büyük takımlar için zorluk yaratabilir

Taskade fiyatlandırması

Pro : 10 kullanıcıya kadar aylık 19 ABD doları

İş : 25 kullanıcıya kadar aylık 49 ABD doları

Ultimate: 50 kullanıcıya kadar aylık 99 ABD doları

Taskade puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (30'dan fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (50+ yorum)

10. Tettra

via Tettra

Quip, satış ekipleri için bir bilgi tabanı olarak tasarlanırken, Tettra herkes için başvurulacak bilgi merkezi olmayı hedeflemektedir. Düzenli doğrulama özellikleri, içeriğinizin güncel ve doğru olmasını sağlar. Entegrasyonlar ve gömme işlevselliği, ihtiyaç duyduğunuzda dış kaynaklara ve dosyalara kolayca bağlanmanızı sağlar.

Tettra'nın en iyi özellikleri

Yerleşik AI robot Kai, işlemleri kolaylaştırır ve sık sorulan soruları yanıtlayarak derinlemesine çalışmak için zaman kazanmanızı sağlar

Takım üyelerinin yardım için kime başvuracaklarını bilmeleri için araçta bilgi uzmanları atayın

Otomatik içerik önerileri, daha sağlam bir bilgi merkezi oluşturmak için içerik eksikliklerini belirlemenize yardımcı olur

Mevcut dosyaları yükleyin veya sıfırdan başlayın

Tettra sınırlamaları

Bu basit hizmet, hepsi bir arada bir araç isteyenler için iyi bir seçenek değildir

Canlı işbirliği özelliği yoktur

Tettra fiyatlandırması

Temel : 4 $/kullanıcı/ay

Ölçeklendirme : 8 $/kullanıcı/ay

Profesyonel: 12 $/kullanıcı/ay

Tettra puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (80+ yorum)

Capterra: 4. 1/5 (9+ yorum)

Quip'i bırakın ve ClickUp'a geçin

Quip alternatifleri arıyorsanız, muhtemelen sınırlamaları sizi caydırmıştır. Bazı şirketler için iyi bir araç olsa da, Salesforce ile sınırlıdır, yerleşik bir bilgi tabanı yoktur ve arama yapılamaz. Tüm bunları ve daha fazlasını sunan tam hizmet proje yönetimi yazılımı ClickUp'a geçin.

Bugün ücretsiz bir ClickUp hesabına kaydolun ve gerçek zamanlı işbirliği, yerleşik Belgeler ve e-tablolar ve iş akışlarınızı yeni zirvelere taşımak için AI araçları gibi özellikleri kullanmaya başlayın. Anlık tetikleyiciler ve Otomasyonlar zaman ve çabadan tasarruf sağlar ve özelleştirilebilir alanlarda tüm belgelerinizi takip edebilirsiniz.