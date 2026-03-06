AI Proje Durum Güncellemeleri: Her Web Sitesi Projesini İzleyen Basit Bir ClickUp Süper Ajanı Nasıl Oluşturdum?

Takımlar ClickUp Süper Ajanlarını ilk kez duyduklarında, genellikle ilk sordukları sorular şunlardır:

"Hangi Süper Ajanı oluşturmalıyım?" "Başlayabileceğim bir şablon var mı?"

Tecrübelerime göre, bu genellikle başlamak için yanlış bir yerdir.

Komut istemleri, zamanlamalar veya AI otomasyonu hakkında düşünmeden önce, çok daha basit bir soruyu yanıtlamanız gerekir:

ClickUp'ta hangi iş sürecini uyguluyorsunuz ve bu süreç bugün nasıl işliyor?

Süreci anladıktan sonra, otomasyon fikirleri neredeyse kendiliğinden ortaya çıkacaktır.

Bu makalede, birlikte çalıştığım bir web sitesi geliştirme ajansından gerçek bir örnek üzerinden anlatacağım. Ajans sahibi başlangıçta ClickUp Super Agents'ı kullanmak istiyordu, ancak asıl sorun AI uygulaması değildi. Sorun, görünürlük eksikliğiydi.

Takım, net bir teslimat akışı ve iyi yapılandırılmış bir ClickUp Çalışma Alanı'na sahipti. Ancak liderlik, ekipten güncelleme istemeden her projenin gerçek durumunu görmekte hala zorlanıyordu.

Çözüm, şaşırtıcı derecede basit oldu:

Takımın halihazırda yapacak olduğu işlere dayalı olarak AI proje durum güncellemelerini otomatik olarak oluşturan küçük ama odaklanmış bir ClickUp Süper Ajanı.

Hakkımda: Takımların ClickUp'ı Süreç Öncelikli Verimlilik ile Gerçek Bir İşletim Sistemine Dönüştürmelerine Yardımcı Olmak

Ben Illia, ClickUp Onaylı Danışman ve sProcess'in kurucusuyum. Burada takımların ClickUp'ı işlerinin yürütülmesini gerçekten destekleyen bir sisteme dönüştürmelerine yardımcı oluyorum.

Son 6 yılı aşkın süredir, müşteri teslimatı ve satış süreçlerinden pazarlama operasyonları ve iç takım yönetimine kadar gerçek operasyonel akışlar için ClickUp'ı uygulayan 100'den fazla şirketle çalıştım. Odak noktam her zaman aynıdır: süreç öncelikli uygulama.

Şablonlar veya araçlarla başlamak yerine, takımların önce işlerinin arkasındaki süreci haritalandırmalarına yardımcı oluyorum. Ardından, bu süreci yansıtan ve hem takımın günlük çalışmalarını hem de liderlerin net bir görünürlük elde etmesini destekleyen bir ClickUp yapısı tasarlıyoruz.

Aynı süreç odaklı zihniyet, bu makalede açıklanan Süper Ajan ş Akışının ortaya çıkmasına neden olmuştur.

ClickUp'ı işiniz için çalıştırmanıza yardımcı olacak ücretsiz kaynaklar

ClickUp'ı işiniz için nasıl kullanabileceğinize dair 30 dakikalık ücretsiz eğitim videoı

Ajanslar Neden Proje Durumu Görünürlüğü Konusunda Zorluk Çekiyor?

Web sitesi ajansları genellikle aynı anda düzinelerce müşteri projesini yürütür. Tasarımcılar sayfaları tel kafesler ve görsel tasarımlar üzerinden taşır, geliştiriciler güncellemeleri yayınlar ve müşterilerden sürekli revizyonlar gelir.

Tüm bu işler bir proje yönetimi aracında yer alır. Ancak liderlik, neler olup bittiğini anlamak için nadiren bireysel görevleri açmak veya ayrıntılı panoları incelemek ister.

Daha basit bir şey istiyorlar: her müşteri projesinin 10.000 fit yükseklikten genel bir görünümü.

Sorun, bu genel bakışı sürdürmenin genellikle manuel güncellemeler gerektirmesidir. Birinin ilerlemeyi özetlemeyi, proje aşamalarını değiştirmeyi ve liderlik gösterge panellerini doğru tutmayı hatırlaması gerekir.

Uygulamada, bu nadiren tutarlı bir şekilde gerçekleşir. Takımlar uygulamaya odaklandıkça, raporlama geride kalır.

Bu, AI proje durum güncellemelerinin çözebileceği türden bir sorundur.

Süreç hakkında bilgi vermeden önce, uygulamanın arkasındaki düşüncemi açıklamama izin verin.

Şu özelliklere sahip bir ajanik süreç oluşturmak istedim:

Mevcut, iyi tanımlanmış bir ş akışına doğrudan uyum sağlayın

Takım için yeni alışkanlıklar yaratmak yerine sürtüşmeleri ortadan kaldırdı

Sonsuz durum güncellemeleri yapmaya zorlamadan liderliğe gerçek görünürlük sağladı.

Bunu gerçekleştirmek için attığımız adımlar şunlardı:

Adım 1: Önce web sitesi teslimat ş akışını görselleştirin

ClickUp'ı kullanmaya başlamadan önce, ajans sahibine temel bir soru sordum:

" Bir web sitesi projesini baştan sona nasıl teslim edersiniz?"

Süreçlerini herhangi bir araç dışında haritalandırdık. Bu, sadece aşağıdakileri gösteren bir diyagramdı:

Müşteri projesi nasıl başlar?

Bir projenin geçtiği aşamalar (strateji, tasarım, geliştirme, kalite kontrol, lansman vb.

Her adımda sorumlu kişi kimdir?

Müşteri geri bildirimlerinin ve revizyonların gösterildiği yer

Ayrıca, yönetici görevleri, müşteri geri bildirim döngüleri ve sayfa sayfa ş akışları gibi destekleyici faaliyetleri de haritalandırdık. Beyaz Tahta, FigJam veya kalem ve kağıt kullanmanız fark etmez. Önemli olan, web sitesi projesi teslimatının arkasındaki gerçek operasyonel süreci görmek ve anlamaktır.

Bu haritayı elde ettikten sonra, doğru ClickUp yapısını tasarlamak çok daha kolay hale geldi.

💡 Profesyonel İpucu: Ş Akışının tamamını sıfırdan planlamak istemiyorsanız, ClickUp Web Sitesi Tasarım Proje Planı Şablonu harika bir başlangıç noktasıdır. Bu şablon, web sitesi teslim iş akışları için özel olarak tasarlanmıştır ve proje aşamaları, takım rolleri, zaman çizelgeleri ve teslim edilecekler için yapılar içerir.

Adım 2: Süreci yansıtan bir ClickUp yapısı oluşturun

Teslimat süreci netleştiğinde, iki ihtiyaç etrafında bir ClickUp yapısı oluşturduk:

Yönetimin üst düzey görünümü Teslimat takımı için taktiksel bir Çalışma Alanı

Sonuç olarak iki ayrı ClickUp Alanı oluşturuldu.

İlk alan, özellikle görünürlük için tasarlandı. Her müşterinin kendi Klasörü vardı ve bu Klasörün içinde şunları oluşturduk:

Müşteriye özel operasyonel görevler için bir Yönetici Liste

Web sitesi projesi başına bir görev içeren Proje Liste

Her proje görevi üst düzey bir izleyici görevi gördü.

Yönetim, yalnızca bu listeden hızlı bir şekilde şunları görebilir:

Hangi projeler aktifti?

Her projenin hangi aşamada olduğu

Herhangi bir şey durmuş gibi görünüyor mu?

Deneyimlerime göre, birçok takım bu noktada hata yapıyor. Ayrıntılı proje panolarının içinde yaşıyorlar ve liderlerin, görevler ve görünümlerden oluşan bir labirenti tıklamadan büyük resmi görebilecekleri bir yer oluşturmayı unutuyorlar.

📮 ClickUp Insight: Anketimize göre, liderlerin yaklaşık %88'i güncellemeleri almak için hala manuel kontroller, gösterge panelleri veya toplantılara güveniyor. Bunun maliyeti nedir? Kaybedilen zaman, bağlam değişikliği ve çoğu zaman güncel olmayan bilgiler.

2. Proje Alanı: Teslimat işinin gerçekte yapıldığı yer

İkinci Alan, gerçek işin yapıldığı yerdi. Burada takım, bir web sitesini teslim etmek için gerekli taktik adımları izledi:

Aşamalar ve yönetici görevleri : Bunlar, : Bunlar, bir projeyi başlangıçtan lansmana taşıyan operasyonel adımları temsil eder.

Web sitesi sayfaları : Her sayfa, tel kafes, tasarım ve geliştirme gibi aşamalardan geçen bir görev haline geldi.

Geri bildirim ve revizyonlar: Müşteri geri bildirimleri ve revizyon döngüleri özel bir listede izlendi, böylece hiçbir şey gözden kaçmadı.

Takım her gün burada çalıştı. Durumları güncellediler, görevleri tamamladılar ve revizyonları hallettiler. Teslimat açısından sistem iyi çalıştı.

Ancak bu, yeni bir sorun da ortaya çıkardı.

Gizli sorun: Uygulama ve raporlama arasında durum farklılığı

✅ Takım, neredeyse tüm zamanını Proje Alanında geçirdi. Sayfa görevlerini tasarım ve geliştirme aşamalarından geçirmek için özenle çalıştılar. Ayrıca, revizyonları hızlı bir şekilde çözdüler ve aşama bazlı yönetim görevlerini tamamladılar.

⚠️ Tutarlı bir şekilde yapmadıkları şey, Müşteri Alanına geri dönüp şunları yapmaktı:

Her bir üst düzey proje görevinin aşamasını güncelleyin

Liderlik için hızlı bir durum özeti ekleyin

📌 Sonuç?

Liderlik ekibi, 10.000 fit yükseklikten genel bir bakış sunma fikrini çok beğendi, ancak bu bakışın güncel olması şartıyla.

Takım, yürütme görünümleri ile raporlama görünümleri arasında geçiş yaparken zorluklar yaşıyordu.

Durum kayması ortaya çıkmaya başladı: Birisi manuel olarak senkronizasyonu hatırlamadıkça ClickUp artık gerçeği yansıtmıyordu.

Bu, Super Agent'ın mükemmel olduğu türden bir sorundur.

Süreç ve yapı tamamen hazır hale geldikten sonra şu soruyu sorduk:

"Buraya ekleyebileceğimiz en küçük ve en kullanışlı Süper Ajan hangisidir?"

Her şeyi otomasyonla otomatikleştirmeye çalışmadık. Tek bir somut işe odaklandık: Üst düzey müşteri proje takipçilerini, Proje Alanında gerçekleşen tüm ayrıntılı işlerle senkronizasyon halinde tutmak.

Bunun için Web Sitesi Proje Durumu Senkronizasyonu Süper Aracısı adını verdiğim bir Süper Aracı oluşturduk.

Web Sitesi Proje Durumu Senkronizasyonu Süper Aracısı her gün ne yapar?

Belirlenen bir programa göre (günde birkaç kez test ettik ve daha sonra haftalık olarak geçtik), Super Agent:

Proje Alanındaki tüm web sitesi proje klasörlerini tarar. Her projeyle bağlantılı aşamaları, yönetici görevlerini, web sitesi sayfalarını ve revizyon listelerini inceler. Her projenin gerçek aşamasını belirler. Örneğin, çoğu ana sayfa tasarım veya geliştirme aşamasındaysa, proje Tasarım veya Geliştirme aşamasındadır. Kısa bir durum yorumu, Müşteri Alanı'ndaki ilgili üst düzey proje görevine gönderilir, örneğin:“Mevcut aşama tasarımdır. Ana sayfalar tel kafes ve görsel tasarım aşamasındadır. Son güncellemeden bu yana herhangi bir değişiklik kaydedilmemiştir. ” Projenin aşama Özel Alanını otomatik olarak günceller. Bu sayede liderlik, takımdan manuel güncelleme istemeden aşamalara göre filtreleme ve sıralama yapabilir. . Bu sayede liderlik, takımdan manuel güncelleme istemeden aşamalara göre filtreleme ve sıralama yapabilir.

ClickUp Super Agents ile proje durum güncellemelerini otomasyon ile otomatikleştirin

Teslimat takımı, yürütme görünümlerinden asla ayrılmak zorunda kalmaz. Sadece işlerini yaparlar.

Super Agent senkronizasyonu gerçekleştirir.

Ve liderlik şunları elde eder:

Müşteriye yönelik proje takipçisinde yeni güncellemeler

Güvenebilecekleri güvenilir bir aşama alanı

Projelerin zaman içinde nasıl ilerlediğini gösteren hızlı, taranabilir yorum geçmişi

💡 Profesyonel İpucu: ClickUp AI Kartları ile proje bilgilerini otomatik olarak ortaya çıkarın Liderlik daha hızlı bir genel bakış istiyorsa, ClickUp gösterge panellerinize ClickUp AI Kartları ekleyebilirsiniz. AI Kartları, seçilen Listeler veya Alanlar genelinde görev etkinliklerini, engelleri ve ilerlemeyi otomatik olarak özetler.

Basit Süper Ajanlar Neden En Güçlü Olabilir?

Bu Süper Ajan gösterişli değildir. Tek başına teklif yazmaz, destek biletlerine cevap vermez veya satış görüşmeleri planlamaz.

Ancak, bu, teslimat takımı ile liderlik arasında tekrar eden bir sürtüşme kaynağını ortadan kaldırır.

Takımdan "Oh, patronumun durumumuzu bilmesi için diğer görevin de güncellenmesi gerekiyor" diye hatırlamalarını istemek yerine, tek bir yerde işlerini yaparlar. Super Agent, onların güvenilir operasyon ortağı olur.

Bu yapıdan çıkarılabilecek birkaç anahtar ders:

Bunun için karmaşık bir Süper Ajan'a ihtiyacınız yok Basit bir günlük veya haftalık senkronizasyon bile iletişimi ve hesap verebilirliği kolaylaştırabilir.

En iyi Süper Ajanlar, net bir süreç ve temiz bir yapıya sahiptir Süreçleriniz belirsiz ve ClickUp alanınız kaotikse, AI bu kaosu daha da artıracaktır.

Süper Ajanınız belirli bir iş ihtiyacını karşılamalıdırBu durumda hedef şuydu: Takımı ekstra raporlama işine sürüklemeden liderliğe güvenilir bir 10.000 fitlik görünüm sunmak

📮ClickUp Insight: AI ajanlarını gerçekten kullanışlı kılan şeyin ne olduğu sorulduğunda, en çok verilen cevap hız veya güç değildi. Ankete katılanların yaklaşık %40'ı, iş bağlamını mükemmel bir şekilde anlayan bir ajana ihtiyaç duyduklarını söyledi. Bu mantıklıdır, çünkü çoğu AI ajanı, kararların neden alındığını veya işlerin akışını anlamadıklarında başarısız olurlar.

AI otomasyonu konusunda benim ve birçok işletme sahibinin ilk itirazlarından biri maliyetiydi.

"Ya bu pahalıya mal olursa? Durum güncellemelerini yayınlamak için AI kredilerimi tüketmek zorunda kalır mıyım?"

Bunu cevaplamak için gerçek bir test yaptım.

Bunu cevaplamak için gerçek bir test yaptım.

Süper Ajanı bir hafta boyunca günde üç kez yayın yapacak şekilde yapılandırdım.

Gerçekten kaç AI kredisi tüketildiğini izledim.

Bu yüksek sıklıkta bile maliyet düşüktü. Sonra bir adım geri çekilip daha iyi bir soru sorduk:

"Liderlik düzeyinde güncellemelere gerçekten ne sıklıkla ihtiyaç duyarız?"

Bu ajans için cevap haftada bir idi. Bu yüzden programı ayarladık. Bu hızda, sistemin maliyeti haftada yaklaşık 50-60 sent AI kredisi kadardır.

Bu hızda, sistemin maliyeti haftada yaklaşık 50-60 sent AI kredisi kadardır.

Bu fiyat karşılığında, ajans sahibi şunları elde eder:

Tüm müşteri projelerine tek bir yerden güvenilir bir genel bakış

Aşamaların ve durumların gerçekliği doğru bir şekilde yansıttığına dair güven

Toplantılarda ve sohbetlerde güncellemeleri takip etmek için daha az zaman harcayın

Benim bakış açımdan, bu yapmaya değer bir takas.

İlk (veya Bir Sonraki) Süper Aracınızı Nasıl Tasarlayabilirsiniz?

ClickUp'a bakıp " Super Agent'ları kullanmam gerektiğini biliyorum, ama nereden başlayacağımı bilmiyorum" diye düşünüyorsanız, işte şu anda müşterilerimle kullandığım çerçeve:

Bir iş süreci seçin: Web sitesi teslimi, müşteri kazanımı, işe alım, ürün lansmanları — önce tek bir akış seçin. Bu süreci ClickUp dışında görselleştirin: Adımları, devirleri ve bilgilerin şu anda nerede bulunduğunu çizin. ClickUp yapınızı bu sürece göre tasarlayın: ClickUp'ın Proje Hiyerarşisini kullanarak gerçeği yansıtan Alanlar, Klasörler, Listeler ve Özel Alanlar oluşturun. Liderliğe 10.000 fit yükseklikten bir görünüm ve takıma taktiksel bir ana üs sağlayın. Zorlu manuel adımları veya durum sapmalarını arayın: Birisi birden fazla yerde bir şeyi güncellemeyi hatırlaması gereken yerler neresidir? Görünürlük nerede bozulur? Bu işi bir Süper Ajan'a verin: Mümkün olduğunca basit bir şekilde başlayın: tek bir net girdi, tek bir net çıktı, tek bir çalışma programı.

🎥 İşlemi daha basit hale getirmek için kısa bir video eğitimi izleyebilirsiniz:

Super Agent'lara parlak oldukları için aşık olmadım. Tüm takımın günlük sıkıntısını ortadan kaldıran, bu Website Proje Durum Senkronizasyonu gibi basit bir örneği gördüğümde onlara aşık oldum.

Bu ajans için değişim şöyle gerçekleşti:

Önce: Sağlam bir ClickUp kurulumu, ancak liderlik her zaman gerçekliğin birkaç adım gerisinde kalıyordu.

Sonrası: Takımın halihazırda yapacak olduğu işe göre kendini güncelleyen, canlı ve doğru bir müşteri genel bakışı.

Bu hikayeden başka bir şey öğrenmeseniz bile, şunu öğrenin:

🔑 "Hangi Süper Ajanı oluşturmalıyım?" diye başlamayın. "ClickUp ve AI'nın hangi süreci desteklemesini istiyorum?" sorusuyla başlayın.

🔑 "Hangi Süper Ajanı oluşturmalıyım?" diye başlamayın.

Buradan, sürecinizi harita edin, yapınızı tasarlayın ve ardından basit, iyi hedeflenmiş bir Süper Ajan'ın her şeyi senkronizasyon altında tutmasına izin verin.

Böylece AI'yı moda bir kelimeden, işleri gerçekten teslim eden güçlü bir verimlilik motoruna dönüştürebilirsiniz.

Başlamak için buradan ClickUp'a kaydolun. Ücretsizdir!