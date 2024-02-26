Toggl İncelemesi: 2025'te Toggl Track Kullanmanın Artıları ve Eksileri

İş gününüzün dikkatinizi dağıtan şeyler, yan görevler ve zaman alan görevlerle dolu bir kara deliğe dönüştüğünü hissettiğiniz oluyor mu? Hepimiz bu durumu yaşamışızdır. Zaman yönetimi cesaretsizler için değildir, ancak zamanınızı geri kazanmak, verimli olmak ve işi ait olduğu yere, yani ofise bırakmak için gereklidir.

İster proje yöneticisi ister bireysel bir çalışan olun, Toggl Track gibi zaman takibi yazılımları işlerinizi kökünden değiştirir. Toggl, proje yönetimi, planlama ve hatta işe alım için özel olarak tasarlanmış bir dizi özellik sunar.

Her araç gibi, Toggl'un da artıları ve eksileri vardır. Bu Toggl incelemesinde, Toggl'un en popüler özelliklerini derinlemesine inceleyecek ve artılarını ve eksilerini tartacağız. Toggl'u test edelim!

Toggl nedir?

Toggl, hem bireyler hem de takımlar için zaman girdilerini izlemeyi ve yönetmeyi basitleştiren bir zaman takibi aracıdır. Temel olarak, Toggl proje zamanını ve faturalandırılabilirleri doğru bir şekilde takip etmenize yardımcı olur, ayrıca verimliliğiniz ve etkinliğiniz hakkında içgörü sağlar. 📊

Toggl, standart zaman takipçisinden çok daha fazlasıdır. Bu çözüm şunları bir araya getirir:

Proje yönetimi

Faturalandırma

Ş Akışı optimizasyonu

Kullanıcılar platformun çok yönlülüğünü seviyor. Toggl, faturalandırılabilir işleri takip eden bağımsız serbest çalışanlar ve hatta proje süresini ve karlılığı yönetmesi gereken takım liderleri için bile işe yarar. Görevleriniz, sektörünüz veya günlük yapılacaklarınız ne olursa olsun, Toggl'un hepsi bir arada çözümü, doğru zaman tutma için mükemmeldir.

Toggl'un Anahtar Özellikleri

Toggl, Windows ve Mac için bir masaüstü uygulaması, iOS ve Android için bir mobil uygulama ve Chrome için bir tarayıcı uzantısı sunar. Hemen hemen her yerden erişilebilir, size istediğiniz zaman, istediğiniz yerde çalışma özgürlüğü verir. Toggl platformu, çözüm paketinde çok sayıda özellik içerir.

1. Toggl Track

Toggl aracılığıyla

Toggl Track, Toggl'un amiral gemisi ürünüdür. Bu, iş dizüstü bilgisayarınızda, akıllı telefonunuzda ve işlerinizi halletmek için kullandığınız hemen hemen tüm diğer cihazlarda çalışan, her boyuttaki takımlar için rahatsız edici olmayan bir zaman izleme uygulamasıdır.

Toggl Track, aşağıdakiler dahil birçok kullanışlı özelliğe sahiptir:

Zaman raporlama: Favori verimlilik raporlarınızı manuel olarak çekin veya Toggl'dan önceden belirlenmiş bir programa göre özel raporları e-posta gelen kutunuza göndermesini isteyin. Tüm Toggl raporları paylaşılabilir, bu da takımınızın zaman çizelgelerini müşterilerinizle veya şirketin üst düzey yöneticileriyle yeniden paylaşmanızı çok kolaylaştırır

Zaman faturalandırma: Bir daha asla Bir daha asla faturalandırılabilir bir saati kaçırmayın. Toggl, yöneticilere çalışanların zaman çizelgelerini onaylama ve gerçek zamanlı izleme yoluyla faturalandırılan saatlerini takip etme olanağı sağlar

Proje izleme: Temelde bir zaman izleyici olmasına rağmen, Toggl bazı temel Temelde bir zaman izleyici olmasına rağmen, Toggl bazı temel proje yönetimi gösterge paneli özelliklerine sahiptir. Görevlerinizi ve alt projelerinizi ekleyin ve aynı platformda çalışanlara görevler atayın. Bundan sonra, Toggl verilerinizi kullanarak tahminlerde bulunacak, bütçeler oluşturacak ve proje planlarını takip edecektir

Takım iş yükü yönetimi: Takımınız şu anda ne üzerinde çalışıyor? Günlük kontrol gerektiren mikro yönetim yerine, takımınızın Toggl verilerini kontrol ederek kimin iş yükü olduğunu görebilirsiniz. Yöneticiler ayrıca kullanıcı grupları oluşturabilir ve gruplara göre erişimi yönetebilir, böylece gereksiz tıklamalardan kurtulabilirsiniz

2. Toggl Plan

Toggl aracılığıyla

Toggl Track harika bir yazılımdır, ancak proje yöneticileri için yararlı görselleştirmeler, iş yükü dengeleme ve diğer araçlar eksiktir. İşte burada Toggl Plan devreye girer. Bu araç, proje yöneticileri ve takımları için daha fazla özellik ile donatılmıştır. Ancak endişelenmeyin, Plan ve Track birbiriyle sorunsuz bir şekilde entegre olduğundan, araçlar arasında geçiş yapmanız gerekmez.

Toggl Plan aşağıdaki özellikleri içerir:

Gantt grafiği, takvim ve diğer yararlı görünümlerde projeleri, zamanı ve görevleri görselleştirin

Takım üyelerinin planlaması

İş yüklerini dengeleme

3. Toggl Hire

Toggl aracılığıyla

İşe alım kolay değildir ve Toggl bunu anlıyor. Toggl, insan kaynakları uzmanlarının potansiyel adayların yetkinliklerine daha fazla güven duymaları için ürün paketine Toggl Hire'ı ekledi. Dezavantajı, kullanım amacı çok farklı olduğu için Toggl Track veya Plan ile entegre olmamasıdır, bu nedenle Toggl Hire'ı kullanıyorsanız farklı platformlar arasında geçiş yapmanız gerekecektir.

Ancak, Toggl Hire'da sevilecek çok şey var. Bu beceri değerlendirme platformu, İK uzmanlarının zaman kazandıran ve önyargıları azaltan otomatik, veriye dayalı işe alım süreçleri oluşturmasına yardımcı olur. Teknik ve sosyal beceriler için hileye karşı korumalı değerlendirme şablonları önceden yüklenmiş olarak gelir. İşe alım sürecinizi görsel olarak haritalandırın ve eleme ve mülakat davetleri gibi belirli görevleri otomatikleştirerek daha fazla zaman kazanın. Toggl Hire, yüzlerce kapak mektubu okumaktan çok daha eğlenceli olan aday keşif videolarını bile destekler. 👀

Toggl Track Fiyatlandırma

Ücretsiz

Başlangıç Planı: Kullanıcı başına aylık 9 $, yıllık faturalandırılır

Premium Plan : Kullanıcı başına aylık 18 $, yıllık faturalandırılır

Enterprise Planı: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Toggl Kullanmanın Avantajları

Takımınızın zamanını izlemek için ciddi yardıma ihtiyacınız varsa veya iş gününüzü optimize etmek istiyorsanız, Toggl'da seveceğiniz çok şey var. Toggl incelememizde, kullanıcıların çeşitli nedenlerle bu verimlilik uygulamasından çok memnun olduklarını gördük.

Kapsamlı zaman takibi

Toggl Track, ücretsiz sürümüyle basit ve etkili zaman takibi sunması nedeniyle popülerdir. Çevrimiçi ve çevrimdışı olarak gerçek zamanlı olarak takip edebilir veya zaman girdilerini geriye dönük olarak düzenleyebilirsiniz. Bu çözüm, hassas faturalandırma sağlamak için faturalandırılabilir her saniyeyi takip eder. Pomodoro zamanlayıcı ve boşta kalma süresi algılama aracı da odaklanmayı artırmak için harikadır. Dikkatinizin dağıldığı çalışma saatlerine veda edin, karlılığa merhaba deyin.

Kullanım kolaylığı

Toggl, en sezgisel ve kullanıcı dostu zaman izleme araçlarından biri olarak bilinir. Tek bir tıklama ile zamanlayıcıyı başlatmanıza veya saatlerinizi manuel olarak girmenize olanak tanıyan basit ve temiz bir arayüze sahiptir. Toggl, zaman çizelgeleri, proje yönetimi araçları ve takım üyesi izleme özellikleriyle karmaşık iş yüklerini kolaylaştırır.

Çapraz platform uyumluluğu

Windows, Mac, iOS ve Android için uygulamaları ve Chrome için tarayıcı uzantısı ile Toggl neredeyse her yerden erişilebilir. İş için hangi cihazı kullanırsanız kullanın, zamanınızı takip etmek çok kolay.

Etkileyici entegrasyonlar

Toggl, Asana, Trello, Jira, Slack ve ClickUp (ahem) gibi popüler çözümler için entegrasyonlara sahiptir, bu da platformun kullanımını daha da kolaylaştırır. Bu entegrasyonlar, görevleri ve zaman takibini birden fazla platformda senkronize etmeyi de kolaylaştırır.

Özelleştirilebilir raporlar

Uygulamanın ücretsiz sürümü çok fazla özelleştirmeye izin vermez, ancak yine de Toggl Track'in raporları oldukça yararlıdır. Zamanınızı nasıl geçirdiğinizi anlamak için günlük, özel veya haftalık raporlar isteyin. Toggl, zaman girdilerini ve proje zamanını analiz ederek iş kalıplarını belirlemenizi ve daha bilinçli kararlar almanızı kolaylaştırır.

Toggl kullanıcılarının karşılaştığı yaygın sorunlar

İnsanlar bu platform hakkında çok övgüyle bahsetse de, Toggl incelememiz Toggl'un birkaç dezavantajını ortaya çıkardı.

Çevrimdışı senkronizasyon sorunları

Toggl Track çevrimdışı zaman yönetimi sağlar, ancak tek bir sorun vardır: Cihazlar arasında çevrimdışı verileri senkronize etmek için yine de internet erişimi gerekir. Wi-Fi bağlantınız kısa süreliğine kesilirse bu sorun olmayabilir, ancak saatlerce çevrimdışı çalışıyorsanız bu durum rahatsız edici olabilir.

Manuel izleme

Toggl'u kullanmanın en zor yanlarından biri, zamanınızı manuel olarak takip etmeyi hatırlamaktır. RescueTime gibi Toggl'un rakipleri zamanı otomatik olarak takip edebilir, ancak Toggl'un işlevselliği o kadar iyi değildir.

Toggl Track Chrome uzantısı ile verileri otomatik olarak izleyebilirsiniz. Bu uzantı, o anda açık olan tarayıcı sekmelerine göre zamanlayıcıyı başlatır ve durdurur. Ancak bu mükemmel bir çözüm değildir ve bazı kullanıcılar bir süre sonra can sıkıcı olduğunu söylüyor. 🤷

Çoklu proje karmaşıklığı

Bakın, Toggl Plan harika bir şey, ama Toggl bir proje yönetimi çözümü değil. Toggl, farklı projeleri yönetmek için araçlar sunar, ancak birden fazla karmaşık projeyi aynı anda yürütmekte zorlanır. Bu platformda ölçeklendirmeye çalışırsanız, kafa karıştırıcı karışıklıklar ve dağınık zaman girdileriyle karşılaşma olasılığınız yüksektir.

Bildirim yüklemesi

Bazı kullanıcılar, Toggl'un bildirimlerinin biraz fazla olduğunu söylüyor. Sistem, çalışanlara gün içinde zaman takibi yapmadıkları takdirde bildirim gönderir. Bu, örneğin izinli olduğunuzda biraz can sıkıcı olabilir. Bildirimler sizi rahatsız ediyorsa, Toggl ayarlarınızı değiştirin veya cihazınızı "rahatsız etmeyin" moduna ayarlayın, böylece bildirimlerin sürekli dikkatinizi dağıtması olmadan işinizi tamamlayabilirsiniz.

Müşteri hizmetleri

Bazı kullanıcıların Toggl müşteri desteği ile sorun yaşadığını belirtmek gerekir. Zamanında destek en büyük sorun gibi görünüyor, bu nedenle acil bir teknik sorununuz varsa, birinden yanıt almak biraz zaman alabilir.

Reddit'teki Toggl incelemeleri

Binlerce kişi Toggl kullanıyor, ancak uygulama hakkında dengeli ve doğru bilgiye ulaşmak zor olabilir. Toggl'un yeteneklerini adil bir şekilde değerlendirmek için Reddit'in iyi insanlarına başvurduk.

Genel olarak, kullanıcılar Toggl'dan oldukça memnun. Bir kullanıcı, "Toggl'un oldukça iyi olduğunu düşünüyorum, özellikle birçok şeyle senkronize edebildiğim ve kullandığım birçok araçla (Jira, GitHub, masaüstü ve mobil uygulaması var, vb.) entegre olabildiği için" diyor. Ancak, işverenlerin Toggl'u çalışanları izlemek için bir araç olarak kullanmasından hoşlanmıyorlar. 🕵️

Başka bir kullanıcı, en büyük görevleri için Toggl'u Pomodoro tarzı bir izleyici olarak kullanarak büyük başarı elde etti. "Toggl ile 25 dakikalık odaklanma oturumlarını (pomodoro) izlemeye odaklanıyorum. Toggl, benim için 'kurbağamı yemek' ve yapmak istemediğim bir şeyi yapmak için iyi bir araç. Sadece X dakika yapmam gerekiyor," diyorlar.

Tabii ki, her şey güllük gülistanlık değil. Bir kullanıcı, Toggl'un entegrasyonlarıyla ilgili sorunları şöyle bildiriyor: "Toggl entegrasyonunu görmekten heyecan duydum çünkü bu sayede Android telefonumda her zaman görünür bir başlatma/durdurma bileşeni olacaktı. Denedikten sonra, entegrasyon sinir bozucu görünüyor. "

Başka bir kullanıcı da Toggl'un en kararlı çözüm olmadığını kabul etti. "Sadece bana mı öyle geliyor yoksa Toogl [sic] geçen yıl çok kararsız hale geldi, neredeyse her gün bağlantı kopuklukları ve senkronizasyon sorunları yaşıyorum?" diyor kullanıcı.

Genel olarak, Reddit, Toggl'un temel özelliklerinden oldukça memnun, ancak üçüncü taraf entegrasyon gibi daha gelişmiş bir şey denediğiniz anda, deneyim o kadar da iyi olmuyor.

Toggl, ürün paketine Toggl Plan ve Toggl Hire'ı ekleyerek herkes için her şey olmaya çalışıyor. Bunu saygıyla karşılıyoruz, ancak kullanıcılar platformun özelliklerinin yeterince iyi olmadığını söylüyor.

Bu yüzden dijital göçebeler ClickUp'ı tercih ediyor. Proje yönetimi, zaman yönetimi ve hatta işe alımları tek bir platformda birleştiren gerçek anlamda hepsi bir arada bir iş platformuna sahibiz. Ayrıca, IT, satış ve müşteri hizmetleri gibi saymakla bitmeyen birçok başka özelliği de sunuyoruz. 🛠️

İş yükünüzü kolaylaştıran tüm özelliklere sahip sağlam bir Toggl alternatifi arıyorsanız, bu akıllara durgunluk veren ClickUp özelliklerinden başka bir yere bakmayın.

Zahmetsizce projeleri yönetin

Görevleri kolaylaştırarak ve tüm iş türlerini düzenlemek ve izlemek için uyarlanabilir ClickUp Görünümlerini kullanarak verimliliği artırın

Toggl Plan, proje yönetimi için bazı özelliklere sahiptir, ancak çok fazla esnekliğe sahip değildir. Daha fazla esneklik ve güç sunan bir şey arıyorsanız, ClickUp'ı tercih edin. Proje yönetimi özelliklerimiz, işlevler arası takımlar ve projeler için özelleştirilmiş görünümler oluşturmayı çocuk oyuncağı haline getirir. İşleri otomatikleştirin, özel raporlar oluşturun ve iş yükünüzü birden fazla görünümde hızlıca görselleştirin. Evrenin favori proje yönetimi çözümü olarak, ağır işleri biz hallederiz, siz işlerinize odaklanabilirsiniz.

Kolay ve rahat zaman yönetimi

ClickUp'ta zaman takibi ile zamanı anında kaydedin veya manuel olarak girin

Proje yönetimi bizim işimizin temelidir, ancak ClickUp zaman yönetimi için de sağlam bir seçimdir. Zaman takibi özelliklerimiz, zamanı takip etmeyi, tahminler oluşturmayı, notlar eklemeyi ve birden fazla cihazda raporlar oluşturmayı kolaylaştırır.

Ancak, Toggl gibi bir üçüncü taraf aracı kullanmak istiyorsanız, sizi engellemeyeceğiz. Hatta, ClickUp, Toggl, Clockify ve sayısız diğer zaman takibi uygulamalarıyla entegre olarak favori araçlarınızı tek bir platformda birleştirir.

Şablonlarla zaman kazanın

İşinize sıfırdan başlamayın — Şablon Merkezi'nden hazır seçenekleri seçin veya takımınızın kullanabileceği kendi şablonunuzu oluşturun

ClickUp sonsuz şekilde özelleştirilebilir. Ancak bazı kullanıcılar bu özgürlüğü biraz fazla buluyor, bu nedenle projelerinizi yürütürken, planlama yaparken ve gününüzü planlarken zaman kazanmanıza yardımcı olmak için ClickUp şablonlarını kullanıma sunduk.

ClickUp Zaman Yönetimi Planı şablonunu kullanarak zamanınızı nasıl harcadığınızı inceleyin ve iyileştirme fırsatları bulun. ClickUp Zaman Analizi şablonu, boşta geçen zamanla ilgili raporlar oluşturmak ve bu sorunu kaynağında çözmek için atılacak adımları belirlemek için de yararlıdır. Zaman bloklamayı denemek istiyorsanız, görevleri en verimli saatlere göre düzenlemek için ClickUp Günlük Zaman Bloklama şablonunu kullanın.

ClickUp fiyatlandırma

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Tüm ücretli planlarda 5 $/Çalışma Alanı üyesi/ay karşılığında kullanılabilir

ClickUp: Her şeyi yapan Zaman Takibi Uygulaması

Bu Toggl Track incelemesinde, Toggl'un araçlarıyla zaman takibinin iyi, kötü ve çirkin yanlarını inceledik. Kullanıcılar, platformun ayrıntılı raporlarını, sağlam ücretsiz planını ve basit web uygulamasını seviyor. Toggl, basit zaman takibi için sağlam bir seçenektir, ancak zaman yönetimini verimlilikle birleştiren hepsi bir arada bir çözüm arıyorsanız, ClickUp'ı tercih edin.

Kimse platformlar arasında geçiş yapmak için zaman harcamak istemez. Tüm zaman takibi verilerinizi, raporlarınızı, iletişimlerinizi, şablonlarınızı ve görevlerinizi tek bir yerde toplayarak işlerinizi daha hızlı yapın.

Ama bizim sözümüze güvenmeyin. ClickUp'ın gücünü ilk elden deneyimleyin: Ücretsiz ClickUp Çalışma Alanınızı şimdi oluşturun.