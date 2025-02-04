2025'in En İyi 10 Sprout Social Alternatifi (İncelemeler ve Fiyatlar)

İster bir sosyal medya yöneticisi, ister bir pazarlama ajansı takımının parçası olun, ister bir influencer olarak kendi içeriğinizi kendiniz yönetin, muhtemelen Sprout Social'ı biliyorsunuzdur. Bu popüler sosyal medya yönetim aracı, çevrimiçi varlığınızı kontrol etmenize ve birden fazla sosyal platformda hedef kitlenizle etkileşim kurmanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Kullanıcılar, platformdan ayrılmadan birden fazla sosyal ağdaki sosyal gelen kutunuza yanıt vermek için yerleşik raporlama özellikleri ve mesajlaşma seçeneklerinin olmasını çok seviyor. ?

Yine de, herkes için en iyi sosyal medya aracı olmayabilir. Yüksek bir fiyat etiketi vardır ve bu da küçük işletmeler ve sınırlı bütçeye sahip olanlar için ulaşılamaz olabilir. Dahası, Sprout Social YouTube ve Pinterest gibi sitelerle entegre değildir, bu da bu sitelerde yayınlamak için başka yöntemler kullanmanız gerekeceği anlamına gelir.

Neyse ki, Sprout Social sosyal medya iş akışlarınızı kolaylaştırmak için tek seçenek değil.

Burada size en iyi 10 Sprout Social alternatifini gösterecek ve her birinin artılarını, eksilerini, fiyatlarını ve puanlarını inceleyeceğiz.

Bonus: Sosyal medya varlığınızı bir üst seviyeye taşımak için özellikler ve içerik planlama işlevselliğine sahip, sahip olunması gereken bir proje yönetimi aracını da açıklayacağız. ?

Sprout Social Alternatiflerinde Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Sprout Social kapsamlı bir araçtır, bu nedenle alternatifleri seçerken dikkatli olmalısınız. İşiniz için önemliyse entegrasyonlar, raporlama ve özelleştirme gibi özelliklere dikkat edin. ?

Sprout Social'a alternatifler ararken şu anahtar özellikleri göz önünde bulundurun:

Entegrasyonlar: Sprout Social, tüm sosyal medya platformlarında yayın yapmanıza izin vermez. İşlerinizi tek bir yerde tutmak ve bir araçtan diğerine geçmekten kaçınmak için üçüncü taraf entegrasyonları sunan bir araç seçin

Fiyatlandırma esnekliği: Sprout Social'ın en büyük dezavantajlarından biri pahalı olmasıdır. Bütçenize uygun bir plan bulmak için çeşitli fiyat aralıklarında planlar sunan rakipleri araştırın

Proje yönetimi özellikleri: Sosyal medya içerik oluşturma süreçlerinizi daha sorunsuz hale getirmek için görev ve iş akışı işlevselliği sunan bir araç seçin

Analitik: Sprout Social bazı raporlama özellikleri sunsa da, bunlar her zaman sezgisel değildir. Özelleştirilebilir içgörüler için raporlama şablonları ve analitik araçları sunan bir çözüm arayın

Otomasyonlar: Sprout Social'ı kullanmanın amacı, sosyal medya platformlarına tek tek manuel olarak gönderi paylaşma görevinden kurtulmaktır. Otomatik yayınlama ve içerik oluşturma özellikleri sunan alternatifleri arayın

2024'te Kullanabileceğiniz En İyi 10 Sprout Social Alternatifi

Sprout Social'ın en iyi alternatifleri, yoğun sosyal medya pazarlamacılarının süreçlerini kolaylaştırmasına, erişimlerini genişletmesine, bir kitle oluşturmasına ve markalaşma çabalarını artırmasına yardımcı olacaktır. Kampanyalarınızı geliştirmenize ve hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olabilecek en iyi 10 Sprout Social alternatifi. ?

1. Hootsuite

hootsuite aracılığıyla

Hootsuite, zaman kazanmanızı sağlayan ve sosyal pazarlama çabalarınızı daha etkili ve ilgi çekici hale getiren bir sosyal medya yönetim aracıdır. Sadece birkaç tıklama ile platformlar arasında anında içerik planlayın. Yerleşik analitik özellikleri, tek bir gösterge panelinde içgörüler sunar, böylece işe yarayan kampanyaları oluşturabilir ve işe yaramayanları eleyebilirsiniz. ✨

Hootsuite en iyi özellikler

Hangi sosyal ağlar kullanılarak iletişim kurulduğuna bakılmaksızın, yorumlara ve mesajlara tek bir alanda yanıt vermenizi sağlayan birleşik bir sosyal gelen kutusu

Hootsuite'teki Canva şablonlarını kullanarak hızlıca gönderiler tasarlayın ve AI'nın başlık ve hashtag önerileri sayesinde gönderileri ışık hızında planlayın ⚡

Sosyal dinleme araçları, insanların ne dediğine dair içgörüler sunarak, hedef kitlenizin istediği içerik pazarlama kampanyalarını düzenlemenizi sağlar

Hootsuite Advanced Analytics ile ücretli, organik ve web metriklerini tek bir alanda analiz edin

Hootsuite sınırlamaları

Toplu gönderilerin yayınlanma tarihini, planlandıktan sonra değiştiremezsiniz; her birini manuel olarak güncellemeniz gerekir

TikTok'ta yalnızca iş profillerini bağlayabilirsiniz, bu da bazı kullanıcılar tarafından erişim ve yaratıcılıklarını sınırlayan bir özellik olarak görülmüştür

Hootsuite fiyatlandırma

Profesyonel : 99 $/ay

Takım : 249 $/ay

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Hootsuite puanları ve yorumları

G2 : 4. 1/5 (4.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (3.500+ yorum)

2. Khoros

via Khoros

Khoros, analitiklerden yayınlamaya kadar her şeyi yönetmek için bir dizi sosyal medya pazarlama aracı sunar. Bu kullanışlı araçla sosyal medya hesaplarını birleştirin, iş akışlarını kolaylaştırın ve takım işbirliğini artırın. Sosyal medya kullanıcılarının ne dediğini dinlemek veya belirli kampanyaların analizlerine derinlemesine dalmak istiyorsanız, Khoros tam size göre. ?️

Khoros'un en iyi özellikleri

Sekme değiştirmeye veya yeni tarayıcılar açmaya gerek kalmadan tüm sosyal medya hesaplarınıza hızlıca yayınlayın

İzinler, beyin fırtınası fikirleri ve içerik etiketleri gibi değerli bilgileri depolamak için klasörlerle içerik oluşturmayı yönetin

Yerleşik gelen kutusu, moderasyonu basitleştirerek kullanıcılarla bire bir etkileşim kurmayı kolaylaştırır

Özel onay sistemi, içerik yayınlanmadan önce onu değerlendirmek için güvenlik önlemleri ve inceleme sistemleri oluşturabilmenizi sağlar

Khoros sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, analiz ve dinleme özelliklerinin daha sağlam olabileceğini düşünüyor

Araç, fotoğraf paylaşırken veya etiket eklerken bazen sorunlar yaşıyor

Khoros fiyatlandırma

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Khoros puanları ve yorumları

G2 : 3,8/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,3/5 (20+ yorum)

3. Agorapulse

via Agorapulse

Bir sosyal medya yönetim platformu olan Agorapulse, birden fazla profilde düzenli ve etkili kampanyalar oluşturmayı kolaylaştırır. Bu aracı kullanarak akıllı sosyal medya gönderileri oluşturun, kampanyaları izlemek için raporlar hazırlayın ve takımınızla işbirliği yaparak hedef kitlenize ulaşmak için yeni fikirler üretin. ?

Agorapulse en iyi özellikler

Birleştirilmiş sosyal gelen kutusu ile tek bir basit arayüzden sorulara yanıt verin ve takipçilerinizle etkileşim kurun

Sosyal medya planlaması, içerik için sezgisel öneriler ve platformlar arasında sosyal medya gönderilerinin yayınlanmasını anında tetikleyen araçlarla kolaydır

Sosyal dinleme özellikleri, rakiplerinizin neler yaptığı ve hedef kitlenizin nasıl tepki verdiği hakkında içgörüler sunar

Analitik, potansiyel müşteriler oluşturmak, trafik oluşturmak veya dönüşümler elde etmek istiyorsanız, hangi kampanyaların işe yaradığını görmenizi sağlar

Agorapulse sınırlamaları

Bu araç, ne zaman paylaşım yapmanız gerektiğine dair öneriler sunmaz

Bazı kullanıcılar, gönderileri planlarken görüntü boyutlandırma ve biçimlendirme sorunları yaşadı

Agorapulse fiyatlandırma

Standart : 69 $/kullanıcı/ay

Profesyonel : 99 $/kullanıcı/ay

Gelişmiş : 149 $/kullanıcı/ay

Özel: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Agorapulse puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (900'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (700'den fazla yorum)

4. Sprinklr

via Sprinklr

Sprinklr, işletmelerin kullanıcılarıyla bağlantı kurmasına ve daha iyi ilişkiler kurmasına yardımcı olmak için tasarlanmış bir müşteri deneyimi yönetim aracıdır. Sprinklr Social, özellikle takımların sosyal medya stratejilerini uygulamasına yardımcı olur. AI konuşma önerilerinden toplu planlamaya kadar, bu aracı kullanarak tüm sosyal kampanyalarınızı yönetin ve hedef kitlenizle etkileşim kurun.

Sprinklr en iyi özellikler

Galeri aracı, sosyal içerikleri web sitenize yerleştirmenize olanak tanır, böylece okuyucular sizinle ve ürünlerinizle bağlantı kurmuş hissederler

Özel topluluklar oluşturarak, etkileyiciler ve destekçilerle doğrudan iş birliği yapın ve hizmetlerinizi farklı platformlarda tanıtın

35'ten fazla sosyal medya ve mesajlaşma platformunu tek bir kullanışlı alanda yönetin

Hesap düzeyinde izinler, süreç düzeyinde hataları ele almanıza ve önlemenize olanak tanır, böylece içeriğiniz yayınlanmadan önce incelenip onaylanır

Sprinklr sınırlamaları

Küçük aksaklıklar ilerlemeyi yavaşlatabilir ve verimliliği sınırlayabilir

Platformdan yalnızca sosyal hesaplarınızı takip eden kullanıcılara DM gönderebilirsiniz

Sprinklr fiyatlandırma

Gelişmiş : Aylık 249 $/koltuk

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Sprinklr puanları ve yorumları

G2 : 4/5 (798+ yorum)

Capterra: 4,2/5 (70+ yorum)

5. Planable

via Planable

Planable, yavaş ve hantal içerik oluşturma yöntemini 21. yüzyıla taşıyor. Elektronik tabloları bir kenara bırakın ve Planable'ı kullanarak tüm görsel olarak çekici içeriklerinizi tek bir kullanışlı araçta oluşturun, onaylayın ve yayınlayın. ?

Planable'ın en iyi özellikleri

İçeriği doğrudan uygulamada oluşturun ve üzerinde çalışırken nasıl görüneceğini tam olarak görün

Görsel gösterge panelleri, e-posta bültenlerinden Instagram Reels'e kadar her türlü içerik oluşturmayı destekler

İşbirliği yaptığınız kişileri ve paydaşları bir araya getirerek görseller oluşturun ve tek seferde onaylayın

Çalışma Alanlarını kullanarak bireysel müşteriler, markalar veya takımlar için projeler oluşturun

Planlanabilir sınırlamalar

Bu araç yalnızca TikTok, Google My Business, LinkedIn, Twitter, Instagram, YouTube ve Facebook için yayınlamayı destekler

İçerik iş akışlarını yönetmek için tasarlanmıştır, böylece analitik açısından çok fazla şey yoktur

Planlanabilir fiyatlandırma

Ücretsiz

Temel : 11 $/kullanıcı

Pro : 22 $/kullanıcı

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Planlanabilir derecelendirmeler ve yorumlar

G2 : 4,6/5 (500'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (300'den fazla yorum)

6. Zoho Social

zoho Social aracılığıyla

Zoho, potansiyel müşteri oluşturmadan satış ve müşteri deneyimine kadar her şey için kullanılan dünya çapında bir CRM'dir. Zoho Social, markalaşmayı basitleştirmeyi ve geliştirmeyi amaçlayan şirketin kapsamlı sosyal medya aracıdır. Gönderileri planlayın, kampanyaları izleyin ve içgörüler paylaşmak ve daha iyi sosyal medya stratejileri oluşturmak için raporlar oluşturun. ?

Zoho Social en iyi özellikler

Tüm favori sosyal kanallarınıza sınırsız gönderi planlama

İçerik takvimi özelliği, içeriğin ne zaman planlandığını kolayca görmenizi ve hedef kitlenize ulaşmak için en uygun zamanlar hakkında bilgi edinmenizi sağlar

Mesajları ve gönderilerinizle etkileşimleri gösteren sezgisel gösterge paneli sayesinde gerçek zamanlı yanıt verin

İşbirliği araçları ve analitik özellikler, karşılaştırmaları daha derinlemesine izlemenizi ve etkili kampanyalar yürütmenizi sağlar

Zoho Social sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, hesapların araçtan bağlantısının kesilebileceğini ve manuel olarak yeniden bağlanmak zorunda kaldıklarını fark etti

Arayüzün öğrenme eğrisi vardır

Zoho Social fiyatlandırma

Standart : 15 $/ay

Profesyonel : 40 $/ay

Premium: 65 $/ay

Zoho Social puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (2.500+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.000'den fazla yorum)

7. SocialBee

via SocialBee

SocialBee, sosyal medyada içerik oluşturmayı, yayınlamayı ve etkileşim kurmayı her zamankinden daha kolay hale getirmek için tasarlanmış hepsi bir arada bir araçtır. Anahtar özellikleri arasında yayın planlama, kullanıcı dostu bir arayüz ve etkili bir sosyal medya varlığı oluşturmanıza yardımcı olacak analizler bulunur. ⭐

SocialBee en iyi özellikler

İşbirliği özelliklerini kullanarak takımı çalışma alanlarına davet edin, izinler ekleyin ve roller belirleyin, böylece herkes ihtiyaç duyduğu erişime sahip olsun

Yerleşik AI pazarlama aracı , kampanyalarınızı hızlandırmak için sosyal medya stratejileri ve planları oluşturur

Görsel takvimi kullanarak yaklaşan gönderileri önizleyin ve hedef kitleniz için en uygun saat ve günlere anında planlayın

Analitik, erişim ve gösterimler dahil olmak üzere yayın performansına ilişkin ayrıntılı bilgiler sunar

SocialBee sınırlamaları

Tek seferde çok fazla içerik planlıyorsanız arayüz yavaşlayabilir

Bazı kullanıcılar, iki haftada bir veya ayda bir tekrarlanan yayınlar için daha fazla esneklik olmasını diledi

SocialBee fiyatlandırma

Bootstrap : Aylık 29 $

Accelerate : 49 $/ay

Pro: Aylık 99 $

SocialBee puanları ve yorumları

G2 : 4,8/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (30+ yorum)

8. Later

via Later

Later, basit bir kullanıcı arayüzü, birden fazla sosyal medya ağı için yayın planlama ve analiz gibi benzer özellikler sunan bir Sprout Social alternatifidir. İçerik optimizasyonu ve sosyal medya takımınızdaki herkesin iş akışlarını kolaylaştırmak için kullanın. ?‍♀️

Daha sonra eklenecek en iyi özellikler

Özelleştirilebilir ayarlarla tek bir çalışma alanında yayınlamak üzere içerik oluşturun, düzenleyin ve planlayın

Aracın içindeki biyografi sayfasında anında bir bağlantı oluşturun

Analitik araçlar, sizin için zor işi yapar, kampanyaları tarayarak hedef kitleniz için neyin işe yarayıp neyin yaramadığını bulur

Erişilebilir müşteri desteği, sosyal medya içerik stratejinizin özelliklerini en üst düzeye çıkarmak için cevaplar ve tavsiyeler almayı kolaylaştırır

Daha sonra sınırlamalar

Gönderi önizlemesi yoktur, bu nedenle düzenlemek için her birini açmanız gerekir

Bu araç, tüm sosyal platformlara otomatik olarak gönderi planlamaz

Daha sonra fiyatlandırma

Başlangıç : Aylık 25 $

Büyüme : 45 $/ay

Gelişmiş: 80 $/ay

Daha sonraki derecelendirmeler ve yorumlar

G2 : 4,5/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (300'den fazla yorum)

9. Buffer

via Buffer

Buffer, yüz binlerce pazarlamacının sosyal medya stratejilerini yönetmek için kullandığı bir sosyal medya planlama aracıdır. Sezgisel yayınlama içgörüleri, kampanya analizi ve basitleştirilmiş paylaşım ile markanızı yönetin ve organik bir kitle oluşturun. ?

Buffer en iyi özellikler

Birkaç tıklama ile birkaç platformda içerik planlamanıza olanak tanıyan Buffer uzantıları ile kuyruğunuza hızlıca gönderiler ekleyin

Önerilen hashtag'ler, hedef kitleniz için özel olarak seçilmiş önerilerle zaman ve çaba tasarrufu sağlar

İzinler ve onay ş akışları, içeriğin incelenmesini ve yayınlanmaya hazır hale getirilmesini kolaylaştırır

7/24 müşteri desteği, kolaylık ve gönül rahatlığı sunar

Buffer sınırlamaları

Karuseller gibi özel gönderiler desteklenmez

Analytics yalnızca temel bilgiler sunar

Buffer fiyatlandırma

Ücretsiz

Temel özellikler : Aylık 6 $

Takım : Aylık 12 $

Ajans: 120 $/ay

Buffer puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (900'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (1.400'den fazla yorum)

10. Hopper

via Hopper

Sosyal medya ekipleri, sosyal medya proje yönetimi aracı Hopper HQ sayesinde tek bir gösterge panelinden resim ekleyebilir, toplu gönderiler yükleyebilir ve başlıklar ekleyebilir. Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, LinkedIn, Pinterest ve YouTube'da gönderileri planlamak için kullanın.

Hopper'ın en iyi özellikleri

Sınırsız gönderi, kota endişesi olmadan istediğiniz içeriği oluşturabileceğiniz anlamına gelir

Takvim Planlayıcı, görsel bir gösterge panelinde içerik planlamanıza olanak tanırken, Izgara Planlayıcı ile şık Instagram ızgara gönderileri oluşturabilirsiniz ?

Sürükle ve bırak aracıyla, sipariş hakkında fikrinizi değiştirirseniz gönderileri kolayca taşıyabilirsiniz

Tam görüntü düzenleme, gönderileri tüm platformlarda en iyi şekilde görünmeleri için özelleştirebileceğiniz anlamına gelir

Hopper sınırlamaları

Araç, hesapların bağlantısını keserek yayınlamayı geciktirebilir

Videolar 59 saniye ile sınırlandırılmıştır, bu da daha uzun içerikler için fonksiyonelliği sınırlamaktadır

Hopper fiyatlandırma

Hopper HQ: 19 $/ay/sosyal medya seti

Hopper puanları ve yorumları

G2 : 4. 4/5 (10+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (100+ yorum)

Bu Sprout Social alternatifleri, kullanıcıların sosyal medyayı yönetmelerine yardımcı olur, ancak bunun ötesinde pek fazla işlevsellik sunmaz. Daha büyük pazarlama iş akışlarını ve kampanyalarını yönetmek için ClickUp tüm kutuları işaretler. ✅

Kapsamlı proje yönetimi özellikleri ve içerik planlama yetenekleriyle, sosyal medyayı ve tüm pazarlama süreçlerinizi tek bir kullanışlı alanda yönetmek için hepsi bir arada bir araçtır.

ClickUp Brain ile Sosyal Medya Gönderilerini Yönetin ClickUp Brain'i kullanarak içerik ve başlıklar oluşturun ve sosyal medya gönderileri için beyin fırtınası yapın

ClickUp, iş akışlarını kontrol etmenizi ve daha sorunsuz süreçler oluşturmanızı sağlayan bir proje yönetimi rock yıldızıdır. Sosyal medya takviminizi takip etmeye çalışıyor veya etkili kampanyalar oluşturmak için yaratıcı yollar arıyorsanız, ClickUp işi halleder.

ClickUp Marketing, sosyal medya değil, tüm girişimlerinizi tek bir yerden yönetmenizi sağlar. Takım üyeleriyle gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmak, kampanya fikirleri üretmek veya içerik oluşturmadan yayınlamaya kadar görevleri yerine getirmek için kullanın. ✍️

ClickUp'ın Sosyal Medya Gelişmiş Şablonu, fikirlerinizi beyin fırtınası yapmanızı ve içerik takviminizi tek bir kullanışlı araçta takip etmenizi sağlar. Liste Görünümü'nü kullanarak gönderi fikirleri ekleyin veya Takvim Görünümü'ne geçerek her gönderinin paylaşılacağı tarihi gösteren bir takvim görüntüleyin.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın Sosyal Medya Gelişmiş şablonunu kullanarak sosyal içerikleriniz için tüm bağlantıları, grafikleri, taslakları ve fikirleri tek bir yerde saklayın

ClickUp'ın Kampanya Planı, hedef odaklı bir yaklaşımla marka sadakati oluşturmanıza ve kitlenizi genişletmenize yardımcı olur. Şablonu kullanarak kampanya hedefleri belirleyin, görevleri bölün ve son teslim tarihlerini takip edin. İçerikten beklediklerinizi daha ayrıntılı olarak incelemek için özel alanlar ekleyin ve her şeyin ne aşamada olduğunu görmek için özel durumlar ekleyin. ?

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Takım kapasitesi ve ilerleme hakkında içgörüler sunan Takvim, Liste ve Pano görünümleri dahil olmak üzere farklı Görünümlerle sosyal medya iş akışlarını görselleştirin

Görevleri kullanarak işi departman ve takımlara göre bölümlere ayırın ve hedeflerinize uygun iş akışları oluşturun

Öncelik bayrakları ekleyin ve bildirimleri tetikleyerek takımın aynı sayfada kalmasını ve değişikliklerden anında haberdar olmasını sağlayın

ClickUp sınırlamaları

ClickUp AI, ücretsiz planda mevcut değildir, ancak ücretli fiyatlandırma planları uygun fiyatlıdır ve aylık 7 dolardan başlar

Çok sayıda özellik, yüksek derecede özelleştirme imkanı sunar, bu nedenle öğrenmesi biraz zaman alır

ClickUp fiyatlandırma

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 $

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (9.100+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (3.900+ yorum)

ClickUp ile Birden Fazla Sosyal Medya Platformunu Yönetin

Bu Sprout Social alternatifleriyle, sosyal medya kampanyalarını yönetmek hiç olmadığı kadar kolay. Bu araçları kullanarak otomatik olarak yayınları planlayın, yaratıcı içerik fikirleri üretin ve analizleri izleyin.

Daha fazla işlevsellik istiyorsanız, sosyal medya takımınızın iş yükünün her yönünü yönetmek için ClcikUp gibi bir proje yönetimi aracına başvurun.

ClickUp'a bugün kaydolun ve içerik ve sosyal medya takımlarınız için basitleştirilmiş iş akışları oluşturmaya başlayın. Otomasyonlar ilerlemeyi hızlandırır ve anlık bildirimler, takımın tüm devam eden projelerden haberdar olmasını sağlar. Takvimler, gösterge panelleri ve şablonlarla, içeriği fikir aşamasından uygulamaya geçirmek çok kolaydır. ?