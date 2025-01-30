2025'in En İyi 10 ActiveCollab Alternatifi ve Rakibi

Sektörünüz ne olursa olsun, verimli proje yönetimi şirketinizin başarısının anahtarıdır. ?

Proje yönetimini kolaylaştırmak, iletişimi sürdürür, karlılığı artırır, işlerin tekrarlanmasını önler ve projeleri zamanında ve bütçeye uygun olarak teslim eder. ActiveCollab'ın yerini alacak bir proje yönetim sistemi arıyorsanız, okumaya devam edin.

Takımınızın görevlerine odaklanmasını sağlamak için en iyi ActiveCollab alternatiflerini bulduk.

ActiveCollab Alternatifi Nedir?

ActiveCollab, takımların iç ve müşteriye yönelik projeleri organize etmeleri için bir platformdur. Dolayısıyla ActiveCollab'ın alternatifleri, şirketlerin daha verimli çalışmak için kullandıkları proje yönetimi yazılımlarıdır. ?

ActiveCollab aracılığıyla

En iyi ActiveCollab alternatifleri, görevleri ve alt görevleri atar, son teslim tarihlerini belirler, takım iletişimi güçlendirir, öncelikleri belirler ve tekrarlayan görevleri otomatikleştirir. Basitçe söylemek gerekirse, proje yönetimi platformları görevlerin düzenli olmasını, işlerin zamanında ve bütçe dahilinde (veya altında) tamamlanmasını sağlar. ⏰

ActiveCollab alternatifinde nelere dikkat etmelisiniz?

Yeni bir proje yönetim sistemi mi arıyorsunuz? Özel ihtiyaçlarınız sektörünüze, müşterilerinize ve rekabet avantajınıza göre değişiklik gösterecek olsa da, en iyi ActiveCollab alternatifleri şu özelliklere sahiptir:

Kolaylaştırılmış proje yönetimi: Tüm proje yönetimi araçları, görevleri ve alt görevleri kolayca atamak, son tarihleri belirlemek, zaman takibi yapmak ve tüm projeleri 360 derece görmek için anahtar özellikler sağlamalıdır

*özel görünümler: Farklı iş arkadaşları bilgileri farklı şekillerde algılar, bu nedenle en iyi proje yönetimi araçları , takım üyelerinin öncelikleri liste, takvim, zaman çizelgesi ve kart görünümlerinden görebilmesini sağlar

Ş Akışı otomasyonları : Etkili proje yöneticileri, baştan sona kadar akıcı bir sürece sahiptir, bu nedenle otomatikleştirilmiş iş akışları oluşturmanıza olanak tanıyan bir araç, projelerinizi verimli bir şekilde tamamlamanızı sağlar

Yerel entegrasyonlar : Etkili proje yönetimi silolara ayrılmamalıdır. Zaman takibi, faturalandırma, anlık mesajlaşma veya diğer platformlar için yerleşik otomasyonlar sunan bir platform arayın

Özel izin setleri: Takım üyelerinin ihtiyaç duydukları erişime sahip olmalarını sağlayarak projelerinizin sorunsuz bir şekilde yürütülmesini sağlayın. Çeşitli görevler ve projeler için benzersiz roller ve izin düzeyleri belirlemenize veya müşteri projelerini yönetmenize olanak tanıyan bir platform arayın

Kullanabileceğiniz En İyi 10 ActiveCollab Alternatifi

Şirketinizdeki proje yönetimini kolaylaştırmak için en iyi 10 ActiveCollab alternatifinden oluşan listemizden yeni bir platform bulun, böylece takımınız daha kısa sürede daha fazlasını başarsın.

Görevler ve konumlar genelinde izlenen zamanı toplamak ve görüntülemek için zaman çizelgeleri oluşturun ve ilerlemeniz hakkında hızlı içgörüler elde edin

ClickUp proje yönetimi, herhangi bir projeyi planlamanıza, izlemenize ve üzerinde işbirliği yapmanıza olanak tanıyan, kullanımı kolay bir platformdur. ClickUp Beyaz Tahtalar ile herhangi bir projeye hızlı bir başlangıç yapın ve beyin fırtınalarını somut eylemlere dönüştürün.

Tek bir belge içinde işbirliği yapmak, yorum eklemek ve görevler atamak için ClickUp Belgeleri ile projeleri ilerletin.

ClickUp Zaman Takibi, takımların her proje boyunca zaman çizelgelerini bütçelendirmesini ve değiştirmesini kolaylaştırır. Ve ClickUp Otomasyonları ile tekrarlayan görevler artık değerli zamanınızı almayacaktır.

En iyisi, proje yöneticileri ClickUp'ı diğer platformlarla entegre ederek daha kısa sürede daha fazlasını başarabilir. ?

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp AI ile ana hatları oluşturun, belgeler yazın veya toplantı notlarını özetleyin

Projeleri yönetmek için 15'ten fazla özelleştirilebilir görünümde bir proje iş akışı oluşturun

Proje yönetimi ayarlarınızı özelleştirmek için 35'ten fazla ClickApp arasından seçim yapın

ClickUp Belgeleri veya Beyaz Tahtalarda görevler atayın, yorumlar ekleyin veya ek dosyaları paylaşın

Herhangi bir göreve yorum konuları ekleyerek iletişimde kesintileri önleyin

Herhangi bir projenin görsel bir özetini almak için Zihin Haritası oluşturun

Proje yönetimi şablonlarından oluşan bir kitaplıktan zaman çizelgeleri oluşturun ve bu görünümleri birden fazla projede ilerlemeyi izlemek için kullanın

ClickUp sınırlamaları

Bazı anahtar özellikler mobil uygulamada mevcut değildir

Platform, proje yönetimi yazılımını yeni kullananlar için biraz karmaşık olabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $

İş: Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Tüm ücretli planlarda 5 $/Çalışma Alanı üyesi/ay karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.000'den fazla yorum)

2. Asana

asana aracılığıyla

Asana, pazarlama, BT, operasyonlar ve diğer departmanların daha verimli çalışmasını sağlayan hepsi bir arada bir proje yönetimi platformu ve ActiveCollab alternatifidir. Asana ile takımlar, işlevler arası takım kampanyalarında işbirliği yapar, görevler ve alt görevler atar ve devam eden projeler hakkında yorum yaparak iletişimi açık tutar.

Ayrıca, özelleştirilebilir görünümler, proje organizatörlerine ve takım üyelerine her dönüm noktasının 360 derecelik bir genel görünümünü sunar.

Asana'nın en iyi özellikleri

Her görevi sıralamak, filtrelemek ve raporlamak için özel alanlar oluşturun

Projeleri listeler, takvimler, zaman çizelgeleri, Gantt grafikleri veya Kanban panoları olarak düzenleyin

"Görevlerim" gösterge panelinde tüm önceliklerinizi tek bir yerde görün

Asana gelen kutunuzda her görev veya projeyle ilgili güncellemeleri alın

Asana sınırlamaları

Özel alanlar, portföyler ve zaman çizelgesi görünümleri gibi gelişmiş özellikler yalnızca ücretli planlarda mevcuttur

Çok sayıda anahtar özellik ve bildirim, bazı kullanıcılar için çok fazla olabilir

Asana fiyatlandırması

Temel: 0 $

Premium: 10,99 $/ay kullanıcı başına

İş: 24,99 $/ay kullanıcı başına

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Asana puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (9.000+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (12.000'den fazla yorum)

3. Wrike

wrike aracılığıyla

Wrike, verimli takım işbirliği için tasarlanmış bir proje yönetimi yazılımıdır. Wrike ile takımlar her proje için iş akışlarını, görünümleri ve çalışma alanlarını özelleştirir. Ayrıca, takım üyeleri işbirliği aracıyla onay süreçlerini, talep formlarını ve planları otomatikleştirerek zaman kazanır.

Anahtar özellikleri, çeşitli takımlar arasında projeleri yönetmek için zaman takibi, görev yönetimi ve proje ilerleme izleme sunar.

Wrike'ın en iyi özellikleri

Sınırsız sayıda klasör, proje, görev ve alt görev oluşturun

AI'dan yararlanarak iş notlarını projeniz için alt görevlere dönüştürün

Müşterileriniz için dinamik giriş formları oluşturun

Önceden oluşturulmuş proje yönetimi şablonlarından oluşan bir kitaplıkla daha hızlı çalışmaya başlayın

Wrike sınırlamaları

Proje yönetimi aracını yeni kullanan kullanıcılar için başlangıç süreci zor olabilir

Bazı daha gelişmiş özellikler yalnızca daha yüksek fiyatlı planlarda mevcuttur

Wrike fiyatlandırması

Ücretsiz plan : 0

Takım: Kullanıcı başına aylık 9,80

İş: 24,80 $/ay kullanıcı başına

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Pinnacle: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Wrike puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (3.000+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (2.000'den fazla yorum)

4. Monday

via Monday

Monday, işi kolaylaştırmak ve verimliliği artırmak için çeşitli proje yönetimi stratejileri kullanan bir ActiveCollab alternatifidir. Monday'i takımınızla birlikte kullanarak hedefler ve amaçlar belirleyin, özel iş akışları oluşturun ve otomasyonlar sayesinde daha fazla zaman kazanın.

Ayrıca, Monday yerleşik bir CRM sistemi ile birlikte gelir, böylece pazarlama, satış ve proje yönetimi takımlarınızı her zaman uyumlu tutabilirsiniz. Ayrıca, zaman takibi araçları, görev yönetimi ve tüm iş veya çevik takımlar gibi belirli gruplar için diğer anahtar özellikler sunar.

Monday'in en iyi özellikleri

10'dan fazla özel görünümle projeleri nasıl görselleştireceğinizi seçin

Gösterge panelinizdeki 30'dan fazla bileşenle projelerinizi daha iyi anlayın

Kod gerektirmeyen yapı taşları ile iş akışlarını daha hızlı kurun

200'den fazla entegrasyonla projelerinizi kolaylaştırın

Monday sınırlamaları

Öğrenme eğrisi, bazı proje yönetimi yazılımlarına kıyasla zaman alıcı olabilir

Gösterge paneli sınırlı özelleştirme seçeneklerine sahiptir

Monday fiyatlandırması

Ücretsiz: 0

Temel: Kullanıcı başına aylık 8 $

Standart: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Pro: Kullanıcı başına aylık 16 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Monday puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (8.000+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

5. Basecamp

basecamp aracılığıyla

Basecamp, yeni kurulan şirketler ve küçük işletmeler için geliştirilmiş bir proje yönetimi ve takım işbirliği aracıdır. Basecamp ile işbirliği yapanlar mesaj panosunda fikirlerini sunar, elektronik tabloları ve dosyaları paylaşır ve diğer takım üyeleriyle sohbet eder.

Ayrıca, otomatik check-in gönderileri, projelerin tüm iş süreçlerinde yolunda gitmesini sağlar. İşbirliği aracı, projelerin ilerlemesini yönetmek için güçlü görev yönetimi özellikleri sunar.

Basecamp'ın en iyi özellikleri

Kart Tablosunu kullanarak bir ş akışı oluşturun ve kartları sütunlar arasında taşıyın

Takımınızı doğru yolda tutmak için özel verimlilik raporları oluşturun

Görevleri atayarak, son teslim tarihlerini ayarlayarak ve iş arkadaşlarınızla sohbet ederek görev yönetimini kolaylaştırın

LineUp görünümü ile tüm projeler hakkında üst düzey bir genel bakış elde edin

Basecamp sınırlamaları

Yerleşik zaman izleyici yoktur

Otomasyon ve iş akışları için sınırlı seçenekler vardır

Basecamp fiyatlandırması

Ücretsiz deneme: 30 gün

Basecamp : Kullanıcı başına aylık 15 dolar

Basecamp Pro Sınırsız: Sınırsız kullanıcı için aylık 299

Basecamp puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (5.000+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (14.000+ yorum)

6. Takım çalışması

teamwork aracılığıyla

Teamwork, müşteri hizmetleri işletmeleri için özel olarak geliştirilmiş bulut tabanlı bir ActiveCollab alternatifidir. Teamwork'ü kullanarak takım kapasitenizi dengeleyin, müşteri varlıklarını ve zaman çizelgelerini düzenleyin ve takım önceliklerini belirleyin. Ayrıca, faturalandırılabilir saatleri izleyerek ve proje performansını takip ederek proje karlılığını artırın.

Takım çalışmasının en iyi özellikleri

Zaman takibi arac ıyla takım üyelerinin zamanını nasıl kullandığını anlayın

İş yükü görünümü ile takımınızın bant genişliğini tam olarak görün

Portföy özelliğini kullanarak birden fazla projeyi aynı anda yönetin

Nihai proje işbirliği için faturalandırılabilir saatleri izleyerek müşteri faturalandırmasını kolaylaştırın

Takım çalışması sınırlamaları

Yerel API entegrasyonları çok azdır; çoğu Zapier üzerinden çalıştırılmalıdır

İlk kurulum süreci, diğer proje yönetimi yazılımlarına kıyasla zaman alıcı olabilir

Takım çalışması fiyatlandırması

Ücretsiz: 0

Başlangıç: 5,99 $/ay kullanıcı başına

Teslimat: Kullanıcı başına aylık 9,99 $

Grow: 19,99 $/ay kullanıcı başına

Ölçek: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Takım çalışması değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,4/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (800+ yorum)

7. Trello

trello aracılığıyla

Trello, basit kullanıcı arayüzü ile bilinen web tabanlı bir proje yönetimi aracıdır. Trello panoları, projeleri düzenli tutar ve proje yöneticilerinin listeler ve kartlar aracılığıyla görevler eklemesine olanak tanır. Ayrıca Trello, platformu ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmek için kendi şablon kitaplığı ve eklenti pazar yeri ile birlikte gelir.

Projeleri daha iyi yönetmek için zaman takibi özelliği eklemek istiyorsanız, bunu yapmak için Zaman Takibi ve Raporlama güçlendirmesini edinmeniz gerekir.

Trello'nun en iyi özellikleri

Otomasyonları kullanarak kurallar belirleyin, düğmeler oluşturun veya komutlar oluşturun

Trello eklentilerini kullanarak Jira, Slack, Google Drive ve InVision gibi diğer araçlara bağlanın

Tablo, Pano, Zaman Çizelgesi, Takvim ve Harita görünümleriyle projelerinize daha derinlemesine dalın

Trello iOS ve Android mobil uygulamalarıyla hareket halindeyken görevlerinizi takip edin

Trello sınırlamaları

Ücretsiz sürümde birçok özellik ve entegrasyon mevcut değildir

Projeler diğer platformlar kadar çok özel görünüme sahip değildir

Trello fiyatlandırması

Ücretsiz: 0

Standart: Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları

Premium: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Kurumsal: Kullanıcı başına aylık 17,50

Trello puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (13.000+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (22.000+ yorum)

8. ProofHub

proofHub aracılığıyla

ProofHub, takımları organize eden iş yönetimi platformudur. ProofHub, özel görünümler, otomatik iş akışları ve dosya paylaşımı yoluyla gerçek zamanlı işbirliğini teşvik eder. Ayrıca, bu ActiveCollab alternatifi, çok dilli özellikleri, günlük gündemleri, dosya paylaşımı ve konu başlıklı tartışmaları ile proje planlaması sırasında yanlış anlaşılmaları önler.

ProofHub'ın en iyi özellikleri

Bire bir ve grup sohbet özellikleri ile iletişim hedeflerinize ulaşın

Belgeleri incelemek, üzerinde işbirliği yapmak ve düzeltmek için işaretleme araçlarını kullanın

Projeler için özel roller ve izin setleri belirleyin

Yerleşik raporlar aracılığıyla tüm takımınızın ilerlemesini ölçün

ProofHub sınırlamaları

Bildirimleri yönetmek zor olabilir

Yerleşik bütçeleme veya faturalama fonksiyonu yoktur

ProofHub fiyatlandırması

Temel: 45 $/ay

Ultimate Control: 89 $/ay

ProofHub puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (83 yorum)

Capterra: 4,6/5 (89 yorum)

9. SupportBee

via SupportBee

Müşteri hizmetlerinde çalışıyorsanız, destek taleplerini düzenli tutmanın ne kadar zor olduğunu bilirsiniz. SupportBee, destek biletleri için özel olarak oluşturulmuş bir proje yönetim sistemidir. SupportBee ile takımlar, müşteri endişelerini yanıtlamak (ve çözmek!) için paylaşılan bir gelen kutusu, müşteri portalı ve bilgi tabanlı yazılım elde eder.

SupportBee'nin en iyi özellikleri

Bilgi tabanlı yazılım geliştirmeye erişerek kendi SSS sitenizi, e-kitaplarınızı, yardım bölümünüzü ve daha fazlasını oluşturun

Destek biletlerini yanıtlandı, yanıtlanmadı ve arşivlendi olarak paylaşılan gelen kutunuzda kategorilere ayırın

Zorlu destek talepleri için iş arkadaşlarınızla yorum veya tartışmalar başlatın

Müşterilerin destek taleplerine ilişkin genel bir bakış elde edebilmeleri için özel bir portal oluşturun

SupportBee sınırlamaları

Platform, destek biletleri için özel olarak oluşturulmuştur ve diğer proje yönetimi işbirliği platformlarında beklenen özelliklerden yoksun olabilir

Platform, diğer proje yönetimi sağlayıcıları kadar yoğun bir şekilde incelenmemiştir

SupportBee fiyatlandırması

Başlangıç : Kullanıcı başına aylık 13 ABD doları

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 17 ABD doları

SupportBee puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (5 yorum)

Capterra: 4,3/5 (29 yorum)

10. Huddle

huddle aracılığıyla

Huddle, düzenlemelere tabi sektörler için geliştirilmiş güvenli bir SaaS belge paylaşım çözümüdür. Hassas bilgileri paylaşın, belgeleri inceleyin ve müşteri portalları oluşturun. Ayrıca, Huddle'ın açık kaynaklı API'si, müşterilerinize daha iyi hizmet sunmak için Microsoft Windows 365, SharePoint, Google Çalışma Alanı ve diğer platformlarla sorunsuz bir şekilde entegre olur.

Huddle'ın en iyi özellikleri

Uyumlu API'ler aracılığıyla iş arkadaşlarınızla verileri güvenli bir şekilde paylaşın

Güvenli belge paylaşımı ile ekip çalışmasını kolaylaştırın

Hükümet düzenlemelerine uygun bir e-öğrenme platformu oluşturun

İç ve dış denetimler aracılığıyla müşterilerinizle güveni güçlendirin

Huddle sınırlamaları

Bildirimleri yönetmek zor olabilir

Bazı yeni başlayanlar kullanıcı arayüzünü kafa karıştırıcı buluyor

Huddle fiyatlandırması

Fiyatlandırma için iletişime geçin

Huddle puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (64 yorum)

ClickUp ile Proje Yönetimini Kolaylaştırın

Doğru ActiveCollab alternatifleri, iş arkadaşları arasındaki iletişimi geliştirir, son teslim tarihlerini ve görevleri atamayı kolaylaştırır ve tekrarlayan görevleri otomatikleştirir. Bu nedenle ClickUp, şirketinizdeki proje yönetimini kolaylaştırmak için ideal seçimdir.

ClickUp, işbirliğine dayalı Belgeler ve Beyaz Tahtalar, sayısız entegrasyon, iş akışı otomasyonları, yardımcı AI araçları ve projelerinizi başlatmak için bir şablon kitaplığı ile birlikte gelen hepsi bir arada platformdur.

Proje yöneticilerinizin daha akıllı çalışmasına yardımcı olmak için ClickUp'ı bugün deneyin. ?