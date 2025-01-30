2025'in En İyi 10 ActiveCollab Alternatifi ve Rakibi

Sektörünüz ne olursa olsun, verimli proje yönetimi şirketinizin başarısının anahtarıdır. ?
Proje yönetimini kolaylaştırmak, iletişimi sürdürür, karlılığı artırır, işlerin tekrarlanmasını önler ve projeleri zamanında ve bütçeye uygun olarak teslim eder. ActiveCollab'ın yerini alacak bir proje yönetim sistemi arıyorsanız, okumaya devam edin.
Takımınızın görevlerine odaklanmasını sağlamak için en iyi ActiveCollab alternatiflerini bulduk.
ActiveCollab Alternatifi Nedir?
ActiveCollab, takımların iç ve müşteriye yönelik projeleri organize etmeleri için bir platformdur. Dolayısıyla ActiveCollab'ın alternatifleri, şirketlerin daha verimli çalışmak için kullandıkları proje yönetimi yazılımlarıdır. ?
En iyi ActiveCollab alternatifleri, görevleri ve alt görevleri atar, son teslim tarihlerini belirler, takım iletişimi güçlendirir, öncelikleri belirler ve tekrarlayan görevleri otomatikleştirir. Basitçe söylemek gerekirse, proje yönetimi platformları görevlerin düzenli olmasını, işlerin zamanında ve bütçe dahilinde (veya altında) tamamlanmasını sağlar. ⏰
ActiveCollab alternatifinde nelere dikkat etmelisiniz?
Yeni bir proje yönetim sistemi mi arıyorsunuz? Özel ihtiyaçlarınız sektörünüze, müşterilerinize ve rekabet avantajınıza göre değişiklik gösterecek olsa da, en iyi ActiveCollab alternatifleri şu özelliklere sahiptir:
- Kolaylaştırılmış proje yönetimi: Tüm proje yönetimi araçları, görevleri ve alt görevleri kolayca atamak, son tarihleri belirlemek, zaman takibi yapmak ve tüm projeleri 360 derece görmek için anahtar özellikler sağlamalıdır
- *özel görünümler: Farklı iş arkadaşları bilgileri farklı şekillerde algılar, bu nedenle en iyi proje yönetimi araçları, takım üyelerinin öncelikleri liste, takvim, zaman çizelgesi ve kart görünümlerinden görebilmesini sağlar
- Ş Akışı otomasyonları: Etkili proje yöneticileri, baştan sona kadar akıcı bir sürece sahiptir, bu nedenle otomatikleştirilmiş iş akışları oluşturmanıza olanak tanıyan bir araç, projelerinizi verimli bir şekilde tamamlamanızı sağlar
- Yerel entegrasyonlar: Etkili proje yönetimi silolara ayrılmamalıdır. Zaman takibi, faturalandırma, anlık mesajlaşma veya diğer platformlar için yerleşik otomasyonlar sunan bir platform arayın
- Özel izin setleri: Takım üyelerinin ihtiyaç duydukları erişime sahip olmalarını sağlayarak projelerinizin sorunsuz bir şekilde yürütülmesini sağlayın. Çeşitli görevler ve projeler için benzersiz roller ve izin düzeyleri belirlemenize veya müşteri projelerini yönetmenize olanak tanıyan bir platform arayın
Kullanabileceğiniz En İyi 10 ActiveCollab Alternatifi
Şirketinizdeki proje yönetimini kolaylaştırmak için en iyi 10 ActiveCollab alternatifinden oluşan listemizden yeni bir platform bulun, böylece takımınız daha kısa sürede daha fazlasını başarsın.
1. ClickUp
ClickUp proje yönetimi, herhangi bir projeyi planlamanıza, izlemenize ve üzerinde işbirliği yapmanıza olanak tanıyan, kullanımı kolay bir platformdur. ClickUp Beyaz Tahtalar ile herhangi bir projeye hızlı bir başlangıç yapın ve beyin fırtınalarını somut eylemlere dönüştürün.
Tek bir belge içinde işbirliği yapmak, yorum eklemek ve görevler atamak için ClickUp Belgeleri ile projeleri ilerletin.
ClickUp Zaman Takibi, takımların her proje boyunca zaman çizelgelerini bütçelendirmesini ve değiştirmesini kolaylaştırır. Ve ClickUp Otomasyonları ile tekrarlayan görevler artık değerli zamanınızı almayacaktır.
En iyisi, proje yöneticileri ClickUp'ı diğer platformlarla entegre ederek daha kısa sürede daha fazlasını başarabilir. ?
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- ClickUp AI ile ana hatları oluşturun, belgeler yazın veya toplantı notlarını özetleyin
- Projeleri yönetmek için 15'ten fazla özelleştirilebilir görünümde bir proje iş akışı oluşturun
- Proje yönetimi ayarlarınızı özelleştirmek için 35'ten fazla ClickApp arasından seçim yapın
- ClickUp Belgeleri veya Beyaz Tahtalarda görevler atayın, yorumlar ekleyin veya ek dosyaları paylaşın
- Herhangi bir göreve yorum konuları ekleyerek iletişimde kesintileri önleyin
- Herhangi bir projenin görsel bir özetini almak için Zihin Haritası oluşturun
- Proje yönetimi şablonlarından oluşan bir kitaplıktan zaman çizelgeleri oluşturun ve bu görünümleri birden fazla projede ilerlemeyi izlemek için kullanın
ClickUp sınırlamaları
- Bazı anahtar özellikler mobil uygulamada mevcut değildir
- Platform, proje yönetimi yazılımını yeni kullananlar için biraz karmaşık olabilir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp Brain: Tüm ücretli planlarda 5 $/Çalışma Alanı üyesi/ay karşılığında kullanılabilir
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.000+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3.000'den fazla yorum)
2. Asana
Asana, pazarlama, BT, operasyonlar ve diğer departmanların daha verimli çalışmasını sağlayan hepsi bir arada bir proje yönetimi platformu ve ActiveCollab alternatifidir. Asana ile takımlar, işlevler arası takım kampanyalarında işbirliği yapar, görevler ve alt görevler atar ve devam eden projeler hakkında yorum yaparak iletişimi açık tutar.
Ayrıca, özelleştirilebilir görünümler, proje organizatörlerine ve takım üyelerine her dönüm noktasının 360 derecelik bir genel görünümünü sunar.
Asana'nın en iyi özellikleri
- Her görevi sıralamak, filtrelemek ve raporlamak için özel alanlar oluşturun
- Projeleri listeler, takvimler, zaman çizelgeleri, Gantt grafikleri veya Kanban panoları olarak düzenleyin
- "Görevlerim" gösterge panelinde tüm önceliklerinizi tek bir yerde görün
- Asana gelen kutunuzda her görev veya projeyle ilgili güncellemeleri alın
Asana sınırlamaları
- Özel alanlar, portföyler ve zaman çizelgesi görünümleri gibi gelişmiş özellikler yalnızca ücretli planlarda mevcuttur
- Çok sayıda anahtar özellik ve bildirim, bazı kullanıcılar için çok fazla olabilir
Asana fiyatlandırması
- Temel: 0 $
- Premium: 10,99 $/ay kullanıcı başına
- İş: 24,99 $/ay kullanıcı başına
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Asana puanları ve yorumları
- G2: 4,3/5 (9.000+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (12.000'den fazla yorum)
3. Wrike
Wrike, verimli takım işbirliği için tasarlanmış bir proje yönetimi yazılımıdır. Wrike ile takımlar her proje için iş akışlarını, görünümleri ve çalışma alanlarını özelleştirir. Ayrıca, takım üyeleri işbirliği aracıyla onay süreçlerini, talep formlarını ve planları otomatikleştirerek zaman kazanır.
Anahtar özellikleri, çeşitli takımlar arasında projeleri yönetmek için zaman takibi, görev yönetimi ve proje ilerleme izleme sunar.
Wrike'ın en iyi özellikleri
- Sınırsız sayıda klasör, proje, görev ve alt görev oluşturun
- AI'dan yararlanarak iş notlarını projeniz için alt görevlere dönüştürün
- Müşterileriniz için dinamik giriş formları oluşturun
- Önceden oluşturulmuş proje yönetimi şablonlarından oluşan bir kitaplıkla daha hızlı çalışmaya başlayın
Wrike sınırlamaları
- Proje yönetimi aracını yeni kullanan kullanıcılar için başlangıç süreci zor olabilir
- Bazı daha gelişmiş özellikler yalnızca daha yüksek fiyatlı planlarda mevcuttur
Wrike fiyatlandırması
- Ücretsiz plan: 0
- Takım: Kullanıcı başına aylık 9,80
- İş: 24,80 $/ay kullanıcı başına
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- Pinnacle: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Wrike puanları ve yorumları
- G2: 4,2/5 (3.000+ yorum)
- Capterra: 4,3/5 (2.000'den fazla yorum)
4. Monday
Monday, işi kolaylaştırmak ve verimliliği artırmak için çeşitli proje yönetimi stratejileri kullanan bir ActiveCollab alternatifidir. Monday'i takımınızla birlikte kullanarak hedefler ve amaçlar belirleyin, özel iş akışları oluşturun ve otomasyonlar sayesinde daha fazla zaman kazanın.
Ayrıca, Monday yerleşik bir CRM sistemi ile birlikte gelir, böylece pazarlama, satış ve proje yönetimi takımlarınızı her zaman uyumlu tutabilirsiniz. Ayrıca, zaman takibi araçları, görev yönetimi ve tüm iş veya çevik takımlar gibi belirli gruplar için diğer anahtar özellikler sunar.
Monday'in en iyi özellikleri
- 10'dan fazla özel görünümle projeleri nasıl görselleştireceğinizi seçin
- Gösterge panelinizdeki 30'dan fazla bileşenle projelerinizi daha iyi anlayın
- Kod gerektirmeyen yapı taşları ile iş akışlarını daha hızlı kurun
- 200'den fazla entegrasyonla projelerinizi kolaylaştırın
Monday sınırlamaları
- Öğrenme eğrisi, bazı proje yönetimi yazılımlarına kıyasla zaman alıcı olabilir
- Gösterge paneli sınırlı özelleştirme seçeneklerine sahiptir
Monday fiyatlandırması
- Ücretsiz: 0
- Temel: Kullanıcı başına aylık 8 $
- Standart: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları
- Pro: Kullanıcı başına aylık 16 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Monday puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (8.000+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)
5. Basecamp
Basecamp, yeni kurulan şirketler ve küçük işletmeler için geliştirilmiş bir proje yönetimi ve takım işbirliği aracıdır. Basecamp ile işbirliği yapanlar mesaj panosunda fikirlerini sunar, elektronik tabloları ve dosyaları paylaşır ve diğer takım üyeleriyle sohbet eder.
Ayrıca, otomatik check-in gönderileri, projelerin tüm iş süreçlerinde yolunda gitmesini sağlar. İşbirliği aracı, projelerin ilerlemesini yönetmek için güçlü görev yönetimi özellikleri sunar.
Basecamp'ın en iyi özellikleri
- Kart Tablosunu kullanarak bir ş akışı oluşturun ve kartları sütunlar arasında taşıyın
- Takımınızı doğru yolda tutmak için özel verimlilik raporları oluşturun
- Görevleri atayarak, son teslim tarihlerini ayarlayarak ve iş arkadaşlarınızla sohbet ederek görev yönetimini kolaylaştırın
- LineUp görünümü ile tüm projeler hakkında üst düzey bir genel bakış elde edin
Basecamp sınırlamaları
- Yerleşik zaman izleyici yoktur
- Otomasyon ve iş akışları için sınırlı seçenekler vardır
Basecamp fiyatlandırması
- Ücretsiz deneme: 30 gün
- Basecamp: Kullanıcı başına aylık 15 dolar
- Basecamp Pro Sınırsız: Sınırsız kullanıcı için aylık 299
Basecamp puanları ve yorumları
- G2: 4. 1/5 (5.000+ yorum)
- Capterra: 4,3/5 (14.000+ yorum)
6. Takım çalışması
Teamwork, müşteri hizmetleri işletmeleri için özel olarak geliştirilmiş bulut tabanlı bir ActiveCollab alternatifidir. Teamwork'ü kullanarak takım kapasitenizi dengeleyin, müşteri varlıklarını ve zaman çizelgelerini düzenleyin ve takım önceliklerini belirleyin. Ayrıca, faturalandırılabilir saatleri izleyerek ve proje performansını takip ederek proje karlılığını artırın.
Takım çalışmasının en iyi özellikleri
- Zaman takibi aracıyla takım üyelerinin zamanını nasıl kullandığını anlayın
- İş yükü görünümü ile takımınızın bant genişliğini tam olarak görün
- Portföy özelliğini kullanarak birden fazla projeyi aynı anda yönetin
- Nihai proje işbirliği için faturalandırılabilir saatleri izleyerek müşteri faturalandırmasını kolaylaştırın
Takım çalışması sınırlamaları
- Yerel API entegrasyonları çok azdır; çoğu Zapier üzerinden çalıştırılmalıdır
- İlk kurulum süreci, diğer proje yönetimi yazılımlarına kıyasla zaman alıcı olabilir
Takım çalışması fiyatlandırması
- Ücretsiz: 0
- Başlangıç: 5,99 $/ay kullanıcı başına
- Teslimat: Kullanıcı başına aylık 9,99 $
- Grow: 19,99 $/ay kullanıcı başına
- Ölçek: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Takım çalışması değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,4/5 (1.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (800+ yorum)
7. Trello
Trello, basit kullanıcı arayüzü ile bilinen web tabanlı bir proje yönetimi aracıdır. Trello panoları, projeleri düzenli tutar ve proje yöneticilerinin listeler ve kartlar aracılığıyla görevler eklemesine olanak tanır. Ayrıca Trello, platformu ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmek için kendi şablon kitaplığı ve eklenti pazar yeri ile birlikte gelir.
Projeleri daha iyi yönetmek için zaman takibi özelliği eklemek istiyorsanız, bunu yapmak için Zaman Takibi ve Raporlama güçlendirmesini edinmeniz gerekir.
Trello'nun en iyi özellikleri
- Otomasyonları kullanarak kurallar belirleyin, düğmeler oluşturun veya komutlar oluşturun
- Trello eklentilerini kullanarak Jira, Slack, Google Drive ve InVision gibi diğer araçlara bağlanın
- Tablo, Pano, Zaman Çizelgesi, Takvim ve Harita görünümleriyle projelerinize daha derinlemesine dalın
- Trello iOS ve Android mobil uygulamalarıyla hareket halindeyken görevlerinizi takip edin
Trello sınırlamaları
- Ücretsiz sürümde birçok özellik ve entegrasyon mevcut değildir
- Projeler diğer platformlar kadar çok özel görünüme sahip değildir
Trello fiyatlandırması
- Ücretsiz: 0
- Standart: Kullanıcı başına aylık 5 ABD doları
- Premium: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları
- Kurumsal: Kullanıcı başına aylık 17,50
Trello puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (13.000+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (22.000+ yorum)
8. ProofHub
ProofHub, takımları organize eden iş yönetimi platformudur. ProofHub, özel görünümler, otomatik iş akışları ve dosya paylaşımı yoluyla gerçek zamanlı işbirliğini teşvik eder. Ayrıca, bu ActiveCollab alternatifi, çok dilli özellikleri, günlük gündemleri, dosya paylaşımı ve konu başlıklı tartışmaları ile proje planlaması sırasında yanlış anlaşılmaları önler.
ProofHub'ın en iyi özellikleri
- Bire bir ve grup sohbet özellikleri ile iletişim hedeflerinize ulaşın
- Belgeleri incelemek, üzerinde işbirliği yapmak ve düzeltmek için işaretleme araçlarını kullanın
- Projeler için özel roller ve izin setleri belirleyin
- Yerleşik raporlar aracılığıyla tüm takımınızın ilerlemesini ölçün
ProofHub sınırlamaları
- Bildirimleri yönetmek zor olabilir
- Yerleşik bütçeleme veya faturalama fonksiyonu yoktur
ProofHub fiyatlandırması
- Temel: 45 $/ay
- Ultimate Control: 89 $/ay
ProofHub puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (83 yorum)
- Capterra: 4,6/5 (89 yorum)
9. SupportBee
Müşteri hizmetlerinde çalışıyorsanız, destek taleplerini düzenli tutmanın ne kadar zor olduğunu bilirsiniz. SupportBee, destek biletleri için özel olarak oluşturulmuş bir proje yönetim sistemidir. SupportBee ile takımlar, müşteri endişelerini yanıtlamak (ve çözmek!) için paylaşılan bir gelen kutusu, müşteri portalı ve bilgi tabanlı yazılım elde eder.
SupportBee'nin en iyi özellikleri
- Bilgi tabanlı yazılım geliştirmeye erişerek kendi SSS sitenizi, e-kitaplarınızı, yardım bölümünüzü ve daha fazlasını oluşturun
- Destek biletlerini yanıtlandı, yanıtlanmadı ve arşivlendi olarak paylaşılan gelen kutunuzda kategorilere ayırın
- Zorlu destek talepleri için iş arkadaşlarınızla yorum veya tartışmalar başlatın
- Müşterilerin destek taleplerine ilişkin genel bir bakış elde edebilmeleri için özel bir portal oluşturun
SupportBee sınırlamaları
- Platform, destek biletleri için özel olarak oluşturulmuştur ve diğer proje yönetimi işbirliği platformlarında beklenen özelliklerden yoksun olabilir
- Platform, diğer proje yönetimi sağlayıcıları kadar yoğun bir şekilde incelenmemiştir
SupportBee fiyatlandırması
- Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 13 ABD doları
- Enterprise: Kullanıcı başına aylık 17 ABD doları
SupportBee puanları ve yorumları
- G2: 4,2/5 (5 yorum)
- Capterra: 4,3/5 (29 yorum)
10. Huddle
Huddle, düzenlemelere tabi sektörler için geliştirilmiş güvenli bir SaaS belge paylaşım çözümüdür. Hassas bilgileri paylaşın, belgeleri inceleyin ve müşteri portalları oluşturun. Ayrıca, Huddle'ın açık kaynaklı API'si, müşterilerinize daha iyi hizmet sunmak için Microsoft Windows 365, SharePoint, Google Çalışma Alanı ve diğer platformlarla sorunsuz bir şekilde entegre olur.
Huddle'ın en iyi özellikleri
- Uyumlu API'ler aracılığıyla iş arkadaşlarınızla verileri güvenli bir şekilde paylaşın
- Güvenli belge paylaşımı ile ekip çalışmasını kolaylaştırın
- Hükümet düzenlemelerine uygun bir e-öğrenme platformu oluşturun
- İç ve dış denetimler aracılığıyla müşterilerinizle güveni güçlendirin
Huddle sınırlamaları
- Bildirimleri yönetmek zor olabilir
- Bazı yeni başlayanlar kullanıcı arayüzünü kafa karıştırıcı buluyor
Huddle fiyatlandırması
- Fiyatlandırma için iletişime geçin
Huddle puanları ve yorumları
- G2: 4,2/5 (100'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (64 yorum)
ClickUp ile Proje Yönetimini Kolaylaştırın
Doğru ActiveCollab alternatifleri, iş arkadaşları arasındaki iletişimi geliştirir, son teslim tarihlerini ve görevleri atamayı kolaylaştırır ve tekrarlayan görevleri otomatikleştirir. Bu nedenle ClickUp, şirketinizdeki proje yönetimini kolaylaştırmak için ideal seçimdir.
ClickUp, işbirliğine dayalı Belgeler ve Beyaz Tahtalar, sayısız entegrasyon, iş akışı otomasyonları, yardımcı AI araçları ve projelerinizi başlatmak için bir şablon kitaplığı ile birlikte gelen hepsi bir arada platformdur.
Proje yöneticilerinizin daha akıllı çalışmasına yardımcı olmak için ClickUp'ı bugün deneyin. ?