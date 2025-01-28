2025'te Sosyal Medya Oyununuza Güç Katacak En İyi 10 Hootsuite Alternatifi

Sosyal medya stratejinizi bir üst seviyeye taşımak mı istiyorsunuz? Hootsuite harika bir platformdur, ancak ajansınız veya markanız için daha uygun olabilecek birçok alternatif vardır.

Bu makalede, ihtiyaçlarınıza en uygun platformu bulabilmeniz için 2024'ün en iyi 10 Hootsuite alternatifini inceleyeceğiz. İster küçük bir işletme sahibi, ister pazarlama ajansı veya sosyal medya influencer'ı olun, size uygun bir seçenek mutlaka var.

Piyasadaki en iyi sosyal medya yönetim aracını bulmak için bizi takip etmeye devam edin ve sosyal medya oyunlarınızı bir üst seviyeye taşımaya hazırlanın!

Hootsuite, kullanıcıların merkezi bir gösterge panelinden birden fazla sosyal medya hesabını yönetmelerini sağlayan popüler bir sosyal medya yönetim platformudur. Otomatik yayın planlama, metrik izleme ve takım işbirliği araçları gibi çeşitli özellikler sunar.

Sosyal medya yönetim araçları genellikle tüm sosyal medya hesaplarınızı tek bir platforma bağlar, böylece tüm sosyal medya etkinliklerinizi yönetebileceğiniz merkezi bir gösterge paneline sahip olursunuz.

hootsuite aracılığıyla

Sosyal medya yönetim aracı kullanmanın birçok avantajı vardır, bunlardan bazıları şunlardır:

Zamandan tasarruf edin : Sosyal medya yazılımları, yayınları planlama ve analizleri izleme gibi birçok rutin görevi otomatikleştirebilir. Ayrıca, : Sosyal medya yazılımları, yayınları planlama ve analizleri izleme gibi birçok rutin görevi otomatikleştirebilir. Ayrıca, yapay zeka araçları sağlayan platformlar genellikle sizin için yayın grafikleri ve başlıklar oluşturabilir

Verimlilik : Sosyal araçlar, gönderilerinizin performansına ilişkin gerçek zamanlı analizler sunmanın yanı sıra rakiplerinizin, sektörünüzün ve etkileyicilerin performansını da izleyerek hangi içeriklerin trend olduğunu öğrenmenizi sağlar. Birçoğu, içeriğinizi yayınlamak için en uygun zamanları ve kullanılacak hashtag'leri de önerir

İşbirliğini geliştirin: Sosyal medya yönetim araçları, içerik paylaşımı, ilerleme izleme, geri bildirim sağlama ve müşteri onayları talep etme için merkezi bir yer sağlayarak takım üyelerinizle işbirliğini geliştirmenize yardımcı olabilir

Hootsuite alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Hootsuite alternatifleri ararken, akılda tutulması gereken birkaç anahtar faktör vardır.

Her şeyden önce, tüm platformlarda içeriğinizi planlamanıza, zamanlamanıza ve izlemenize yardımcı olabilecek çok yönlü bir sosyal medya yönetim aracı arayın.

Ardından, platformun yapay zeka yeteneklerini değerlendirin. Yapay zeka araçları, sosyal medya stratejinizi optimize etmenize yardımcı olabilir ve bu da paha biçilmez bir değer sağlayabilir. Örneğin, sosyal medya yapay zeka araçları trendleri analiz edebilir, kitle davranışlarını tahmin edebilir ve içerik önerileri sunabilir.

Son olarak, özelleştirilebilir içerik takvimi şablonları içeren bir araç arayın. Bir içerik takvimi şablonu ve diğer sosyal medya şablonları, planlama sürecinizi kolaylaştırır ve takımınızın düzenli çalışmasını sağlar.

Unutmayın, ideal Hootsuite alternatifi sosyal medya proje yönetimi ihtiyaçlarınızı karşılamakla kalmamalı, işinizi daha kolay ve daha etkili hale getirmelidir.

en İyi 10 Hootsuite Alternatifi

Sosyal medya stratejinizi bir üst seviyeye taşımaya hazır mısınız? İşte 2024'ün en iyi 10 Hootsuite alternatifi.

ClickUp'ın 15'ten fazla görünümü, kuruluşlara her takım için kapsamlı bir çözüm sunar

ClickUp, kapsamlı bir sosyal medya araçları seçimi de dahil olmak üzere proje yönetimi, otomasyon, görev izleme ve işbirliği için bir dizi araç sunan özelleştirilebilir bir verimlilik platformudur.

ClickUp Marketing, takımınızın birden fazla kanalda sosyal medya pazarlama çabalarınızı geliştirmek, planlamak ve izlemek için kullanabileceği kapsamlı, işbirliğine dayalı bir çalışma alanıdır. Teknoloji ve kolaylığın mükemmel birleşimi olan bu platform, Hootsuite alternatifi arayan takımlar için mükemmel bir seçimdir.

ClickUp Sosyal Medya Şablonu, içerik oluşturma, planlama ve izlemeyi kolaylaştırmak için kapsamlı bir planlama aracıdır. Takımlar için birleşik bir çalışma alanı sunarak işbirliğini teşvik eder, görev izlemeyi geliştirir ve sosyal medya pazarlama kampanyalarında verimliliği artırır.

ClickUp Sosyal Medya Yayınlama Planı Şablonu, sosyal medya içeriğini planlamanıza, düzenlemenize ve izlemenize yardımcı olan kapsamlı bir araçtır

ClickUp Takvim Görünümü, pazarlama takımınızın gönderileri organize bir şekilde planlamasına, zamanlamasına ve izlemesine olanak tanıyan, oyunun kurallarını değiştiren bir özelliktir.

ClickUp AI Yazma Asistanı, içerik oluşturma, yazınızı geliştirme ve karmaşık dili basitleştirme araçlarıyla daha iyi ve daha hızlı yazmanıza yardımcı olabilir. ClickUp Belgeleri ile birlikte kullanıldığında, sosyal medya içeriği oluşturmak ve düzenlemek çocuk oyuncağı haline gelir!

ClickUp Gösterge Paneli, yaklaşan gönderiler, planlanmış görevler ve analizler dahil olmak üzere sosyal medya etkinliklerinize bütünsel bir görünüm sunar. Bu, düzenli kalmanıza ve sosyal medya stratejinizin başında olmanıza yardımcı olabilir.

ClickUp'ın Takvim Görünümü, tüm sosyal medya gönderilerinizi takvim biçiminde görmenizi sağlayarak içeriğinizi kolayca planlamanıza ve zamanlamanıza olanak tanır. Takvim Görünümü'nü, birden fazla sosyal medya platformu için içerik takvimleri oluşturmak için de kullanabilirsiniz.

ClickUp Otomasyonları, yayın planlama ve sosyal medya mesajlaşması gibi tekrarlayan görevleri otomatikleştirmenize yardımcı olabilir.

ClickUp, birden fazla platformda sosyal medya kampanyalarını yönetmek için güçlü bir araçtır. Pazarlama takımlarına şu konularda yardımcı olabilir:

Sosyal medya içeriği oluşturma ve planlama konusunda işbirliği yapın

Sosyal medya analizlerini ve performansını izleyin

Sosyal medya bütçelerini ve kaynaklarını yönetin

Tekrarlayan görevleri otomatikleştirin

Sosyal medya stratejileri oluşturun ve uygulayın

ClickUp, her boyuttaki pazarlama takımının sosyal medya yönetimi iş akışını kolaylaştırmak ve takım verimliliğini artırmak için kullanabileceği mükemmel bir Hootsuite alternatifidir.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Gönderileri planlama ve yayınlama, analizleri izleme ve takım üyeleriyle işbirliği yapma dahil olmak üzere tüm sosyal medya hesaplarınızı tek bir yerden yönetmenizi sağlar

Yüksek düzeyde özelleştirilebilir, böylece ihtiyaçlarınıza mükemmel şekilde uyan bir ş Akışı oluşturabilirsiniz.

ClickUp platformunu kullanarak kapsamlı proje ve görev yönetiminin avantajlarından yararlanın ve bir dizi yararlı şablonla sosyal medya takviminizi oluşturun

ClickUp sınırlamaları

Genellikle bir öğrenme süreci gerektirir, bu nedenle tüm özelliklerini etkili bir şekilde kullanmayı öğrenmek zaman alabilir

Bazı ClickUp kullanıcıları, yavaş yükleme süreleri ve aksaklıklar gibi performans sorunları bildirdi

Temelinde bir görev ve proje yönetimi platformu bulunur, bu nedenle sosyal medya dinleme veya yayınlama gibi daha gelişmiş özellikler sunmaz

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI: Herhangi bir ücretli plana 5 $ ek ücret

ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,7/5 (8.566+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.796+ yorum)

Bonus: En iyi CoSchedule alternatiflerinin listesine göz atın

2. Sprout Social

sprout Social aracılığıyla

Sprout Social, Hootsuite'in en güçlü alternatiflerinden biridir ve paylaşım, feed izleme, sosyal medya analitiği ve takım yönetimi dahil olmak üzere etkili çevrimiçi pazarlama stratejileri için kapsamlı sosyal medya araçları sunar.

Sosyal dinleme, sosyal raporlama ve takım işbirliği araçları mükemmeldir ve müşteri desteği, yorumculardan yüksek övgüler almaktadır. Ayrıca, Sprout Social'ın sosyal medya takvimi, yayın programınızı kolayca görmenizi ve anında değişiklik yapmanızı sağlar.

Ancak Sprout'un fiyatları, özellikle az sayıda sosyal medya hesabını yönetmeye çalışan küçük şirketler için çok yüksek olabilir.

Sprout Social'ın en iyi özellikleri

Kapsamlı sosyal medya analizi ve yönetimi özellikleri

Sosyal medya yöneticilerinin sevdiği olağanüstü sosyal dinleme ve sosyal izleme araçları

Şirket, mükemmel müşteri desteği ile tanınmaktadır

Sprout Social sınırlamaları

Diğer bazı sosyal medya yönetim platformlarından daha pahalı olan Hootsuite alternatifleri

Diğer bazı sosyal medya yönetim platformlarına göre daha karmaşık bir kullanıcı arayüzü ve öğrenme eğrisi vardır

Ağ API sınırlamaları, TikTok ve Instagram Reels'ta video yayınlama gibi belirli özellikleri kısıtlayabilir

Sprout Social fiyatlandırması

Standart : Kullanıcı başına aylık 249 $

Profesyonel : Kullanıcı başına aylık 399 $

Gelişmiş : Kullanıcı başına aylık 499 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Sprout Social puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (2.580+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (559+ yorum)

Sprout Social'ın en büyük rakipleri hakkında bilgi edinin!

3. eClincher

eclincher aracılığıyla

EClincher, bir sosyal medya yönetim aracı ve Hootsuite'e alternatif bir araçtır. Ancak bu sosyal medya aracı, entegre analitik ve otomatik yayınlama yetenekleriyle öne çıkmaktadır. Küçük işletmeler ve girişimciler için en uygun araçtır.

eClincher'ın en iyi özellikleri

Sosyal dinleme, sınırsız canlı sosyal medya analizi ve otomatik yayın kuyrukları ve RSS gibi zengin bir araç ve özellik seçimi sunar

7/24 canlı sohbet desteği sağlar ve olağanüstü müşteri desteği ile tanınır

Hootsuite ve diğer bazı rakiplerinden daha uygun fiyatlı

eClincher sınırlamaları

Diğer pazarlama araçlarıyla sınırlı entegrasyonlar

Diğer bazı platformlara göre daha az kullanıcı dostu

Diğer Hootsuite alternatiflerine kıyasla sınırlı raporlama araçları

eClincher fiyatlandırması

Temel : 65 $/ay

Premier : 175 $/ay

Ajans : 425 $/ay

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

eClincher puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (413+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (222+ yorum)

4. Agorapulse

agorapulse aracılığıyla

Birleştirilmiş sosyal gelen kutusu, sezgisel yayınlama ve sosyal dinleme özellikleriyle Agorapulse, orta ölçekli işletmelerin ve ajansların sosyal medya platformlarını yönetmelerine yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmış güçlü bir sosyal medya aracıdır.

Araçları, fonksiyonları ve özellikleri bu özel iş boyutuna göre optimize edildiğinden, Agorapulse KOBİ şirketleri için daha iyi bir seçim olabilir.

Agorapulse'un en iyi özellikleri

Kapsamlı, kolay anlaşılır analizler

Rakiplerin sosyal medya stratejileri hakkında içgörüler elde edin

Unified Social Inbox, kullanıcıların tüm sosyal medya mesajlarını, yorumlarını ve incelemelerini tek bir yerden yönetmelerine olanak tanır

Agorapulse sınırlamaları

Bu listedeki diğer Hootsuite alternatiflerine kıyasla sınırlı işbirliği araçları ve özellikleri

Açık API'nın olmaması, sınırlı 3. taraf entegrasyonlarına neden oluyor

Bu Hootsuite alternatifi, influencer tanımlama gibi bazı gelişmiş özelliklerden yoksundur

Agorapulse fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart : Kullanıcı başına aylık 49 ABD doları

Profesyonel : Kullanıcı başına aylık 79 $

Gelişmiş : Kullanıcı başına aylık 119 $

Özel: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Agorapulse puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (915+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (702+ yorum)

5. MeetEdgar

meetEdgar aracılığıyla

MeetEdgar, 25 sosyal medya hesabını destekleyen, sınırsız kütüphane içeriği sunan ve mükemmel destek ve eğitim kaynakları sağlayan bir sosyal medya yönetimi uygulamasıdır.

Sosyal medya uygulaması, eski içerikleri geri dönüştürmenize ve gelecekte yayınlanmak üzere planlamanıza da yardımcı olur, böylece sosyal medyada daha az zaman harcayıp işinize daha fazla zaman ayırabilirsiniz.

MeetEdgar'ın en iyi özellikleri

İçeriğinizi kolayca yeniden kullanabilmeniz ve başka amaçlarla değerlendirebilmeniz için bir içerik kitaplığı sağlar

Sosyal medya gönderilerinizin varyasyonlarını oluşturun

Hootsuite ve diğer rakiplere kıyasla daha uygun fiyatlar

MeetEdgar sınırlamaları

Sosyal medya aracı, Twitter, Facebook, LinkedIn ve Instagram dahil olmak üzere sınırlı sayıda sosyal medya platformunu destekler

Sosyal medya dinleme özellikleri sunmaz

Takım işbirliği araçları eksik ve birlikte çalışması gereken takımlar için ideal olmayabilir

MeetEdgar fiyatlandırması

Eddie : 29,99 $/ay 5 sosyal hesap

Edgar: 49,99 $/ay 25 sosyal hesap

MeetEdgar derecelendirmeleri ve yorumları

G2 : 4,2/5 (52+ yorum)

Capterra: Yok

6. Sendible

via Sendible

Sendible, işbirliği özellikleri, analitik, yayınlama yetenekleri ve mükemmel insan desteği sunan, ölçeklenebilir ve uygun fiyatlı bir sosyal medya yönetim aracıdır.

Olağanüstü müşteri desteği, daha kapsamlı özellikler ve daha iyi fiyatlandırma sunan bir Hootsuite alternatifi arıyorsanız, Sendible iyi bir seçim olabilir!

Sendible'ın en iyi özellikleri

Sosyal medya dinleme, içerik küratörlüğü ve takım işbirliği araçları dahil olmak üzere geniş özellik aralığı

Birinci sınıf müşteri desteği sağlamasıyla bilinir

Diğer rakiplere kıyasla uygun fiyatlı planlar

Sendible sınırlamaları

Kullanıcılar, mobil uygulamanın hatalı çalışabildiğinden şikayet ediyor

Kullanıcılar, platformun yavaşlama ve hatalara eğilimli olduğunu belirtiyor

Bazı kullanıcılar müşteri desteğinden yardım almakta zorluk yaşadıklarını bildirmiştir

Sendible fiyatlandırması

Oluşturucu : Aylık 29 $

Traction : 89 $/ay

Beyaz Etiket : Kullanıcı başına aylık 240 $

Özel: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Sendible puanları ve yorumları

G2 : 4,5/5 (851+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (122+ yorum)

7. Buffer

via Buffer

Birden fazla sosyal medya platformuna aynı anda yayınları planlamak ve yayınlamak mı istiyorsunuz? Buffer, sosyal medya takvimi, analitik ve takım işbirliği araçları dahil olmak üzere çeşitli özellikler sunar. Platform, kullanım kolaylığı ve uygun fiyatlarıyla tanınır.

Hootsuite ile karşılaştırıldığında, Buffer daha basit ve daha akıcı bir platformdur. Temel bir sosyal medya yönetim platformuna ihtiyaç duyan küçük işletmeler ve bireyler için iyi bir seçenektir.

Buffer'ın en iyi özellikleri

Kullanıcı dostu arayüzü ile kolay kullanım

Uygun fiyatlı ve ücretsiz plan içerir

Mükemmel görsel sosyal medya içerik takvimi

Buffer sınırlamaları

Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest dahil sınırlı sosyal platformlar

Takım işbirliği araçları diğer bazı sosyal medya yönetim platformları kadar sağlam değildir

Analitik ve raporlama özellikleri, Hootsuite gibi diğer bazı sosyal medya yönetim platformları kadar kapsamlı değildir

Buffer fiyatlandırması

Ücretsiz

Essentials : 6 $/ay

Takım : 12 $/ay

Ajans: Kullanıcı başına aylık 120 $

Buffer puanları ve yorumları

G2 : 4,3/5 (986+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (1.431+ yorum)

8. CoSchedule

CoSchedule aracılığıyla

Pazarlama takvimi platformu CoSchedule, sosyal medya, bloglar ve e-posta için planlama, işbirliği ve yayınlama yapmanıza yardımcı olur. Kullanımı kolaydır ve takımların daha verimli çalışmasını sağlar.

CoSchedule, sosyal medya, bloglar ve e-posta dahil olmak üzere birden fazla pazarlama kanalını yöneten işletmeler için iyi bir seçim olabilir. İçerik planlama, oluşturma ve yayınlama ile takım üyeleriyle işbirliği için kapsamlı bir özellik seti sunar.

CoSchedule'un en iyi özellikleri

Mükemmel takım işbirliği araçları, pazarlama takımları için iyi bir seçimdir

Tek bir yerden birden fazla kanal için geliştirme, oluşturma ve yayınlama için olağanüstü içerik yönetimi özellikleri

Pazarlama faaliyetlerini görselleştirmeye yardımcı olan ayrıntılı takvim görünümleri sunar

CoSchedule sınırlamaları

Analitik ve raporlama özellikleri, Hootsuite veya Sprout Social gibi diğer bazı sosyal medya yönetim platformları kadar kapsamlı değildir

Bazı CoSchedule kullanıcıları, müşteri desteğinden yardım almakta zorluk yaşadıklarını bildirmiştir

CoSchedule fiyatlandırması

Ücretsiz Takvim

Sosyal Takvim: Kullanıcı başına aylık 19 $

İçerik Takvimi: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Marketing Suite: Fiyatlandırma için iletişime geçin

CoSchedule puanları ve yorumları

G2 : 4,4/5 (149+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (104+ yorum)

9. Pallyy

via Pallyy

Pallyy, kullanımı kolay bir sosyal medya yönetim aracıdır. Kolay kullanımlı, uygun fiyatlı ve kapsamlı analizlerle donatılmış olan bu araç, sosyal medya varlıklarını verimli bir şekilde yönetmek isteyen küçük işletmeler ve bireyler için mükemmel bir yardımcıdır.

Pallyy, tüm sosyal medya platformlarınıza aynı anda yayınlar planlayabilir ve yayınlayabilir. Ayrıca, içerik oluşturma ve planlama konusunda takım üyeleriyle işbirliği yapmanızı sağlar. Takımınız, ayrıntılı analizlerle sosyal medya performansınızı kolayca izleyebilir ve hedef kitleniz ve onların ilgilerini çeken konular hakkında içgörüler edinebilir.

Pallyy'nin en iyi özellikleri

Kullanımı kolay ve basit arayüzü ile bilinir, kullanmaya başlamak çok kolaydır

Küçük işletmelere ve bireylere odaklanır

Bu Hootsuite alternatifi, daha büyük sosyal medya yayın platformlarına göre daha uygun fiyatlıdır

Pallyy sınırlamaları

Bazen yeni bir sosyal medya planlama aracı olması nedeniyle arızalar meydana gelebilir

Bazı kullanıcılar temel fonksiyonları nasıl gerçekleştireceklerini anlamakta zorluk çekiyor

Daha büyük rakiplerine kıyasla sınırlı platformlar, analizler ve işbirliği araçları

Pallyy fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium: Kullanıcı başına aylık 18 ABD doları

Pallyy puanları ve yorumları

G2 : Yok

Capterra: 4,8/5 (56+ yorum)

10. Zoho Social

zoho Social aracılığıyla

Zoho Social, küçük işletmeler ve bireyler için uygun fiyatlı ve kullanıcı dostu bir sosyal medya yönetim aracıdır.

Sosyal medya planlama ve yayınlama, analiz izleme ve takım üyeleriyle işbirliği gibi temel özellikler sunar. Hootsuite ile karşılaştırıldığında, Zoho Social daha ucuz ve kullanımı daha kolaydır, ancak daha az özelliğe sahiptir.

Zoho Social'ın en iyi özellikleri

Sosyal medya pazarlamasına yeni başlayanlar için bile kullanımı kolay, basit ve sezgisel kullanıcı arayüzü

SmartQ özelliği, yapay zeka kullanarak gönderilerinizi maksimum etkileşim için yayınlamak için en uygun zamanı tahmin eder

Sosyal medyada markanız, sektörünüz ve rakiplerinizden bahsedilip bahsedilmediğini izlemenizi sağlar

Zoho Social sınırlamaları

Sağlanan sosyal medya metrikleri, rakiplerin platformlarının çoğu kadar ayrıntılı değildir

İçerik oluşturma araçları sağlamaz, bu da takımlarla işbirliği yapmak isteyen kullanıcılar için sınırlayıcı olabilir

Sınırlı entegrasyonlar, bazı işletmelerin kullanabileceği tüm platformlar veya araçlarla entegre olmayabilir

Zoho Social fiyatlandırması

Standart : 10 $/ay

Profesyonel : 30 $/ay

Premium: 40 $/ay

Zoho Social puanları ve yorumları

G2 : 4,6/5 (2.494+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.941+ yorum)

ClickUp ile Sosyal Medya Pazarlama Stratejinizi Bir Üst Düzeye Taşıyın

Sosyal medya varlığınızı yönetmek söz konusu olduğunda, çevrimiçi stratejinizi geliştirmenize yardımcı olabilecek Hootsuite'e alternatif birçok seçenek bulunmaktadır.

Ancak, doğru aracı seçmek özel ihtiyaçlarınıza bağlıdır. Pazarlama çabalarınızı kolaylaştırmak için kampanya yönetimi yazılımını değerlendirin veya birden fazla müşteri hesabını yönetiyorsanız ajanslar için diğer en iyi sosyal medya yönetim araçlarını keşfedin.

Verimli bir sosyal medya ş akışının önemini de unutmayın – bu, başarılı bir sosyal medya stratejisinin bel kemiğidir ve doğru araç, farkı yaratabilir!

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