İşinizi merkezileştirmek için en iyi 11 birleşik çalışma alanı yazılımı

Gününüzü Slack'te başlayarak, takımın güncellemelerini kontrol edin. Ardından, içerik incelemeleri için Google Dokümanlar'a geçin, Asana'da hızlı bir görev güncellemesi yapın ve Drive'da bir dosyayı telaşla arayın.

Bu arada, başka bir uygulama günlük "Şifremi Unuttum" macerasının zamanının geldiğine karar verir ve bu sefer evcil hayvanınızın adının hangi sürümünü kullandığınızı hatırlamaya cesaret etmenizi ister. 🤔

Öğlene kadar, gelen kutunuzu kontrol ettiğinizden daha fazla kez araç değiştirdiniz ve hala gerçek bir ilerleme kaydetmediniz. Bu, silo haline gelmiş çalışma alanlarının gizli maliyetidir: sonsuz bağlam değiştirme, kaçırılan güncellemeler ve dağınık veriler.

Bu blog yazısında, projelerinizi, iletişiminizi ve hedeflerinizi bir araya getiren ve her gün bu sıkıcı rutini atlamanıza yardımcı olan 11 birleşik çalışma alanı yazılımı çözümünü inceleyeceğiz. 🏁

En İyi Birleşik Çalışma Alanı Yazılımlarına Genel Bakış

Bu blogda önde gelen tüm birleşik çalışma alanı platformlarını karşılaştıran bir tablo bulabilirsiniz. 📊

Araç En uygun olduğu durumlar En iyi özellikler Fiyatlandırma* ClickUp Startup'lar, orta ölçekli firmalar ve kurumsal şirketler için projeler, görevler, belgeler ve takım iletişimini yönetmek için hepsi bir arada çalışma alanı. Docs'ta gerçek zamanlı ortak düzenleme, işbirliğine dayalı Beyaz Tahta, yerleşik Sohbet ve video SyncUps ve ClickUp Brain ile Görevler ve Dokümanlar içinde doğrudan AI yardımı. Sonsuza kadar ücretsiz; kurumsal için özel seçenekler mevcuttur Google Çalıșma Alanı Bulut tabanlı işbirliği, iletişim ve dosya yönetimi için dağıtım takımları ve dijital öncelikli kuruluşlar Dokümanlar ve E-Tablolar'da gerçek zamanlı ortak düzenleme, entegre toplantı ve sohbet, Gmail ve Dokümanlar'da yapay zeka destekli yazma yardımı Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 8,40 $'dan başlar. Microsoft 365 Kurumsal BT ve operasyon takımları için güvenlikli belge yönetimi, ş Akışı otomasyonu ve iletişim Word'de akıllı belge ortak yazımı, Excel veri görselleştirme, Power Automate ş Akışları ve Teams sohbet entegrasyonları Özel fiyatlandırma Slack Hızlı hareket eden çapraz fonksiyonlu takımlar için gerçek zamanlı takım iletişimi, sorunsuz entegrasyonlar ve proje tartışmaları Threaded konuşmalar, paylaşım belgeler için Canvas ve anlık toplantılar için huddles Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 7,25 $'dan başlar (yıllık faturalandırılır). Confluence Teknik, ürün ve mühendislik takımları için merkezi dokümantasyon ve yapılandırılmış bilgi paylaşımı Sayfa şablonları, satır içi yorumlama, sürüm izleme, sorun bağlantısı için Jira entegrasyonları ve gelişmiş izin yönetimi Ücretsiz plan mevcuttur; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 5,42 $'dan başlar. Zoho Workplace Maliyet etkin işbirliği arayan küçük ve orta boyutlu işler için e-posta, belge ve takım yönetimi Birleşik Posta, Yazıcı ve Sayfa uygulamaları, Cliq sohbet, dosya paylaşımı için WorkDrive ve görev önerileri için AI asistanı Zia. Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 4 $'dan başlar. MangoApps Büyük kurumsal işletmeler ve karma iş gücü için intranet tabanlı sosyal işbirliği ve çalışan bağlılığı Kişiselleştirilmiş haber akışları, grup merkezleri, çalışan takdir araçları ve görev panoları içeren sosyal intranet Özel fiyatlandırma Workona Birden fazla projeyi ve tarayıcı iş akışını yöneten çok görevli profesyoneller için sekme ve çalışma alanı düzenleme Sekme yönetimi, kaydedilmiş çalışma alanları, tarayıcı oturumu geri yükleme ve uygulamalar arası görev bağlantısı Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 7 $'dan başlar. Notion Startup'lar, oluşturucular ve ürün odaklı takımlar için notlar, projeler ve veritabanları için esnek çalışma alanı Bağlantılı veritabanları, senkronizasyon blokları, AI yazma ve özetleme, Kanban ve zaman çizelgesi görünümleri Ücretsiz; Ücretli planlar kullanıcı başına aylık 12 $'dan başlar. Rambox Birden fazla mesajlaşma ve e-posta platformunu aynı anda kullanan profesyoneller için birleşik uygulama yönetimi ve iletişim merkezi 600'den fazla uygulama için birleşik çalışma alanı, birden fazla hesap için oturum izolasyonu, özel bildirimler ve odak modu Ücretsiz; Ücretli planlar üç kullanıcı için aylık 7 $'dan başlar. Bitrix24 Büyüyen işler ve müşterileri yöneten ajanslar için hepsi bir arada CRM, proje ve iletişim paketi Kanban ve Gantt görev görünümleri, sohbet ve video görüşmelerinde CoPilot AI asistanı ve yerleşik iletişim araçları Ücretli plan, 50 kullanıcı için aylık 124 $'dan başlar.

Birleşik Çalışma Alanı Yazılımında Nelere Dikkat Etmelisiniz?

İşte hepsi bir arada bir yazılımda öncelik verilmesi gereken bazı özellikler:

Sorunsuz uygulama entegrasyonu: Sohbet, video, belgeler, görevler ve takvimler gibi anahtar araçları tek bir arayüzde destekler, böylece sürekli uygulama değiştirmek zorunda kalmazsınız.

Akıllı otomasyon ve yapay zeka içgörüleri: Rutin görevleri otomatikleştiren ve bağlamı dikkate alan öneriler sunan akıllı asistanlar ve algoritmalar içerir.

Birleşik arama ve bilgi erişimi: Tüm uygulamalar ve veri kaynaklarında aranabilir içerik sunarak takımların ihtiyaç duydukları anda ihtiyaç duydukları bilgileri bulabilmelerini sağlar.

Özelleştirilebilir ş Akışları ve görünümler: Çapraz işlevli takımların , gerçekte nasıl çalıştıklarını yansıtan durumlar, alanlar, panolar, zaman çizelgeleri veya otomasyonlar ayarlamalarını sağlar.

Gerçek zamanlı işbirliği: Sohbet, dosya ortak düzenleme, gösterge panelleri ve analitik özellikleri destekleyerek takımların uyumlu çalışmasını ve bilgilendirilmesini sağlar.

📮 ClickUp Insight: Düşük performanslı takımlar 15'ten fazla aracı kullanma olasılığı 4 kat daha yüksektir, yüksek performanslı takımlar ise araç setlerini 9 veya daha az platformla sınırlayarak verimliliğini korur. Peki ya tek bir platform kullanmaya ne dersiniz? İş için her şeyi içeren bir uygulama olan ClickUp, görevlerinizi, projelerinizi, belgelerinizi, wiki'lerinizi, sohbetlerinizi ve aramalarınızı tek bir platformda bir araya getirir ve AI destekli iş akışlarıyla tamamlar. Daha akıllı çalışmaya hazır mısınız? ClickUp her takım için çalışır, işin görünürlüğünü sağlar ve AI geri kalanı hallederken sizin önemli olan şeylere odaklanmanızı sağlar.

Meşgul Takımlar için En İyi 11 Birleşik Çalışma Alanı Yazılımı Çözümü

İş akışlarınızı, iletişiminizi ve projelerinizi merkezileştirmek için en iyi birleşik çalışma alanı yazılım platformları aşağıda listelenmiştir. 👇🏼

ClickUp'ta yazılımları nasıl değerlendiriyoruz Editör takımımız şeffaf, araştırma destekli ve satıcıdan bağımsız bir süreç izler, böylece önerilerimizin gerçek ürün değere dayandığından emin olabilirsiniz. ClickUp'ta yazılımları nasıl incelediğimize dair ayrıntılı bir özet aşağıda yer almaktadır.

ClickUp (AI destekli bağlam ile birleşik iş yönetimi için en iyisi)

Tüm işlerinizi ClickUp'ın birleştirilmiş AI çalışma alanında birleştirin.

Günümüzün iş ortamı bozuk.

Çoğu takım , zamanlarının %60'ından fazlasını güncellemeleri paylaşım yapmak, dosyaları aramak veya parçalı araçlar arasında bağlam geçişi yapmak, verimlilik ve netliği azaltan silolarda gezinmekle geçirir.

ClickUp Proje Yönetimi Yazılımı, ayrı araçları tek bir fiyatlandırma planı altında bir araya getirmek yerine (birçok "hepsi bir arada" ürünün yaptığı gibi), takımlara görevleri, belgeleri, hedefleri ve konuşmaları tek bir uyumlu katman altında birleştiren birleşik bir ürün deneyimi sunar.

Birleştirilmiş bir AI çalışma alanını nasıl oluşturabileceğinizi keşfedelim:

Projeleri uyumlu ş Akışlarına bölün

ClickUp Görevleri, platformun görev yönetim sisteminin formunu oluşturur. Alt görevler, bağımlılıklar ve bağlantılı belgeler ve konuşmalar sayesinde takımlar, kimin neyi yaptığını, bunun neden önemli olduğunu veya bir sonraki adımın ne olduğunu asla gözden kaçırmaz. Görevler içinde şunları yapabilirsiniz:

"Yapılacak", "Devam ediyor" veya "İnceleniyor" gibi ClickUp Özel Durumları oluşturarak takımınızın gerçek ş akışını yansıtın, böylece herkes bir sonraki adımın ne olduğunu her zaman bilir.

tam olarak ihtiyacınız olan verileri yakalayın ve düzenleyin . Aşağı açılır menüler, onay kutuları, derecelendirmeler ve para birimleri dahil olmak üzere 50'den fazla ClickUp Özel Alanı ile

en önemli konuları anında tespit edin . Görev Öncelik seviyeleri atayarak ve etiketler uygulayarak zahmetsiz filtreleme, izleme ve takımlar arası görünürlük sağlayarak

Daha hızlı yanıtlar alın ve herkesi bilgilendirin: ekip arkadaşlarını etiketleyin, izleyici ekleyin ve hemen dikkat çekmek için yorumlar atayın.

AI destekli özelliklerle işinizi hızlandırın

ClickUp Brain'i kullanarak anahtar noktaları çıkarın, sonraki adımları atayın ve stratejiler hazırlayın

Entegre AI aracı ClickUp Brain, görevleri, belgeleri, konuşmaları, kişileri ve organizasyonel bilgileri birleştirir. Sinirsel motoru bağlamı, ilişkileri ve hedefleri anlar, böylece bilgileri alabilir ve projeleri sezgisel olarak yönetebilirsiniz.

AI Proje Yöneticisi, görev listeleri oluşturarak, güncellemeler hazırlayarak, ilerlemeyi izleme ve stand-up toplantılarını otomatik olarak yürütürerek rutin proje yönetimini üstlenir. Tek ihtiyacınız olan basit bir doğal dil komutudur. Ona şunu isteyin:

Bir görevleri özetleyin: "Geçen haftadan bu yana bu sprintte neler güncellendi?"

Takılan işleri bulun: "15 günden fazla süredir güncellenmemiş görevleri bulun ve engelleyicilerle ilgili bir rapor oluşturun."

Yinelenenleri tespit edin: "Pazarlama listeinde benzer veya çakışan görevleri bulun"

Güncellemeleri oluşturun: "Hızlı bir görev özeti, durum raporu ve alt görev liste oluşturun"

Konuşmaları bağlam içinde tutun

ClickUp Chat ile hızlı erişim için konuşmaları düzenleyin ve herhangi bir sohbet mesajını izlenebilir bir göreve dönüştürün

ClickUp Chat'i takımınızın iletişim için komut merkezi olarak düşünün. Mesajlaşırken işler oluşturmanıza ve yönetmenize olanak tanır ve her sohbeti bağlamsal tutar.

Herkesi genel Kanallar ve gizli Direkt Mesajlar ile bağlantıda tutun.

ClickUp SyncUps'ı kullanarak tek tıklamayla sesli/video aramalar ve ekran paylaşımı ile anında işbirliği yapın.

Dosya ve görevleri paylaşım yaparak, bağlantılar ekleyerek ve @mentions ile takım üyelerini etiketleyerek herkesin bilgilendirilmesini sağlayın.

Catch Me Up özelliği ile hızlı yanıtlar ve konu özetleri alın. ClickUp'ın AI Ajanları veözelliği ile hızlı yanıtlar ve konu özetleri alın.

🌟 Bonus: AI masaüstü yardımcısı ClickUp Brain MAX, tüm iş uygulamalarınız, ClickUp verileriniz, bağlı uygulamalarınız ve web aramalarınızda AI, arama ve otomasyonu birleştirerek AI yayılmasını sonlandırır ve gerçek bağlamsal AI sunar. Bağlam değiştirmeye veya birden fazla uygulamanın arasını karıştırmaya gerek kalmadan tüm iş araçlarınızda arama yapın, otomasyonla gerçekleştirin ve oluşturun. Artık gecikmeler, manuel arama veya bilişsel yük yok! GPT, Claude, Gemini ve daha fazlası dahil olmak üzere en iyi premium AI modelleri arasında geçiş yapın.

Genel web bilgi değil, iş verilerine dayalı bağlamsal yanıtlar alın.

ClickUp, Google Drive, Figma, GitHub ve diğer tüm uygulamalarınızda içerik bulun.

Hızlı mühendislik veya manuel giriş yapmadan raporlar, görevler veya mesajlar oluşturun, güncellemeler yazın veya verileri analiz edin.

Talk To Text ile ses öncelikli çalışın — Her uygulamada işleyen, yapay zeka ile geliştirilmiş dikte özelliği. Fikirlerinizi dikte edin, görev atayın, e-postalar taslaklayın veya toplantıları özetleyin ve 4 kat daha fazla verimlilik elde edin.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırları

Kapsamlı fonksiyonu, yeni kullanıcılar için biraz öğrenme süreci sonucunu doğurabilir.

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Bu yorumcu bunu çok iyi özetlemiştir:

Tek başına/küçük bir takımda iş yapan biri için (benim Android/Kotlin Solo Traveler proje kapsamım gibi), ücretsiz/orta düzey özellikler cömert geliyor — büyük bir maliyet olmadan başlayabilir ve gerektiğinde büyüyebilirim. Benim için en büyük kazanç, ClickUp'ın her şeyi tek bir yerde görmemi sağlaması: Görevler, Belgeler, Hedefler, Takvim, Panolar — bu sayede nadiren "uygulamalar arasında geçiş yapıyorum" hissine kapılıyorum. Ve halihazırda kullandığım araçlarla entegrasyonlar, geliştirme + blog yazma + takım iletişimi ş Akışımızdaki sürtüşmeleri azalttı. *

Tek başına/küçük bir takımda işleyen biri için (benim Android/Kotlin Solo Traveler proje kapsamım gibi), ücretsiz/orta düzey özellikler cömert geliyor — büyük bir maliyet olmadan başlayabilir ve gerektiğinde büyüyebilirim. Benim için en büyük kazanç, ClickUp'ın her şeyi tek bir yerde görmemi sağlaması: Görevler, Belgeler, Hedefler, Takvim, Panolar — bu sayede nadiren "uygulamalar arasında geçiş yapıyorum" hissine kapılıyorum. Ve halihazırda kullandığım araçlarla entegrasyonlar, geliştirme + blog yazma + takım iletişimi ş Akışımızdaki sürtüşmeleri azalttı. *

2. Google Workspace (Bulut tabanlı işbirliği, iletişim ve dosya yönetimi için en iyisi)

Google Çalışma Alanı aracılığıyla

Google Workspace, merkezi iletişim, işbirliği ve verimlilik araçları isteyen modern kuruluşlar için dijital merkez görevi görür.

Mesajlaşma için Gmail ve Sohbet'ten dosya yönetimi için Drive'a, içerik oluşturma için Dokümanlar, E-Tablolar ve Sunumlar'a kadar tüm uygulamalar bağlantıda. Gemini for Workspace aracılığıyla yapay zeka entegrasyonu, günlük ş akışlarını içgörü odaklı süreçlere dönüştürerek takımların yüksek etkili işlere odaklanmasına yardımcı olur.

Yönetici Konsolu ile BT takımları, kullanıcıları yönetebilir, izinleri ayarlayabilir ve kurumsal genelinde verilerin güvenliğini sağlayabilir.

Google Çalışma Alanı'nın en iyi özellikleri

Google Drive'da belgeleri güvenlikle depolayın, düzenleyin ve paylaşım yapın.

Gürültü engelleme özelliğine sahip Google Meet ile video toplantıları ve sunumlar gerçekleştirin.

AppSheet kullanarak iş akışlarını otomasyon edin ve kod yazmadan uygulamalar oluşturun.

Google Sites ile şirket içi web siteleri veya proje merkezleri oluşturun.

Özel alan adları için Gmail (@şirketiniz.com) ile iş e-postalarını yönetin.

Google Çalışma Alanı sınırları

Sınırlı depolama kapasitesi (temel planlarda kullanıcı başına 15 GB) sık sık yükseltme gerektirir.

Gemini ve YouTube gibi premium uygulamalar, daha yüksek ücretli Çalışma Alanı planlarını gerektirir.

Google Workspace fiyatlandırması

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 8,40 $

Standart: Kullanıcı başına aylık 16,80 $

Artı: Kullanıcı başına aylık 26,40 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Google Workspace puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (46.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (17.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Google Çalışma Alanı hakkında ne diyor?

G2 incelemesinde şöyle deniyor:

Google Çalışma Alanı'nda en çok sevdiğim şey, tüm araçların birbiriyle ne kadar sorunsuz bir şekilde entegre olduğu. Gmail, Drive, Dokümanlar, E-Tablolar ve Meet gerçek zamanlı olarak birlikte iş yapıyor, bu da işbirliği deneyimini inanılmaz derecede kolay ve verimli hale getiriyor. […] Ayrıca, özellikle Google Dokümanlar ve Google E-Tablolar'daki gelişmiş özelleştirme seçeneklerinin bazı masaüstü alternatifleri kadar esnek olmadığını düşünüyorum.

Google Workspace'te en çok sevdiğim şey, tüm araçların birbiriyle ne kadar sorunsuz bir şekilde entegre olduğu. Gmail, Drive, Dokümanlar, E-Tablolar ve Meet gerçek zamanlı olarak birlikte çalışıyor, bu da işbirliğini inanılmaz derecede kolay ve verimli hale getiriyor. […] Ayrıca, özellikle Dokümanlar ve E-Tablolar'daki gelişmiş özel seçeneklerin bazı masaüstü alternatifleri kadar esnek olmadığını düşünüyorum.

🔍 Biliyor muydunuz? AI'nın her yerde olmasıyla, birbirleriyle neredeyse hiç iletişim kurmayan kendi dijital Frankenstein araçlarınızı oluşturmak hiç olmadığı kadar kolay hale geldi. Aslında, insanların %88'i her gün AI kullanıyor ve %55'i günde birkaç kez kullanıyor. Birkaç "yararlı" araçla başlayan şey, hızla AI yayılımına dönüşüyor. Bu da, birleşik çalışma alanını günümüzün bilgi çalışanları için bu kadar gerekli kılan şey.

3. Microsoft 365 (Belge yönetimi, ş Akışı otomasyonu ve iletişim için en iyisi)

Microsoft 365 aracılığıyla

Microsoft 365, verimlilik uygulamaları, işbirliği platformları ve akıllı bulut hizmetleri sunan birleşik bir dijital çalışma alanıdır.

Eski bağımsız Office sürümlerinden farklı olarak, bu ekosistem otomatik güncellemeler, bulut depolama ve kurumsal düzeyde kontrollerle gelişerek hem yeni kurulan şirketler hem de küresel kuruluşlar için iyi bir seçim haline geliyor.

Platformun yapay zeka asistanı Copilot, Outlook'taki e-postaları özetler, PowerPoint'te sunumlar oluşturur, Excel'de veri eğilimlerini analiz eder ve Word'de içerik taslakları hazırlar. İç iletişim için Viva Engage ve hızlı video düzenleme için Clipchamp gibi araçlarla birleştirildiğinde, içgörü odaklı bir çalışma ortamı elde edersiniz.

Microsoft 365'in en iyi özellikleri

Microsoft Teams ile gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın ve iletişim kurun.

OneDrive ve SharePoint entegrasyonları ile dosyaları güvenlikle depolayın ve senkronizasyon sağlayın.

Microsoft Marketplace üzerinden yapay zeka destekli iş çözümlerini satın alın, dağıtın ve yönetin.

OpenAI'nin en son modeli ile desteklenen Copilot Chat aracılığıyla AI sohbet, beyin fırtınası ve araştırma özelliklerine erişin.

Microsoft 365 sınırları

Microsoft dışındaki ürünlerle entegrasyonlar zor olabilir ve çoklu platform ş akışlarını sınırlayabilir.

Bazı gelişmiş özellikler (Power BI gibi) ek kurulum gerektirir veya tüm planlara dahil olmayabilir.

Microsoft 365 fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Microsoft 365 puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (5.500'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (13.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Microsoft 365 hakkında ne diyor?

Bir kullanıcının geri bildirimi:

Her gün Microsoft 365'e güveniyorum ve işlerimi tamamlamamda büyük rol oynuyor. Ayarı çok kolaydı ve uygulamalar kullanıcı dostu olduğu için kısa sürede rahatça kullanmaya başladım […] Bazen Microsoft 365 biraz ağır gelebilir, özellikle de çok fazla sistem kaynağı kullanan Teams çalıştırırken. Kişisel ve iş hesapları arasında geçiş her zaman sorunsuz olmuyor ve OneDrive senkronizasyonu bazen yavaşlayabiliyor. *

Her gün Microsoft 365'e güveniyorum ve işlerimi tamamlamamda büyük rol oynuyor. Ayarı çok kolaydı ve uygulamalar kullanıcı dostu olduğu için kısa sürede rahatça kullanmaya başladım […] Bazen Microsoft 365 biraz ağır gelebilir, özellikle de çok fazla sistem kaynağı kullanan Teams çalıştırırken. Kişisel ve iş hesapları arasında geçiş her zaman sorunsuz olmuyor ve OneDrive senkronizasyonu bazen yavaşlayabiliyor. *

🔍 Biliyor muydunuz? İlk elektronik tablo olan VisiCalc ( 1979), o kadar devrim niteliğindeydi ki, insanlar sadece onu kullanmak için Apple II bilgisayarlar satın aldı. İş yerinde kişisel bilgisayar kullanımını başlatan 'öldürücü uygulama' olarak bilinir.

4. Slack (Gerçek zamanlı takım iletişimi, entegrasyonlar ve proje tartışmaları için en iyisi)

Slack aracılığıyla

Slack, konuşmaların, dosyaların ve yapay zeka ajanlarının bir arada bulunduğu birleşik bir iletişim platformudur.

Projeler veya departmanlar için özel Kanallar oluşturabilir, böylece tartışmaların odaklanmış ve aranabilir olmasını sağlayabilirsiniz. Her mesaj, belge veya karar çalışma alanında saklanır. Sesli veya video sohbetler için Huddles, güncellemeler için Clips ve işbirliğine dayalı belgeler için Canvas, hibrit ve uzaktan çalışan takımların uyumlu çalışmasını sağlar.

Uygulama değiştirme konusunda zorlanan meslektaşlarınız için Slack'in Salesforce, Google Drive, GitHub, Trello ve daha fazlasını içeren derin entegrasyonları, tüm araçları ve güncellemeleri platforma taşır.

Slack'in en iyi özellikleri

Slack Connect aracılığıyla müşteriler ve tedarikçilerle harici olarak işbirliği yapın.

ş Akışı Oluşturucu ile tekrarlayan ş akışlarını otomasyonla gerçekleştirin.

Kurumsal Arama özelliğini kullanarak mesajları, dosyaları ve kararları bulun.

Slack'teki AI ve Agentforce'u kullanarak konu dizilerini özetleyin, eylem öğelerini çıkarın ve içerik oluşturun.

Slack sınırları

Slack, özellikle birden fazla kanala eklendiğinde, sürekli bildirimlerle bunaltıcı olabilir.

Arama fonksiyonu sınırlıdır; sohbetler iyi organize edilmedikçe eski mesajları veya dosyaları bulmak zor olabilir.

Slack fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 7,25 $ (yıllık faturalandırılır)

İş+: Kullanıcı başına aylık 15 $ (yıllık faturalandırılır)

Kurumsal+: Özel fiyatlandırma

Slack puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (36.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (23.882)

Gerçek kullanıcılar Slack hakkında ne diyor?

Bir kullanıcının platform hakkındaki görüşü:

En çok sevdiğim yanı, tüm takım iletişimimizi tek bir yerde toplamasını. İşlerin kaybolduğu sonsuz e-posta zincirleri yerine, farklı projeler, takımlar ve hatta sadece gündelik sohbetler için özel kanallarımız var. […] Birkaç ay öncesine ait bir şeyi bulmanız gerektiğinde, yükseltme yapmadığınız için onun kaybolduğunu fark etmek gerçekten sinir bozucu. Sanki kendi konuşmalarınıza erişebilmek için para ödemek zorunda kalıyormuşsunuz gibi hissediyorsunuz.

En çok sevdiğim yanı, tüm takım iletişimimizi tek bir yerde toplamasını. İşlerin kaybolduğu sonsuz e-posta zincirleri yerine, farklı projeler, takımlar ve hatta sadece gündelik sohbetler için özel kanallarımız var. […] Birkaç ay öncesine ait bir şeyi bulmanız gerektiğinde, yükseltme yapmadığınız için onun kaybolduğunu fark etmek gerçekten sinir bozucu. Sanki kendi konuşmalarınıza erişebilmek için para ödemek zorunda kalıyormuşsunuz gibi hissediyorsunuz.

🧠 İlginç Bilgi: 40 saatlik iş haftası fikri, 19. yüzyılda işçi aktivistlerinin "Sekiz saat iş, sekiz saat dinlen, sekiz saat istediğini yap" sloganını savunmasıyla ortaya çıktı. Ondan önce, 12-14 saatlik iş günleri normaldir.

📖 Ayrıca okuyun: Takım Sohbeti için En İyi Slack Alternatifleri

5. Confluence (Dokümantasyon ve yapılandırılmış bilgi paylaşımı için en iyisi)

Confluence aracılığıyla

Atlassian'ın Confluence'ı, takımların işbirliği yapmasını, belgeleri düzenlemesini ve bilgileri organize etmesini sağlayan dijital bir çalışma alanıdır.

Beyaz tahtalardan canlı belgelerden veritabanlarına ve video güncellemelerine kadar, çalışma şeklinize uyum sağlar. Tasarımcılar konseptleri görsel olarak harita edebilir, ürün takımları PRD'leri taslak haline getirebilir ve operasyon ekipleri tekrarlayan süreçleri organize edebilir, böylece işin her aşaması aranabilir hale gelir.

Atlassian'ın yapay zeka motoru Rovo, tüm araç yığınınızı birbirine bağlar. Bu motoru kullanarak içeriği özetleyebilir ve Jira, Slack ve diğer platformlar arasında bilgi tabanınızı birbirine bağlayabilirsiniz. Planlar hazırlayabilir, belgeleri düzeltebilir veya Rovo Chat'e şirket politikaları, proje sahipleri veya toplantı notları hakkında hızlı cevaplar isteyebilirsiniz.

Confluence'ın en iyi özellikleri

Beyaz tahtalar kullanarak süreçleri görsel olarak beyin fırtınası yapın, şemalaştırın veya harita haline getirin ve fikirleri anında görevlere dönüştürün.

Özelleştirilebilir görünümler sunan Veritabanları 'nı kullanarak proje dönüm noktalarını, işe alım verilerini veya OKR'leri verimli bir şekilde düzenleyin.

Saniyeler içinde anahtar güncellemeleri gösteren AI tarafından oluşturulan Sayfa ve Yorum Özetleri ile kolayca güncel bilgilere ulaşın.

Proje yönetimi , toplantı notları veya pazarlama planları için önceden oluşturulmuş şablonları kullanarak yeni projelere veya belgelere hızlıca başlayın.

Confluence sınırları

Sayfa düzenleyici, özellikle karmaşık biçim, resimler veya makrolar söz konusu olduğunda hantal ve sinir bozucu olabilir, bu da belge oluşturma sürecini yavaşlatır.

Uygun sayfa ve içerik yönetimi eksikliği, verilerin düzensizleşmesine neden oluyor

Confluence fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: Kullanıcı başına aylık 5,42 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 10,44 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Confluence puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (4.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (3.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Confluence hakkında ne diyor?

Bir kullanıcının ifadesiyle:

Hizmet sektöründe faaliyet gösterdiğimiz için düzenli toplantılar yapmak ve bunları belgelemek, işimizi kusursuz bir şekilde yürütmek için günlük faaliyetlerimizden biridir. Confluence, işbirliğine dayalı tartışmalarda bize yardımcı olur ve şirketin kişisel belgelerini okumak ve yazmak için de faydalıdır. […] Confluence'ın temel sınırlamalarından biri, katı ve sabit şablonları nedeniyle sayfalarının MS Word veya Notion gibi tasarlanamaması veya özelleştirilememesidir. *

Hizmet sektöründe faaliyet gösterdiğimiz için düzenli toplantılar yapmak ve bunları belgelemek, işimizi kusursuz bir şekilde yürütmek için günlük faaliyetlerimizden biridir. Confluence, işbirliğine dayalı tartışmalarda bize yardımcı olur ve şirketin kişisel belgelerini okumak ve yazmak için de faydalıdır. […] Confluence'ın temel sınırlarından biri, katı ve sabit şablonları nedeniyle sayfalarının MS Word veya Notion gibi tasarlanamaması veya özelleştirilememesidir.

📖 Ayrıca okuyun: En İyi Confluence Alternatifleri ve Rakipleri

6. Zoho Workplace (E-posta, belge ve takım yönetimi için en iyisi)

Zoho Workplace aracılığıyla

Zoho Workplace, dijital iş ortamını basitleştirmek isteyen kuruluşlar için geliştirilmiş bir işbirliği paketidir. Tek bir oturum açma ile tüm araçlarınıza erişebilir, görevleri yönetebilir ve güncel bilgileri alabilirsiniz.

Zoho Mail, Cliq, WorkDrive ve Connect gibi entegre uygulamalarla profesyoneller, içeriği gerçek zamanlı olarak yazabilir, paylaşım yapabilir ve üzerinde işbirliği yapabilir.

Yerleşik AI asistanı Zia, tüm bağlı platformlarda arama sonuçlarını göstererek mesajları, dosyaları veya notları konumlandırmanıza yardımcı olarak bir katman daha zeka ekler.

Zoho Workplace'in en iyi özellikleri

Zoho Writer , Sheet ve Show ile belgeler, elektronik tablolar ve sunumlar üzerinde işbirliği yapın.

Sürüm kontrolü özelliğine sahip Zoho WorkDrive kullanarak paylaşım takım klasörlerinde dosyaları depolayın ve düzenleyin.

Zoho Cliq'teki botlarla tekrarlayan sohbet ve görev güncellemelerini otomasyonla otomatikleştirerek ş akışlarınızı daha sorunsuz hale getirin.

Zoho Workplace sınırları

Sınırlı özel seçenekler, büyük kurumsal işletmelerde verimsizliğe yol açar

Depolama sınırları, veri yoğun projeler için kısıtlayıcı olabilir.

Zoho Workplace fiyatlandırması

Workplace Standard: Kullanıcı başına aylık 4 $

Mail Lite: Kullanıcı başına aylık 1 $ (yıllık faturalandırılır)

Mail Premium: Kullanıcı başına aylık 4 $ (yıllık faturalandırılır)

Workplace Professional: Kullanıcı başına aylık 7 $

Workplace Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Zoho Workplace puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (26.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (20'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Zoho Workplace hakkında ne diyor?

Doğrulanmış bir yorumcu paylaşımında bulunuyor:

Zoho Projects, görev yönetimi ve proje izlemeyi oldukça basit hale getirir. Özellikle listelere ve Gantt grafiklerine dayalı temiz düzenini çok beğeniyorum. Görevlerin dönüm noktalarını ve sürelerini de gösterdiği için işimizi kolaylaştırıyor. […] Zoho Projects zengin özelliklere sahip olsa da, özellikle özel ş Akışlarını özelleştirirken yeni kullanıcılar için öğrenme eğrisi biraz zor olabilir.

Zoho Projects, görev yönetimi ve proje izlemeyi oldukça basit hale getirir. Özellikle listelere ve Gantt grafiklerine dayalı temiz düzenini çok beğeniyorum. Görevlerin dönüm noktalarını ve sürelerini de gösterdiği için işimizi kolaylaştırıyor. […] Zoho Projects zengin özelliklere sahip olsa da, özellikle gelişmiş ş Akışlarını özel olarak ayarlarken yeni kullanıcılar için öğrenme eğrisi biraz zor olabilir.

ClickUp'taki Kurumsal AI Arama, tüm işlerinizi bir araya getirerek Google Drive, Notion, Slack ve Gmail gibi bağlı tüm araçlardaki bilgileri tek bir yerden anında bulmanızı sağlar. Uygulamalar arasında geçiş yapmak yerine, görevlerden, belgelerden, sohbetlerden ve toplantılardan alınan hızlı, bağlamsal yanıtlar alırsınız, böylece her zaman tam resmi görürsünüz. Gerçek zamanlı güncellemeler ve yapay zeka destekli ajanlar sayesinde, arama sonuçlarınızın güncel ve tamamlandı olduğuna güvenebilirsiniz. Bu birleşik deneyim, zaman kazandırır, verimliliği artırır ve birden fazla platformu araştırma zahmetine girmeden bilinçli kararlar almanıza yardımcı olur.

7. MangoApps (İntranet tabanlı sosyal işbirliği ve çalışan bağlılığı için en iyisi)

MangoApps aracılığıyla

MangoApps, intranet, işbirliği merkezi ve iş yönetimi paketinin özelliklerini bir araya getiren bir çalışan platformudur. Kod gerektirmeyen sayfa oluşturucu, rol tabanlı gösterge panelleri, markalı çalışan portalları ve uyarılar, haber bültenleri ve hedefli güncellemeler aracılığıyla çok kanallı iletişim sunan modern bir intranet sağlar.

Platform ayrıca AI Asistanları ve Ajanları doğrudan ş Akışınıza entegre ederek, çalışanların iç içeriği aramasına, görevleri tamamlamasına ve anında İK veya BT desteğine erişmesine yardımcı olur. Bu asistanlar, şirketinizin iç verileriyle eğitilir ve bağlamsal olarak doğru ve güvenlikli yanıtlar sağlar.

MangoApps'ın en iyi özellikleri

Çalışanlarınızı, dönüm noktaları, başarılar ve meslektaşlarının takdirleri için Takdir ve Ödüller ile motive edin.

50'den fazla dilde yerleşik dil çevirisi ile çok dilli iletişime erişin.

Kurumsal verilerinizi ve geri getirme ile güçlendirilmiş üretimi kullanarak AI Studio'da AI Asistanları oluşturun ve özel hale getirin.

MangoApps sınırları

Birden fazla projeye yayılan görev yönetimi parçalıdır; bekleyen görevler için basit bir birleşik görünüm veya raporlama yoktur.

Gelişmiş proje yönetimi fonksiyonları (Gantt grafikleri gibi) yoktur.

MangoApps fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

MangoApps puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (120'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (100'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar MangoApps hakkında ne diyor?

Bir kullanıcının paylaşımları şöyle:

Mango uygulamalarını, şirketin uzak konumlarda bulunan çalışanlarıyla bağlantı kurmak gibi birçok seçenek sağladığı için seviyorum. […] Kullanımı çok kolay ve özelleştirilebilir. […] Gruplar arasında çapraz sorular veya güncellemeler yayınlamak kolay değil. Çok sayıda içerik tek bir grupta toplanmak zorunda kalıyor ve bu da daha geniş bir kitleye ulaşma fırsatını kaçırmamıza neden oluyor.

Mango uygulamalarını, şirketin uzak konumlarda bulunan çalışanlarıyla bağlantı kurmak gibi birçok seçenek sağladığı için seviyorum. […] Kullanımı çok kolay ve özelleştirilebilir. […] Gruplar arasında çapraz sorular veya güncellemeler yayınlamak kolay değil. Çok sayıda içerik tek bir grupta toplanmak zorunda kalıyor ve bu da daha geniş bir kitleye ulaşma fırsatını kaçırmamıza neden oluyor.

8. Workona (Sekme ve çalışma alanı düzenleme için en iyisi)

Workona aracılığıyla

Workona, açık sekmelerinizi, bulut uygulamalarınızı ve proje kaynaklarınızı özel Alanlar halinde düzenleyerek tarayıcınızı odaklanmış bir çalışma alanına dönüştürür. Her alan, Google Dokümanlar ve Slack kanallarından Figma dosyalarına kadar her şeyi barındıran, bir proje için dijital bir masa gibi çalışır.

Akıllı arama ve AI ş Akışı otomasyon şablonları, bağlantılı klasörler, paylaşılan sekmeler ve bağlı araçlarla yeni projeler ayarlamanıza olanak tanır. Otomatik kaydetme, yedekleme anlık görüntüleri ve cihaz senkronizasyonu sayesinde çalışmalarınızı asla kaybetmezsiniz.

Ayrıca, platformun Sekme Yöneticisi uzantısı (Chrome, Firefox ve Edge için mevcuttur) açık sekmelerinizi ilgili çalışma alanlarında gruplandırarak tam kontrol sağlar.

Workona'nın en iyi özellikleri

Etkin olmayan sekmeleri otomatik olarak askıya alarak belleği koruyun ve tarayıcınızın performansını artırın.

Tüm oturumunuzu otomatik olarak kaydedin, böylece sekmeleri kapatıp istediğiniz zaman geri dönerek ilerlemenizi kaybetmeden devam edebilirsiniz.

Çalışma alanınızı ekip arkadaşlarınızla paylaşım, böylece herkes aynı kaynaklara, notlara ve görevlere erişebilir.

Workona sınırları

Ücretsiz sürümde sadece beş alan kullanabilirsiniz.

Tarayıcı uyumluluğu değişiklik gösterebilir. Bazı özellikler Chrome, Firefox ve Brave'de farklı şekilde işler ve tüm tarayıcılar gruplamaları beklendiği gibi kaydetmez.

Workona fiyatlandırması

Pro: Kullanıcı başına aylık 7 $

Takım: Kullanıcı başına aylık 8 $ (en az 3 kullanıcı)

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Workona puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (60'tan fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Workona hakkında ne diyor?

Doğrulanmış bir kullanıcı yorumundan:

Workona, birkaç kullanıcı profilini aynı anda çok verimli bir şekilde yönetmeme yardımcı oldu, farklı projelerde çalıştığım sekmeleri artık kaybetmiyorum ve yer imleri gibi kaynakları yönetmeme yardımcı oluyor. […] Birkaç proje içeren 2 kullanıcı profilinde bunu uygulamak birkaç saatimi aldı. […] Celeron kullanan dizüstü bilgisayarlar gibi düşük performanslı donanımlarda yükleme yavaş oluyor (ama Celeron'da her şey yavaş).

Workona, birkaç kullanıcı profilini aynı anda çok verimli bir şekilde yönetmeme yardımcı oldu, farklı projelerde çalıştığım sekmeleri artık kaybetmiyorum ve yer imleri gibi kaynakları yönetmeme yardımcı oluyor. […] Birkaç proje içeren 2 kullanıcı profilinde bunu uygulamak birkaç saatimi aldı. […] Celeron kullanan dizüstü bilgisayarlar gibi düşük performanslı donanımlarda yükleme yavaş oluyor (ama Celeron'da her şey yavaş).

🔍 Biliyor muydunuz? Kullanıcılar arasında gerçek zamanlı dosya paylaşımı ve işbirliğine öncülük eden Groove Networks, Ray Ozzie tarafından kuruldu. Daha sonra 2005 yılında Microsoft tarafından 120 milyon dolara satın alındı. Teknolojisi sonunda Microsoft'un SharePoint Çalışma Alanı'na girdi ve daha sonra OneDrive'ın bir parçası haline geldi.

9. Notion (Notlar, projeler ve veritabanları için esnek çalışma alanı olarak en iyisi)

Notion aracılığıyla

Notion, notları düzenlemenize, görevleri yönetmenize, takımınızla işbirliği yapmanıza ve özel veritabanları oluşturmanıza yardımcı olan esnek bir verimlilik aracıdır. Projeler için sayfa, takım bilgisi için wiki ve herkesin uyumlu çalışmasını sağlayan yapılacak listeleri oluşturabilirsiniz.

Beyin fırtınası için bir alana ihtiyacınız olduğunda, gömülü resimler ve hızlı notlar içeren bir sayfa açın. Sürükle ve bırak Kanban panosunu kullanın veya hatırlatıcılar içeren kontrol listeleri oluşturun.

Notlar ve görevlerin ötesinde, Notion'un veritabanları içerik takvimlerinden CRM sistemlerine kadar her şeyi oluşturmanıza olanak tanır. Gerçek zamanlı işbirliği ve yorumlama özellikleri sayesinde, çalışma alanınızdan ayrılmadan projeleri tartışabilirsiniz.

Notion'un en iyi özellikleri

Görevleri tamamlayabilen, veritabanlarını güncelleyebilen ve içerik oluşturabilen Notion Agent ile tekrarlayan işleri otomatikleştirin.

Özetleyen, görevleri atayan ve proje sayfalarını otomatik olarak güncelleyen AI Toplantı Notları ile her konuşmayı kaydedin.

Enterprise Search kullanarak Notion belgeleri, PDF'ler ve bağlı araçlar arasında bağlam bulun.

Grafikler, anahtarlar, gömülü öğeler ve tablolara dahil 50'den fazla içerik bloku kullanarak etkileşimli belgeler oluşturun.

Notion sınırları

Büyük veritabanları, çok sayıda sayfa veya ağır içerik nedeniyle performans düşebilir.

Arama fonksiyonu ve bilgi görünürlüğü tutarsız olabilir

Notion fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı: Kullanıcı başına aylık 12 $

İş: Kullanıcı başına aylık 24 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Notion puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (8.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.600'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Notion hakkında ne diyor?

Yakın zamanda yayınlanan bir incelemede paylaşım:

Notion, diğer dijital not defterlerinin başaramadığı bir şekilde düşüncelerimi ve projelerimi düzenlememe yardımcı oldu. Emojiler, diğer uygulamalarla bağlantı ve beynimin bilgileri en iyi şekilde düzenlemesine yardımcı olan görseller sayesinde, bu araç tam zamanlı bir çalışan ve girişimci olarak benim için paha biçilmez bir değer kazandı. […] Takvimimi merkezileştirmek ve farklı projeleri tek bir "tek doğru kaynak" takvime bağlamak ve hatırlatıcılar almak zor oldu. *

Notion, diğer dijital not defterlerinin başaramadığı bir şekilde düşüncelerimi ve projelerimi düzenlememe yardımcı oldu. Emojiler, diğer uygulamalarla bağlantı ve beynimin bilgileri en iyi şekilde düzenlemesine yardımcı olan görseller sayesinde, bu araç tam zamanlı bir çalışan ve girişimci olarak benim için paha biçilmez bir değer kazandı. […] Takvimimi merkezileştirmek ve farklı projeleri tek bir "tek doğru" takvime bağlamak ve hatırlatıcılar almak zor oldu. *

📖 Ayrıca okuyun: En İyi Notion Alternatifleri ve Rakipleri

10. Rambox (uygulama yönetimi ve iletişim için en iyisi)

Rambox aracılığıyla

Rambox, mesajlaşma uygulamaları, e-posta, proje yönetimi, takım sohbeti ve sosyal medya gibi farklı web uygulamalarını yönetmenize yardımcı olan bir çalışma alanı düzenleyicisidir.

En çok kullandığınız uygulamaları ekleyin, kişiselleştirilmiş çalışma alanlarına yapılandırın ve bildirimleri ayarlayın. Bunları projeye göre gruplandırmanıza ve hatta bilgisayar belleğini korumak için etkin olmayan platformları uyku moduna almanıza olanak tanır.

Parola yönetimi, hızlı hesap değiştirme, Koyu Mod ve özel uzantılar için destek gibi özelliklerle ş akışınızı dikkatinizin dağılmadan sürdürmek çok kolay. Odaklanmak için bildirimleri duraklatabilir, gramer denetleyicileri veya parola yöneticileri gibi uzantıları entegre edebilir ve kurulumunuzu tüm cihazlarda gerçek zamanlı olarak senkronizasyon yapabilirsiniz.

Rambox'un en iyi özellikleri

Odak Modu ile dikkat dağınıklıklarını anında durdurun.

Hızlı Arama ve klavye kısayollarını kullanarak araçlar arasında geçiş yapın.

Ekstra koruma için ana şifre veya FIDO U2F güvenlik anahtarı kullanarak Çalışma Alanını kilitleyin.

JavaScript veya CSS enjeksiyonu uygulayarak tek tek uygulamaların görünümünü ve hissini kişiselleştirin.

Rambox sınırları

Özellikle çok sayıda hizmet veya sekme olduğunda önemli miktarda bellek tüketir.

Yalnızca küçük bir Chrome uzantısı seçkisi eklenti olarak kullanılabilir.

Rambox fiyatlandırması

Temel: Ücretsiz

Pro: Aylık 7 $ (En fazla üç kullanıcı)

Kurumsal: Kullanıcı başına aylık 14 $

Rambox puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (60'tan fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (90'dan fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Rambox hakkında ne diyor?

Capterra'nın bir yorumcusu bunu şöyle özetliyor:

Tek bir uygulamadan birden fazla web sitesine erişebilirsiniz, bu harika! Bir yardımcı uygulama ile tüm önemli web uygulamalarını tek bir birleşik platformda toplayabilirsiniz. […] Önemli uzantılar eksiktir ve web sayfalarını hem tarayıcıda hem de uygulamada aynı anda açamaz. Haber sitelerini veya kaynakları taramak aşırı karmaşık hissettirir. *

Tek bir uygulamadan birden fazla web sitesine erişebilirsiniz, bu harika! Bir yardımcı uygulama ile tüm önemli web uygulamalarını tek bir birleşik platformda toplayabilirsiniz. […] Önemli uzantılar eksiktir ve web sayfalarını hem tarayıcıda hem de uygulamasında aynı anda açamaz. Haber sitelerini veya kaynakları taramak aşırı karmaşık hissettirir. *

💡Profesyonel İpucu: ClickUp'taki AI ajanları, görevler, belgeler, sohbetler ve hatta Google Drive veya GitHub gibi bağlantılı harici araçlar dahil olmak üzere tüm çalışma alanınızı arayarak, ne kadar eski veya gömülü olursa olsun, ilgili bilgileri anında ortaya çıkarabilir. Örnek, bir proje güncellemesi hazırlamanız veya bir müşteri sorusunu yanıtlamanız gerekiyorsa, bir AI ajanı geçmiş belgelerden, son sohbetlerden ve entegre uygulamalardan otomatik olarak bilgiler toplayabilir, ardından bulguları saniyeler içinde özetleyebilir veya sunabilir. Bu, birden fazla platformu manuel olarak araştırma ihtiyacını ortadan kaldırarak, her zaman tüm bağlamı ve en son bilgileri parmaklarınızın ucunda bulundurmanızı sağlar. ClickUp'ta kendi temsilcinizi nasıl oluşturacağınızı öğrenin:

11. Bitrix24 (Hepsi bir arada CRM proje ve iletişim paketi için en iyisi)

Bitrix24 aracılığıyla

Bitrix24, bulut tabanlı bir iş yönetimi platformudur. Müşteri ilişkilerini yönetmenize, satış süreçlerini izlemenize, görevleri atamanıza ve yönetmenize ve önemli dosyaları depolamanıza yardımcı olur.

Projeleri Kanban panolarında, Gantt çizelgelerinde ve işbirliğine dayalı çalışma gruplarında düzenleyebilirsiniz. Platform ayrıca müşteri etkileşimi için özel formlar, web siteleri ve çevrimiçi mağazalar ile ayrıntılı analizler ve raporlar sunarak ilerleme ve verimlilik hakkında bilgi sahibi olmanızı sağlar.

CoPilot toplantı notları oluşturabilir, fikirler üzerinde beyin fırtınası yapabilir, mesaj taslakları hazırlayabilir, aramaları özetleyebilir ve hatta takip önerilerini eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürebilir.

Bitrix24'ün en iyi özellikleri

Özel tetikleyici ve kurallar ile tekrarlayan ş akışlarını ve standart işlemleri otomasyon ile gerçekleştirin.

Takım verimliliğini optimize etmek için zamanı, iş yüklerini ve performansı takip edin.

Yerleşik sohbet, video görüşmeleri, çalışma grupları ve şirket genelindeki etkinlik akışları ile iletişimi merkezileştirin.

Bitrix24 sınırları

Müşteri desteği genellikle yavaş ve daha az duyarlıdır, özellikle ücretsiz plan kullanıcıları için.

Arayüz, geniş araç aralığı nedeniyle dağınık ve sezgisel olmayan bir görünüm sergileyebilir, bu da işe alım ve eğitimi daha karmaşık hale getirir.

Bitrix24 fiyatlandırması

Standart: 124 $/ay (50 kullanıcıya kadar)

Profesyonel: 249 $/ay (100 kullanıcıya kadar)

Kurumsal: 499 $/ay (250 kullanıcıya kadar)

Bitrix24 puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (500'den fazla yorum)

Capterra: 4,2/5 (900'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Bitrix24 hakkında ne diyor?

Bir kullanıcının yazılım hakkındaki görüşü:

Jira, Confluence ve MS Teams gibi platformların maliyetleri ve zorlukları olmadan, küçük işlerin kurumsal kalitede iletişim ve işbirliği aracı olarak kullanabileceği gerçekten iyi bir platform. […] Bir şirketin 5 kişiden fazla çalışanı olduğunda Basic kullanıcılar için tüm özelliklerin kullanılamaması ve ek özellikler (mesela saat kaydı vb.) için 100 kişilik bir lisansa geçmek için iki katı ücret ödemek zorunda kalmak hoşuma gitmiyor. *

Jira, Confluence ve MS Teams gibi platformların maliyetleri ve zorlukları olmadan, küçük işlerin kurumsal kalitede iletişim ve işbirliği aracı olarak kullanabileceği gerçekten iyi bir platform. […] Bir şirketin 5 kişiden fazla çalışanı olduğunda Basic kullanıcılar için tüm özelliklerin kullanılamaması ve ek özellikler (mesela saat kaydı vb.) için 100 kişilik bir lisansa geçmek için iki katı ücret ödemek zorunda kalmak hoşuma gitmiyor.

🔍 Biliyor muydunuz? 1843 yılında Alexander Bain tarafından icat edilen faks makinesi, telgraf hatları üzerinden görüntü aktarımı yapabiliyordu. Yani teknik olarak, insanlar 180 yıl önce "belgeleri dijital olarak" gönderiyorlardı.

Hareketli Parçaları Yerine Oturtun

Birden fazla araçla iş yönetmek yorucu, zaman alıcı ve hataya açık bir iştir. Burada öne çıkan birleşik çalışma alanı yazılım araçları, ş akışınızı merkezileştirme, işbirliğini geliştirme ve verimliliği artırma seçenekleri sunar, ancak yine de bazı eksiklikler barındırır.

İş için her şeyi içeren uygulama olan ClickUp, entegre AI yetenekleriyle size esnek bir görev yönetim sistemi sunmak için geliştirilmiştir.

Platforma entegre edilmiş ClickUp Brain'in yapay zeka desteği ve görevler, belgeler, sohbetler ve gösterge panellerinden takvimler, formlar ve beyaz tahtalara kadar her şeyi tek bir yerde barındıran ClickUp, ihtiyacınız olan tek birleşik yapay zeka çalışma alanıdır.

Peki, ne bekliyorsunuz? ClickUp'a ücretsiz kaydolun ve daha akıllı, daha verimli iş deneyimi yaşayın! ✅