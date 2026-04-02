Teknik Takım Olmadan AI'yı Kullanma

Gerçek şu ki, AI'yı benimsemeyi her ay ertelediğinizde, takımınızın çıktısı ile gerçekte mümkün olan şeyler arasındaki uçurum daha da genişliyor.

Takımınız, değerli yaratıcı enerjisini stratejiye değil, mekanik işlere harcıyor.

Çoğu takım, teknik bir altyapı olmadan AI kullanmanın, yetersiz sonuçlarla yetinmek anlamına geldiğini düşünür.

AI ihtiyacı olan küçük işletmeler bunu en acı şekilde hissediyor ve mühendislik ağırlıklı uygulamaların hakim olduğu konuşmalar nedeniyle ileri teknolojiden mahrum kalıyor.

Ancak asıl engel beceri eksikliği değil; birbirinden kopuk çok sayıda araçta dağınık halde bulunan işlerdir. Bu sorun o kadar yaygındır ki, çalışanların %45'i McKinsey'e, sorunsuz ş Akışı entegrasyonunun günlük AI kullanımlarını artıracağını söylemiştir.

Bu kılavuz, teknik bir takım olmadan AI'yı nasıl kullanacağınızı adım adım anlatır. Kodsuz otomasyonun temellerini öğrenecek, ilk ş akışınızı oluşturacak, gerçek sonuçları ölçecek ve motivasyonu yüksek takımların bile tökezlediği yaygın hatalardan kaçınacaksınız. 🙌

Teknik Takım Olmayan Takımlar Neden AI'yı Bekleyemez?

Küçük bir işletmede operasyon sorumlusu veya yöneticiyseniz, kendi takımlarınız manuel ş akışlarında takılıp kalırken rakiplerinizin daha hızlı ilerlemesini izlemenin nasıl bir his olduğunu muhtemelen biliyorsunuzdur.

Ancak bu durum sadece sizinle sınırlı değil. OECD'nin yaptığı bir ankete göre, şu anda KOBİ'lerin sadece %20-30'u üretken yapay zeka kullanıyor.

Bunun nedenleri entegrasyon zorluklarından güvenlik tehditlerine kadar aralık gösterse de, herkes AI konusunda darboğazlarla karşılaşıyor gibi görünüyor. Ancak bu, küçük işletmelerin bekleyebileceği bir konu değil.

İşte nedeni:

❗️Sadece bir trendi kaçırmakla kalmıyor, rekabet gücünüzü de riske atıyorsunuz: Veri stratejisi karar vericilerinin %72'si , AI'yı benimsemeyen işlerin tamamen başarısız olacağı konusunda uyarıyor ve %54'ü, uygulamayı ertelemekle rekabet avantajlarını kaybedeceklerinden endişe duyuyor

❗️Her gün büyük bir “verimlilik kaybı” yaşıyorsunuz: AI kullanan iş profesyonelleri saat başına %59 daha fazla belge hazırlayabiliyor ve genel olarak AI’nın çalışanların genel verimliliğini %66’ya kadar artırdığı kanıtlanmıştır

❗️Yatırım getirisi (ROI) zaten kanıtlanmıştır (ve rakipleriniz bundan yararlanıyor): Kuruluşların %74'ü olgun AI uygulamalarından olumlu bir yatırım getirisi elde ettiğini bildiriyor; özellikle küçük işletmelerin %87'si AI'nın operasyonlarını ölçeklendirmelerine yardımcı olduğunu söylerken , %86'sı kâr marjında artış gördüğünü belirtiyor

❗️Takımınız bunu kullanmak istiyor: AI'nın yaygın işsizlik endişesine yol açacağına dair korkuların aksine, çalışanların %71'i AI'nın uygulanmasının aslında iş memnuniyetlerini ve kariyer gelişimlerini artırdığını belirtiyor

Tamam, artık bunu yapılacak şey olduğunu biliyorsunuz. Şimdi "nasıl" yapılacağına geçelim.

Teknik Altyapısı Olmayan Takımlar İçin AI'nın Gerçek Anlamı

Yapay zeka ile ilgili konuşmalar, sıradan iş kullanıcılarını uzaklaştıran teknik jargonlarla doludur.

Teknik bilgi sahibi olmayan takımlar, doğru yazılımı seçerken analiz yükü altında kalır. Sonuçta, takımınızı karıştıran ve günlük işlerinizi parçalayan birbirinden bağımsız araçlar (diğer adıyla araç dağınıklığı ) satın almış olursunuz.

Doğru araç, gereksiz karmaşayı ortadan kaldırmalı ve arka plandaki karmaşıklığı yönetmelidir. Teknik bir ekip olmadan AI'yı uygulamak isteyen bir takım için yaygın olarak kullanılabilen araçlara bir göz atalım:

Büyük dil modelleri ve sohbet robotları

Büyük dil modelleri, doğal dilde okuma, yazma, özetleme ve soru cevaplama becerilerine sahip, devasa miktarda metinle eğitilmiş sistemlerdir.

Uygulamada bu, takımınızın teknik becerilere ihtiyaç duymadan soru sorabileceği, içerik oluşturabileceği veya bilgileri özetleyebileceği anlamına gelir. Ancak iş amaçlı kullanılan genel sohbet robotları, iş bağlamınızı anlamadıkları için yetersiz kalır . Projelerinize, görevlerinize veya kurum içi bilgilerinize erişimi olmadan, izole bir şekilde çalışırlar.

Bu nedenle takımlar genellikle içeriği ayrı araçlara kopyalayıp yapıştırmak zorunda kalır ve bu da sürtüşmeyi ortadan kaldırmak yerine daha da artırır.

Gerçek değer, AI'nın gerçek işinize erişebildiğinde ortaya çıkar; böylece belirli görevlerle ilgili soruları yanıtlayabilir, gerçek güncellemeleri özetleyebilir ve genel girdilere değil, takımınızın bağlamına dayalı çıktılar üretebilir.

İşte ClickUp AI'nın da yer aldığı, AI'nın bağlamla ne kadar iyi çalıştığına dair bir örnek. ⬇️

Kod gerektirmeyen ş akışları ve otomasyonlar

Kod gerektirmeyen otomasyon, AI'yı ilginç bir şeyden kullanışlı bir şeye dönüştüren unsurdur.

Temelde, bu basit bir mantık sistemidir: bir şey olduğunda, araç bir eylem gerçekleştirir. Bu ş akışları üç bileşen kullanılarak oluşturulur: tetikleyiciler, koşullar ve eylemler.

Örneğin, bir görevin durumu değiştiğinde sistem otomatik olarak bir sonraki sorumluyu atayabilir, ilgili verileri güncelleyebilir veya doğru kişiyi bilgilendirebilir. Bu küçük otomasyonlar, sürekli manuel koordinasyon ihtiyacını ortadan kaldırır.

İş akışı otomasyonu olmadan takımlar, takip, güncelleme ve devir gibi tekrarlayan görevlere önemli miktarda zaman harcar. Otomasyon sayesinde bu süreçler tutarlı ve güvenilir hale gelir.

Anahtar, işleri yavaşlatan tekrarlayan işlemleri sistem üstlenirken, karar verme ve yaratıcı işleri takımınızın yapmaya devam etmesidir.

Sizin adınıza düşünerek hareket eden AI ajanları

AI ajanları, otomasyonun ötesindeki bir sonraki adımdır.

Bir temsilci, önceden tanımlanmış kuralları takip etmek yerine, ş akışlarınızda neler olup bittiğini gözlemleyebilir, bağlamı anlayabilir ve belirlediğiniz sınırlar dahilinde harekete geçebilir.

Bunu bir araçtan çok, yerleşik bir asistan olarak düşünün. Bir ajan, bir şeyin tıkanmış olduğunu tespit edebilir, eksik bilgileri fark edebilir veya görevler ve konuşmalar arasında kalıpları tanıyabilir. Bundan sonra, görevler atayarak, riskleri ortaya çıkararak veya bir sonraki adımı önererek devreye girebilir.

Aradaki fark ince ama önemli:

Otomasyon, belirli tetikleyicilere tepki verir

Temsilciler sürekli dikkatlerini verir

Bu, özellikle takımınız ve iş yükünüz büyüdükçe, manuel denetim ihtiyacının azalması ve gözden kaçan işlerin sayısının azalması anlamına gelir.

İşte ClickUp'tan, tanımlanmış yetenekleri ve kapsamı olan bir Süper Ajan örneği

📮 ClickUp Insight: İnsanların %21'i, iş günlerinin %80'inden fazlasını tekrarlayan görevlere ayırdıklarını söylüyor. Diğer %20'si ise tekrarlayan görevlerin günlerinin en az %40'ını tükettiğini belirtiyor. Bu, çalışma haftasının neredeyse yarısı (41%) stratejik düşünme veya yaratıcılık gerektirmeyen görevlere (takip e-postaları gibi 👀) ayrılıyor. KOBİ'ler için AI, her şeyi yavaşlatan o ekstra iş yükünü ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır. Video prodüksiyon şirketi path8 Productions , büyüme sürecinde bir dönüm noktasına geldi. İşler Smartsheet, Slack, Toggl ve Dropbox Paper arasında dağılmıştı. Yapımcılar, projeleri ilerletmek yerine sistemler arasında güncellemeleri kopyalamakla meşguldü. O karmaşanın üzerine AI eklemek yerine, sistemlerini yeniden inşa ettiler. Her şeyi ClickUp’ın Küçük İşletme Paketi içinde bir araya getirerek, AI, otomasyon ve ş akışlarının gerçekten birlikte çalışabileceği bağlantılı bir Çalışma Alanı oluşturdular. ⚡ Etkisi Planlama, mesajlaşma ve zaman takibi arasında gerçek zamanlı görünürlük

6 araç, tek bir birleşik Çalışma Alanı ile değiştirildi

Takım toplantılarına hazırlık için harcanan zaman %60 azaldı (30–60 dakikadan ~10 dakikaya)

ClickUp'ın desteğiyle 8 haftadan kısa sürede tam olarak devreye alındı Kurucu Pat Henderson'dan dinleyin. 👇🏼

Takımınızın AI Hazırlığını Nasıl Değerlendirirsiniz?

Takımların AI'yı benimserken yaptıkları tek büyük hata nedir? Dağınık, tanımlanmamış süreçlerin üzerine yeni teknolojiyi eklemeye çalışmak.

Çünkü AI, dağınık süreçleri düzeltmez. Onları ortaya çıkarır.

İşiniz e-posta konuları, elektronik tablolar ve birbirinden bağımsız uygulamalar arasında dağınık durumdaysa, takımınız zaten bağlam dağınıklığı ile uğraşıyor demektir. İnsanlar saatlerce bilgi aramakla, birbirinden bağımsız uygulamalar arasında geçiş yapmakla ve aynı güncellemeleri birden fazla yerde tekrarlamakla uğraşıyor.

Bu ortamda, AI'nın iş yapabileceği güvenilir bir şey yoktur. :

Net bir şekilde tanımlanmamış olanı otomasyonla işleyemez

Parçalanmış verilerden içgörü üretemez

Ayrıca, ş akışlarınız birbirine bağlantı kurmamışsa, bu süreçlerin yürütülmesini sağlayamaz.

AI'nın fayda sağlayabilmesi için işinizin yapılandırılmış ve merkezileştirilmiş olması gerekir. AI'nın yardımcı olup olmayacağını veya sadece daha fazla karmaşaya yol açıp açmayacağını belirleyen şey budur.

Bunu yapmak için, şu üç boyutta hazırlık durumunuzu değerlendirin:

Süreç netliği: Tekrarlanabilir ş akışlarınızı adım adım tanımlayabilirsiniz, böylece sistem yapılacakları tam olarak bilir

Veri erişilebilirliği: Bilgileriniz, farklı çözümler arasında dağınık halde değil, tek bir Çalışma Alanı'nda bulunur

Takım açıklığı: Takımınız yeni teknolojiyi işlerine yönelik bir tehdit olarak değil, yararlı bir araç olarak görüyor

İşte size yardımcı olacak bir İhtiyaç Değerlendirme Şablonu:

Ücretsiz şablonu edinin ClickUp'ın İhtiyaç Değerlendirme Şablonu ile bilinçli kararlar alın ve kaynakları etkin bir şekilde tahsis edin

👉🏽 Elimizde daha fazla kaynak var! Küçük İşletmeler için AI Kılavuzumuz, ş akışlarınızda karmaşıklığı azaltmak için AI'yı nasıl kullanacağınızı ayrıntılı olarak anlatıyor.

Teknik Ekibi Olmayan Takımların AI ile Otomasyon Yapabileceği Gerçek Görevler

Boş bir ekrana bakarak bu teknolojinin sizin rolünüz için tam olarak ne yapması gerektiğini anlamaya çalışmak sinir bozucu olabilir.

Aslında, küçük işletmelerin AI'ya erişimde bir sorunu yok. Peki ya bunu gerçek iş akışlarına uygulamak? İşte bu zor bir iş.

Böylece araç orada, yeterince kullanılmadan dururken, takımınız aynı manuel işi yapmaya devam ediyor:

Rutin güncellemeleri ve raporları bir araya getirme

E-postaları sıfırdan hazırlama

Kararları bulmak için uzun konu dizilerini okumak

Değişim, AI'nın günlük işlerinizdeki belirli darboğazlara uygulandığında gerçekleşir.

Nereden başlamalı: hemen uygulayabileceğiniz pratik kullanım örnekleri

Değerini görmek için karmaşık bir kurulum gerekmez. Takımınızın tekrar tekrar yaptığı manuel süreçleri otomasyonla otomatikleştirerek başlayın:

İlk taslakları yazma : Boş bir sayfadan başlamak yerine toplantı özetleri, proje özetleri ve e-posta yanıtları oluşturun

Gelen talepleri önceliklendirme : Gelen gönderileri veya mesajları okuyun ve içeriğe veya önceliğe göre doğru kişiye yönlendirin

Uzun konuları özetleme : Her mesajı okumadan uzun konuşmalardan kararları, eylem ögelerini ve engelleri ayıklayın

Proje durumlarını güncelleme: Görevler genelindeki faaliyetleri inceleyin ve dikkat edilmesi gerekenleri, risk altındaki unsurları ve tamamlananları vurgulayın

👋🏾 Demosu mu istiyorsunuz? ClickUp'ın kurucusu ve CEO'su Zeb Evans'a göre, kesinlikle denemeniz gereken tek AI kullanım örneği budur. Ambient Agents tarafından desteklenen canlı zekayla tanışın!

Sizi yönlendirecek bir BT departmanı olmadan karmaşık yazılım platformlarını değerlendirmek imkansız gibi görünebilir.

Teknoloji yığınınıza beşinci bir nokta çözümü ekleyerek, istemeden de olsa AI yayılımına neden olursunuz. Bu, kuruluşunuzun AI ayak izi üzerinde herhangi bir denetim, strateji veya kontrol olmaksızın AI araçlarının plansız bir şekilde çoğalması anlamına gelir.

Sonuç ne mi? Takımınız, yeni bir oturum açma işlemi, yeni bir veri silosu ve bakımı gereken yeni bir sistemle uğraşmak zorunda kalır.

Buradaki rekabet avantajı, teknoloji yığınınızı konsolide etmenize ve teknik yapılandırma ihtiyacını ortadan kaldırmanıza yardımcı olan bir AI'dır. Yazılımı değerlendirirken şu soruları sorun:

Değerlendirilmesi Gerekenler Sorulması Gereken Sorular İdeal Durum Yerel entegrasyonlar Ayrı bir uygulamaya veya oturum açmaya ihtiyacımız var mı? Uygulamayı kullanışlı hale getirmek için içine veri kopyalıyor muyuz? Uygulama, işin zaten yapıldığı yerde mevcut mu? Takım, uygulamayı doğal olarak her gün kullanacak mı? AI, ekstra araçlara veya zorluklara gerek kalmadan ş akışınıza (görevler, belgeler, sohbet) doğrudan entegre edilir Bağlam farkındalığı Projelerimizi, görevlerimizi ve konuşmalarımızı anlıyor mu? Bağlamı yapıştırmamıza gerek kalmadan soruları yanıtlayabiliyor mu? Gerçek işi mi yoksa genel çıktıları mı yansıtıyor? Engelleri veya ilerlemeyi doğru bir şekilde tespit edebiliyor mu? AI, gerçek Çalışma Alanı verilerini kullanarak manuel giriş yapmanıza gerek kalmadan doğru ve alakalı yanıtlar verir Kod gerektirmeyen kullanılabilirlik Teknik bilgisi olmayan bir kullanıcı bunu hızlı bir şekilde kurabilir mi? Ş Akışları kodlama veya komut dosyası yazımı gerektirir mi? Sorunları kendimiz düzeltebilir veya ayarlamalar yapabilir miyiz? Bunun için sürekli teknik destek gerekecek mi? Takımdaki herkes, geliştiricilerin yardımı olmadan ş akışlarını kurabilir ve yönetebilir Ş Akışına gerçek etki Bu, aslında hangi görevi ortadan kaldırıyor? Adımları azaltıyor mu yoksa sadece bir kısmı hızlandırıyor mu? Çıktılar, yoğun bir düzenleme gerektirmeden kullanılabilir mi? Bir sonraki adımları otomatik olarak tetikliyor mu? Bu araç, tekrarlayan işleri ortadan kaldırır ve takım genelinde manuel koordinasyonu azaltır Yığın konsolidasyonu Bu, halihazırda ücretini ödediğimiz araçların yerini alabilir mi? Uygulama arasında geçişi azaltır mı? Ş Akışımızı basitleştirir mi? Entegrasyonları veya abonelikleri ortadan kaldırabilir miyiz? Daha az araç, daha az entegrasyonlar ve daha basit, daha bağlantılı bir sistem

İlk AI Ş Akışlarınızı Adım Adım Nasıl Kurarsınız?

Sıfırdan otomasyonlu bir süreç oluşturmak, yeni başlayanlar için göz korkutucu gelebilir.

Uygulamayı erteliyorsunuz ve rahat manuel alışkanlıklarınıza geri dönüyorsunuz. Algılanan öğrenme eğrisi, gelecekte saatlerce iş yapmaktan zaman kazanmanızı engelliyor.

Bir Birleştirilmiş AI Çalışma Alanı olarak ClickUp, projelerinizi, belgelerinizi, sohbetlerinizi, gösterge panellerinizi ve ş akışlarınızı tek bir platformda bir araya getirir.

Bu, AI'nın kenarda durmadığı anlamına gelir. ClickUp Brain, takımınızın işlerini yapmak için kullandığı verilere erişimle birlikte ş akışlarınıza doğrudan entegre edilmiştir. Görevleri görebilir, konuşmaları anlayabilir, belgelere başvurabilir ve yürütme akışı içinde çalışabilir.

Aslında benimsemeyi sağlayan şey budur. AI sisteme entegre edildiğinde, "kullanmak" için ekstra bir adım gerekmez.

Kopyala-yapıştır bağlamı yok. İster güncellemeler oluşturmak, ister faaliyetleri özetlemek, ister görevleri ilerletmek olsun, bu süreç işin bir parçası haline gelir.

İşte ClickUp'tan hızlıca kurabilirsiniz üç pratik akışı; her biri otomasyon, AI ve temsilci odaklı yürütmeyi bir araya getiriyor.

1. Görev durumlarını otomasyonla otomatikleştirerek manuel takip işlemlerini ortadan kaldırın

En yaygın darboğazlardan biri, durumları manuel olarak güncellemek ve görevlerdeki ilerlemeyi takip etmektir. ClickUp'taki basit bir otomasyon ile bunu ortadan kaldırabilirsiniz.

Manuel görev güncellemelerini otomatikleştirmek için ClickUp'a "ne zaman-o zaman" otomasyon tetikleyicileri ekleyin

Nasıl ayarlanır:

Listeye veya Alanınıza gidin ve Otomasyonlar'ı açın “Otomasyon Oluştur” seçeneğine tıklayın Şu gibi bir tetikleyici seçin: Durum "İnceleniyor" olarak değiştiğinde Durum "İnceleniyor" olarak değiştiğinde Bir eylem ekleyin, örneğin: Bir sonraki sahibi atayın (örn. gözden geçiren veya yönetici) Durumu bir sonraki aşamaya değiştirin Bir bildirim veya yorum gönderin Bir sonraki sorumluyu (ör. gözden geçiren veya yönetici) atayın Durumu bir sonraki aşamaya geçirin Bildirim veya yorum gönderin

Örnek iş akışı: Bir görev "Tamamlandı" olarak işaretlendiğinde → otomatik olarak kalite kontrol (QA) atayın → gözden geçiren kişiyi bilgilendirin

ClickUp'a AI alanları eklediğinizde, AI bu kısmı kendi başına halleder. Nasıl çalıştığını izleyin. 👇🏼

Haftalık güncellemeler ve durum raporları, bilgileri birden fazla yerden toplamayı gerektirdiği için zaman alıcıdır. İşte bu noktada ClickUp Brain devreye girer.

Nasıl ayarlanır:

Projenizin bulunduğu bir Liste, Klasör veya Alan açın @ kullanarak Brain'den bahsetme Şunları yapmasını isteyin: Son etkinlikleri özetleyin Tamamlanan işleri vurgulayın Engelleyici faktörleri veya riskleri belirleyin Son etkinlikleri özetleyin Tamamlanan işleri öne çıkarın Engelleri veya riskleri belirleyin

Bunu ClickUp belge, ClickUp sohbet veya ClickUp görev içinde de çalıştırarak yapılandırılmış güncellemeler oluşturabilirsiniz.

Örnek komut: “Tamamlanan öğeler, engeller ve sonraki adımlar dahil olmak üzere bu haftaki tüm görev güncellemelerini özetleyin.” Raporları sıfırdan oluşturmak yerine, AI tarafından oluşturulan özetleri gözden geçirip iyileştirirsiniz. Zamanla bu, durum raporlaması için ön tanımlı iş akışınız haline gelir.

3. Süper Ajanları kullanarak işleri izleyin ve tetikleyici eylemler tetikleyin

ClickUp'taki Süper Ajanlar ile ş akışlarını hızlandırın

Otomasyonlar kurallara uyar. ClickUp'taki Süper Ajanlar ise kurallara uymayan her şeyi halleder .

Bunlar, Çalışma Alanınızda yapılandırabileceğiniz ve tanımladığınız koşullara göre etkinlikleri izleyen kod gerektirmeyen ajanlardır. Bir kez kurulduktan sonra, özerk bir şekilde çalışır, görevleri, belgeleri ve konuşmaları sürekli olarak gözlemler ve bu koşullar karşılandığında harekete geçer; örneğin, durmuş işleri işaretler, eksik ayrıntıları ortaya çıkarır veya bir sonraki adımı tetikler.

Nasıl ayarlanır:

Super Agent Builder'ı açın ve yeni bir ajan oluşturun Ajanın hedefini ve talimatlarını sade bir dille tanımlayın (neleri izlemesi ve nasıl davranması gerektiği) İzlemesi gereken alanları, klasörleri veya listeleri seçerek kapsamı belirleyin Temsilcinin başvurması gereken görevler, belgeler ve konuşmalar gibi doğru bağlam ve kaynakları sağlayın Arayacağı koşulları veya kalıpları tanımlayın; örneğin, durmuş görevler, eksik bilgiler veya bloklanmış işler gibi. Bu koşullar karşılandığında gerçekleştirilmesi gereken eylemleri yapılandırın; örneğin: yorum yazma veya sorunu işaretleme, sorumlu kişiyi bilgilendirme veya uyarma, ya da takip görevleri veya sonraki adımlar oluşturma Ajanı küçük bir ş akışında test edin ve geniş çapta kullanıma sunmadan önce talimatlarını iyileştirin

Örnek: Görev 3 gündür güncellenmedi → temsilci bunu işaretler → görev sahibine bildirim gönderir → gerekirse takip görevi oluşturur

Super Agent'ı nasıl oluşturacağınızı ve kullanacağınızı öğrenmek için bu videoyu izleyin:

İlk AI ş Akışıyla ilgili kısa not

Her şeyi bir anda otomasyonla otomatikleştirmenize gerek yok. Durum güncellemeleri, görev devirleri veya onaylar gibi sürekli zaman kaybına neden olan tekrarlanabilir bir ş Akışıyla başlayın.

Bugün nasıl işlediğini haritalandırın. Ardından sistemi katmanlara ayırın:

Otomasyonlar 'ı kullanarak, sahip atama veya görevleri ilerletme gibi öngörülebilir adımları yönetin

AI 'yı kullanarak gerçek faaliyetlerden özetler, güncellemeler veya ilk taslaklar oluşturun

Super Agents'ı kullanarak ş akışını izleyin ve bir sorun ya da eksiklik olduğunda adımları tamamlayın

Bir kez oluşturun, küçük bir görev grubu üzerinde test edin ve takımınızın onu nasıl kullandığına göre iyileştirin. Ardından, bir sonraki ş Akışı için aynı modeli tekrarlayın.

Teknik Ekibi Olmayan Takımların Sık Yaptığı AI Hataları

Küçük işletmeler genellikle net bir yönetişim stratejisi olmadan yeni teknolojilere aceleyle atılırlar.

Hassas şirket verilerini harici üçüncü taraf modellere ifşa etme riskiyle karşı karşıya kalırsınız. Takımlar, oluşturulan içeriği inceleme yapmadan otomatik olarak yayınlar; bu da utanç verici hatalara ve müşteri güveninin sarsılmasına yol açar.

Aşağıdaki yaygın uygulama tuzaklarından kaçının:

Her şeyi aynı anda yenilemek: Her süreci aynı anda otomasyonla otomatikleştirmeye çalışmak tükenmişliğe yol açar

Teknik araçların seçimi: Gizlice API anahtarları veya geliştirici desteği gerektiren yazılımlara güvenmek

Veri kalitesini göz ardı etmek: Dağınık ve birbirinden kopuk bilgilerden mükemmel sonuçlar beklemek

İnsan denetimini atlama: Üretilen taslakları, üslup veya doğruluk kontrolü yapmadan yayınlama

Kurulumu nihai olarak kabul etmek: İşletmenizde meydana gelen değişikliklere göre komut istemlerini ve ş akışlarını ayarlamamak

ClickUp Avantajı: AI öncelikli olmak, her şeye güvenlik öncelikli bir yaklaşım benimsemek anlamına da gelir. ClickUp, SOC 2, ISO 27001, GDPR uyumluluğu ve HIPAA hazırlığı gibi güvenilir standartlara göre geliştirilmiştir ve verilerinizin nasıl depolandığı, erişildiği ve korunduğu konusunda sıkı kontroller uygular. Bu, AI'ya da uzanır. Yani: ClickUp AI, Çalışma Alanı verilerinizle eğitim yapmaz

AI ortakları, sözleşme gereği verilerinizi saklamamalıdır

Modellerle yapılan paylaşım sınırlıdır ve işleme sonrasında silinir

AI, verileriniz üzerinde eğitim yapmak yerine bağlam içi öğrenme yöntemini kullanarak çalışır Çalışma Alanı verileriniz güvenlikte kalır, AI özellikleri kontrollü ortamlarda çalışır ve bilgileriniz izinsiz olarak harici modelleri eğitmek için kullanılmaz. ClickUp'ta gizlilik ve güvenlik, ayrıntılı izinlerle başlar ve AI modellerine kadar uzanır

Teknik Uzmanlık Olmadan AI Başarısını Ölçme

Karmaşık analizler olmadan yeni yazılımların yatırım getirisini kanıtlamak imkansız gibi görünüyor.

Yöneticiler için gerçek iş etkisi görünmez kaldığı için yararlı araçları terk ediyorsunuz. Somut veriler olmadan maliyeti haklı çıkaramazsınız.

Şu gözlemlenebilir göstergeleri izleme:

Kazanılan zaman: Uygulama öncesinde ve sonrasında belirli bir görevin ne kadar sürdüğünü takip edin

Çıktı hacmi: Aynı zaman aralığında üretilen rapor veya yanıtlardaki artışı hesaplayın

Hata azaltma: Kaçırılan devretme ve unutulan takip işlemlerindeki düşüşü izleyin

Takım tarafından benimsenme: Takımın bu özellikleri gerçekten günlük olarak kullanıp kullanmadığını gözlemleyin

Ş Akışı genişlemesi: Takım üyelerinin bu modeli yeni sorunlara uygulamaya başladıklarında bunu not edin

ClickUp nasıl yardımcı olur?

ClickUp Gösterge Panelleri ile karmaşık verileri görselleştirin ve ClickUp Brain'den bunları sizin için anlamlandırmasını isteyin

Yukarıdaki göstergeleri izlerken, kod gerektirmeyen ClickUp gösterge panellerini kullanarak takımınızın performansını anında görselleştirebilirsiniz.

50'den fazla özel kart ve AI özetleri ile, yeni teknolojinin takımınıza tam olarak kaç saat kazandırdığını net bir şekilde göstermenize yardımcı olur. Liderlik ekibi, verimlilik ve üretkenlikteki artışın yadsınamaz kanıtını görür. 🤩

AI kullanımını daha ayrıntılı olarak anlamak istiyorsanız, agentic analytics size tam olarak kaç ajanın aktif olduğunu, hangilerinin en iyi performansı gösterdiğini ve kaç dönüm noktasının aşıldığını gösterir.

Agentic Analytics verileriyle AI ve ajanlarınızın nasıl kullanıldığını anlayın

Otomasyonlu Çalışma Alanınızı Bugün Oluşturun

Çoğu küçük işin sorunu araçlarla ilgili değildir. Onların sorunu sistemlerle ilgilidir.

İşler çeşitli uygulamalara dağılmış durumda, süreçler insanların kafasında kalıyor ve koordinasyon, her şeyi yavaşlatan gizli bir yük haline geliyor.

ClickUp İş Süreçleri, bu sorunu farklı bir şekilde çözmek için geliştirilmiştir.

Görevlerinizi, belgelerinizi, sohbetlerinizi, gösterge panellerinizi ve AI'yı tek bir sistemde bir araya getirerek, takımınıza planlama, uygulama ve uyum içinde kalma imkanı sunar. Otomasyonlar öngörülebilir işleri halleder. AI, anlamanıza ve üretmenize yardımcı olur. Süper Ajanlar ise her şeyin yolunda gitmesini sağlar.

İşte değişim burada gerçekleşiyor.

Daha fazla yazılıma ihtiyacınız yok. İşe yarayan bir sisteme ihtiyacınız var. 🚀

Teknik Takım Olmadan AI Kullanımı Hakkında Sık Sorulan Sorular

Basit otomasyon, belirli eylemleri tetikleyici olarak belirlediğiniz sabit kuralları izler. Yapay zeka ise bağlamı yorumlar, yeni içerik üretir ve açıkça programlanmamış kararlar alır.

Evet, bilgileri platform içinde tutan kurumsal düzeyde güvenlik ve rol tabanlı izinlere sahip araçları seçerseniz. Örneğin, ClickUp sorguları Çalışma Alanı ortamında işler, böylece verileriniz izniniz olmadan asla harici modellere gönderilmez.

Çoğu takım, tek bir çalışma oturumu içinde ilk otomasyonlu ş Akışı kurup bundan faydalanmaya başlayabilir. Anlamlı sonuçlar genellikle birkaç haftalık tutarlı günlük kullanımın ardından ortaya çıkar.