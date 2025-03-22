SaaS Konsolidasyonu Nedir? Maliyetleri Azaltmayı ve Verimliliği Artırmayı Öğrenin

Nasıl oldu da sayısız yazılım aracına bağımlı hale geldiniz?

Her şey küçük başlar: analitik için bir uygulama, işbirliği için başka bir uygulama, proje izleme için bir uygulama. Farkına bile varmadan, düzinelerce SaaS aracını kullanıyor, sürekli sekmeler arasında geçiş yapıyor ve neredeyse hiç kullanmadığınız özellikler için para ödüyorsunuz.

Takımınız iş yerine yazılımları kullanmakla daha fazla zaman harcıyor, BT ekibi güvenlik riskleriyle uğraşıyor ve maliyetler artmaya devam ediyor.

Bu, SaaS yayılımıdır. Kontrol edilmezse, verimliliği düşürebilir, karar vermeyi yavaşlatabilir ve bütçenizi tüketebilir.

Çözüm: SaaS konsolidasyonu, temel araçlarınızı tek bir çatı altında toplayan, gereksiz maliyetleri azaltan ve takımınızın daha hızlı ve verimli çalışmasına yardımcı olan daha akıllı ve modern bir yaklaşımdır.

Konsolidasyonun neden geleceğin çözümü olduğunu ve işinizde bu geçişi nasıl gerçekleştirebileceğinizi inceleyelim.

⏰ 60 saniyelik özet SaaS konsolidasyonu, bağımsız yazılım araçlarının sayısını azaltarak veya bunları daha az sayıda, daha kapsamlı platformlarla entegre ederek veya değiştirerek gerçekleştirilen süreçtir

İşletmelerin maliyetleri düşürmesine, verimliliği artırmasına, güvenliği güçlendirmesine, işbirliğini kolaylaştırmasına ve takımlar arasında bağlam değiştirmeyi azaltmasına yardımcı olur

SaaS araçlarınızı konsolide etmek ve organizasyonel verimliliği artırmak istiyorsanız, mevcut araçlarınızı denetleyerek, hepsi bir arada bir çözümü değerlendirerek, kesintiye uğramadan geçiş ve entegrasyon gerçekleştirerek, iş akışlarını otomasyon ve ölçeklendirme için optimize ederek başlayın

ClickUp , proje yönetimi, belgeler, hedefler, otomasyon ve sohbeti tek bir yapay zeka destekli platformda birleştiren, iş için her şeyi içeren bir uygulamadır (birden fazla SaaS şirketi ve aracı arasında geçiş yapmak için mükemmel bir çözüm)

SaaS Konsolidasyonu Nedir?

SaaS konsolidasyonu, bir işletmenin kullandığı bağımsız hizmet olarak sunulan yazılım (SaaS) uygulamalarının sayısını, bunları daha az sayıda ve daha kapsamlı platformlarla entegre ederek veya değiştirerek azaltma sürecidir.

Her biri kendi aboneliği, oturum açma bilgileri ve öğrenme eğrisi olan düzinelerce özel aracı yönetmek yerine, teknoloji yığınını birden fazla fonksiyonu kapsayan merkezi çözümlerde birleştirin.

Bir kuruluş içinde SaaS konsolidasyonu şu anlama gelir:

İşletme sahipleri için : Merkezi verilerle maliyetleri düşürün, gereksiz araçları azaltın ve daha iyi kararlar alın

BT liderleri için : Daha güçlü güvenlik, iyileştirilmiş uyumluluk ve kolaylaştırılmış tedarikçi yönetimi

Takımlar için: Daha az uygulama yorgunluğu, daha az bağlam geçişi ve daha sorunsuz, daha : Daha az uygulama yorgunluğu, daha az bağlam geçişi ve daha sorunsuz, daha verimli iş akışları

🔍 Biliyor muydunuz? Harvard Business Review'a göre, ortalama bir bilgi çalışanı günde 1.200 kez farklı uygulamalar ve web siteleri arasında anahtar değiştirerek haftada dört saatlik şok edici bir verimlilik kaybına neden oluyor. Her yıl, sekmeler arasında geçiş yapmak için harcadığınız zaman, bir aylık iş kaybına neden oluyor ve bunun sonucunda: Zihinsel yorgunluk : Gereksiz : Gereksiz bağlam değişiklikleri odaklanmayı ve enerjiyi tüketir

Daha yavaş karar alma : Önemli veriler farklı araçlara dağılmış durumda, bu da hızlı hareket etmeyi zorlaştırıyor

Daha yüksek hata oranları: Sürekli uygulama değiştirme, hatalara ve yanlış iletişime yol açar

İşletmeler Neden SaaS Konsolidasyonuna Yöneliyor?

Maliyet azaltma : Kimse neredeyse hiç kullanmadığı bir dizi araç için para ödemek istemez. İşletmeler, paradan tasarruf etmek ve yazılımlarından daha fazla değer elde etmek için gereksiz uygulamaları ve SaaS satıcılarını terk ediyor

Verimlilik düşer: Her görev için farklı bir uygulama gerektiğinde işler uzar, kararlar gecikir ve veriler karışır

BT takımları aşırı yüklenmiş durumda : Birden fazla yazılım sözleşmesini, güvenlik risklerini ve uyumluluk sorunlarını yönetmek tam zamanlı bir iştir (ve hiç de eğlenceli değildir)

Verimlilik düşüşte : Uygulamalar arasında sürekli geçiş mi yapıyorsunuz? Bu "anahtar vergisi" zamanla birikir, odaklanmanızı bozar ve her hafta saatlerinizi boşa harcar

SaaS işlemleri yönetilmesi daha zordur : BT ve operasyon takımları uygulama kullanımını izlemek, iş akışlarını otomatikleştirmek ve kimin neye erişimi olduğunu takip etmekte zorlanıyor : BT ve operasyon takımları uygulama kullanımını izlemek, iş akışlarını otomatikleştirmek ve kimin neye erişimi olduğunu takip etmekte zorlanıyor (daha iyi SaaS işlemleri şöyle görünür)

İşbirliği için yükseltme gerekiyor : Dağınık araçlar, dağınık konuşmalar demektir. Her şeyi tek bir platformda bir araya getirmek, takımların uyumlu çalışmasını ve işlerin ilerlemesini sağlar

Geliştirilmiş güvenlik: SaaS konsolidasyonu, saldırı yüzeyini azaltarak yetkisiz erişimi ve veri ihlallerini zorlaştırarak güvenlik durumunuzu güçlendirir

📮ClickUp Insight: Bağlam değiştirme, takımınızın verimliliğini sessizce azaltıyor. Araştırmalarımız, işteki kesintilerin %42'sinin platformlar arasında geçiş yapmak, e-postaları yönetmek ve toplantılar arasında gidip gelmekten kaynaklandığını gösteriyor. Bu maliyetli kesintileri ortadan kaldırabilseydiniz ne olurdu? ClickUp, iş akışlarınızı (ve sohbetlerinizi) tek bir akıcı platformda birleştirir. AI destekli özellikler bağlamı bağlantılı, aranabilir ve yönetilebilir tutarken, sohbet, belgeler, beyaz tahtalar ve daha fazlasından görevlerinizi başlatın ve yönetin!

Etkili SaaS Konsolidasyon Stratejileri

Çok fazla araç, takımları daha verimli hale getirmek yerine yavaşlatabilir. Bunu önlemek için, iş akışlarını kesintiye uğratmadan SaaS'ı konsolide etmek için bazı stratejiler:

Gizli araçları ortaya çıkarın: Yeniden gereksinim duyulan, yeterince kullanılmayan veya unutulan araçları belirlemek için tam bir SaaS denetimi gerçekleştirin. Muhtemelen aynı sorunu çözen birden fazla uygulama veya kimsenin kaydolduğunu hatırlamadığı abonelikler bulacaksınız

Her aracı bir iş hedefine bağlayın : Bir platformun gelir, verimlilik veya güvenliğe katkıda bulunup bulunmadığını belirleyin. Katkıda bulunmuyorsa, kaldırılması gerekir

Mevcut yatırımları en üst düzeye çıkarın : Yeni bir araç almadan önce mevcut yığınınızın ihtiyacı karşılayıp karşılamadığını değerlendirin. SaaS pazarı, genellikle bağımsız uygulamaların (ClickUp gibi) yerini alan çok işlevli platformlarla doludur

Kullanılmayan lisansları ortadan kaldırın : Bir araç 50 koltuğa sahip ancak yalnızca 15 aktif kullanıcı varsa, ölçeği küçültün. SaaS sektöründeki birçok satıcı daha büyük sözleşmeler yapmaya çalışır, ancak kararınızı kullanım verileri belirlemelidir

Tedarik süreçlerini kolaylaştırın : Yeni SaaS hizmetleri için net bir onay süreci uygulayın. Her takım kendi araçlarını seçtiğinde, bu durum yinelemelere, entegrasyon sorunlarına ve bütçe israfına yol açar

Tedarikçi çakışmalarını azaltın : Mümkün olduğunda yazılım sağlayıcılarını birleştirin. Birden fazla çözüm sunan tek bir tedarikçi, genellikle daha iyi fiyatlandırma, daha az güvenlik riski ve daha sorunsuz entegrasyonlarla sonuçlanır

Çapraz fonksiyonlu platformlara yatırım yapın: Mümkün olduğunda birden fazla takım ve departmana hizmet eden araçlara öncelik verin. Merkezi platformlar parçalanmayı azaltır, işbirliğini geliştirir ve BT yönetimini basitleştirir

💡 Profesyonel İpucu: Konsolidasyon kararları vermeden önce bir "SaaS Değer Puanı" matrisi oluşturun. Her araç için basit bir puan hesaplayın: (Haftalık olarak kullanan takımın yüzdesi × iş etkisi derecesi [1-5]) ÷ aylık maliyet. Bu metrik, maliyete göre en fazla değeri sağlayan araçları belirlemenize yardımcı olur.

SaaS yığınınızı konsolide etmek, gereksiz işlemleri azaltmak ve verimliliği artırmakla ilgilidir.

İşte size yardımcı olacak adım adım kılavuz 👇

Herhangi bir değişiklik yapmadan önce, teknoloji yığınınızda neler olduğuna dair net bir resme ihtiyacınız vardır. En son isteyeceğiniz şey, farkında olmadan gereksiz veya yeterince kullanılmayan SaaS uygulamaları biriktirmek ve bu da gereksiz maliyetlere ve verimsiz teknoloji yatırımlarına yol açmaktır.

Anahtar eylemler: ✅ Kapsamlı bir envanter oluşturun: Bu, BT, satış, pazarlama, İK, finans vb. tüm departmanlarda kullanılan tüm SaaS araçları içindir (çoğu takım, sahip oldukları araçların sayısının farkında değildir) ✅ Kullanım verilerini analiz edin: Bu araçlar ne sıklıkla kullanılıyor? Kimler kullanıyor? Anahtar özellikler gerçekten kullanılıyor mu, yoksa takımlar bunları başka bir aracın zaten sağladığı temel fonksiyonlar için mi kullanıyor? ✅ Güvenlik, uyumluluk ve yönetişim risklerini gözden geçirin: Tüm araçlar yasal ve güvenlik gereksinimlerini karşılıyor mu? Gölge BT satın alımları güvenlik açıkları yaratıyor mu? SaaS sağlayıcıları, riskleri önlemek için uyumluluk standartlarınıza uymalıdır

📌 Örnek: Pazarlama ekibiniz takım iletişimi için Slack, belge depolama için Google Drive ve kampanya planlama için Notion kullanıyorsa, yerleşik sohbet, belge ve proje yönetimi özelliklerine sahip tek bir platformda ( ClickUp gibi) birleştirerek işbirliğini kolaylaştırabilir, araç değiştirmeyi azaltabilir ve SaaS giderlerini düşürebilirsiniz.

Daha fazla bilgi: Her Türlü Proje için Ücretsiz Proje Yönetimi Şablonları

2. Hepsi bir arada çözümü değerlendirin

Şişirilmiş SaaS ürünleri, takımların hızını yavaşlatmaya yeter. İşletmeler, birden fazla aracı bir araya getirmek yerine, işlevsellikten ödün vermeden iş akışlarını birleştiren hepsi bir arada yazılımlara yöneliyor.

Geçiş yapmadan önce sormanız gereken sorular: ✅ Önemli özellikleri kaybetmeden birden fazla aracın yerini alabilir mi? Gerçek bir hepsi bir arada platform, eklentilere gerek kalmadan proje yönetimi, belge işbirliği, otomasyon ve raporlama işlemlerini gerçekleştirmelidir ✅ Mevcut sistemlerinizle sorunsuz bir şekilde entegre oluyor mu? Araçları değiştirmek, operasyonel verimliliği bozmamalıdır. Güçlü bir platform, iş akışının sürekliliğini sağlamak için CRM, ERP ve iletişim araçlarınızla sorunsuz bir şekilde bağlantı kurmalıdır ✅ Güvenlik ve yönetişimi geliştirir mi? Parçalı SaaS çözümlerinde erişimi yönetmek riski artırır. Rol tabanlı izinler, denetim izleri ve kurumsal düzeyde güvenlik, daha iyi veri güvenliği için standart hale gelmelidir ✅ İşiniz büyüdükçe ölçeklenebilir mi? Platform artan kullanıcı, iş akışı ve otomasyon ihtiyaçlarını destekleyemezse, kısa vadeli bir çözüm uzun vadeli bir soruna dönüşür. Yığınınızı geleceğe hazır hale getirmek, daha sonra pahalı geçiş işlemlerini önler

Konuşmaları takip edememe ve bağlantısız verilerle uğraşma sorunu, SaaS sektöründe uzun süredir devam eden bir sorundur.

Paketleme kavramı bu ihtiyaçtan doğmuştur. Ancak paketleme, öncelikle birden fazla ürün veya hizmetin birleştirilerek tek bir fiyata satıldığı bir fiyatlandırma stratejisidir. Odak noktası, birleşik bir kullanıcı deneyimi yaratmak değil, parasal değerdir. Paketleme, ürünlerin derinlemesine entegre olduğu veya uyumlu bir sistem olarak birlikte çalışmak üzere tasarlandığı anlamına gelmez.

📌 Örnek: Microsoft Office, Word, Excel ve PowerPoint'i bir paket olarak sunar, ancak her araç bağımsız olarak çalışır.

"Hepsi bir arada" iddiaları, gerçek birleşmeyi tanımlayan derin entegrasyon ve sorunsuz deneyimden yoksun oldukları için, genellikle paket ürünler için doğru değildir.

İşte burada süper bir uygulama oyunun kurallarını değiştirebilir. Bu sadece bir araç koleksiyonu değildir; ürün tasarımıyla ilgilidir ve yakınsamanın sonucudur. Birden fazla işlevselliği tek bir entegre platformda birleştirir.

📌 Örnek: ClickUp (görevleri, belgeleri, sohbeti, hedefleri ve daha fazlasını tek bir platformda birleştirir).

3. Geçiş yapın ve entegre edin

Doğru platformu seçmek işin sadece yarısıdır. Sorunsuz bir geçiş, geçişin verimliliği artırıp artırmayacağını veya operasyonları aksatıp aksatmayacağını belirler.

Bunu sağlamak için: ✅ Önce yüksek etkili araçlara öncelik verin: Günlük iş akışları üzerinde en büyük etkiye sahip olan, genellikle proje yönetimi, iletişim ve belge depolama gibi en sık kullanılan uygulamalarla başlayın ✅ Geçişten önce veri bağımlılıklarını haritalayın: Hangi araçların paylaşılan veri kaynaklarına (ör. CRM'ler, analiz platformları) bağlı olduğunu belirleyin ve bu bağlantıların geçişten sonra korunmasını veya iyileştirilmesini sağlayın ✅ Verileri stratejik olarak dışa aktarın, temizleyin ve içe aktarın: Eski dosyaları, yinelenen kayıtları ve kullanılmayan iş akışlarını kaldırın. Her şeyi bir kerede değiştirmek yerine, departmanlar arasında kademeli olarak geçiş yapın ✅ Mevcut sistemlerle entegrasyonlar kurun: Gerekli entegrasyonları belirleyin ve iş akışının sürekliliğini sağlamak için bunları doğru şekilde yapılandırın

📌 Örnek: 2008 yılında Netflix, hizmetlerini üç gün boyunca kesintiye uğratan bir veritabanı çökmesi gibi büyük bir engelle karşılaştı. Sorunu geçici olarak çözüp en iyisini ummak yerine, cesur bir adım attılar: buluta geçiş. Ancak bunu aceleye getirmediler. Planladılar, kademeli olarak büyüdüler ve 2015'te ne oldu? 1000 kat daha fazla yayın saati işliyorlardı ve 8 kat daha fazla aboneye sahiptiler. 💡 Önemli nokta? Göçler işinizi mahvedebilir veya büyük bir büyüme için sizi hazırlayabilir.

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4. Optimize edin ve ölçeklendirin

Kullanıma geçiş otomatik değildir ve verimsizlikler kendiliğinden düzelmez. Asıl iş şimdi başlıyor.

İzlenecekler: ✅ Takımlar bunu gerçekten kullanıyor mu? Benimseme oranlarını izleyin. Kullanıcılar eski araçlara bağlı kalıyorsa, bunun nedenini belirleyin: eğitim eksikliği, eksik özellikler veya sadece alışkanlık mı? ✅ Takımınızı dinleyin. Neyin işe yaradığını ve neyin sinir bozucu olduğunu sorun. Yeni bir entegrasyon veya daha iyi otomasyon gibi küçük değişiklikler, benimsemeyi sorunsuz hale getirebilir ✅ Sizinle birlikte ölçeklenebilir olduğundan emin olun. 50 kişilik bir takım için işe yarayan bir şey, 500 kişilik bir takımda işe yaramayabilir. Platformunuzun büyümeyi kaldırabileceğini kontrol edin — ister daha fazla kullanıcı, ister daha fazla iş akışı, ister daha derin entegrasyonlar olsun

📌 Örnek: Yeni sisteminiz iş akışı otomasyonu özellikleri içeriyorsa, görev atamaları, onaylar ve raporlama gibi süreçleri optimize ederek tekrarlayan manuel görevleri ortadan kaldırın.

ClickUp, SaaS Konsolidasyonunda Nasıl Yardımcı Olur?

SaaS yığınınız muhtemelen dağınık bir dolap gibi görünüyordur. Bir araçla başladınız, sonra "eksik bir özelliği" olduğu için başka bir araç eklediniz, ardından işbirliği için bir tane daha eklediniz ve farkına varmadan, tek bir projeyi yönetmek için beş araca sahip oldunuz.

Dağınık. Pahalı. Ve en kötüsü, sizi yavaşlatıyor.

Ancak bu devasa sorunların bir çözümü var. İş için her şeyi içeren uygulama ClickUp'ı kullanın. Birden fazla proje ve araç arasında gidip gelmek yerine, görev ve bilgi yönetimi, sohbet, belgeler, hedefler ve otomasyonu sorunsuz bir çalışma alanında birleştiren, tümü AI ile desteklenen tek bir platformunuz olduğunu hayal edin.

ClickUp size şu konularda yardımcı olur:

1. İşlerinizi tek bir yerde merkezileştirin

Harika bir proje yönetimi, ihtiyacınız olan her şeyin tek bir yerde olmasıyla başlar. ClickUp'ın Proje Yönetimi Çözümü, tüm işleri için tam görünürlük, sorunsuz işbirliği ve tek bir bilgi kaynağı isteyen takımlar için tasarlanmıştır.

ClickUp'ın Proje Yönetimi Takımı çözümü ile işinizin eksiksiz, üst düzey bir görünümünü elde edin

Şunları elde edersiniz:

Görev yönetimi : İç içe alt görevler ve kontrol listeleri içeren özelleştirilebilir görevleri kullanarak karmaşık projeleri parçalara ayırın, netlik ve düzen sağlayın

Çoklu görünümler : Liste, Pano, Takvim ve Gantt grafikleri dahil : Liste, Pano, Takvim ve Gantt grafikleri dahil 15'ten fazla Özel Görünüm arasından seçim yapın ve projeleri takımınızın iş akışına uygun bir şekilde görselleştirin

Gösterge panelleri ve raporlama : KPI'ları, dönüm noktalarını ve takım kapasitesini izlemek için 50'den fazla bileşenle özelleştirilebilir gösterge panelleri oluşturun

Zaman takibi : ClickUp Zaman Takibi ile verimliliği izleyin ve bütçeleri etkin bir şekilde yönetin, saatleri hassas bir şekilde kaydedin ve faturalandırılabilir zamanı değerlendirin

Kaynak yönetimi: Gerçek zamanlı kapasite görünümleriyle takımın iş yükünü optimize edin ve dengeli görev dağıtımı sağlayın

AI'nın yardımıyla proje yönetimini kolaylaştırmak mı istiyorsunuz? ClickUp Brain'i kullanın:

Artık takım çözümü hazır olduğuna göre, başarıyı tanımlamaya geçmek isteyeceksiniz. Ne için çalışıyoruz? İlerlemeyi nasıl ölçüyoruz?

ClickUp Hedeflerine dönüyoruz.

✅ Üst düzey hedefler belirleyin ve bunları ölçülebilir hedefler halinde bölün. "Müşteri deneyimini iyileştirin" gibi belirsiz hedefler yerine, "6 ay içinde NPS puanını 40'tan 60'a çıkarın" gibi belirli hedefler oluşturun. ClickUp, sayı, para birimi, doğru/yanlış ve görev tabanlı hedefler belirlemenizi ve ilerlemeyi eyleme dönüştürmenizi sağlar

✅ Günlük işleri doğrudan hedeflere bağlayın. Hedefler, görevleri belirli hedeflere eklemenizi ve işler tamamlandıkça ilerlemeyi otomatik olarak güncellemenizi sağlar. Bu, takım üyelerinin işlerinin neden önemli olduğunu ve katkılarının şirket hedeflerine nasıl katkıda bulunduğunu her zaman bilmelerini sağlar

ClickUp Hedefleri ile ilerleme, engeller ve rota düzeltme fırsatları hakkında anında görünürlük elde edin

✅ Farklı takımlar ve girişimler için hedefleri yapılandırılmış klasörlerde düzenleyin. Pazarlama, satış, ürün ve operasyon hedeflerini düzenli bir şekilde kategorilere ayırarak her departmanın kendi başarısının ne olduğunu bilmesini sağlayın

Ancak, belgeleri merkezi bir yerde saklamadığınızda, takımlar ayrıntıları aramak, aynı soruları tekrarlamak ve önemli bilgileri kaybetmekle zaman kaybeder.

ClickUp Docs, işin nerede yapıldığına dair bilgileri saklayarak bu sorunu çözer.

Anahtar çıkarımları eylem öğelerine dönüştürün, ekip arkadaşlarınızı yorumlarla etiketleyin ve ClickUp Belgeleri ile gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Statik belgelerin ötesine geçen ClickUp Docs, eylem için tasarlanmıştır. Bunları doğrudan görevlere bağlayabilirsiniz, böylece proje planlarından strateji belgelerine ve süreç kılavuzlarına kadar her şeyin yürütmeyle bağlantısı kalır.

ClickUp içindeki her şey gibi, bu merkezi dokümantasyon merkezi de ClickUp Brain tarafından desteklenmektedir. Bilgileri anında oluşturarak, düzenleyerek, özetleyerek ve güncelleyerek işi basitleştirir. Brain'den bir proje özeti oluşturmasını, bir toplantıyı özetlemesini, alt görevler oluşturmasını, görevler atamasını veya bir strateji belgesini iyileştirmesini isteyebilirsiniz.

ClickUp Brain, işlerinizi tamamlamak için ChatGPT ve Claude gibi birden fazla LLM arasından seçim yapmanızı da sağlar. Kısa sürede, projenizin gösterge paneline doğrudan bağlayabileceğiniz, gönderilmeye hazır bir belgeye sahip olursunuz, böylece anahtar bilgiler görünür ve eyleme geçirilebilir kalır.

ClickUp Brain ile otomatik olarak proje özetleri, iş akışı özetleri, görev ayrıntıları ve daha fazlasını yazın

2. Kesinti olmadan taşıma ve entegrasyon

Artık projeleriniz ve hedefleriniz ClickUp içinde yapılandırılmış durumda, bir sonraki adım iş akışlarını kesintiye uğratmadan mevcut işlerinizi aktarmak.

ClickUp, önemli müşteri verilerini veya ivmeyi kaybetmeden diğer araçlardan geçişi kolaylaştırır.

Yerel içe aktarma özelliği ile Asana, Trello, Monday.com, Jira ve daha birçok platformdan sadece birkaç tıklama ile projeleri, görevleri ve iş akışlarını içe aktarabilirsiniz.

Ayrıca Google Çalışma Alanı ve Microsoft ekosistemindeki belgelerden veri içe aktarabilirsiniz.

Projeleri, iş akışlarını, belgeleri ve görevleri sorunsuz bir şekilde ClickUp'a taşıyın

Dahası, ClickUp'ın 1000'den fazla entegrasyonu, bilgilerin platformlar arasında sorunsuz bir şekilde akışını sağlar.

İş akışlarını senkronize tutmak için ClickUp'ı 1000'den fazla platformla entegre edin

3. İş akışlarını otomatikleştirin

Projeleriniz, hedefleriniz ve entegrasyonlarınız hazır olduğunda, son adım manuel işleri ortadan kaldırmak ve artık ihtiyacınız olmayan ekstra araçları kaldırmaktır.

ClickUp Otomasyonları ile şunları yapabilirsiniz:

Proje durumuna, önceliğine veya iş yüküne göre görevleri otomatik olarak atayın (manuel görevlendirme yok)

İlerleme kaydedildiğinde bildirimleri ve durum güncellemelerini tetikleyin , böylece kimse takip etmek zorunda kalmaz

Görevleri iş akışları boyunca otomatik olarak taşıyın —onaylardan devirlere kadar, işler darboğazlar olmadan akışını sürdürür

Her otomasyonu bir denetim günlüğünde izleyin, böylece arka planda neler olup bittiğini her zaman bilin

4. Takımlar arasında gerçek zamanlı işbirliğini geliştirin

Her şey konsolide edilmiş olsa bile, çoğu takım işleri tartışmak için hala ayrı sohbet uygulamalarına güveniyor. Bu, geçiş yapmanız gereken bir uygulama daha, bilgilerin kaybolabileceği bir yer daha ve biriken SaaS faturalarınız için bir kalem daha demek.

ClickUp, ClickUp Sohbet ile bu sorunu çözdü.

ClickUp Sohbet ile gelişmelerden haberdar olun, görevler oluşturun, içgörüler tartışın ve daha fazlasını yapın

Artık, araçlar arasında geçiş yapmak yerine şunları yapabilirsiniz:

İşin yapıldığı yerde, anahtar proje ayrıntılarını gerçek zamanlı olarak tartışın

Mesajları ClickUp Görevlerine dönüştürün, böylece eylem öğeleri sonsuz konularda kaybolmaz

Sohbet içinde ClickUp Brain'i kullanarak anında yanıtlar alın, görevler atayın, özetler oluşturun veya konuşmadan çıkmadan yanıt taslakları hazırlayın

Sohbet konuları, görev bağlantıları ve belgeler aynı çalışma alanında yer aldığı için her şeyi bağlam içinde tutun

Süper Uygulama ile Basitleştirin, Kolaylaştırın ve Ölçeklendirin

SaaS konsolidasyonu, daha akıllı ve daha verimli bir iş yöntemi oluşturmakla ilgilidir.

ClickUp ile maliyetleri azaltabilir, uygulama yorgunluğunu ortadan kaldırabilir ve her şeyi (görevler, belgeler, hedefler, otomasyon ve yapay zeka) tek bir güçlü platformda bir araya getirebilirsiniz. Artık uygulamalar arasında geçiş yapmaya veya bağlantısı kesilen iş akışlarıyla uğraşmaya gerek yok — hız ve verimlilik için tasarlanmış sorunsuz, hepsi bir arada bir çalışma alanı.

ClickUp her şeyi yaparken neden şişirilmiş bir SaaS yığını yönetmek zorunda kalasınız?

ClickUp'a bugün kaydolun ve farkı kendiniz deneyimleyin.