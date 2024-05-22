Takımınızın SaaS Operasyon Yönetimini Optimize Etme

En iyi performans gösteren takımlar, hedeflerine ulaşmak için birinci sınıf yazılımlara ihtiyaç duyar.

Cisco 2023 Küresel Ağ Trendleri araştırmasına göre, kuruluşların %66'sı iş yüklerinin %40'ından fazlasını birden fazla bulutta barındırıyor. Çoğu kuruluş, takım işbirliği, CRM, görev yönetimi, video konferans ve otomasyon gibi ondan fazla SaaS uygulaması kullanıyor.

Bu uygulamaları yönetmek ve güvenliğini sağlamak son derece önemli hale gelir, ancak uygulama engelleri, gölge BT, veri taşıma sorunları ve öngörülemeyen maliyetler gibi birçok zorluk da ortaya çıkar.

Peki, bu zorlukları nasıl aşabilir ve devasa bir uygulama yığınını nasıl etkili bir şekilde yönetebilirsiniz? Cevap, SaaS operasyon yönetiminde yatıyor.

Bu makalede şunları öğreneceksiniz:

SaaS operasyon yönetimi nedir?

Çeşitli departmanlarda SaaS operasyonlarına nasıl yaklaşılmalı?

Karşılaşabileceğiniz zorluklar ve bunları nasıl aşabileceğiniz, ve

Başarılı SaaS operasyon yönetimi nasıl gerçekleştirilir?

Hadi başlayalım. 👇

SaaS Operasyonları nedir?

SaaS operasyonları veya SaaSOps, bir kuruluşun SaaS araçlarının yönetişimi, yönetimi, satın alınması ve kullanım optimizasyonunu içeren bir dizi operasyonel süreci ifade eder.

Keşif ve tedarikten, işe alım ve işten ayrılmaya kadar SaaS uygulama faaliyetlerinin tüm yaşam döngüsünü ve aradaki her şeyi kapsar.

Doğru yönetimle, verimliliği artıran, veri güvenliğini ve uyumluluğu iyileştiren, maliyetleri optimize eden ve kuruluşunuzun büyümesini destekleyen sağlam bir SaaS operasyon yönetimi stratejisi uygulayabilirsiniz.

SaaS Operasyonları Neden Geleneksel Operasyonlardan Çok Daha Etkili?

SaaS ile yazılımı doğrudan işinizin donanımına yüklemeyi içeren geleneksel işlemler arasında gerçek bir rekabet yoktur.

Ancak, SaaSOps yönetimi ve bunun işiniz için nasıl daha iyi olduğu konusunda kapsamlı bir görünüm elde etmek için ikisi arasındaki farkı anlamanız gerekir.

Bunu bir tablo ile anlayalım. 👇

Özellik SaaS Geleneksel Yazılım Erişilebilirlik ve Kolaylık Çoğunlukla bulut tabanlıdır, internet bağlantısı olan her yerden erişilebilir; kurulum veya manuel güncelleme gerekmez Lisans satın alma, yerel makinelere yazılım yükleme ve düzenli manuel güncellemeler gerektirir Uygun Maliyetli Çözümler Abonelik tabanlı model, tüm maliyetleri tek bir ücrette içerir; bütçe dostudur Lisans, donanım ve altyapı için ön maliyetler; bakım, güncelleme ve destek için sürekli giderler Ölçeklenebilirlik ve Esneklik Kolay ölçeklenebilirlik; kullanıcıları kolayca ekleyin veya kaldırın; özel ihtiyaçlara göre uyarlanmış çeşitli planlar ve özellikler Sınırlı ölçeklenebilirlik ve özelleştirme, genişletme veya özelleştirme için maliyetli ve zaman alıcı Otomatik Güncellemeler ve Bakım Hizmet sağlayıcı, güncelleme ve bakım işlemlerini gerçekleştirerek zaman ve kaynak tasarrufu sağlar Uygulamanın güncellenmesi ve bakımı kullanıcıların sorumluluğundadır; bu da zaman alıcı ve sinir bozucu bir iştir İşbirliği ve Entegrasyon Diğer uygulamalarla sorunsuz entegrasyon için tasarlanmış, akıcı iş akışları ve gerçek zamanlı işbirliği sağlar Genellikle diğer uygulamalarla entegrasyon için ek geliştirme işi ve kaynaklar gerektirir Gelişmiş Güvenlik ve Veri Koruması SaaS sağlayıcıları şifreleme, erişim kontrolleri ve düzenli güvenlik denetimlerini gerçekleştirerek birinci sınıf güvenlik sağlar Güvenlik önlemlerinin uygulanmasından sorumlu bireysel kuruluşlar, SaaS sağlayıcıları tarafından sağlanan güvenlik düzeyine uygun olmayabilir Felaket Kurtarma ve Yedeklilik Birden fazla yedeklilik ve yedekleme sistemine sahip güvenli veri merkezlerinde barındırılır, veri bütünlüğü ve kullanılabilirliği sağlanır Aynı yedeklilik ve felaket kurtarma seçeneklerine sahip olmayabilir; veri kaybı ve kesintiye karşı savunmasızdır Hızlı Dağıtım Hızlı dağıtım sağlar. Kullanıcılar oturum açıp yazılımı hemen kullanmaya başlayabilir Uzun süren kurulum ve kurulum süreci, kesintiye neden olur Küresel Erişim ve Uzaktan Çalışma İnternet bağlantısı olan her yerden erişilebilir, bu da uzaktan çalışma için idealdir Belirli makinelere veya yerlere bağlı olması, uzaktan çalışmada esnekliği engelliyor Düzenli Özellik Güncellemeleri Yazılımın güncelliğini ve rekabet gücünü korumak için sık sık yapılan özellik güncellemeleri ve iyileştirmeler Seyrek güncellemeler, kullanıcıların değerli özellikleri ve iyileştirmeleri kaçırmasına neden olabilir

Sürekli geliştirme (CD) yoluyla yazılım kodlarında ve kullanıcı ortamlarında sürekli iyileştirmeler oluşturmak, test etmek ve sunmak, müşteri taleplerini karşılamak için vazgeçilmez hale gelmiştir.

Geleneksel şirket içi sistemler, sürekli değişen taleplere ayak uyduramaz. Bu nedenle SaaS operasyonları, iş hedeflerinize ulaşmak için çok önemlidir.

SaaS Operasyonel Çerçevesi

SaaS Operasyonel Çerçevesi, SaaS operasyonlarınızın değerini en üst düzeye çıkarmanıza yardımcı olacak bir yapıdır.

Çerçeve iki ana bölüme ayrılabilir:

SaaS operasyon bileşenleri (yapılacaklar) ve SaaS yaşam döngüsü (zaman içinde nasıl işler)

SaaS operasyon bileşenleri

SaaS işlemlerini yönetirken akılda tutulması gereken birkaç anahtar bileşen vardır.

Bunlar:

1. SaaS hedefleri:

Hedefler, SaaS uygulamanız ve aşağıdakiler gibi birden fazla alt bileşenin işlemleri için net hedefler ve sonuçlar içerir:

Uygulama görünürlüğü ve harcama yönetimi: Bu, uygulamalarınızın kullanımı, harcamaları, sözleşmeleri ve ROI dahil olmak üzere kapsamlı bir görünümünü içerir. Bu görünürlük sayesinde, onaylanmış ve onaylanmamış uygulamaları departman harcamalarıyla birlikte izleyebilirsiniz

Altyapı yönetimi: Sunucuların kurulumundan, düzgün bir şekilde yamalanıp güncellenmelerinin sağlanmasına kadar her şeyi kapsar. Sunucuların kurulumundan, düzgün bir şekilde yamalanıp güncellenmelerinin sağlanmasına kadar her şeyi kapsar. Özel SaaS araçları , bu görevleri kolaylaştırarak daha hızlı kurulum ve düzenli güncellemeler sağlar

Uygulama yönetimi: Bu, iş operasyonlarınız için hangi uygulamaların gerekli olduğunu ve kullanım şekillerine ve kullanıcı davranışlarına göre hangilerinin kullanımdan kaldırılabileceğini belirlemeyi içerir

Kullanıcı yönetimi: Bu, kullanıcılarınızı takip etmek, iş görevlerinde onlara yardımcı olmak ve kullanıcı eğilimlerini izlemek anlamına gelir

Güvenlik ve uyumluluk: Bu, tek oturum açma (SSO), çok faktörlü kimlik doğrulama (MFA) ve rol tabanlı erişim kontrolü (RBAC) gibi veri güvenliği ve uyumluluğu için güçlü önlemlerin uygulanmasını içerir. Bu önlemler, çalışanların uygulamalara erişimini yönetmeye ve verilerinizi korumaya yardımcı olur

Onboarding ve offboarding: Bu, çeşitli yazılım hizmetlerinin benimsenmesini veya aşamalı olarak kullanımdan kaldırılmasını yönetmekle ilgilidir.

2. İlgili paydaşlar:

Bu bileşen, SaaS operasyonlarınızdaki anahtar paydaşlarınızı ve rollerini kapsar.

Etkili SaaSOps yönetimi, BT, iş birimleri ve SaaS satıcıları arasında etkili işbirliği ve eğitime bağlıdır.

3. SaaSOps süreçleri:

Bu, dağıtım ve kullanım için SaaS iş akışlarınızı standartlaştırmayı içerir.

Ayrıca, geliştiriciler yeni güncellemeler yayınladığında veya SaaS uygulamalarınızda değişiklik yaptığınızda gerekli olan değişiklik yönetimi prosedürlerini de kapsar.

4. Sürekli ölçüm:

Bu bölüm, SaaS hedeflerinize ve bunları izlemek için kullandığınız SaaS operasyon yönetimi aracına göre KPI'larınızı özetler.

Önemli metrikler arasında yazılım kullanımı, benimseme ve ROI bulunur, ancak iş ihtiyaçlarınıza en uygun olanları seçmelisiniz.

5. Hesap verebilirlik:

Bu bileşen, SaaS uygulamaları ve süreçleri için paylaşılan sorumluluğa odaklanır.

Bu, net bakım, güvenlik ve uyumluluk rolleri atamak ve izleme sistemleriniz aracılığıyla izlenen hedeflerin ve KPI'ların gerçekleştirilmesinden bireylerin ve takımların sorumlu olmasını sağlamak anlamına gelir. Bunların tümü hesap verebilirliği sağlamanın bir parçasıdır.

✏️ Not: Bunlar SaaSOps'un yalnızca bazı önemli bileşenleridir ve çalıştığınız sektörün ölçeğine ve türüne bağlı olarak daha birçok bileşen bulunmaktadır.

SaaS Operasyon Yaşam Döngüsü

SaaS Operasyon Yaşam Döngüsü, uygulama planlamasıyla başlar ve başarılı bir şekilde sonlandırma ile biter.

SaaS operasyonlarınızın yaşam döngüsünü bir dizi sıralı etkinlik olarak özetleyebiliriz:

İş hedefleriniz ve amaçlarınızla uyumlu potansiyel SaaS uygulamalarını seçin En uygun uygulamaları uygulayın ve tüm ilgili paydaşları dahil edin Çalışanların bu uygulamalara erişimini yönetin ve her süreç ve işlem için hesap verebilirliği sağlayın Kullanım oranı, kullanıcı eğilimleri ve uygulama performansı gibi KPI'ları izleyin Süreç sırasında ortaya çıkabilecek tüm sorunları ele alın Hesaplar oluşturun, sağlayın ve kaldırın Birikmiş verileri kullanarak maliyetlerinizi yönetin

SaaS Operasyonlarının Zorlukları

SaaS operasyonlarını yönetmek ip üzerinde yürümek gibidir; dengeyi bulmanız gerekir.

Doğru SaaS operasyon yönetimi platformunu dikkatlice seçin, takım eğitimine yatırım yapın ve ihtiyaçlarınızı karşılamayan abonelikleri iptal edin.

Ortaya çıkabilecek bazı yaygın SaaS operasyon zorluklarına göz atalım, böylece ortaya çıktıklarında bunlarla başa çıkmaya hazır olabilirsiniz.

Zorluk 1: Veri koruma yasalarına uyum

SOC 2, GDPR, CPAA, HIPAA ve PCI DSS gibi çeşitli sektör düzenlemeleri ve uyumluluk standartlarına uymak, SaaS operasyonlarını karmaşıklaştırır. Özellikle sağlık veya finans gibi sektörlerde SaaS yazılımlarınızın sürekli izlenmesi ve güncellenmesi gerekir.

Uyum sağlamamak, ağır para cezalarına ve yasal sorunlara yol açabilir ve markanızın itibarını zedeleyebilir.

2017 yılında, 2 milyar dolarlık bir değere ulaşan SaaS şirketi Zenefits, uyumluluk ve düzenleyici standartlara ayak uyduramadığı için dramatik bir şekilde başarısız oldu. Bir başka örnek ise , birkaç yıl önce siber saldırılar nedeniyle veri ihlali sonucu Anthem Inc. 'in 16 milyon dolarlık HIPAA anlaşmasıdır.

Zorluk 2: Verimsiz işe alım ve işten ayrılma süreçleri

SaaS, çalışanlarınıza güç verir, ancak mevcut yazılımlar ve bunların kullanımı hakkında bilgi sahibi değillerse, potansiyeli kullanılmamış kalır. Bu nedenle, yazılımın kullanıma alınması sırasında açık iletişim hayati önem taşır.

Aşağıdakileri içeren bir SaaS uyum kontrol listesi oluşturun:

çalışanlarınızı yığında bulunan SaaS araçları hakkında bilgilendirmek

her bir aracın belirli rolüne nasıl uygulandığını açıklamak

belgeleme ve destek sağlama

pratik deneyim sunan ve

düzenli olarak kontrol etmek ve destek sağlamak

Bir uygulama kataloğu oluşturmak, hem yeni hem de mevcut çalışanların erişimini kolaylaştırır. Standart yazılımlar ve satın alma prosedürleri hakkındaki bilgileri tek bir yerde toplar.

İşten ayrılma, işe alım kadar önemlidir ancak risklerine rağmen genellikle göz ardı edilir.

Çalışanların işten ayrılması sırasında verileri güvenli bir şekilde yönetmeli, uygun aktarım veya kaldırma işlemlerini sağlamalı ve yasal standartlara uygun olarak yazılım lisanslarını sonlandırmalısınız.

Yetersiz işten ayrılma uygulamaları, uyumluluk ihlallerine neden olabilir. Örneğin, eski çalışanların hassas verilere erişimini sürdürmesine izin vermek, HIPAA veya GDPR gibi düzenlemeleri ihlal edebilir ve bu da ağır para cezaları ve yasal işlemlerle sonuçlanabilir.

Zorluk 3: Gölge BT

Gölge BT, BT onayı olmadan yetkisiz SaaS uygulamaları kullanan çalışanları ifade eder. Bu, güvenlik risklerine, uyumluluk sorunlarına ve veri parçalanmasına yol açarak verimliliği engelleyebilir.

Gölge BT ile mücadele etmek için kuruluşunuzun yapması gerekenler:

Etkili SaaS keşfi özelliğini kullanarak tüm SaaS portföyünüzde görünürlük ve içgörü elde edin

Yetkisiz SaaS alıcılarınızla ilişkiler kurmaya ve onların ihtiyaçlarını anlamaya odaklanın

Gölge BT'nin gelecekte ortaya çıkmasını önlemek için bir SaaS yönetişim stratejisi tanımlayın. Bu strateji, teknoloji yığınınıza girenleri kontrol etmeli, BT yönetim düzeylerini tanımlamalı ve SaaS yönetim sorumluluklarını dağıtmalıdır

Zorluk 4: Gizli maliyetler ve aşırı harcama

2024 raporuna göre, kuruluşlar SaaS harcamalarına yıllık yaklaşık 45 milyon dolar ayırmaktadır. Ancak, bu bütçenin önemli bir kısmı (yaklaşık 18 milyon dolar) kullanılmayan lisanslara harcanmaktadır.

Etkili maliyet izleme ve optimizasyon stratejileri olmadan, SaaS abonelikleri, lisanslar ve hizmetler için fazla harcama yapma, finansal kaynaklarınızı tüketme ve stratejik girişimleri engelleme riskiyle karşı karşıya kalırsınız.

Etkili bir çözüm, uygulamaları rasyonelleştirmek ve gereksiz olanları yığınınızdan kaldırmaktır.

Diğer bir yaklaşım ise hakka uygun boyutlandırma, yani yalnızca ihtiyacınız olan lisans miktarını ve süresini satın almaktır. Her iki yaklaşım da, SaaS'ın yığınınızda nasıl, nerede ve neden kullanıldığına dair içgörüler gerektirir.

Zorluk 5: Potansiyel tasarrufları belirlemek için SaaS bütçesini yönetmek

Kontrolsüz SaaS abonelikleri ve beklenmedik giderler, finansal kaynaklarınızı zorlayabilir ve bütçe planlarınızı bozabilir.

Aşırı harcamaları önlemek için maliyetleri etkin bir şekilde yönetmeye odaklanın. Bu sayede giderleri tahmin edebilir, kaynakları akıllıca tahsis edebilir ve yatırım getirinizi en üst düzeye çıkarabilirsiniz.

SaaS Operasyonlarını Optimize Etmek İçin En İyi Uygulamalar

SaaS operasyonlarınızı optimize ederken kullanabileceğiniz bazı en iyi uygulamalar şunlardır: 👇

1. Veritabanı yönetimini merkezileştirin

SaaSOps hakkında herhangi birine danıştığınızda, ilk tavsiyeleri SaaS uygulamalarınızı tek bir veritabanında merkezileştirmeniz olacaktır.

Bu merkezi sistem, kuruluşunuzun SaaS yığını genelinde optimum görünürlük sağlayarak, uygulamalar ve kaynaklar genelinde kullanıcı kimliği ve erişimi hakkında eksiksiz bir görünüm sunar.

2. SaaS kullanım verilerinizi analiz edin

Her bir uygulamayı inceleyerek kullanım verilerinizi kapsamlı bir şekilde analiz edin ve lisansa sahip tüm çalışanların bu lisanslara gerçekten ihtiyaç duyup duymadığını belirleyin.

Bu bilgileri birçok uygulamanın yönetici panelinde veya bir SaaS yönetim platformunda birleştirilmiş olarak bulabilirsiniz. Ayrıca, premium lisanslar yerine indirgenmiş veya ücretsiz lisanslardan yararlanabilecek çalışanları belirleyin.

3. SaaS işlemlerinde erişim sağlama seçeneğini tercih edin

SaaS'ta kaynak sağlama, yeni kullanıcılara erişim ve kaynaklar vermeyi, kullanıcı hesaplarını yönetmeyi ve erişim düzeyleri ile izinleri atamayı içerir.

Bu adım, rolünüzü verimli bir şekilde yerine getirmek için gerekli araçları ve erişim haklarını size sağlar.

4. Tek oturum açma (SSO) uygulayın

Kurumsal ayarlarda tek oturum açma (SSO), tek bir kimlik bilgisi seti kullanarak bir kez oturum açıp izin verilen tüm kurumsal SaaS uygulamalarına, web sitelerine ve verilere erişmenizi sağlar.

SSO, aşağıdakileri sağlayarak anahtar iş zorluklarını ele alır:

Gelişmiş güvenlik ve uyumluluk

Geliştirilmiş kullanılabilirlik ve memnuniyet

Azalan BT maliyetleri

SaaS'ı Gerçek Dünyada Uygulama

SaaS'ı işinizde etkili bir şekilde nasıl uygulayabileceğinize dair adım adım bir kılavuz sunalım.

Adım 1: Projenizi planlayın

Uygulama öncesi bu aşamada, proje yönetiminizin anahtar kontrol faktörlerini belirleyin. Bunlar arasında şunlar yer alır:

İdeal SaaS takımınızı oluşturun

Zaman haritası çizerek ve dönüm noktalarını ayarlayarak projenin kapsamını tanımlama

İlgili paydaşlar arasında net iletişim kanalları oluşturmak

Kesinti süresini en aza indirgemek ve veri kaybını azaltmak için veri geçiş stratejisi hazırlamak

Adım 2: Yapılandırmanızı özelleştirin

SaaS yazılımını özel ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin. Kuruluşunuz ve üçüncü taraf SaaS sağlayıcı arasında net bir iletişim sağlayarak gereksinimlerinizi kesin olarak tanımlayın.

Adım 3: Verilerinizi taşıyın

Bu, SaaS uygulama yolculuğunuzun en kritik adımıdır. Ciddi finansal kayıplara neden olabilecek veri kaybı riskini en aza indirirken verilerin aktarılması sürecini içerir.

Riski en aza indirmek için verilerinizi temizlemeli, biçimlendirmeli ve yeni hedefleri için hazırlamalı ve olası güvenlik tehditlerine karşı uyanık olmalısınız. Ayrıca, işlem sırasında herhangi bir aksaklık olması durumunda yedeklemeniz hazır olmalıdır.

Adım 4: Mevcut yazılımları entegre edin

Mevcut uygulamaları ve diğer kullanışlı yazılımları yeni SaaS sistemine entegre ederek sorunsuz bir iş akışı sağlayın.

Adım 5: Sistemi test edin

Test aşamasını ihmal etmeyin. Yazılımın işlevselliğini kapsamlı bir şekilde test edin, böylece ağır yükler ve stresli koşullar altında iyi performans gösterdiğinden emin olun.

Adım 6: Takımınızı eğitin

Takım üyelerine yeni yazılımın nasıl kullanılacağı konusunda eğitim verin. Takımınız yazılımı etkili bir şekilde kullanamazsa, uygulama başarısız olacaktır

Ayrıca okuyun: İş Başarısı için Katılmanız Gereken En İyi SaaS Konferansları

Adım 7: Yazılımı dağıtın

Yazılımı kuruluş genelinde dikkatlice dağıtın. Sürtüşmeyi sınırlamak için bunu partiler halinde de yapabilirsiniz. Bu aşamada sistemde ortaya çıkabilecek sorunlara karşı proaktif ve uyanık olun ve bunları hemen çözmeye çalışın.

Dağıtım sırasında, güvenli bir çalışma ortamı sağlamak için rol tabanlı erişim denetimi sağlayın.

Adım 8: Rol tabanlı erişim kontrolünü uygulayın

Rol tabanlı erişim kontrolü (RBAC), önceden tanımlanmış rollere göre bir sistemdeki kullanıcı izinlerini yönetmenize yardımcı olur. SaaSOps yöneticisi olarak, kullanıcılara belirli roller atarsınız ve böylece erişimlerini yalnızca belirli işleri için gerekli veriler ve özelliklerle sınırlarsınız.

Bu, yetkisiz erişim ve veri ihlali risklerini azaltarak veri güvenliğini önemli ölçüde artırır. Bu izinleri merkezi bir sistem üzerinden yönetebilir ve gerektiğinde hareket halindeyken değiştirebilirsiniz.

Adım 9: İzleme ve optimizasyon

Uygulama sonrası aşama, en az uygulama aşaması kadar önemlidir. Sistemin performansını kontrol etmeniz ve gerekli ayarlamaları düzenli olarak yapmanız gerekir. Kullanıcı geri bildirimlerini toplamak ve KPI'ları (örneğin, benimseme oranı, CSAT, NPS, müşteri kaybı oranı vb.) izlemek, bu adımın önemli unsurlarıdır.

Optimize edilmiş SaaS işlemleri size nasıl fayda sağlar?

Optimize edilmiş SaaS operasyonları, iyi yağlanmış bir makine gibidir. İş faaliyetlerinizin birçok düzeyde sorunsuz bir şekilde fonksiyon etmesini sağlar.

İşte bazı avantajlar:

İş verimliliğinde artış: İyi optimize edilmiş bir SaaS yığını, iş akışlarını kolaylaştırır ve takımlarınızın süreçlere hızla uyum sağlamasına yardımcı olarak verimliliklerini artırır

Daha düşük müşteri edinme maliyeti: Akıcı bir pazarlama hunisi oluşturarak, pazarlama otomasyonunu uygulayarak ve süreçteki insan müdahalesini en aza indirerek müşteri edinme maliyetlerini önemli ölçüde azaltır

Daha iyi müşteri deneyimi: Çok fazla engel içermeyen bir deneyim sunarak, müşteri memnuniyet oranlarını artırabilir ve daha fazla müşteri elde edebilirsiniz

Artırılmış uygulama görünürlüğü: Uygulama portföyünüzü düzene sokmak, lisanslamayı kullanıcı ihtiyaçlarına göre ayarlamak ve takımlarınızın yalnızca güvenli ve onaylanmış uygulamaları kullanmasını sağlamak için temel oluşturur

Azalan gereksiz harcamalar ve işletme maliyetleri: Az kullanılan lisansları belirleyip kaldırarak gereksiz SaaS harcamalarını azaltır

Geliştirilmiş veri güvenliği: Takımlarınızın kullandığı uygulamaların görünürlüğünü artırarak veri korumasını güçlendirir

Ayrıca okuyun: Takımlar için en iyi CRM SaaS yazılımı

Daha iyi sonuçlar elde etmek için SaaS işlemlerinizi nasıl optimize edebileceğiniz hakkında çok konuştuk. Ancak gördüğünüz gibi, basit adımlar hızla zorlu hale gelebilir. İşte bu noktada size bir ipucu vereceğiz.

SaaS operasyon araçları ve kaynakları, optimizasyonun zorluklarını hafifletebilir. AI, otomasyon, birleşik arayüzler ve daha fazlası gibi kullanışlı unsurlar sunarlar.

Şimdi, "Hangi SaaS operasyon araçlarını kullanmalıyım?" diye merak ediyor olabilirsiniz. Bu çok kolay. Tüm SaaSOps ihtiyaçlarınız için tek adres olan ClickUp'ı öneririz.

ClickUp, takımların SaaS'a geçişi basitleştirmesine yardımcı olur ve operasyonları kolaylaştırmak için bir çalışma alanı oluşturur. Her birinin kendi açıklamaları, durumları ve yorumları olan görevler ve alt görevlerden oluşan bir ClickUp Hiyerarşisi kurarak operasyonlarınızı ayrıntılı bir şekilde görüntüleyebilirsiniz. Bu, farklı alanlardaki işleri uzaklaştırıp görüntüleme özelliği ile işleri departmanlara, takımlara, projelere, kampanyalara vb. göre dikkatlice organize etmenize yardımcı olabilir.

ClickUp'ın birden fazla özelleştirilebilir görünümü, tüm SaaS işlemlerinizi kuşbakışı olarak görmenizi sağlar. Görevleri liste, pano, takvim, zaman çizelgesi, iş yükü vb. olarak görüntüleyebilirsiniz.

Örneğin, İş Yükü görünümü, takımınızın kapasitesini görselleştirmenize ve kaynakları yönetmenize olanak tanır. Çevik takımlar için vazgeçilmez bir görünüm olan Pano görünümü, görevleri durumlarına göre görselleştirmenize olanak tanır. Görevlerinizi sürükleyip bırakarak iş akışınızda kolayca taşıyabilirsiniz.

ClickUp'ın İş Yükü görünümüyle kapasiteleri belirleyin ve kaynakları verimli bir şekilde tahsis ederek kaynakların aşırı veya yetersiz kullanımını önleyin

Ayrıca, iş ihtiyaçlarınıza göre şekillendirebileceğiniz özelleştirilebilir alanlara sahip çok sayıda önceden oluşturulmuş ClickUp şablonuna erişebilirsiniz.

Herhangi bir süreci başlatmak için ClickUp tarafından oluşturulan birçok hazır şablondan birini seçin

ClickUp'ın Proje Yönetimi platformu, bağlantılı iş akışları, belgeler, gerçek zamanlı gösterge panelleri ve daha fazlasıyla takımlarınızı birbirine yaklaştıran hepsi bir arada bir çözümdür.

Gerçek zamanlı ClickUp Gösterge Panelleri, takımınızın operasyonlarına genel bir bakış sağlar. Projenizi takip etmek için merkeziniz olarak çalışabilirler.

ClickUp Gösterge Panelleri ile projeniz hakkında gerçek zamanlı bilgiler edinin

ClickUp'ın iş akışı otomasyonu, özelleştirilebilir formlar aracılığıyla verileri yakalamanızı ve birleştirmenizi sağlar. Çalışanlarınızdan veri talep etme, erişme ve bakım süreçlerini standartlaştırır ve birleştirir. Koşullu mantığı kullanarak hata raporlarından yeni fikirlere ve yazılım erişim taleplerine kadar her şey için ilgili ayrıntıları toplayabilirsiniz.

Daha güçlü otomasyon arıyorsanız, ClickUp Brain'i mutlaka inceleyin. Görevlerinizi, belgelerinizi, çalışanlarınızı ve şirketinizin tüm bilgilerini yapay zeka ile birbirine bağlayan dünyanın ilk sinir ağıdır. Bununla, otomatik ilerleme güncellemeleri ayarlayabilir, standup'lar oluşturabilir, toplantı notlarını özetleyebilir ve verileri hızlı bir şekilde analiz ederek raporlar için konuşma noktaları oluşturabilirsiniz.

ClickUp Brain ile sesi otomatik olarak metne dönüştürün ve AI'yı kullanarak toplantılarınızdaki soruları yanıtlayın

SaaS'ın geleceği ne olacak?

Dünya çapında kuruluşların %70'inden fazlası çeşitli SaaS araçları kullanıyor. Buna, uzaktan çalışmanın popülerlik kazanması, tam zamanlı çalışanların %12,7'sinin uzaktan çalışması ve %28,2'sinin hibrit bir çalışma modelini benimsemesi de eklenince, SaaS sektörü büyük bir büyüme yaşıyor

Bu nedenle, sağlam bir SaaS yığını korumak hayati önem taşır. Kuruluşunuz büyüdükçe, bu çerçeve operasyon yöneticileri ve iş liderleri olarak sizin için daha da önemli hale gelir. Operasyonlarınızın sorunsuz bir şekilde devam etmesini sağlar ve ekibinizin nerede çalışırsa çalışsın verimli kalmasını garanti eder. Doğru SaaS operasyon yönetimi yazılımı bu noktada oyunun kurallarını değiştirebilir.

İlgili: Büyüyen şirketler için temel SaaS pazarlama stratejileri

ClickUp ile SaaS Operasyonlarınızı Optimize Edin

İşletmeler genellikle SaaS kullanımını vurgular, ancak bazen SaaS işlemlerini optimize etmemenin sakıncalarını gözden kaçırırlar. Bu tuzağa düşmek istemezsiniz.

Önerilen stratejileri benimseyin ve en önemlisi, SaaS operasyon ekiplerinizin iş yükünü önemli ölçüde azaltabilecek bir SaaS operasyonları ve proje yönetimi aracı kullanın.

ClickUp'ı merkezi SaaS yönetim platformunuz olarak seçin ve bugün kaydolun. Güçlü özelliklerimizi ücretsiz olarak deneyimleyin. ClickUp ile verimliliklerini her gün artıran dünya çapında 2 milyondan fazla takıma katılın.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

1. SaaS operasyonlarının anlamı nedir?

SaaS operasyonları veya SaaSOps, SaaS ürünlerinin yönetişimini, yönetimini, satın alımını ve kullanım optimizasyonunu düzenleyen kapsamlı kurallar dizisini ifade eder.

2. SaaS ne anlama gelir?

SaaS, Software as a Service (Hizmet Olarak Yazılım) anlamına gelir ve uygulamaların üçüncü taraf bir sağlayıcı tarafından barındırıldığı ve kullanıcılara İnternet üzerinden sunulduğu bulut tabanlı bir yazılım dağıtım modelidir.

3. SaaS işletim modeli nedir?

SaaS işletim modeli, keşif ve tedarikten, işe alım ve işten ayrılmaya kadar SaaS uygulamalarının yaşam döngüsünü kapsar ve süreç boyunca yönetim ve optimizasyonu da içerir. Uygulama görünürlüğü, altyapı yönetimi, kullanıcı yönetimi, güvenlik, uyumluluk, otomasyon ve daha fazlasını içerir.