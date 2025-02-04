Verileri Kullanarak Büyümeyi Hızlandırma: 2025'in En İyi 10 SaaS Analitik Aracı

İş performansınızı anlamak, verileri analiz etmekle başlar. Sayılar, ürününüzün ne kadar iyi performans gösterdiğini, belirli bir sürede kaç satış yaptığınızı ve ne kadar para kazandığınızı açıkça gösterir. ?
Bir Hizmet Olarak Yazılım (SaaS) işi yürütüyorsanız, insanların ürününüzle nasıl etkileşimde bulunduğunu takip etmek en kolay SaaS analitik yazılımlarıyla yapılır. Bu araçlar, satış, pazarlama ve müşteri geri bildirimlerinden verileri toplar, kodlarını çözer ve zor işleri halleder. Ayrıca, bunları düzgün grafikler ve raporlar halinde paketleyerek ilerlemeyi izlemeyi kolaylaştırır.
Mevcut çok sayıda araç arasından, verilerinize dayalı akıllı kararlar almanıza yardımcı olmak için en iyi 10 SaaS analitik aracını seçtik. SaaS işiniz için en iyi seçeneği bulmak için bunların artılarını, eksilerini ve fiyatlarını inceleyelim! ?
SaaS Analitik Araçlarında Nelere Dikkat Etmelisiniz?
Doğru SaaS analitik aracını seçmek, veriye dayalı kararlar almanıza yardımcı olabilir. İdeal araç, farklı gereksinimlerinizi, yeteneklerinizi ve bütçenizi desteklemelidir. Dikkate alınması gereken birkaç anahtar husus şunlardır:
- Kullanım kolaylığı: Kullanıcı dostu arayüz ve sezgisel gezinme, paydaşların kapsamlı eğitim almadan verilere erişip bunları yorumlamasına olanak tanır
- Özelleştirme: Analitiği işinize göre uyarlayabilmeniz için gösterge paneli özelleştirme ve esnek raporlama imkanı sunan SaaS araçlarını arayın
- Ölçeklenebilirlik: Uygun bir araç, SaaS işiniz büyüdükçe gereksinimlerinize göre esnek ve ölçeklenebilir olmalıdır
- Veri görselleştirme: Araç, karmaşık verileri anlaşılır bir biçimde sunmak için grafikler, çizelgeler ve etkileşimli ekranlar gibi sağlam veri görselleştirme seçenekleri sunmalıdır
- Veri entegrasyonu: Aracın veritabanları, CRM veya pazarlama platformları gibi çeşitli kaynaklardan verilere bağlanıp bunları entegre edebildiğinden emin olun
- İşbirliği: Takım üyeleri arasında kolay işbirliği sağlayan ve raporların ve içgörülerin kuruluş genelinde paylaşımına olanak tanıyan özellikleri arayın
Kullanabileceğiniz En İyi 10 SaaS Analitik Aracı
İdeal SaaS analitik yazılımı, SaaS iş gereksinimlerinize kolayca uyum sağlayan bir bukalemun gibi olmalıdır. ?
En iyi çözümleri bulmak için gerekli çalışmaları tamamladık. En iyi SaaS analitik araçlarının özellikler, sınırlar ve fiyatlandırma seçenekleri açısından neler sunduğunu görelim.
1. ProfitWell
ProfitWell, tüm abonelik istatistiklerinizi tek bir yerde toplayan bir analiz aracıdır. Gelir, kullanıcı artışı ve diğer anahtar SaaS metriklerini izler.
Gerçek zamanlı analiz ve raporlama yetenekleri sizi her zaman bilgilendirir ve akıllı kararlar alabilmeniz için size özel KPI'lar sunar. Ürün performansı, müşteriler, rakipler ve gelir hakkında kesin verilerle etkili seçimler yapmaya başlayabilirsiniz.
ProfitWell'in algoritmaları ayrıca müşteri kayıp oranlarını azaltmaya yardımcı olur. Gerçek sektör verilerini ve pazar trendlerini kullanarak, ürünleriniz ve yükseltmeleriniz için mükemmel fiyatları belirlemenize ve müşteri sadakatini artırmanıza yardımcı olur. ?️
ProfitWell'in en iyi özellikleri
- Gerçek zamanlı raporlama
- Fiyatlandırma ve müşteri tutma denetimleri
- ROI analizi
- Müşteri kaybı izleme
- Mobil uygulama mevcuttur
ProfitWell sınırlamaları
- PayPal fatura desteği mevcut değildir
- Veriler her zaman tamamen doğru olmayabilir
ProfitWell fiyatlandırması
- ProfitWell Metrics: Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
ProfitWell puanları ve yorumları
- G2: 4,9/5 (100'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (20+ yorum)
2. HockeyStack
HockeyStack, atıf, artış analizi ve pazarlama karması modellemesinin güçlü bir karışımıyla gelirinizi artırır. Web sitenizden, CRM'nizden, reklam platformlarınızdan, pazarlama otomasyonunuzdan, ABM platformunuzdan ve veri ambarınızdan veri toplar.
Bu araç, web sitesi davranışlarını ve dönüşüm etkinliklerini inceleyerek bunları analiz için değerli bir birinci taraf veri setine dönüştürür. Müşteri yolculuklarını haritalandırarak ve çoklu dokunma, tek dokunma ve makine öğrenimi modelleriyle temas noktalarına önem atayarak, HockeyStack başarıya giden yolları net bir şekilde ortaya koyar. ?
Yazılım ayrıca, arayüzünde kişiselleştirilmiş pazarlama KPI'ları , raporlar ve gösterge panelleri oluşturmanıza olanak tanır. Performans hakkında ayrıntılı bilgiler edinmek için ürünlere, fiyatlandırmaya, bölgelere veya kişilere göre satış süreci ve gelir hedefleri belirleyin ve bunları izleyin.
HockeyStack'in en iyi özellikleri
- Birleştirilmiş veri izleme
- Otomatik veri temizleme
- Makine öğrenimi algoritmaları
- Ayrıntılı analiz
- KPI ve metrik izleme
HockeyStack sınırlamaları
- İlk kurulum zaman alıcı olabilir
- Platform, eğitim amaçlı başlangıç materyali sağlamaz
HockeyStack fiyatlandırması
- Büyüme: 1.399 $/ay
- Özel: Fiyatlandırma için iletişime geçin
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
HockeyStack puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (30'dan fazla yorum)
- Capterra: 4,9/5 (20+ yorum)
3. Google Analytics
En popüler SaaS analitik yazılımı olan Google Analytics, web sitesi performansını değerlendirmek için ihtiyacınız olan neredeyse tüm metriklere erişim sağlar. Web sitesi trafiği gibi edinme metriklerini ve hemen çıkma oranı ve dönüşümler gibi davranışsal etkileşim göstergelerini kapsar.
Kullanıcı dostu bir gösterge paneli aracılığıyla Google Analytics, sitenizin ziyaretçilerinin demografik bilgilerini cinsiyet, yaş, konum ve hatta kullandıkları cihazlara kadar ayrıntılı olarak sunar.
Bu araç, dijital pazarlamacılar için bir altın madeni — sitenize trafik çeken en etkili sosyal kanalları veya pazarlama kampanyalarını belirlemenize yardımcı olur. Bu içgörüler, odak noktanızı yönlendirerek dikkatinizi en çok ihtiyaç duyulan alanlara çekmenizi veya en fazla trafiği sağlayan kanalları öne çıkarmanızı sağlar. ?
Google Analytics'in en iyi özellikleri
- Trafik raporlama
- Dönüşüm izleme
- Gerçek zamanlı raporlar
- Kullanıcı davranış akışı hakkında içgörüler
- AdWords ve Search Console gibi Google ürünleriyle entegre olur
Google Analytics sınırlamaları
- Veri çıkarma işlemi biraz yavaş olabilir
- Otomatik müşteri hizmetleri her zaman yardımcı olmaz
Google Analytics fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Kurumsal müşteriler için: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Google Analytics derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,5/5 (6.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (7.000'den fazla yorum)
4. Quantcast
Quantcast, AI ve makine öğrenimini gerçek zamanlı verilerle birleştirerek web sitenizin trafiğini ortaya çıkarır ve ziyaretçilerin demografik ve psikografik özellikleri ile diğer ilgili web analitik verileri hakkında içgörüler elde etmenizi sağlar.
Araç, 100 milyondan fazla internet kaynağından bilgi alır. Ardından bu bilgileri analiz eder ve kullanıcılara satın alma tercihleri, davranışları ve konumlarına göre web sitesi trafiği, hedef kitle yapısı ve alıcı profilleri hakkında kesin ve güncel bilgiler sunar. ?
Quantcast ayrıca alışveriş faizleri, medya tercihleri ve ziyaretçi/müşteri meslekleri hakkında da raporlar sunar. Bunlar, müşterilerin tercihleri hakkında daha kapsamlı veriler toplamanıza yardımcı olabilir.
Quantcast'ın en iyi özellikleri
- AI destekli içgörüler
- Gerçek zamanlı veri analizi
- 100 milyondan fazla kaynaktan verilere erişim
- Uygulamalar için veri izleme
- Ayrıntılı raporlama
Quantcast sınırlamaları
- Özel raporlar ve veri filtreleri daha ayrıntılı olabilir
- Daha fazla veri segmentasyon seçeneği eklemek faydalı olabilir
Quantcast fiyatlandırması
- Quantcast Measure: Ücretsiz
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Quantcast derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,3/5 (10+ yorum)
- Capterra: 4,2/5 (20+ yorum)
5. Baremetrics
Baremetrics, müşteri tabanınızı analiz etmenize ve LTV, MRR ve SaaS uygulamanızın diğer anahtar rakamları gibi metrikleri incelemenize olanak tanıyan kullanıcı dostu bir platformdur. Aylık, haftalık veya günlük raporlar arasından seçim yapabilir ve her zaman güncel kalabilirsiniz.
Baremetrics bununla da kalmaz, benzer şirketler hakkında veriler sunarak performansınız hakkında daha geniş bir bakış açısı sağlar.
Tüm işinizin genel bir görünümünü elde etmek için Kontrol Merkezi'nden yararlanın. Akıllı Gösterge Panelleri'ni kullanarak tekrarlayan gelirlerden müşteri kayıplarına kadar her şeyi gözlemleyin veya Baremetrics'in Tahmin özelliğini kullanarak tahminlerde bulunup gelecek planları yapın. ?
Platform, Square, PayPal ve Shopify gibi büyük ödeme sağlayıcılarıyla entegre.
Baremetrics'in en iyi özellikleri
- Kolay entegrasyon için Analytics API
- Doğru tahminler için öngörüler
- Müşteri segmentasyonu
- 360° iş genel bakışı için Kontrol Merkezi
- Kullanıcı dostu arayüz
Baremetrics sınırlamaları
- Entegrasyonların ayarlanması biraz zaman alabilir
- Sistemde ara sıra hatalar olabilir
Baremetrics fiyatlandırması
- Aylık tekrarlanan gelire bağlıdır ve aylık 108 $'dan başlar
Baremetrics derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,6/5 (60'tan fazla yorum)
- Capterra: 3. 3/5 (10'dan az yorum)
6. Kissmetrics
Kissmetrics, çevrimiçi SaaS işinizi destekleyen metrikleri belirlemenize, anlamanıza ve geliştirmenize yardımcı olan, kişi tabanlı bir analiz aracı olarak öne çıkıyor. SaaS analitiği, yeni aboneliklerden aylık tekrarlayan gelirlere kadar tüm müşteri yolculuğunu kapsıyor.
Yazılım, ziyaretçiler kaydolmadan önce bile web sitenize yapılan her ziyareti izler. Bu bilgiler, ziyaretçilerin nereden geldikleri, sitenizde ne aradıkları ve nihayetinde onları müşteri olmaya ikna eden şeyin ne olduğu hakkında içgörüler sağlar. ?
Ziyaretçiler müşteri haline geldiğinde, plan seviyeleri ve demografik bilgiler gibi çeşitli özelliklere göre segmentlere ayırabilirsiniz. Hatta veri noktalarını dilimleyip parçalara ayırabilir, kullanım modellerini ve pazarlama etkinliğini anlayabilirsiniz.
Kissmetrics'in en iyi özellikleri
- Hızlı raporlama
- Kullanıcı akışı testi
- E-posta otomasyonu
- Basit veri içgörü gösterge panelleri
- Huni izleme
Kissmetrics sınırlamaları
- Daha sezgisel ve kullanıcı dostu olabilir
- Daha fazla gösterge paneli seçeneği eklemek faydalı olabilir
Kissmetrics fiyatlandırması
- Silver: 199 $/ay
- Gold: 499 $/ay
- Platinum: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- Kullandıkça öde: 0,0025/etkinlik
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
Kissmetrics puanları ve yorumları
- G2: 4. 1/5 (100+ yorum)
- Capterra: 4,3/5 (10+ yorum)
7. ChartMogul
ChartMogul, faturalandırma sağlayıcınıza bağlanan ve gerçek zamanlı SaaS analitiği sunan kullanışlı bir abonelik veri platformudur.
Uygulama, müşterileri kullanışlı filtrelerle segmentlere ayırmanıza olanak tanır ve anahtar metriklerinizin farklı coğrafi bölgelerde nasıl değiştiğine dair eyleme geçirilebilir içgörüler sunar. Aylık veya üç aylık hedefler belirlemek, büyüme eğiliminizi sorunsuz bir şekilde izlemenize yardımcı olur. ?
ChartMogul'un büyüsü, aylık tekrarlayan gelir (MRR), müşteri kaybı ve LTV gibi önemli SaaS metriklerinin otomatik raporlanmasında yatmaktadır. Bunun ötesinde, takımınıza abonelik verilerinizi etkili bir şekilde işlemek için gerekli araçları sağlar.
Doğrudan faturalandırma platformu entegrasyonlarından yararlanarak, geçmiş ve bireysel MRR hareketlerine erişebilirsiniz. Bu süreç, temiz ve tutarlı bir veri kümesi oluşturmak için ilgili girdileri birleştirmeyi içerir.
ChartMogul'un en iyi özellikleri
- Otomatik raporlama
- Müşteri segmentasyonu
- Gerçek zamanlı analitik
- Veri denetleme ve düzenleme araçları
- Mobil uygulama mevcuttur
ChartMogul sınırlamaları
- Tek seferlik ücretler için otomatik güncellemeler kullanılamaz
- Veri kaynağı entegrasyonu çok karmaşık olabilir
ChartMogul fiyatlandırması
- Ücretsiz: MRR'si 10.000 $'dan az olan SaaS kurucuları için
- Ölçek: Aylık tekrarlanan gelire bağlıdır
- Hacim: Aylık tekrarlanan gelire bağlıdır
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
ChartMogul puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (90+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (40+ yorum)
8. Crazy Egg
Crazy Egg, SaaS işletmeleri için bir web sitesi analiz aracıdır. Pazarlama uzmanları, kaydırma haritaları, ısı haritaları ve tıklama haritaları gibi sezgisel özellikler sayesinde, web sitelerinin performans verileri hakkında eyleme geçirilebilir içgörüler elde eder. Bu görsel anlık görüntüler, kullanıcı davranışlarının daha derinlemesine anlaşılmasını sağlar.
Araç, kullanıcıların yönlendiren trafik, kampanyalar ve açılış sayfaları gibi çeşitli öğelerin performansını değerlendirmelerine olanak tanıyan kapsamlı bir karşılaştırma özelliği sunar. Kampanya parametrelerini düzenleyerek tüm trafik kaynaklarının tek bir uygun konumda analiz edilmesini sağlar.
Otomatik hata algılama özelliği, hatalarla karşılaşan ziyaretçileri belirler ve düzeltilmesi gereken en önemli sorunları vurgular. Ardından, acil olarak ilgilenilmesi gerekenleri önceliklendirip daha az acil olan sorunları erteleyebilirsiniz. ⚠️
Crazy Egg'in en iyi özellikleri
- Otomatik hata algılama
- Kapsamlı trafik analizi
- Kullanıcı davranışları hakkında daha fazla bilgi edinmek için anlık görüntüler
- Site performansı karşılaştırması
- Kapsamlı raporlama
Crazy Egg sınırlamaları
- Anlık görüntülerdeki filtreler tarih ve cihazla sınırlıdır
- Müşteri hizmetleri bazen yavaş olabilir
Crazy Egg fiyatlandırması
- Standart: 49 $/ay
- Artı: 99 $/ay
- Enterprise: 249 $/ay
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
Crazy Egg puanları ve yorumları
- G2: 4,2/5 (100'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (80+ yorum)
9. Mixpanel
Mixpanel, kullanıcıların web sitenizde gerçekleştirdiği eylemleri hassas bir şekilde analiz ederek pazarlama analizlerine yardımcı olur. Bu platform, kullanıcı davranışlarını analiz eder, web sitenizin dönüşüm hunisini ve ürün kullanımını inceler. Gerçek kullanıcı eylemlerini karşılaştırarak, daha iyi müşteri elde tutma için SaaS hizmetlerini optimize eder.
Belirli özellikleri inceleyerek veya kullanıcıları etkinleştirme metriklerine ve konumlarına göre gruplandırarak, ürününüzdeki kullanıcı etkinlikleri hakkında içgörüler edinin. Kullanıcı etkinliklerinin gerçek zamanlı izlenmesi, iyileştirme alanlarını belirler. Mixpanel, iyileştirme alanları belirlendikten sonra bir iyileştirme planı oluşturur ve bu değişikliklerin kullanıcı etkileşimi ve elde tutma üzerindeki etkisini ölçer.
Ayrıca, yüksek etkileşimli müşterileri ve potansiyel kayıp risklerini belirleyerek, aylık tekrarlayan gelirinizi artırmak için proaktif önlemler alabilirsiniz. ?
Mixpanel'in en iyi özellikleri
- Kullanıcı segmentasyonu
- Kullanıcı etkinlik izleme
- Huni analizi
- SQL gerektirmeyen keşif
- Büyüme ve müşteri tutma ölçümleri
Mixpanel sınırlamaları
- Rapor filtreleri güvenilir olmayabilir ve değişiklikleri kaydederken gecikme yaşayabilir
- Platformdan veri çıkarmak biraz sınırlayıcı olabilir
Mixpanel fiyatlandırması
- Başlangıç: Ücretsiz
- Büyüme: 20 $/ay
- Enterprise: 833 $/ay
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
Mixpanel puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (1.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (100'den fazla yorum)
10. Woopra
Woopra, ürün pazarlama, satış ve destek takımları için özelleştirilmiş çözümler sunarak kapsamlı müşteri yolculuğu analitiği sağlar. ?
Kişi Profilleri web sitesine yapılan ödemeler, etkileşim ve e-posta katılımı gibi kullanıcı eylemleri için merkezi bir yer sunar. Woopra, tam dönüşüm hunisi atıflandırma, yeni kullanıcıların entegrasyonunun optimizasyonu, özellik trendlerinin izlenmesi, abonelik artışının izlenmesi ve kohort analizini kapsar.
Kullanıcıların temas noktalarındaki davranışlarını analiz ederek daha iyi edinme, etkileşim ve elde tutma stratejileri oluşturabilirsiniz. Ürün, pazarlama, satış ve destek gibi farklı alanlardan veri toplayın ve yerleşik tetikleyicilere göre harekete geçin.
Woopra'nın en iyi özellikleri
- Gerçek zamanlı kullanıcı etkinliği izleme
- Yerleşik otomasyonlar ve tetikleyiciler
- Doğrusal olmayan müşteri yolculuğu analizi
- Segmentasyon yetenekleri
- Trend analizi raporları
Woopra sınırlamaları
- Kullanıcı arayüzü sezgisel olmayabilir ve karmaşık gelebilir
- Bazı kullanıcılar ara sıra platform hatalarıyla karşılaşmaktadır
Woopra fiyatlandırması
- Temel: Ücretsiz
- Pro: 999 $/ay
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
Woopra puanları ve yorumları
- G2: 4,4/5 (150'den fazla yorum)
- Capterra: 4,4/5 (10+ yorum)
Diğer İş Araçları
SaaS analiz araçları, bilinçli kararlar almak için müşterilerinizin davranışlarını izlemek ve anlamak açısından paha biçilmez değerdedir. Ancak SaaS şirketlerini yönetmek, verilerle uğraşmaktan daha fazlasını gerektirir.
İşte burada ClickUp devreye giriyor — tek bir platformda tüm iş operasyonlarınızı planlamak, izlemek ve yürütmek için güçlü bir çözüm! Bu proje yönetimi gücü, iş süreçlerinizi bir üst seviyeye nasıl taşıyabileceğini inceleyelim! ⚡
ClickUp
Süreçlerinizi baştan sona izlemenize yardımcı olacak kullanıcı dostu bir araç arıyorsanız, ClickUp en iyi iş yönetimi çözümü! Çok sayıda işbirliği özelliği, proje görünümleri ve binlerce entegrasyon ile operasyonları yönetmek çocuk oyuncağı. ?
ClickUp'ın özelleştirilebilir kurulumunda Listeler, Gantt grafikleri ve Panolar gibi görünümleri kullanarak görevlerinizi yönetin. Takvim görünümü ile hedeflerinizi ve görev bağımlılıklarınızı takip edin ve Zaman çizelgesi görünümü ile görevlerin ilerlemesini izleyin.
Birden fazla takım üyesine görevler atayarak ve yorum konuları aracılığıyla tartışmalar başlatarak takım çalışmasını geliştirin. Ardından yorumları eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürebilir ve ekran kayıtlarını paylaşarak yapılması gerekenleri iletebilirsiniz.
ClickUp Belgeleri özelliği, iş süreçlerinizi belgelendirmenize ve birbirine bağlamanıza yardımcı olur. Gerçek zamanlı sohbetler içinde dosya paylaşabilir ve takımınızın yaptığı değişiklikler veya güncellemeler hakkında bildirimler alabilirsiniz.
ClickUp Gösterge Panelleri'ni kullanarak önemli proje göstergelerini tek bir yerden görüntüleyin. Kartlarla gösterge panelinizi özelleştirebilir, zamanı, görevleri ve sprintleri takip edebilir ve tüm süreçleri bir şahin gibi gözlemleyebilirsiniz. ?
ClickUp'ı Slack, Figma ve çeşitli bulut depolama uygulamaları gibi 200'den fazla araçla entegre edin. Ayrıca Zapier aracılığıyla ClickUp'ı Google Analytics, Mixpanel ve Profitwell gibi SaaS analiz yazılımlarıyla bağlayarak daha akıcı bir iş akışı elde edebilirsiniz.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Kapsamlı takım içgörüleri ve raporları
- 1.000'den fazla araçla entegrasyonlar
- Yinelenen Görev Otomasyonu
- 1.000'den fazla hazır şablon
- İş süreçlerini kolaylaştırmak için yapay zeka destekli asistan
- ClickUp Hedefleri ile kolay hedef izleme
- Performansı izlemek için ClickUp Gösterge Panelleri
- İşbirliği ve beyin fırtınası için Beyaz Tahtalar
- Grafikler ve çizelgelerle ilerleme izleme
- 15'ten fazla özelleştirilebilir ClickUp görünümü
ClickUp sınırlamaları
- Çok çeşitli özellikler ilk başta kafa karıştırıcı gelebilir
- Mobil uygulamada masaüstü sürümünde bulunan bazı özellikler bulunmayabilir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,7/5 (8.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3.000'den fazla yorum)
ClickUp ile İşlemlerinizi Basitleştirin, Düzenleyin ve Yürütün
Müşterilerin kalmasını sağlayan ve ayrılmalarına neden olan faktörleri en iyi 10 SaaS analiz aracı kullanarak anlayarak işinizin büyümesini en üst düzeye çıkarın. Web sitesi trafiğinizle ilgili ayrıntılı bilgilere ulaşın, rakiplerinizle karşılaştırın ve stratejilerinizi geliştirin.
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