Verileri Kullanarak Büyümeyi Hızlandırma: 2025'in En İyi 10 SaaS Analitik Aracı

İş performansınızı anlamak, verileri analiz etmekle başlar. Sayılar, ürününüzün ne kadar iyi performans gösterdiğini, belirli bir sürede kaç satış yaptığınızı ve ne kadar para kazandığınızı açıkça gösterir. ?

Bir Hizmet Olarak Yazılım (SaaS) işi yürütüyorsanız, insanların ürününüzle nasıl etkileşimde bulunduğunu takip etmek en kolay SaaS analitik yazılımlarıyla yapılır. Bu araçlar, satış, pazarlama ve müşteri geri bildirimlerinden verileri toplar, kodlarını çözer ve zor işleri halleder. Ayrıca, bunları düzgün grafikler ve raporlar halinde paketleyerek ilerlemeyi izlemeyi kolaylaştırır.

Mevcut çok sayıda araç arasından, verilerinize dayalı akıllı kararlar almanıza yardımcı olmak için en iyi 10 SaaS analitik aracını seçtik. SaaS işiniz için en iyi seçeneği bulmak için bunların artılarını, eksilerini ve fiyatlarını inceleyelim! ?

Doğru SaaS analitik aracını seçmek, veriye dayalı kararlar almanıza yardımcı olabilir. İdeal araç, farklı gereksinimlerinizi, yeteneklerinizi ve bütçenizi desteklemelidir. Dikkate alınması gereken birkaç anahtar husus şunlardır:

Kullanım kolaylığı: Kullanıcı dostu arayüz ve sezgisel gezinme, paydaşların kapsamlı eğitim almadan verilere erişip bunları yorumlamasına olanak tanır

Özelleştirme: Analitiği işinize göre uyarlayabilmeniz için Analitiği işinize göre uyarlayabilmeniz için gösterge paneli özelleştirme ve esnek raporlama imkanı sunan SaaS araçlarını arayın

Ölçeklenebilirlik: Uygun bir araç, SaaS işiniz büyüdükçe gereksinimlerinize göre esnek ve ölçeklenebilir olmalıdır

Veri görselleştirme: Araç, karmaşık verileri anlaşılır bir biçimde sunmak için grafikler, çizelgeler ve etkileşimli ekranlar gibi sağlam Araç, karmaşık verileri anlaşılır bir biçimde sunmak için grafikler, çizelgeler ve etkileşimli ekranlar gibi sağlam veri görselleştirme seçenekleri sunmalıdır

Veri entegrasyonu: Aracın veritabanları, CRM veya pazarlama platformları gibi çeşitli kaynaklardan verilere bağlanıp bunları entegre edebildiğinden emin olun

İşbirliği: Takım üyeleri arasında kolay işbirliği sağlayan ve raporların ve içgörülerin kuruluş genelinde paylaşımına olanak tanıyan özellikleri arayın

İdeal SaaS analitik yazılımı, SaaS iş gereksinimlerinize kolayca uyum sağlayan bir bukalemun gibi olmalıdır. ?

En iyi çözümleri bulmak için gerekli çalışmaları tamamladık. En iyi SaaS analitik araçlarının özellikler, sınırlar ve fiyatlandırma seçenekleri açısından neler sunduğunu görelim.

1. ProfitWell

ProfitWell, tüm abonelik istatistiklerinizi tek bir yerde toplayan bir analiz aracıdır. Gelir, kullanıcı artışı ve diğer anahtar SaaS metriklerini izler.

Gerçek zamanlı analiz ve raporlama yetenekleri sizi her zaman bilgilendirir ve akıllı kararlar alabilmeniz için size özel KPI'lar sunar. Ürün performansı, müşteriler, rakipler ve gelir hakkında kesin verilerle etkili seçimler yapmaya başlayabilirsiniz.

ProfitWell'in algoritmaları ayrıca müşteri kayıp oranlarını azaltmaya yardımcı olur. Gerçek sektör verilerini ve pazar trendlerini kullanarak, ürünleriniz ve yükseltmeleriniz için mükemmel fiyatları belirlemenize ve müşteri sadakatini artırmanıza yardımcı olur. ?️

ProfitWell'in en iyi özellikleri

Gerçek zamanlı raporlama

Fiyatlandırma ve müşteri tutma denetimleri

ROI analizi

Müşteri kaybı izleme

Mobil uygulama mevcuttur

ProfitWell sınırlamaları

PayPal fatura desteği mevcut değildir

Veriler her zaman tamamen doğru olmayabilir

ProfitWell fiyatlandırması

ProfitWell Metrics: Sonsuza Kadar Ücretsiz

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ProfitWell puanları ve yorumları

G2: 4,9/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (20+ yorum)

2. HockeyStack

HockeyStack, atıf, artış analizi ve pazarlama karması modellemesinin güçlü bir karışımıyla gelirinizi artırır. Web sitenizden, CRM'nizden, reklam platformlarınızdan, pazarlama otomasyonunuzdan, ABM platformunuzdan ve veri ambarınızdan veri toplar.

Bu araç, web sitesi davranışlarını ve dönüşüm etkinliklerini inceleyerek bunları analiz için değerli bir birinci taraf veri setine dönüştürür. Müşteri yolculuklarını haritalandırarak ve çoklu dokunma, tek dokunma ve makine öğrenimi modelleriyle temas noktalarına önem atayarak, HockeyStack başarıya giden yolları net bir şekilde ortaya koyar. ?

Yazılım ayrıca, arayüzünde kişiselleştirilmiş pazarlama KPI'ları , raporlar ve gösterge panelleri oluşturmanıza olanak tanır. Performans hakkında ayrıntılı bilgiler edinmek için ürünlere, fiyatlandırmaya, bölgelere veya kişilere göre satış süreci ve gelir hedefleri belirleyin ve bunları izleyin.

HockeyStack'in en iyi özellikleri

Birleştirilmiş veri izleme

Otomatik veri temizleme

Makine öğrenimi algoritmaları

Ayrıntılı analiz

KPI ve metrik izleme

HockeyStack sınırlamaları

İlk kurulum zaman alıcı olabilir

Platform, eğitim amaçlı başlangıç materyali sağlamaz

HockeyStack fiyatlandırması

Büyüme: 1.399 $/ay

Özel: Fiyatlandırma için iletişime geçin

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

HockeyStack puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (30'dan fazla yorum)

Capterra: 4,9/5 (20+ yorum)

3. Google Analytics

En popüler SaaS analitik yazılımı olan Google Analytics, web sitesi performansını değerlendirmek için ihtiyacınız olan neredeyse tüm metriklere erişim sağlar. Web sitesi trafiği gibi edinme metriklerini ve hemen çıkma oranı ve dönüşümler gibi davranışsal etkileşim göstergelerini kapsar.

Kullanıcı dostu bir gösterge paneli aracılığıyla Google Analytics, sitenizin ziyaretçilerinin demografik bilgilerini cinsiyet, yaş, konum ve hatta kullandıkları cihazlara kadar ayrıntılı olarak sunar.

Bu araç, dijital pazarlamacılar için bir altın madeni — sitenize trafik çeken en etkili sosyal kanalları veya pazarlama kampanyalarını belirlemenize yardımcı olur. Bu içgörüler, odak noktanızı yönlendirerek dikkatinizi en çok ihtiyaç duyulan alanlara çekmenizi veya en fazla trafiği sağlayan kanalları öne çıkarmanızı sağlar. ?

Google Analytics'in en iyi özellikleri

Trafik raporlama

Dönüşüm izleme

Gerçek zamanlı raporlar

Kullanıcı davranış akışı hakkında içgörüler

AdWords ve Search Console gibi Google ürünleriyle entegre olur

Google Analytics sınırlamaları

Veri çıkarma işlemi biraz yavaş olabilir

Otomatik müşteri hizmetleri her zaman yardımcı olmaz

Google Analytics fiyatlandırması

Ücretsiz

Kurumsal müşteriler için: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Google Analytics derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (6.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (7.000'den fazla yorum)

4. Quantcast

Quantcast, AI ve makine öğrenimini gerçek zamanlı verilerle birleştirerek web sitenizin trafiğini ortaya çıkarır ve ziyaretçilerin demografik ve psikografik özellikleri ile diğer ilgili web analitik verileri hakkında içgörüler elde etmenizi sağlar.

Araç, 100 milyondan fazla internet kaynağından bilgi alır. Ardından bu bilgileri analiz eder ve kullanıcılara satın alma tercihleri, davranışları ve konumlarına göre web sitesi trafiği, hedef kitle yapısı ve alıcı profilleri hakkında kesin ve güncel bilgiler sunar. ?

Quantcast ayrıca alışveriş faizleri, medya tercihleri ve ziyaretçi/müşteri meslekleri hakkında da raporlar sunar. Bunlar, müşterilerin tercihleri hakkında daha kapsamlı veriler toplamanıza yardımcı olabilir.

Quantcast'ın en iyi özellikleri

AI destekli içgörüler

Gerçek zamanlı veri analizi

100 milyondan fazla kaynaktan verilere erişim

Uygulamalar için veri izleme

Ayrıntılı raporlama

Quantcast sınırlamaları

Özel raporlar ve veri filtreleri daha ayrıntılı olabilir

Daha fazla veri segmentasyon seçeneği eklemek faydalı olabilir

Quantcast fiyatlandırması

Quantcast Measure: Ücretsiz

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Quantcast derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,3/5 (10+ yorum)

Capterra: 4,2/5 (20+ yorum)

5. Baremetrics

Baremetrics, müşteri tabanınızı analiz etmenize ve LTV, MRR ve SaaS uygulamanızın diğer anahtar rakamları gibi metrikleri incelemenize olanak tanıyan kullanıcı dostu bir platformdur. Aylık, haftalık veya günlük raporlar arasından seçim yapabilir ve her zaman güncel kalabilirsiniz.

Baremetrics bununla da kalmaz, benzer şirketler hakkında veriler sunarak performansınız hakkında daha geniş bir bakış açısı sağlar.

Tüm işinizin genel bir görünümünü elde etmek için Kontrol Merkezi'nden yararlanın. Akıllı Gösterge Panelleri'ni kullanarak tekrarlayan gelirlerden müşteri kayıplarına kadar her şeyi gözlemleyin veya Baremetrics'in Tahmin özelliğini kullanarak tahminlerde bulunup gelecek planları yapın. ?

Platform, Square, PayPal ve Shopify gibi büyük ödeme sağlayıcılarıyla entegre.

Baremetrics'in en iyi özellikleri

Kolay entegrasyon için Analytics API

Doğru tahminler için öngörüler

Müşteri segmentasyonu

360° iş genel bakışı için Kontrol Merkezi

Kullanıcı dostu arayüz

Baremetrics sınırlamaları

Entegrasyonların ayarlanması biraz zaman alabilir

Sistemde ara sıra hatalar olabilir

Baremetrics fiyatlandırması

Aylık tekrarlanan gelire bağlıdır ve aylık 108 $'dan başlar

Baremetrics derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,6/5 (60'tan fazla yorum)

Capterra: 3. 3/5 (10'dan az yorum)

6. Kissmetrics

Kissmetrics, çevrimiçi SaaS işinizi destekleyen metrikleri belirlemenize, anlamanıza ve geliştirmenize yardımcı olan, kişi tabanlı bir analiz aracı olarak öne çıkıyor. SaaS analitiği, yeni aboneliklerden aylık tekrarlayan gelirlere kadar tüm müşteri yolculuğunu kapsıyor.

Yazılım, ziyaretçiler kaydolmadan önce bile web sitenize yapılan her ziyareti izler. Bu bilgiler, ziyaretçilerin nereden geldikleri, sitenizde ne aradıkları ve nihayetinde onları müşteri olmaya ikna eden şeyin ne olduğu hakkında içgörüler sağlar. ?

Ziyaretçiler müşteri haline geldiğinde, plan seviyeleri ve demografik bilgiler gibi çeşitli özelliklere göre segmentlere ayırabilirsiniz. Hatta veri noktalarını dilimleyip parçalara ayırabilir, kullanım modellerini ve pazarlama etkinliğini anlayabilirsiniz.

Kissmetrics'in en iyi özellikleri

Hızlı raporlama

Kullanıcı akışı testi

E-posta otomasyonu

Basit veri içgörü gösterge panelleri

Huni izleme

Kissmetrics sınırlamaları

Daha sezgisel ve kullanıcı dostu olabilir

Daha fazla gösterge paneli seçeneği eklemek faydalı olabilir

Kissmetrics fiyatlandırması

Silver: 199 $/ay

Gold: 499 $/ay

Platinum: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Kullandıkça öde: 0,0025/etkinlik

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Kissmetrics puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (100+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (10+ yorum)

7. ChartMogul

ChartMogul, faturalandırma sağlayıcınıza bağlanan ve gerçek zamanlı SaaS analitiği sunan kullanışlı bir abonelik veri platformudur.

Uygulama, müşterileri kullanışlı filtrelerle segmentlere ayırmanıza olanak tanır ve anahtar metriklerinizin farklı coğrafi bölgelerde nasıl değiştiğine dair eyleme geçirilebilir içgörüler sunar. Aylık veya üç aylık hedefler belirlemek, büyüme eğiliminizi sorunsuz bir şekilde izlemenize yardımcı olur. ?

ChartMogul'un büyüsü, aylık tekrarlayan gelir (MRR), müşteri kaybı ve LTV gibi önemli SaaS metriklerinin otomatik raporlanmasında yatmaktadır. Bunun ötesinde, takımınıza abonelik verilerinizi etkili bir şekilde işlemek için gerekli araçları sağlar.

Doğrudan faturalandırma platformu entegrasyonlarından yararlanarak, geçmiş ve bireysel MRR hareketlerine erişebilirsiniz. Bu süreç, temiz ve tutarlı bir veri kümesi oluşturmak için ilgili girdileri birleştirmeyi içerir.

ChartMogul'un en iyi özellikleri

Otomatik raporlama

Müşteri segmentasyonu

Gerçek zamanlı analitik

Veri denetleme ve düzenleme araçları

Mobil uygulama mevcuttur

ChartMogul sınırlamaları

Tek seferlik ücretler için otomatik güncellemeler kullanılamaz

Veri kaynağı entegrasyonu çok karmaşık olabilir

ChartMogul fiyatlandırması

Ücretsiz: MRR'si 10.000 $'dan az olan SaaS kurucuları için

Ölçek: Aylık tekrarlanan gelire bağlıdır

Hacim: Aylık tekrarlanan gelire bağlıdır

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

ChartMogul puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (90+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (40+ yorum)

8. Crazy Egg

Crazy Egg, SaaS işletmeleri için bir web sitesi analiz aracıdır. Pazarlama uzmanları, kaydırma haritaları, ısı haritaları ve tıklama haritaları gibi sezgisel özellikler sayesinde, web sitelerinin performans verileri hakkında eyleme geçirilebilir içgörüler elde eder. Bu görsel anlık görüntüler, kullanıcı davranışlarının daha derinlemesine anlaşılmasını sağlar.

Araç, kullanıcıların yönlendiren trafik, kampanyalar ve açılış sayfaları gibi çeşitli öğelerin performansını değerlendirmelerine olanak tanıyan kapsamlı bir karşılaştırma özelliği sunar. Kampanya parametrelerini düzenleyerek tüm trafik kaynaklarının tek bir uygun konumda analiz edilmesini sağlar.

Otomatik hata algılama özelliği, hatalarla karşılaşan ziyaretçileri belirler ve düzeltilmesi gereken en önemli sorunları vurgular. Ardından, acil olarak ilgilenilmesi gerekenleri önceliklendirip daha az acil olan sorunları erteleyebilirsiniz. ⚠️

Crazy Egg'in en iyi özellikleri

Otomatik hata algılama

Kapsamlı trafik analizi

Kullanıcı davranışları hakkında daha fazla bilgi edinmek için anlık görüntüler

Site performansı karşılaştırması

Kapsamlı raporlama

Crazy Egg sınırlamaları

Anlık görüntülerdeki filtreler tarih ve cihazla sınırlıdır

Müşteri hizmetleri bazen yavaş olabilir

Crazy Egg fiyatlandırması

Standart: 49 $/ay

Artı: 99 $/ay

Enterprise: 249 $/ay

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Crazy Egg puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (80+ yorum)

9. Mixpanel

Mixpanel, kullanıcıların web sitenizde gerçekleştirdiği eylemleri hassas bir şekilde analiz ederek pazarlama analizlerine yardımcı olur. Bu platform, kullanıcı davranışlarını analiz eder, web sitenizin dönüşüm hunisini ve ürün kullanımını inceler. Gerçek kullanıcı eylemlerini karşılaştırarak, daha iyi müşteri elde tutma için SaaS hizmetlerini optimize eder.

Belirli özellikleri inceleyerek veya kullanıcıları etkinleştirme metriklerine ve konumlarına göre gruplandırarak, ürününüzdeki kullanıcı etkinlikleri hakkında içgörüler edinin. Kullanıcı etkinliklerinin gerçek zamanlı izlenmesi, iyileştirme alanlarını belirler. Mixpanel, iyileştirme alanları belirlendikten sonra bir iyileştirme planı oluşturur ve bu değişikliklerin kullanıcı etkileşimi ve elde tutma üzerindeki etkisini ölçer.

Ayrıca, yüksek etkileşimli müşterileri ve potansiyel kayıp risklerini belirleyerek, aylık tekrarlayan gelirinizi artırmak için proaktif önlemler alabilirsiniz. ?

Mixpanel'in en iyi özellikleri

Kullanıcı segmentasyonu

Kullanıcı etkinlik izleme

Huni analizi

SQL gerektirmeyen keşif

Büyüme ve müşteri tutma ölçümleri

Mixpanel sınırlamaları

Rapor filtreleri güvenilir olmayabilir ve değişiklikleri kaydederken gecikme yaşayabilir

Platformdan veri çıkarmak biraz sınırlayıcı olabilir

Mixpanel fiyatlandırması

Başlangıç: Ücretsiz

Büyüme: 20 $/ay

Enterprise: 833 $/ay

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Mixpanel puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (1.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (100'den fazla yorum)

10. Woopra

Woopra, ürün pazarlama, satış ve destek takımları için özelleştirilmiş çözümler sunarak kapsamlı müşteri yolculuğu analitiği sağlar. ?

Kişi Profilleri web sitesine yapılan ödemeler, etkileşim ve e-posta katılımı gibi kullanıcı eylemleri için merkezi bir yer sunar. Woopra, tam dönüşüm hunisi atıflandırma, yeni kullanıcıların entegrasyonunun optimizasyonu, özellik trendlerinin izlenmesi, abonelik artışının izlenmesi ve kohort analizini kapsar.

Kullanıcıların temas noktalarındaki davranışlarını analiz ederek daha iyi edinme, etkileşim ve elde tutma stratejileri oluşturabilirsiniz. Ürün, pazarlama, satış ve destek gibi farklı alanlardan veri toplayın ve yerleşik tetikleyicilere göre harekete geçin.

Woopra'nın en iyi özellikleri

Gerçek zamanlı kullanıcı etkinliği izleme

Yerleşik otomasyonlar ve tetikleyiciler

Doğrusal olmayan müşteri yolculuğu analizi

Segmentasyon yetenekleri

Trend analizi raporları

Woopra sınırlamaları

Kullanıcı arayüzü sezgisel olmayabilir ve karmaşık gelebilir

Bazı kullanıcılar ara sıra platform hatalarıyla karşılaşmaktadır

Woopra fiyatlandırması

Temel: Ücretsiz

Pro: 999 $/ay

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

Woopra puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (150'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (10+ yorum)

SaaS analiz araçları, bilinçli kararlar almak için müşterilerinizin davranışlarını izlemek ve anlamak açısından paha biçilmez değerdedir. Ancak SaaS şirketlerini yönetmek, verilerle uğraşmaktan daha fazlasını gerektirir.

İşte burada ClickUp devreye giriyor — tek bir platformda tüm iş operasyonlarınızı planlamak, izlemek ve yürütmek için güçlü bir çözüm! Bu proje yönetimi gücü, iş süreçlerinizi bir üst seviyeye nasıl taşıyabileceğini inceleyelim! ⚡

15'ten fazla proje görünümünü kullanın, Belgeler'de işbirliği yapın ve ClickUp ile Gösterge Panellerinde iş süreçlerini izleyin

Süreçlerinizi baştan sona izlemenize yardımcı olacak kullanıcı dostu bir araç arıyorsanız, ClickUp en iyi iş yönetimi çözümü! Çok sayıda işbirliği özelliği, proje görünümleri ve binlerce entegrasyon ile operasyonları yönetmek çocuk oyuncağı. ?

ClickUp'ın özelleştirilebilir kurulumunda Listeler, Gantt grafikleri ve Panolar gibi görünümleri kullanarak görevlerinizi yönetin. Takvim görünümü ile hedeflerinizi ve görev bağımlılıklarınızı takip edin ve Zaman çizelgesi görünümü ile görevlerin ilerlemesini izleyin.

Birden fazla takım üyesine görevler atayarak ve yorum konuları aracılığıyla tartışmalar başlatarak takım çalışmasını geliştirin. Ardından yorumları eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürebilir ve ekran kayıtlarını paylaşarak yapılması gerekenleri iletebilirsiniz.

ClickUp Belgeleri'ni kullanarak işbirliğine dayalı bir veri merkezi oluşturun

ClickUp Belgeleri özelliği, iş süreçlerinizi belgelendirmenize ve birbirine bağlamanıza yardımcı olur. Gerçek zamanlı sohbetler içinde dosya paylaşabilir ve takımınızın yaptığı değişiklikler veya güncellemeler hakkında bildirimler alabilirsiniz.

ClickUp Gösterge Panelleri'ni kullanarak önemli proje göstergelerini tek bir yerden görüntüleyin. Kartlarla gösterge panelinizi özelleştirebilir, zamanı, görevleri ve sprintleri takip edebilir ve tüm süreçleri bir şahin gibi gözlemleyebilirsiniz. ?

ClickUp'ı Slack, Figma ve çeşitli bulut depolama uygulamaları gibi 200'den fazla araçla entegre edin. Ayrıca Zapier aracılığıyla ClickUp'ı Google Analytics, Mixpanel ve Profitwell gibi SaaS analiz yazılımlarıyla bağlayarak daha akıcı bir iş akışı elde edebilirsiniz.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Çok çeşitli özellikler ilk başta kafa karıştırıcı gelebilir

Mobil uygulamada masaüstü sürümünde bulunan bazı özellikler bulunmayabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (8.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.000'den fazla yorum)

ClickUp ile İşlemlerinizi Basitleştirin, Düzenleyin ve Yürütün

Müşterilerin kalmasını sağlayan ve ayrılmalarına neden olan faktörleri en iyi 10 SaaS analiz aracı kullanarak anlayarak işinizin büyümesini en üst düzeye çıkarın. Web sitesi trafiğinizle ilgili ayrıntılı bilgilere ulaşın, rakiplerinizle karşılaştırın ve stratejilerinizi geliştirin.

Kapsamlı bir iş yönetimi çözümü için ClickUp'ı ücretsiz deneyin! Güçlü proje yönetimi araçlarını ve iş planı şablonlarını kullanarak operasyonları kolaylaştırın ve büyümeyi teşvik edin! ?