Slack ve ClickUp: Hangi Takım İletişim Aracı En İyisi?

Birkaç ay önce yapılan bir beyin fırtınası oturumu sırasında, bir takım üyesi şaka yollu olarak şöyle dedi: "Slack, yapılacak işleri konuştuğumuz yer; ClickUp ise işleri gerçekten yaptığımız yer." Bu sözler gülüşmelere neden oldu, ancak aynı zamanda bu araçların ne kadar farklı işlediğini düşünmemi sağladı.

Her ikisiyle de iş yapmış biri olarak, amaçlarının nasıl farklı olduğunu anlıyorum.

Ancak, aralarından seçim yapmak sadece özellikleri karşılaştırmakla ilgili değildir. Takımınızın ihtiyaçlarını anlamak da en az bu kadar önemlidir.

Her iki aracı da kapsamlı bir şekilde değerlendirdikten sonra, takımınız için en uygun olanı seçmenize yardımcı olacak kısa bir Slack ve ClickUp karşılaştırma rehberi hazırladım. 🎯

ClickUp Nedir?

ClickUp'ta İletişim Kurun ve İşleri İzleyin ClickUp ile iş ve iletişimi sorunsuz bir şekilde birleştirin

İş için her şeyi içeren uygulama ClickUp, proje yönetimi, bilgi yönetimi ve sohbeti bir araya getirir; tüm bunlar, daha hızlı ve akıllı çalışmanıza yardımcı olan yapay zeka ile desteklenir.

Takımların ve bireylerin görevlerini tek bir yerden düzenlemelerine, izlemelerine ve yönetmelerine yardımcı olmak üzere tasarlanan bu platform, çeşitli proje gereksinimlerini karşılayan esnek bir araç seti sunar. Platform, ş akışlarını özel hale getirmeye yardımcı olmak için hedef belirleme, zaman takibi, görselleştirme ve işbirliği özelliklerini bir araya getirir.

ClickUp'ın gerçek zamanlı sohbet, Beyaz Tahta ve güçlü raporlama yetenekleri gibi kapsamlı proje yönetimi özellikleri, yazılım geliştirme, pazarlama ve müşteri yönetimi gibi çeşitli kullanım senaryoları için birden fazla araca duyulan ihtiyacı azaltır.

Günlük görevlerin yönetiminden büyük ölçekli girişimlere kadar, verimsizlikleri ortadan kaldırır, siloları azaltır ve herkesin aynı çizgide kalmasını sağlar.

🔍 Biliyor muydunuz? Uzaktan çalışanların %53'ü, evden çalışmanın iş arkadaşlarıyla bağlantı kurmayı zorlaştırdığını söylüyor. Bu durum, uzaktaki takım üyeleri arasındaki mesafeyi kapatmada ClickUp gibi etkili çevrimiçi iletişim araçlarının ne kadar önemli bir rol oynadığını ortaya koyuyor.

ClickUp özellikleri

İş için her şeyi içeren uygulama ClickUp, modern takımların ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış bir dizi özellik ile proje yönetiminin ötesine geçer.

ClickUp'ı işi basitleştiren ve verimliliği en üst düzeye çıkaran mükemmel bir araç yapan bazı özel özelliklere göz atalım. 👇

Özellik #1: Sohbet

ClickUp Chat, gerçek zamanlı mesajlaşmayı görev ve proje yönetimi ile tek bir güçlü platformda birleştirerek, takımların birbirleriyle iletişim ve işbirliği yapma şeklini yeniden tanımlıyor.

Sohbet uygulamaları ile iş araçları arasında geçiş yapmanın getirdiği sürekli zorluğu hatırlıyor musunuz? ClickUp Chat, bu sorunu tamamen ortadan kaldırır. Sohbetten ayrılmadan fikirlerinizi tartışmanıza, görevleri yönetmenize ve projeleri izlemenize olanak tanır.

ClickUp'taki her liste, klasör veya alan otomatik olarak kendi kanalına sahiptir ve iletişimi doğrudan desteklediği işe bağlar. Kanalda yaptığınız her değişiklik o alan, klasör veya liste için geçerlidir.

Güvenliği sağlamak için Chat, izinleri genel veya gizli olarak özelleştirmenize olanak tanır. Ayrıca, FollowUps ile sohbet mesajlarını eylem öğeleri olarak atayabilir ve hiçbir görevin gözden kaçmamasını sağlayabilirsiniz.

Uzun bir konu dizisi içinde belirli bir konuyu veya dosyayı mı arıyorsunuz? Konum Ayrıntıları özelliği, sohbet konularını, açıklamaları, takipçileri ve sohbet içinde yapılan paylaşımlar dahil tüm dosyaları bir bakışta görmenizi sağlar.

Ayrıca, her sohbete bir başlık ve açıklama ekleyerek amacını belirtebilirsiniz. İster beyin fırtınası yapmak, ister ilerlemeyi izlemek veya paylaşım yapmak için olsun, başlıklar önemli güncellemeleri ön planda tutarken, net açıklamalar takım üyelerinin odak noktasını anında anlamasına yardımcı olur.

ClickUp sohbetindeki Brain ile yapay zeka destekli özetler alın

ClickUp Brain, mesajlardan anında görev oluşturma, konuşma özetleri ve Çalışma Alanınızdan alınan hızlı yanıtlar gibi Chat özelliklerini destekler. Bu sayede, önceki konuşmaları kaçırmış olsanız bile bilgili ve verimli kalabilirsiniz.

Soruşturmaları çözmek veya projeleri yüz yüze tartışmak için sohbet içinden doğrudan sesli veya video aramalara geçebilirsiniz; ek bir uygulamaya gerek yoktur.

İster görevleri birbirine bağlayın, ister güncellemeleri senkronize edin, ister video ve sesli işbirliği için SyncUp görüşmeleri düzenleyin, sohbet Çalışma Alanınızın her unsurunu bir araya getirir.

🔍 Biliyor muydunuz? İnsanların %68'i, yapay zekanın önümüzdeki beş yıl içinde iletişim sektörünü önemli ölçüde etkileyeceğine inanıyor.

ClickUp Assign Comments ile yorumları görevlere dönüştürün

ClickUp'ın Yorum Atama özelliği, tartışma konularıındaki geri bildirimleri veya talepleri eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürür. Önemli ayrıntıları gözden kaçırmak yerine, belirli yorumları takım üyelerine veya hatta kendinize atayabilirsiniz. Bu, her geri bildirimin izlenip ele alınmasını sağlar ve takım içindeki sorumluluk bilincini artırır.

En iyi yanı ne mi? Kullanımı çok kolay; sadece birkaç tıklamayla, uzun konu dizilerini veya belgeleri tek tek incelemek zorunda kalmadan, doğrudan tartışmalardan veya ClickUp Docs'tan yorumlar atayabilirsiniz.

💡 Profesyonel İpucu: Takımınızın nasıl ve ne zaman iletişim kuracağını belirten net bir iletişim planı hazırlayın. Kullanılacak ana kanalları belirleyin ve herkesin gelişmelerden haberdar olma sürecini anladığından emin olun.

Özellik #3: Klipler

ClickUp Clips ile çalışma alanınızdaki ekran kayıtlarını paylaşın

ClickUp Clips, takım iletişimini ve işbirliğini kolaylaştırır; fikirlerinizi, geri bildirimlerinizi ve güncellemeleri net ve ilgi çekici bir şekilde paylaşmanızı sağlar. Uzun metin mesajlarını bir kenara bırakın; videoları doğrudan ClickUp içinde kaydedin ve paylaşın.

Proje planını kolayca paylaşmanıza, bir görevin adım adım incelenmesine veya geri bildirim vermenize olanak tanır. Fikirlerinizi hızlı ve görsel bir şekilde aktarmanın yolu; eşzamansız video iletişimi için mükemmeldir.

ClickUp Brain ile entegrasyonu, zengin özelliklere sahip platforma mükemmel bir katkı sağlıyor. Yapay zeka destekli asistan, her kaydı otomatik olarak metne dönüştürüyor. Metinler aranabilir ve zaman damgaları içeriyor, böylece videoın tamamını tekrar izlemeden belirli ayrıntıları hızlıca bulabilirsiniz.

Ayrıca, Clip'teki herhangi bir anı seçerek yorum bırakabilir, böylece tartışmaların odaklanmasını ve eyleme geçirilebilir olmasını sağlayabilirsiniz. Bu kayıtları görevlere, belgelere veya yorumlara gömebilir ya da harici paydaşlar için genel bir bağlantı oluşturabilirsiniz.

ClickUp fiyatlandırması

💡 Profesyonel İpucu: Belirli konular veya projeler için konu başlıkları kullanarak ClickUp Sohbetinizi düzenli tutun.

Slack Nedir?

Slack, takım işbirliğini ve iç ve dış iletişimi tek bir platformda birleştiren bir işyeri mesajlaşma platformudur.

Bu araç, takımların belirli konular veya projeler için ayrılmış alanlar olan "kanallar" üzerinden veya doğrudan mesajlaşma yoluyla sohbet edebilecekleri bir merkez olarak işlev görür. Bu uzaktan işbirliği aracı, işyerindeki tartışmaları basitleştirir ve e-posta bağımlılığını azaltır.

Slack'in güvenlikli, düzenli ve esnek ortamı, takımların bağlantıda kalmasına, uyumlu çalışmasına ve verimli olmasına da yardımcı olur.

🧠 İlginç Bilgi: Slack, "Searchable Log of All Communication and Knowledge" (Tüm İletişim ve Bilginin Aranabilir Günlüğü) anlamına gelir. 2009 yılında Stewart Butterfield tarafından kurulmuştur.

💡 Profesyonel İpucu: Başarılı bir iletişim stratejisi, düzenli durum değerlendirmelerine, net beklentilere ve açık geri bildirime dayanır. Yapılandırılmış iletişim programları oluşturarak ve anahtar güncellemelerin herkes tarafından kolayca erişilebilir olmasını sağlayarak takımınızın uyum içinde çalışmasını sağlayın.

Slack özellikleri

Slack, öncelikle iş akışı verimliliğini artıran ve bağlantılı bir Çalışma Alanı oluşturan bir iletişim platformudur. Kanallar ve doğrudan mesajlaşma gibi temel özelliklerden gelişmiş entegrasyonlara kadar tüm özelliklerine bir göz atalım. 👇

DM'lerden veya kanallardan bir toplantıya katılın veya başlatın

Slack, belirli konular, projeler veya takımlar etrafında konuşmaları merkezileştirmek için kanalları kullanır. Bu özel alanlar, tartışmaları düzenleyerek ilgili bilgileri veya kararları bulmayı kolaylaştırır. Genel kanallar, kuruluş genelinde işbirliğini sağlarken, gizli kanallar hassas tartışmalar için odaklanmış alanlar sunar.

Slack, bire bir veya küçük grup konuşmaları için gizli ve doğrudan görüşmeler yapabileceğiniz "doğrudan mesajlar" (DM) özelliğine sahiptir. Bu özellik, hızlı ve gayri resmi iletişim için idealdir.

Ayrıca Slack, ofisteki gayri resmi sohbetleri taklit eden sesli ve video toplantılar için bir "huddle" özelliğine sahiptir. Ekran paylaşımı ve canlı işbirliğini destekleyerek, kullanıcılara sorunları çözmek veya fikir üretmek için hızlı bir yol sunar.

🧠 Eğlenceli Bilgi: Slack, Google Drive, Zoom, Trello, Jira ve daha pek çok uygulama dahil olmak üzere 2.600'den fazla uygulamayla entegrasyon sağlar.

Özellik #2: Arama fonksiyonu ve özelleştirilebilir uyarılar

İlgili dosyaları ve mesajları bulun

Slack'in arama özelliği, mesajları, dosyaları ve kanal içeriğini hızlı bir şekilde bulmanızı sağlar. Tüm Çalışma Alanı iletişimlerinde arama yapma özelliği, yoğun trafikli ortamlarda bile hiçbir bilgiyi kaybetmemenizi garanti eder.

Ayrıca, kullanıcıların mesajlara öncelik vermesine yardımcı olmak için özelleştirilebilir bildirim ayarları da sunar. Rahatsız Etmeyin modu, belirlenen saatlerde bildirimleri sessize alarak kesintisiz odaklanmayı sağlar.

Slack'te ayrıca, bir Çalışma Alanı içindeki birden fazla kişiye hedefli bildirimler göndermeyi sağlayan bir "kullanıcı grupları" fonksiyonu da bulunmaktadır. Bu özellik, herkesi tek tek etiketlemeden belirli gruplarla iletişim kurması gereken takım liderleri için yararlıdır.

🧠 İlginç Bilgi: Slack'te kullanışlı bir ipucu, son mesajınızı hızlıca düzenlemek için "yukarı ok" tuşuna basmaktır; Option + Tıklama (Mac) veya Alt + Tıklama (PC) ise bir mesajı okunmamış olarak işaretler.

Özellik #3: Yapay Zeka

AI ile basit konu özetleri alın

Slack’in Enterprise Grid Planı, konuları, kanalları ve paylaşılan dosyaları özetleyen yapay zeka özellikleri içerir ve böylece anahtar bilgileri kaçırmamanızı sağlar.

Ayrıca arama fonksiyonunu da geliştirerek, doğal dilde sorular sormanızı sağlar ve platformdaki ilgili mesajlara veya dosyalara dayalı olarak özlü yanıtlar sunar. İzin günleriniz için Slack AI, seçilen kanallardaki etkinlikleri özetleyen günlük özetler sunar.

📮 ClickUp Insight: Çalışanların %12'si tamamen uzaktan çalışmanın ideal olduğunu söylerken, %48'i hibrit kurulumu tercih ediyor. Ancak, uzaktan veya hibrit ortamlarda işbirliğinin başarılı olması için doğru araçlara ihtiyacınız var. İş için her şeyi içeren bir uygulama olan ClickUp , siloları ortadan kaldırır . Görevlerinizi, belgelerinizi, sohbetlerinizi ve projelerinizi tek bir çalışma alanında merkezi ve aranabilir tutun, böylece takımlar nerede çalışırsa çalışsın uyum içinde kalır! 💫 Gerçek Sonuçlar: STANLEY Güvenlik, ClickUp'ın sorunsuz işbirliği araçları sayesinde ekip çalışması memnuniyetinde %80 artış kaydetti.

Slack fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 8,75 $

İş+Pro: Kullanıcı başına aylık 15 $

Enterprise Grid Planı: Özel fiyatlandırma

ClickUp ve Slack: Özelliklerin Karşılaştırması

ClickUp ve Slack, takım işbirliği için benzersiz özellikler sunsa da, ClickUp görev yönetimi, proje izleme ve takım verimliliğini artırma konusunda hepsi bir arada bir platform olarak öne çıkıyor.

Buna karşılık Slack, öncelikle iletişime odaklanarak kanallar, doğrudan mesajlaşma ve entegrasyonlar sunar.

Takımın ihtiyaçlarına en uygun aracı bulmak için anahtar özelliklerini karşılaştıralım. 💁

Kriterler ClickUp Slack Temel fonksiyonlar Kapsamlı işbirliği özelliklerine sahip kapsamlı görev ve proje yönetimi Gerçek zamanlı iletişim ve işbirliği Görev yönetimi Gantt grafikleri, bağımlılıklar ve özel ş akışları dahil olmak üzere gelişmiş özellikler Sınırlı görev yönetimi; entegrasyonlara dayanır Özelleştirme Son derece özelleştirilebilir iş akışları, gösterge panelleri ve alanlar Özelleştirilebilir kanallar ve bildirimler Kullanıcı arayüzü Sezgisel, kullanıcı dostu ve zengin özelliklere sahip Hızlı adaptasyon için kullanıcı dostu İşbirliği özellikleri Görev içi yorumlar, belge düzenleme ve işbirliğine dayalı hedef izleme Kanallar, doğrudan mesajlaşma ve dosya paylaşımı En uygun seçenek Güçlü proje yönetimi araçlarına ihtiyaç duyan takımlar Basit iletişime odaklanan takımlar

Özellik #1: Özelleştirme ve esneklik

Öncelikle, özelleştirme ve esneklik hakkında konuşalım. İşte ş Akışlarını şekillendirirken ve platformu takımınızın ihtiyaçlarına göre uyarlarken ClickUp ve Slack'in karşılaştırması.

ClickUp

ClickUp, kapsamlı özelleştirme seçenekleri sunarak takımların iş akışlarını, alanlarını ve gösterge panellerini tam olarak süreçlerine uyacak şekilde şekillendirmelerini sağlar. Kişiselleştirilmiş görev durumlarından özel alanlara ve ayrıntılı gösterge panellerine kadar, benzersiz iş akışlarınızı yansıtan bir ortam oluşturabilirsiniz.

Slack

Slack, kullanıcıların kanallar, bildirimler ve entegrasyonlar gibi unsurları özelleştirmesine olanak tanıyarak iletişimi kolaylaştırır. Ancak, özelleştirme yetenekleri esas olarak bu iletişim odaklı özelliklerle sınırlıdır. ClickUp'ın sunduğu daha kapsamlı proje ş Akışı özelleştirme seçeneklerinden yoksundur.

🏆 Kazanan: ClickUp, özelleştirilebilir ve sağlam proje yönetimi özellikleriyle bu turu kazanır.

Özellik #2: İşbirliği

Şimdi işbirliğine bakalım. Bu araçlar, takımınızın bağlantıda kalmasına ve birlikte çalışmasına nasıl yardımcı oluyor?

ClickUp

ClickUp, belge paylaşımı, yorum dizileri ve Sohbeti doğrudan kendi yapısına entegre eden bir proje yönetimi işbirliği aracıdır. Tartışmalar, takımların uyumlu çalışmasına yardımcı olmak için belirli projelere bağlanır. ClickUp’ın Sohbet özelliği, konuşmalardaki görevleri doğrudan birbirine bağlamanıza olanak tanır ve böylece Slack’te sıkça karşılaşılan bir sorun olan araçlar arasında bağlamın kaybolmasını önler.

Slack

Slack, gerçek zamanlı konuşmalar ve doğrudan mesajlaşma için harika olsa da, derinlemesine entegre edilmiş işbirliği özelliklerinden yoksundur. Görevler, belgeler ve ş Akışları, Slack'in fonksiyonelliğinin doğal bir parçası değildir; bu da her şeyi tek bir yerde toplamak isteyen takımlar için Slack'i daha az ideal hale getirir.

🏆 Kazanan: ClickUp, görevlerden tartışmalara kadar her şeyi tek bir yerde toplayan entegre işbirliği özellikleriyle öne çıkıyor.

🧠 İlginç Bilgi: Bir zamanlar ofis ortamlarında çalışanlar ve yönetim arasındaki iletişimi teşvik etmek için popüler olan klasik "açık kapı" politikası, dijital çağda evrim geçirdi. ClickUp gibi araçlar sayesinde liderler artık "açık dijital kapı" politikası uygulayabilir ve hızlı geri bildirim veya tavsiye için daha erişilebilir hale gelebilir.

Özellik #3: Kullanıcı deneyimi

İster basit ve sezgisel, ister zengin özelliklere sahip ve kapsamlı bir araç arıyor olun, takımınızın kullanmaya başlamasını kolaylaştıracak platformun hangisi olduğunu birlikte göreceğiz.

ClickUp

ClickUp'ın özellik seti çok daha fazla fonksiyon sunar, ancak öğrenme eğrisi diktir. Görev yönetimi ve proje akışları için sunduğu gelişmiş araçları, ustalaşmak için daha fazla zaman gerektirebilir; bu da onu kapsamlı bir hepsi bir arada platform arayan takımlar için daha uygun hale getirir.

Slack

Slack'in basit ve sezgisel arayüzü, takımların hızlı bir şekilde kullanıma başlamasını kolaylaştırır. Kullanıcı dostu tasarıma odaklanması, gündelik etkileşimleri teşvik ederek bir topluluk duygusu yaratır.

🏆 Kazanan: Beraberlik! Günlük konuşmalar için basit bir araç arıyorsanız, Slack'i tercih edebilirsiniz. Öte yandan, iş ile ilgili tüm konuşmaları tek bir çatı altında toplayan, zengin özelliklere sahip bir araca ihtiyacınız varsa, ClickUp sizin için doğru seçimdir.

Özellik #4: Hedef belirleme ve izleme

Hedef belirleme ve görev ilerleme izleme açısından Slack ile ClickUp'ı karşılaştıralım.

ClickUp

ClickUp, yerleşik hedef belirleme ve izleme özellikleriyle takımların hedeflerine odaklanmalarına yardımcı olma konusunda mükemmeldir. Takımlar net hedefler belirleyebilir, bunları daha küçük hedeflere bölebilir ve ilerlemeyi gerçek zamanlı olarak izleyebilir.

Bu fonksiyon, uzun vadeli projeleri yolunda tutmak ve son teslim tarihlerine uymak için kullanışlıdır.

Slack

Slack, özel hedef izleme araçları sunmaz. Hedefler etrafında iletişimi kolaylaştırsa da, ClickUp'ın başarıyı tanımlamak, yönetmek ve ölçmek için sağladığı yapıdan yoksundur.

🏆 Kazanan: ClickUp, sağlam hedef belirleme ve izleme araçlarıyla takımınızı uyumlu ve hedef odaklı tutarak bu yarışmayı kazanıyor.

🔍 Biliyor muydunuz? Takımınız Slack kullanıyorsa, ClickUp'ın bu platformla sorunsuz bir şekilde entegre olduğunu bilmek sizi mutlu edecektir. ClickUp ve Slack entegrasyonu, her iki platformu birbirine bağlayarak takımınızın uyumlu çalışmasını sağlar.

Özellik #5: Hatırlatıcılar ve bildirimler

Son olarak, hatırlatıcıları ve bildirimleri inceleyelim ve her bir aracın takımınızın görevleri ve son teslim tarihlerini takip etmesine nasıl yardımcı olduğunu görelim.

ClickUp

ClickUp'ın hatırlatıcı özellikleri, görevlerinizi takip etmenize yardımcı olur. Bunları son teslim tarihleri veya özel zaman aralıkları için ayarlayabilirsiniz, böylece her zaman bir sonraki adımın ne olduğunu bilirsiniz ve takımınızı doğru yolda tutarsınız.

Slack

Bir takım iletişim uygulaması olarak verimli olsa da, Slack öncelikle mesajlar ve bahsetmeler için bildirim ayarlarına odaklanır. ClickUp gibi görev hatırlatıcı özellikleri sunmaz.

🏆 Kazanan: ClickUp, takımınızın görevleri ve son teslim tarihlerini takip etmesini sağlayan güçlü hatırlatıcı sistemi ile öne çıkıyor.

Reddit'te Slack ve ClickUp

Reddit'e gidip insanların Slack ve ClickUp konusunda ne düşündüklerini inceledik. Her ne kadar bu ikisini karşılaştıran belirli bir konu olmasa da, kullanıcıların bu araçlar hakkında neler söylediğine bir göz atalım.

İlk bakışta Slack, basit bir işi basitçe yerine getiriyor… Eğer sadece basit bir iletişim aracı istiyorsanız, ürünün arka planda kalan derinliği sizi rahatsız etmez.

Yeni ClickUp Sohbeti, hem masaüstü hem de mobil cihazlarda en üst seviyede yer alıyor. Sohbete katılmak, yanıtlanması gereken mesajlar olup olmadığını kontrol etmek vb. çok kolay.

Slack'in buna değer olup olmadığı sorulduğunda.

Geçen yıl Slack'i denedik ama devam etmedik. Kullanıcıların bildirimleri almaması konusunda büyük sorunlar vardı.

Bir Reddit kullanıcısı, yeni ClickUp sohbet özellikleri hakkında heyecanını paylaştı:

Merhaba! ClickUp Chat, yukarıda bahsettiğiniz özellikleri ve daha fazlasını içerir. Temel özellikler arasında Sohbetler ve Kanallar, Direkt Mesajlar, Konu Akışları, Sesli ve Video Aramalar, Etkinlik Akışı, Anlık Bildirimler, Hatırlatıcılar, Özel Kenar Çubuğu, Taslaklar ve Gönderilenler, Entegrasyonlar ve daha fazlası bulunur!

🔍 Biliyor muydunuz? İşe alım uzmanlarının %74'ü, dijital iletişim araçları ve video konferans konusunda yetkinliğin iş adayları için vazgeçilmez olduğunu söylüyor.

Hangi İletişim Aracı En Üstün?

Sonuçlar açıklandı ve net bir kazanan var. 💪

Cevap: ClickUp! 🤩

Slack, iletişim için tercih edilen bir araç olsa da, yalnızca mesajlaşmaya odaklanmaktadır. Takımları birbirine bağlı tutma konusunda mükemmeldir, ancak proje yönetimi, görev izleme ve ş akışlarının entegrasyonları söz konusu olduğunda rakiplerine yetişememektedir.

ClickUp, iş, iletişim ve proje yönetimi için her şeyi içeren bir uygulamadır. Hedef belirlemeden belge paylaşımına ve ş akışı otomasyonuna kadar kapsamlı bir çözüm sunar.

Neden denemiyorsunuz? Hemen bugün ClickUp'a ücretsiz kaydolun!