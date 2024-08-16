İş Yerinde Slack'in Artıları ve Eksileri

Muhtemelen, en popüler işyeri iletişim platformlarından biri olan mesajlaşma uygulaması Slack hakkında çok şey duymuşsunuzdur. Ancak, bir nedenden dolayı henüz bu dünyaya adım atmadınız ve denemeye karar veremiyorsunuz.

O halde doğru yerdesiniz!

Bu konuda biraz geç kalmış olabilirsiniz, ancak şimdi Slack'in size ve takımlarınıza neler yapabileceğini keşfetmek için mükemmel bir fırsat.

Uzaktan çalışma popülerlik kazandı ve bununla birlikte güvenilir takım iletişim araçlarına olan ihtiyaç da arttı. Slack, takımlar için sorunsuz gerçek zamanlı işbirliği imkanı sunarak bu noktada devreye giriyor.

Slack, günlük 10 milyondan fazla aktif kullanıcıyla (DAU) iş dünyasında popüler bir uygulamadır. Kullanıcı dostu bir arayüze ve zengin özelliklere sahiptir ve çevik girişimlerden Fortune 500 şirketlerine kadar her boyuttaki şirkete uygundur.

Bu blog yazısında, Slack'in çeşitli artılarını ve eksilerini keşfedecek, uygulamanın öne çıkan özelliklerini tartışacak ve ClickUp ile entegrasyonunun işyerindeki etkileşimlerinizi nasıl dönüştürebileceğini göreceğiz!

İletişim Aracı Olarak Slack'e Genel Bakış

Slack, birçok kuruluşta takım iletişimini basitleştirerek verimliliği artıran dinamik bir platform sunar.

slack aracılığıyla

Slack'in temel amacı, e-postayla ilgili karmaşayı ve verimsizliği azaltarak takım iletişimi geliştirmektir. Geleneksel e-posta konularından organize kanallara geçiş, takımların uyumlu ve bilgili kalmasına yardımcı olarak daha işbirlikçi ve duyarlı bir iş kültürü oluşturur.

Slack, iş arkadaşlarınızla daha sezgisel ve anında etkileşim kurmanın bir yolunu sunar. İşte öne çıkan özellikleri:

Merkezi iletişim: Tüm konuşmalar kanallere ayrılır, böylece belirli projeler veya takımlarla ilgili tartışmaları bulmak ve takip etmek kolaylaşır

Gerçek zamanlı mesajlaşma: Slack, gerçek zamanlı işbirliğini mümkün kılarak takım üyelerinin anında mesaj gönderip yanıt almasını sağlar. Bu, hızlı tempolu iş ortamları için çok önemlidir

Entegrasyon merkezi: Diğer birçok araç ve hizmetle kolayca entegre olur, her şeyi tek bir yerde toplar ve farklı uygulamalar arasında geçiş yapma ihtiyacını azaltır

Özelleştirilebilir bildirimler: Bildirimleri ihtiyaçlarınıza göre özelleştirebilir, sürekli ping sesleriyle rahatsız olmadan önemli güncellemelerden haberdar olabilirsiniz

Bu sohbet uygulamanın işiniz üzerindeki olası etkisinden hala şüphe duyuyor musunuz? İstatistikler her şeyi anlatıyor:

Slack ve diğer gerçek zamanlı işbirliği yazılımlarını kullanan şirketler, kullanmayanlara kıyasla verimliliklerini %30 artırabilir. Çalışanlar, e-posta yerine Slack gibi sohbet uygulamalarını kullanarak günde ortalama 32 dakika zaman kazanıyor.

Ancak sayıları bir an için bir kenara bırakalım. Slack'in popülaritesi, çeşitli iletişim ihtiyaçlarını desteklemek için tasarlanmış dizi güçlü özelliğine atfedilebilir:

Kanallar Genel kanallar: Tüm takım üyelerine açık olan bu kanallar, şirket genelinde bilgi paylaşımı için idealdir. Gizli kanallar: Davet edilen üyelerle sınırlı olan bu kanallar, gizli tartışmalar için mükemmeldir. Paylaşılan kanallar: Farklı kuruluşlardan kişileri birbirine bağlayan ve şirketler arası projeleri ve ortaklıkları kolaylaştıran özel kanallardır

Genel kanallar: Tüm takım üyelerine açık olan bu kanallar, şirket genelinde bilgi paylaşımı için idealdir

Gizli kanallar: Davet edilen üyelerle sınırlı olan bu kanallar, gizli tartışmalar için mükemmeldir

Paylaşılan kanallar: Farklı kuruluşlardan kişileri birbirine bağlayan, şirketler arası projeleri ve ortaklıkları kolaylaştıran özel kanallardır

Doğrudan Mesajlar (DM'ler): Takım üyeleri arasında gizli, bire bir konuşmalar yapılmasına olanak tanıyarak hızlı ve doğrudan iletişim sağlar

Arama fonksiyonu: Slack AI ile Slack'in güçlü arama motoru, geçmiş mesajları, dosyaları ve kanalları hızlı bir şekilde bulmanıza yardımcı olarak zaman kazanmanızı ve hayal kırıklığını azaltmanızı sağlar

Entegrasyonlar: 2.600'den fazla entegrasyonla Slack, Google Drive, Trello, ClickUp ve Zoom gibi araçlarla bağlantı kurarak iş akışlarını kolaylaştırır ve görevleri tek bir platformda birleştirir. Rutin görevleri otomatikleştirmenize, dosya paylaşımını merkezileştirmenize, iletişim kurmanıza ve çok daha fazlasını yapmanıza olanak tanır; hem de birden fazla uygulama arasında geçiş yapmanıza gerek kalmadan

Botlar ve otomasyon: Özel botlar ve otomatik ş Akışları, tekrarlayan görevleri yerine getirmek, hatırlatıcılar sağlamak ve güncellemeleri iletmek için ayarlanabilir, böylece verimlilik artar

Video ve sesli aramalar: Yerleşik sesli ve görüntülü arama özellikleri, uygulamadan çıkmadan yüz yüze toplantılar ve tartışmalar yapmanızı sağlar

Uygulama dizini: Slack'in kapsamlı uygulama dizini, proje yönetimi araçlarından müşteri desteği entegrasyonlarına kadar ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilmiş işlevler eklemenizi sağlar

Genel kanallar: Tüm takım üyelerine açık olan bu kanallar, şirket genelinde bilgi paylaşımı için idealdir

Gizli kanallar: Davet edilen üyelerle sınırlı olan bu kanallar, gizli tartışmalar için mükemmeldir

Paylaşılan kanallar: Farklı kuruluşlardan kişileri birbirine bağlayan, şirketler arası projeleri ve ortaklıkları kolaylaştıran özel kanallardır

Slack, canlı bir şirket kültürü oluşturmada mükemmeldir. Hatta Slack kullanan çalışanlar, şirketlerinin misyonuna ve değerlerine daha bağlı hissederler. İşle ilgili olmayan konulara ayrılmış kanallar (#kediler, #seyahat) ve rahat sohbetler için sesli odalar

Zaman ve verimlilik tasarrufu tek başına Slack'i hırslı şirketler için yararlı bir araç haline getirir. Ve avantajları, verimlilikle sınırlı değildir. Dünyanın dört bir yanındaki takımlar, iletişimi kolaylaştırmak, temel süreçleri otomatikleştirmek, işbirliğini geliştirmek ve güçlü kültürel bağlar kurmak için Slack'i kullanıyor.

Bunda sevmeyecek ne var ki?

Slack Kullanmanın Avantajları

Slack, şık tasarımı ve güçlü ancak kullanıcı dostu özellikleriyle takım iletişimi konusunda mükemmeldir. Kolay gezinme, global bağlantı ve sayısız entegrasyon ile Slack, takımınızın iş yapma şeklini dönüştürür. Bu avantajların takımınızın iletişimini nasıl geliştirebileceğini keşfedelim.

1. Gerçek zamanlı mesajlaşma ve anında geri bildirim

slack aracılığıyla

Herkes aynı odadaymış gibi iletişimin doğal bir şekilde aktığını hayal edin. Slack ile takımlar gerçek zamanlı işbirliği gerçekleştirerek yüz yüze iletişimin anlıkliğini dijital platforma taşır.

İster uzaktan ister ofiste çalışın, Slack anlık mesajlaşmayı mümkün kılarak hızlı tempolu takımlar için dinamik bir ortam yaratır. Doğrudan mesajlaşma, gizli kanallar, dosya paylaşımı ve emoji tepkileri gibi araçlar takım çalışmasını güçlendirir ve herkesin aynı sayfada olmasını sağlar.

Ayrıca, Slack'in bildirim sistemi, takım üyelerinin katılımını ve yanıt verme hızını yüksek tutar. E-postaları saatlerce veya günlerce beklemek yerine, anlık mesajlaşma, soruların yanıtlanmasını ve geri bildirimin anında verilmesini sağlar—bu da hızlı projeler ve kararlar için çok önemlidir.

Daha yakın bağlantılar için Slack'in video görüşme özelliği, takımların birbirlerinin ifadelerini ve vücut dilini görmelerini sağlayarak konuşmalarını zenginleştirir.

2. Dosya paylaşımı ve teknik kaynakların entegrasyonu

slack aracılığıyla

Slack, bir mesajlaşma uygulamasından daha fazlasıdır; tüm takımınızın araçlarını birbirine bağlar. 2.600'den fazla entegrasyonla Slack, sohbet uygulamanız ile proje yönetim sisteminiz arasındaki boşluğu doldurur.

Bu, dosya paylaşımı, ekran paylaşım oturumları ve görev durumunun güncellenmesinin tek bir yerde gerçekleşmesi anlamına gelir; artık farklı uygulamalar arasında geçiş yapmanız gerekmez. Google Drive'ı bağlayarak belgeleri paylaşmak veya PlatoForms gibi araçlardan yeni formlar geldiğinde otomatik bildirimler almak, Slack'in proje yönetimini ve takım işbirliğini nasıl kolaylaştırdığını gösterir.

Proje veya görevlerin ilerlemesini doğrudan Slack kanallarında izleyerek takım arkadaşlarınızın bağlantıda kalmasına ve bilgilendirilmesine yardımcı olabilirsiniz. Bu, verimliliği artırır ve birleşik, verimli bir takım ortamı yaratır.

3. Uzaktan işbirliği

slack aracılığıyla

Günümüz dünyasında, takımlar dünyanın dört bir yanına dağılmış durumda ve iletişim araçları uzaktan işbirliğini mümkün kılmalıdır. Slack, fiziksel konumlarından bağımsız olarak dağınık takım üyelerini bir araya getiren video görüşmeleri ve ekran paylaşımı ile bu zorluğun üstesinden geliyor.

Slack ile anlık video konferanslar başlatabilir, paylaşılan bir ekranda toplu beyin fırtınası yapabilir veya aksi takdirde uzun e-posta alışverişleri gerektirebilecek sorunları hızla çözebilirsiniz.

Bu araçlar, takımların kişisel ve verimli bir bağlantı kurmasına yardımcı olarak, çalışma konumlarından bağımsız olarak hiç kimsenin kendini yalnız hissetmemesini sağlar.

4. Esnek fiyat planları

Slack fiyatlandırma yapısı, her boyutta ve ihtiyacı olan takımlara uygundur. Ücretsiz plan, 90 günlük mesaj geçmişi ve 1:1 sesli ve görüntülü toplantı yapma özelliği dahil olmak üzere Slack'in yeteneklerini deneme fırsatı sunar.

Daha fazlasına ihtiyaç duyan takımlar için Pro planı, aktif kullanıcı başına aylık 8,75 $'dan (yıllık faturalandırılır) başlar ve sınırsız mesaj geçmişi, uygulama entegrasyonları ve 50 katılımcıya kadar grup toplantıları içerir.

Büyüyen işletmeler, kullanıcı başına aylık 15 $ olan İş+ planını tercih edebilir ve bu plan, garantili çalışma süresi, gelişmiş güvenlik kontrolleri ve daha fazlasını sunar.

Büyük kuruluşlar için Enterprise Grid planı, sınırsız çalışma alanı ve kapsamlı uyumluluk araçları dahil olmak üzere her düzeyde performansı ve verimliliği en üst düzeye çıkarmak için bir dizi özellik sunar.

5. Kullanıcı dostu arayüz

slack aracılığıyla

Kullanıcı dostu tasarımı sayesinde Slack'te gezinmek çok kolaydır. Şık kenar çubuğu, kanalları, doğrudan mesajları ve kişisel hatırlatıcıları tek bir tıklama uzaklığında tutar. Özelleştirilebilir ve zengin özelliklere sahip Slack, bilgilerin aşırı yüklenmesini önleyerek düzenli bir çalışma alanı sağlar. Bu temiz ve sezgisel kullanıcı deneyimi, sorunsuz iş akışları sağlar.

Kanallarda mesajlar sorunsuz bir şekilde akar. Özel bir alan, mesaj geçmişini kolayca gözden geçirmenizi sağlar. Mesaj kutusu, dosya ekleri, biçimlendirme seçenekleri ve @bahsetmeler gibi özellikler içerir ve iletişimi hem verimli hem de ilgi çekici hale getirir.

Slack Kullanmanın Dezavantajları

Slack verimliliği önemli ölçüde artırsa da, potansiyel dezavantajlarını da göz önünde bulundurmak önemlidir. Avantajlarını daha önce vurguladık, ancak Slack'in takımınız için doğru seçim olup olmadığına dair bilinçli bir karar vermek için zorlukları anlamak çok önemlidir.

1. Güvenlik önlemleri ve veri ihlalleri

Günümüzün sık veri ihlallerinin yaşandığı ortamında, Slack'in güvenlik önlemleri hayati önem taşıyor. 2022 belirteç sızıntısı zorunlu şifre sıfırlama gibi geçmiş olaylar, platformun hassas verileri koruma yeteneği hakkında endişeleri artırdı.

Kimlik avı dolandırıcılığı ve şüpheli forumlarda kimlik bilgilerinin satışı, tüm dijital iletişim platformlarının doğasında bulunan riskleri daha da belirgin hale getiriyor.

Slack, kullanıcı verilerini korumak için Enterprise Anahtar Yönetimi ve Yerel Veri Kaybı Önleme gibi güçlü güvenlik özellikleri sunarak bu endişelere yanıt verdi.

Bu önlemlere rağmen riskler devam etmektedir. Uçtan uca şifreleme her zaman mevcut değildir ve ön tanımlı süresiz veri depolama politikası, yöneticiler veri saklama dönemlerini aktif olarak yönetmedikçe veri ihlali riskini artırabilir.

2. Öğrenme eğrisi ve bilgi yüklemesi

Herhangi bir yeni platformu benimsemek zorluklar getirir ve Slack da buna bir istisna değildir.

Yeni kullanıcılar çok sayıda kanal ve özellik nedeniyle zorluk yaşayabilir, bu da bilgi yüklemesi ve öğrenme sürecinin zorlaşmasına neden olabilir. Düzgün yönetilmezse, bu durum verimliliği ve ekip çalışmasını engelleyebilir.

Ancak, etkili kanal organizasyonu ve uygun eğitim ile yeni bir takım üyesi Slack'i kullanmada yetkin hale gelebilir. Kolaylaştırılmış iletişim ve mesajlaşma platformunun verimli kullanımı, Slack'i potansiyel bir engelden etkili işbirliğinin güçlü bir destekçisine dönüştürebilir.

3. Sosyal ağ hizmetleriyle ilgili gizlilik endişeleri

Slack'in çeşitli sosyal ağ hizmetleriyle entegrasyonu, önemli gizlilik sorunlarına yol açabilir. Bu entegrasyonlar genellikle kullanıcı verilerine erişim izni gerektirir ve üçüncü taraf hizmetlerde veri ihlali yaşanması durumunda risk oluşturabilir.

Dahası, Slack'in veri saklama politikaları ve işverenlerin gizli mesajlara erişme olasılığı da incelemeye alınmış ve çalışanların gizliliği konusunda sorular ortaya çıkmıştır.

Mayıs ortasında, Slack'in AI modellerini eğitmek için mesajlar ve dosyalar gibi hassas kullanıcı verilerini kullandığına dair raporlar ortaya çıktı. Bu sorun, DuckBill Group'un yöneticisi Corey Quinn'in Slack'in Gizlilik İlkeleri'ni X'te vurgulamasıyla kamuoyunun dikkatini çekti.

Quinn, Slack'in ML modellerini eğitmek için kullanıcı verilerini kullandığını ve kullanıcıların bu süreçten aktif olarak çıkmalarını gerektirdiğini belirtti. Bu, kullanıcıların kuruluşlarının BT yöneticisinden Slack'e belirli bir konu başlığıyla e-posta göndermesini talep etmesini içeriyordu.

Tepkilere yanıt vermek amacıyla Slack, veri uygulamalarını açıklayan bir blog yazısı yayınladı. Yazıda, modellerinin müşteri verilerini öğrenmediği, saklamadığı veya kopyalamadığı vurgulandı. Bunun yerine, kimlik bilgileri kaldırılmış, toplu verilere dayandıkları ve herhangi bir kanaldaki mesaj içeriğine erişmedikleri belirtildi.

Slack, politikasını güncelledi, ancak mesajda eskiden şöyle yazıyordu:

"AI/ML modellerini geliştirmek için, sistemlerimiz Slack'e gönderilen Müşteri Verilerini (ör. mesajlar, içerikler ve dosyalar) ve gizlilik politikamızda ve müşteri sözleşmenizde tanımlanan diğer Bilgileri (kullanım bilgileri dahil) analiz eder."

Bu olay, makine öğreniminde, özellikle Slack çalışma alanlarının işbirliği ortamında müşteri verilerinin etik kullanımı hakkında kritik sorular ortaya attı. Slack'in gizlilik ve endüstri normlarına uygunluk konusundaki güvenceleri rağmen, bu olay şeffaflık ve kişisel veriler üzerinde bireysel kontrol konusunda daha geniş bir tartışmayı tetikledi.

Slack'e alternatifler

Slack'in bu artı ve eksilerini inceledikten sonra daha iyi alternatifler aramaya karar vermiş olabilirsiniz. Biz size yardımcı olacağız.

Slack alternatifi olarak ClickUp'ı kullanmanızı öneririz.

ClickUp, takımınızın iş akışlarını tek bir platformda birleştiren hepsi bir arada bir takım iletişim aracıdır. Bu, güncellemeleri paylaşmak, kaynakları bağlamak veya iletişim kurmak için görevler ve araçlar arasında gidip gelme ihtiyacını ortadan kaldırır. Ayrıca, Zoom ve Microsoft Teams gibi video konferans uygulamalarıyla mükemmel bir şekilde entegre olur.

İster uzaktan işbirliği aracı ister sağlam bir proje yönetimi işbirliği aracı arıyor olun, ClickUp her iki senaryo için de kullanışlıdır — bu, Slack'te bulunmayan bir özelliktir.

ClickUp ile iletişim ve işbirliği

çalışanların %40'ı, yetersiz iletişimin hem liderliğe hem de takıma olan güveni azalttığını düşünüyor.

Belirli projeler veya görevler içinde gerçek zamanlı konuşmalar yapmanıza ve tüm ilgili tartışmaları tek bir yerde tutmanıza olanak tanıyan ClickUp Sohbet görünümü ile bu sorunu çözün. Bu, takımların bağlantı kurup gerçek zamanlı sohbet kanallarını kullanmasını sağlayarak herkesin bilgilendirilmesini ve takım iletişiminin kolaylaştırılmasını sağlar

ClickUp Sohbet Görünümü ile etkili iletişim kurun

Takımlar anında iletişim kurabilir, belgeleri paylaşabilir ve zaman açısından hassas mesajları alabilir. Artık birden fazla araç arasında gezinmek ve dağınık konuşmalar yapmak yok; bu yerleşik anlık mesajlaşma ve takım işbirliği uygulaması, uzaktaki takımlar da dahil olmak üzere herkesin daha iyi birlikte çalışmasını sağlar.

Beyin fırtınası oturumları için dünyanın tek sanal beyaz tahtası olan ClickUp Beyaz Tahtaları'nı deneyin. Projeleri etkili bir şekilde stratejileştirmek, planlamak ve yürütmek için idealdir.

Mesafeden bağımsız olarak herkesin faaliyetlerini takip edebilir ve bir takım olarak yakın işbirliği içinde çalışabilirsiniz. Beyin fırtınası yapın, notlar ekleyin ve en iyi fikirlerinizi paylaşılan yaratıcı bir tuvalde bir araya getirin.

ClickUp Beyaz Tahtaları içinde takım üyeleriyle işbirliği yaparak beyin fırtınası yapın ve fikirleri eyleme geçirilebilir öğelere dönüştürün

Yorumları doğru takım üyelerine atamak ve eylem öğelerini zahmetsizce işaretlemek mi istiyorsunuz? ClickUp'ın Yorum Atama özelliği, @bahsetmeler kullanarak iş arkadaşlarınızı etiketlemenizi sağlar, böylece işbirliği ve hızlı görev dağıtımı saniyeler içinde gerçekleşir.

Görevleri doğrudan takıma atayarak veya yorumlarda @bahsetme ile ClickUp'ta işleri delege edin

Bu özelliği kullanarak eylem öğeleri oluşturun ve bunları takım üyelerine (veya kendinize) atayın, böylece tüm görevlerin zamanında yerine getirilmesini ve hiçbir şeyin gözden kaçmamasını sağlayın.

Bir başka dikkat çekici işbirliği özelliği ise ClickUp Docs , takımınızla bilgi tabanlarını, yol haritalarını, özetleri ve daha fazlasını gerçek zamanlı olarak düzenlemek için mükemmeldir.

ClickUp Belgeleri ile değişiklikleri gerçek zamanlı olarak düzenleyin

Peki bu nasıl yardımcı olur? Bu özellik, herkesin en son güncellemelerden haberdar olmasını sağlayarak işbirliğini geliştirir ve hızlı adaptasyona olanak tanır. Diğer kişileri yorumlarla etiketleyebilir, eylem öğeleri atayabilir ve metni izlenebilir görevlere dönüştürebilirsiniz böylece fikirlerinizi düzenli tutabilirsiniz.

Dahası, belgeleri verimli bir şekilde yönetebilir, çekici belgeler ve wiki'ler oluşturabilir, bunları iş akışlarına entegre edebilir ve fikirleri zahmetsizce hayata geçirebilirsiniz. Takım üyeleri ayrıca belgeleri gerçek zamanlı olarak işbirliği içinde düzenleyebilir, böylece projeler genelinde görünürlük ve şeffaflık artar.

Görsel iletişimi tercih edenler için ClickUp Clips , video talimatları ve güncellemeleri yakalamak ve paylaşmak için bir ekran kaydedici sağlar. Bu özellik, karmaşık fikirleri ve süreçleri basitleştirmek için idealdir ve özellikle görsel öğrenenler için faydalıdır.

Kayıtlarınızı ClickUp Clips ile kaydedin ve herkese açık bir bağlantı ile istediğiniz kişiye gönderin

Özelleştirilebilir şablonlarla artırılmış verimlilik

Slack'ten geçiş yapanlar için ClickUp'ın iletişim planı şablonları süreci basitleştirir. Bu şablonlar, iç iletişimi yapılandırmaya ve kolaylaştırmaya yardımcı olarak geçiş sırasında hiçbir şeyin kaçırılmamasını sağlar.

Bu Şablonu İndirin İç İletişim Stratejisi ve Eylem Planı Şablonu ile çalışanları bilgilendirin ve en iyi işlerini yapmaları için motive edin

Örneğin, ClickUp İç İletişim Stratejisi ve Eylem Planı Şablonu, mesajınızı net bir şekilde iletmenizi sağlar. Bu şablon, iletişimdeki boşlukları doldurarak üst düzey yöneticiler ve tüm takım arasında işbirliğini teşvik eder!

Bu şablonla şunları yapabilirsiniz:

Çalışanlarınız arasında işbirliğini ve takım çalışmasını teşvik edin

Departmanlar ve takımlar arasındaki iletişimi geliştirin

Herkesi şirketin vizyonu, misyonu ve hedefleri ile aynı çizgiye getirin

Çalışanların bağlılığını ve moralini artırın

Dürüst geri bildirim için açık bir ortam yaratın

Katılımı artırarak etkili sonuçlar elde etmek için etkili bir iç iletişim stratejisi oluşturmak için ideal bir kaynaktır!

Slack'ten ClickUp'a nasıl geçilir?

Slack'ten ClickUp'a geçiş yapmak zor gibi görünebilir, ancak ClickUp'ın entegrasyon araçları bu süreci sorunsuz ve basit hale getirir.

ClickUp, özel bir Slack entegrasyonu sağlayarak takımınızın geçişinin mümkün olduğunca sorunsuz olmasını sağlar. Ve sadece birkaç anahtar adımdan oluşur:

Adım 1: ClickUp çalışma alanı ayarlarına erişme

Başlamak için, ClickUp hesabınızdaki çalışma alanı ayarlarına erişin:

ClickUp hesabınıza giriş yapın ve istediğiniz çalışma alanına gidin Ekranın sol üst köşesinde bulunan çalışma alanı adını tıklayın Açılır menüden "Çalışma Alanı Ayarları"nı seçin

Adım 2: ClickUp'ta Slack entegrasyonunu etkinleştirme

Çalışma alanı ayarlarına girdikten sonra Slack entegrasyonunu etkinleştirin:

Sol menüden "Uygulama Merkezi" sekmesini seçin Aşağı kaydırın Slack entegrasyonunu bulmak için Slack entegrasyonunun yanındaki "Etkinleştir" düğmesine tıklayın

ClickUp Entegrasyonlarını kullanarak ClickUp'ı Slack ile entegre edin

Adım 3: ClickUp'ı Slack'e bağlama

Entegrasyonu etkinleştirdikten sonra, ClickUp çalışma alanınızı Slack ile bağlayın:

Talimatları izleyin Slack hesabınıza giriş yapmak için ClickUp'ın Slack çalışma alanınıza erişmesi için gerekli izinleri verin ClickUp ile entegre etmek istediğiniz belirli Slack çalışma alanını seçin Entegrasyonu onaylamak için "İzin ver"'i tıklayın

ClickUp ve Slack Entegrasyonunu Yetkilendirin

Hepsi bu kadar! ClickUp'ı Slack ile başarıyla entegre ettiniz!

Slack'i ClickUp ile entegre ettiğinizde, onu piyasadaki en iyi çevrimiçi işbirliği araçlarından biri haline getirebilirsiniz. Bunu yapmak için birçok yol vardır:

Herhangi bir Slack yorumunu, ekleyerek ClickUp çalışma alanınızda bir göreve dönüştürün

Herhangi bir Slack yorumundan ClickUp'ta bir görev oluşturabilirsiniz. Slack yorumunu ClickUp çalışma alanınıza ekleyin ve onu bir görev haline getirin!

2. Slack'te ClickUp Görevlerine erişin

'Unfurl' özelliği ile kapsamlı ClickUp proje ayrıntılarını doğrudan bir Slack mesajına yerleştirin

ClickUp görevlerini doğrudan Slack'ten görüntüleyebilir ve erişebilirsiniz.

"Unfurl" özelliği, kapsamlı proje ayrıntılarını Slack mesajlarına eklemenizi sağlayarak takımınızın önemli görevlerin ayrıntılarını tam olarak kavramasını sağlar.

Slack yorumlarını ClickUp Görevlerine de entegre edebilirsiniz.

Önemli bir görevle ilgili bir Slack yorumu görürseniz, bunu ClickUp projenize kolayca ekleyebilirsiniz.

Projelerinizi ve süreçlerinizi ClickUp'ta uygulama

ClickUp, senkron ve asenkron iletişim araçları sunarak proje süreçlerinin yönetiminde de mükemmeldir.

Sezgisel platformu, proje ve geliştirme takımlarının karmaşık projeleri yönetilebilir görevlere bölmelerine ve tüm bilgileri merkezi bir hub'da birleştirmelerine olanak tanır.

ClickUp'ın 15'ten fazla görünümünü kullanarak çeşitli işbirliği takımlarındaki bir projenin durumunu görün

Platform, gerçek zamanlı veri erişimi sağlayarak ve proje yöneticileri yapılacaklar listelerini hallederken herkesin uyumlu çalışmasını sağlayarak takım işbirliğini geliştirmede mükemmeldir.

ClickUp, takımların mevcut teknoloji araçlarıyla bağlantı kurup iş akışlarını kolaylaştırabilmeleri için sağlam özelleştirme ve entegrasyon özellikleri sunar. Bu entegrasyon idari masrafları azaltır ve takım üyelerinin temel yetkinliklerine odaklanmalarını sağlar.

Çok sayıda kuruluş, Slack'ten ClickUp'a başarıyla geçiş yaparak proje yönetimi ve iletişim iş akışlarında önemli iyileştirmeler elde etti. ClickUp 3. 0 ile platformun yetenekleri daha da geliştirildi.

Takımlar, tüm projeyle ilgili bilgileri merkezileştirerek farklı uygulamalar arasında sürekli bağlam değiştirme ihtiyacını azaltan ClickUp'ın yeteneğini takdir ediyor.

Şirketimiz kısa süre önce Slack ve Asana'dan ClickUp'a geçti. Başlangıçta direnç gösterdim, ama şimdi çok seviyorum. İşinizde daha az karmaşıklık, ancak proje yönetimi, mesajlaşma ve belge oluşturma için çok daha fazla güç istiyorsanız, bir göz atmaya değer.

Şirketimiz kısa süre önce Slack ve Asana'dan ClickUp'a geçti. Başlangıçta direnç gösterdim, ama şimdi çok seviyorum. İşinizde daha az karmaşıklık, ancak proje yönetimi, mesajlaşma ve belge oluşturma için çok daha fazla güç istiyorsanız, bir göz atmaya değer.

ClickUp'ı benimseyerek, takımlar daha entegre bir ortamda en iyi uygulamaları ve Slack ipuçlarını uygulayabilir. Örneğin, projelerine hızlı bir başlangıç yapmak isteyen takımlar, saniyeler içinde yeni çalışma alanları oluşturmaya olanak tanıyan ClickUp'ın proje yönetimi şablonlarını takdir edeceklerdir.

🎉 Bonus: Takımların ClickUp'a geçiş sürecinde etkili iletişimi sürdürmelerine yardımcı olmak için bazı Slack görgü kuralları ipuçları da hazırladık.

Hangi Takım İşbirliği Aracını Seçmelisiniz: ClickUp mu, Slack mi?

Oylama sonuçları açıklandı ve kazanan belli oldu!

Nihai karşılaştırmada — ClickUp vs. Slack — ClickUp, proje yönetimi ve işyeri iletişimi için üstün bir araç olarak öne çıkıyor.

Peki ClickUp, Slack'in yerini alabilir mi? Biz buna kesinlikle inanıyoruz! Slack, anlık mesajlaşma alanında kendine bir yer edinmiş olsa da, yukarıda listelenen Slack'in artıları ve eksilerinden, proje ve görev yönetimi yeteneklerinde yetersiz kaldığını görebilirsiniz.

Buna karşılık, ClickUp, Slack proje yönetiminin eksik olduğu her alanda mükemmeldir: AI destekli iş akışı otomasyonu ve içerik oluşturmadan sağlam işbirliği özelliklerine, proje yönetimi şablonlarına, raporlama ve içgörülere ve sorunsuz entegrasyon yeteneklerine kadar.

Diğer takım iletişim araçlarından farklı olarak, ClickUp kapsamlı bir proje yönetimi özellikleri paketi, geniş özelleştirme seçenekleri ve daha zengin özelliklere sahip ClickUp platformuyla tek tıklamayla Slack entegrasyonu dahil olmak üzere zahmetsiz entegrasyon sunar.

Bu özellikler, ClickUp'ta bir araya gelerek takım verimliliğini artırır ve günümüzün dijital olarak bağlantılı iş ortamında çok önemli olan ortak amaç bilinci ve daha derin bağlantılar oluşturur.

Ama sadece bizim sözümüze güvenmeyin. Bugün ücretsiz bir ClickUp hesabı açarak bu özelliklerin gücünü ilk elden deneyimleyin!