2025'te Startuplar için En İyi 15 CRM Sistemi (İncelemeler ve Fiyatlandırma)

Bir startup'ı yönetmek bazen sirkteymiş gibi hissettirebilir.

Gün boyunca finans yönetimi, en iyi personeli elde tutma ve en önemlisi sadık bir müşteri tabanı oluşturma gibi birçok görevi aynı anda yerine getirmelisiniz. ?

Ve gerçekten işe koyulmak istiyorsanız, müşteri ilişkilerini geliştirirken müşteri toplantılarına katılmanın ve geri bildirimlere yanıt vermenin bir yolunu bulmanız gerekecek!

Peki, işinizi büyütürken tüm bu unsurları nasıl yönetebilirsiniz?

Çok basit: doğru CRM ( müşteri ilişkileri yönetimi ) yazılımını kullanarak.

Bu makalede, CRM yazılımının ne olduğunu ele alacak ve bugün kullanabileceğiniz en iyi 15 CRM'yi öne çıkaracağız.

CRM Yazılımı Nedir?

Bir CRM yazılımı, yeni kurulan işletmelerin tüm kişilerini tek bir yerde saklamasına, satış sürecindeki her adımı izlemesine ve müşterileriyle uzun vadeli ilişkiler kurmasına yardımcı olur. Günümüzde piyasada birçok ücretsiz CRM yazılımı bulabilirsiniz.

Peki CRM tam olarak nedir?

CRM, müşteri ilişkileri yönetimi anlamına gelir.

CRM, bir startup'ın müşterileri, ortakları ve tedarikçileriyle ilişkilerini derinleştirmesine yardımcı olur. Bu özellikle önemlidir, çünkü iyi paydaş ilişkileri olmadan bir startup'ın büyümesi neredeyse imkansızdır. ?

Aslında, girişimler için en önemli araçlardan biridir çünkü çok şey başarmalarına yardımcı olur.

İşte girişimler için CRM yazılımlarında bulunan bazı özellikler:

Satış boru hattı yönetimi

Gösterge panelleri ve raporlar

E-posta entegrasyonu

Pazarlama otomasyonu

Müşteri adayı yönetimi

Bu özellikler, startup'ınızdaki herkesin en son müşteri verilerine erişebilmesini sağlar. Böylece, satış takımınız en iyi müşteri deneyimini sunabilir. Bir araştırmaya göre , tüketicilerin %65'i iyi müşteri deneyimi sunan bir markanın uzun vadeli müşterisi haline geliyor.

Ayrıca, doğru CRM yazılımına sahip olmak, takımınızın satış ve pazarlama ekipleri arasındaki iletişim sorunlarını, sınırlı veri erişimini ve kaçırılan fırsatları önlemesine yardımcı olabilir. Veriler, bir CRM sistemi kullanmanın bir işletmenin çapraz satış ve ek satış gelirlerini %39 oranında artırabileceğini tahmin ediyor.

startup'lar için en iyi 15 satış CRM sistemi

İşte yeni kurulan şirketler için en iyi on beş CRM aracı:

1. ClickUp

ClickUp'ın CRM'ini deneyin Proje yönetimi araçlarınızı ve CRM'nizi tek bir platformda, ClickUp'ta tutun

ClickUp , küçük ve büyük şirketlerdeki takımlar tarafından kullanılan, dünyanın en yüksek puanlı proje yönetimi yazılımlarından ve startup yönetim yazılımlarından biridir.

ClickUp ile etiketleri kullanarak hesaplarınızı düzenleyebilir, Harita görünümü ile müşterilerinizin coğrafi konumlarını görebilir ve satış sürecinin her aşaması için otomatik olarak görevler atayabilirsiniz.

Ayrıca, ClickUp'ın Ücretsiz Sonsuza Kadar Planı ile, startup'ınız yazılım için harcayacağınız parayı işinize yatırabilirsiniz!

ClickUp'ın yeni başlayanlar için en iyi ücretsiz CRM olmasının nedenleri:

Esnek CRM görünümleri: hesaplarınızı, müşteri siparişlerinizi veya satış boru hattınızı Liste, Pano, Tablo ve daha fazlasında görselleştirin

: müşterilerinizin yaşam boyu değerini, ortalama anlaşma boyutlarını, satış takımının performansını ve daha fazlasını takip edin Gösterge panelleri: müşterilerinizin yaşam boyu değerini, ortalama anlaşma boyutlarını, satış takımının performansını ve daha fazlasını takip edin

Özel Durumlar : benzersiz satış sürecinize uygun özel aşamalar oluşturun

Özel Alanlar : Siparişleri, sıcak potansiyel müşterileri, puanlamaları ve daha fazlasını izlemek için : Siparişleri, sıcak potansiyel müşterileri, puanlamaları ve daha fazlasını izlemek için CRM iş akışınıza özel ayrıntılar ekleyin

E-posta ClickApp: ClickUp görevlerinden doğrudan e-posta gönderip alarak konuşmaları tek bir yerde tutun ClickUp görevlerinden doğrudan e-posta gönderip alarak konuşmaları tek bir yerde tutun

Form görünümü: müşteri verilerini hızlı bir şekilde toplayın ve yanıtlardan otomatik olarak görevler oluşturun

: Çalışma Alanınıza kimlerin erişebileceğini kontrol edin Gizlilik, Misafirler ve İzinler: Çalışma Alanınıza kimlerin erişebileceğini kontrol edin

: projeler ve sözleşmeler üzerinde müşterilerle birlikte çalışın Düzeltme ve Açıklamalar: projeler ve sözleşmeler üzerinde müşterilerle birlikte çalışın

Formül Alanları: yeni bir ürün siparişinin maliyetini veya yeni bir potansiyel müşteri için puanlamayı otomatik olarak hesaplayın

Hatırlatıcılar: yaklaşan müşteri toplantılarınızı asla unutmamak için hatırlatıcılar ayarlayın

Şablonlar: CRM, Hesap Yönetimi, Müşteri Hizmetleri ve daha fazlası için Şablonları kullanın

Ş Akışı Otomasyonu : ClickUp'ın otomatik olarak yeni bir Şablon uygulamasını, yorumları yayınlamasını, durumları değiştirmesini ve daha fazlasını yapmasını sağlayın, böylece siz önemli işlere odaklanabilirsiniz : ClickUp'ın otomatik olarak yeni bir Şablon uygulamasını, yorumları yayınlamasını, durumları değiştirmesini ve daha fazlasını yapmasını sağlayın, böylece siz önemli işlere odaklanabilirsiniz

Zoom Entegrasyonu: ClickUp görevi içinde müşterilerle Zoom toplantısı başlatın

Henüz ikna olmadınız mı?

ClickUp'ı CRM olarak kullanma hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz .

ClickUp artıları

ClickUp sınırlamaları

Platformun güçlü özelliklerini tam olarak kullanabilmek için kısa bir öğrenme süreci gerekebilir

İlk başta biraz karmaşık gelebilecek kapsamlı özelleştirme seçenekleri

Sonsuza Kadar Ücretsiz Plan (kişisel kullanım için en iyisi)

Sınırsız Plan (küçük takımlar için en iyisi (aylık üye başına 7 $))

İş Planı (orta ölçekli takımlar için en iyisi (aylık üye başına 12 $))

ClickUp müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum) 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

ClickUp incelemeleri

"Bunu bir CRM olarak kullanıyoruz – kendi hazırladığımız basit bir form aracılığıyla yeni potansiyel müşterileri hızlı bir şekilde ekliyoruz. Ayrıca, müşteriler ve tedarikçiler için tüm faturalandırma işlemlerini yönetmek için muhasebe amacıyla da kullanıyoruz. Her şey sorunsuz çalışıyor ve tek bir yerden yönetiliyor." — G2Crowd

"Öğrenmesi çok kolay, yazılım aracılığıyla birçok yardım mevcut. Ayrıca çevrimiçi olarak öğreticiler bulmak da kolay. Çok özelleştirilebilir bir CRM ve birçok sektör için yeni başlayanlar için uygun." — Capterra Onaylı Yorum

Bonus: Startup'lar için AI araçları!

2. HubSpot CRM

HubSpot CRM , yeni kurulan şirketler için ücretsiz bir CRM'dir. Ayrıca, takımların satış süreçlerini daha etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olan birçok yararlı satış aracı da içerir.

Peki bu, startup'ınız için (Hub)spot-on araç mı?

Hadi öğrenelim:

Anahtar özellikler

Görsel gösterge panelleri ve potansiyel müşteri puanlaması ile tüm satış sürecine ilişkin ayrıntılı bilgiler edinin.

Planlama aracı, canlı sohbet veya e-posta ile müşterilerle bağlantı kurun

Belgeleri yönetin ve tüm takımınız için faydalı içeriklerden oluşan bir kütüphane oluşturun

Microsoft Dynamic, Slack, Jira ve daha fazlasıyla entegre olur

Fiyat

Hubspot CRM'nin ücretsiz bir planı vardır ve ücretli planlar iki kullanıcı için aylık 50 $'dan başlar.

Müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,3/5 (7.000'den fazla yorum)

Hubspot CRM incelemeleri

"Tüm iletişim bilgilerimizi ve potansiyel müşterilerimizi yönetmek için bir CRM sistemine ihtiyacımız vardı. Hubspot, tüm satış sürecimizi yönetmemize ve harika e-postalar, açılış sayfaları ve otomatik pazarlama faaliyetleri gibi pazarlama faaliyetlerini yürütmemize yardımcı oldu." — Capterra Onaylı Yorum

"Genel olarak, HubSpot bizim için İNANILMAZ derecede olumlu bir deneyim oldu. Yalan söylemeyeceğim, hiç sıkıntı yaşamadık diyemem, ancak yazılım değiştirirken veya yeni süreçler uygularken her zaman sıkıntılar yaşanır. Sonuç olarak, HubSpot süreçlerimizi harika bir şekilde ilerletmemize yardımcı oldu ve destekleri, şimdiye kadar aldığım diğer tüm ürün desteklerinden gerçekten çok daha üstün. " — Capterra Doğrulanmış İnceleme

Hubspot entegrasyonlarının listesine göz atın!

3. Agile CRM

Agile CRM , bazı proje yönetimi işlevlerine sahip hepsi bir arada bir CRM çözümüdür. Agile CRM ile takım üyelerine görevler atayabilir, e-posta kampanyalarını izleyebilir ve satış sürecinizi oyunlaştırarak eğlenceli hale getirebilirsiniz. ?

Agile CRM'nin satışlarınızı artırmanıza nasıl yardımcı olabileceğini görelim:

Anahtar özellikler

Satış anlaşmalarınızın aşamalarını ve proje dönüm noktalarını takip edin

Tek tıklamayla arama özelliği ve sesli mesaj otomasyonu ile müşterilerle iletişime geçin

Planlama, davet ve takip işlemlerini otomatikleştirin

Görevleri öncelik, son teslim tarihi, sahibi veya duruma göre sıralayın

Fiyat

Agile CRM'nin ücretsiz bir planı vardır ve ücretli planlar aylık 14,99 $'dan başlar.

Müşteri değerlendirmeleri

G2: 4. 1/5 (200+ yorum)

Agile CRM incelemeleri

"Küçük ve orta ölçekli işletmeler için iyi bir Satış CRM'si. Arayüzü iyi ve öğrenmesi çok kolay. Otomasyon özellikleri ve müşteri desteği konusunda iyileştirme gerekiyor. " — Capterra Doğrulanmış İnceleme

"Birden fazla özelliğe sahip, kullanımı kolay CRM. Kişilerin zaman çizelgeleri tüm etkileşimleri gösterir, böylece ilerlemeyi kolaylaştırır. Otomasyon ve kampanyalar kolaydır ve iyi çalışır." — Capterra Doğrulanmış İnceleme

Bonus: Startup'lar için proje yönetimi yazılımı!

4. Salesforce

Salesforce, takımların satış döngüsünün her aşamasını yönetmesine yardımcı olur. Bu CRM platformuyla, en iyi performans gösteren takım üyelerini takip edebilir, teklifler oluşturabilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.

Bu satış CRM aracının satış ekibinizi dikkate alınması gereken bir güce dönüştürüp dönüştürmeyeceğini görelim:

Anahtar özellikler

Gösterge panelleriyle takımınızın performansını izleyin

Takımların müşteri projelerinde işbirliği yapabileceği bir sosyal besleme özelliği

Potansiyel müşterileri doğru takım üyesine otomatik olarak atayın

Uygulamadan çıkmadan Facebook ve Twitter gibi popüler sosyal medya sitelerinden içgörüler edinin

Fiyat

Salesforce fiyat planları aylık 25 $/kullanıcıdan başlar.

Müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,2/5 (11.000'den fazla yorum)

Salesforce incelemeleri

"Olasılıklar sonsuz, hatta ürkütücü derecede. İlk yapılandırma zaman alıcı ve kurulumu doğru yapmak için çok fazla bilgi gerekiyor. Güvenilir bir üçüncü taraf ortağı olmadan bunu yapmak çok zor. Tabii ki pahalı da ama gerçekten "ne kadar ödediyseniz o kadar alırsınız" kategorisinde. " — Capterra Onaylı Yorum

"Bu yazılımın çok fazla fonksiyonu ve çok sağlam olması nedeniyle hafif bir öğrenme eğrisi vardır. Bunun dışında, bu yazılımla satış takımınızın olanakları sınırsızdır." — Capterra Onaylı İnceleme

Salesforce alternatiflerini inceleyin!

5. Zoho CRM

Zoho CRM ile uzun vadeli temel performans göstergeleri (KPI) belirleyebilir ve gösterge panelleri aracılığıyla satış temsilcilerinin performansını izleyebilirsiniz. Bu sayede, anlaşmalar tamamlandıktan sonra bile çalışanlarınızı uzun vadeli müşteri ilişkileri kurmaya teşvik edebilirsiniz.

Anahtar özellikler

Müşterilere e-posta gönderme, potansiyel müşterileri takip etme ve daha fazlası gibi görevleri otomatikleştirin

Müşterilerinizin ilgisini canlı tutmak için müşteri portalları oluşturun

Gmail, Yahoo ve Outlook'tan gelen e-postalara doğrudan uygulama içinden yanıt verin

Gösterge panelleriyle tüm satış faaliyetlerine genel bakış elde edin

Fiyat

Zoho CRM'nin ücretsiz bir planı vardır ve ücretli planlar aylık 20 $/kullanıcıdan başlar.

Müşteri değerlendirmeleri

G2: 4/5 (1.000'den fazla yorum)

Zoho Müşteri İlişkileri Yönetimi incelemeleri

"Kâr amacı gütmeyen kuruluşumuzun tüm operasyonları Zoho CRM Enterprise Edition ile yönetiliyor. 50'den fazla kullanıcının geri bildirimlerine dayanan kullanıcı deneyimi çok dengeli. Elbette her ihtiyaç karşılanamıyor, ancak kullanım senaryoları ile ürün uyumu %95'in üzerinde oldukça yüksek." — Capterra Onaylı Yorum

"ZOHO'yu kurmak ve çalıştırmak biraz zaman aldı, ancak canlı sohbet, e-posta desteği ve YouTube kanalları süreci çok kolaylaştırdı. Genel olarak, ZOHO CRM'den çok memnunuz. En iyi hepsi bir arada platformdur. " — Capterra Doğrulanmış Yorum

Zoho alternatiflerini inceleyin!

6. SugarCRM

SugarCRM , pazarlama otomasyonu, e-posta şablonları ve yapay zeka destekli tahmine dayalı analitik özelliklere sahip bir CRM platformudur.

Peki bu araç ne kadar kullanışlı? ?

Hadi öğrenelim:

Anahtar özellikler

Müşteri etkileşimlerine genel bir bakış elde edin, böylece satış temsilcileri ne zaman ve nasıl ulaşacaklarını bilir

Self servis portalı aracılığıyla müşterilerin ihtiyaç duydukları yanıtları almasına yardımcı olun

Vaka izleme ve gösterge panelleriyle sorunlar ortaya çıkmadan önce sorunlu alanları belirleyin

Özel açılış sayfaları, e-postalar ve dönüşüm formları oluşturun

Fiyat

SugarCRM, aylık 52 $/kullanıcı ücretli profesyonel bir plana sahiptir.

Müşteri değerlendirmeleri

G2: 3,7/5 (500+ yorum)

SugarCRM incelemeleri

"Bu CRM ile genel deneyimim harika. Her gün kullanıyorum ve onsuz günlük işlerimin eksik olduğunu söyleyebilirim. Kullanımı çok basit ve raporlar ve gösterge panelleri için harika sonuçlar veriyor, müşteri destek ekibi çok duyarlı. " — Capterra Doğrulanmış İnceleme

"Genel olarak, Sugar'ı gerçekten beğendim ve özel akışlar oluşturmak isteyen pazarlama ve reklam ajansları için (özellikle düşük fiyatıyla!) çok uygun olacağını düşünüyorum. Müşteri hizmetleri ekibi inanılmaz derecede yardımcı ve bilgiliydi, onlarla çalışmaktan gerçekten keyif aldım." — Capterra Onaylı Yorum

Startup'lar için bu pazarlama araçlarını deneyin!

7. Pipedrive

Pipedrive, mevcut bir müşterinin size yakın olduğunu size bildiren harika bir özelliğe sahip bir SaaS CRM aracıdır. Bu özellik sayesinde, müşterilerle "rastgele" karşılaşabilir ve bu ilişkileri güvende tutabilirsiniz. ?

Anahtar özellikler

Görsel gösterge panelleri ve özel raporlarla takımınızın ilerlemesini izleyin

Bireysel ve takım OKR'leri belirleyerek ilerlemeyi izleyin

Günlük görevlerinizi takvim görünümünde veya yapılacaklar listesi olarak görüntüleyin

E-posta şablonları oluşturun veya hazır şablonlar arasından seçim yaparak müşterilerle iletişimi hızlandırın

Fiyat

Pipedrive'ın ücretli planları aylık 15 $/kullanıcıdan başlar.

Müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,3/5 (1.000'den fazla yorum)

Pipedrive yorumları

"Tüm müşterilerle ilişkileri kontrol etmek için harika bir platform." — Capterra Onaylı Yorum

"Takımımız Pipedrive'dan şu ana kadar memnun çünkü ihtiyacımız olanı yapan tek araç bu. Daha fazla özellik eklenmesini isteriz, ancak şu anda işimizi görüyor." — Capterra Onaylı Yorum

Pipedrive alternatiflerini inceleyin!

8. Insightly

Insightly, pazarlama, satış, müşteri desteği ve proje takımlarını tek bir müşteri bilgi kaynağı etrafında birleştirmeyi amaçlayan bir CRM sistemidir.

Bu CRM uygulamasından ne tür bilgiler edineceğinizi görelim:

Anahtar özellikler

Potansiyel müşterileri otomatik olarak doğru takım üyesine yönlendirin

Uygulama içinden toplu e-postalar oluşturun ve gönderin

Özel gösterge panelleriyle satış KPI'larınızı ve hedeflerinizi takip edin

Android ve iOS mobil uygulamalarıyla projelerinizi hareket halindeyken yönetin

Fiyat

Insightly, yıllık faturalandırıldığında kullanıcı başına aylık 29 $'dan başlayan ücretli planlar sunar.

Müşteri değerlendirmeleri

G2: 4. 1/5 (500+ yorum)

Insightly incelemeleri

"Insightly, Gmail içinden kişileri yönetmeyi ve diğer uygulamalarla senkronizasyonu kolaylaştırdı. Takımımızın verimliliğini artırmamıza yardımcı oldu. Ancak, sonunda ihtiyaçlarımız için çok basit olduğunu gördük. " — Capterra Doğrulanmış Yorum

"Insightly, mükemmel müşteri ilişkileri yönetimi için araçlarımıza şüphesiz harika bir katkı sağladı. Müşterileri, e-postaları, potansiyel müşterileri ve projeleri, bize harika ve kullanışlı özellikler sunan uygun fiyatlı bir abonelikle izleyebiliyoruz." — Capterra Doğrulanmış Yorum

9. Kapalı CRM

Close CRM , yeni kurulan şirketler için harika bir CRM'dir. Uygulama, aramaları kaydetmenize ve yanlışlıkla gönderdiğiniz e-postaları geri almanıza olanak tanır.

Ancak bu platform daha fazla anlaşma yapmanıza yardımcı olacak mı?

Hadi öğrenelim:

Anahtar özellikler

Son tarihi gelen görevleri gösteren bir gelen kutusu özelliği. Bir görevi tamamladığınızda veya cevapsız bir aramayı geri aradığınızda, bu görevler listeden kaldırılır

E-postaların otomatik olarak gönderilmesini planlayın

Zoom video görüşmelerinizi doğrudan uygulama içinden başlatın ve inceleyin

Liderlik tablosu özelliği ile takımınızın performansını izleyin

Fiyat

Close CRM, 1-3 kullanıcı için aylık 29 $'dan başlayan ücretli planlar sunar.

Müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,5/5 (100'den fazla yorum)

Kapalı CRM incelemeleri

"Öğrenmesi biraz zor olsa da, bir kez ana hatlarını kavradığınızda her şey çok kolay hale geliyor." — Capterra Onaylı Yorum

"Genel olarak iyi ama harika bir deneyim değildi. Bir CRM için temel özellikler mevcut ancak bazı temel gibi görünen özellikler hala eksik." — Capterra Onaylı Yorum

Bitrix24, CRM işlevselli ğine sahip bir takım işbirliği aracıdır . Yerel zaman izleyici, satış otomasyonu ve ayrıntılı izinler ile satış takımınızı verimli bir şekilde yönetebilirsiniz.

Bu CRM yazılımı, 24 katılımcıya kadar destekleyen bir video görüşme özelliğine de sahiptir.

Anahtar özellikler

Satış hunisi analiz aracıyla darboğazları ve satış fırsatlarını belirleyin

E-posta ve SMS otomasyonunu kullanarak satışları artırın ve müşteri sadakatini iyileştirin

Gantt grafik görünümüyle satış faaliyetlerine yönelik ilerlemeyi planlayın ve izleyin

Görev bağımlılıkları ile satış faaliyetleri arasında ilişkiler oluşturun

Fiyat

Bitrix24'ün ücretsiz bir planı vardır ve ücretli planlar iki kullanıcı için aylık 24 $'dan başlar.

Müşteri değerlendirmeleri

G2: 4. 1/5 (300+ yorum)

Bitrix24 yorumları

"Bitrix24, görev yönetimi, işbirliği, izleme ve planlama için kaliteli hizmet ve destek sunar ve bunları izlenebilir bir şekilde uygular. Kesinlikle, her profesyonel için çok yararlı ve verimli bir platform. " — Capterra Onaylı Yorum

"Bitrix24, görev yönetimi, işbirliği, izleme ve planlama için kaliteli hizmet ve destek sunar ve bunları izlenebilir bir şekilde uygular. Kesinlikle, her profesyonel için çok yararlı ve verimli bir platform. " — Capterra Onaylı Yorum

11. Daha Az Can Sıkıcı CRM

Less Annoying CRM, adını çok ciddiye alıyor.

Bu iletişim yönetimi yazılımı, küçük işletmeler için özel olarak tasarlanmıştır. Uygulamanın basit bir fiyatlandırma modeli vardır ve birkaç dakika içinde iş akışları oluşturabilirsiniz.

Anahtar özellikler

Bir kişiyle ilgili tüm notları, dosyaları, görevleri, etkinlikleri ve boru hattı bilgilerini tek bir ekranda görün

Kişileriniz, şirketleriniz ve satış süreçleriniz için farklı özel alan türleri oluşturun

Günlük e-postalarla günün tüm görevlerini ve etkinliklerini özetleyin

Potansiyel müşterinin durumunu ve önceliğini gösteren potansiyel müşteri raporu özelliği

Fiyat

Less Annoying CRM'nin fiyatlandırma kademeleri yoktur. Ancak, ücretli planları aylık 15 $/kullanıcıdan başlar.

Müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,9/5 (400'den fazla yorum)

Less Annoying CRM incelemeleri

"Müşteri desteğinin yanıt süresi inanılmaz. En temel sorularımıza bile yanıt alabilmek, uygulamamızda gerçekten çok değerli oldu." — Capterra Onaylı Yorum

"Veritabanımda 2.000 kişi olduğu için, düzenli ve geçmiş bilgileri saklayan bir şeye ihtiyacım var. LACRM, çok fonksiyonel bir arayüzle bunu sağlıyor." — Capterra Onaylı Yorum

* Hizmet sektöründeki işletmeler için bu CRM yazılımlarına göz atın !

12. Nextiva

Nextiva ses, video, SMS, sohbet ve anketler dahil tüm iletişim kanallarını tek bir yerde bir araya getirir.

Tüm bu iletişim kanallarını iş uygulamalarınızla birleştirerek, satış ekibiniz müşteri deneyimini iyileştirebilir.

Hadi bakalım:

Anahtar özellikler

Kanban tarzı bir pano ile tüm satış sürecinizi görsel olarak izleyin ve yönetin

Anlaşmaları, özel aşamalar halinde düzenleyin ve önceliklendirin

Potansiyel müşterilere otomatik olarak kişiselleştirilmiş mesajlar gönderin

Salesforce , Outlook, G Suite ve daha fazlasıyla entegre olur

Fiyat

Nextiva'nın fiyat planları, 1-4 kullanıcı için aylık 30,95 $/kullanıcıdan başlar.

Müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,4/5 (200'den fazla yorum)

Nextiva incelemeleri

"Destek ve yapılandırma için biraz zaman ayırırsanız, harika bir ürün. İstediğiniz şekilde çalışması için tam olarak yapılandırılması biraz zaman alıyor." — Capterra Onaylı Yorum

"Hizmet kalitesi eşsiz. Uygulama kullanımı çok kolay ve işlerimi düzenli tutuyor. Hizmet harika, aramalarımda hiç sorun yaşamadım. Müşteri hizmetleri mükemmel, personel sabırlı, arkadaş canlısı ve yardımsever. Genel olarak, Nextiva işimde daha verimli olmamı sağladı ve şirketimizdeki diğer çalışanlara da yardımcı olduğunu biliyorum." — Capterra Doğrulanmış Yorum

13. Freshworks CRM

Freshworks CRM (eski adıyla Freshsales), satış, pazarlama ve müşteri desteğini birleştirerek veri silolarını ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır.

Bu bulut CRM, en iyi potansiyel müşterilerinizi belirleyen Freddy AI adlı harika bir özelliğe sahiptir. ?

Anahtar özellikler

Potansiyel müşteri puanlamasını kullanarak ürün veya hizmetinizi satın almaya hazır olanları belirleyin

Bir potansiyel müşteriyle konuşmaya başlamadan önce onun ilgi düzeyini kontrol edin

Müşteri ilişkilerini geliştirmek için potansiyel müşterilere toplu, kişiselleştirilmiş e-postalar gönderin

Görevler ekleyin, toplantılar düzenleyin, e-postalar gönderin ve anlaşma kartlarından aramalar yapın

Fiyat

Freshworks CRM'nin ücretli planları aylık 35 $/kullanıcıdan başlar.

Müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,6/5 (800'den fazla yorum)

Freshworks CRM incelemeleri

"Şu ana kadar deneyimimizden genel olarak çok memnunuz. Paranın karşılığını alıyoruz ve ürünün kullanımıyla ilgili sorularımıza hızlı yanıtlar alıyoruz. Anahtar olan kullanıcı dostu olması harika." — Capterra Doğrulanmış Yorum

"Oldukça düzenli olarak güncelleme yapıyor ve yeni özellikler ekliyorlar. Ayrıca, işlerimizin yoluna girmesi için bizimle birlikte çalıştılar. Ancak, belirli görevlerin nasıl yapılacağı veya yeni özelliklerin nasıl kullanılacağı konusunda web semineri eğitimi gerçekten yararlı olurdu." — Capterra Doğrulanmış Yorum

14. Keap

Keap ile satış sürecinizi otomatikleştirebilir, günlük, haftalık ve aylık satış raporları oluşturabilir ve randevuları planlayabilirsiniz.

Ancak, inceleme tamamlandığında, startup'ınız bu aracı listede tutmak isteyecek mi?

Hadi öğrenelim:

Anahtar özellikler

Özel formlar oluşturun ve bunları web sitenize ve açılış sayfalarınıza yerleştirin

CRM kişi kaydından e-posta gönderin, arama yapın veya metin mesajı gönderin

Önceden yazılmış e-postalar arasından seçim yaparak zaman kazanın

Ne zaman/sonra şablonlarıyla tekrarlayan görevleri otomatikleştirin

Fiyat

Keap'in ücretli planları bir kullanıcı için aylık 79 $'dan başlar. Daha fazla kullanıcı eklemek isterseniz, kullanıcı başına 30 $ ek ücret ödersiniz.

Müşteri değerlendirmeleri

G2: 4. 1/5 (1.000+ yorum)

Keap incelemeleri

"Tüm özellikleri öğrendikten sonra, bu yazılımın ne kadar güçlü ve yararlı olduğunu göreceksiniz." — Capterra Onaylı Yorum

"Genel olarak harikaydı. E-posta pazarlama yazılımından daha fazlasını sunan bir sisteme ihtiyacımız olduğu için geçiş yaptık." — Capterra Onaylı Yorum

15. Salesflare

Salesflare, yeni kurulan şirketlerin veri girişlerini otomatikleştirmek, potansiyel müşterilerini daha iyi izlemek ve takip etmek ve müşterilerle bir takım olarak iletişim kurmak için kullanabilecekleri sezgisel bir CRM sistemidir.

Bu yazılım, girişiminizin satış sürecine ne kadar parlaklık katabilir?

Anahtar özellikler

Salesflare, e-postalarınızı, toplantılarınızı ve müşterilerinizle yaptığınız telefon görüşmelerini sizin için kaydetmek üzere e-postanızın gelen kutusuna, takviminize ve cep telefonunuza bağlanır

İletişim halinde olduğunuz kişiler için otomatik olarak kişiler oluşturur ve e-posta imzalarından ve kamuya açık bilgilerden bu kişilerle ilgili bilgileri toplar

Anlaşmalarınızı görsel sürükle ve bırak boru hattında düzenleyin ve ne zaman takip etmeniz gerektiğini otomatik hatırlatıcılarla öğrenin

Otomatik e-posta akışları, erişim dizileri ve e-posta kampanyalarını doğrudan CRM'nizden gönderin

E-postalarınızda ve web sitenizde müşterilerinizi izleyin

Salesflare, Gmail, Office 365, Zapier ve daha fazlasıyla sıkı bir şekilde entegre olur

Fiyat

Salesflare'in fiyat planları aylık 29 $/kullanıcıdan başlar.

Müşteri değerlendirmeleri

G2: 4,7/5 (100'den fazla yorum)

Salesflare incelemeleri

"Salesflare'deki iş akışı yönetimi özelliğini gerçekten çok seviyorum, bu özellik takımımın satış görevlerinin %40'ını otomatikleştirmeme yardımcı oluyor. Genel olarak, SaaS satış profesyonelleri için son derece özelleştirilebilir ve sağlam bir araç. " — Capterra Onaylı İnceleme

"Genel olarak ürünü ve kullanım kolaylığını çok beğendim ve diğer şirketlerdeki birkaç arkadaşıma tavsiye ettim." — Capterra Doğrulanmış Yorum

İlgili: Farklı Kullanım Örnekleri için CRM Örnekleri!

Startup'ınız için en iyi CRM sistemiyle başlayın

Tek başına bir görev fırtınasını yönetmek zorunda olduğunuzda, yeni kurulan işinizi ayakta tutmak çok zor olabilir. Ancak unutmayın, yeni kurulan şirketler bilgiye her şeyden çok değer verir ve müşteri verilerinden daha değerli bir şey yoktur.

Neyse ki, yeni başlayanlar için ücretsiz CRM araçlarıyla zamandan ve diğer kaynaklardan tasarruf edebilir ve müşteri ilişkilerini kolaylıkla yönetebilirsiniz. Böylelikle, yönetici görevlerinden işinizi büyütmeye odaklanabilirsiniz.

Ancak, girişiminizin uzun vadede sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağlamak için piyasadaki en iyi girişim CRM aracına ihtiyacınız var!

ClickUp ile, Zihin Haritaları ile müşteri projelerini görselleştirebilir, İş Yükü görünümü ile takımınızın iş kapasitesini planlayabilir ve finansman hedeflerinize doğru ilerlemenizi ayarlayabilir ve izleyebilirsiniz.

Startup'lar için en iyi CRM'yi deneyimlemek için ClickUp'ı bugün ücretsiz olarak kullanmaya başlayın, çünkü: