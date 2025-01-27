2025'te İK Takımları için En İyi 10 Workday Alternatifi (İncelemeler ve Fiyatlandırma)

Bir şirketin insan kaynaklarını yönetmek, genellikle yeni çalışanların işe alınması ve işe alım sürecinden, sosyal hakların denetlenmesi ve uyumluluğun sağlanmasına kadar birçok görevi aynı anda yerine getirmeyi gerektirir.

Bu görevleri manuel olarak gerçekleştirmek, özellikle büyük bir iş gücü için, zaman alıcı ve hataya açık olabilir. Neyse ki, Workday gibi İK yazılım platformları yardım için burada.

Bu yazılım platformları, İK fonksiyonlarını kolaylaştırmaya, görevleri otomatikleştirmeye ve iş operasyonları hakkında değerli bilgiler sağlamaya yardımcı olur. Ayrıca, çalışan yönetimini optimize ederken, bağlılığı artırır, verimliliği yükseltir, maliyetleri azaltır ve karar verme sürecini iyileştirir.

Ancak, Workday'in sadık kullanıcıları olsa da, yalnızca bazıları için işe yarayabilir.

Bu makalede, Workday'in en iyi 10 alternatifini inceleyerek bunların anahtar özelliklerini, fiyatlarını ve incelemelerini keşfediyoruz.

Workday alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Size uygun bir İK yazılım platformu seçerken dikkate almanız gereken birkaç anahtar faktör vardır. İşte bunlardan bazıları:

Kullanıcı dostu arayüz: Sezgisel ve kullanıcı dostu bir arayüze sahip bir çözüm seçin

Ölçeklenebilirlik: Personel sayınızı ve operasyonlarınızı büyütürken yazılımın da işinizle birlikte büyüyebileceğinden emin olun

Entegrasyon özelliği: Bordro ve Bordro ve muhasebe yazılımı gibi diğer iş araçları ve sistemleriyle sorunsuz bir şekilde entegre olan bir araç arayın. Bu, sorunsuz bir iş akışı sağlamaya yardımcı olacaktır

Bulut tabanlı erişilebilirlik: Daha kolay güncellemeler, gelişmiş güvenlik ve uzaktan çalışmayı desteklemek için bulut tabanlı bir hizmet seçin

Analitik ve raporlama araçları: Bilgiye dayalı, stratejik kararlar almanızı sağlayan gelişmiş raporlama araçlarıyla İK hakkında değerli bilgiler edinin Bilgiye dayalı, stratejik kararlar almanızı sağlayan gelişmiş raporlama araçlarıyla İK hakkında değerli bilgiler edinin

Maliyet etkinliği: Seçtiğiniz çözümün bütçenize uygun olmasını ve ihtiyacınız olan işlevselliği sunmasını sağlayın

Müşteri desteği ve güncellemeler: Kaydolmadan önce geçmiş müşteri yorumlarını, referanslarını ve aracın genel performansını inceleyin

Uyumluluk ve güvenlik: İlgili düzenlemeler ve sektör standartlarıyla tam uyumlu bir araç seçin

kullanabileceğiniz En İyi 10 Workday Alternatifi ve Rakibi

Artık neye bakmamız gerektiğini bildiğimize göre, 2024'ün en iyi 10 Workday alternatifine geçelim.

1. Gusto

gusto aracılığıyla

Gusto, her boyuttaki işletmeye hizmet veren kapsamlı bir bulut tabanlı İK platformu olarak öne çıkıyor. Maaş bordrosu, sosyal haklar, proje yönetimi, İK yönetimi ve uyumluluk gibi temel görevleri verimli ve etkili bir şekilde yerine getirir.

Çalışanların işe alımı, devamlılık yönetimi, zaman takibi ve mobil erişilebilirlik gibi özelliklerle kullanıcılar Gusto'nun sorunsuz ve sezgisel kullanıcı deneyiminin keyfini çıkarır.

Gusto'nun en iyi özellikleri

Maaş bordrosunu sorunsuz bir şekilde yönetin ve manuel iş yükünü azaltın

Sağlık sigortası ve emeklilik planları gibi çalışanlara sağlanan sosyal hakları denetleyin

Yeni çalışanlar için sorunsuz bir işe alım süreci oluşturun

Katılımı izleme, proje saatlerini izleme veya fazla mesai yönetimi gibi görevleri basitleştirin

İK uygulamalarının sektör standartlarına ve yasal düzenlemelere uygun olmasını sağlayın

Gusto sınırlamaları

Küçük işletmeler için yüksek uygulama maliyetleri ve lisans ücretleri

Ücretsiz deneme özelliği yoktur

Gusto fiyatlandırması

Basit: Aylık 40 dolar

Artı: Aylık 80 $

Premium: Özel fiyatlandırma

Gusto puanları ve incelemeleri

G2: 4,5/5 yıldız (1700+ inceleme)

Capterra: 4,7/5 yıldız (3800+ inceleme)

2. Paylocity

paylocity aracılığıyla

Paylocity, işverenlerin çalışan deneyimini ön plana çıkarırken işgücü yönetiminin çeşitli yönlerini basitleştiren popüler bir İK ve bordro çözümüdür.

Bu çözüm, bordro işleme, İK yönetimi, yan haklar yönetimi, zaman takibi ve görev planlamasını yönetir. Paylocity, İK takımları için hepsi bir arada bir çözüm olarak konumlanmaktadır.

Paylocity'nin en iyi özellikleri

Maaş bordrosu sürecini otomatikleştirin ve çalışanların maaş ödemelerini basitleştirin

İK görevleri ve çalışan oryantasyon şablonları konusunda yardım alın

Sağlık sigortası ve emeklilik planları gibi çalışanlara sağlanan sosyal hakların yönetimini basitleştirin

Çalışanların çalışma saatlerini doğru bir şekilde izleyin

Paylocity sınırlamaları

Sabit fiyatlandırma yapısının olmaması

Bazı kullanıcılar yetersiz müşteri desteği bildirmektedir

Paylocity fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Paylocity puanları ve incelemeleri

G2: 4,4/5 yıldız (2300+ inceleme)

Capterra: 4,3/5 yıldız (800'den fazla inceleme)

3. Onpay

via Onpay

OnPay, küçük ve orta ölçekli işletmelerin ihtiyaçlarına göre özel olarak tasarlanmış, kullanıcı dostu, bulut tabanlı bir bordro yazılımıdır. Onpay, kullanıcılarına kolaylaştırılmış bordro işleme ve vergi uyumluluk çözümleri sunar.

Sezgisel bir arayüze sahip OnPay, hesaplamaları otomatikleştirme, maaş bordroları oluşturma ve yasal uyumluluğu sağlamak için doğru vergi beyannamelerinin hazırlanmasını kolaylaştırma gibi birçok bordro görevini basitleştirir.

Onpay'in en iyi özellikleri

Bütçe dostu bir çözüm sunar

Olağanüstü müşteri desteğini genişletir

Onpay sınırlamaları

Yeni çalışanlar eklemek zor olabilir

Zaman takibi fonksiyonu yoktur

Onpay fiyatlandırması

Basit fiyatlandırma: Aylık fiyat 40 $ artı çalışan başına aylık 6 $

Onpay puanları ve incelemeleri

G2: 4,8/5 yıldız (270+ inceleme)

Capterra: 4,8/5 yıldız (430+ inceleme)

4. UKG PRO

uKG PRO aracılığıyla

UKG veya Ultimate Kronos Group, kurumsal organizasyonlar için tasarlanmış UKG Pro olarak bilinen kapsamlı bir İnsan Sermayesi Yönetimi (HCM) paketi sunar.

Bu bulut tabanlı çözüm, personel verilerini yönetir, bordro görevlerini yerine getirir, planlamayı optimize eder ve yetenek yönetimini uzman ve verimli bir şekilde destekler.

UKG Pro, insan odaklıdır ve anlamlı iş deneyimleri yaratmak için yapay zeka destekli öneriler sunarak organizasyonel kültürü geliştirir.

UKG PRO'nun en iyi özellikleri

AI'dan yararlanarak öneriler ve zenginleştirilmiş deneyimler sunun

Maaş bordrosu, yetenek yönetimi ve işgücü yönetimi için İK şablonlarını kullanın

Sezgisel ve kullanıcı dostu bir platformu deneyimleyin

UKG PRO sınırlamaları

Yeni bir özellik eklemek zahmetli olabilir

Raporlarda doğru alanları bulmak bazı kullanıcılar için zor olabilir

UKG PRO fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

UKG derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2: 4,2/5 yıldız (1450+ inceleme)

Capterra: 4,3/5 yıldız (570+ inceleme)

5. BambooHR

bambooHR aracılığıyla

BambooHR, işe alımdan emekliliğe kadar iş gücünüzün ihtiyaçlarını yönetebilen sorunsuz bir çözüm vaat ediyor.

Platform, İK verileri ve raporlama, işe alım, aday izleme ve oryantasyon, bordro, zaman takibi, sosyal haklar yönetimi ve çalışan deneyimi ve performans yönetimi alanlarını kapsamaktadır.

BambooHR'nin en iyi özellikleri

Aynı platformda maaş bordrosunu sorunsuz bir şekilde yönetin

Araç, her boyuttaki işletmenin ihtiyaçlarını karşılamak üzere özelleştirilebildiğinden ölçeklenebilirliğin keyfini çıkarın

İnsan kaynakları fonksiyonları için yapay zekadan yararlanın

BambooHR sınırlamaları

Uluslararası faaliyet gösteren işletmeler için sınırlı kapsam

Küçük işletmeler uygulama ücretlerini yüksek bulabilir

Bordro özellikleri temel düzeydedir

BambooHR Fiyatlandırma

Bulut: 12 çalışan için 99 $

Ek çalışan: 12 çalışandan sonra her çalışan için 8,25 $

BambooHR puanları ve incelemeleri

G2: 4,5/5 yıldız (1700+ inceleme)

Capterra: 4,6/5 yıldız (2600+ inceleme)

6. Zoho People

zoho People aracılığıyla

Zoho People, modern iş yerlerinin değişen ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış bulut tabanlı bir İK yazılımı olarak pozisyonunu belirlemiştir.

Platform, İK departmanının çalışanları yetiştirmesi ve işgücü yönetimini geliştirmesi için bir dizi özellik sunar. Ayrıca, verimli bir çalışan veritabanı, akıllı İK hedefleri ve içgörülü analizlerle temel İK fonksiyonlarını da kapsar.

Zoho People'ın en iyi özellikleri

Bulut tabanlı yazılımlarla esneklik ve erişilebilirlik kazanın

Çalışan verimliliğini artırmak için zaman ve devamlılık izlemeyi optimize edin

Çalışan dostu birçok özelliği ve sezgisel bir arayüzü deneyimleyin

Zoho People sınırlamaları

Yavaş müşteri desteği

Özelleştirme seçenekleri çok fazla ve kapsamlı

Zoho People fiyatlandırması

Standart: 15 $

Profesyonel: 39 $

Premium: 79 $

Elit: 239 $

Zoho People puanları ve incelemeleri

G2: 4,4/5 yıldız (300'den fazla inceleme)

Capterra: 4,3/5 yıldız (240+ inceleme)

7. Rippling

rippling aracılığıyla

Rippling, çeşitli İK ve çalışan yönetimi süreçlerini kolaylaştırmak ve basitleştirmek için tasarlanmış eksiksiz bir İK çözümü ve işgücü yönetim aracıdır.

Entegre platformuyla Rippling, çalışanların işe alımı, maaş bordrosu, sosyal haklar yönetimi, zaman takibi ve BT yönetimi için tek bir arayüzde çözümler sunar.

Rippling'in en iyi özellikleri

Doğruluk ve uyumluluk sağlamak için bordro süreçlerini otomatikleştirin

Zaman takibi özelliklerini kullanarak çalışanların çalışma saatlerini, devamlılıklarını ve fazla mesailerini izleyin

Plan seçimi, kayıt ve uyumluluk izleme araçlarıyla avantaj yönetimi süreçlerini kolaylaştırın

Rippling sınırlamaları

Kullanıcılar Rippling'i çok pahalı bulabilir

Kapsamlı yapılacaklar listeleri ve görevlerle zaman alan kurulumlar

Dalgalı fiyatlandırma

Fiyatlandırma: Kullanıcı başına aylık 8 ABD doları

Dalgalı puanlar ve yorumlar

G2: 4,8/5 yıldız (2100+ inceleme)

Capterra: 4,9/5 yıldız (3000'den fazla inceleme)

8. Justworks

justWorks aracılığıyla

Sorunsuz bir deneyim sunmaya odaklanan Justworks, modern ve anlaşılır bir platformu 7/24 insan desteği ile birleştirir.

Platform, gerçek kişilerden uzman yardımıyla desteklenen bordro, yan haklar, İK araçları ve uyumluluk desteği gibi birçok özellik sunar.

Justworks'ün en iyi özellikleri

Kullanıcı dostu arayüz sayesinde kolay gezinme

Vergi beyannamesi, işsizlik sigortası, işçi tazminatı ve tüm Affordable Care Act (ACA) beyannamelerini yönetin

İşe alım sürecini basitleştirin

Çalışanların çalışma saatlerini doğru bir şekilde izleyin

24 saat insan müşteri desteğinin keyfini çıkarın

Justworks sınırlamaları

Aylık çalışan başına maliyet, diğer benzer platformlara kıyasla nispeten yüksektir

Zaman takibi özelliği yalnızca ücretli bir eklenti olarak mevcuttur

Justworks fiyatlandırması

Temel: Çalışan başına aylık 59 $ (50. çalışandan itibaren aylık 49 $)

Artı: Çalışan başına aylık 99 $ (50. çalışanınızdan itibaren aylık 89 $)

Justworks puanları ve incelemeleri

G2: 4,6/5 yıldız (430+ inceleme)

Capterra: 4,6/5 yıldız (700'den fazla inceleme)

9. QuickBooks Bordro

quickBooks aracılığıyla

Kullanıcı dostu bir arayüz ve birçok gelişmiş özelliğe sahip QuickBooks Payroll, İK görevlerinin yönetimini basitleştirerek işletmelerin büyümeye odaklanmasını sağlar.

Platform, güvenilir sağlayıcılarla iş birliği yaparak sağlık yardımları, işçi tazminatı ve planlar sunarak desteğini İK'nın ötesine taşır.

QuickBooks Payroll'un en iyi özellikleri

Sezgisel ve kullanıcı dostu bir arayüzle finansal yönetimi basitleştirin

Faturalandırma, gider ve başvuru izleme , finansal raporlama gibi gelişmiş muhasebe araçlarını kullanın

Bulut tabanlı erişilebilirliği etkinleştirin

QuickBooks Payroll sınırlamaları

Sınırlı üçüncü taraf entegrasyonları

Bazı önemli özellikler yalnızca üst düzey aboneler için mevcuttur

QuickBooks Payroll fiyatlandırması

Payroll Core + Simple Start: 3 ay için 37,50 $

Payroll Core + Essentials: 3 ay için 52,50 $

Payroll Premium + Plus: 3 ay için 85 $

QuickBooks Payroll puanları ve incelemeleri

G2: 3,8/5 yıldız (60+ inceleme)

Capterra: 4,5/5 yıldız (840+ inceleme)

10. Paycor

paycor aracılığıyla

HCM çözümlerinin önde gelen sağlayıcılarından Paycor, kullanıcılarına insan yönetimini kolaylaştırmak ve optimize etmek için tasarlanmış eksiksiz bir yazılım paketi sunar. Bordro yönetimi ve ücret yönetimi, çalışanların kendi kendine hizmet seçeneklerinin yanı sıra öne çıkan özelliklerdir.

HCM sektöründe 30 yılı aşkın deneyime sahip Paycor, rutin görevleri otomatikleştirmeye, uyumluluk risklerini azaltmaya ve İK, bordro, yetenek kazanımı, yetenek yönetimi, iş gücü yönetimi ve sosyal haklar yönetiminde verimliliği artırmaya yardımcı olur.

Paycor'un en iyi özellikleri

Platformlar arasında geçiş yapmaya gerek kalmadan tüm çalışan verilerini tek bir yerden görünüm

Kurumsal düzeyde içgörüler için analitik oluşturun

Sınırsız bordro işlemlerinin keyfini çıkarın

Özel raporlama özelliğinden yararlanın

Paycor'un mobil uygulamasıyla her zaman, her yerden erişimin keyfini çıkarın

Paycor sınırlamaları

Bazı kullanıcılar müşteri desteğinin yeterince duyarlı olmadığını düşünüyor

Bazı gelişmiş özellik ve işlevlerden yoksundur

Paycor fiyatlandırması

Temel: Özel fiyatlandırma

Temel: Özel fiyatlandırma

Temel: Özel fiyatlandırma

Tamamlandı: Özel fiyatlandırma

Paycor derecelendirmeleri ve incelemeleri

G2: 4,0/5 yıldız (690+ inceleme)

Capterra: 4,3/5 yıldız (2700+ inceleme)

En iyi on Workday alternatifini içeren özetimiz burada sona eriyor. Ancak, çalışanlarınızı ve insan kaynakları ile ilgili süreçleri daha iyi yönetmenin yollarını ararken, insan kaynakları için özel olarak tasarlanmamış olsa da insan sermayesi yönetimi çabalarınızı önemli ölçüde geliştirecek platformlar hakkında bilgi edinmeniz çok önemlidir.

ClickUp harika bir örnektir. Çeşitli İK süreçlerini kolaylaştıran ve şirketinizin büyümesini hızlandıran proje yönetimi ve yapay zeka destekli özellikler sunar.

ClickUp

Kapsamlı proje yönetimi yetenekleriyle tanınan ClickUp, performans yönetimi yetenekleriyle İK yöneticilerinin güçlü bir müttefiki olarak öne çıkıyor.

İhtiyacınız olan raporları tek bir yerde, ClickUp'ta oluşturun

ClickUp'ın kapsamlı özellik listesi ve özelleştirilebilir işlevleri, verimlilik, işbirliği ve iş akışı otomasyonu arayan İK profesyonelleri için değerli bir araçtır.

İşe alım ve oryantasyon süreçlerini kolaylaştırın

ClickUp'ın öne çıkan özelliklerinden biri, işe alım sürecine sorunsuz bir şekilde uyum sağlayan görev yönetim sistemidir. İK ekipleri, sorumlulukların atanmasından son tarihlerin belirlenmesine ve ilerlemenin izlenmesine kadar işe alımın her aşaması için görevler oluşturabilir.

Özelleştirilebilir alanlar, işe alım uzmanlarının önemli aday bilgilerini eklemesine olanak tanır, böylece herkes bir bakışta kapsamlı bir genel bakış elde eder.

ClickUp'ı kullanarak şablonlar, işbirliği özellikleri ve 15'ten fazla proje görünümü ile küçük işletme projenizi her adımda yönetin

ClickUp Görevleri, yeni çalışanları işe alırken sezgisel, kullanıcı dostu kontrol listeleri oluşturmak için de harikadır. İK yöneticileri bu görevleri ilgili takım üyelerine atayabilir ve tamamlanma durumunu izleyebilir.

ClickUp Çalışan El Kitapları, Politikalar ve Prosedürler'i kullanarak başarılı bir iş yeri için temel oluşturun

Dahası da var. Farklı fonksiyonlardaki yöneticiler, ClickUp ile işyerindeki verimliliği optimize edebilecek.

Platformun raporlama yetenekleri, görevlerin tamamlanmasına ilişkin içgörülü analizler sağlar. Yöneticiler bu analizlerden yararlanarak çalışanların performansını değerlendirebilir, iyileştirme alanlarını belirleyebilir ve verimli, hedef odaklı bir iş ortamı oluşturabilir.

Bu Şablonu İndirin ClickUp'ın İş Yükü görünümü ile bireysel katkıda bulunanlara ve her bir takımınıza atanan iş miktarını görselleştirin

ClickUp'ın en iyi özellikleri

İşe alım ve oryantasyon sürecinin her aşaması için görevler oluşturun, sorumlulukları atayın, son tarihleri belirleyin ve ilerlemeyi izleyin

Yorum sistemi ve belge paylaşım özellikleri ile sorunsuz iletişimi kolaylaştırın

ClickUp Hedefleri ile ölçülebilir hedefler belirleyin, ilerlemeyi izleyin ve performans değerlendirmeleri yapın

ClickUp finans ile finansları yönetin

Veri güvenliğine öncelik verin ve hassas kişisel verileri korumak için sağlam erişim denetimleri elde edin

ClickUp sınırlamaları

ClickUp şablonları daha proje odaklı olma eğilimindedir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Çalışan başına aylık 7 ABD doları

İş: Çalışan başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Özel bir plan için Özel bir plan için satış ekibiyle iletişime geçin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9200+ inceleme)

Capterra: 4,7/5 (3900+ inceleme)

İnsan kaynakları yönetimini dönüştürmeye hazır mısınız?

Çalışan bağlılığı, her şirket için anahtar bir önceliktir. Bunun büyük bir kısmı, İK hizmetlerinin sunumu ve çalışan deneyimi yönetimini nasıl yönlendirdiğine bağlıdır. Unutulmaması gereken bir diğer önemli husus ise uyumluluk yönetimidir. İK yönetim yazılımı, tüm bu hususları bir araya getirir.

Ayrıca, verimliliği artırmak, işbirliğini teşvik etmek ve performansı iyileştirmek için merkezi bir yazılıma ihtiyacınız var.

ClickUp'ın ücretsiz deneme sürümüne bugün kaydolun ve özelleştirilebilir iş akışları, sorunsuz iletişim ve otomasyonun gücünü deneyimleyerek kuruluşunuzdaki insan kaynakları yönetimini güçlendirin.