2025'te İK Takımları için En İyi 10 Workday Alternatifi (İncelemeler ve Fiyatlandırma)

Bir şirketin insan kaynaklarını yönetmek, genellikle yeni çalışanların işe alınması ve işe alım sürecinden, sosyal hakların denetlenmesi ve uyumluluğun sağlanmasına kadar birçok görevi aynı anda yerine getirmeyi gerektirir.
Bu görevleri manuel olarak gerçekleştirmek, özellikle büyük bir iş gücü için, zaman alıcı ve hataya açık olabilir. Neyse ki, Workday gibi İK yazılım platformları yardım için burada.
Bu yazılım platformları, İK fonksiyonlarını kolaylaştırmaya, görevleri otomatikleştirmeye ve iş operasyonları hakkında değerli bilgiler sağlamaya yardımcı olur. Ayrıca, çalışan yönetimini optimize ederken, bağlılığı artırır, verimliliği yükseltir, maliyetleri azaltır ve karar verme sürecini iyileştirir.
Ancak, Workday'in sadık kullanıcıları olsa da, yalnızca bazıları için işe yarayabilir.
Bu makalede, Workday'in en iyi 10 alternatifini inceleyerek bunların anahtar özelliklerini, fiyatlarını ve incelemelerini keşfediyoruz.
Workday alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?
Size uygun bir İK yazılım platformu seçerken dikkate almanız gereken birkaç anahtar faktör vardır. İşte bunlardan bazıları:
- Kullanıcı dostu arayüz: Sezgisel ve kullanıcı dostu bir arayüze sahip bir çözüm seçin
- Ölçeklenebilirlik: Personel sayınızı ve operasyonlarınızı büyütürken yazılımın da işinizle birlikte büyüyebileceğinden emin olun
- Entegrasyon özelliği: Bordro ve muhasebe yazılımı gibi diğer iş araçları ve sistemleriyle sorunsuz bir şekilde entegre olan bir araç arayın. Bu, sorunsuz bir iş akışı sağlamaya yardımcı olacaktır
- Bulut tabanlı erişilebilirlik: Daha kolay güncellemeler, gelişmiş güvenlik ve uzaktan çalışmayı desteklemek için bulut tabanlı bir hizmet seçin
- Analitik ve raporlama araçları: Bilgiye dayalı, stratejik kararlar almanızı sağlayan gelişmiş raporlama araçlarıyla İK hakkında değerli bilgiler edinin
- Maliyet etkinliği: Seçtiğiniz çözümün bütçenize uygun olmasını ve ihtiyacınız olan işlevselliği sunmasını sağlayın
- Müşteri desteği ve güncellemeler: Kaydolmadan önce geçmiş müşteri yorumlarını, referanslarını ve aracın genel performansını inceleyin
- Uyumluluk ve güvenlik: İlgili düzenlemeler ve sektör standartlarıyla tam uyumlu bir araç seçin
kullanabileceğiniz En İyi 10 Workday Alternatifi ve Rakibi
Artık neye bakmamız gerektiğini bildiğimize göre, 2024'ün en iyi 10 Workday alternatifine geçelim.
1. Gusto
Gusto, her boyuttaki işletmeye hizmet veren kapsamlı bir bulut tabanlı İK platformu olarak öne çıkıyor. Maaş bordrosu, sosyal haklar, proje yönetimi, İK yönetimi ve uyumluluk gibi temel görevleri verimli ve etkili bir şekilde yerine getirir.
Çalışanların işe alımı, devamlılık yönetimi, zaman takibi ve mobil erişilebilirlik gibi özelliklerle kullanıcılar Gusto'nun sorunsuz ve sezgisel kullanıcı deneyiminin keyfini çıkarır.
Gusto'nun en iyi özellikleri
- Maaş bordrosunu sorunsuz bir şekilde yönetin ve manuel iş yükünü azaltın
- Sağlık sigortası ve emeklilik planları gibi çalışanlara sağlanan sosyal hakları denetleyin
- Yeni çalışanlar için sorunsuz bir işe alım süreci oluşturun
- Katılımı izleme, proje saatlerini izleme veya fazla mesai yönetimi gibi görevleri basitleştirin
- İK uygulamalarının sektör standartlarına ve yasal düzenlemelere uygun olmasını sağlayın
Gusto sınırlamaları
- Küçük işletmeler için yüksek uygulama maliyetleri ve lisans ücretleri
- Ücretsiz deneme özelliği yoktur
Gusto fiyatlandırması
- Basit: Aylık 40 dolar
- Artı: Aylık 80 $
- Premium: Özel fiyatlandırma
Gusto puanları ve incelemeleri
- G2: 4,5/5 yıldız (1700+ inceleme)
- Capterra: 4,7/5 yıldız (3800+ inceleme)
2. Paylocity
Paylocity, işverenlerin çalışan deneyimini ön plana çıkarırken işgücü yönetiminin çeşitli yönlerini basitleştiren popüler bir İK ve bordro çözümüdür.
Bu çözüm, bordro işleme, İK yönetimi, yan haklar yönetimi, zaman takibi ve görev planlamasını yönetir. Paylocity, İK takımları için hepsi bir arada bir çözüm olarak konumlanmaktadır.
Paylocity'nin en iyi özellikleri
- Maaş bordrosu sürecini otomatikleştirin ve çalışanların maaş ödemelerini basitleştirin
- İK görevleri ve çalışan oryantasyon şablonları konusunda yardım alın
- Sağlık sigortası ve emeklilik planları gibi çalışanlara sağlanan sosyal hakların yönetimini basitleştirin
- Çalışanların çalışma saatlerini doğru bir şekilde izleyin
Paylocity sınırlamaları
- Sabit fiyatlandırma yapısının olmaması
- Bazı kullanıcılar yetersiz müşteri desteği bildirmektedir
Paylocity fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
Paylocity puanları ve incelemeleri
- G2: 4,4/5 yıldız (2300+ inceleme)
- Capterra: 4,3/5 yıldız (800'den fazla inceleme)
3. Onpay
OnPay, küçük ve orta ölçekli işletmelerin ihtiyaçlarına göre özel olarak tasarlanmış, kullanıcı dostu, bulut tabanlı bir bordro yazılımıdır. Onpay, kullanıcılarına kolaylaştırılmış bordro işleme ve vergi uyumluluk çözümleri sunar.
Sezgisel bir arayüze sahip OnPay, hesaplamaları otomatikleştirme, maaş bordroları oluşturma ve yasal uyumluluğu sağlamak için doğru vergi beyannamelerinin hazırlanmasını kolaylaştırma gibi birçok bordro görevini basitleştirir.
Onpay'in en iyi özellikleri
- Bütçe dostu bir çözüm sunar
- Olağanüstü müşteri desteğini genişletir
Onpay sınırlamaları
- Yeni çalışanlar eklemek zor olabilir
- Zaman takibi fonksiyonu yoktur
Onpay fiyatlandırması
- Basit fiyatlandırma: Aylık fiyat 40 $ artı çalışan başına aylık 6 $
Onpay puanları ve incelemeleri
- G2: 4,8/5 yıldız (270+ inceleme)
- Capterra: 4,8/5 yıldız (430+ inceleme)
4. UKG PRO
UKG veya Ultimate Kronos Group, kurumsal organizasyonlar için tasarlanmış UKG Pro olarak bilinen kapsamlı bir İnsan Sermayesi Yönetimi (HCM) paketi sunar.
Bu bulut tabanlı çözüm, personel verilerini yönetir, bordro görevlerini yerine getirir, planlamayı optimize eder ve yetenek yönetimini uzman ve verimli bir şekilde destekler.
UKG Pro, insan odaklıdır ve anlamlı iş deneyimleri yaratmak için yapay zeka destekli öneriler sunarak organizasyonel kültürü geliştirir.
UKG PRO'nun en iyi özellikleri
- AI'dan yararlanarak öneriler ve zenginleştirilmiş deneyimler sunun
- Maaş bordrosu, yetenek yönetimi ve işgücü yönetimi için İK şablonlarını kullanın
- Sezgisel ve kullanıcı dostu bir platformu deneyimleyin
UKG PRO sınırlamaları
- Yeni bir özellik eklemek zahmetli olabilir
- Raporlarda doğru alanları bulmak bazı kullanıcılar için zor olabilir
UKG PRO fiyatlandırması
- Özel fiyatlandırma
UKG derecelendirmeleri ve incelemeleri
- G2: 4,2/5 yıldız (1450+ inceleme)
- Capterra: 4,3/5 yıldız (570+ inceleme)
5. BambooHR
BambooHR, işe alımdan emekliliğe kadar iş gücünüzün ihtiyaçlarını yönetebilen sorunsuz bir çözüm vaat ediyor.
Platform, İK verileri ve raporlama, işe alım, aday izleme ve oryantasyon, bordro, zaman takibi, sosyal haklar yönetimi ve çalışan deneyimi ve performans yönetimi alanlarını kapsamaktadır.
BambooHR'nin en iyi özellikleri
- Aynı platformda maaş bordrosunu sorunsuz bir şekilde yönetin
- Araç, her boyuttaki işletmenin ihtiyaçlarını karşılamak üzere özelleştirilebildiğinden ölçeklenebilirliğin keyfini çıkarın
- İnsan kaynakları fonksiyonları için yapay zekadan yararlanın
BambooHR sınırlamaları
- Uluslararası faaliyet gösteren işletmeler için sınırlı kapsam
- Küçük işletmeler uygulama ücretlerini yüksek bulabilir
- Bordro özellikleri temel düzeydedir
BambooHR Fiyatlandırma
- Bulut: 12 çalışan için 99 $
- Ek çalışan: 12 çalışandan sonra her çalışan için 8,25 $
BambooHR puanları ve incelemeleri
- G2: 4,5/5 yıldız (1700+ inceleme)
- Capterra: 4,6/5 yıldız (2600+ inceleme)
6. Zoho People
Zoho People, modern iş yerlerinin değişen ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış bulut tabanlı bir İK yazılımı olarak pozisyonunu belirlemiştir.
Platform, İK departmanının çalışanları yetiştirmesi ve işgücü yönetimini geliştirmesi için bir dizi özellik sunar. Ayrıca, verimli bir çalışan veritabanı, akıllı İK hedefleri ve içgörülü analizlerle temel İK fonksiyonlarını da kapsar.
Zoho People'ın en iyi özellikleri
- Bulut tabanlı yazılımlarla esneklik ve erişilebilirlik kazanın
- Çalışan verimliliğini artırmak için zaman ve devamlılık izlemeyi optimize edin
- Çalışan dostu birçok özelliği ve sezgisel bir arayüzü deneyimleyin
Zoho People sınırlamaları
- Yavaş müşteri desteği
- Özelleştirme seçenekleri çok fazla ve kapsamlı
Zoho People fiyatlandırması
- Standart: 15 $
- Profesyonel: 39 $
- Premium: 79 $
- Elit: 239 $
Zoho People puanları ve incelemeleri
- G2: 4,4/5 yıldız (300'den fazla inceleme)
- Capterra: 4,3/5 yıldız (240+ inceleme)
7. Rippling
Rippling, çeşitli İK ve çalışan yönetimi süreçlerini kolaylaştırmak ve basitleştirmek için tasarlanmış eksiksiz bir İK çözümü ve işgücü yönetim aracıdır.
Entegre platformuyla Rippling, çalışanların işe alımı, maaş bordrosu, sosyal haklar yönetimi, zaman takibi ve BT yönetimi için tek bir arayüzde çözümler sunar.
Rippling'in en iyi özellikleri
- Doğruluk ve uyumluluk sağlamak için bordro süreçlerini otomatikleştirin
- Zaman takibi özelliklerini kullanarak çalışanların çalışma saatlerini, devamlılıklarını ve fazla mesailerini izleyin
- Plan seçimi, kayıt ve uyumluluk izleme araçlarıyla avantaj yönetimi süreçlerini kolaylaştırın
Rippling sınırlamaları
- Kullanıcılar Rippling'i çok pahalı bulabilir
- Kapsamlı yapılacaklar listeleri ve görevlerle zaman alan kurulumlar
Dalgalı fiyatlandırma
- Fiyatlandırma: Kullanıcı başına aylık 8 ABD doları
Dalgalı puanlar ve yorumlar
- G2: 4,8/5 yıldız (2100+ inceleme)
- Capterra: 4,9/5 yıldız (3000'den fazla inceleme)
8. Justworks
Sorunsuz bir deneyim sunmaya odaklanan Justworks, modern ve anlaşılır bir platformu 7/24 insan desteği ile birleştirir.
Platform, gerçek kişilerden uzman yardımıyla desteklenen bordro, yan haklar, İK araçları ve uyumluluk desteği gibi birçok özellik sunar.
Justworks'ün en iyi özellikleri
- Kullanıcı dostu arayüz sayesinde kolay gezinme
- Vergi beyannamesi, işsizlik sigortası, işçi tazminatı ve tüm Affordable Care Act (ACA) beyannamelerini yönetin
- İşe alım sürecini basitleştirin
- Çalışanların çalışma saatlerini doğru bir şekilde izleyin
- 24 saat insan müşteri desteğinin keyfini çıkarın
Justworks sınırlamaları
- Aylık çalışan başına maliyet, diğer benzer platformlara kıyasla nispeten yüksektir
- Zaman takibi özelliği yalnızca ücretli bir eklenti olarak mevcuttur
Justworks fiyatlandırması
- Temel: Çalışan başına aylık 59 $ (50. çalışandan itibaren aylık 49 $)
- Artı: Çalışan başına aylık 99 $ (50. çalışanınızdan itibaren aylık 89 $)
Justworks puanları ve incelemeleri
- G2: 4,6/5 yıldız (430+ inceleme)
- Capterra: 4,6/5 yıldız (700'den fazla inceleme)
9. QuickBooks Bordro
Kullanıcı dostu bir arayüz ve birçok gelişmiş özelliğe sahip QuickBooks Payroll, İK görevlerinin yönetimini basitleştirerek işletmelerin büyümeye odaklanmasını sağlar.
Platform, güvenilir sağlayıcılarla iş birliği yaparak sağlık yardımları, işçi tazminatı ve planlar sunarak desteğini İK'nın ötesine taşır.
QuickBooks Payroll'un en iyi özellikleri
- Sezgisel ve kullanıcı dostu bir arayüzle finansal yönetimi basitleştirin
- Faturalandırma, gider ve başvuru izleme, finansal raporlama gibi gelişmiş muhasebe araçlarını kullanın
- Bulut tabanlı erişilebilirliği etkinleştirin
QuickBooks Payroll sınırlamaları
- Sınırlı üçüncü taraf entegrasyonları
- Bazı önemli özellikler yalnızca üst düzey aboneler için mevcuttur
QuickBooks Payroll fiyatlandırması
- Payroll Core + Simple Start: 3 ay için 37,50 $
- Payroll Core + Essentials: 3 ay için 52,50 $
- Payroll Premium + Plus: 3 ay için 85 $
QuickBooks Payroll puanları ve incelemeleri
- G2: 3,8/5 yıldız (60+ inceleme)
- Capterra: 4,5/5 yıldız (840+ inceleme)
10. Paycor
HCM çözümlerinin önde gelen sağlayıcılarından Paycor, kullanıcılarına insan yönetimini kolaylaştırmak ve optimize etmek için tasarlanmış eksiksiz bir yazılım paketi sunar. Bordro yönetimi ve ücret yönetimi, çalışanların kendi kendine hizmet seçeneklerinin yanı sıra öne çıkan özelliklerdir.
HCM sektöründe 30 yılı aşkın deneyime sahip Paycor, rutin görevleri otomatikleştirmeye, uyumluluk risklerini azaltmaya ve İK, bordro, yetenek kazanımı, yetenek yönetimi, iş gücü yönetimi ve sosyal haklar yönetiminde verimliliği artırmaya yardımcı olur.
Paycor'un en iyi özellikleri
- Platformlar arasında geçiş yapmaya gerek kalmadan tüm çalışan verilerini tek bir yerden görünüm
- Kurumsal düzeyde içgörüler için analitik oluşturun
- Sınırsız bordro işlemlerinin keyfini çıkarın
- Özel raporlama özelliğinden yararlanın
- Paycor'un mobil uygulamasıyla her zaman, her yerden erişimin keyfini çıkarın
Paycor sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar müşteri desteğinin yeterince duyarlı olmadığını düşünüyor
- Bazı gelişmiş özellik ve işlevlerden yoksundur
Paycor fiyatlandırması
- Temel: Özel fiyatlandırma
- Temel: Özel fiyatlandırma
- Temel: Özel fiyatlandırma
- Tamamlandı: Özel fiyatlandırma
Paycor derecelendirmeleri ve incelemeleri
- G2: 4,0/5 yıldız (690+ inceleme)
- Capterra: 4,3/5 yıldız (2700+ inceleme)
Diğer İK Yazılımları
En iyi on Workday alternatifini içeren özetimiz burada sona eriyor. Ancak, çalışanlarınızı ve insan kaynakları ile ilgili süreçleri daha iyi yönetmenin yollarını ararken, insan kaynakları için özel olarak tasarlanmamış olsa da insan sermayesi yönetimi çabalarınızı önemli ölçüde geliştirecek platformlar hakkında bilgi edinmeniz çok önemlidir.
ClickUp harika bir örnektir. Çeşitli İK süreçlerini kolaylaştıran ve şirketinizin büyümesini hızlandıran proje yönetimi ve yapay zeka destekli özellikler sunar.
ClickUp
Kapsamlı proje yönetimi yetenekleriyle tanınan ClickUp, performans yönetimi yetenekleriyle İK yöneticilerinin güçlü bir müttefiki olarak öne çıkıyor.
ClickUp'ın kapsamlı özellik listesi ve özelleştirilebilir işlevleri, verimlilik, işbirliği ve iş akışı otomasyonu arayan İK profesyonelleri için değerli bir araçtır.
İşe alım ve oryantasyon süreçlerini kolaylaştırın
ClickUp'ın öne çıkan özelliklerinden biri, işe alım sürecine sorunsuz bir şekilde uyum sağlayan görev yönetim sistemidir. İK ekipleri, sorumlulukların atanmasından son tarihlerin belirlenmesine ve ilerlemenin izlenmesine kadar işe alımın her aşaması için görevler oluşturabilir.
Özelleştirilebilir alanlar, işe alım uzmanlarının önemli aday bilgilerini eklemesine olanak tanır, böylece herkes bir bakışta kapsamlı bir genel bakış elde eder.
ClickUp Görevleri, yeni çalışanları işe alırken sezgisel, kullanıcı dostu kontrol listeleri oluşturmak için de harikadır. İK yöneticileri bu görevleri ilgili takım üyelerine atayabilir ve tamamlanma durumunu izleyebilir.
Dahası da var. Farklı fonksiyonlardaki yöneticiler, ClickUp ile işyerindeki verimliliği optimize edebilecek.
Platformun raporlama yetenekleri, görevlerin tamamlanmasına ilişkin içgörülü analizler sağlar. Yöneticiler bu analizlerden yararlanarak çalışanların performansını değerlendirebilir, iyileştirme alanlarını belirleyebilir ve verimli, hedef odaklı bir iş ortamı oluşturabilir.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- İşe alım ve oryantasyon sürecinin her aşaması için görevler oluşturun, sorumlulukları atayın, son tarihleri belirleyin ve ilerlemeyi izleyin
- Yorum sistemi ve belge paylaşım özellikleri ile sorunsuz iletişimi kolaylaştırın
- ClickUp Hedefleri ile ölçülebilir hedefler belirleyin, ilerlemeyi izleyin ve performans değerlendirmeleri yapın
- ClickUp finans ile finansları yönetin
- Veri güvenliğine öncelik verin ve hassas kişisel verileri korumak için sağlam erişim denetimleri elde edin
ClickUp sınırlamaları
- ClickUp şablonları daha proje odaklı olma eğilimindedir
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Çalışan başına aylık 7 ABD doları
- İş: Çalışan başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Özel bir plan için satış ekibiyle iletişime geçin
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9200+ inceleme)
- Capterra: 4,7/5 (3900+ inceleme)
İnsan kaynakları yönetimini dönüştürmeye hazır mısınız?
Çalışan bağlılığı, her şirket için anahtar bir önceliktir. Bunun büyük bir kısmı, İK hizmetlerinin sunumu ve çalışan deneyimi yönetimini nasıl yönlendirdiğine bağlıdır. Unutulmaması gereken bir diğer önemli husus ise uyumluluk yönetimidir. İK yönetim yazılımı, tüm bu hususları bir araya getirir.
Ayrıca, verimliliği artırmak, işbirliğini teşvik etmek ve performansı iyileştirmek için merkezi bir yazılıma ihtiyacınız var.
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