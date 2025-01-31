2025'te Maaş Ödemeleri İhtiyaçlarınız İçin Kontrol Etmeniz Gereken En İyi 10 Gusto Alternatifi

Maaş bordrosu, her iş için gerekli bir görevdir. Çalışanlar ve yükleniciler maaşlarını alamazlarsa, iş tam anlamıyla durma noktasına gelir. ?

Maaş ödemelerini önleyemezsiniz, ancak bunların çalışma haftanızı ele geçirmesini önleyebilirsiniz. İnsan kaynakları takımınızı ödemeleri hesaplamak, yeni çalışanları işe almak veya sosyal hakları yönetmek için harcadıkları sayısız saatlerden kurtarmak için doğru araçlara ihtiyacınız var.

Gusto'dan ayrılmayı düşünüyorsanız, okumaya devam edin. Aşağıda, insan kaynakları yönetimini basitleştirmek için Gusto'nun en iyi alternatiflerini inceliyoruz. ?

Gusto nedir? Nasıl işler?

Gusto, küçük işletmeler ve girişimler için oluşturulmuş bir bordro ve insan kaynakları platformudur. Gusto ile yükleniciler veya tam zamanlı çalışanlar kendi profillerini oluşturabilir, işe alım sürecinden geçebilir, zamanlarını takip edebilir, sağlık sigortası veya diğer sosyal hak paketlerini seçebilir ve ödeme alabilir. İşletmeler, Gusto'yu kullanarak federal ve eyalet vergilerini ödeyebilir, çalışanlar için doğrudan para yatırabilir veya yetenek yönetimi portalı aracılığıyla işe alım sürecinde sayısız saat tasarruf edebilir. ⏰

ClickUp'ın Bordro Proje Planı Şablonunu kullanarak büyük ödeme sistemleri için standart bir süreç oluşturun

Gusto'yu kullanmaya başlamak için şirketler aşağıdaki adımları izlemelidir:

Vergi bilgileri, işe alım belgeleri, çalışan sosyal hakları veya banka hesap bilgileri gibi tüm şirket verilerini girin

Gusto anketini doldurarak işinize en uygun planı keşfedin

Sosyal güvenlik bilgileri, maaş detayları ve vergi kesintileri gibi tüm çalışan verilerini girin

Her hafta insan kaynaklarında sayısız saat tasarruf etmek için iş akışı otomasyonları kurun

En iyi Gusto alternatiflerini seçme

Gusto'nun yerini alacak ve iş hedeflerinize ulaşmanızı sağlayacak bir insan kaynakları ve bordro hizmeti mi arıyorsunuz? Gusto'nun çeşitli alternatiflerini değerlendirirken, potansiyel çözümünüzün aşağıdaki özelliklere sahip olduğundan emin olun:

Yazılım entegrasyonları : En iyi bordro yazılımı tek başına çalışmaz. Bunun yerine, her hafta zaman kazanmak için diğer insan kaynakları uygulamalarıyla entegre olmalıdır

Maaş bordrosundan daha fazlası: Doğru Gusto çözümü, temel maaş bordrosu hizmetlerinin ötesine geçmelidir. Bunun yerine, çalışanların gider raporlarını sunmalarına, sosyal hak paketlerini seçmelerine ve kesintileri yönetmelerine yardımcı olmalıdır

İK ve işe alım: Birçok Gusto rakibi, insan kaynakları uzmanlarının her hafta sayısız saat tasarruf etmesine yardımcı olur; işe alım, işe yerleştirme, başvuru izleme ve işe alım prosedürlerini kolaylaştırır

Otomatikleştirilmiş iş akışları : İK yazılımlarının ilk kurulumu sayısız saatler alabilir. Ancak doğru çözüm, tekrarlayan görevlerde zaman tasarrufu sağlayan otomatikleştirilmiş iş akışları sayesinde daha sonra kendini amorti edecektir

Tüm cihazlarla uyumludur: En iyi bordro işleme platformları, çalışanların giderlerini göndermelerine veya hareket halindeyken ödeme almalarına olanak tanıyan bir mobil uygulama ile birlikte gelir

en İyi 10 Gusto Alternatifi

Gusto'nun yerini alacak bir bordro işleme platformu mu arıyorsunuz? Aşağıda, Gusto'nun en iyi alternatiflerini, en önemli özelliklerini, sınırlamalarını, fiyatlarını ve mevcut müşterilerin yorumlarını paylaşıyoruz. ?

1. Rippling

rippling aracılığıyla

Rippling, çalışanların sosyal haklarını, ödemelerini ve giderlerini yönetmek için kullanılan bir insan kaynakları, finans ve BT platformudur.

Finance Cloud ile şirketler, şirket kredi kartlarını yönetebilir, faturaları ödeyebilir ve çalışanların gider raporlarını inceleyebilir. HR Cloud ile insan kaynakları uzmanları, PTO taleplerini onaylama, işe alım, çalışanların zaman takibi ve sosyal hak paketlerini yönetme konusunda zaman kazanabilir. Son olarak, çözüm, iş akışı otomasyonları, izinler ve analitik özellikler sayesinde benzersiz işinize uyacak şekilde özelleştirilebilir.

Rippling'in en iyi özellikleri

Yeni çalışanları 90 saniye gibi kısa bir sürede işe alın

%100 doğruluğu garanti eden bir çözümle çalışanlarınıza ve yüklenicilerinize dakikalar içinde ödeme yapın

Departmanlar arasında finansal raporları planlayın ve paylaşın

Tek bir satır kod yazmadan, işe alım e-postaları ve onay süreçleri gibi tekrarlayan görevleri otomatikleştirin

Rippling sınırlamaları

Fiyat artışları, kullandığınız uygulama sayısına bağlıdır

Mobil uygulamada bazı özellikler mevcut değildir

Yırtıp atma fiyatlandırması

Kullanıcı başına aylık 8 $'dan başlayan fiyatlarla

Yüksek puanlar ve yorumlar

G2: 4,8/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,9/5 (2.000'den fazla yorum)

2. QuickBooks Bordro

quickBooks Payroll aracılığıyla

QuickBooks Payroll, küçük işletme sahiplerinin çalışanlarına ödeme yapmalarını ve eyalet ve federal vergileri beyan etmelerini sağlayan bir Gusto alternatifidir. QuickBooks Online ile işletme sahipleri zaman çizelgelerini onaylayabilir, maaş bordrolarını otomatik olarak çalıştırabilir ve aynı gün içinde doğrudan para yatırabilir.

Ayrıca QuickBooks, 7/24 müşteri desteği ve IRS'den ceza alırsanız 25.000 $'a kadar vergi cezası koruması sunar.

QuickBooks Payroll'un en iyi özellikleri

Sizin adınıza otomatik vergi beyannamesi, hesaplama ve ödeme

QuickBooks Workforce uygulamasından her yerden zaman çizelgelerini izleyin, gönderin ve onaylayın

Maaşları, maaş bordrosunu oluşturduğunuz gün otomatik olarak yatırın

İşçi tazminatı, 401(k) planları, sağlık sigortası ve diğer sosyal hakları tek bir yerden yönetin

QuickBooks Payroll sınırlamaları

Bazı kullanıcılar platformda gezinmenin zor olduğunu belirtmiştir

Maaş bordrosu aboneliği eklemek için QuickBooks muhasebe aboneliğinizin olması gerekir

QuickBooks Payroll fiyatlandırması

Maaş Bordrosu Temel: Aylık 45 $ artı çalışan başına aylık 6 $

Maaş Premium: Aylık 80 $ artı çalışan başına aylık 8 $

Payroll Elite: Aylık 125 $ artı çalışan başına aylık 10 $

QuickBooks Payroll puanları ve yorumları

G2: 3,8/5 (60+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (800'den fazla yorum)

3. Paychex

paychex aracılığıyla

Payroll, ölçeklenebilir işletmeler için tasarlanmış hepsi bir arada insan kaynakları ve bordro çözümüdür. Bu Gusto alternatifi, işletme sahiplerinin çevrimiçi bordro, vergi beyannameleri ve çalışan sosyal hak paketlerini hızlı bir şekilde ayarlamasına olanak tanır. Ayrıca Paychex, küçük işletmelerin bütçesine uygun bir dizi özelleştirilebilir paket sunar.

Paychex'in en iyi özellikleri

Yeni çalışanları Paychex Flex hesabı aracılığıyla mobil bordroya otomatik olarak kaydolmaya davet edin

Kullanımı kolay e-öğrenme platformu sayesinde işe alım ve eğitim için harcadığınız zamanı azaltın

Çevrimiçi çalışan el kitabı oluşturucu aracını kullanarak çalışanlara şirket, eyalet ve federal politikaları hakkında bilgi verin

Performans yönetimini basitleştirmek için çalışan iletişimi dijitalleştirin

Paychex sınırlamaları

Bu çözüm, diğer bordro platformları kadar çok entegrasyona sahip değildir

Yüklenici ödemelerini (maaşlı çalışanlara kıyasla) yönetmek zor olabilir

Paychex fiyatlandırması

Paychex Flex Essentials: Aylık 39 $ artı çalışan başına 5 $

Paychex Flex Seçim: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Paychex Flex Pro: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Paychex puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (1.400'den fazla yorum)

Capterra: 4. 1/5 (1.400+ yorum)

4. Square Payroll

square Payroll aracılığıyla

Square Payroll, insan kaynakları uzmanlarının bordroları yönetmelerine, bordro vergilerini ödemelerine ve uyumluluk sorunlarını tek bir yerden halletmelerine olanak tanıyan bulut tabanlı bir çözümdür. Square Payroll, izin taleplerini, yıllık izinleri ve hastalık izinlerini yönetmek dahil olmak üzere, maaşlı ve saatlik çalışanlara ödeme yapmayı kolaylaştırır.

Ayrıca, Square Takım Uygulaması ile uzaktaki İK uzmanları, takımlarını her yerden yönetebilir.

Square Payroll'un en iyi özellikleri

Tam zamanlı çalışanlara ve yüklenicilere ödemelerini doğrudan Square Gösterge Panelinden yapın

Çalışanlara doğrudan para yatırma, manuel çek veya Cash App ile ödeme yapın

Yıl sonunda otomatik W-2 ve 1099-NEC beyannameleri alın

Birden fazla ücret oranı, komisyon, ikramiye, bahşiş ve diğer ödeme yöntemlerini yönetin

Square Payroll sınırlamaları

Çalışan kesintileri için sınırlı özelleştirme seçenekleri mevcuttur

Masaüstü uygulamasında bulunan bazı özellikler mobil uygulamada mevcut değildir

Square Payroll fiyatlandırması

Yalnızca yükleniciler için maaş bordrosu: Çalışan başına aylık 6 ABD doları

Tam hizmet bordro: Aylık 35 $ artı çalışan başına 6 $

Square Payroll puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (25+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (600'den fazla yorum)

5. ADP

aDP aracılığıyla

ADP, her boyuttaki şirket için tasarlanmış kapsamlı bir bordro ve çalışan yönetimi çözümüdür. Bu Gusto alternatifi ile zaman takibi ve devamlılığı yönetebilir, sosyal haklar ve sigorta paketleri oluşturabilir, işe alım ve işe yerleştirme süreçlerinde zaman kazanabilirsiniz. Ayrıca ADP, favori uygulamalarınızla entegre olur ve özelleştirilmiş yeni işe alım raporlaması için kendi eklenti pazarını sunar.

ADP'nin en iyi özellikleri

Mobil uygulama aracılığıyla çalışan self servis portalına erişin

Maaş sisteminizi favori iş yazılımlarınız, muhasebe yazılımlarınız, İK sistemleriniz ve ERP'lerinizle sorunsuz bir şekilde entegre edin

401(k)s, IRA'lar, grup sağlık sigortası ve iş sigortası gibi çalışan sosyal haklarını tek bir yerden yönetin

ADP TotalSource ile İK desteği için profesyonel bir işveren organizasyonuna (PEO) erişim sağlayın

ADP sınırlamaları

Bazı raporlarda özelleştirme işlevleri yoktur

Yeni kullanıcılar, yazılımdaki çok sayıda İK aracı karşısında şaşkına dönebilir

ADP fiyatlandırması

Fiyatlandırma, iş ihtiyaçlarınıza göre değişir

ADP puanları ve yorumları

G2: 3,8/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (3.000'den fazla yorum)

6. Patriot

via Patriot

Patriot, kullanım kolaylığıyla tanınan bir çevrimiçi muhasebe ve bordro platformudur. Çalışan portalı aracılığıyla takım üyeleri maaş bordrolarına, maaş geçmişlerine, W-2 formlarına ve izin taleplerine erişebilir. Platform, vergi beyannamelerini otomatik olarak işler, yüklenicilere ve maaşlı profesyonellere ödeme yapar, anlık maaş değişikliklerini yönetir ve daha fazla araca erişim için Patriot HR ile entegre olur.

Patriot'un en iyi özellikleri

İki haftada bir, ayda iki kez veya aylık ödemeler dahil tüm ödeme sıklıklarını yönetin

Sayfadan çıkmanıza veya yeni bir maaş bordrosu oluşturmanıza gerek kalmadan, çalışanların saatlik ücretlerini anında değiştirin

Farklı departmanlar için maaş bütçeleri belirleyin

Platformunuza farklı izinlere sahip sınırsız sayıda kullanıcı ekleyin

Patriot sınırlamaları

Maaş oranlarını anında değiştiremezsiniz

İlk kurulum oldukça zaman alır

Patriot fiyatlandırması

Temel: Aylık 17 $ artı çalışan başına 4 $

Tam hizmet: Aylık 37 $ artı çalışan başına 4 $

Patriot puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (500'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (3.000'den fazla yorum)

7. SurePayroll

surePayroll aracılığıyla

SurePayroll, bordro yönetimini basitleştirmek için çalışan hepsi bir arada bir platformdur. Bu Gusto alternatifi ile bordroları otomatikleştirebilir, raporlar oluşturabilir ve vergileri beyan edebilirsiniz. Ayrıca, işçi tazminatı, 401(k) planları ve sağlık planları dahil olmak üzere çalışanlarınızın sosyal hak paketlerini yönetebilirsiniz.

SurePayroll'un en iyi özellikleri

İş öncesi arka plan ve uyuşturucu kontrolleri için ön eleme yapın

401(k) kesintilerini, FSA ve HSA fonlarını ve diğer sosyal hakları tek bir yerden yönetin

Mobil uygulama ile hareket halindeyken maaş bordrosu işlemlerinizi gerçekleştirin

"Ayarla ve unut" fonksiyonunu kullanarak çalışanların maaşlarını otomatik olarak ödeyin

SurePayroll sınırlamaları

Daha önce bir bordro platformuyla hiç çalışmadıysanız, ilk kurulum biraz kafa karıştırıcı olabilir

Farklı eyaletlerde yaşayan çalışanlar için maaş bordrosu ayarlamak zor olabilir

SurePayroll fiyatlandırması

Özel bir teklif için iletişime geçin

SurePayroll puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (500'den fazla yorum)

Capterra: 4. 1/5 (200+ yorum)

8. OnPay

via OnPay

OnPay, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, yeni kurulan şirketler ve orta ölçekli işletmeler için bordro ve işgücü yönetimini basitleştirir. Bu Gusto alternatifi, ilk kurulumu kolaylaştırmak için sizi bir uzmanla eşleştirir ve tüm yerel, eyalet ve federal vergileri sizin adınıza halleder. Ayrıca OnPay, QuickBooks, Xero ve popüler zaman takip yazılımlarıyla entegre olur.

OnPay'in en iyi özellikleri

Özel bordro raporları oluşturmak için Rapor Tasarımcılarını kullanın

W-2 ve 1099 çalışanlarına doğrudan banka havalesi, banka kartı veya çek ile ödeme yapın

İzin talepleri için bildirimler isteyin, onaylayın ve alın

Çalışanların konumuna, departmanına veya takımına göre düzenlenmiş, şirketiniz için görsel bir organizasyon grafiği oluşturun

OnPay sınırlamaları

Bazı otomasyon araçları diğer bordro sağlayıcıları kadar net değildir

Platform, diğer bordro yazılımı çözümleri kadar çok entegrasyona sahip değildir

OnPay fiyatlandırması

aylık 40 $ artı çalışan başına 6 $

OnPay puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (400'den fazla yorum)

9. Homebase

homebase aracılığıyla

Homebase, saatlik ücretli takımlar için oluşturulmuş bir bordro ve çalışan işe alım platformudur. Bu Gusto alternatifi ile yöneticiler, zaman çizelgelerini bordroya dönüştürerek, vergi hesaplamalarını otomatikleştirerek ve yeni işe alım raporları oluşturarak İK süreçlerini kolaylaştırabilir. Ayrıca Homebase, molaları ayarlar, fazla mesai saatlerini hesaplar, zaman kartlarını saklar ve birden fazla konum için bordro hizmetlerini otomatikleştirir.

Homebase en iyi hizmetler

Homebase'in yerleşik zaman saati ile çalışma saatlerini, molaları, fazla mesaileri ve izinleri otomatik olarak hesaplayın

Yeni çalışanların maaş bordrosu ve işe alım formlarını elektronik olarak imzalamalarını sağlayarak işe alım sürecini kolaylaştırın

Uygulamayı kullanarak programlar oluşturun, açık vardiyaları yayınlayın ve yasak tarihleri ayarlayın

İşe alım sürecini hızlandırmak için önceden yazılmış iş tanımı şablonlarından oluşan bir kitaplıkla başlayın

Homebase sınırlamaları

Maaş bordrosu ve İK çözümleri, maaşlı çalışanlar için tasarlanmamıştır

Manuel İK fonksiyonlarını (örneğin, giriş veya çıkış saatlerinde hata düzeltme) yürütmek zor olabilir

Homebase fiyatlandırması

Temel: 0 $

Temel özellikler: Konum başına aylık 20 ABD doları

Artı: Konum başına aylık 48 $

Hepsi bir arada: Konum başına aylık 80 $

Homebase puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (900'den fazla yorum)

10. Zenefits

zenefits aracılığıyla

Zenefits, şirketlerin çalışanların işe alım, sosyal haklar ve maaş bordrosu işlemlerini daha verimli bir şekilde yürütmelerine yardımcı olan sezgisel bir platformdur. Kullanıcı dostu çözüm, sınırsız maaş bordrosu çalıştırma, çoklu programlar ve ücret oranları, haciz desteği ve hatta bahşiş raporlaması ile birlikte gelir.

Ayrıca, Zenefits, ücret paketleri oluşturarak, işe alım sürecini kolaylaştırarak ve şirketiniz için bir organizasyon şeması oluşturarak işgücü yönetimini basitleştirir.

Zenefits'in en iyi özellikleri

PTO politikaları oluşturun ve izin taleplerini otomatik olarak yönetin

Yeni işe alınanları hemen bordroya senkronize edin ve ilk günden itibaren çalışmaya başlayın

Zenefits zaman ve planlama araçlarını kullanarak molalar, izinler ve çalışma saatlerinin maaş bordrosuyla otomatik olarak senkronize edilmesini sağlayın

Çalışanlar sosyal hak paketlerini seçtikten sonra uygun kesintileri otomatik olarak gerçekleştirin

Zenefits sınırlamaları

Platform, diğer bordro yönetim araçları kadar çok otomatikleştirilmiş iş akışı sunmaz

Gösterge panelini özelleştirmek zor olabilir

Zenefits fiyatlandırması

Temel özellikler: Çalışan başına aylık 8 ABD doları

Büyüme: Çalışan başına aylık 16 ABD doları

Zen: Çalışan başına aylık 27 $

Zenefits puanları ve yorumları

G2: 4/5 (400'den fazla yorum)

Capterra: 4,2/5 (800'den fazla yorum)

Zenefits alternatiflerini inceleyin!

Gusto ve rakipleri gibi platformlar, maaş bordrosunu kolaylaştırmaya yardımcı olabilir. Ancak, ClickUp başta olmak üzere, insan kaynakları takımınızın çalışma günü boyunca zaman kazanmasına yardımcı olacak birçok başka araç da bulunmaktadır.

ClickUp'ın Tablo görünümü ile kolayca veritabanları oluşturun ve İK verilerinizi görselleştirin

İnsan kaynakları için ClickUp, İK departmanlarının işe alım, yeni takım üyelerinin işe alım ve çalışanların izlenmesine yardımcı olmak için hepsi bir arada bir platform sunar. Ayrıca ClickUp, takımınızın daha verimli çalışmasına yardımcı olmak için Bordro Raporu Şablonu gibi geniş bir İK şablon kitaplığı ile birlikte gelir.

ClickUp AI ile insan kaynakları uzmanları otomatik olarak özetler yazabilir, işlerini düzenleyebilir veya büyük projeler için alt görevler oluşturabilir. ClickUp Belgeleri ile tüm İK departmanı aynı anda tek bir belge üzerinde işbirliği yapabilir.

ClickUp Tablo görünümünü kullanarak, yeni yetenekleri veya çalışan performans değerlendirmelerini takip edebilirsiniz. Ayrıca, ClickUp Otomasyonları, İK uzmanlarının atanan kişileri taşıyabilmelerini, onay süreçlerini kolaylaştırabilmelerini ve durumları otomatik olarak güncelleyebilmelerini sağlar. ✨

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Maaş raporu şablonları aracılığıyla çalışan verilerini toplayarak maaş bordrosu incelemesine harcadığınız zamanı azaltın

Görevler ve alt görevler, belgeler ve yorumlarla çalışan eğitimini kolaylaştırın

Özel alanlar aracılığıyla yetenek havuzunuzdaki adaylardan veri toplayın

Görev yorumları, etiketler ve gizli sohbet kanalları aracılığıyla şirket içi iletişimi güçlendirin

ClickUp sınırlamaları

ClickUp, maaş bordrosu oluşturma işlemini yapmaz, ancak maaş bordrosu şablonları sunar

Çok sayıda özellik, yeni kullanıcılar için kafa karıştırıcı olabilir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI ücretsiz deneme sürümüyle ve tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı başına 5 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.000'den fazla yorum)

ClickUp ile İnsan Kaynakları Departmanınızı Kolaylaştırın

Gusto ile karşılaştırıldığında doğru bordro yazılımı, bordro hizmetleri, çalışanların işe alım süreci ve hatta yetenek yönetimi için harcanan saatleri azaltacaktır.

İK ekibinizi maaş bordrosunun ötesinde daha iyi donatmak için ClickUp'ı seçin. ClickUp, İK departmanınızın daha sorunsuz çalışmasına yardımcı olmak için şablon kütüphanesi, binlerce entegrasyon, özelleştirilebilir görünümler ve özel alanlar ile eksiksiz bir yapay zeka platformudur. Her hafta sayısız saatlerden tasarruf etmek için ClickUp'ı bugün deneyin. ?