bu On Yılda Karşılaşacağımız 5 İK Otomasyon Trendi

samantha Clark, Warrington College of Business mezunu ve profesyonel muhasebe firması ThePayStubs'ta çalışıyor. Üst düzey ortaklarla tüm müşteri ilişkilerini yürütüyor ve çeşitli finans ve işle ilgili konularda makale yazmaktan büyük keyif alıyor.

Geçtiğimiz on yıl, çalışanlar ve iş dünyası için önemli bir değişim katalizörü oldu. Üstelik, küresel salgın başladığından beri, birçok sektörde hayatta kalmak için inovasyon ve değişim zorunlu hale geldi. İnsan Kaynakları (İK) alanında, uzaktan çalışma ve teknoloji odaklı çalışmanın küresel ölçekte yaygınlaşması önemli değişiklikleri beraberinde getirdi.

Teknoloji, çeşitli profillere sahip birçok kuruluş ve takım için yeniden odak noktası haline geldi. Birdenbire, tüm İK yöneticileri ve çalışanları evden çalışmak ve işlerini çevrimiçi ortama aktarmak için çeşitli teknoloji çözümleri kullanmak zorunda kaldı.

Ne yazık ki, bu değişiklikler birçok İK departmanı ve şirketin yeni teknolojinin günlük görevlerinde ne kadar değerli olabileceğini anlaması için gerekliydi. Otomasyon, bu araçların odak noktasıdır ve bunu göz önünde bulundurarak, gelecekte neler bekleyebileceğimizi aşağıda sıraladık.

via The PayStubs

5 İK Otomasyon Trendi: Bu On Yılda Göreceğiniz Değişiklikler

1. RPA platformları diğer otomasyon çözümlerinin önüne geçecek

RPA (Robotik Süreç Otomasyonu) platformlarının ne olduğunu ve amaçlarının ne olduğunu bilmeyenler için burada temel bilgileri ele alacağız.

RPA yazılımı, dijital sistemler ve İK yazılımlarıyla etkileşim yoluyla otomatik işleri yapabilen yazılım robotlarını yönetir. Bu platformların temel fonksiyonu, kural tabanlı görevlerin tekrarlayan otomasyonudur, bu da onları modern işler için paha biçilmez kılar.

RPA platformları, İK'da bir sonraki büyük trend olacak! Gartner'a göre, pandeminin ekonomi üzerindeki olumsuz etkisine rağmen, RPA pazarının 2024 yılına kadar istikrarlı bir şekilde büyüyeceği tahmin ediliyor.

RPA'nın büyümesi son on yılda istikrarlı bir seyir izledi, ancak 2019'da zirveye ulaştı. RPA'lar neredeyse %63'lük bir gelir artışı elde etti ve büyüme trendi 2020'de de devam etti (%11). 2021'deki nihai büyüme sayısının %19 civarında olması bekleniyor.

RPA'ların İK üzerinde etkisi iki yönlü olacaktır. İlk olarak, tekrarlayan görevlerin otomasyonu ile veri toplama ve yönetimine yardımcı olacaklardır. İkinci olarak, İK'nın yeni otomasyon paradigmasına uyum sağlamasına ve insan çalışanların yeteneklerini geliştirmek için yapay zeka ile birlikte çalıştıkları yeni iş ortamını anlamasına yardımcı olacaklardır.

2019-2020 Sierra-Cedar İK Sistemleri Anketi'ne göre, İK'da RPA uygulamaları bir önceki yıla göre yaklaşık %50 artış gösterdi.

Bu yeni teknolojinin işleri yok edeceği konusunda hafif bir endişe olsa da, daha çok insan kaynaklarına yaklaşımımızı değiştireceği daha olasıdır. İnsan müdahalesi olmadan yetenek ve becerileri değerlendirebilen bir yazılıma sahip olmaktan hâlâ çok uzağız. Bu sadece yeni bir araç, endişelenmenize gerek yok.

via The PayStubs

2. İşe alım, otomasyon potansiyeli en yüksek süreçtir

İşe alım, İK'da çalışmanın en önemli yönlerinden biridir. Süreç çok karmaşık değildir, ancak zaman alır ve aynı zamanda çok tekrarlayıcıdır; otomasyon için mükemmel, değil mi? Henüz o noktaya gelmedik.

Workato'ya göre, şu anda tüm işe alım görevlerinin yalnızca %6'sını otomatikleştiriyoruz, ancak otomasyonda her yıl önemli bir büyüme var. İşe alım takımları, mülakatları planlarken en çok zaman kaybediyor.

Evet, bu görev bir kişiyi planlamaya çalışırken çok basittir, ancak çok sayıda aday olduğunda sorun haline gelebilir. Otomasyon sayesinde, mülakat tarihlerinin çakışması gibi potansiyel sorunları ortadan kaldırır ve adaylar için süreci sorunsuz hale getirirsiniz.

2018 yılında, LinkedIn tarafından görüşülen insan kaynakları temsilcilerinin %67'si otomasyonun zaman kazanmalarına yardımcı olduğunu belirtti. Yapay zeka ve otomasyonun yeni kullanım yolları insan kaynakları işlerini daha kolay ve daha hassas hale getirdikçe bu sayının hızla artması bekleniyor.

3. Tüm seviyelerde AI otomasyonunun patlaması

Dijital çağda İK'nın görevleri giderek daha karmaşık ve zorlu hale geliyor. Pandemi nedeniyle iş ortamının dijitalleşmesi hız kazanırken, İK departmanları da hızlı bir şekilde modernleşmek için daha fazla baskı altında. İşe alım, eğitim ve oryantasyon süreçleri boyunca olağanüstü bir çalışan deneyimi sunmaları gerekiyor.

AI'nın bu konuda yardımcı olabileceği bazı yollar şunlardır:

Gerçek zamanlı veriler: Otomatik yakalama ve veri işleme sayesinde, İK departmanı soruları ve sorunları önceden tahmin edebilir ve hazır cevaplar verebilir

Kişiselleştirilmiş yaklaşım: Modern çalışanlar, ihtiyaçlarına ve konumlarına göre kişiselleştirilmiş bilgiler ve programlar içeren İK kaynaklarına sürekli erişim gerektirir

Güçlendirilmiş İK: Tekrarlayan görevlerin otomasyonu sayesinde, İK departmanları daha az kişiyle daha fazla iş yapabilir ve insan dokunuşu gerektiren görevlere daha fazla odaklanabilir

7/24 erişilebilirlik: Artık, İK temsilcilerini 24 saatlik bir iş programı düzenlemeye zorlamadan, yapay zeka destekli sohbet robotları aracılığıyla sürekli destek sağlayabiliyoruz

Bulut ortamına geçiş nedeniyle, İK için evrimsel bir dönemle karşı karşıyayız. İK, karar alma sürecinde kullanılacak somut verilerle desteklenen çalışan bağlılığı stratejileri, verimlilik, performans ve sağlığa daha fazla odaklanacak.

Global Human Capital Trends kütüphanesine göre, 140 ülkeden şirketlerin %38'i, yapay zeka ve otomasyonun önümüzdeki beş yıl içinde kuruluşlarında tam olarak uygulanacağına inanıyor. Sektörün en iyileriyle ayak uydurmak istiyorsanız, bu önemli gerçeği göz önünde bulundurmalısınız.

4. İK'da otomatik analitiğin büyümesi

İnsan kaynakları ile ilgili veriye dayalı kararlar ve analitiklerden daha önce bahsetmiştik, ancak bunların modern departmanlar için açtığı olanaklara daha yakından bakalım.

Bu trend de dahil olmak üzere birçok yeni yaklaşımın öncüsü olarak teknoloji devi Google'ı örnek alabiliriz. Google, olumlu bir iş ortamını belirleyen öncü göstergeleri değerlendirmek için analitik araçları kullandı.

Ayrıca, performans derecelendirmeleri ve çalışan geri bildirimlerini toplayarak bunları farklı liderlik stilleri içindeki verimlilik ölçütleriyle karşılaştırdılar. Bunu, farklı yaklaşımların verimlilik ve bağlılık üzerindeki etkisini belirlemek için yaptılar.

Web sitesi yönetimi, sosyal medya yönetimi, her türlü reklam ve dijital işin diğer birçok alanında analitik kullandığımızı düşünürsek, verilerin biriktiğini ve bunları ne kadar çabuk kullanıma sokarsak o kadar iyi olacağını anlıyoruz.

AI, bir sonraki adım için çok önemli olacak. AI kullanarak veri türlerini ayırabilir, NLP kullanarak bilgileri tanımlayabilir, veri kümelerini birbirine bağlayabilir ve daha fazlasını yapabiliriz. AI daha da gelişirken, büyük veri yığınlarını işlemek için ihtiyaç duyduğumuz insan gücü azalacak ve bunun için gereken hassasiyet artacaktır.

5. Daha fazla şirket bordro otomasyonunu benimseyecek

2018 Bordro Operasyonları Anketi, bordro otomasyonu ve ABD'deki sayıları hakkında ilginç bilgiler sunuyor. 2018 yılında ABD'deki bordro operasyonlarına genel olarak baktığımızda, şirketlerin yaklaşık %6'sının bir tür bordro otomasyonu kullandığını görüyoruz. Anket ayrıca, bordro otomasyonu kullanmayanların yaklaşık %16'sının gelecekte bunu yapmaya başlamayı planladığını gösteriyor.

Maaş bordrosu otomasyonunun yardımcı olabileceği birçok alan vardır ve bu nedenle birçok kuruluş bu geçişi planlamaktadır. Otomasyonun buradaki ilk avantajı, işin en zaman alıcı kısmı olan veri toplamanın basitleştirilmesi olmalıdır.

Ayrıca, HRIS (İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi) sisteminiz global bordro sisteminize bağlıysa, aynı veritabanı içinde SSoT (tek doğru kaynak) olarak adlandırdığımız sistemi kullanıyor olacaksınız.

Veri doğrulama, geleneksel bordro yönetiminde de önemli bir faktördür. İK departmanı, elektronik tablolardaki verileri çapraz kontrol etmek ve ödeme bilgilerini yeniden kontrol etmek zorundaydı

aI bunu otomatik olarak yapabilir, böylece zaman kazanılır ve süreç daha hassas hale gelir. Ayrıca, bir görev tamamlanmaya hazır olduğunda İK departmanını bilgilendirmek için otomatik tetikleyiciler ayarlayabiliriz.

Bunun en belirgin örnekleri, artık bir maaş bordrosu oluşturucu kullanarak HRIS içinde otomatik olarak doldurabildiğimiz ve geçmişte tamamlamak için yapmamız gereken sıkıcı adımları ortadan kaldıran maaş bordroları veya maaş bordrolarıdır.

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Sonuç

Şirketlerin nihayet yeni teknolojilere ciddi yatırımlar yapmaya ve insan kaynakları da dahil olmak üzere süreçlerini yenilemeye başladığı bir dönüm noktasındayız. Covid-19 salgını, iş dünyasını teknoloji konusunda bir dönüm noktasına itti ve artık avantajları açıkça ortada olduğundan, öngörülebilir gelecekte bu gidişatın durması mümkün değil.

Verimlilik ve yetenekli çalışanların işe alınmasının geleceği, insan kaynaklarını 21. yüzyıla taşıyabilecek otomasyon ve yapay zeka uzmanlarının elinde. Bir sonraki aşamaya geçmeye hazırız ve bu, harekete geçmek için mükemmel bir zaman. Pandemi, insan kaynaklarının çalışma şeklini değiştirdi ve bu değişiklikler önümüzdeki yıllarda standart hale gelecek.