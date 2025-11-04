2026'nın En İyi 13 Zaman Yönetimi Uygulaması

İşte birçok görev ve toplantıyla yorucu bir gün geçirdiniz. Ancak yapılacaklar listenize baktığınızda, birçok öğenin hala beklediğini görüyorsunuz ve önemli bir şey başaramadığınızı hissediyorsunuz.

Bu durum genellikle aynı anda çok fazla şeyle uğraşırken ve sürekli dikkatiniz dağılırken ortaya çıkar. Zaman yönetimi uygulamaları bu konuda size yardımcı olabilir. Her görev için belirli zaman aralıkları ayırarak, bir seferde tek bir şeye odaklanabilir ve verimliliğinizi artırabilirsiniz.

Peki, hangi zaman yönetimi uygulamasını seçmelisiniz? En iyi zaman yönetimi uygulamalarını, özelliklerini ve fiyatlarını inceleyelim.

⏰ 60 Saniyelik Özet İşte en iyi 13 zaman yönetimi uygulaması: ClickUp: Zaman yönetimi ve takvim entegrasyonu ile görev yönetimi için en iyisi Zaman yönetimi ve takvim entegrasyonu ile görev yönetimi için en iyisi Google Takvim: Kişisel ve iş görevlerini renk kodlarıyla ayırt etmek için en iyisi Clockify: Zaman raporlaması için en iyisi Sunsama: Rehberli iş planlaması için en iyisi Toggl Track: Farklı görevlere harcanan zamanı izlemek için en iyisi Planyway: Jira ve Trello'daki görevleri izlemek için en iyisi Todoist: Hızlı görev girişi ve Yineleyen görevleri yönetmek için en iyisi Notion: Esnek zaman yönetimi ve ş akışlarını yönetmek için en iyisi TickTick: Görev önceliklendirme için en iyisi TimeBloc: Mobil cihazlarda rutinler oluşturmak ve zaman blokları oluşturmak için en iyisi Plan: GitHub kullanıcıları için en iyisi Fantastical: Gelişmiş planlama ve çoklu takvim yönetimi için en iyisi Clockwise: Yapay zeka destekli zaman yönetimi için en iyisi

Zaman Bloklama Nedir?

Zaman bloklama, gününüzü belirli görevler veya etkinlikler için ayrılmış zaman bloklarına bölmenizi sağlayan bir verimlilik ve zaman yönetimi yöntemidir. Bu zaman yönetimi tekniği, görevler arasında gidip gelmek veya kesintilere tepki vermek yerine, programınızı önceden planlamanıza ve her zaman bloğunu belirli bir göreve, toplantıya veya molaya ayırmanıza yardımcı olur.

Zaman yönetimi yapmanın faydaları:

🎯 Odaklanmayı artırır: Belirli görevler için özel bloklar ayarladığınızda, çoklu görev yapmaktan, bağlam değiştirmeden ve dikkat dağınıklığından kaçınmış olursunuz

🀚 Verimliliği artırır: Neyin ne zaman yapılacağını tam olarak bildiğinizde daha verimli çalışırsınız

🌿 Tükenmişliği önler: Molalar ve kişisel zamanınızı planlayarak iş-yaşam dengesini daha iyi koruyabilirsiniz

🔝 Öncelik belirlemeyi teşvik eder: Zaman yönetimi, sizi önceden plan yapmaya zorlayarak en önemli görevlerinizi ilk olarak tamamlamanızı sağlar

⏳ Ertelemeyi azaltır: Görevler planlandığında, bunları ertelemek veya kaçınmak için daha az fırsat kalır

🧠 Biliyor muydunuz? İnsanlar, kesintiye uğramadan önce bir görevı tamamlamak için ortalama 12 dakika 40 saniye harcıyor. Sık sık yaşanan kesintiler, iş ritmini ve zihinsel durumu değiştirerek görev süresinin uzamasına sonuç veriyor.

En İyi Zaman Yönetimi Uygulamalarının Temel Özellikleri

İşte aramanız gereken en iyi zaman yönetimi uygulamalarının temel özellikleri:

Dinamik yeniden planlama: İyi bir zaman yönetimi uygulaması, toplantılar uzadığında veya beklenmedik görevler ortaya çıktığında zaman bloklarınızı otomatik olarak ayarlamanıza yardımcı olabilir. Bu, sürekli manuel güncelleme yapmanıza gerek kalmadan programınızın dengede kalmasını sağlar

Tekrarlanan zaman blokları: Günlük alışkanlıklar veya yineleyen görevler için, tekrarlanan bloklar zaman kazandırır ve tutarlılığı artırır. Uygulama, tekrarlanan programları kolayca ayarlamanıza izin vermelidir. Bu, yoğun bir takvimde önemli rutinlerinizin ve uzun görevlerinizin unutulmamasını sağlar.

Görev önceliklendirme: Kapsamlı bir zaman yönetimi uygulama, öncelikle yüksek etkili faaliyetleri halledebilmeniz için görevlerinizi öncelik sırasına koymanıza olanak sağlamalıdır

Hatırlatıcılar ve bildirimler: Uygulama, odaklanma zamanınızı kaçırmamanız için size zamanında hatırlatıcılar ve bildirimler gönderebilmelidir.

Diğer araçlarla entegrasyon : Bir başka kullanışlı özellik ise takvimler, yapılacaklar listeleri veya proje yönetimi araçlarıyla senkronizasyon yeteneğidir. Bu, kesintisiz bir iş akışı ve daha iyi görev yönetimi sağlar

İşbirliği ve paylaşımlı planlama: Takım ortamları için bir zaman yönetimi uygulaması, işbirliği için en uygun zamanları bulmak üzere Takım ortamları için bir zaman yönetimi uygulaması, işbirliği için en uygun zamanları bulmak üzere paylaşımlı takvimler veya toplantı anketleri gibi araçlar sunmalıdır. Toplantıların takım üyelerinin odaklanma zamanlarıyla çakışmamasını sağlamak için takım uygunluk senkronizasyonu özelliğini arayın.

💡Profesyonel İpucu: Bloklar arasına ara zamanlar ekleyin. Görevler arasına 5–10 dakika eklemek, işinizi tamamlamanıza, yeniden odaklanmanıza ve acele hissetmemenize olanak tanır. Bu, arka arkaya gelen toplantılar veya zorlu görevler için özellikle yararlıdır.

En İyi 13 Zaman Bloklama Uygulaması

Odaklanma ve verimliliği artırmak için deneyebileceğiniz en iyi 13 zaman yönetimi uygulamasını inceleyelim:

1. ClickUp (Zaman yönetimi ve takvim entegrasyonu ile görev yönetimi için en iyisi)

ClickUp'ın Takvimi, iş yükü yönetiminizi iyileştirmeyi amaçlayan, yapay zeka destekli bir zaman planlama aracıdır. Görev birikiminizi değerlendiren, ödevlerinizi öncelik sırasına koyan ve maksimum verimlilik için otomatik olarak zaman blokları ayıran bir asistanınız olduğunu hayal edin.

ClickUp'ın yapay zekası, en önemli görevlerinizi yerine getirmeniz için en uygun zamanları akıllıca belirleyerek bu fonksiyonu yerine getirir ve önceliklerinizin yerine getirilmesini sağlar.

Son teslim tarihlerinin değişmesi veya birikmiş işlerinize yeni görevlerin eklenmesi durumunda, sistem programınızı anında uyarlar ve manuel ayarlamalara gerek kalmadan planınızı takip etmenizi sağlar. Yapay zeka ile geliştirilmiş bu yöntem, günlük planlama ile ilgili stresi azaltır ve önceliklerinizi yerine getirmeye ve birikmiş işlerinizi verimli bir şekilde halletmeye odaklanmanızı sağlar.

Takım düzeyinde, ClickUp Takvimi genel uygunluk durumuna ilişkin yapay zeka destekli içgörüler sunarak, takım planlamasını kolaylaştırır ve çakışmaları en aza indirir.

ClickUp'ın Zaman Yönetimi özelliği, her bir görev için ne kadar zaman harcadığınızı izleyerek uygun zaman bloklarını belirlemenize yardımcı olabilir. Masaüstü bilgisayarınızdan, mobil uygulamanızdan veya tarayıcınızdan zamanı başlatıp durdurun ve farklı görevler için zaman tahmini yapın.

Uygun zaman bloklarını ayarlamak için her bir görevde harcadığınız zamanı takip edin

Ayrıca ClickUp Brain 'den son ve gelecek görev güncellemelerini alabilir ve bekleyen veya önemli görevler için zaman ayırabilirsiniz.

ClickUp Brain ile günlük standup toplantıları düzenleyin

Verimlilik araçlarını hemen kullanmaya başlamak mı istiyorsunuz? ClickUp, planlamayı kolaylaştırmak için zaman yönetimi şablonları da sunar.

Örneğin, ClickUp Günlük Zaman Ayarlama Şablonu, görevlerinizi daha küçük, zaman sınırlı aralıklara bölmenize yardımcı olarak, iş ve kişisel sorumluluklarınız arasında denge kurarken planınıza sadık kalmanızı sağlar.

ClickUp Günlük Zaman Bloklama Şablonu ile günlük aktiviteleriniz için kolayca zaman ayırın

Daha titiz bir planlama yapmak istiyorsanız, ClickUp Saatlik Plan Şablonu'nu deneyin. Bu şablon, her saati ayrıntılı olarak planlamanıza olanak tanır. Odaklanarak iş yapmak veya belirli projeler için daha uzun zaman dilimlerini ayırmak istiyorsanız, ClickUp Zaman Ayırma Şablonu'nu kullanabilirsiniz.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp'ın sınırlamaları

Yeni kullanıcılar, çok sayıda özellik nedeniyle zorlu bir öğrenme süreciyle karşılaşabilir.

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 $

İş : Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise : Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Her üye için aylık 7 $ karşılığında herhangi bir ücretli plana ekleyin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.000'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Bu araç, kişisel ve mesleki gelişim için oldukça etkilidir. Bu araç sayesinde, devamsızlığınızı işaretleyebilir, zaman takibi yapabilir ve bireysel görevlerinizi ihtiyaçlarınıza göre ayırabilirsiniz. Yapılacaklar listenizdeki görevlerin önceliğini belirleyebilir ve görevlerinizde bahsettiğiniz son teslim tarihini size hatırlatıcı olarak sağlayabilirsiniz.

2. Google Takvim (Kişisel ve iş görevlerini renk kodlarıyla ayırt etmek için en iyisi)

Basit ve tanıdık bir zaman planlama uygulaması istiyorsanız, Google Takvim'i tercih edin. Takvimin herhangi bir yerine tıklayarak bir görev ekleyebilir ve zaman aralığını bloklayabilirsiniz. Uygulama ayrıca görev açıklamaları eklemenize ve yineleyen programlar ayarlamanıza da olanak tanır.

Renk kodlu takvimler, tamamlanan görevleri iş, kişisel ve diğer yükümlülüklerden ayırmanıza yardımcı olur ve Gmail ile diğer Google uygulamalarıyla kolayca senkronizasyon sağlar. Bir sonraki toplantınız veya proje son tarihiniz için bir hatırlatıcıya mı ihtiyacınız var? Saniyeler içinde ayarlayın. Koordinasyonu sağlamak için takviminizi başkalarıyla bile paylaşabilirsiniz.

Google Takvim'in en iyi özellikleri

Düzenli programlar için zaman kazanmak amacıyla tekrarlayan etkinlikler oluşturun

Google Meet entegrasyonu ile toplantı bağlantılarını doğrudan etkinliklere ekleyin

Görevlerinizi takip etmek için bildirimler ve hatırlatıcılar ayarlayın

"Görevlerim" alanından doğrudan Google görevleri oluşturun ve planlayın

Google Takvim'in sınırlamaları

Seyahat ediyorsanız rahatsızlık verebilecek sınırlı çevrimdışı erişim

Google Takvim fiyatlandırması

Ücretsiz kullanım

Google Takvim puanları ve yorumları

Capterra: 4,8/5 (3.400'den fazla yorum)

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Bu uygulama, gereksiz adımlar veya hantal yazılımlar olmadan tüm etkinliklerimi, randevularımı ve iş taahhütlerimi izlemeyi kolaylaştırıyor. Mevcut iOS takvimimdeki tüm etkinliklerimi hemen senkronizasyonunu gerçekleştiremedim.

3. Clockify (Zaman raporlaması için en iyisi)

via Clockify

Clockify, zaman yönetimi planlarınızı kolayca hayata geçirmenizi sağlar. Görevler için zaman ayırabilir ve ardından her bir bloktan doğrudan bir zamanlayıcı başlatarak işlerin gerçekte ne kadar sürdüğünü görebilirsiniz. Bu, sorumluluklarınızı yerine getirmek ve gerektiğinde ayarlamalar yapmak için harika bir yoldur. Clockify ile takım yöneticileri ayrıca görevleri planlayabilir ve çalışanların zamanını takvimlerinde ayırabilir.

Clockify'ın haftalık zaman raporları, hangi görevlerin daha fazla zaman gerektirdiğini izlemenize ve en yüksek verimlilik saatlerinizi belirlemenize yardımcı olur. Bu, günlük programınızı daha iyi planlamanıza yardımcı olur. Ayrıca, Clockify Google Takvim ve Trello gibi araçlarla bağlantı kurduğundan, her şey ekstra çaba harcamadan senkronize kalır.

Clockify'ın en iyi özellikleri

Zaman bloklarınızın içinde zamanı doğrudan izleyerek planınıza sadık kalın

Planlanan ve gerçek zaman kullanımını karşılaştırmak için raporlar oluşturun

Düzenli olarak yaptığınız görevler için tekrarlayan bloklar oluşturun

Bağlantılı bir iş akışı için Google Takvim ve Trello gibi araçlarla senkronizasyon gerçekleştirin

Clockify'ın sınırlamaları

Görevleri önceliklendirme veya birbirine bağlama konusunda gelişmiş seçenekler sunmaz

Clockify fiyatlandırması

Ücretsiz

Temel: Aylık 4,99 $

Standart: Aylık 6,99 $

Pro: Aylık 9,99 $

Enterprise: Aylık 14,99 $

Clockify puanları ve yorumları

Capterra: 4,8/5 (9000'den fazla yorum)

G2: 4,5/5 (170'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Clockify hakkında ne diyor?

Kullanıcı dostu arayüzünü ve farklı projeler arasında zaman izlemesinin ne kadar kolay olduğunu takdir ediyorum. Raporlama özellikleri çok sağlam ve ayrıntılı içgörüler ve analizler sunuyor. Diğer araçlarla entegrasyonlar sorunsuz ve bu da verimliliği artırıyor. İşlevsellik güçlü olsa da, bazen görevler arasında geçiş yaparken veya raporlar oluştururken uygulamada gecikme yaşanıyor.

4. Sunsama (Rehberli iş planlaması için en iyisi)

via Sunsama

Sunsama, günlük görevlerinizi takviminizle tek bir sorunsuz görünümde entegre ederek zaman yönetimi uygulamasını bir üst seviyeye taşıyor. Uygulama, rehberli bir günlük planlama oturumu ile başlar; bu oturum sırasında ele almak istediğiniz görevleri seçebilir ve bunlara belirli zaman aralıkları atayabilirsiniz.

Ayrıca Trello, Asana veya Notion gibi araçlardan görevleri çekip bunları toplantılar veya kişisel önceliklerinizle birlikte planlayabilirsiniz. Sunsama, günlük çalışma saatlerinizi ayarlamanıza da olanak tanır, böylece gününüzü zamanında bitirebilir ve tükenmişlikten kaçınabilirsiniz.

Sunsama'nın en iyi özellikleri

Kılavuzlu günlük planlamayı kullanarak, otomatik zamanlama ile görevlerinizi öncelik sırasına koyun ve zaman bloklarına ayırın

Trello, Asana veya Gmail gibi diğer araçlardan görevleri sürükleyip bırakarak kolayca planlama yapın

E-postaları görev listenize sürükleyin ve yanıtlamak için zaman ayırın

Odaklanma modunu kullanarak dikkatiniz dağılmadan öncelikli görevlere odaklanın

Sunsama'nın sınırlamaları

Daha basit ş akışları için premium özellikler gereksiz gelebilir

Sunsama fiyatlandırması

Aylık 20 $

Sunsama puanları ve yorumları

Yeterli sayıda yorum yok

5. Toggl Track (Farklı görevlere harcanan zamanı izlemek için en iyisi)

via Toggl Track

Toggl Track, iş akışınıza zahmetsizce uyum sağlar. Takvim görünümü veya Liste görünümü kullanarak görevler ekleyebilir ve zaman aralıkları ayırabilirsiniz. Toggl, tüm takvim etkinliklerini zaman girişlerine dönüştürmenize olanak tanıyarak farklı görevlere harcanan zamanı takip etmeyi kolaylaştırır.

Zaman bloklarınızı ayarladıktan sonra, yerleşik zamanlayıcıları kullanarak her bir görevin gerçekte ne kadar sürdüğünü izlemeyi yapabilirsiniz. Raporlar, zaman kullanımınızın net bir dökümünü sunarak, ayarlamalar yapmanız gereken alanları belirlemenize yardımcı olur.

Toggl Track'in en iyi özellikleri

Zaman bloklarınızdan doğrudan görevlere harcadığınız gerçek süreyi takip edin

Zaman kullanımını anlamak ve ş akışlarını iyileştirmek için ayrıntılı raporlar oluşturun

Google Takvim, Asana ve Trello gibi araçlarla entegre edin

Masaüstü, mobil ve tarayıcı uzantıları ile platformlar arası desteğe erişin

Toggl Track sınırlamaları

Gelişmiş görev önceliklendirme veya bağımlılık özellikleri yoktur

Toggl Track fiyatlandırması

Ücretsiz

Başlangıç: Kullanıcı başına aylık 10 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 20 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Toggl Track puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (1500'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Toggl Track hakkında ne diyor?

Zamanlayıcıyı başlatmanın, özellikle önerilen zamanlayıcılarla ne kadar basit olduğunu ve ardından iOS'taki Live Activities ve Digital Island ile bunu takip etmeyi çok seviyorum. Uygulamadaki raporlama temel düzeyde; "gerçek" raporlama için web'e gitmem gerekiyor.

💡Profesyonel İpucu: Görev türlerini ayırt etmek için renk kodlaması kullanın. Örneğin, toplantılar için bir renk, yoğun iş için başka bir renk ve kişisel zaman için üçüncü bir renk kullanın. Bu görsel netlik, gününüzün nasıl yapılandırıldığını hızlıca anlamanıza yardımcı olur.

6. Planyway (Jira ve Trello'daki görevleri izlemek için en iyisi)

via Planyway

Planyway, zaman bloklamayı görev yönetimi ve proje yönetimi uygulamalarıyla birleştirmek isteyen öncelikle Jira ve Trello kullanıcıları için tasarlanmıştır. Görevlerinizi takvim biçiminde görüntüleyebilir ve görevleri sürükleyip bırakarak bunlara zaman ayırabilirsiniz. Bu, gününüz veya haftanız için net bir plan oluşturmanıza yardımcı olur.

Planyway, Google Takvim'deki etkinliklerin yanı sıra görevlerinizi de görüntülemenizi sağlar, böylece hem iş hem de kişisel programlarınızı tek bir yerden yönetebilirsiniz. Hatta takım zaman çizelgelerini ve kaynak planlamasını da destekler, böylece ekibinizle koordinasyon sağlarken son teslim tarihlerini de takip edebilirsiniz.

Planyway'in en iyi özellikleri

Görevleri doğrudan Jira veya Trello panolarından sürükleyip bırakın

Görevleri Google Takvim ile senkronizasyon yaparak hepsini tek bir görünümde görüntüleyin

Projeler için takım zaman çizelgelerini ve kaynakları yönetin

Gantt grafikleriyle proje ilerlemesini ve son teslim tarihlerini görselleştirin

Planyway'in sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, müşteri desteğinin geciktiğini veya eksik olduğunu bildirmiştir.

Planyway fiyatlandırması

Ücretsiz

Bireysel: Aylık 6 $

Takım: Kullanıcı başına aylık 5 $

Planyway puanları ve yorumları

Yeterli sayıda yorum yok

7. Todoist (Hızlı görev girişi ve Yineleyen görevleri yönetmek için en iyisi)

Todoist, görev oluşturmayı kolaylaştıran ve programınızı düzenli tutan bir araca ihtiyacınız varsa mükemmel bir seçimdir. En öne çıkan özelliği olan "Hızlı Ekle", doğal dil kullanarak saniyeler içinde görevler oluşturmanıza ve atamanıza olanak tanır.

Örneğin, bir görüşme planlamak için "Çarşamba günü saat 10'da Alex'i ara" yazın.

Görevleri projeler halinde gruplandırabilir, ek bilgi için etiketler ekleyebilir ve öncelikler belirleyerek en önemli konulara odaklanabilirsiniz. Bu araç, Google Takvim dahil 80'den fazla platformla entegre olduğundan, ister kişisel hedefleriniz ister takım projeleriniz olsun, zamanınızı etkili bir şekilde planlayabilir ve planınıza sadık kalabilirsiniz.

Todoist'in en iyi özellikleri

Doğal dil girişi ile görevleri anında kaydedin

Yineleyen etkinliklerin programlarını otomasyonla otomatikleştirmek için yineleyen görevler ekleyin

Google Takvim ve Slack dahil 80'den fazla entegrasyonu keşfedin

Sorunsuz görev yönetimi için görev etiketleri ve öncelik seviyeleri ekleyin

Todoist'in sınırlamaları

Hatırlatıcılar ve etiketler gibi bazı gelişmiş özellikler, premium sürümde kullanılabilir.

Todoist fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 2,50 $

İş: Kullanıcı başına aylık 8 $

Todoist puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (800'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (2500'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Todoist hakkında ne diyor?

Kullanımı gerçekten çok kolay ve görevleri daha iyi düzenlemek için projeler oluşturabiliyorum. Ayrıca, her görevin son teslim tarihini görebilmeyi seviyorum, böylece haftamı bunlara göre yönetebiliyorum.

8. Notion (Esnek zaman yönetimi ve ş akışlarını yönetmek için en iyisi)

via Notion

Notion, gününüzü verimli bir şekilde planlamanızı sağlar. Takvim görünümleri ve veritabanları sayesinde, her şeyi birbiriyle bağlantılı tutarken görevleri, etkinlikleri ve son teslim tarihlerini planlayabilirsiniz.

Günlük planlayıcı mı istiyorsunuz? Sıfırdan bir tane oluşturun ve zaman blokları ve kontrol listeleri ekleyin. Proje takipçisine mi ihtiyacınız var? Görevlerinizi ayrıntılı proje sayfalarına bağlayın, böylece her şey düzenli kalır.

Gününüzü planlayabilir, haftanızı gözden geçirebilir ve anında ayarlamalar yapabilirsiniz. Ayrıca Google Takvim ile senkronizasyon sağlanır, böylece zaman yönetimi planınız diğer taahhütlerinizle uyumlu kalır.

Notion'un en iyi özellikleri

Zaman yönetimi ile not alma, izleme ve proje yönetimini birleştirin

Özelleştirilebilir takvim görünümleriyle zamanınızı planlayın ve görevlerinizi görsel olarak düzenleyin

Görevleri, daha fazla bağlam sağlamak için doğrudan proje sayfalarına bağlayın

Google Takvim ile senkronizasyon yaparak programınızı güncel tutun

Notion'un sınırlamaları

Sonsuz özel özelleştirme seçenekleri, ilk kez kullanan kullanıcılar için biraz kafa karıştırıcı olabilir.

Notion fiyatlandırması

Ücretsiz

Ayrıca : Kullanıcı başına aylık 12 dolar

İş: Kullanıcı başına aylık 18 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Notion puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (5900'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2400'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Notion hakkında ne diyor?

Görevler, notlar, takvimler (hatta G-cal'ımı bile senkronizasyon ile birlikte kullanabiliyorum!) ve veritabanları gibi ihtiyacım olan her şeyin tek bir yerde toplanabilmesini çok seviyorum. Bu, düzen ve düzene önem veren benim gibi biri için mükemmel bir araç. Özelleştirme seçenekleri, ş Akışıma mükemmel şekilde uyan sistemler oluşturmama olanak tanıyor ve istediğim tüm renk kodlamaları ve etiketlerle işleri yönetilebilir parçalara ayırabiliyorum. Ancak bazen, sonsuz özelleştirme olanakları beni biraz fazla heyecanlandırabiliyor.

9. TickTick (Görev önceliklendirme için en iyisi)

via TickTick

TickTick, kolay görev planlama ve zaman yönetimi imkanı sunan bir görev yönetimi uygulamasıdır. Yerleşik takvim görünümü sayesinde, görevleri zaman bloklarına sürükleyip bırakarak gününüz için net bir plan oluşturabilirsiniz. Ayrıca, Eisenhower Matrisi gibi test edilmiş önceliklendirme yöntemlerini kullanarak acil ve önemli görevleri belirleyebilir ve bunları takviminize ekleyebilirsiniz.

Kendinize zaman ayırmakta zorlanıyorsanız, takvimde bloklar oluşturarak kendinize odaklanabilirsiniz. TickTick ayrıca tutarlılığı sağlamak için bir alışkanlık takipçisi sunar. Ayrıca, Pomodoro zamanlayıcı ve Odak Modu, planladığınız zaman dilimlerinde dikkatinizin dağılmasını önlemeye yardımcı olur.

TickTick'in en iyi özellikleri

Görevleri zaman bloklarına planlamak için sürükle ve bırak takvimi

Yineleyen görevler oluşturarak rutin faaliyetleri otomatikleştirin

Görevleri ve etkinlikleri senkronizasyon için Google Takvim ile entegre edin

TickTick'in sınırlamaları

Zaman raporlama özelliklerinin bulunmaması nedeniyle kurumsal kullanıcılar için basit gelebilir

TickTick fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium: Yıllık 35,99 $

TickTick puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (100'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (100'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar TickTick hakkında ne diyor?

Test senaryolarında bize destek olan kullanıcı dostu özellikler içerir. Örneğin, alt görev fonksiyonu, karmaşık vakaları daha küçük, daha yönetilebilir adımlara ayırmada özellikle yararlıdır; bu da vakaları izlemeyi ve verimli bir şekilde yürütmeyi kolaylaştırır. Ayrıca, her göreve ek dosya ve bağlantı ekleyerek ilgili belgeleri ve test sonuçlarının kanıtlarını izleyebiliriz. Günlük görevleri yönetmek için harika bir uygulama olmakla birlikte, tek dezavantajı, takımın verimliliği hakkında derinlemesine bilgi sağlayacak gelişmiş veri analizi özelliklerine sahip olmamasıdır.

10. TimeBloc (Mobil cihazlarda rutinler oluşturmak ve zaman blokları oluşturmak için en iyisi)

via TimeBloc

Telefonunuzda mükemmel çalışan basit bir zaman yönetimi uygulama arıyorsanız, TimeBloc tam size göre. Sizi aşırı özelliklerle boğmadan gününüzü planlamanıza ve rutinler oluşturmanıza yardımcı olur.

Sabah egzersizi, odaklanma zamanı veya hatta dinlenme rutini gibi günlük alışkanlıklar için tekrarlayan bloklar ayarlayabilir ve bunları zaman çizelgenize sürükleyebilirsiniz.

Time Bloc'un en iyi özellikleri

Görevler ve rutinler için blok oluşturmak üzere görevleri sürükleyip bırakmanız yeterlidir

Günlük alışkanlıklar ve tekrarlanan görevler için yinelenen zaman blokları oluşturun

Her blokta planınıza sadık kalmak için hatırlatıcılar alın

Time Bloc'un sınırlamaları

Diğer araçlarla entegrasyonlar yok; bu, daha karmaşık ş akışları için bir dezavantaj olabilir

Time Bloc fiyatlandırması

Ücretsiz

Time Bloc puanları ve yorumları

İnternette yeterince yorum yok

11. Plan (GitHub kullanıcıları için en iyisi)

via Plan

Plan, görevlerinizi, toplantılarınızı ve projelerinizi tek bir, eyleme geçirilebilir ş akışında birleştirir.

Öne çıkan Gündem + Takvim özellikleri, görevlerinizi planlanmış etkinliklerin yanında görmenizi sağlayarak gününüzün genel görünümünü bir bakışta sunar. Görevleri zaman çizelgenize sürükleyebilir, sürelerini ayarlayabilir ve hatta bunları GitHub sorunlarına veya diğer proje ayrıntılarına bağlayabilirsiniz.

GitHub ile çalışan geliştiriciler veya proje yöneticileri için Plan, yapılacaklarınızı gerçek ilerlemeye dönüştürmeyi sorunsuz hale getirir. Görevleri doğrudan depolardan senkronize edebilir ve günlük programınıza entegre edebilirsiniz.

En iyi özellikleri planlayın

GitHub entegrasyonu ile sorunları senkronize edin ve bunları eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürün

Takım Feed ile gerçek zamanlı güncellemeler alın ve daha iyi işbirliği yapın

İş zaman çizelgelerini görselleştirerek görev önceliklerine ve son teslim tarihlerine genel bir bakış elde edin

Plan sınırlamaları

GitHub kullanıcılarına yoğun bir şekilde odaklanmıştır; bu, teknik olmayan takımlar için ideal olmayabilir.

Plan fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium: Kullanıcı başına aylık 10 $

Plan puanları ve yorumları

İnternette yeterince yorum yok

12. Fantastical (Gelişmiş planlama ve çoklu takvim yönetimi için en iyisi)

via Fantastical

Fantastical, görevleri ve etkinlikleri planlamak için kullanılan bir takvim uygulamasıdır. Fantastical'ı gerçekten farklı kılan şey, Toplantı Önerileri özelliğidir. Uygun bir toplantı zamanı bulmak için sonsuz e-posta zincirleri yerine, birden fazla zaman aralığı önerebilir ve davetliler kendilerine uygun olanı seçebilir.

Apple kullanıcıları için, uygulama macOS ve iOS ile tam entegre olup bileşenler, bildirimler ve cihazlar arası geçiş imkanı sunar. Fantastical ayrıca hava durumu entegrasyonu ve saat dilimi ayarlamaları gibi özellikleri de destekler, bu da onu birden fazla konumda yoğun programları yönetenler için özellikle kullanışlı kılar.

Fantastical'ın en iyi özellikleri

Toplantı önerileriyle dış ortaklarla planlamayı basitleştirin

Kişisel, iş ve aile programlarınız için tek bir yerden tüm takvimlerinizi yönetin

Sık seyahat edenler veya uzaktan çalışanlar için saat dilimi desteği ve hava durumu entegrasyonlarına erişin

Fantastical'ın sınırlamaları

Apple cihazları için özel olarak optimize edilmiş olup, Apple dışındaki kullanıcılar için daha az seçenek sunmaktadır.

Fantastical fiyatlandırması

Kullanıcı başına aylık 4,75 $, yıllık olarak faturalandırılır

Fantastical puanları ve yorumları

İnternette yeterince yorum yok

13. Clockwise (Yapay zeka destekli zaman yönetimi için en iyisi)

via Clockwise

Clockwise, zaman yönetimi konusunda en büyük sorunlardan birini çözmek için tasarlanmış bir araçtır: yoğun bir programda kesintisiz odaklanma süresi bulmak. Uygulamanın yapay zeka aracı, takviminizi otomatik olarak optimize eder ve dikkat dağınıklığını en aza indirmek için toplantıları ve görevleri ayarlar. Bu sayede derinlemesine iş yapmak için daha fazla zaman yaratılır ve verimlilik artar.

Takımlar için Clockwise, senkronizasyon sayesinde programları eşleştirerek ve çakışmaları en aza indirerek öne çıkıyor. Parçalanmış iş saatlerini azaltmak için toplantıları yeniden düzenler, herkes için odaklanma süresine öncelik verir ve hatta işbirliği için en uygun zamanları belirler.

Bir diğer öne çıkan özellik ise, meşguliyet durumunuza göre dinamik olarak güncellenen "Odaklanma Süresi" bloklarıdır. Clockwise, zamanı manuel olarak ayırmak yerine, size mümkün olan en yüksek verimlilik düzeyini yaşatmak için sürekli olarak ayarlamalar yapar.

Clockwise'ın en iyi özellikleri

Akıllı planlama ile toplantıları yeniden düzenleyerek iş günündeki parçalanmayı azaltın

Takvimleri uyumlu hale getirin ve takım senkronizasyonu ile planlama çakışmalarını en aza indirin

Takviminizdeki değişikliklere göre dinamik olarak ayarlanan odaklanma bloklarını ayarlayın

Google Takvim, Slack ve Asana gibi uygulamalarla entegre ederek iş akışlarınızı kolaylaştırın

Saat yönünde sınırlamalar

Yalnızca Google Takvim kullanıcıları için geçerlidir; bu durum, diğer platformları kullanan takımlar için uygun olmayabilir.

Clockwise fiyatlandırması

Ücretsiz

Takımlar: Kullanıcı başına aylık 6,75 $, yıllık olarak faturalandırılır

İş: Kullanıcı başına aylık 11,50 $, yıllık olarak faturalandırılır

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

Clockwise puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (40'tan fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (50'den fazla yorum)

ClickUp ile Verimliliği Artırın

Zaman yönetimi uygulamaları, görev hatırlatıcıları göndererek, daha fazla zaman gerektiren etkinlikleri veya görevleri ayarlayarak ve zaman raporları sunarak kesintisiz çalışma saatleri sağlar ve verimliliği artırır. Sezgisel bir arayüze sahip basit bir zaman yönetimi için Todoist veya Google Takvim gibi uygulamaları kullanabilirsiniz. Ancak, verimli veri raporlaması için Calendly'yi tercih edin. En iyi zaman takibi, görev yönetimi ve proje yönetimi özelliklerine sahip bir uygulama arıyorsanız, ClickUp'ı deneyin. Güçlü Takvim Görünümü ve görev yönetimi özellikleri, programınızı zahmetsizce planlamanıza, önceliklendirmenize ve ayarlamanıza olanak tanır.

İster etkinliklerden doğrudan görevler oluşturun ister günlük zaman yönetimi gibi hazır şablonları kullanın, ClickUp ile hedeflerinizi takip etmek çok kolay. Ayrıca, sorunsuz takvim entegrasyonları sayesinde kişisel ve iş taahhütlerinizi tek bir yerde tutmak için mükemmel bir seçimdir.

Zamanınızı kontrol etmeye hazır mısınız? Hemen ClickUp'a kaydolun ve bir profesyonel gibi zaman yönetimi yapmaya başlayın!