2025'te Zaman Takibi için En İyi 10 Clockify Entegrasyonu

En iyi zaman yönetimi araçlarının listesine bakın, muhtemelen Clockify'ı en üstte veya üst sıralarda göreceksiniz. Basit ama zarif bir zaman izleyici olup, üzerinde çalıştığınız her görevi, listeyi ve projeyi takip etmek için çok işe yarar.
Clockify'ı bu kadar değerli kılan nedenlerden biri, Clockify entegrasyonlarının geniş aralığıdır. Bu entegrasyonlar, takımınızın Clockify zamanlayıcısını proje yönetimi platformlarına, muhasebe yazılımlarına ve diğer uygulamalara ve araçlara bağlamasına olanak tanır.
Ajans zaman takibinden kişisel yapılacaklar listenizde zaman kazanmaya kadar, bu araçlar hayat kurtarıcı olabilir. Clockify'ı favori uygulamalarınıza bağlamak istiyorsanız, bunlar sizi hızlı bir şekilde doğru yola sokacak en iyi entegrasyonlardan bazılarıdır. ?
Clockify entegrasyonunda nelere dikkat etmelisiniz?
Doğal olarak, Clockify zaman girdileriyle birçok uygulama ve platformu bağlayabilirsiniz. Ancak yalnızca en iyi entegrasyonlar, işinizi ve verimliliğinizi optimize etmenize yardımcı olmak için bu ortak özellikleri paylaşma eğilimindedir:
- Doğal entegrasyon: Hem yeni Clockify zaman girişleri hem de mevcut izleyicileri görüntülemek, projelerinizde zamanı doğrudan izleme özelliği gibi, kullandığınız uygulama içinden kolayca gerçekleştirilebilir
- Kullanım kolaylığı: Takımlarınız, Clockify istemcisini başlangıçtan itibaren kolayca kullanabilmeli, böylece herhangi bir kullanıcı, bir proje veya görevdeki verimliliğini izlemek için ihtiyaç duyduğu anda yeni bir zaman girdisi oluşturabilir
- Otomasyon yetenekleri: Kullanıcılar, Clockify başlatma zamanlayıcısını her zaman manuel olarak tıklamak yerine, herhangi bir proje veya görevde çalışan bir zamanlayıcı oluşturmayı ve zaman takibini otomatikleştirebilmelidir
- Analitik fırsatları: Yeni zaman girdileri izlenebilir ve arama yoluyla erişilebilir olmalıdır, böylece kullanıcılar yeni bir görev veya projeye harcadıkları zamanı daha iyi anlayabilirler
Her şeyden önce, doğru Clockify entegrasyonu, bağlam değiştirmeyi mümkün olduğunca önlemenize yardımcı olacaktır. Favori uygulamalarınızı daha etkili bir şekilde kullanıp analiz edebildiğinizde, işlerinizi tamamlamak için zamanınızı daha iyi ayarlayabilirsiniz.
Kullanabileceğiniz En İyi 10 Clockify Entegrasyonu
İşe koyulma zamanı. Aşağıdaki her entegrasyon, işinizi daha iyi takip etmenize, en önemli verimlilik uygulamalarında harcadığınız zamanı kaydetmenize ve üstlendiğiniz her projede verimliliğinizi artırmanıza yardımcı olabilir.
1. ClickUp
ClickUp'ın Clockify entegrasyonu hem basit hem de zariftir. Google Chrome üzerinden çalışmak, tüm plan kademelerindeki kullanıcıların her yeni proje veya etkinlik için harcadıkları zamanı tek bir alanda takip etmelerini sağlar. Takip edildikten sonra, Clockify'da yeni bir etiket ekleyebilir veya her zaman girdisini arayabilirsiniz.
Ancak bu proje yönetimi aracının bu listenin başında yer almasının nedeni daha derin: kendi izleme yetenekleriyle birlikte gelir. ClickUp Zaman Yönetimi ile kullanıcılar tamamen dahili zaman takibi oluşturabilir. Çalışma alanınızdaki herhangi bir etkinlik için hem tahmini hem de gerçek zamanı takip edebilirsiniz.
ClickUp Proje Zaman Takibi'ni örnek olarak alalım. Her görev için, o görevde tam olarak ne kadar zaman harcadığınızı not eden bir zaman girdisi oluşturabilirsiniz. Etiket yönetimi sayesinde, belirli bir görevde zamanınızı neye harcadığınızı bile belirtebilirsiniz.
Ayrıca, daha büyük bir çalışma alanında verimliliğinizi optimize etmenize ve otomatikleştirmenize yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmış zaman yönetimi şablonlarına erişin. Şablonlarınızı oluşturduktan sonra, tüm çalışma alanında çoğaltarak her müşteriye ayırdığınız zamanın en verimli şekilde kullanıldığından emin olabilirsiniz.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Her zaman girdiğini doğrudan görevlerinize aktaran doğal Clockify entegrasyonu
- Çalışma alanınızda doğrudan zaman girdileri oluşturmanıza olanak tanıyan gelişmiş zaman takibi yetenekleri
- Zaman kaydı şablonları, zaman bloklama şablonları ve ClickUp'ın Kişisel Zaman Yönetimi Sayfası dahil olmak üzere kapsamlı şablon kitaplığı
- Tüm cihaz türleri için destek, masaüstü ve mobil cihazlardan zaman takibinizi izlemenizi, aramanızı ve raporlar oluşturmanızı sağlar
ClickUp sınırlamaları
- Özel bir zaman takibi yazılımı değildir, bu da bazı kullanıcılar için ClickUp çalışma alanına geçişi karmaşık hale getirebilir
- Clockify entegrasyonu ile oluşturulan zaman girdileri ClickUp platformunda kullanılamaz
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
- ClickUp Brain: Tüm ücretli planlarda 5 $/Çalışma Alanı üyesi/ay karşılığında kullanılabilir
ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,7/5 (9.000+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3.800+ yorum)
2. Notion
Notion, işlerinizi düzenlemek için tasarlanmıştır. Günlük planlayıcı uygulaması, her boyuttaki takımın belge oluşturmasına, görevleri yönetmesine, notlar almasına ve merkezi hedefler etrafında organize olmasına yardımcı olur. Zaman takibi entegrasyonu, Clockify müşterisini kullanarak her bir not için harcadığınız zamanı takip etmenizi ve zamanlama ve verimlilik eğilimleri hakkında raporlar oluşturmanızı sağlar.
Notion'un en iyi özellikleri
- Zaman takibi tek bir düğmeyle mümkündür, notlarınızı zaman damgalarıyla etiketlemek için gereken tıklama sayısını azaltır
- Notion'un basit arayüzü, Clockify entegrasyonuna da uzanarak, kullanıma başlamayı kolay ve kullanıcı dostu hale getirir
- Yeni bir takım üyesinden yeni bir müşteriye kadar herkesi ekibe dahil etmeye yardımcı olan gelişmiş işbirliği özellikleri
Notion sınırlamaları
- Clockify, görevler ve belgeler gibi Notion'un tüm özelliklerinde kullanılamaz
- Mobil uygulama işlevselliği, hem Notion hem de Clockify entegrasyonu için sınırlıdır
Notion fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Artı: Kullanıcı başına aylık 8 $, yıllık olarak faturalandırılır
- İş: Kullanıcı başına aylık 15 $, yıllık faturalandırılır
- Enterprise: Satış ekibiyle iletişime geçin
Notion puanları ve yorumları
- G2: 4,8/5 (1.900+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (4.800+ yorum)
3. Asana
En popüler görev yönetimi çözümlerinden biri, kendi Clockify entegrasyonuyla övünebilir. Clockify tarayıcı uzantısını yükleyin ve Asana'daki tüm işlerinizi daha kolay takip ederek takımınızın iş yükünü ve kapasitesini daha iyi planlamasına yardımcı olun.
Asana'nın en iyi özellikleri
- Clockify'ın Asana'nın masaüstü ve uygulama tabanlı sürümleriyle tam entegrasyonu
- Doğal, proje düzeyinde entegrasyon: Clockify, bir görevin ait olduğu projeyi otomatik olarak seçer ve izlenen zamanı o projeye atar
- Başlamayı kolaylaştıran tek tıklamayla entegrasyon
Asana sınırlamaları
- Yalnızca görev tabanlı izleme: Yeni Asana projeleri, bu projeler için görevler oluşturulana kadar izlenmesi zor olabilir
- Kullanıcı arayüzünde Clockify entegrasyonunun yanında görünen dahili zaman takibi özellikleriyle olası karışıklık
Asana fiyatlandırması
- Temel
- Premium: Kullanıcı başına aylık 10,99 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 24,99 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Asana derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,3/5 (9.500+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (12.000+ yorum)
4. Google Takvim
Her geçen gün daha fazla sayıda sektörden profesyonel, Google Takvim'i sadece toplantılar için değil, verimliliklerini planlamak için de kullanıyor. Bu Shopify entegrasyonu ile bu süreçte bir sonraki adımı atabilir ve günlük işlerinize harcadığınız gerçek sürenin planladığınız süreyle eşleşmesini sağlayabilirsiniz.
Google Takvim'in en iyi özellikleri
- Google Takvim'deki her etkinliğin süresini takip ederek günlük işleriniz ve toplantılarınız hakkında kapsamlı raporlar oluşturun
- Clockify'da toplantılarınızla ilgili raporlar oluşturun, uygulama içinde toplantı türlerini kategorilere ayırma özelliği de dahil
- Spotify'ın web uygulaması aracılığıyla birden fazla Takvim projesini aynı anda yönetin
Google Takvim sınırlamaları
- Clockify'ın web müşterisi, takvim zamanını izlerken doğrusal bir raporla sınırlıdır, bu da derinlemesine içgörüler elde etmeyi zorlaştırabilir
- Zaman takibi, eşzamanlı etkinliklerin olduğu paylaşılan takvimler için kafa karıştırıcı olabilir
Google Çalışma Alanı fiyatlandırması
- Kişisel: Ücretsiz
- İş Başlangıcı: Kullanıcı başına aylık 6 $
- İş Standardı: Kullanıcı başına aylık 12 $
- Business Plus: Kullanıcı başına aylık 18 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Google Çalışma Alanı değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,6/5 (40.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (15.000+ yorum)
5. Trello
Sadece en iyi proje zaman çizelgesi yazılımı için birincilik adayı değildir. Shopify entegrasyonu sayesinde Trello, sizin ve takımınızın tüm günlük işlerinize uygun miktarda zaman ayırdığınızdan emin olan gerçek zamanlı bir verimlilik takipçisine dönüşür.
Trello'nun en iyi özellikleri
- Basit başlat/durdur zamanlayıcı düğmesi ile her Trello kartında basit zaman takibi oluşturun
- Clockify'da oluşturduğunuz her girdiye kod verin ve proje türleri, müşteriler vb. hakkında daha ayrıntılı raporlar oluşturun.
- Daha sonra belirli bilgileri ararken oluşturulan her raporun doğru olmasını sağlamak için gerektiğinde zamanı manuel olarak ekleyin
Trello sınırlamaları
- Proje düzeyinde tam entegrasyon için üçüncü taraf Zapier süreci gerekir
- Çoğu proje yönetimi aracından daha karmaşık olması, kullanıma başlamayı zorlaştırabilir
Trello fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Standart: Kullanıcı başına aylık 5 $
- Premium: Kullanıcı başına aylık 10 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Trello değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: 4. 4/5 (13.300+ yorum)
- Capterra: 4,5/5 (22.600+ yorum)
6. Google E-Tablolar
Google Takvim gibi, E-Tablolar da eski elektronik tablo düzenleyicilere eşdeğer, popüler bir Google verimlilik aracıdır. Ayrıca, Takvim gibi, bu listeye girmeye değer bir Clockify entegrasyonuna sahiptir ve Clockify verilerinizden daha ayrıntılı raporlar oluşturmanıza yardımcı olur.
Google E-Tablolar'ın en iyi özellikleri
- Clockify verilerini istediğiniz biçime aktarın ve Sheets'te ayrıntılı raporlar oluşturun
- Otomasyon fonksiyonları, Clockify'a ve Clockify'dan içe ve dışa aktarma işlemlerinin manuel iş yükünü azaltır
- Clockify'ın açık API'si, ileri düzey kullanıcıların hayal edebilecekleri her türlü dışa aktarma ve rapor modelini oluşturmalarını sağlar
Google E-Tablolar sınırlamaları
- Clockify zaman girdilerini arayabilmek için, dışa aktarılan veri sütunlarının Sheets'te nasıl oluşturulduğunu anlamanız gerekir
- Veri aktarımını tam olarak gerçekleştirmek için Zapier veya Automate.io gibi otomasyon yazılımlarında kapsamlı deneyim gereklidir
Google Çalışma Alanı fiyatlandırması
- Kişisel: Ücretsiz
- İş Başlangıcı: Kullanıcı başına aylık 6 $
- İş Standart: Kullanıcı başına aylık 12 $
- Business Plus: Kullanıcı başına aylık 18 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Google Çalışma Alanı değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,6/5 (40.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (15.000+ yorum)
7. Slack
Zapier aracılığıyla Clockify'ı kullanarak dünyanın en popüler iş iletişim uygulamalarından birini daha da kullanışlı hale getirebileceğinizi söylesek ne dersiniz? Bu entegrasyon tam olarak bunu başarır.
Slack'in en iyi özellikleri
- Clockify ile zaman takibine başladığınızda Slack durumunuzu otomatik olarak değiştirin
- Yeni Clockify zaman girdilerini belirli bir Slack kanalına veya gizli mesaja gönderin
- Clockify'da başlattığınız her yeni proje için yeni Slack kanalları oluşturun
Slack sınırlamaları
- Slack'te verimliliğinizi daha iyi planlamanıza yardımcı olabilecek yerel zaman takibi yoktur
- Slack kanallarında yayınlanan zaman girdilerini arama yeteneği, Slack'in arama fonksiyonuyla sınırlıdır
Slack fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Pro: 7,25 $/ay
- İş+: 12,50 $/ay
- Enterprise Grid: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Slack değerlendirmeleri ve yorumları
- G2: 4,5/5 (32.000+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (23.000+ yorum)
8. Airtable
Airtable, temel olarak kullanıcılarının uygulama oluşturma, iş akışlarını operasyonel hale getirme ve daha fazlasını yaparken veri ve bilgileri daha iyi paylaşmasına yardımcı olur. Clockify entegrasyonu ile, takımınızın bu hedeflere harcadığı tüm zamanın verimli ve etkili olmasını sağlayarak bu sürecin döngüsünü kapatabilirsiniz.
Airtable'ın en iyi özellikleri
- Bir öğede zamanlayıcı başladığında, web veya uygulama, mobil veya masaüstü gibi herhangi bir ortamdan durdurabilirsiniz
- Zaman takibi dahil olmak üzere iş akışlarını ve özellikleri optimize etmeye yardımcı olabilecek geniş bir topluluk
- Clockify entegrasyonu, yerel zaman takibi sunmayan Airtable'da eksik olan temel bir parça gibi hissedilir
Airtable sınırlamaları
- Clockify yalnızca Chrome ve Firefox'ta kullanılabilir
- Karmaşık Airtable kullanıcı arayüzü, yeni kullanıcıların Clockify'dan en iyi şekilde yararlanmasını zorlaştırabilir
Airtable fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Takım: Kullanıcı başına aylık 20 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 45 $
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
Airtable puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (2.100+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (1.900+ yorum)
9. Todoist
Clockify sayesinde, piyasadaki en popüler yapılacaklar listesi uygulamalarından biri yükseltme alıyor. Zaman takibi entegrasyonu, kullanıcıların verimliliklerini doğrudan liste genel bakış ekranından izlemelerine olanak tanır, böylece her bir öğeye ne kadar zaman harcadığınızı kolayca belirleyebilirsiniz.
Todoist'in en iyi özellikleri
- Genel bakış ekranından zamanı izlemek, zamanlayıcıyı başlatmak ve durdurmak için gereken tıklama sayısını azaltır
- Entegrasyon, cihazlar arasında çalışır ve Todoist arayüzüyle tamamen entegre olur
- Todoist ve Clockify arasında proje senkronizasyonu ile raporları daha kolay oluşturun
Todoist sınırlamaları
- Raporlar yalnızca Clockify web müşterisi aracılığıyla kullanılabilir
- Todoist veya entegrasyon için çevrimdışı işlevsellik yoktur
Todoist fiyatlandırması
- Başlangıç: Ücretsiz
- Pro: Kullanıcı başına aylık 4 $
- İş: Kullanıcı başına aylık 6 $
Todoist derecelendirmeleri ve yorumları
- G2: 4. 4/5 (700+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (2.200+ yorum)
10. Quickbooks
Piyasadaki belki de en popüler muhasebe yazılımı olan Quickbooks, kullanıcıların Clockify ile bağlantısı sayesinde işlevselliğini daha da artırabilir. Entegrasyonu yükledikten sonra, işinizdeki zamanı kolayca takip edebilir, zaman çizelgelerini doldurabilir ve muhasebenizi iyileştirebilirsiniz.
Quickbooks'un en iyi özellikleri
- Clockify'a kullanıcı eklemek, her birinin izlenen zamanı kullanarak zaman çizelgelerini otomatik olarak doldurmasını sağlar
- Otomatik senkronizasyon seçeneği, Clockify kullanıcılarınızı Quickbook kullanıcılarınızla eşleştirmenizi sağlar
- Saatlik ücretler, zaman çizelgesi oluşturmayı kolaylaştırmak için zaman girdileriyle birlikte senkronize edilir
Quickbooks sınırlamaları
- Quickbook Time (Quickbook'un kendi zaman takibi çözümü) ile karşılaştırıldığında bazı çakışmalar ve sınırlı işlevsellik
- Kullanıcı tabanlı zaman takibi özelliğine sahip karmaşık bir arayüz, büyük takımlar için önemli ölçüde zaman ve kaynak gerektirebilir
Quickbooks fiyatlandırması
- Basit Başlangıç: Aylık 15 $
- Temel özellikler: 30 $/ay
- Artı: 45 $/ay
- Gelişmiş: 100 $/ay
Quickbooks puanları ve yorumları
- G2: 4. 0/5 (3.100+ yorum)
- Capterra: 4,3/5 (6.300+ yorum)
ClickUp ile Clockify Projelerinizi Geliştirin veya Değiştirin
Bir şeyi netleştirelim: ClickUp sadece en iyi Clockify entegrasyonu değil, aynı zamanda piyasadaki en iyi Clockify alternatifi olarak da fonksiyon görüyor.
Evet, ClickUp'ta proje yönetiminizi geliştirmek için entegrasyonu mevcut bir kullanıcı olarak kullanabilirsiniz. Ancak, görevleri ve proje zamanını izlemeye başlamak istiyorsanız, neden entegre özelliği kullanmıyorsunuz?
ClickUp ile, Clockify'ın sunabileceği tüm özelliklerin yanı sıra eksiksiz ve ücretsiz bir proje yönetimi platformuna sahip olursunuz. Bu, sadece her yeni zaman girdisi için değil, projenin her parçası için otomasyon anlamına gelir.
Proje yönetimi ve zaman takibi otomasyonunuzu tek bir çalışma alanında birleştirip otomatikleştirmek için harika bir hepsi bir arada çözümdür.
Ne bekliyorsunuz? ClickUp hesabınızı oluşturun ve verimliliğinizi bugün optimize etmeye başlayın.