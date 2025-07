2025'te Zaman Takibi için En İyi 10 Clockify Entegrasyonu

En iyi zaman yönetimi araçlarının listesine bakın, muhtemelen Clockify'ı en üstte veya üst sıralarda göreceksiniz. Basit ama zarif bir zaman izleyici olup, üzerinde çalıştığınız her görevi, listeyi ve projeyi takip etmek için çok işe yarar.

Clockify'ı bu kadar değerli kılan nedenlerden biri, Clockify entegrasyonlarının geniş aralığıdır. Bu entegrasyonlar, takımınızın Clockify zamanlayıcısını proje yönetimi platformlarına, muhasebe yazılımlarına ve diğer uygulamalara ve araçlara bağlamasına olanak tanır.

Ajans zaman takibinden kişisel yapılacaklar listenizde zaman kazanmaya kadar, bu araçlar hayat kurtarıcı olabilir. Clockify'ı favori uygulamalarınıza bağlamak istiyorsanız, bunlar sizi hızlı bir şekilde doğru yola sokacak en iyi entegrasyonlardan bazılarıdır. ?

Clockify entegrasyonunda nelere dikkat etmelisiniz?

Doğal olarak, Clockify zaman girdileriyle birçok uygulama ve platformu bağlayabilirsiniz. Ancak yalnızca en iyi entegrasyonlar, işinizi ve verimliliğinizi optimize etmenize yardımcı olmak için bu ortak özellikleri paylaşma eğilimindedir:

Doğal entegrasyon: Hem yeni Clockify zaman girişleri hem de mevcut izleyicileri görüntülemek, projelerinizde zamanı doğrudan izleme özelliği gibi, kullandığınız uygulama içinden kolayca gerçekleştirilebilir

Kullanım kolaylığı: Takımlarınız, Clockify istemcisini başlangıçtan itibaren kolayca kullanabilmeli, böylece herhangi bir kullanıcı, bir proje veya görevdeki verimliliğini izlemek için ihtiyaç duyduğu anda yeni bir zaman girdisi oluşturabilir

Otomasyon yetenekleri: Kullanıcılar, Clockify başlatma zamanlayıcısını her zaman manuel olarak tıklamak yerine, herhangi bir proje veya görevde çalışan bir zamanlayıcı oluşturmayı ve zaman takibini otomatikleştirebilmelidir

Analitik fırsatları: Yeni zaman girdileri izlenebilir ve arama yoluyla erişilebilir olmalıdır, böylece kullanıcılar yeni bir görev veya projeye harcadıkları zamanı daha iyi anlayabilirler

Notları hızlıca not alın, zamanı izleyin ve girdileri, ClickUp Chrome Uzantısı'nı kullanarak her yerden erişebileceğiniz izlenebilir görevlere dönüştürün

Her şeyden önce, doğru Clockify entegrasyonu, bağlam değiştirmeyi mümkün olduğunca önlemenize yardımcı olacaktır. Favori uygulamalarınızı daha etkili bir şekilde kullanıp analiz edebildiğinizde, işlerinizi tamamlamak için zamanınızı daha iyi ayarlayabilirsiniz.

Kullanabileceğiniz En İyi 10 Clockify Entegrasyonu

İşe koyulma zamanı. Aşağıdaki her entegrasyon, işinizi daha iyi takip etmenize, en önemli verimlilik uygulamalarında harcadığınız zamanı kaydetmenize ve üstlendiğiniz her projede verimliliğinizi artırmanıza yardımcı olabilir.

Birden fazla Görünümde projeleri yönetebileceğiniz ve görevlerinizi takip edebileceğiniz ClickUp'ta projelerinizde harcadığınız zamanı izleyin

ClickUp'ın Clockify entegrasyonu hem basit hem de zariftir. Google Chrome üzerinden çalışmak, tüm plan kademelerindeki kullanıcıların her yeni proje veya etkinlik için harcadıkları zamanı tek bir alanda takip etmelerini sağlar. Takip edildikten sonra, Clockify'da yeni bir etiket ekleyebilir veya her zaman girdisini arayabilirsiniz.

Ancak bu proje yönetimi aracının bu listenin başında yer almasının nedeni daha derin: kendi izleme yetenekleriyle birlikte gelir. ClickUp Zaman Yönetimi ile kullanıcılar tamamen dahili zaman takibi oluşturabilir. Çalışma alanınızdaki herhangi bir etkinlik için hem tahmini hem de gerçek zamanı takip edebilirsiniz.

ClickUp Proje Zaman Takibi'ni örnek olarak alalım. Her görev için, o görevde tam olarak ne kadar zaman harcadığınızı not eden bir zaman girdisi oluşturabilirsiniz. Etiket yönetimi sayesinde, belirli bir görevde zamanınızı neye harcadığınızı bile belirtebilirsiniz.

Ayrıca, daha büyük bir çalışma alanında verimliliğinizi optimize etmenize ve otomatikleştirmenize yardımcı olmak için özel olarak tasarlanmış zaman yönetimi şablonlarına erişin. Şablonlarınızı oluşturduktan sonra, tüm çalışma alanında çoğaltarak her müşteriye ayırdığınız zamanın en verimli şekilde kullanıldığından emin olabilirsiniz.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Her zaman girdiğini doğrudan görevlerinize aktaran doğal Clockify entegrasyonu

Çalışma alanınızda doğrudan zaman girdileri oluşturmanıza olanak tanıyan gelişmiş zaman takibi yetenekleri

Zaman kaydı şablonları, zaman bloklama şablonları ve ClickUp'ın Kişisel Zaman Yönetimi Sayfası dahil olmak üzere kapsamlı şablon kitaplığı

Tüm cihaz türleri için destek, masaüstü ve mobil cihazlardan zaman takibinizi izlemenizi, aramanızı ve raporlar oluşturmanızı sağlar

ClickUp sınırlamaları

Özel bir zaman takibi yazılımı değildir, bu da bazı kullanıcılar için ClickUp çalışma alanına geçişi karmaşık hale getirebilir

Clockify entegrasyonu ile oluşturulan zaman girdileri ClickUp platformunda kullanılamaz

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $

İş: Kullanıcı başına aylık 12 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp Brain: Tüm ücretli planlarda 5 $/Çalışma Alanı üyesi/ay karşılığında kullanılabilir

ClickUp değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,7/5 (9.000+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.800+ yorum)

2. Notion

Notion aracılığıyla

Notion, işlerinizi düzenlemek için tasarlanmıştır. Günlük planlayıcı uygulaması, her boyuttaki takımın belge oluşturmasına, görevleri yönetmesine, notlar almasına ve merkezi hedefler etrafında organize olmasına yardımcı olur. Zaman takibi entegrasyonu, Clockify müşterisini kullanarak her bir not için harcadığınız zamanı takip etmenizi ve zamanlama ve verimlilik eğilimleri hakkında raporlar oluşturmanızı sağlar.

Notion'un en iyi özellikleri

Zaman takibi tek bir düğmeyle mümkündür, notlarınızı zaman damgalarıyla etiketlemek için gereken tıklama sayısını azaltır

Notion'un basit arayüzü, Clockify entegrasyonuna da uzanarak, kullanıma başlamayı kolay ve kullanıcı dostu hale getirir

Yeni bir takım üyesinden yeni bir müşteriye kadar herkesi ekibe dahil etmeye yardımcı olan gelişmiş işbirliği özellikleri

Notion sınırlamaları

Clockify, görevler ve belgeler gibi Notion'un tüm özelliklerinde kullanılamaz

Mobil uygulama işlevselliği, hem Notion hem de Clockify entegrasyonu için sınırlıdır

Notion fiyatlandırması

Ücretsiz

Artı: Kullanıcı başına aylık 8 $, yıllık olarak faturalandırılır

İş: Kullanıcı başına aylık 15 $, yıllık faturalandırılır

Enterprise: Satış ekibiyle iletişime geçin

Notion puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (1.900+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (4.800+ yorum)

3. Asana

Asana aracılığıyla

En popüler görev yönetimi çözümlerinden biri, kendi Clockify entegrasyonuyla övünebilir. Clockify tarayıcı uzantısını yükleyin ve Asana'daki tüm işlerinizi daha kolay takip ederek takımınızın iş yükünü ve kapasitesini daha iyi planlamasına yardımcı olun.

Asana'nın en iyi özellikleri

Clockify'ın Asana'nın masaüstü ve uygulama tabanlı sürümleriyle tam entegrasyonu

Doğal, proje düzeyinde entegrasyon: Clockify, bir görevin ait olduğu projeyi otomatik olarak seçer ve izlenen zamanı o projeye atar

Başlamayı kolaylaştıran tek tıklamayla entegrasyon

Asana sınırlamaları

Yalnızca görev tabanlı izleme: Yeni Asana projeleri, bu projeler için görevler oluşturulana kadar izlenmesi zor olabilir

Kullanıcı arayüzünde Clockify entegrasyonunun yanında görünen dahili zaman takibi özellikleriyle olası karışıklık

Asana fiyatlandırması

Temel

Premium: Kullanıcı başına aylık 10,99 $

İş: Kullanıcı başına aylık 24,99 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Asana derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,3/5 (9.500+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (12.000+ yorum)

4. Google Takvim

Google Takvim aracılığıyla

Her geçen gün daha fazla sayıda sektörden profesyonel, Google Takvim'i sadece toplantılar için değil, verimliliklerini planlamak için de kullanıyor. Bu Shopify entegrasyonu ile bu süreçte bir sonraki adımı atabilir ve günlük işlerinize harcadığınız gerçek sürenin planladığınız süreyle eşleşmesini sağlayabilirsiniz.

Google Takvim'in en iyi özellikleri

Google Takvim'deki her etkinliğin süresini takip ederek günlük işleriniz ve toplantılarınız hakkında kapsamlı raporlar oluşturun

Clockify'da toplantılarınızla ilgili raporlar oluşturun, uygulama içinde toplantı türlerini kategorilere ayırma özelliği de dahil

Spotify'ın web uygulaması aracılığıyla birden fazla Takvim projesini aynı anda yönetin

Google Takvim sınırlamaları

Clockify'ın web müşterisi, takvim zamanını izlerken doğrusal bir raporla sınırlıdır, bu da derinlemesine içgörüler elde etmeyi zorlaştırabilir

Zaman takibi, eşzamanlı etkinliklerin olduğu paylaşılan takvimler için kafa karıştırıcı olabilir

Google Çalışma Alanı fiyatlandırması

Kişisel: Ücretsiz

İş Başlangıcı: Kullanıcı başına aylık 6 $

İş Standardı: Kullanıcı başına aylık 12 $

Business Plus: Kullanıcı başına aylık 18 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Google Çalışma Alanı değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,6/5 (40.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (15.000+ yorum)

5. Trello

Trello aracılığıyla

Sadece en iyi proje zaman çizelgesi yazılımı için birincilik adayı değildir. Shopify entegrasyonu sayesinde Trello, sizin ve takımınızın tüm günlük işlerinize uygun miktarda zaman ayırdığınızdan emin olan gerçek zamanlı bir verimlilik takipçisine dönüşür.

Trello'nun en iyi özellikleri

Basit başlat/durdur zamanlayıcı düğmesi ile her Trello kartında basit zaman takibi oluşturun

Clockify'da oluşturduğunuz her girdiye kod verin ve proje türleri, müşteriler vb. hakkında daha ayrıntılı raporlar oluşturun.

Daha sonra belirli bilgileri ararken oluşturulan her raporun doğru olmasını sağlamak için gerektiğinde zamanı manuel olarak ekleyin

Trello sınırlamaları

Proje düzeyinde tam entegrasyon için üçüncü taraf Zapier süreci gerekir

Çoğu proje yönetimi aracından daha karmaşık olması, kullanıma başlamayı zorlaştırabilir

Trello fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: Kullanıcı başına aylık 5 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 10 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Trello değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4. 4/5 (13.300+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (22.600+ yorum)

6. Google E-Tablolar

Google Takvim gibi, E-Tablolar da eski elektronik tablo düzenleyicilere eşdeğer, popüler bir Google verimlilik aracıdır. Ayrıca, Takvim gibi, bu listeye girmeye değer bir Clockify entegrasyonuna sahiptir ve Clockify verilerinizden daha ayrıntılı raporlar oluşturmanıza yardımcı olur.

Google E-Tablolar'ın en iyi özellikleri

Clockify verilerini istediğiniz biçime aktarın ve Sheets'te ayrıntılı raporlar oluşturun

Otomasyon fonksiyonları, Clockify'a ve Clockify'dan içe ve dışa aktarma işlemlerinin manuel iş yükünü azaltır

Clockify'ın açık API'si, ileri düzey kullanıcıların hayal edebilecekleri her türlü dışa aktarma ve rapor modelini oluşturmalarını sağlar

Google E-Tablolar sınırlamaları

Clockify zaman girdilerini arayabilmek için, dışa aktarılan veri sütunlarının Sheets'te nasıl oluşturulduğunu anlamanız gerekir

Veri aktarımını tam olarak gerçekleştirmek için Zapier veya Automate.io gibi otomasyon yazılımlarında kapsamlı deneyim gereklidir

Google Çalışma Alanı fiyatlandırması

Kişisel: Ücretsiz

İş Başlangıcı: Kullanıcı başına aylık 6 $

İş Standart: Kullanıcı başına aylık 12 $

Business Plus: Kullanıcı başına aylık 18 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Google Çalışma Alanı değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,6/5 (40.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (15.000+ yorum)

7. Slack

Slack aracılığıyla

Zapier aracılığıyla Clockify'ı kullanarak dünyanın en popüler iş iletişim uygulamalarından birini daha da kullanışlı hale getirebileceğinizi söylesek ne dersiniz? Bu entegrasyon tam olarak bunu başarır.

Slack'in en iyi özellikleri

Clockify ile zaman takibine başladığınızda Slack durumunuzu otomatik olarak değiştirin

Yeni Clockify zaman girdilerini belirli bir Slack kanalına veya gizli mesaja gönderin

Clockify'da başlattığınız her yeni proje için yeni Slack kanalları oluşturun

Slack sınırlamaları

Slack'te verimliliğinizi daha iyi planlamanıza yardımcı olabilecek yerel zaman takibi yoktur

Slack kanallarında yayınlanan zaman girdilerini arama yeteneği, Slack'in arama fonksiyonuyla sınırlıdır

Slack fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: 7,25 $/ay

İş+: 12,50 $/ay

Enterprise Grid: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Slack değerlendirmeleri ve yorumları

G2: 4,5/5 (32.000+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (23.000+ yorum)

8. Airtable

Airtable aracılığıyla

Airtable, temel olarak kullanıcılarının uygulama oluşturma, iş akışlarını operasyonel hale getirme ve daha fazlasını yaparken veri ve bilgileri daha iyi paylaşmasına yardımcı olur. Clockify entegrasyonu ile, takımınızın bu hedeflere harcadığı tüm zamanın verimli ve etkili olmasını sağlayarak bu sürecin döngüsünü kapatabilirsiniz.

Airtable'ın en iyi özellikleri

Bir öğede zamanlayıcı başladığında, web veya uygulama, mobil veya masaüstü gibi herhangi bir ortamdan durdurabilirsiniz

Zaman takibi dahil olmak üzere iş akışlarını ve özellikleri optimize etmeye yardımcı olabilecek geniş bir topluluk

Clockify entegrasyonu, yerel zaman takibi sunmayan Airtable'da eksik olan temel bir parça gibi hissedilir

Airtable sınırlamaları

Clockify yalnızca Chrome ve Firefox'ta kullanılabilir

Karmaşık Airtable kullanıcı arayüzü, yeni kullanıcıların Clockify'dan en iyi şekilde yararlanmasını zorlaştırabilir

Airtable fiyatlandırması

Ücretsiz

Takım: Kullanıcı başına aylık 20 $

İş: Kullanıcı başına aylık 45 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Airtable puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (2.100+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (1.900+ yorum)

9. Todoist

Todoist aracılığıyla

Clockify sayesinde, piyasadaki en popüler yapılacaklar listesi uygulamalarından biri yükseltme alıyor. Zaman takibi entegrasyonu, kullanıcıların verimliliklerini doğrudan liste genel bakış ekranından izlemelerine olanak tanır, böylece her bir öğeye ne kadar zaman harcadığınızı kolayca belirleyebilirsiniz.

Todoist'in en iyi özellikleri

Genel bakış ekranından zamanı izlemek, zamanlayıcıyı başlatmak ve durdurmak için gereken tıklama sayısını azaltır

Entegrasyon, cihazlar arasında çalışır ve Todoist arayüzüyle tamamen entegre olur

Todoist ve Clockify arasında proje senkronizasyonu ile raporları daha kolay oluşturun

Todoist sınırlamaları

Raporlar yalnızca Clockify web müşterisi aracılığıyla kullanılabilir

Todoist veya entegrasyon için çevrimdışı işlevsellik yoktur

Todoist fiyatlandırması

Başlangıç: Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 4 $

İş: Kullanıcı başına aylık 6 $

Todoist derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4. 4/5 (700+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (2.200+ yorum)

10. Quickbooks

Quickbooks aracılığıyla

Piyasadaki belki de en popüler muhasebe yazılımı olan Quickbooks, kullanıcıların Clockify ile bağlantısı sayesinde işlevselliğini daha da artırabilir. Entegrasyonu yükledikten sonra, işinizdeki zamanı kolayca takip edebilir, zaman çizelgelerini doldurabilir ve muhasebenizi iyileştirebilirsiniz.

Quickbooks'un en iyi özellikleri

Clockify'a kullanıcı eklemek, her birinin izlenen zamanı kullanarak zaman çizelgelerini otomatik olarak doldurmasını sağlar

Otomatik senkronizasyon seçeneği, Clockify kullanıcılarınızı Quickbook kullanıcılarınızla eşleştirmenizi sağlar

Saatlik ücretler, zaman çizelgesi oluşturmayı kolaylaştırmak için zaman girdileriyle birlikte senkronize edilir

Quickbooks sınırlamaları

Quickbook Time (Quickbook'un kendi zaman takibi çözümü) ile karşılaştırıldığında bazı çakışmalar ve sınırlı işlevsellik

Kullanıcı tabanlı zaman takibi özelliğine sahip karmaşık bir arayüz, büyük takımlar için önemli ölçüde zaman ve kaynak gerektirebilir

Quickbooks fiyatlandırması

Basit Başlangıç: Aylık 15 $

Temel özellikler: 30 $/ay

Artı: 45 $/ay

Gelişmiş: 100 $/ay

Quickbooks puanları ve yorumları

G2: 4. 0/5 (3.100+ yorum)

Capterra: 4,3/5 (6.300+ yorum)

ClickUp ile Clockify Projelerinizi Geliştirin veya Değiştirin

Bir şeyi netleştirelim: ClickUp sadece en iyi Clockify entegrasyonu değil, aynı zamanda piyasadaki en iyi Clockify alternatifi olarak da fonksiyon görüyor.

Evet, ClickUp'ta proje yönetiminizi geliştirmek için entegrasyonu mevcut bir kullanıcı olarak kullanabilirsiniz. Ancak, görevleri ve proje zamanını izlemeye başlamak istiyorsanız, neden entegre özelliği kullanmıyorsunuz?

ClickUp ile, Clockify'ın sunabileceği tüm özelliklerin yanı sıra eksiksiz ve ücretsiz bir proje yönetimi platformuna sahip olursunuz. Bu, sadece her yeni zaman girdisi için değil, projenin her parçası için otomasyon anlamına gelir.

Proje yönetimi ve zaman takibi otomasyonunuzu tek bir çalışma alanında birleştirip otomatikleştirmek için harika bir hepsi bir arada çözümdür.

Ne bekliyorsunuz? ClickUp hesabınızı oluşturun ve verimliliğinizi bugün optimize etmeye başlayın.