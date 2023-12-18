verimliliği yüksek arkadaşlarınız için en iyi 20 verimlilik hediyesi

Bazen alışveriş yapmak en zor olan kişiler, en çok değer verdiğiniz kişilerdir — özellikle de bu kişiler hayatlarını gerçekten düzene sokmuşlarsa veya günlük rutinlerini bilimsel bir şekilde düzenlemeye çalışıyorlarsa.

Ama endişelenmeyin! Biz buradayız ve bu tür insanlar için ne alacağımızı çok iyi biliyoruz, çünkü biz de aynı türden insanlarız! Düzenli olmaya takıntılı insanlar, diyebiliriz.

Ve eğer özel birisi verimlilik yaşam tarzına yeni başladıysa ve biraz daha derine dalmak istiyorsa, bu liste yine de başlamak için harika bir yer.

Netflix'te en sevdiğiniz Noel videosunu açın ve listenizdeki herkesin 2024'te becerilerini geliştirmesine yardımcı olacak en iyi 20 hediye fikrimizi inceleyin. 🎅🏼

Yüksek Verimlilik Sahipleri için En İyi 20 Hediye Fikri

Verimli bir kişiye hediye almak zor olmasının nedeni, genellikle günlük yaşamlarında ve özellikle çalışma alanlarında dağınıklığı sevmemeleridir.

Hayatlarında niyet ve düzeni değer verirler, ama aynı zamanda yeni şeyler denemeyi de severler! Muhtemelen sayısız defter ve takvim almışlardır, ama bu liste çok daha fazlasını sunuyor.

Bu öğeler, verimlilik delisi özel kişilerin kendilerini yaratıcı ve daha verimli hissetmelerine yardımcı olacak ve hepimizin için can attığı Noel sabahı heyecanını yaşatacak!

Ve listenizdeki kişi iş akışını tam olarak oturtamamışsa, bu fikirler 2022'ye kadar verimlilik akışını sağlamasına yardımcı olacaktır.

Onlara bir yıl boyunca ClickUp kullanma hakkı gibi sürekli bir hediye verin!

İster proje yöneticisi, ister yazılım mühendisi, ister günlük ajandasına çıkartma eklemekten keyif alan biri olun, ClickUp tam size göre bir platform.

ClickUp'ı kağıtsız, ekstra alan kaplamayan, kaybolmayan ve gününüzü nasıl organize edeceğinizi söyleyen mükemmel bir planlayıcı olarak düşünün. Ve yine de, bundan çok daha fazlası! ClickUp ile şunları yapabilirsiniz:

Tüm arkadaşlarınız için toplu olarak satın alın ve yıllık ödeme yaparak daha da fazla tasarruf edin. 😉

Hepsi bu kadar değil!

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Zaten ClickUp'a sahip misiniz? Sorun değil, işte size 19 başka birinci sınıf hediye fikri.

Bu zamanlayıcılar, verimlilik için Pomodoro tekniğinden uyarlanmıştır. Ve pomodoro'nun İtalyanca'da domates anlamına geldiğini biliyor muydunuz? Bu, bu hediyeyi 10 kat daha sevimli hale getirdi, değil mi? 🙂

Zamanı bloklamak yeni bir şey değil, ancak oldukça etkilidir. Aslında, bugün piyasada birçok zaman bloklama uygulaması bulunmaktadır. Zamanlayıcıyı herhangi bir tarafa ayarlayarak tek bir görev için 5-30 dakika bloklayabilirsiniz. Ne kadar çok şey başardığınıza şaşıracaksınız.

Profesyonel ipucu: Bu, verimlilik konusunda yeni olan veya günlerini daha verimli geçirmek isteyen herkes için harika bir öğe! Bu zamanlayıcılar, eğlenceli görünümleriyle biraz daha düzenli olmanıza yardımcı olur. 😉

Tamam, defter almayacağımızı söylemiştik, ama bu çok havalı ve kağıtsız!

Bu not defterini, belgelerinizi doğrudan telefonunuza tarayan mini bir beyaz tahta olarak düşünün.

Yaratıcı olun! Kendi oluşturduğunuz bir grafikte ş akışınızı görselleştirin. Gününüzün ortasında zihninizi boşaltmak için 15 dakika boyunca hayal gücünüzü serbest bırakın ve karalamalar yapın. Ya da arkadaşınızın telefonda size verdiği harika tavuk piccata tarifini yazın. Bu defter her şeyi kaydedebilir.

En iyi kısmı ne mi? Notlarınızı PNG veya PDF formatında dışa aktarabilir ve ClickUp'ta düzenleyebilirsiniz. 🤓

Bu saatler uyku kalitesini ve ruh halini iyileştirir, mutlu bir uyanış = mutlu bir gün! Verimli bir gün, iyi bir gece uykusu ve huzurlu bir uyanışla başlar.

Güneşin doğuşunu taklit eden ışıkla yavaş yavaş uyanın. Yaklaşık 30 dakika içinde en yüksek ayara ulaşır. Saatinizi istediğiniz saatte uyandırması için ayarlayabilirsiniz, bazen sesli alarm da ekleyebilirsiniz!

Ayrıca, karanlıkta işe gidip karanlıkta eve döndüğümüz bir döneme giriyoruz, bu güneş doğuşu saatini kendi ışık terapisi kaynağınız olarak düşünün!

Bu pahalı bir hediye. Ama bütçenize uygunsa, kesinlikle değer.

Verimli insanların çoğu eşyaları sever. Burada eşya derken 500'den fazla seramik kurbağa koleksiyonundan bahsetmiyoruz; verimliliklerini artıracak gadget'lar veya araçlar gibi şeyleri kastediyoruz.

Oura yüzük, onların yeni tutkusu olacak.

Fitness, uyku, stres seviyenizi, hazırlık durumunuzu, kalp atış hızınızı ve hatta işinizdeki ilerlemeyi takip edin. Bu non-invaziv yüzüğün ne kadar çok veri depolayabildiği gerçekten etkileyici. Üstelik şık da. 😎

Neredeyse cebinizde ClickUp'a sahip olmak gibi, bu küçük araç 17 fonksiyona sahiptir ve mutfak çekmecenizde yer tasarrufu sağlarken, küçük işlerde de size zaman kazandırır.

7. Air pods veya kablosuz kulaklıklar

Verimli insanlar çok görevlidir! İşlerin hızlı ve verimli bir şekilde ilerlemesini severler ve kablosuz kulaklıklar bunu mümkün kılar!

Büyükannenizle konuşurken bitkilerinizi sulayın, evden çalışan iş arkadaşlarınızı rahatsız etmeden iş toplantınızı dinleyin ve sabah işe giderken yabancılardan Wicked soundtrack'ine olan gizli aşkınızı saklayın.

Daha önce mekanik klavyeden haberiniz yoksa, kişisel istek listenize eklemeye hazırlanın.

Mekanik klavyenin en belirgin özelliği ve güzelliği, tuşlardaki yaylardan çıkan tatmin edici klik sesidir.

Çok fazla gibi görünmeyebilir, ama bize güvenin, ilk dikkatinizi çeken şey bu olacak.

Bu klavyeler, tuş vuruşlarınızla birlikte ışıklandırılır, tamamen özelleştirilebilir ve bilgisayar başında çok zaman geçirenler için, iş günlerine farkında olmadıkları bir eğlence ve tatmin katacaktır.

Ayrıca, bunlar hayatınızdaki 90'lar hayranları için de mükemmel.

9. Bir yıllık Headspace

Bazen verebileceğiniz en iyi hediye, kendini sevmenin her şeyden önce geldiğini hatırlatan bir hatırlatıcıdır!

Headspace, stres, farkındalık, uyku ve daha fazlası için meditasyon sunar! Deneyiminiz ne olursa olsun.

Meditasyon, daha iyi bir ruh hali, daha iyi zihinsel sağlık, uyku ve daha verimli günlerle bağlantılıdır — hepimizin sevdiği şeyler!

Find My iPhone gibi, ama her şey için!

Anahtarlarınız, cüzdanınız, son konumunuz ve daha fazlası gibi öğeleri bulun ve Amazon Echo veya Google Assistant ile senkronize edin, böylece evden çıkarken gerekli eşyalarınızın nerede olduğunu tahmin etmek zorunda kalmayın.

11. Essentialism gibi bir kitap

Biraz kendi kendine çalışma kimseye zarar vermez ve kişisel gelişim kitapları görevlerinizi öncelik sırasına koymanıza ve gününüzü en verimli şekilde geçirmenize yardımcı olabilir. Ayrıca sehpada çok etkileyici dururlar.

Sağlıklı ve verimli alışkanlıklar edinmenize yardımcı olacak ClickUp onaylı kitapların listesine göz atın.

12. Ember kahve fincanı

Kahveniz sert ve sıcak olsun! Her zaman!

Özel birinin uzun günleri varsa veya görevlerine o kadar dalıyor ki kahvesini içmeyi unutuyorsa, mikrodalgaya gitmesine gerek kalmadan sıcak içeceğini son damlasına kadar sıcak tutmasını sağlayın.

İçecekleriniz istediğiniz kadar sıcak kalacak ve sıcaklığı istediğiniz gibi ayarlayabileceksiniz.

16 oz veya 10 oz olarak mevcuttur ve iç mekanlarda veya seyahatlerde kullanmak için idealdir.

Güneş ışığını sadece pencereden görebildiğiniz iş günleri oldu mu hiç? Ya da arabaya giderken? Ya da hiç hissetmediniz mi? Bunun kolay bir çözümü var.

Verimlilik, geleneksel bir masa ile sınırlı değildir! Dışarı çıkın ve cihazlarınızı şarj etmek için prizlere bağlı kalmayın.

Güneş enerjili şarj cihazları, evden çalışma düzeninizi neredeyse her yere taşıyabilmenizi sağlar ve çoğu yaklaşık 6 saatte şarj olur.

Bu, 16 inçlik MacBook Pro'yu bile alabilir! Bu gerçekten çok büyük! Hem gerçek hem de mecazi anlamda!

Ayrıca şık, cinsiyet ayrımı gözetmeyen ve çok sayıda cebi var.

Bunlar çok çabuk tükenebilir, ancak aynı markanın bu sırt çantası aynı boyuttaki dizüstü bilgisayarlara sığar ve benzer bir görünüme sahiptir.

15. Sakinleştirici bir ev bitkisi

İş gününüz boyunca dışarı çıkamıyorsanız, biraz doğayı kendinize getirin.

Bitkiler havayı temizler, odaya sakinlik katar ve insanlara onları bakmanın gururunu yaşatır. Temiz hava ise temiz zihnin ilk adımıdır!

Ve bahçecilikle ilgilenmeyenler için, renkli, az su isteyen ve bakması çok hoş olan sukulentler var!

Bonus: Müşteri Hediye Fikirleri!

16. Beyaz gürültü veya uyku cihazı

Özellikle özel birinin kafası çok doluysa, uyku cihazları daha iyi uyku ve daha iyi günler için harika çözümlerdir.

Bazı cihazlarda alarm saati bile var, böylece uyandığınızda uykuya daldığınız kadar yavaşça uyanabilirsiniz!

Otomatik Roomba elektrikli süpürge ile yapılacaklar listenizden bir şeyi daha silin.

Roomba'nın evden çalışma alanınızı düzenlemenize ve muhtemelen köpeğinizi korkutmasına izin verin. Kötü anlamda değil tabii! Komik bir Instagram videosu çekmek için yeterli.

18. CBD

Merak etmeyin, burada komik işler yok. Henüz duymadıysanız, CBD'nin birçok faydası vardır ve çeşitli amaçlar için birçok farklı türü mevcuttur.

Bazı CBD seçenekleri, gün boyunca odaklanmanızı artırmak için özel olarak tasarlanmıştır ve güne enerjik bir başlangıç yapmanızı sağlayacak B12 gibi diğer vitaminlerle doludur.

Klavyeye eğilmenizi önleyen, size doğru eğilebilen taşınabilir dizüstü bilgisayar standı ile duruşunuzu ve boyun ağrınızı koruyun.

Bu taşınabilir seçenek, kolay taşıma için düz olarak katlanabilir!

Ahh, son olarak, ayak hamak. Biraz komik olduğunu düşünseniz de sorun değil, bu onun cazibesinin bir parçası. Ama muhtemelen gizlice seveceksiniz.

Rahatlayın! Ayaklarınızı dinlendirin ve rahatça hareket etmeye devam edin.

Hazır, başla, kaliteli zaman için alışverişe!

Tatil alışverişi stresli olabilir, ama olmak zorunda değil.

Bu verimli hediye fikirlerinin en iyi yanı, listenizdeki kişilere ne kadar değer verdiğinizi göstermenizdir.

Ama sonuçta, birine verebileceğiniz en anlamlı şey zamanıdır, bu yüzden buna hediye denir. 🎁

Siz ve o özel kişi, 2022'de tatil filmi izlemek, topluma katkıda bulunmak veya sabah kahvenizin tadını çıkarırken iş e-postalarınızı kontrol etmek zorunda kalmamak için fazladan zamanınızı değerlendirebilirsiniz.

Bu tatil sezonunda her hafta bir gününüzü ClickUp hediyesiyle kurtarın ve bu ekstra zamanı sizi mutlu edecek bir şey yaparak geçirin! 😌