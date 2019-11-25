verimli İnsanların Sahip Olduğu 5 Nitelik

Verimli bir takıma sahip olmak önemlidir. İş akışında yetkin çalışanlar, karlılığın, verimliliğin ve şirkete olan genel güvenin artmasına katkıda bulunur.

Verimliliği artırmak için çoğu beceri öğrenilebilir, ancak bazı çalışanlar gerekli özelliklere zaten sahip olabilir ve iş görevlerinde yetkin olabilir. En verimli çalışanların sahip olduğu bazı unsurları ve bir çalışanın terfiye hazır olduğunu ne zaman anlayabileceğinizi belirliyoruz.

Organizasyon + Yapı

En verimli kişiler, gün boyunca hedeflerine odaklanmalarına yardımcı olan bir tür organizasyon sistemine sahiptir. Temiz bir çalışma alanı, işle ilgili stresi azaltır ve bir öğeyi aramak için harcanacak zamanı azaltır, bu nedenle bir tür masaüstü depolama sisteminin kullanıldığını göreceksiniz. Fiziksel veya dijital olsun, aşırı dağınıklık beyni rahatsız eder ve iş performansını engeller, çünkü beyin görevi yerine getirmeye çalışırken aynı zamanda etrafındaki dağınıklığı da değerlendirmek zorunda kalır. Çalışma alanı düzenli olduğunda verimlilik artar ve bir yapı oluşur, bu da işin kalitesini artırır.

Rutin oluşturmak, organizasyonla bağlantılı bir başka unsurdur. Rutin, zamanı ve tamamlanması gereken görevleri dağıtmak ve gereksinimlerinizi yerine getirmek için kendinizi sorumlu tutmak açısından önemlidir. Verimli bir çalışan, bunu bir şekilde örnekleyebilir; bu, yanında taşıdığı fiziksel bir defter veya iş kaynaklarını planlamaya ve tek bir yerde entegre etmeye yardımcı olan bir çevrimiçi platform olabilir. Bazıları rutinleri kısıtlayıcı veya katı olarak görebilir, ancak rutinler aslında günü "akışına bırakmak" yerine size neyin işe yaradığını bulmak için esneklik sağlar.

Duygusal Zeka

Duygusal Zeka (veya EI), duygularınızı tanımlama ve yönetme, başkalarının duygularını anlama ve etkileme yeteneğidir. İş yerinde, bu beceri, tek başına veya grup içinde iyi çalışma yeteneğini yansıttığı için sahip olunması gereken önemli bir beceridir. Kendi duygularını ve iş arkadaşlarının duygularını kararlı ve dikkatli bir şekilde yorumlayabilen bir çalışan, takım içinde uyum yaratmak için önemlidir. Duygusal zekası yüksek olan kişilerin, her duruma uyum sağlayabildikleri için iyi sosyal becerilere sahip olduklarını göreceksiniz.

Brandman Üniversitesi'nin 2016 yılında yaptığı bir araştırma, öz farkındalık, öz yönetim, sosyal farkındalık ve ilişki yönetimi gibi duygusal zeka davranışları sergileyenlerin, iş arkadaşlarının günlük performansları üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu ortaya koydu. FuturePeople Report'un başka bir araştırması, yüksek EI'ye sahip kişilerin işyerinde daha motive, bağlı ve üretken olduğu sonucuna varmıştır. Duygusal zekası daha iyi olan çalışanlar, bireysel iş performansını ve iş kapasitesini aşabilmiştir. EI, yalnızca iç takımlara yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda müşteri deneyimini ve bağlılığını da artırır. Bu özelliği gösterenler, göstermeyenlere kıyasla daha verimli bir iş akışına sahip olurlar.

İnisiyatif Alma

Verimliliğin temel unsurlarından biri, bir işi daha zamanında tamamlama fikridir. İnisiyatif, kendi kendine başlama özelliği, proaktif yaklaşım ve bir hedefe ulaşmak için zorluklarda ısrarcı olma ile karakterize edilen bir özelliktir. Bu beceriye sahip ve tereddüt etmeden bir göreve atılabilen bir çalışan, zaman dilimlerinde daha verimli olma eğilimindedir. Çünkü bir konuda ilerlemeleri gerekip gerekmediğini sürekli olarak bir yöneticiye sormak zorunda kalmazlar.

İşyerinde inisiyatif almak birçok farklı düzeyde önemlidir. Şirket içinde veya iş arkadaşları arasında iyileşmelere yol açabilir ve sorunların çözümüne yardımcı olabilir. DOMO'nun bir raporuna göre, inisiyatif becerilerini kullanarak işlerinde gelişmek isteyen bir takıma sahip olmak, bir şirketin gelişmesine yardımcı olabilir. Çalışanların %25'i, en iyi yaptıkları işi yapma fırsatı verilirse işlerinden daha memnun olacaklarını belirtmiştir. Dolayısıyla, projelere coşkuyla atılan bir çalışan görürseniz, bu kişinin en iyi performans gösteren çalışanlardan biri olma ihtimali yüksektir.

Olumlu Düşünce

British Journal of Health Psychology'de yayınlanan bilinçli düşünme üzerine bir araştırma, olumlu düşüncelerini yazanların araştırmanın yapıldığı tarihten dört hafta sonra kaygı ve stres seviyelerinde önemli ölçüde azalma olduğunu gösterdi. Bunu işyerine taşıyan insanlar, zorlukların kendilerini ezmesine izin verenlere göre daha mutlu bir atmosfer yaratacak ve bağlılık ve takım çalışmasını artıracaktır.

Yapabilirim tutumu, iş verimliliğini artıran unsurdur. Çalışma alanına olumsuzluk getiren bir çalışan, sadece diğerlerinin moralini bozmakla kalmaz, aynı zamanda üzerinde çalışılan projeyi de derinden etkiler. Olumlu bir zihniyete sahip çalışanlar, kendilerine ve çevrelerine güven aşılayabilecek kişilerdir. Olumlu tutum, moralin yükselmesini, işbirliği ve yeni şeyler deneme isteğinin artmasını ve verimliliğin artmasını sağlar.

Kendi kendini motive eden

Verimlilik söz konusu olduğunda, kendi kendini motive edebilmek çok önemlidir. Şirketinize başarı getirmek ve kaliteli işler çıkarmak için içsel bir dürtüye sahip olmak, öğrenilebilecek bir şey değildir, çünkü kimse sizi zorla çalıştıramaz. Kendi kendini motive edebilen insanlar, sürekli kontrol edilmeden görevlerini yetkin bir şekilde yerine getirebildikleri için, çok fazla yönetime ihtiyaç duymazlar. Yeni iş deneyimleri arayan kişiler, şirketin farklı yönlerini öğrenmek için kendi kendilerini motive ederler ve daha iyi performans gösterebilmek için mümkün olduğunca fazla bilgi edinmeye açıktırlar.

Motivasyonu yüksek insanlar, işlerinde başarılı olmak istedikleri için verimli olurlar ve kariyerlerini ilerletmek için öğrendikleri becerileri geliştirebilirler. Daha iyi sonuçlar elde etmek için daha çok çalışırlar ve zorluklarla karşılaştıklarında bunları hafifletmenin bir yolunu bulmak için esnek davranırlar. Bu çalışanlar, bir şirkette ilerleyebilmek için liderlik becerileriyle kendilerini uyumlu hale getirdikleri için çok değerli varlıklardır.

Verimli olmak öğrenilebilir bir şeydir, ancak çalışan bunu isterse. Verimli çalışanlara yardımcı olan özellikleri ayırt ederek, iş arkadaşlarınıza veya yeni işe alınan çalışanlara kendilerine ve şirkete yardımcı olacak beceriler konusunda rehberlik edebilirsiniz. İş akışına yardımcı olacak uygun araçlara sahip olmak hayatı çok daha kolay hale getirebilir.