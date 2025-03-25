2025'in Yetişkinler için En İyi 10 DEHB Uygulaması (Ücretsiz ve Ücretli)

Yasal Uyarı: Bu makale, verimlilik araçları ve stratejileri hakkında bilgi sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. DEHB veya başka herhangi bir sağlık durumunun profesyonel tıbbi tavsiyesi, teşhisi veya tedavisi yerine geçmez.

DEHB (dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu) ile yaşayanlar için, görünüşte en basit faaliyetler bile bir dağı yerinden oynatmaya çalışmak gibi gelebilir. CDC'ye göre, bu durum Amerikan yetişkinlerinin yaklaşık %4,4'ünün karşılaştığı bir sorundur ve erkeklerde (%5,4) kadınlara (%3,2) göre daha yaygındır ve en sık Hispanik olmayan beyaz bireylerde görülür. Bu durum, bu tanıyı alan kişiler için etkili başa çıkma stratejileri bulmanın önemini göstermektedir.

Yetişkinlerde ADHD'nin yaygın semptomları arasında odaklanma zorluğu, düzenli olma ve belirli veya önemli görevleri yerine getirmede sorun yaşamak sayılabilir. Patronunuz size "Bugün ne yaptın?" diye sorduğunda ve siz ona gösterecek hiçbir şeyiniz olmadığında bu büyük bir sorun olabilir! Neyse ki, insanların düzenli kalmasına, görevlere öncelik vermesine ve önemli son teslim tarihlerine uymasına yardımcı olacak bazı yollar var. DEHB uygulamaları, iş, okul veya alışveriş listesi oluşturmak gibi basit şeyler olsun, günlerinizi yapılandırmanıza ve hedefinize odaklanmanıza yardımcı olacak özelliklerle doludur. 🛒

Bu makalede, hayatınızda veya işinizde önemli görevleri düzenlemek için en iyi 10 ADHD uygulamasını tanıtacağız, böylece daha az endişeli günler geçirebilir ve odaklanabilirsiniz. 💪

⏰ 60 saniyelik özet Odaklanmak için en iyi 10 ADHD uygulaması. ClickUp – Görev yönetimi için en iyisi

Inflow – DEHB semptomlarının yönetimi için en iyisi

Due – Unutkanlıkla mücadele için en iyisi

Routinery – Zaman yönetimi için en iyisi

AutoSilent – Bildirim yönetimi için en iyisi

SimpleMind Pro – Görevleri görselleştirmek için en iyisi

Dwellingright – Yapılacaklar listeleri oluşturmak için en iyisi

Brain Focus – Odaklanmak için en iyisi

Clear Todos – Görevleri kategorilere ayırmak için en iyisi

Productive—Habit Tracker – Alışkanlık izleme için en iyisi

ADHD uygulamalarında nelere dikkat etmelisiniz?

Etkili ADHD uygulamaları aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:

Kullanım kolaylığı : Uygulama, temiz bir arayüze ve gezinmeyi kolaylaştıran iyi organize edilmiş sekmelere ve bölümlere sahip olmalıdır

Verimlilik ve planlama özellikleri : Yapılacaklar listesi oluşturmak, günlük, haftalık ve aylık etkinlikleri yapılandırmak ve görevleri veya son teslim tarihlerini yönetmek için farklı seçenekler sunmalıdır

Çok yönlülük : Kullanışlı uygulama, farklı işletim sistemlerinde sorunsuz bir şekilde çalışmalı, böylece konumunuzdan bağımsız olarak her zaman kullanabilmelisiniz

İşbirliği dostu : DEHB uygulaması, diğer kişileri listelerinize ve projelerinize eklemenize izin vermeli, böylece onlar ilerlemenizi kontrol edebilir ve sizi sorumlu tutabilir (nihayetinde bir proje yönetimi aracı gibi çalışır)

Özelleştirilebilir: Uygulamanın renklerini, temalarını ve stillerini düzenleyebilir ve kişiliğinize ve ihtiyaçlarınıza uygun bir ortam oluşturabilirsiniz

Kullanabileceğiniz En İyi 10 DEHB Uygulaması

Bu uygulamalar, DEHB semptomlarını ortadan kaldıracak sihirli değnekler değildir, ancak DEHB semptomları olan kişiler, bu uygulamaların kendilerine nasıl yardımcı olabileceğini görmek isteyebilir.

Bu araçlar ayrıca gününüzü ve hayatınızı kontrol altına almanıza ve nihayetinde işlerinizi halletmenize yardımcı olabilir. ☑️

1. ClickUp – Görev yönetimi için en iyisi

ClickUp ile Düzenli Kalın Fikirlerinizi kolayca yönetmek ve hiçbir şeyi unutmamak için net, çok işlevli yapılacaklar listeleri oluşturun

ClickUp, son teslim tarihlerini ve tüm görevlerinizi tek bir alanda yönetmek için inanılmaz bir arayüze ve sayısız değerli özelliğe sahip güçlü bir proje yönetimi aracı ve işbirliği yazılımıdır.

Peki, en iyi DEHB uygulamaları listesinde ne işi var?

Dikkat bozukluğu sorunlarını ele almak için açıkça tasarlanmamış olsa da, platform bu sorunları hafifletmede harikalar yaratabilir. Alışılmadık ama ilginç bir yaklaşım gerektirir: günlerinizi mini projeler olarak düşünmek. Her proje, ilerleme kaydetmek ve bitiş çizgisine ulaşmak için tamamlanması gereken daha küçük görevlerden oluşur. 🏁

İş görevlerine benzer şekilde, gününüz de yolunda gitmesi ve günü tatmin ve sakin bir şekilde bitirmeniz için yapılacaklar listenizden silmeniz gereken daha küçük faaliyetlerden oluşur. 🪷

ClickUp, Yapılacaklar Listesi özelliği ile bunu yapmanıza yardımcı olur. ClickUp Hatırlatıcıları ile görevler ve alt görevler oluşturun veya atayın, notlar bırakın ve dosya ekleyin, böylece görevlerinizi her zaman kontrol altında tutun. ClickUp'ın yapılacaklar listeleri son derece özelleştirilebilir, yazı tiplerini ve renkleri değiştirerek kişiselleştirilmiş bir deneyim yaratabilirsiniz.

DEHB ile yaşayan birçok kişi, ailesi, arkadaşları, iş arkadaşları veya yöneticilerinden ara sıra ekstra destek almaya ihtiyaç duyar. ClickUp Proje Zaman Takibi, işbirliği özellikleri ile bunu mümkün kılar. Listelerinize başka kişileri ekleyerek, onların projelerinizi takip etmelerini ve geride kalmamanızı sağlayın.

ClickUp ile yapılacaklar listelerinizi sıfırdan oluşturmanıza gerek yoktur; ClickUp Görev Yönetimi Şablonu gibi şablonları kullanabilirsiniz. Öncelik ve duruma göre görevler oluşturmanıza ve gruplandırmanıza ve hedeflerinize ulaşmak için başkalarıyla işbirliği yapmanıza yardımcı olur.

Bu Şablonu İndirin ClickUp Görev Yönetimi Şablonu ile günlük görevlerinizi ve ilerlemelerini görselleştirin

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Yapılacaklar listeleri için harika seçenekler

İşbirliğini destekler

Bilgisayarlarda ve mobil cihazlarda çalışır

Birçok organizasyon, planlama ve görev yönetimi şablonu sunar

Özelleştirme seçenekleriyle yaratıcılığı teşvik eder

📮 ClickUp Insight: Bağlam değiştirme, takımınızın verimliliğini sessizce yok ediyor. Araştırmamız, işteki kesintilerin %42'sinin platformlar arasında geçiş yapmak, e-postaları yönetmek ve toplantılar arasında gidip gelmekten kaynaklandığını gösteriyor. Bu maliyetli kesintileri ortadan kaldırabilseydiniz ne olurdu? ClickUp , iş akışlarınızı (ve sohbetlerinizi) tek bir akıcı platformda birleştirir . AI destekli özellikler bağlamı bağlantılı, aranabilir ve yönetilebilir tutarken, sohbet, belgeler, beyaz tahtalar ve daha fazlasından görevlerinizi başlatın ve yönetin!

ClickUp sınırlamaları

Platformun işlevselliğini en üst düzeye çıkarmak için bir öğrenme süreci gerekir

Mobil uygulama iyileştirmelerden faydalanabilir

ClickUp fiyatlandırma

*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (8.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.500+ yorum)

2. Inflow – DEHB semptomlarının yönetimi için en iyisi

Inflow mobil uygulamasıyla akışa girin ve kendinizi bunalmış hissetmeden daha fazla görevi tamamlayın! ☑️

Inflow'un ayrıntılı yapılacaklar listeleri oluşturmak veya görevleri yönetmek için bir takvim veya planlama uygulaması olmadığını unutmayın. Bunun yerine, DEHB hakkında daha fazla bilgi edinmenize ve bu bilgileri semptomları daha verimli bir şekilde yönetmek için kullanmanıza yardımcı olur.

Uygulama, DEHB tedavisi konusunda uzmanlar tarafından geliştirilmiştir ve bilimsel araştırmalara dayanmaktadır. Uygulama, düşüncelerimizin, duygularımızın ve fiziksel hislerimizin birbiriyle bağlantılı olduğunu iddia eden bilişsel davranışçı terapiye (CBT) dayanmaktadır.

Bireylerin sorunları daha küçük, daha yönetilebilir parçalara ayırarak ve odaklanmakta zorluk çekenler için olumlu bir yaklaşım benimseyerek sorunların üstesinden gelmelerine yardımcı olur.

Inflow ile, kaygıdan ertelemeye ve kaçınmaya kadar bozukluğun farklı yönlerine odaklanan DEHB ile ilgili modülleri keşfedebilirsiniz. Uygulama, benzersiz mücadelelerinize bir pencere açar ve bunların köklerini ve mekanizmalarını anlamanıza yardımcı olur. 🪟

Bu değerli bilgiler, odaklanmanızı artırmak ve size en uygun rutin işleri belirlemek için hangi yöntemlerin işe yaradığını belirlemenize yardımcı olur.

Inflow'un sunduğu bir başka harika özellik ise kişisel ADHD koçu. Hedefinize ulaşmak için kişiselleştirilmiş yollar geliştirmenize yardımcı olur ve her adımda destek sağlar.

Uygulama ayrıca deneyimlerinizi paylaşabileceğiniz, destek alabileceğiniz ve ADHD ile ilgili ipuçları keşfedebileceğiniz harika bir topluluka sahiptir.

Inflow'un en iyi özellikleri

ADHD'li kişilere destek olmak için bilimsel gerçekleri kullanır

Destekleyici bir topluluğa sahiptir

Sağlıklı ve yönetilebilir bir rutin oluşturmak için seçenekler sunar

Kişisel DEHB koçları

Inflow sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, uygulamanın sadece yeni tanı konulanlara odaklandığını söylüyor

Daha uzun bir ücretsiz deneme süresi faydalı olabilir

Inflow fiyatlandırması

Günde 0,55 $'dan başlayan fiyatlarla

Inflow puanları ve yorumları

Google Play : 4. 2/5 (1.000'den fazla yorum)

App Store: 4. 3/5 (2.500+ yorum)

3. Due – Unutkanlıkla mücadele için en iyisi

Due, özellikle DEHB'li yetişkinler için faydalı bir hatırlatıcı uygulamadır. Due, iCloud veya Dropbox gibi cihazlarınız arasında senkronizasyon sağlayan, ayarlaması kolay zamanlayıcılar sunarak unutkanlık ve aşırı odaklanma sorunlarının üstesinden gelmeye yardımcı olur.

Due'yu diğerlerinden ayıran özellik, birden fazla geri sayım zamanlayıcısını aynı anda çalıştırabilme özelliğidir, bu da onu güvenilir bir sanal asistan haline getirir. Bir sonraki sanal toplantınızı, fırın zamanını, acil bir görevi veya Fransız kahvenizin ne zaman hazır olacağını takip etmeniz gerekirse, Due size tek bir uygulamadan tam bir paket sunar.

Her zamanki iPhone saatinizden farklı olarak, Due, ekranınıza en basit dokunuşla, erteleme özellikleri ve özelleştirilebilir son teslim tarihleri ile ekstra bir adım daha ileri gider.

En iyi özellikler

Diğer zamanlayıcılarla paralel olarak çalışabilen, yeniden kullanılabilir geri sayım zamanlayıcılarıyla görevlerinizi kolaylaştırın.

Koyu, açık veya daha parlak ekran arka planı tercihlerinize göre farklı temalar arasından seçim yapın.

Hatırlatıcı tamamlandı olarak işaretlenene kadar bildirimleri erteleme ve otomatik erteleme.

Son teslim tarihlerini dakikasına kadar doğru bir şekilde özelleştirin.

Sınırlamalar

Aynı anda çok fazla zamanlayıcı ayarlamak ekranınızı karmaşık hale getirebilir ve zaman yönetiminizi daha dağınık gösterebilir.

Fiyatlandırma yapısı biraz karmaşıktır ve belirli özelliklere uzun süreli erişim için ek ücretler veya abonelikler gerektirebilir.

Ne yazık ki, Due yalnızca Apple cihazlarda kullanılabilir, bu nedenle Android kullanıcıları bu uygulamayı kullanamayacak.

Uygun fiyatlandırma

Mobil cihazlar, iPad'ler ve saatler için App Store : 7,99 $

Mac App Store: 14,99 $

Derecelendirmeler ve yorumlar

G2 : Yok

Capterra: Yok

4. Routinery – Zaman yönetimi için en iyisi

IOS ve Android cihazlarda kullanılabilen Routinery, DEHB'li kişiler için hayat değiştiren bir araç olabilir, ancak zaman körlüğü ile mücadele eden herkese de yardımcı olabilir. ⏰

Bu uygulama, programınızı en küçük ayrıntısına kadar planlamanıza ve mobil cihazınızdaki kullanıcı dostu hatırlatıcılar sayesinde programa sadık kalmanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Routinery, aşırı düşünmeyi ve zaman kaybetmeyi önlemek için görevler oluşturmanıza ve her birinin tam süresini ayarlamanıza olanak tanır. Sesli hatırlatıcılar ve görsel zamanlayıcılar, rutin işlerinizi takip etmenize ve dikkatinizin dağılmamasını sağlar. 🚶

Uygulama, başarı hissi veren ve devam etmenizi teşvik eden rozetlerle tutarlılığı ödüllendirir.

Gününüz planladığınız gibi gitmezse ne yaparsınız? Endişelenmenize gerek yok, Routinery ile görevleri yeniden düzenleyebilir ve öngörülemeyen durumlara uyum sağlayan güncel bir rutin oluşturabilirsiniz.

Uygulama, açmasanız bile arka planda çalışır, böylece hatırlatıcıları kaçırma ve rutininizi bozma konusunda endişelenmenize gerek kalmaz.

Routinery'nin en iyi özellikleri

Günlük programlar ve rutinler oluşturmak için özelliklerle dolu

Kötü rozetlerle tutarlılığı ödüllendirir

Cesaret verici sesli hatırlatıcılar sunar

Rutinlerdeki beklenmedik değişiklikleri ele almak için ayarlanabilir rutinler

Zaman yönetimi ile zorlanan herkes için uygundur

Routinery sınırlamaları

Bazı kullanıcılar ara sıra donma yaşadığını bildirmiştir

Birkaç kullanıcı senkronizasyon sorunları yaşadı

Routinery fiyatlandırması

Ücretsiz (iki ücretsiz rutin kullanma imkanı sunar)

Routinery Premium : 3,99 $/ay 18,99 $/altı ay 27,49 $/yıl

3,99 $/ay

altı ay için 18,99 dolar

27,49 $/yıl

3,99 $/ay

altı ay için 18,99 dolar

27,49 $/yıl

Routinery puanları ve yorumları

Google Play : 4,6/5 (10.500+ yorum)

App Store: 4,7/5 (8.000+ yorum)

5. AutoSilent – Bildirim yönetimi için en iyisi

DEHB ile en ufak bir rahatsızlık bile konsantrasyonunuzu tamamen bozabilir ve tekrar odaklanmak imkansız bir görev haline gelebilir. 💣

AutoSilent, DEHB'li kişilere özel olarak tasarlanmamış ve bir rutin oluşturmanıza veya verimliliğinizi artırmanıza yardımcı olamaz, ancak bu kullanışlı iOS uygulaması, odaklanmak için verdiğiniz mücadelede yararlı bir silah olabilir.

Telefonunuzun ne zaman çalacağını tahmin edemezsiniz, ancak AutoSilent ile sesin akışınızı kesintiye uğratmamasını sağlayabilirsiniz. Uygulama, belirlediğiniz dönemlerde telefonunuzu otomatik olarak sessize alır, böylece faaliyetlerinizi tamamlamanıza yardımcı olur ve dikkatinizin dağılma riskini en aza indirir. 📴

AutoSilent, telefonunuzu belirlenen saatlerde sessize almanın yanı sıra, konumunuzu algılayabilir (izin verirseniz) ve okulda, işte, sinemada veya kütüphanedeyken cihazınızı sessize alabilir.

AutoSilent, takviminizle senkronize olabilir ve toplantılar sırasında telefonunuzu otomatik olarak sessize alabilir.

AutoSilent'ın en iyi özellikleri

Kullanımı kolay

Takviminizle otomatik senkronizasyon

Çeşitli durumlarda odaklanmanıza yardımcı olur

Dikkat dağınıklığını en aza indirir

Konumunuza göre cihazınızı sessize alabilir

AutoSilent sınırlamaları

Uygulamayı devre dışı bırakmak istiyorsanız, etkinlikleri tek tek devre dışı bırakmanız gerekir

Ücretsiz sürüm sınırlı özellikler sunar

AutoSilent fiyatlandırma

aylık 1,99 dolar

AutoSilent puanları ve yorumları

App Store: 3,9/5 (150+ yorum)

6. SimpleMind Pro – Görevleri görselleştirmek için en iyisi

Düşüncelerinizi ve fikirlerinizi odanın her yerine dağılmış kitap yığınları olarak düşünürseniz, SimpleMind Pro kitaplığınızı düzenlemenize ve düzenli ve kolay erişilebilir tutmanıza yardımcı olan bir kitaplık görevi görür. 📚

SimpleMind Pro, mükemmel görselleştirme seçenekleri sayesinde kafanızın içinde olup biten her şeyi düzenlemek için bir çerçeve sağlar. Fonksiyonel ve estetik zihin haritaları oluşturabilir ve düşünce akışınızı düzenleyerek yolunda ilerlemesini sağlayabilirsiniz. 🛤️

Uygulama tamamen özelleştirilebilir ve özel ihtiyaçlara göre ayarlanabilir. Sürükle ve bırak tasarımı ile yeniden düzenleme ve yeniden yapılandırma yapabilir, yapılacaklar listesine onay kutuları ekleyebilir, ilerleme çubukları ekleyebilir, konuları birbirine bağlayabilir ve dosya ekleyebilirsiniz.

Uygulamanın paylaşım seçenekleri, zihin haritalarınızı yazdırmanıza, PDF olarak paylaşmanıza, slayt gösterileri oluşturmanıza veya takviminize aktarmanıza olanak tanır.

SimpleMind Pro, Mac, Windows, iOS ve Android cihazlarda kullanılabilir. Platforma birden fazla cihazdan erişiyorsanız, otomatik senkronizasyon özelliği sizi mutlu edecektir.

SimpleMind Pro'nun en iyi özellikleri

Kurulumu ve kullanımı kolay

Görsel olarak çekici ve işlevsel zihin haritaları oluşturmak için özelleştirilebilir özelliklerle dolu

Kolay zihin haritası paylaşımı ve dışa aktarma

Birden fazla platformda çalışır ve sorunsuz senkronizasyon sağlar

SimpleMind Pro sınırlamaları

Bazı kullanıcılar mobil uygulamada hatalarla karşılaşmıştır

Uygulama, Windows ve Mac'te biraz farklı görünür

SimpleMind Pro fiyatlandırması

Android: 8,49 $

iOS: 10,99 $

Windows: Fiyat seçenekleri için web sitesini ziyaret edin

Mac: Fiyat seçenekleri için web sitesini ziyaret edin

SimpleMind Pro puanları ve yorumları

App Store : 4,7/5 (300'den fazla yorum)

Google Play: 4,7/5 (20.000'den fazla yorum)

7. Dwellingright – Yapılacaklar listeleri oluşturmak için en iyisi

Bazen bazı şeyleri gözden kaçırmak insan doğasının bir parçasıdır. Ancak, DEHB'si olan kişiler bunu daha sık yapmaya meyillidir. Çöpü çıkarmayı unutmak ciddi sonuçlar doğurmayabilir, ancak arabanızı kaydettirmeyi veya evcil hayvanınızı beslemeyi unutmak o kadar zararsız değildir.

Dwellingright, bu tür senaryoları önlemek için mükemmel bir uygulamadır. Yakın ve uzak gelecekte tamamlamanız gereken her küçük (ve o kadar da küçük olmayan) işi ve görevi kopyalayabileceğiniz harici sabit sürücünüz görevi görür.

Görevleri ekleyin ve bağlamlarına göre kategorilere ayırın. Örneğin, seyahat, ev işleri veya doktor randevuları için yapılacaklar listeleri oluşturabilirsiniz.

AI yetenekleri sayesinde Dwellingright, yaklaşan görevleri bile tahmin edebilir ve rutinlerinizi organize etme ve önceden planlama konusunda profesyonel olmanıza yardımcı olabilir. 🦾

Ailenizle, oda arkadaşınızla veya partnerinizle mi yaşıyorsunuz? Dwellingright, onlarla bağlantıda kalmanızı ve yanlış anlaşılmaları ve iletişim sorunlarını önlemek için kimin ne yapacağını organize etmenizi sağlar.

Dwellingright'ın en iyi özellikleri

Görevleri kategorilere ayırmanıza yardımcı olur

Android ve iOS cihazlarda kullanılabilir

AI tabanlı önerilerde bulunur

Ev halkı üyeleriyle bağlantı kurmanıza ve görevleri birlikte yönetmenize olanak tanır

Yapılacaklar listelerinize belge ve fotoğraf eklemenizi sağlar

Abonelik gerektirmez

Dwellingright sınırlamaları

Tüm konumlarda mevcut değildir

Bazı kullanıcılar, uygulamanın abonelikten çıkmanın açık bir yolu olmadan çok fazla e-posta gönderdiğinden bahsetmektedir

Dwellingright fiyatlandırma

Ücretsiz

Dwellingright puanları ve yorumları

App Store : 4,7/5 (10+ yorum)

Google Play: 3/5 (50+ yorum)

8. Brain Focus – Odaklanmak için en iyisi

Brain Focus, doğru zamanda doğru görevlere odaklanmakta ve önceliklerini belirlemekte zorlananlar için çığır açıcı bir mobil zaman yönetimi uygulamasıdır.

Uygulama, belirlenen süreler boyunca çalışıp aralarda mola vermeyi temel alan 52/17 ve Pomodoro gibi popüler tekniklere dayanmaktadır. Brain Focus ile her çalışma döneminin süresini ayarlayabilirsiniz.

Brain Focus'un kullanımı inanılmaz derecede kolaydır: iş oturumlarınızın ve molalarınızın süresini ayarlayın ve uygulamanın süreçlerinizi ve iş akışlarınızı iyileştirmenize yardımcı olmasına izin verin.

Belirli bir görevi tamamladığınızda, tahmini ve gerçek süreleri karşılaştırarak nerede olduğunuzu görebilirsiniz.

Dikkat dağınıklığı, DEHB'li birçok kişi için en büyük düşmanlardan biri olduğundan, bu uygulama iş oturumları sırasında Wi-Fi'yi devre dışı bırakmanıza ve zil sesini sessize almanıza olanak tanır. Bu, performansınızı artırabilir ve kesinti riskini en aza indirebilir.

Bir oturum yeni bitti, ancak devam etmeye hazır hissediyorsanız, ara vermeyi atlayabilir ve işi daha hızlı bitirebilirsiniz. 💨

Brain Focus'un en iyi özellikleri

İş oturumlarının ve molaların süresini özelleştirmenize olanak tanır

Wi-Fi'yi devre dışı bırakabilir ve cihazınızı sessize alabilir

Belirli görevleri tamamlamak için gereken süreyi ölçmenizi sağlar

Görevleri kategorilere ayırmanıza olanak tanır

Brain Focus sınırlamaları

Kullanıcılar masaüstü sürümünün olmaması konusunda şikayetçi

Birkaç kullanıcı, uygulamanın pili çok çabuk bitirdiğini belirtti

Yalnızca Android cihazlarda kullanılabilir

Brain Focus fiyatlandırması

Ücretsiz indirilebilir, uygulama içi satın alımlar içerir

Brain Focus puanları ve yorumları

Google Play: 4,5/5 (14.500+ yorum)

9. Clear Todos – Görevleri kategorilere ayırmak için en iyisi

Birçok uygulama, gününüzü en iyi şekilde geçirmek için yapılacaklar listeleri oluşturmanıza olanak tanır. Ancak, verimliliğinizi artırmak amacıyla birçok uygulama geliştiricisi yanlış bir yol izleyerek uygulamaları gereksiz yere karmaşık hale getirir. 🪢

Amacına sadık, basit ve düzenli bir arayüze sahip, yapılacaklar listesi oluşturmaktan başka bir şey yapmayan bir uygulama arıyorsanız, Clear Todos'tan başka bir yere bakmayın! Görevler oluşturmanıza ve bunları farklı kategorilere ayırmanıza olanak tanıyarak maksimum düzeni sağlar ve kaosu önler.

Uygulamanın Bugün görünümü, gün için planlanan görevleri takip etmenizi sağlayan ve hiçbir şeyi kaçırmamanızı sağlayan yararlı bir hatırlatıcı görevi görür. 🎶

Bir görevi tamamladığınızda, onu listeden silebilir ve başarı ve tatmin duygusunun tadını çıkarabilirsiniz! ❎

Clear Todos'un en iyi özellikleri

Dağınık olmayan arayüz

ADHD'li kişiler için mükemmel basit özellikler

Görevleri kategorilere ayırmanıza olanak tanır

Günün görevlerini listeleyen gün görünümü

Kişiselleştirme seçenekleri

Tüm sınırlamaları kaldırın

Yalnızca iOS kullanıcıları tarafından kullanılabilir

Clear Todos fiyatlandırması

Ücretsiz, ancak uygulama içi satın alımlar içerir

Todos puanlarını ve yorumlarını temizle

App Store: 4,8/5 (300'den fazla yorum)

10. Productive—Habit Tracker – Alışkanlık izleme için en iyisi

Productive—Habit Tracker, ADHD için en iyi planlama uygulamalarından biridir ve olumlu bir rutin oluşturmanıza, buna bağlı kalmanıza ve öz disiplininizi geliştirmenize olanak tanır. Gece cilt bakımı gibi önemsiz aktivitelerden iş veya okul ile ilgili görevlere kadar gününüzün her bölümünü planlamanıza olanak tanır.

Her alışkanlık için notlar bırakarak ilerlemenizi takip edebilir ve hangi kısımlara daha fazla dikkat etmeniz gerektiğini görebilirsiniz.

Uygulama, hedefinize ulaşmak için çalışmaya devam etmenizi sağlamak amacıyla alışkanlık ipuçları ve motivasyon mesajları sunarak kişisel asistanınız gibi çalışır. Rekabetçi bir yapıya sahipseniz, dünya çapındaki diğer kullanıcılarla rekabet edebileceğiniz Challenges (Meydan Okumalar) seçeneğini beğeneceksiniz.

Productive—Habit Tracker tamamen özelleştirilebilir, her şeyin faaliyetleriniz etrafında döndüğü kişiselleştirilmiş bir dünya yaratmanıza olanak tanır.

Productive—Habit Tracker'ın en iyi özellikleri

Sağlıklı alışkanlıklar edinmenize ve motivasyonunuzu korumanıza yardımcı olur

İlerlemenizi izlemek için mükemmel analiz özellikleri sunar

Android ve iOS cihazlarda kullanılabilir

Diğer kullanıcılarla rekabet etmenizi sağlar

Olağanüstü özelleştirme seçenekleriyle birlikte gelir

Productive—Habit Tracker sınırlamaları

Gelişmiş özellikler yalnızca premium sürümde mevcuttur

Bazı kullanıcılar, hatalarla karşılaştıklarını bahsetmiştir

Productive—Habit Tracker fiyatlandırması

Ücretsiz, ancak uygulama içi satın alımlar içerir

Productive—Habit Tracker derecelendirmeleri ve yorumları

Google Play : 4/5 (16.000'den fazla yorum)

App Store: 4,6/5 (88.500+ yorum)

Bu günlük planlayıcı uygulamalarına göz atın!

ADHD Uygulamalarıyla Sürücü Koltuğuna Geri Dönün

ADHD uygulamaları, tehlikeli bir nehri geçmenize ve Verimlilik ve Organizasyon diyarına güvenle ulaşmanıza yardımcı olan köprüler gibidir. 🌉

Bu harika araçlar, günlerinizi değiştirmenize, programınızı kolaylıkla düzenlemenize ve planlama ustası olmanıza yardımcı olacak özelliklerle doludur. 😎