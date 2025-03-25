2025'in Yetişkinler için En İyi 10 DEHB Uygulaması (Ücretsiz ve Ücretli)

Yasal Uyarı: Bu makale, verimlilik araçları ve stratejileri hakkında bilgi sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. DEHB veya başka herhangi bir sağlık durumunun profesyonel tıbbi tavsiyesi, teşhisi veya tedavisi yerine geçmez.
DEHB (dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu) ile yaşayanlar için, görünüşte en basit faaliyetler bile bir dağı yerinden oynatmaya çalışmak gibi gelebilir. CDC'ye göre, bu durum Amerikan yetişkinlerinin yaklaşık %4,4'ünün karşılaştığı bir sorundur ve erkeklerde (%5,4) kadınlara (%3,2) göre daha yaygındır ve en sık Hispanik olmayan beyaz bireylerde görülür. Bu durum, bu tanıyı alan kişiler için etkili başa çıkma stratejileri bulmanın önemini göstermektedir.
Yetişkinlerde ADHD'nin yaygın semptomları arasında odaklanma zorluğu, düzenli olma ve belirli veya önemli görevleri yerine getirmede sorun yaşamak sayılabilir. Patronunuz size "Bugün ne yaptın?" diye sorduğunda ve siz ona gösterecek hiçbir şeyiniz olmadığında bu büyük bir sorun olabilir! Neyse ki, insanların düzenli kalmasına, görevlere öncelik vermesine ve önemli son teslim tarihlerine uymasına yardımcı olacak bazı yollar var. DEHB uygulamaları, iş, okul veya alışveriş listesi oluşturmak gibi basit şeyler olsun, günlerinizi yapılandırmanıza ve hedefinize odaklanmanıza yardımcı olacak özelliklerle doludur. 🛒
Bu makalede, hayatınızda veya işinizde önemli görevleri düzenlemek için en iyi 10 ADHD uygulamasını tanıtacağız, böylece daha az endişeli günler geçirebilir ve odaklanabilirsiniz. 💪
⏰ 60 saniyelik özet
Odaklanmak için en iyi 10 ADHD uygulaması.
- ClickUp – Görev yönetimi için en iyisi
- Inflow – DEHB semptomlarının yönetimi için en iyisi
- Due – Unutkanlıkla mücadele için en iyisi
- Routinery – Zaman yönetimi için en iyisi
- AutoSilent – Bildirim yönetimi için en iyisi
- SimpleMind Pro – Görevleri görselleştirmek için en iyisi
- Dwellingright – Yapılacaklar listeleri oluşturmak için en iyisi
- Brain Focus – Odaklanmak için en iyisi
- Clear Todos – Görevleri kategorilere ayırmak için en iyisi
- Productive—Habit Tracker – Alışkanlık izleme için en iyisi
ADHD uygulamalarında nelere dikkat etmelisiniz?
Etkili ADHD uygulamaları aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:
- Kullanım kolaylığı: Uygulama, temiz bir arayüze ve gezinmeyi kolaylaştıran iyi organize edilmiş sekmelere ve bölümlere sahip olmalıdır
- Verimlilik ve planlama özellikleri: Yapılacaklar listesi oluşturmak, günlük, haftalık ve aylık etkinlikleri yapılandırmak ve görevleri veya son teslim tarihlerini yönetmek için farklı seçenekler sunmalıdır
- Çok yönlülük: Kullanışlı uygulama, farklı işletim sistemlerinde sorunsuz bir şekilde çalışmalı, böylece konumunuzdan bağımsız olarak her zaman kullanabilmelisiniz
- İşbirliği dostu: DEHB uygulaması, diğer kişileri listelerinize ve projelerinize eklemenize izin vermeli, böylece onlar ilerlemenizi kontrol edebilir ve sizi sorumlu tutabilir (nihayetinde bir proje yönetimi aracı gibi çalışır)
- Özelleştirilebilir: Uygulamanın renklerini, temalarını ve stillerini düzenleyebilir ve kişiliğinize ve ihtiyaçlarınıza uygun bir ortam oluşturabilirsiniz
Kullanabileceğiniz En İyi 10 DEHB Uygulaması
Bu uygulamalar, DEHB semptomlarını ortadan kaldıracak sihirli değnekler değildir, ancak DEHB semptomları olan kişiler, bu uygulamaların kendilerine nasıl yardımcı olabileceğini görmek isteyebilir.
Bu araçlar ayrıca gününüzü ve hayatınızı kontrol altına almanıza ve nihayetinde işlerinizi halletmenize yardımcı olabilir. ☑️
1. ClickUp – Görev yönetimi için en iyisi
ClickUp, son teslim tarihlerini ve tüm görevlerinizi tek bir alanda yönetmek için inanılmaz bir arayüze ve sayısız değerli özelliğe sahip güçlü bir proje yönetimi aracı ve işbirliği yazılımıdır.
Peki, en iyi DEHB uygulamaları listesinde ne işi var?
Dikkat bozukluğu sorunlarını ele almak için açıkça tasarlanmamış olsa da, platform bu sorunları hafifletmede harikalar yaratabilir. Alışılmadık ama ilginç bir yaklaşım gerektirir: günlerinizi mini projeler olarak düşünmek. Her proje, ilerleme kaydetmek ve bitiş çizgisine ulaşmak için tamamlanması gereken daha küçük görevlerden oluşur. 🏁
İş görevlerine benzer şekilde, gününüz de yolunda gitmesi ve günü tatmin ve sakin bir şekilde bitirmeniz için yapılacaklar listenizden silmeniz gereken daha küçük faaliyetlerden oluşur. 🪷
ClickUp, Yapılacaklar Listesi özelliği ile bunu yapmanıza yardımcı olur. ClickUp Hatırlatıcıları ile görevler ve alt görevler oluşturun veya atayın, notlar bırakın ve dosya ekleyin, böylece görevlerinizi her zaman kontrol altında tutun. ClickUp'ın yapılacaklar listeleri son derece özelleştirilebilir, yazı tiplerini ve renkleri değiştirerek kişiselleştirilmiş bir deneyim yaratabilirsiniz.
DEHB ile yaşayan birçok kişi, ailesi, arkadaşları, iş arkadaşları veya yöneticilerinden ara sıra ekstra destek almaya ihtiyaç duyar. ClickUp Proje Zaman Takibi, işbirliği özellikleri ile bunu mümkün kılar. Listelerinize başka kişileri ekleyerek, onların projelerinizi takip etmelerini ve geride kalmamanızı sağlayın.
ClickUp ile yapılacaklar listelerinizi sıfırdan oluşturmanıza gerek yoktur; ClickUp Görev Yönetimi Şablonu gibi şablonları kullanabilirsiniz. Öncelik ve duruma göre görevler oluşturmanıza ve gruplandırmanıza ve hedeflerinize ulaşmak için başkalarıyla işbirliği yapmanıza yardımcı olur.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Yapılacaklar listeleri için harika seçenekler
- İşbirliğini destekler
- Bilgisayarlarda ve mobil cihazlarda çalışır
- Birçok organizasyon, planlama ve görev yönetimi şablonu sunar
- Özelleştirme seçenekleriyle yaratıcılığı teşvik eder
📮 ClickUp Insight: Bağlam değiştirme, takımınızın verimliliğini sessizce yok ediyor. Araştırmamız, işteki kesintilerin %42'sinin platformlar arasında geçiş yapmak, e-postaları yönetmek ve toplantılar arasında gidip gelmekten kaynaklandığını gösteriyor. Bu maliyetli kesintileri ortadan kaldırabilseydiniz ne olurdu?
ClickUp , iş akışlarınızı (ve sohbetlerinizi) tek bir akıcı platformda birleştirir . AI destekli özellikler bağlamı bağlantılı, aranabilir ve yönetilebilir tutarken, sohbet, belgeler, beyaz tahtalar ve daha fazlasından görevlerinizi başlatın ve yönetin!
ClickUp sınırlamaları
- Platformun işlevselliğini en üst düzeye çıkarmak için bir öğrenme süreci gerekir
- Mobil uygulama iyileştirmelerden faydalanabilir
ClickUp fiyatlandırma
*Listelenen tüm fiyatlar yıllık fatura modeline aittir
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (8.000'den fazla yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3.500+ yorum)
2. Inflow – DEHB semptomlarının yönetimi için en iyisi
Inflow mobil uygulamasıyla akışa girin ve kendinizi bunalmış hissetmeden daha fazla görevi tamamlayın! ☑️
Inflow'un ayrıntılı yapılacaklar listeleri oluşturmak veya görevleri yönetmek için bir takvim veya planlama uygulaması olmadığını unutmayın. Bunun yerine, DEHB hakkında daha fazla bilgi edinmenize ve bu bilgileri semptomları daha verimli bir şekilde yönetmek için kullanmanıza yardımcı olur.
Uygulama, DEHB tedavisi konusunda uzmanlar tarafından geliştirilmiştir ve bilimsel araştırmalara dayanmaktadır. Uygulama, düşüncelerimizin, duygularımızın ve fiziksel hislerimizin birbiriyle bağlantılı olduğunu iddia eden bilişsel davranışçı terapiye (CBT) dayanmaktadır.
Bireylerin sorunları daha küçük, daha yönetilebilir parçalara ayırarak ve odaklanmakta zorluk çekenler için olumlu bir yaklaşım benimseyerek sorunların üstesinden gelmelerine yardımcı olur.
Inflow ile, kaygıdan ertelemeye ve kaçınmaya kadar bozukluğun farklı yönlerine odaklanan DEHB ile ilgili modülleri keşfedebilirsiniz. Uygulama, benzersiz mücadelelerinize bir pencere açar ve bunların köklerini ve mekanizmalarını anlamanıza yardımcı olur. 🪟
Bu değerli bilgiler, odaklanmanızı artırmak ve size en uygun rutin işleri belirlemek için hangi yöntemlerin işe yaradığını belirlemenize yardımcı olur.
Inflow'un sunduğu bir başka harika özellik ise kişisel ADHD koçu. Hedefinize ulaşmak için kişiselleştirilmiş yollar geliştirmenize yardımcı olur ve her adımda destek sağlar.
Uygulama ayrıca deneyimlerinizi paylaşabileceğiniz, destek alabileceğiniz ve ADHD ile ilgili ipuçları keşfedebileceğiniz harika bir topluluka sahiptir.
Inflow'un en iyi özellikleri
- ADHD'li kişilere destek olmak için bilimsel gerçekleri kullanır
- Destekleyici bir topluluğa sahiptir
- Sağlıklı ve yönetilebilir bir rutin oluşturmak için seçenekler sunar
- Kişisel DEHB koçları
Inflow sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar, uygulamanın sadece yeni tanı konulanlara odaklandığını söylüyor
- Daha uzun bir ücretsiz deneme süresi faydalı olabilir
Inflow fiyatlandırması
- Günde 0,55 $'dan başlayan fiyatlarla
Inflow puanları ve yorumları
- Google Play: 4. 2/5 (1.000'den fazla yorum)
- App Store: 4. 3/5 (2.500+ yorum)
3. Due – Unutkanlıkla mücadele için en iyisi
Due, özellikle DEHB'li yetişkinler için faydalı bir hatırlatıcı uygulamadır. Due, iCloud veya Dropbox gibi cihazlarınız arasında senkronizasyon sağlayan, ayarlaması kolay zamanlayıcılar sunarak unutkanlık ve aşırı odaklanma sorunlarının üstesinden gelmeye yardımcı olur.
Due'yu diğerlerinden ayıran özellik, birden fazla geri sayım zamanlayıcısını aynı anda çalıştırabilme özelliğidir, bu da onu güvenilir bir sanal asistan haline getirir. Bir sonraki sanal toplantınızı, fırın zamanını, acil bir görevi veya Fransız kahvenizin ne zaman hazır olacağını takip etmeniz gerekirse, Due size tek bir uygulamadan tam bir paket sunar.
Her zamanki iPhone saatinizden farklı olarak, Due, ekranınıza en basit dokunuşla, erteleme özellikleri ve özelleştirilebilir son teslim tarihleri ile ekstra bir adım daha ileri gider.
En iyi özellikler
- Diğer zamanlayıcılarla paralel olarak çalışabilen, yeniden kullanılabilir geri sayım zamanlayıcılarıyla görevlerinizi kolaylaştırın.
- Koyu, açık veya daha parlak ekran arka planı tercihlerinize göre farklı temalar arasından seçim yapın.
- Hatırlatıcı tamamlandı olarak işaretlenene kadar bildirimleri erteleme ve otomatik erteleme.
- Son teslim tarihlerini dakikasına kadar doğru bir şekilde özelleştirin.
Sınırlamalar
- Aynı anda çok fazla zamanlayıcı ayarlamak ekranınızı karmaşık hale getirebilir ve zaman yönetiminizi daha dağınık gösterebilir.
- Fiyatlandırma yapısı biraz karmaşıktır ve belirli özelliklere uzun süreli erişim için ek ücretler veya abonelikler gerektirebilir.
- Ne yazık ki, Due yalnızca Apple cihazlarda kullanılabilir, bu nedenle Android kullanıcıları bu uygulamayı kullanamayacak.
Uygun fiyatlandırma
- Mobil cihazlar, iPad'ler ve saatler için App Store: 7,99 $
- Mac App Store: 14,99 $
Derecelendirmeler ve yorumlar
- G2: Yok
- Capterra: Yok
4. Routinery – Zaman yönetimi için en iyisi
IOS ve Android cihazlarda kullanılabilen Routinery, DEHB'li kişiler için hayat değiştiren bir araç olabilir, ancak zaman körlüğü ile mücadele eden herkese de yardımcı olabilir. ⏰
Bu uygulama, programınızı en küçük ayrıntısına kadar planlamanıza ve mobil cihazınızdaki kullanıcı dostu hatırlatıcılar sayesinde programa sadık kalmanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır.
Routinery, aşırı düşünmeyi ve zaman kaybetmeyi önlemek için görevler oluşturmanıza ve her birinin tam süresini ayarlamanıza olanak tanır. Sesli hatırlatıcılar ve görsel zamanlayıcılar, rutin işlerinizi takip etmenize ve dikkatinizin dağılmamasını sağlar. 🚶
Uygulama, başarı hissi veren ve devam etmenizi teşvik eden rozetlerle tutarlılığı ödüllendirir.
Gününüz planladığınız gibi gitmezse ne yaparsınız? Endişelenmenize gerek yok, Routinery ile görevleri yeniden düzenleyebilir ve öngörülemeyen durumlara uyum sağlayan güncel bir rutin oluşturabilirsiniz.
Uygulama, açmasanız bile arka planda çalışır, böylece hatırlatıcıları kaçırma ve rutininizi bozma konusunda endişelenmenize gerek kalmaz.
Routinery'nin en iyi özellikleri
- Günlük programlar ve rutinler oluşturmak için özelliklerle dolu
- Kötü rozetlerle tutarlılığı ödüllendirir
- Cesaret verici sesli hatırlatıcılar sunar
- Rutinlerdeki beklenmedik değişiklikleri ele almak için ayarlanabilir rutinler
- Zaman yönetimi ile zorlanan herkes için uygundur
Routinery sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar ara sıra donma yaşadığını bildirmiştir
- Birkaç kullanıcı senkronizasyon sorunları yaşadı
Routinery fiyatlandırması
- Ücretsiz (iki ücretsiz rutin kullanma imkanı sunar)
- Routinery Premium: 3,99 $/ay 18,99 $/altı ay 27,49 $/yıl
- 3,99 $/ay
- altı ay için 18,99 dolar
- 27,49 $/yıl
- 3,99 $/ay
- altı ay için 18,99 dolar
- 27,49 $/yıl
Routinery puanları ve yorumları
- Google Play: 4,6/5 (10.500+ yorum)
- App Store: 4,7/5 (8.000+ yorum)
5. AutoSilent – Bildirim yönetimi için en iyisi
DEHB ile en ufak bir rahatsızlık bile konsantrasyonunuzu tamamen bozabilir ve tekrar odaklanmak imkansız bir görev haline gelebilir. 💣
AutoSilent, DEHB'li kişilere özel olarak tasarlanmamış ve bir rutin oluşturmanıza veya verimliliğinizi artırmanıza yardımcı olamaz, ancak bu kullanışlı iOS uygulaması, odaklanmak için verdiğiniz mücadelede yararlı bir silah olabilir.
Telefonunuzun ne zaman çalacağını tahmin edemezsiniz, ancak AutoSilent ile sesin akışınızı kesintiye uğratmamasını sağlayabilirsiniz. Uygulama, belirlediğiniz dönemlerde telefonunuzu otomatik olarak sessize alır, böylece faaliyetlerinizi tamamlamanıza yardımcı olur ve dikkatinizin dağılma riskini en aza indirir. 📴
AutoSilent, telefonunuzu belirlenen saatlerde sessize almanın yanı sıra, konumunuzu algılayabilir (izin verirseniz) ve okulda, işte, sinemada veya kütüphanedeyken cihazınızı sessize alabilir.
AutoSilent, takviminizle senkronize olabilir ve toplantılar sırasında telefonunuzu otomatik olarak sessize alabilir.
AutoSilent'ın en iyi özellikleri
- Kullanımı kolay
- Takviminizle otomatik senkronizasyon
- Çeşitli durumlarda odaklanmanıza yardımcı olur
- Dikkat dağınıklığını en aza indirir
- Konumunuza göre cihazınızı sessize alabilir
AutoSilent sınırlamaları
- Uygulamayı devre dışı bırakmak istiyorsanız, etkinlikleri tek tek devre dışı bırakmanız gerekir
- Ücretsiz sürüm sınırlı özellikler sunar
AutoSilent fiyatlandırma
- aylık 1,99 dolar
AutoSilent puanları ve yorumları
- App Store: 3,9/5 (150+ yorum)
6. SimpleMind Pro – Görevleri görselleştirmek için en iyisi
Düşüncelerinizi ve fikirlerinizi odanın her yerine dağılmış kitap yığınları olarak düşünürseniz, SimpleMind Pro kitaplığınızı düzenlemenize ve düzenli ve kolay erişilebilir tutmanıza yardımcı olan bir kitaplık görevi görür. 📚
SimpleMind Pro, mükemmel görselleştirme seçenekleri sayesinde kafanızın içinde olup biten her şeyi düzenlemek için bir çerçeve sağlar. Fonksiyonel ve estetik zihin haritaları oluşturabilir ve düşünce akışınızı düzenleyerek yolunda ilerlemesini sağlayabilirsiniz. 🛤️
Uygulama tamamen özelleştirilebilir ve özel ihtiyaçlara göre ayarlanabilir. Sürükle ve bırak tasarımı ile yeniden düzenleme ve yeniden yapılandırma yapabilir, yapılacaklar listesine onay kutuları ekleyebilir, ilerleme çubukları ekleyebilir, konuları birbirine bağlayabilir ve dosya ekleyebilirsiniz.
Uygulamanın paylaşım seçenekleri, zihin haritalarınızı yazdırmanıza, PDF olarak paylaşmanıza, slayt gösterileri oluşturmanıza veya takviminize aktarmanıza olanak tanır.
SimpleMind Pro, Mac, Windows, iOS ve Android cihazlarda kullanılabilir. Platforma birden fazla cihazdan erişiyorsanız, otomatik senkronizasyon özelliği sizi mutlu edecektir.
SimpleMind Pro'nun en iyi özellikleri
- Kurulumu ve kullanımı kolay
- Görsel olarak çekici ve işlevsel zihin haritaları oluşturmak için özelleştirilebilir özelliklerle dolu
- Kolay zihin haritası paylaşımı ve dışa aktarma
- Birden fazla platformda çalışır ve sorunsuz senkronizasyon sağlar
SimpleMind Pro sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar mobil uygulamada hatalarla karşılaşmıştır
- Uygulama, Windows ve Mac'te biraz farklı görünür
SimpleMind Pro fiyatlandırması
- Android: 8,49 $
- iOS: 10,99 $
- Windows: Fiyat seçenekleri için web sitesini ziyaret edin
- Mac: Fiyat seçenekleri için web sitesini ziyaret edin
SimpleMind Pro puanları ve yorumları
- App Store: 4,7/5 (300'den fazla yorum)
- Google Play: 4,7/5 (20.000'den fazla yorum)
7. Dwellingright – Yapılacaklar listeleri oluşturmak için en iyisi
Bazen bazı şeyleri gözden kaçırmak insan doğasının bir parçasıdır. Ancak, DEHB'si olan kişiler bunu daha sık yapmaya meyillidir. Çöpü çıkarmayı unutmak ciddi sonuçlar doğurmayabilir, ancak arabanızı kaydettirmeyi veya evcil hayvanınızı beslemeyi unutmak o kadar zararsız değildir.
Dwellingright, bu tür senaryoları önlemek için mükemmel bir uygulamadır. Yakın ve uzak gelecekte tamamlamanız gereken her küçük (ve o kadar da küçük olmayan) işi ve görevi kopyalayabileceğiniz harici sabit sürücünüz görevi görür.
Görevleri ekleyin ve bağlamlarına göre kategorilere ayırın. Örneğin, seyahat, ev işleri veya doktor randevuları için yapılacaklar listeleri oluşturabilirsiniz.
AI yetenekleri sayesinde Dwellingright, yaklaşan görevleri bile tahmin edebilir ve rutinlerinizi organize etme ve önceden planlama konusunda profesyonel olmanıza yardımcı olabilir. 🦾
Ailenizle, oda arkadaşınızla veya partnerinizle mi yaşıyorsunuz? Dwellingright, onlarla bağlantıda kalmanızı ve yanlış anlaşılmaları ve iletişim sorunlarını önlemek için kimin ne yapacağını organize etmenizi sağlar.
Dwellingright'ın en iyi özellikleri
- Görevleri kategorilere ayırmanıza yardımcı olur
- Android ve iOS cihazlarda kullanılabilir
- AI tabanlı önerilerde bulunur
- Ev halkı üyeleriyle bağlantı kurmanıza ve görevleri birlikte yönetmenize olanak tanır
- Yapılacaklar listelerinize belge ve fotoğraf eklemenizi sağlar
- Abonelik gerektirmez
Dwellingright sınırlamaları
- Tüm konumlarda mevcut değildir
- Bazı kullanıcılar, uygulamanın abonelikten çıkmanın açık bir yolu olmadan çok fazla e-posta gönderdiğinden bahsetmektedir
Dwellingright fiyatlandırma
- Ücretsiz
Dwellingright puanları ve yorumları
- App Store: 4,7/5 (10+ yorum)
- Google Play: 3/5 (50+ yorum)
8. Brain Focus – Odaklanmak için en iyisi
Brain Focus, doğru zamanda doğru görevlere odaklanmakta ve önceliklerini belirlemekte zorlananlar için çığır açıcı bir mobil zaman yönetimi uygulamasıdır.
Uygulama, belirlenen süreler boyunca çalışıp aralarda mola vermeyi temel alan 52/17 ve Pomodoro gibi popüler tekniklere dayanmaktadır. Brain Focus ile her çalışma döneminin süresini ayarlayabilirsiniz.
Brain Focus'un kullanımı inanılmaz derecede kolaydır: iş oturumlarınızın ve molalarınızın süresini ayarlayın ve uygulamanın süreçlerinizi ve iş akışlarınızı iyileştirmenize yardımcı olmasına izin verin.
Belirli bir görevi tamamladığınızda, tahmini ve gerçek süreleri karşılaştırarak nerede olduğunuzu görebilirsiniz.
Dikkat dağınıklığı, DEHB'li birçok kişi için en büyük düşmanlardan biri olduğundan, bu uygulama iş oturumları sırasında Wi-Fi'yi devre dışı bırakmanıza ve zil sesini sessize almanıza olanak tanır. Bu, performansınızı artırabilir ve kesinti riskini en aza indirebilir.
Bir oturum yeni bitti, ancak devam etmeye hazır hissediyorsanız, ara vermeyi atlayabilir ve işi daha hızlı bitirebilirsiniz. 💨
Brain Focus'un en iyi özellikleri
- İş oturumlarının ve molaların süresini özelleştirmenize olanak tanır
- Wi-Fi'yi devre dışı bırakabilir ve cihazınızı sessize alabilir
- Belirli görevleri tamamlamak için gereken süreyi ölçmenizi sağlar
- Görevleri kategorilere ayırmanıza olanak tanır
Brain Focus sınırlamaları
- Kullanıcılar masaüstü sürümünün olmaması konusunda şikayetçi
- Birkaç kullanıcı, uygulamanın pili çok çabuk bitirdiğini belirtti
- Yalnızca Android cihazlarda kullanılabilir
Brain Focus fiyatlandırması
- Ücretsiz indirilebilir, uygulama içi satın alımlar içerir
Brain Focus puanları ve yorumları
- Google Play: 4,5/5 (14.500+ yorum)
9. Clear Todos – Görevleri kategorilere ayırmak için en iyisi
Birçok uygulama, gününüzü en iyi şekilde geçirmek için yapılacaklar listeleri oluşturmanıza olanak tanır. Ancak, verimliliğinizi artırmak amacıyla birçok uygulama geliştiricisi yanlış bir yol izleyerek uygulamaları gereksiz yere karmaşık hale getirir. 🪢
Amacına sadık, basit ve düzenli bir arayüze sahip, yapılacaklar listesi oluşturmaktan başka bir şey yapmayan bir uygulama arıyorsanız, Clear Todos'tan başka bir yere bakmayın! Görevler oluşturmanıza ve bunları farklı kategorilere ayırmanıza olanak tanıyarak maksimum düzeni sağlar ve kaosu önler.
Uygulamanın Bugün görünümü, gün için planlanan görevleri takip etmenizi sağlayan ve hiçbir şeyi kaçırmamanızı sağlayan yararlı bir hatırlatıcı görevi görür. 🎶
Bir görevi tamamladığınızda, onu listeden silebilir ve başarı ve tatmin duygusunun tadını çıkarabilirsiniz! ❎
Clear Todos'un en iyi özellikleri
- Dağınık olmayan arayüz
- ADHD'li kişiler için mükemmel basit özellikler
- Görevleri kategorilere ayırmanıza olanak tanır
- Günün görevlerini listeleyen gün görünümü
- Kişiselleştirme seçenekleri
Tüm sınırlamaları kaldırın
- Yalnızca iOS kullanıcıları tarafından kullanılabilir
Clear Todos fiyatlandırması
- Ücretsiz, ancak uygulama içi satın alımlar içerir
Todos puanlarını ve yorumlarını temizle
- App Store: 4,8/5 (300'den fazla yorum)
10. Productive—Habit Tracker – Alışkanlık izleme için en iyisi
Productive—Habit Tracker, ADHD için en iyi planlama uygulamalarından biridir ve olumlu bir rutin oluşturmanıza, buna bağlı kalmanıza ve öz disiplininizi geliştirmenize olanak tanır. Gece cilt bakımı gibi önemsiz aktivitelerden iş veya okul ile ilgili görevlere kadar gününüzün her bölümünü planlamanıza olanak tanır.
Her alışkanlık için notlar bırakarak ilerlemenizi takip edebilir ve hangi kısımlara daha fazla dikkat etmeniz gerektiğini görebilirsiniz.
Uygulama, hedefinize ulaşmak için çalışmaya devam etmenizi sağlamak amacıyla alışkanlık ipuçları ve motivasyon mesajları sunarak kişisel asistanınız gibi çalışır. Rekabetçi bir yapıya sahipseniz, dünya çapındaki diğer kullanıcılarla rekabet edebileceğiniz Challenges (Meydan Okumalar) seçeneğini beğeneceksiniz.
Productive—Habit Tracker tamamen özelleştirilebilir, her şeyin faaliyetleriniz etrafında döndüğü kişiselleştirilmiş bir dünya yaratmanıza olanak tanır.
Productive—Habit Tracker'ın en iyi özellikleri
- Sağlıklı alışkanlıklar edinmenize ve motivasyonunuzu korumanıza yardımcı olur
- İlerlemenizi izlemek için mükemmel analiz özellikleri sunar
- Android ve iOS cihazlarda kullanılabilir
- Diğer kullanıcılarla rekabet etmenizi sağlar
- Olağanüstü özelleştirme seçenekleriyle birlikte gelir
Productive—Habit Tracker sınırlamaları
- Gelişmiş özellikler yalnızca premium sürümde mevcuttur
- Bazı kullanıcılar, hatalarla karşılaştıklarını bahsetmiştir
Productive—Habit Tracker fiyatlandırması
- Ücretsiz, ancak uygulama içi satın alımlar içerir
Productive—Habit Tracker derecelendirmeleri ve yorumları
- Google Play: 4/5 (16.000'den fazla yorum)
- App Store: 4,6/5 (88.500+ yorum)
Bu günlük planlayıcı uygulamalarına göz atın!
ADHD Uygulamalarıyla Sürücü Koltuğuna Geri Dönün
ADHD uygulamaları, tehlikeli bir nehri geçmenize ve Verimlilik ve Organizasyon diyarına güvenle ulaşmanıza yardımcı olan köprüler gibidir. 🌉
Bu harika araçlar, günlerinizi değiştirmenize, programınızı kolaylıkla düzenlemenize ve planlama ustası olmanıza yardımcı olacak özelliklerle doludur. 😎