2025'in Mac için En İyi 10 Yapılacaklar Listesi Uygulaması

Verimliliğinizi en üst düzeyde tutacak mükemmel görev yönetimi uygulamasını mı arıyorsunuz? Artık aramanıza gerek yok. İş hızınızı artıracak ve hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olacak en iyi 10 Mac için yapılacaklar listesi uygulamasını bir liste halinde derledik.

En iyi seçimlerimizi inceleyin ve görevlerinizi bir profesyonel gibi tamamlamaya başlayın — artık kaçırılan son tarihler veya sayısız yapışkan notlar yok, sadece saf verimlilik mutluluğu var. Mac için en iyi yapılacaklar listesi uygulamalarına dalalım!

Mac için en iyi yapılacaklar listesi uygulamasını seçerken nelere dikkat etmelisiniz?

MacBook'unuzda kullanmak için mükemmel yapılacaklar listesi uygulamasını seçerken, dikkate almanız gereken birkaç önemli husus vardır. Son kararınızı vermeden önce, şu anahtar özellik ve işlevlere dikkat edin:

İşbirliği Özellikleri: İş için, görev paylaşımı, yorum yapma ve görev devretme özelliklerine sahip yapılacaklar listesi uygulamalarını keşfedin ve takım üyelerinin ilerlemesini izleyin. Kişisel görevler için bile, bu tür İş için, görev paylaşımı, yorum yapma ve görev devretme özelliklerine sahip yapılacaklar listesi uygulamalarını keşfedin ve takım üyelerinin ilerlemesini izleyin. Kişisel görevler için bile, bu tür işbirliği özelliklerine sahip uygulamalar , notları ve yapılacakları aileniz ve arkadaşlarınızla paylaşmanıza olanak tanır.

Üçüncü taraf entegrasyonlar : İş akışlarınızı iyileştirmek ve verimliliği artırmak için, Mac'inizde halihazırda kullandığınız diğer araçlarla (takvimler, e-postalar, Slack gibi çalışma alanları ve görev yönetimi) entegre olan bir yapılacaklar listesi yazılımı tam da ihtiyacınız olan şeydir.

Çoklu cihaz uyumluluğu : Birden fazla cihazda çalışıyorsanız, yalnızca Mac'inizle değil, iPad, Apple Watch, iPhone ve daha fazlası dahil tüm Apple cihazlarınızla uyumlu bir yapılacaklar listesi platformu tercih etmenizi öneririz. Bu seçim, yapılacaklar listesi uygulamasında görevler oluşturmak için görevlerinize veya notlarınıza istediğiniz zaman, en rahat olduğunuz yerden erişmenizi sağlar.

Kolay gezinilebilir kullanıcı arayüzü : Mac'iniz için hangi yapılacaklar listesi uygulamasını seçerseniz seçin, temiz ve basit bir arayüze sahip olmalıdır. Bu basitlik, uygulamayı anlamak için çok fazla zaman harcamamanızı ve görevleri oluşturmak veya yönetmek için çok az zaman kalmamasını sağlar.

Özelleştirme yetenekleri: Mac'inizde kullanacağınız yapılacaklar listesi çözümünü belirlerken, etiketlerden son tarihlere, hatırlatıcılara ve bildirimlere kadar esnek özelleştirme seçenekleri vazgeçilmezdir. Bu özellikler, uygulamayı özel ihtiyaçlarınıza göre kişiselleştirmenize ve en yüksek değeri elde etmenize yardımcı olur.

Mac için En İyi 10 Yapılacaklar Listesi

Bir yapılacaklar listesi uygulaması, düzenli kalmanıza ve görevlerinizi takip etmenize yardımcı olur. Kişisel veya iş ihtiyaçlarınıza en uygun olanı seçmenize yardımcı olmak için, Mac için en iyi 10 yapılacaklar listesi uygulamasını burada bulabilirsiniz.

ClickUp Docs, zengin biçimlendirme ve eğik çizgi komutlarıyla daha verimli bir şekilde çalışmanızı sağlar

ClickUp, en gelişmiş verimlilik paketidir. Görev yönetimi, projeler, belgeler ve hedefler için geniş bir yelpazede özelleştirilebilir özellikleri, onu ideal bir yapılacaklar listesi uygulaması (ve dijital planlayıcı ) haline getirir. Uygulama ayrıca kullanıcı dostu bir arayüze ve binlerce diğer verimlilik çözümüyle sorunsuz entegrasyona sahiptir.

Böylece, bireyler verimliliklerini artırmak ve takımlar proje yönetimi KPI'larını yakalamak (ve aşmak) için ClickUp, Mac için en iyi yapılacaklar listesi uygulamasıdır (eğer kendimiz söylemek gerekirse).

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp sınırlamaları

Bazıları için öğrenme eğrisi

Bildirim ayarları üzerinde sınırlı kontrol

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz (ücretsiz sürüm)

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp müşteri değerlendirmeleri

G2 : 4,7/5 (6.700+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.600'den fazla yorum)

2. GoodTask

GoodTask aracılığıyla

GoodTask, Apple'ın hatırlatıcı ve takvimlerine dayanan sezgisel bir görev uygulamasıdır. Basit yapılacaklar için bir kontrol listesi uygulaması ve karmaşık projeler için bir görev yönetimi yazılımı olarak işlev görür.

GoodTask, Mac kullanıcıları için harika bir uygulama olmakla birlikte, Apple ekosistemindeki diğer cihazlarla kolayca senkronizasyon sağlayarak, nerede olursanız olun kontrol listelerini görüntülemenizi sağlar.

GoodTask'ın en iyi özellikleri

Harika kullanıcı arayüzü

Hızlı eylemler ve metin parçacıkları

Günlük, haftalık ve aylık program görünümü

Akıllı listeler

Uygulamanızın görünümünü özelleştirmek için tema oluşturucu

GoodTask sınırlamaları

Uygulama çökmelerine yatkın web uygulaması

Yeni iOS güncellemeleri bazen performans sorunlarına yol açabilir

Bu listedeki diğer proje yönetimi uygulamaları gibi özelliklere sahip değildir

GoodTask fiyatlandırması

39,99 $

GoodTask müşteri değerlendirmeleri

G2 : Kullanılamıyor

Capterra: Kullanılamıyor

3. Things 3

Cultured Code aracılığıyla

Cultured Code tarafından geliştirilen Things 3, günlük planlama, proje yönetimi ve ilerleme izleme için önde gelen bir görev yöneticisidir. Eşsiz tasarımı ve kusursuz kullanıcı arayüzü, onu kullanıcıların favorisi haline getirmiş ve iki kez Apple Tasarım Ödülü'nü kazanmasını sağlamıştır.

Apple cihazları için niş bir uygulama olan Things 3, Slack gibi çalışma alanlarıyla entegre olarak ve proje paylaşımını mümkün kılarak kullanıcılarının hayatını kolaylaştırır.

Things 3'ün en iyi özellikleri

Görev ve toplantı hatırlatıcıları için takvim etkinlikleri ve görünümleri

Tek seferlik uygulama satın alma/ödeme (sonsuza kadar)

Estetik tasarım

Yaklaşan liste – haftanızı önceden planlamak için

Görev gruplama için etiketler

Kontrol listeleri

Things 3 sınırlamaları

Ücretsiz sürüm yok

Web uygulaması arayüzü yok

İşbirliği özellikleri yoktur

Things 3 fiyatlandırması:

Mac için : 49,99 $

Apple Watch ve iPhone için : 9,99 $

iPad için : 19,99 $

Komple set: 80 $

Things 3 müşteri değerlendirmeleri

G2 : 4,4/5 (20'den fazla yorum)

Capterra: 4,9/5 (130'dan fazla yorum)

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4. Todoist

Todoist ile görevlerinizi ve yapılacaklar listenizi yönetin

En popüler yapılacaklar listesi uygulamaları ve görev yöneticilerinden biri olan Todoist, görevleri alt görevlere bölmenize ve uygun gördüğünüz şekilde önceliklendirmenize olanak tanır. Todoist, yaşam planlama ve aile ve arkadaşlarla işbirliği aracı olarak kendini kanıtlamış olsa da, resmi görevlerini daha iyi yönetmek isteyen takımlar için bir iş planı da sunar.

Uygulamanın basit kullanıcı arayüzü ve gösterge panelleri, Mac kullanıcılarının görevleri hızlıca düzenlemesini, ilerlemeyi değerlendirmesini, sorumluluklarını yerine getirmesini ve her gün daha fazlasını başarmasını kolaylaştırır.

Todoist'in en iyi özellikleri

Özelleştirilebilir listeler

Proje şablonları

Hatırlatıcılar

Entegrasyonlar

Görünümleri filtreleyin

Alt görevler

Todoist sınırlamaları

Temel işbirliği özellikleri; gelişmiş veya karmaşık proje yönetimi için ideal değildir

Yalnızca internet bağlantısıyla kullanılabilir; çevrimdışı kullanılamaz

Todoist fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro : Kullanıcı başına aylık 4 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 6 $

Todoist müşteri değerlendirmeleri

G2 : 4,4/5 (750 yorum)

Capterra: 4,6/5 (2200+ yorum)

5. OmniFocus

Omni Group aracılığıyla

The Omni Group'un OmniFocus uygulaması, birden fazla görev ve projeyle kolayca boğulabilen yoğun profesyoneller için tasarlanmıştır. Her gün karmaşık görevlerle uğraşmak zorundaysanız, Mac'inizde yapılacaklar listesi uygulaması olarak OmniFocus'u kullanmayı düşünmelisiniz.

Bu yazılım, Apple Watch, iPhone ve diğer Apple cihazlarında yapılacaklar listelerinize kolayca erişebilmenizi sağlayarak en önemli görevlerinizi rahat ve esnek bir şekilde tamamlamanızı sağlar. Todoist gibi bu listedeki diğer bazı araçların aksine, Omnifocus çevrimdışı erişim imkanı sunar.

OmniFocus'un en iyi özellikleri

Birden fazla Apple cihazınız arasında gerçek zamanlı senkronizasyon

Toplu düzenleme

Siri uyumluluğu

Paylaşım menüsü – cihazınızdaki herhangi bir uygulamadan eylem öğelerini içe aktarmak için

OmniFocus sınırlamaları

Ücretsiz plan yok

OmniFocus fiyatlandırması

Web için : 4,99 $/ay

Pro : 9,99 $/ay

V3 Standart Lisans : 49,99 $ – geleneksel tek seferlik ödeme

V3 Pro Lisansı: 99,99 $ – geleneksel tek seferlik ödeme

OmniFocus müşteri değerlendirmeleri

G2 : 4,6/5 (50+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (70+ yorum)

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6. 2Do

Via 2Do

Kişisel kullanım için özel olarak tasarlanan 2Do, görevlerinizi planlamanıza ve ayrıntılı izleme için küçük adımlara bölmenize olanak tanır. Uygulamanın Mac sürümü, her zaman ve her yerden erişebileceğiniz eksiksiz bir görev düzenleyicidir.

2Do ile görevler oluşturabilir ve bunların durumunu (planlanmış, ilerleme aşamasında veya tamamlandı) uygun şekilde güncelleyebilirsiniz. 2Do ayrıca görevleri etiketleyerek ilgili kategorilere veya benzerliklere göre düzenlemenizi sağlar.

2Do'nun en iyi özellikleri

Dropbox, CalDAV ve Toodledo gibi araçlarla bulut senkronizasyonu

İlgili projeler ve görevler için renk kodlu listeler

Tamamlanmamış görevler için sesli veya metin bildirim uyarıları

Toplu düzenleme

Otomatik yedekleme

Gelişmiş arama özellikleri

Akıllı listeler

2Do sınırlamaları

Takvim senkronizasyonu yok

Zayıf işbirliği özellikleri

Android cihazlarla uyumsuz

2Do fiyatlandırma

2Do iOS : 14,99 $

2Do Mac: 49,99 $

2Do müşteri değerlendirmeleri

G2: 3,5/5 (2 yorum)

Capterra: Kullanılamıyor

7. TaskPaper3

TaskPaper aracılığıyla

2016 yılında kurulan TaskPaper, Mac için en eski yapılacaklar listesi uygulamalarından biridir. En son sürümü TaskPaper3, orijinal uygulamanın düz metin biçimini korurken modern bir dokunuş katmıştır.

Aracın basit düz metin biçimi, gelişmiş proje yönetimi uygulamalarını dikkat dağıtıcı veya kafa karıştırıcı bulan kullanıcılar için de idealdir. TaskPaper3, Mac'inizin hatırlatıcı sistemiyle sorunsuz bir şekilde entegre olur, böylece yapılacaklar listenizdeki hiçbir şeyi kaçırmazsınız.

TaskPaper3'ün en iyi özellikleri

Tarihe göre görev planlama

Listeleri düzenlemek için sürükle ve bırak özelliği

Dikkat dağıtıcı unsurlar içermeyen arayüz

Hatırlatıcılar uygulamasıyla dışa/içe aktarın

Koyu mod

TaskPaper sınırlamaları

Grafikleri ve görsel olarak çekici kullanıcı arayüzlerini seviyorsanız, TaskPaper size göre değil

Ücretsiz plan yok

TaskPaper fiyatlandırması

28,99 $

TaskPaper müşteri değerlendirmeleri

G2 : Kullanılamıyor

Capterra: Kullanılamıyor

8. Herhangi biri. Yapılacak

Any.do, bireyler ve takımlar için basit bir yapılacaklar listesi çözümüdür . Kullanıcıların projelerde gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmalarını, görevleri yönetmelerini ve iş süreçlerini izlemelerini sağlar.

Any. do'nun en iyi özellikleri

Renkli etiketler

Gerçek zamanlı sohbet

Slack, Microsoft Teams, WhatsApp ve daha fazlası gibi üçüncü taraf araçlarla entegrasyonlar

Takvim ve hatırlatıcılar

farklı projeler ve kullanım durumları için 100'den fazla şablon

Çoklu cihaz senkronizasyonu

Günlük planlayıcı

Herhangi bir sınırlama yok

Gelişmiş proje yönetimi için uygun değildir

Sadece birkaç özellik sunar

Any. do fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium : Kullanıcı başına aylık 3 ABD doları

Takımlar: Kullanıcı başına aylık 5 $

Any. do müşteri değerlendirmeleri

G2 : 4. 1/5 (190+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (160+ yorum)

9. Microsoft To-do

Microsoft aracılığıyla

MacBook'larla uyumlu yapılacaklar uygulamaları arasında Microsoft To-do en sağlam seçeneklerden biridir. To-do'nun görev planlama işlevlerini Outlook, PowerPoint, OneDrive ve daha fazlası gibi hub içindeki diğer verimlilik araçlarıyla birleştirebilen Microsoft 365 ileri düzey kullanıcıları için özellikle değerlidir.

Microsoft To-do'nun en iyi özellikleri

Günlük veya haftalık görev planlaması için akıllı ve kişiselleştirilmiş öneriler

Arkadaşlarınız, aileniz ve iş arkadaşlarınızla işbirliği yapmak için davet ve paylaşım özellikleri

Diğer Microsoft 365 araçlarıyla sorunsuz entegrasyon

Microsoft To-do sınırlamaları

Birkaç özellik

Sınırlı görev önceliklendirme yetenekleri

Kafa karıştırıcı kullanıcı arayüzü

Kullanmak için Microsoft hesabı gerekir

Raporlama özelliği yok

Microsoft To-do fiyatlandırması

Ücretsiz

Microsoft To-do müşteri değerlendirmeleri

G2 : 4,4/5 (50'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (2700+ yorum)

10. Tick Tick

Tick Tick aracılığıyla

Tick Tick, yapılacaklar listelerini, kontrol listelerini ve görevleri yönetmek için 3'ü 1 arada bir uygulamadır. Kişisel ve iş hayatınızı düzenlemenize, görevler için son tarihler ve hatırlatıcılar ayarlamanıza ve diğer kişilerle sorunsuz bir şekilde işbirliği yapmanıza olanak tanır.

Fikirleri kaydetmek ve günlük etkinlikleri planlamak için 30'dan fazla özelliğe sahip Tick Tick, Mac kullanıcıları için dikkate değer bir yapılacaklar listesi uygulamasıdır.

Tick Tick'in en iyi özellikleri

Esnek takvim görünümleri

Sesli giriş

E-postaları kolayca görevlere dönüştürün

İlgili son teslim tarihlerini kaçırmamak için birden fazla hatırlatıcı

Takvim uygulamalarıyla sorunsuz senkronizasyon

Görevleri zamana, başlığa, etikete, önceliğe veya oluşturduğunuz özel bir filtreye göre sıralayın

Tick Tick sınırlamaları

Bağlı Google Takvim hesabından görevleri doğrudan düzenleyememe, tamamlayamama veya silememe

Ücretsiz sürüm çok sınırlıdır

Tick Tick fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium: 27,99 $/yıl

Tick Tick müşteri değerlendirmeleri

G2 : 4,5/5 (80+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (90+ yorum)

ClickUp: Mac için 1 numaralı yapılacaklar listesi uygulaması

Mac'te görevlerinizi yönetmek, mevcut çok sayıda yapılacaklar listesi uygulaması sayesinde hiç bu kadar kolay olmamıştı. Bu listedeki diğer tüm uygulamalar benzersiz özellikler ve avantajlar sunsa da, ClickUp Mac App Store'daki en iyi yapılacaklar listesi uygulamasıdır.

Kapsamlı ve sezgisel özellikleriyle ClickUp, görevlerinizi yönetmeyi çocuk oyuncağına çevirir. ClickUp'ın öne çıkan özelliklerinden biri esnekliğidir. Diğer birçok yapılacaklar listesi uygulamasının aksine, ClickUp, iş akışınızı özel ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmenize olanak tanıyan hepsi bir arada bir proje yönetimi yazılımıdır.

ClickUp'ı bugün indirin ve deneyin!