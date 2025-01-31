2025'in Mac için En İyi 10 Yapılacaklar Listesi Uygulaması

Verimliliğinizi en üst düzeyde tutacak mükemmel görev yönetimi uygulamasını mı arıyorsunuz? Artık aramanıza gerek yok. İş hızınızı artıracak ve hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olacak en iyi 10 Mac için yapılacaklar listesi uygulamasını bir liste halinde derledik.
En iyi seçimlerimizi inceleyin ve görevlerinizi bir profesyonel gibi tamamlamaya başlayın — artık kaçırılan son tarihler veya sayısız yapışkan notlar yok, sadece saf verimlilik mutluluğu var. Mac için en iyi yapılacaklar listesi uygulamalarına dalalım!
Mac için en iyi yapılacaklar listesi uygulamasını seçerken nelere dikkat etmelisiniz?
MacBook'unuzda kullanmak için mükemmel yapılacaklar listesi uygulamasını seçerken, dikkate almanız gereken birkaç önemli husus vardır. Son kararınızı vermeden önce, şu anahtar özellik ve işlevlere dikkat edin:
- İşbirliği Özellikleri: İş için, görev paylaşımı, yorum yapma ve görev devretme özelliklerine sahip yapılacaklar listesi uygulamalarını keşfedin ve takım üyelerinin ilerlemesini izleyin. Kişisel görevler için bile, bu tür işbirliği özelliklerine sahip uygulamalar, notları ve yapılacakları aileniz ve arkadaşlarınızla paylaşmanıza olanak tanır.
- Üçüncü taraf entegrasyonlar: İş akışlarınızı iyileştirmek ve verimliliği artırmak için, Mac'inizde halihazırda kullandığınız diğer araçlarla (takvimler, e-postalar, Slack gibi çalışma alanları ve görev yönetimi) entegre olan bir yapılacaklar listesi yazılımı tam da ihtiyacınız olan şeydir.
- Çoklu cihaz uyumluluğu: Birden fazla cihazda çalışıyorsanız, yalnızca Mac'inizle değil, iPad, Apple Watch, iPhone ve daha fazlası dahil tüm Apple cihazlarınızla uyumlu bir yapılacaklar listesi platformu tercih etmenizi öneririz. Bu seçim, yapılacaklar listesi uygulamasında görevler oluşturmak için görevlerinize veya notlarınıza istediğiniz zaman, en rahat olduğunuz yerden erişmenizi sağlar.
- Kolay gezinilebilir kullanıcı arayüzü: Mac'iniz için hangi yapılacaklar listesi uygulamasını seçerseniz seçin, temiz ve basit bir arayüze sahip olmalıdır. Bu basitlik, uygulamayı anlamak için çok fazla zaman harcamamanızı ve görevleri oluşturmak veya yönetmek için çok az zaman kalmamasını sağlar.
- Özelleştirme yetenekleri: Mac'inizde kullanacağınız yapılacaklar listesi çözümünü belirlerken, etiketlerden son tarihlere, hatırlatıcılara ve bildirimlere kadar esnek özelleştirme seçenekleri vazgeçilmezdir. Bu özellikler, uygulamayı özel ihtiyaçlarınıza göre kişiselleştirmenize ve en yüksek değeri elde etmenize yardımcı olur.
Mac için En İyi 10 Yapılacaklar Listesi
Bir yapılacaklar listesi uygulaması, düzenli kalmanıza ve görevlerinizi takip etmenize yardımcı olur. Kişisel veya iş ihtiyaçlarınıza en uygun olanı seçmenize yardımcı olmak için, Mac için en iyi 10 yapılacaklar listesi uygulamasını burada bulabilirsiniz.
1. ClickUp
ClickUp, en gelişmiş verimlilik paketidir. Görev yönetimi, projeler, belgeler ve hedefler için geniş bir yelpazede özelleştirilebilir özellikleri, onu ideal bir yapılacaklar listesi uygulaması (ve dijital planlayıcı ) haline getirir. Uygulama ayrıca kullanıcı dostu bir arayüze ve binlerce diğer verimlilik çözümüyle sorunsuz entegrasyona sahiptir.
Böylece, bireyler verimliliklerini artırmak ve takımlar proje yönetimi KPI'larını yakalamak (ve aşmak) için ClickUp, Mac için en iyi yapılacaklar listesi uygulamasıdır (eğer kendimiz söylemek gerekirse).
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- Özelleştirilebilir görevler: ClickUp, görevleri kolayca oluşturmanıza, atamanıza, izlemenize ve yönetmenize olanak tanır. Bu özellik sayesinde, büyük ve karmaşık projeleri alt görevlere bölerek basitleştirebilirsiniz. Görev yönetimini daha da kolaylaştırmak için ClickUp, son teslim tarihi hatırlatıcıları ayarlamanıza, liste öğelerini yeniden planlamanıza ve gerektiğinde görevleri başkalarına atamanıza olanak tanır.
- Alanlar, klasörler ve listeler: Kolay izleme için ClickUp, görevlerin listeler halinde düzenlendiği, listelerin klasörlere kategorize edildiği ve klasörlerin çalışma alanlarına kaydedildiği bir proje hiyerarşi yapısı sağlar.
- Şablonlar: Proje taslaklarından eylem öğelerine, basit yapılacaklar listelerine, kontrol listelerine ve daha fazlasına kadar farklı kişisel ve iş kullanım durumları için ClickUp'ın önceden hazırlanmış ve özelleştirilebilir şablonlarını kullanarak zaman ve enerji tasarrufu sağlayın.
- Mac için zaman takibi: ClickUp, bireylerin görevlere harcadıkları süreyi hesaplamalarına ve zaman tahminleri belirlemelerine olanak tanıyan bir zaman yönetimi özelliği sunarak gelecekteki planlamaların doğruluğunu artırır ve zaman tüketimini önemli ölçüde azaltır.
- Notlar: ClickUp ile dünyanın her yerinden, istediğiniz zaman notlar alın ve projeleri belgelendirin. Not defteri fonksiyonu, önemli görevleri unutmamanız için hareket halindeyken yapılacaklar listenizi doldurmanıza yardımcı olur.
- Yüklü ücretsiz sürüm: ClickUp'ın ücretsiz sürümü, diğer yapılacaklar listesi uygulamalarında bulamayacağınız diğer görev yönetimi ve proje yönetimi özellikleriyle doludur.
ClickUp sınırlamaları
- Bazıları için öğrenme eğrisi
- Bildirim ayarları üzerinde sınırlı kontrol
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz (ücretsiz sürüm)
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları
- Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin
ClickUp müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,7/5 (6.700+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3.600'den fazla yorum)
2. GoodTask
GoodTask, Apple'ın hatırlatıcı ve takvimlerine dayanan sezgisel bir görev uygulamasıdır. Basit yapılacaklar için bir kontrol listesi uygulaması ve karmaşık projeler için bir görev yönetimi yazılımı olarak işlev görür.
GoodTask, Mac kullanıcıları için harika bir uygulama olmakla birlikte, Apple ekosistemindeki diğer cihazlarla kolayca senkronizasyon sağlayarak, nerede olursanız olun kontrol listelerini görüntülemenizi sağlar.
GoodTask'ın en iyi özellikleri
- Harika kullanıcı arayüzü
- Hızlı eylemler ve metin parçacıkları
- Günlük, haftalık ve aylık program görünümü
- Akıllı listeler
- Uygulamanızın görünümünü özelleştirmek için tema oluşturucu
GoodTask sınırlamaları
- Uygulama çökmelerine yatkın web uygulaması
- Yeni iOS güncellemeleri bazen performans sorunlarına yol açabilir
- Bu listedeki diğer proje yönetimi uygulamaları gibi özelliklere sahip değildir
GoodTask fiyatlandırması
- 39,99 $
GoodTask müşteri değerlendirmeleri
- G2: Kullanılamıyor
- Capterra: Kullanılamıyor
3. Things 3
Cultured Code tarafından geliştirilen Things 3, günlük planlama, proje yönetimi ve ilerleme izleme için önde gelen bir görev yöneticisidir. Eşsiz tasarımı ve kusursuz kullanıcı arayüzü, onu kullanıcıların favorisi haline getirmiş ve iki kez Apple Tasarım Ödülü'nü kazanmasını sağlamıştır.
Apple cihazları için niş bir uygulama olan Things 3, Slack gibi çalışma alanlarıyla entegre olarak ve proje paylaşımını mümkün kılarak kullanıcılarının hayatını kolaylaştırır.
Things 3'ün en iyi özellikleri
- Görev ve toplantı hatırlatıcıları için takvim etkinlikleri ve görünümleri
- Tek seferlik uygulama satın alma/ödeme (sonsuza kadar)
- Estetik tasarım
- Yaklaşan liste – haftanızı önceden planlamak için
- Görev gruplama için etiketler
- Kontrol listeleri
Things 3 sınırlamaları
- Ücretsiz sürüm yok
- Web uygulaması arayüzü yok
- İşbirliği özellikleri yoktur
Things 3 fiyatlandırması:
- Mac için: 49,99 $
- Apple Watch ve iPhone için: 9,99 $
- iPad için: 19,99 $
- Komple set: 80 $
Things 3 müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,4/5 (20'den fazla yorum)
- Capterra: 4,9/5 (130'dan fazla yorum)
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4. Todoist
En popüler yapılacaklar listesi uygulamaları ve görev yöneticilerinden biri olan Todoist, görevleri alt görevlere bölmenize ve uygun gördüğünüz şekilde önceliklendirmenize olanak tanır. Todoist, yaşam planlama ve aile ve arkadaşlarla işbirliği aracı olarak kendini kanıtlamış olsa da, resmi görevlerini daha iyi yönetmek isteyen takımlar için bir iş planı da sunar.
Uygulamanın basit kullanıcı arayüzü ve gösterge panelleri, Mac kullanıcılarının görevleri hızlıca düzenlemesini, ilerlemeyi değerlendirmesini, sorumluluklarını yerine getirmesini ve her gün daha fazlasını başarmasını kolaylaştırır.
Todoist'in en iyi özellikleri
- Özelleştirilebilir listeler
- Proje şablonları
- Hatırlatıcılar
- Entegrasyonlar
- Görünümleri filtreleyin
- Alt görevler
Todoist sınırlamaları
- Temel işbirliği özellikleri; gelişmiş veya karmaşık proje yönetimi için ideal değildir
- Yalnızca internet bağlantısıyla kullanılabilir; çevrimdışı kullanılamaz
Todoist fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Pro: Kullanıcı başına aylık 4 ABD doları
- İş: Kullanıcı başına aylık 6 $
Todoist müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,4/5 (750 yorum)
- Capterra: 4,6/5 (2200+ yorum)
5. OmniFocus
The Omni Group'un OmniFocus uygulaması, birden fazla görev ve projeyle kolayca boğulabilen yoğun profesyoneller için tasarlanmıştır. Her gün karmaşık görevlerle uğraşmak zorundaysanız, Mac'inizde yapılacaklar listesi uygulaması olarak OmniFocus'u kullanmayı düşünmelisiniz.
Bu yazılım, Apple Watch, iPhone ve diğer Apple cihazlarında yapılacaklar listelerinize kolayca erişebilmenizi sağlayarak en önemli görevlerinizi rahat ve esnek bir şekilde tamamlamanızı sağlar. Todoist gibi bu listedeki diğer bazı araçların aksine, Omnifocus çevrimdışı erişim imkanı sunar.
OmniFocus'un en iyi özellikleri
- Birden fazla Apple cihazınız arasında gerçek zamanlı senkronizasyon
- Toplu düzenleme
- Siri uyumluluğu
- Paylaşım menüsü – cihazınızdaki herhangi bir uygulamadan eylem öğelerini içe aktarmak için
OmniFocus sınırlamaları
- Ücretsiz plan yok
OmniFocus fiyatlandırması
- Web için: 4,99 $/ay
- Pro: 9,99 $/ay
- V3 Standart Lisans: 49,99 $ – geleneksel tek seferlik ödeme
- V3 Pro Lisansı: 99,99 $ – geleneksel tek seferlik ödeme
OmniFocus müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,6/5 (50+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (70+ yorum)
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6. 2Do
Kişisel kullanım için özel olarak tasarlanan 2Do, görevlerinizi planlamanıza ve ayrıntılı izleme için küçük adımlara bölmenize olanak tanır. Uygulamanın Mac sürümü, her zaman ve her yerden erişebileceğiniz eksiksiz bir görev düzenleyicidir.
2Do ile görevler oluşturabilir ve bunların durumunu (planlanmış, ilerleme aşamasında veya tamamlandı) uygun şekilde güncelleyebilirsiniz. 2Do ayrıca görevleri etiketleyerek ilgili kategorilere veya benzerliklere göre düzenlemenizi sağlar.
2Do'nun en iyi özellikleri
- Dropbox, CalDAV ve Toodledo gibi araçlarla bulut senkronizasyonu
- İlgili projeler ve görevler için renk kodlu listeler
- Tamamlanmamış görevler için sesli veya metin bildirim uyarıları
- Toplu düzenleme
- Otomatik yedekleme
- Gelişmiş arama özellikleri
- Akıllı listeler
2Do sınırlamaları
- Takvim senkronizasyonu yok
- Zayıf işbirliği özellikleri
- Android cihazlarla uyumsuz
2Do fiyatlandırma
- 2Do iOS: 14,99 $
- 2Do Mac: 49,99 $
2Do müşteri değerlendirmeleri
- G2: 3,5/5 (2 yorum)
- Capterra: Kullanılamıyor
7. TaskPaper3
2016 yılında kurulan TaskPaper, Mac için en eski yapılacaklar listesi uygulamalarından biridir. En son sürümü TaskPaper3, orijinal uygulamanın düz metin biçimini korurken modern bir dokunuş katmıştır.
Aracın basit düz metin biçimi, gelişmiş proje yönetimi uygulamalarını dikkat dağıtıcı veya kafa karıştırıcı bulan kullanıcılar için de idealdir. TaskPaper3, Mac'inizin hatırlatıcı sistemiyle sorunsuz bir şekilde entegre olur, böylece yapılacaklar listenizdeki hiçbir şeyi kaçırmazsınız.
TaskPaper3'ün en iyi özellikleri
- Tarihe göre görev planlama
- Listeleri düzenlemek için sürükle ve bırak özelliği
- Dikkat dağıtıcı unsurlar içermeyen arayüz
- Hatırlatıcılar uygulamasıyla dışa/içe aktarın
- Koyu mod
TaskPaper sınırlamaları
- Grafikleri ve görsel olarak çekici kullanıcı arayüzlerini seviyorsanız, TaskPaper size göre değil
- Ücretsiz plan yok
TaskPaper fiyatlandırması
- 28,99 $
TaskPaper müşteri değerlendirmeleri
- G2: Kullanılamıyor
- Capterra: Kullanılamıyor
8. Herhangi biri. Yapılacak
Any.do, bireyler ve takımlar için basit bir yapılacaklar listesi çözümüdür . Kullanıcıların projelerde gerçek zamanlı olarak işbirliği yapmalarını, görevleri yönetmelerini ve iş süreçlerini izlemelerini sağlar.
Any. do'nun en iyi özellikleri
- Renkli etiketler
- Gerçek zamanlı sohbet
- Slack, Microsoft Teams, WhatsApp ve daha fazlası gibi üçüncü taraf araçlarla entegrasyonlar
- Takvim ve hatırlatıcılar
- farklı projeler ve kullanım durumları için 100'den fazla şablon
- Çoklu cihaz senkronizasyonu
- Günlük planlayıcı
Herhangi bir sınırlama yok
- Gelişmiş proje yönetimi için uygun değildir
- Sadece birkaç özellik sunar
Any. do fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Premium: Kullanıcı başına aylık 3 ABD doları
- Takımlar: Kullanıcı başına aylık 5 $
Any. do müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4. 1/5 (190+ yorum)
- Capterra: 4,4/5 (160+ yorum)
9. Microsoft To-do
MacBook'larla uyumlu yapılacaklar uygulamaları arasında Microsoft To-do en sağlam seçeneklerden biridir. To-do'nun görev planlama işlevlerini Outlook, PowerPoint, OneDrive ve daha fazlası gibi hub içindeki diğer verimlilik araçlarıyla birleştirebilen Microsoft 365 ileri düzey kullanıcıları için özellikle değerlidir.
Microsoft To-do'nun en iyi özellikleri
- Günlük veya haftalık görev planlaması için akıllı ve kişiselleştirilmiş öneriler
- Arkadaşlarınız, aileniz ve iş arkadaşlarınızla işbirliği yapmak için davet ve paylaşım özellikleri
- Diğer Microsoft 365 araçlarıyla sorunsuz entegrasyon
Microsoft To-do sınırlamaları
- Birkaç özellik
- Sınırlı görev önceliklendirme yetenekleri
- Kafa karıştırıcı kullanıcı arayüzü
- Kullanmak için Microsoft hesabı gerekir
- Raporlama özelliği yok
Microsoft To-do fiyatlandırması
- Ücretsiz
Microsoft To-do müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,4/5 (50'den fazla yorum)
- Capterra: 4,6/5 (2700+ yorum)
10. Tick Tick
Tick Tick, yapılacaklar listelerini, kontrol listelerini ve görevleri yönetmek için 3'ü 1 arada bir uygulamadır. Kişisel ve iş hayatınızı düzenlemenize, görevler için son tarihler ve hatırlatıcılar ayarlamanıza ve diğer kişilerle sorunsuz bir şekilde işbirliği yapmanıza olanak tanır.
Fikirleri kaydetmek ve günlük etkinlikleri planlamak için 30'dan fazla özelliğe sahip Tick Tick, Mac kullanıcıları için dikkate değer bir yapılacaklar listesi uygulamasıdır.
Tick Tick'in en iyi özellikleri
- Esnek takvim görünümleri
- Sesli giriş
- E-postaları kolayca görevlere dönüştürün
- İlgili son teslim tarihlerini kaçırmamak için birden fazla hatırlatıcı
- Takvim uygulamalarıyla sorunsuz senkronizasyon
- Görevleri zamana, başlığa, etikete, önceliğe veya oluşturduğunuz özel bir filtreye göre sıralayın
Tick Tick sınırlamaları
- Bağlı Google Takvim hesabından görevleri doğrudan düzenleyememe, tamamlayamama veya silememe
- Ücretsiz sürüm çok sınırlıdır
Tick Tick fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Premium: 27,99 $/yıl
Tick Tick müşteri değerlendirmeleri
- G2: 4,5/5 (80+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (90+ yorum)
ClickUp: Mac için 1 numaralı yapılacaklar listesi uygulaması
Mac'te görevlerinizi yönetmek, mevcut çok sayıda yapılacaklar listesi uygulaması sayesinde hiç bu kadar kolay olmamıştı. Bu listedeki diğer tüm uygulamalar benzersiz özellikler ve avantajlar sunsa da, ClickUp Mac App Store'daki en iyi yapılacaklar listesi uygulamasıdır.
Kapsamlı ve sezgisel özellikleriyle ClickUp, görevlerinizi yönetmeyi çocuk oyuncağına çevirir. ClickUp'ın öne çıkan özelliklerinden biri esnekliğidir. Diğer birçok yapılacaklar listesi uygulamasının aksine, ClickUp, iş akışınızı özel ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmenize olanak tanıyan hepsi bir arada bir proje yönetimi yazılımıdır.