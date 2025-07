2025'te Görev Yönetimi için En İyi 10 Things 3 Alternatifi

Things 3'te sevdiğimiz üç şey var: Temiz kullanıcı arayüzü, çeşitli takvim entegrasyonları ve klasik canavar filmlerinden oluşan bir üçleme gibi kulağa gelmesi — Things 1 ve 2'yi izleyen var mı? ?‍♀️

Ancak en favori şeylerin bile kusurları vardır ve Things 3 de bir istisna değildir. Erişilebilirlik, fiyatlandırma, genel işlevsellik ve işbirliği özelliklerinin eksikliği, Things 3'te çok daha fazla geliştirilebilecek alanlar.

Peki ne yapacaksınız?

Her özelliği ve daha fazlasını sunan bir alternatif arıyorsunuz. Biz de size yardımcı olmak için buradayız!

Piyasada bulunan tüm verimlilik uygulamaları arasında seçim yapmak zor olabilir. En iyi dokuz Things 3 alternatifinden oluşan bu kısa listeyle seçenekleri sıralamanıza yardımcı olacağız.

Things 3 alternatifinde nelere dikkat etmelisiniz?

Things 3 yalnızca Apple ekosisteminde kullanılabilir, yani kullanmak için bir Mac, iPhone veya iPad'e ihtiyacınız vardır. Web tabanlı bir uygulama olmadığı için, yapılacaklar listelerinize yalnızca kendi cihazlarınızdan erişebilirsiniz, internet erişimi olan herhangi bir cihazdan erişemezsiniz.

Notları hızlıca yazın, zengin düzenleme özellikleriyle biçimlendirin ve girdileri her yerden erişebileceğiniz izlenebilir görevlere dönüştürün

Things 3 için devam eden bir abonelik ücreti olmasa da, bu uygulamanın ücretsiz bir sürümü de yoktur. Ayrıca, iOS cihazlarınızın her biri için ayrı bir ücret ödemeniz gerekir (Mac'inize eklemek için 49,99 $, iPad'inize eklemek için 19,99 $ ve iPhone veya Apple Watch'unuza eklemek için 9,99 $, toplamda 80 $).

İşbirliği özellikleri de bulunmadığından, bu uygulama takımlardan çok bireyler için daha uygun. En yakın arkadaşlarıyla plaj tatili planlamaya çalışan bireyler bile, herkesin aynı sayfada olması için başka bir uygulama aramak zorunda kalabilir. ?️

Things 3'e en iyi alternatif ararken, benzer güçlü yönlere sahip ancak daha az dezavantajı olan bir uygulama istiyoruz. İşte her iyi yapılacaklar listesi uygulamasının sunması gereken fonksiyon ve özelliklerin kontrol listesi:

Kullanıcı dostu tasarım

Hızlı kurulum için yapılacaklar listesi şablonları

Bir web uygulaması

İşbirliği özellikleri

Ücretsiz veya uygun fiyatlı planlar

Kullanabileceğiniz En İyi 10 Things 3 Alternatifi

Bunlar, favori Things 3 alternatiflerimizden birkaçı. Hiçbiri kahverengi kağıt paketler içinde metin dizileriyle bağlanarak gelmese de, bu dokuz uygulama yukarıda listelenen özelliklerin güçlü bir kombinasyonunu sunar ve iOS, Android ve Microsoft kullanıcıları için seçenekler içerir.

ClickUp Görev Kontrol Listesi ile fikirlerinizi kolayca yönetin ve her yerden çalışmak için net, çok işlevli yapılacaklar listeleri oluşturun

ClickUp sadece bir görev yönetimi aracı değil, tam bir araç kutusu. ?️

Yapılacaklar listesi uygulamaları bireyler için, proje yönetimi araçları ise takımlar için tasarlanırken, ClickUp her ikisi için de tasarlanmıştır. Güçlü özellikleri, her boyuttaki projeye uyum sağlayacak şekilde ölçeklenebilir. İster bir daire aramayı organize etmeye çalışıyor olun, ister bir ürün lansmanı yapmaya çalışıyor olun, ClickUp işinizi halletmenize yardımcı olabilir.

Bu platform, fikirlerinizi beyin fırtınası yapabileceğiniz ClickUp Beyaz Tahtalar ve Belgeler gibi yaratıcı alanlar ve iç içe geçmiş Görev Kontrol Listeleri oluşturabileceğiniz ve bunları diğer üyelere atayabileceğiniz proje panoları gibi özelliklere sahiptir.

Sürükle ve bırak işlevselliği ve Etiketler, Kontrol Listeleri ve Özel Alanlar gibi yüzlerce dinamik görev yönetimi özelliği içeren sezgisel bir kullanıcı arayüzü ile iş akışınızı istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. Ayrıca ClickUp'ın masaüstü, web tabanlı ve iPhone veya Android için mobil uygulamalarıyla işinize her yerden erişebilirsiniz.

En iyi özellikler

Sınırlamalar

ClickUp'ın çok sayıda özelleştirilebilir özelliği olduğundan, ilk kez kullananlar için bir öğrenme süreci olabilir

ClickUp'ın tüm özellikleri ücretsiz planda mevcut değildir

Fiyat

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Puanlar ve yorumlar

G2: 4,7/5 (8.350+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.720+ yorum)

2. Workflowy

workflowy aracılığıyla

Workflowy'nin sloganı, "işinizi düzenlemenin daha basit bir yolu"dur. Basitlik, Workflowy'nin en büyük gücüdür.

Bu görev yönetimi uygulaması, iç içe madde işaretli listeler oluşturmanıza olanak tanır, böylece üst görevlerinizi tek bir listede düzenleyebilir ve ardından ana görevinizin altına iç içe bir liste ekleyerek her madde işaretini alt görevlere bölebilirsiniz.

Maddeleri daha fazla iç içe gruplara ayırabilirsiniz, böylece alt görevler, alt alt görevler, alt alt alt görevler vb. ekleyebilirsiniz.

Workflowy, web uygulaması, Windows, MacOS ve Linux için masaüstü uygulaması ve iOS veya Android için mobil uygulama olarak mevcuttur.

En iyi özellikler

Basit tasarımı, bu uygulamayı öğrenme eğrisi veya başlangıç süresi olmadan inanılmaz derecede kolay kullanılır hale getirir

Sezgisel işbirliği özellikleri, bir bağlantı paylaşarak herkesi listenize davet etmenize ve her bir işbirliği ortağınıza yalnızca görüntüleme veya düzenleyici izinleri vermenize olanak tanır

Sınırlamalar

Workflowy'nin biçimlendirme seçenekleri sınırlıdır, bu da görevlerinizi bir bakışta ayırt etmeyi zorlaştırabilir

Kullanıcı arayüzü, bu listedeki diğer birçok uygulama gibi işaretle ve tıkla şeklinde değildir ve bu platformu etkili bir şekilde kullanmak için çeşitli klavye kısayollarını öğrenmeniz gerekebilir

Fiyat

Temel: Ücretsiz

Pro: Aylık 4,99 $

Puanlar ve yorumlar

G2: 4. 4/5 (20+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (10+ yorum)

3. Google Görevler

google TasksBoard aracılığıyla

Google Çalışma Alanı'nı zaten kullanıyorsanız, Google Görevler mevcut iş akışınıza kolayca uyum sağlayabilir.

Kullanıcılar, Google Tasks'ın diğer yapılacaklar listelerinin sunduğu bazı anahtar özelliklerden (takvim uygulamanızla senkronizasyon gibi) yoksun olduğundan şikayet ederken, son güncellemeler büyük iyileştirmeler içeriyor. Yani, bu uygulama gerçekten "İlkinde başaramazsan..." mantrasını somutlaştırıyor. ?

Artık Gmail üzerinden aldığınız tüm görevler, Google Takvim'e eklediğiniz randevular veya Google Asistan üzerinden ayarladığınız hatırlatıcılar, Görevler uygulamasına gerçek zamanlı olarak eklenir. Böylece uygulamalar arasında gidip gelmenize gerek kalmaz. ?

Artık Google Tasks'a baktığınızda tüm günlük görevlerinizi tek bir yerde görebilirsiniz. Google tarafından geliştirildiği için Android kullanıcıları için harika bir uygulama olmakla birlikte, iOS ve masaüstü için de uygulamalar sunmaktadır.

En iyi özellikler

Zaten Google ekosistemindeyseniz, diğer Google uygulamalarıyla gerçek zamanlı senkronizasyon sayesinde tüm görevlerinizi tek bir yerde kolayca düzenleyebilirsiniz

Google Dokümanlar'daki paylaşıma benzer paylaşım özellikleri, başkalarını listelerinizi görüntülemek veya düzenlemek için davet etmenizi sağlar

Kanban panoları, yapılacak işlerinizin ilerlemesini izlemenizi veya yapılacak iş listelerinizi temalara göre düzenlemenizi sağlar

Sınırlamalar

Google Tasks kesinlikle bir yapılacaklar listesi uygulamasıdır ve bir proje yönetimi aracı değildir. Proje yönetimi takvimleri yoktur ve özellikleri karmaşık projeleri organize etmek için yeterince gelişmiş değildir

İş ve kişisel hesaplar gibi birden fazla Google hesabı kullanıyorsanız, tüm yapılacaklarınızı tek bir yerde göremezsiniz. Her Google hesabının ilişkili Görevler hesabını ayrı ayrı kontrol etmeniz gerekir

Fiyat

Ücretsiz

Puanlar ve yorumlar

G2: Yorum bulunmamaktadır

Capterra: Yorum bulunmamaktadır

4. 2Do

via 2Do

2Do, tasarımcıların bile hayran olduğu bir kullanıcı arayüzüne sahip, zengin özelliklere sahip bir yapılacaklar listesi uygulamasıdır.

Sıralama, filtreleme, etiketleme, konum ekleme, tarih aralıkları belirleme ve toplu düzenleme gibi özelliklere sahip olmasına rağmen, 2Do'nun en etkileyici özelliklerinden biri, bu kadar çok fonksiyonu bu kadar temiz bir düzende barındırmasıdır. ?

Bu uygulamayı basit bir yapılacaklar listesi veya benzer Things 3 oluşturmak için kullanabilir, fikirlerinizi yakalayıp işlerinizi önceliklendirerek Getting Things Done (GTD) verimlilik planını uygulamak için kullanabilirsiniz.

2Do, kendisini kişisel görev yöneticisi olarak pazarlıyor ve kesinlikle takım verimliliği için değil, bireysel verimlilik için tasarlanmış. Bu uygulama, bu dünyadaki yalnız kurtlar için. ?

Mac kullanıcıları için de en iyisidir. Bu platform, yalnızca Mac ve iOS cihazlar için bir yapılacaklar listesi uygulaması olarak başladı, ancak artık Android uygulaması olarak da mevcuttur. Masaüstü sürümü hala yalnızca MacOS'ta mevcuttur.

En iyi özellikler

Konum tabanlı bildirimler, "market alışverişi yap" veya "kuyumcuya git" gibi görevleri, yakınınızda ve tamamlanması kolay olduğunda size hatırlatır

Gelişmiş zamanlama özellikleri, yinelenen görevleri istediğiniz sıklıkta kolayca ayarlamanızı sağlar

Gelişmiş arama özelliği, tek bir projeyi bile kaçırmadan birden fazla projeyi ve yüzlerce görevi aynı anda planlayabilmenizi sağlar

Sınırlamalar

2Do'nun fiyatlandırma modeli, Things 3'ün fiyatlandırma modeline çok benzer, yani ücretsiz bir sürümü yoktur. Tek seferlik bir ücret ödeyerek programı beş cihaza kadar yükleyebilirsiniz

İşbirliği özellikleri bulunmadığından, başkalarını listelerinizi düzenlemeye davet edemez veya görevler atayamazsınız

Fiyat

Tek Kullanıcı Lisansı: 49,99 $

Çoklu Kullanıcı Lisansı: 149,99 $

Puanlar ve yorumlar

G2: 3,5/5 (2+ yorum)

Capterra: Yorum bulunmamaktadır

5. Gone

gone aracılığıyla

Eğer kendinizi bir şey yapmaya ikna etmenin tek yolu oyunlaştırma ise, sizi anlıyoruz. Hepimiz bazen biraz ekstra motivasyona ihtiyaç duyarız. Gone uygulaması, bir verimlilik oyununda geri sayım zamanlayıcınız gibi davranarak bu motivasyonu sağlar. ⏱️

Yapılacaklar öğesini eklediğinizde, bu öğe 24 saat boyunca listenizde kalır ve ardından kaybolur. Tüm görevlerinizi tamamlayarak günü kazanın.

Görevler kaybolmak üzereyken bildirimler alırsınız, böylece son anda bunlarla ilgilenebilirsiniz. Haftanın sonunda, 24 saat içinde tamamladığınız görevlerin yüzdesini gösteren bir puan alırsınız. Bu sistem, bir günde ne kadar iş yapabileceğinizi daha iyi anlamanıza ve zamanla daha güçlü iş yükü yönetimi becerileri geliştirmenize yardımcı olur.

En iyi özellikler

Bu uygulamanın oyunlaştırma özelliği, daha fazla görevi tamamlamanız için sizi motive edebilir

Basit kontrol listesi tasarımı, öğrenme gerektirmeden kolayca kullanılabilir

24 saatlik zaman çizelgesi, günlük görevlerinize konsantre olmanıza ve kendinizi aşırı yormamanıza yardımcı olur

Sınırlamalar

Gone yalnızca iOS cihazlar için mobil uygulama olarak mevcuttur. Masaüstü veya Android için mevcut değildir ve yalnızca iPhone veya iPad'inizden erişebilirsiniz, internet bağlantısı olan herhangi bir cihazdan erişemezsiniz

Kaybolan görevler, yapılacaklar listesindeki bazı öğelerin gözden kaçmasına veya tamamlanmadan önce öğeleri birden çok kez yeniden girmenize neden olabilir

Fiyat

Ücretsiz

Puanlar ve yorumlar

G2: Yorum bulunmamaktadır

Capterra: Yorum bulunmamaktadır

6. Akiflow

akiflow aracılığıyla

Bu uygulama, süper görevliler için tasarlanmıştır. ?

Bir görev listesi olduğu kadar bir görev planlama yazılımı da olan Akiflow, yapılacaklarınızı ve takviminizi aynı anda takip etmenize yardımcı olur. Ayrıca ClickUp, Asana, Trello, Jira ve Todoist gibi diğer proje yönetimi araçlarıyla da entegre olur, böylece görevlerinizi birden fazla platformdan içe aktarabilir ve Akiflow'u kullanarak her görevi düzenleyebilir, önceliklendirebilir ve planlayabilirsiniz.

Bu uygulama, günlerini son derece ayrıntılı bir şekilde planlamak isteyen kullanıcılar için mükemmel bir seçimdir. Web uygulaması veya Mac veya Windows için masaüstü uygulaması olarak mevcuttur. iOS ve Android için mobil uygulamalar şu anda beta test aşamasındadır.

En iyi özellikler

Zaman bloklama, yapılacaklar listenizden öğeleri takviminize sürükleyip bırakarak her görevi anında planlamanıza olanak tanır

Gelen kutusu ve takvim özelliği, yapılacaklar listenizi ve takviminizi yan yana göstererek görevlerinizi toplama ve planlama sürecini basitleştirir

Entegreasyonlar, Slack, Gmail, Notion ve ClickUp gibi en sık kullandığınız uygulamalardan görevleri içe aktarmanıza olanak tanır, böylece yapılacaklarınızı derlemek için daha az zaman harcarsınız

Sınırlamalar

Yedi günlük ücretsiz deneme sürümü olsa da, ücretsiz plan yoktur ve aylık ücretler diğer yapılacaklar listesi uygulamalarına kıyasla yüksektir

Birçok kullanıcı, bu özelliklerin proje yönetiminden çok görev yönetimi için daha iyi çalıştığını düşünüyor, bu nedenle karmaşık takım projeleri planlıyorsanız farklı bir araca ihtiyacınız olabilir

Fiyat

Aylık Plan: Aylık 24,99

Yıllık Plan: Aylık 14,99

Puanlar ve yorumlar

G2: 5/5 (30'dan fazla yorum)

Capterra: 4,8/5 (50'den fazla yorum)

7. Microsoft To Do

microsoft To Do aracılığıyla

2015 yılında Microsoft, o zamanın en popüler yapılacaklar listesi uygulamalarından biri olan Wunderlist'i satın aldı. Wunderlist'in anahtar özelliklerini Microsoft To Do'ya entegre ettiler ve Microsoft 365 ekosistemine entegre olan To Do lehine ilk uygulamayı sonlandırdılar.

Yani, yapacağınız her şey bu ekosistem üzerinden gerçekleşiyorsa, Microsoft To Do iş akışınıza simbiyotik bir şekilde uyum sağlayacaktır.

Bu program, Microsoft Planner ve Outlook ile uyumlu çalışır ve Planner'da atanan görevleri veya Outlook'ta işaretlenen e-postaları otomatik olarak yapılacaklar listenize ekler. Bu uygulama 365 kullanıcıları için en mantıklı seçenek olsa da, iOS veya Android için de mevcuttur.

En iyi özellikler

Bu uygulamanın düzeni günlük planlayıcıya çok benziyor, böylece gününüzü ve haftanızı tanıdık bir biçimde görselleştirebilirsiniz

Özel bir programda bile yinelenen görevleri planlamak çok kolay

Görevler üzerinde işbirliği yapmak için öğeleri doğrudan To Do içinden veya Microsoft Planner içinden diğer kişilere atayabilirsiniz

Sınırlamalar

To Do, uygulamanın görsel düzenini özelleştirmek için bazı seçenekler sunsa da, seçenekler sınırlıdır ve birçok kullanıcı, yeterince gelişmiş biçimlendirme özelliği olmadığını şikayet etmektedir

Yerleşik takvim görünümü yoktur, bu nedenle görevlerinizi yalnızca liste biçiminde görebilirsiniz

Fiyat

Ücretsiz

Puanlar ve yorumlar

G2: 4,4/5 (60+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (2.750+ yorum)

8. Taskade

taskade aracılığıyla

Taskade, kişisel görev yönetimi uygulaması ile takım proje yönetimi uygulaması arasındaki çizgide yer alır ve bu iki uygulama arasında bir yerde bulunan özelliklere sahiptir. ?‍♂️

Bireysel süper kullanıcılar veya küçük takımlar için iyi bir seçimdir. Ancak büyük takımlar, özelliklerin yeterince sağlam olmadığını düşünebilir.

Görev listenizi çoğunlukla mobil cihazınızdan kontrol ediyorsanız, Taskade'nin yerel uygulama tasarımını seveceksiniz. Hızlı çalışır ve yapılacak işlerinizi ve proje ilerlemenizi görselleştirmenize yardımcı olacak bileşen seçenekleri sunar.

Mobil uygulama iOS veya Android için mevcuttur. Ayrıca Mac, Windows ve Linux için masaüstü uygulamaları ve Chrome, Firefox ve Edge için tarayıcı uzantıları da bulunmaktadır.

En iyi özellikler

Taskade, hayatınızın her bir bölümü için ayrı alanlar sunan tek bir uygulama ile hem profesyonel hem de kişisel yapılacaklarınızı kolayca yönetmenizi sağlar

İşbirliği özellikleri, takım arkadaşlarına görev atama yeteneğinin yanı sıra, yüz yüze sohbet etmenizi sağlayan uygulama içi video görüşme özelliğini de içerir

Beyin fırtınası ve dokümantasyon için veya Getting Things Done sürecinin yakalama aşaması için güçlü not alma özelliklerine sahiptir

Görevleri yönetmek için ana hatları belirleme yetenekleri

Sınırlamalar

Taskade yalnızca birkaç entegrasyon sunar, bu nedenle görevlerinizi otomatik olarak içe aktarmak yerine çoğunu manuel olarak eklemeniz gerekir

Birçok kullanıcı, daha fazla özelleştirme seçeneği görmek istediklerini ve arayüzün dağınık göründüğünü belirtiyor

Fiyat

Ücretsiz

Başlangıç: Aylık 4 $

Artı: Aylık 8 $

Pro: Aylık 19 $

İş: Aylık 49 $

Ultimate: Aylık 99 $

Puanlar ve yorumlar

G2: 4,7/5 (25+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (45+ yorum)

9. Todoist

todoist aracılığıyla

Basit, temiz ve düzenli bir görev yönetimi uygulaması için Todoist, kullanımı kolay bir seçenektir.

Temel bir günlük kontrol listesi oluşturabilir veya birden fazla proje ekleyip her biri için ayrı kontrol listeleri oluşturabilirsiniz. Basit paylaşım özellikleri vardır. Ayrıca, diğer kişileri projelerinize davet edebilir ve görevlerinizi aile üyelerine veya takım üyelerine devredebilirsiniz.

Bu uygulama, GTD ve Pomodoro tekniği dahil olmak üzere çeşitli kişisel verimlilik stratejileriyle çalışır. Basit takım projelerini düzenlemek için de kullanabilirsiniz, ancak proje yönetimi aracından daha iyi bir görev yönetimi aracıdır.

Todoist, Mac, Windows veya Linux için masaüstü uygulaması, iOS veya Android için mobil uygulama ve Chrome, Firefox, Edge ve Safari için tarayıcı uzantısı olarak mevcuttur.

En iyi özellikler

Doğal dil komutları, aklınızdakileri yazarak yeni bir görev veya özel bir yinelenen zamanlama oluşturmanıza olanak tanır

Projeler özelliği , iş hayatınız, kişisel hayatınız ve diğer kategoriler için ayrı yapılacaklar listeleri oluşturmanıza olanak tanır

Karma özelliği, görev tamamlama oranınızı gösteren grafikler ve çizelgelerle verimliliğinizi görsel olarak izlemenizi sağlar

Sınırlamalar

Hatırlatıcılar ücretsiz planda mevcut değildir

Sınırlı entegrasyonlar, e-postanıza, takviminize veya not alma uygulamalarınıza bağlanmayı zorlaştırır

Fiyat

Başlangıç/Starter Plan: Ücretsiz

Pro Plan: Aylık 4 $

İş Planı: Üye başına aylık 6 $

Puanlar ve yorumlar

G2: 4,4/5 (760+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (2.250+ yorum)

10. TickTick

tickTick aracılığıyla

TickTick, bireylerin ve takımların düzenli ve verimli kalmasına yardımcı olan popüler bir görev yönetimi uygulamasıdır. TickTick ile kullanıcılar yapılacaklar listeleri oluşturabilir, hatırlatıcılar ayarlayabilir, görevleri planlayabilir ve diğerleriyle işbirliği yapabilir.

En iyi özellikler

Yerleşik Pomodoro zamanlayıcı

Konum tabanlı uyarılarla birlikte programlar için hatırlatıcılar

IOS (iPhone ve iPad) ve Android için mevcuttur

Sınırlamalar

Yerel takvim senkronizasyonu yok

Sınırlı entegrasyon seçenekleri

Ücretsiz sürüm sadece 99 görevle sınırlıdır (keşke en azından yuvarlak bir sayı olsaydı ?)

Fiyat

Temel Plan, yıllık 27,99 $ karşılığında Premium Plan'a yükseltilebilir

Puanlar ve yorumlar

Capterra: 4,8/5 (80+ yorum)

G2: 4,5/5 (80+ yorum)

Things 3'ün yerini alacak doğru uygulamayı bulun

Hayattaki en güzel şeylerin ücretsiz olduğu söylenir ve en iyi Things 3 alternatiflerinden biri olan ClickUp'ı hemen şimdi ücretsiz olarak kullanmaya başlayabilirsiniz.

ClickUp ile Çalışma Alanınızı kendi tarzınızda düzenleme gücüne sahip olursunuz. İş hayatınız ve kişisel hayatınız için ayrı görev listeleri oluşturabilir ve uzun vadeli hedeflerinize ulaşmak için yapılacakları düzenleyebilirsiniz.

Ayrıca, hayatınızın önemli anlarıyla ilgili görevleri yerine getirmenize yardımcı olacak 1.000'den fazla özelleştirilebilir şablon. İster ilk evinizi satın alıyor, düğününüzü planlıyor veya blogunuz için bir içerik takvimi düzenliyor olun, ClickUp yapmanız gereken her şeyi belirlemenize ve tamamlamanıza yardımcı olur.

Küçük işleri, büyük işleri ve aradaki her şeyi planlamak için mükemmel bir uygulama. ClickUp'ı bugün ücretsiz deneyin.