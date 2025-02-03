2025'in En İyi 10 OmniFocus Alternatifi ve Rakibi

MacOS ve iOS cihazlar için oluşturulmuş görev yönetimi uygulamaları denilince akla ilk gelen isim OmniFocus'tur.
Yalnızca Mac kullanıcısıysanız sorun yok, ama Android kullanıcısıysanız ne yapacaksınız? Ya da OmniFocus'un sunmadığı özelliklere sahip bir görev yönetimi çözümüne ihtiyacınız olabilir.
OmniFocus, Mac kullanıcıları için en popüler yapılacaklar listesi uygulamalarından biri olsa da, işlevsellik ve cihaz uyumluluğu açısından tüm kutuları işaretlemiyor.
OmniFocus'un aynı (veya daha iyi) işlevselliğini ve avantajlarını istiyorsanız, ancak biraz daha fazlasına ihtiyacınız varsa, doğru yere geldiniz. ?
En iyi 10 OmniFocus alternatifi listemiz, her seçeneğin özetini ve yapılacaklar listenizi yönetmenize yardımcı olacak birkaç ipucu sunar.
OmniFocus alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?
Piyasada çok sayıda görev yöneticisi ve yapılacaklar listesi uygulaması olduğundan, OmniFocus'un tüm alternatifleri arasında ayrım yapmak zor olabilir.
Bize göre, aşağıdakileri sunan araçları tercih etmek en iyisidir:
- Çoklu görünüm: Görev listeleri harikadır, ancak bazen daha görsel bir şeye ihtiyacınız olabilir. İş akışlarınızı, zaman çizelgelerinizi ve daha fazlasını görselleştirmek için Kanban panoları veya Gantt grafikleri içeren bir yapılacaklar listesi uygulaması arayın.
- Şık bir mobil uygulama: Elbette, web tabanlı araçlar harikadır, ancak bundan daha fazlasına ihtiyacınız var. Bulut tabanlı çözümler yerine, harika bir mobil uygulama sunan OmniFocus alternatiflerini tercih edin. Sezgisel ve göze hoş gelen şık bir kullanıcı arayüzüne sahip seçenekleri arayın
- Yararlı şablonlar: Kim sıfırdan liste oluşturmak ister ki? Kaliteli yapılacaklar listesi uygulamaları, kontrol listeleri, not alma, zihin haritalama ve daha fazlası için şablonlar sayesinde zaman kazandırır.
- Zaman takibi: Kişisel hayatınızı düzenlemek için yardıma mı ihtiyacınız var, yoksa işteki çılgın yapılacaklar listenizin üstesinden gelmek için bir proje yönetimi aracına mı ihtiyacınız var? Zaman takibi özelliği sunan bir uygulama arayın. Bulaşıkları yıkamak için ne kadar zaman harcadığınızı veya işteki raporları hazırlamak için ne kadar zaman harcadığınızı takip edin. Bu bilgiler, zaman kazanmanın yollarını bulmanıza yardımcı olabilir
Kullanabileceğiniz En İyi 10 OmniFocus Alternatifi
Anlıyoruz. OmniFocus'a benzer bir şeye ihtiyacınız var, ancak piyasada bulunan sayısız yapılacaklar listesi uygulamasını tek tek incelemek için zamanınız yok. İşte bu liste tam da bu noktada devreye giriyor.
OmniFocus'un en iyi alternatifleri şunlardır:
1. ClickUp
Elbette, ClickUp Belgeler, Projeler ve Hedefleri yönetir, ancak aynı zamanda güçlü bir görev planlama uygulaması olduğumuzu biliyor muydunuz? Hayatınızın en büyük projesinin görevlerini izliyor veya aile tatilinizi planlıyor olun, ClickUp Görevleri bu zorlu göreve hazır. ?
Seçtiğiniz projeler içinde görevler ve alt görevler oluşturun. Önemli görevleri işaretleyin, son teslim tarihleri ekleyin ve işbirliği yapacak kişileri davet edin.
Takım üyelerinizle birlikte, bir tıklama hızında işbirliği yapabilir ve görevleri delege edebilirsiniz. Her görevde birden fazla yorum konusu vardır, böylece tüm konuşmaları ait oldukları yerde, yani işinizin yanında tutabilirsiniz. Otomasyon ve kuralları kullanarak ClickUp, işlerin her zaman yolunda gitmesi için görevleri takım üyeleriniz arasında aktarır.
Günlük, haftalık veya aylık olarak yapılacak bir göreviniz mi var? Biz hallederiz. Yineleyen görevi bir kez ayarlayın, ClickUp takviminizi saniyeler içinde otomatik olarak doldursun.
ClickUp'ın en iyi özellikleri
- ClickUp Görev Yönetimi Şablonu ile görev oluşturmayı kolaylaştırın
- Büyük görevleri küçük, kolay yapılabilir görevlere bölün
- 35'ten fazla ClickApp ile proje görevlerini özelleştirin
- İşinizdeki yüzlerce görevi hızlıca gözden geçirmek için bir görev veritabanı oluşturun
- Belgeleri, gösterge panellerini, beyaz tahtaları, hedefleri ve sohbetleri tek bir platformda entegre edin
ClickUp sınırlamaları
- ClickUp AI gibi bazı özellikler yalnızca ücretli hesaplarda mevcuttur
ClickUp fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $, yıllık ödeme; kullanıcı başına aylık 10 $, aylık ödeme
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 $, yıllık faturalandırılır; kullanıcı başına aylık 19 $, aylık ödeme
- Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin
ClickUp puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (8.300+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (3.700+ yorum)
2. Workflowy
Workflowy, görev yönetimi yazılımı, beyin fırtınası aracı ve dosya depolama aracıdır. Kendisini Evernote ve DropBox'a alternatif olarak tanıtmaktadır.
Worflowy, basit bir görev listesi görünümüne sahiptir, ancak gerekirse Kanban panosuna dönüştürebilirsiniz.
Workflowy'yi kullanarak dosya ve görüntüleri daha sonra kullanmak üzere yükleyin. Bunları kendinize saklayabilir veya bu dosyalara iş arkadaşlarınızla hızlıca bağlantı paylaşabilirsiniz. Workflowy, iş arkadaşlarınızın hesap sahibi olmasını gerektirmez, böylece hareket halindeyken işbirliği yapmak çok kolaydır.
Workflowy'nin en iyi özellikleri
- Workflowy'nin hem iOS hem de Android uygulaması vardır
- Workflowy etiketleriyle notlarınızı düzenleyin
- Listeleri Kanban panolarına dönüştürün
- Belirli ayrıntıları veya listeleri daraltarak, yalnızca şu anda önemli olan bilgileri görün
Workflowy sınırlamaları
- Ücretsiz sürüm, dosya depolama, işbirliği ve madde işaretlerini sınırlar
Workflowy fiyatlandırması
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Pro: 4,99 $/ay
Workflowy puanları ve yorumları
- G2: 4. 4/5 (20+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (10 yorum)
3. Remember the Milk
Remember the Milk, hem kişisel hem de profesyonel hayatınız için sevimli ama şaşırtıcı derecede sağlam bir görev yönetim sistemidir. ?
Akıllı Ekle özelliği, bir görevin ayrıntılarını son teslim tarihleri, yinelenen görevler, etiketler ve daha fazlasını içeren tek bir satıra hızlı bir şekilde eklemenizi sağlar. Çoğu görev yöneticisi uygulaması size hatırlatıcılar gönderirken, Remember the Milk'in sadece uygulama hatırlatıcıları değil, aynı zamanda e-posta, metin, anlık mesaj ve hatta X (eski adıyla Twitter) aracılığıyla da hatırlatıcılar sunmasını beğendik.
Remember the Milk'in en iyi özellikleri
- Google Asistan, Alexa, Siri ve daha fazlasıyla entegre
- "The Dairy", Remember the Milk'in işlevselliğini genişletmek için topluluk tarafından oluşturulan uygulamalar sağlar
- Renk kodlu etiketler ve alt görevlerle görevleri düzenleyin
- DropBox veya Google Drive'a bağlanarak görevlere dosya ekleyin
Remember the Milk sınırlamaları
- Proje yönetimi aracında özel otomasyonlar oluşturmak için "Milkscript" (JavaScript) kullanmanız gerekir
- 40 dolarlık yıllık abonelik ücreti, premium sürüm için oldukça yüksek bir etiket fiyatıdır
Remember the Milk fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Yükseltilmiş özellikler için yıllık 39,99 $
Remember the Milk puanları ve yorumları
- G2: 4. 4/5 (16 yorum)
- Capterra: 4,4/5 (50+ yorum)
4. Google Görevler
Google Tasks, Google'ın görev listesi uygulamasıdır. Ancak bu, bağımsız bir uygulama değildir. Görevlerinize erişmek için Gmail, Google Takvim veya Google Drive'da oturum açmanız gerekir.
Tasks'ın en büyük avantajı, diğer Google ürünleriyle entegre olmasıdır. Google organizasyonunda çalışıyorsanız, bu yapılacaklar listesi uygulaması sizin için ideal bir seçimdir. Farklı platformlar arasında geçiş yapmadan e-postalarınızdan, sunum slaytlarınızdan, takviminizden ve daha fazlasından Tasks'ınıza erişin. ?
Peki, Tasks piyasadaki en sağlam OmniFocus alternatifi mi? Hayır, ancak basitliği ve Google ürünleriyle entegrasyonu, basit bir görev yöneticisine ihtiyaç duyanlar için uygun bir seçenek haline getiriyor.
Google Tasks teknik olarak ücretsiz olsa da, çoğu işletme Google Çalışma Alanı'na abone olarak bu uygulamaya erişebilir.
Google Tasks'ın en iyi özellikleri
- Google Tasks, ellerinizi kullanmadan hatırlatıcılar için Google Asistan ile sorunsuz bir şekilde entegre olur
- Görevler diğer cihazlarla neredeyse gerçek zamanlı olarak senkronize edilir
- Basit arayüzü, anlaşılması ve gezinmesi kolaydır
Google Görevler sınırlamaları
- Diğer OmniFocus alternatiflerinin gelişmiş özellikleri yoktur
- Diğer işbirlikçileri etiketleyemez veya gerçek bir proje yönetimi aracı olarak kullanamazsınız
- Bağımsız bir web uygulaması yoktur, bu da daha kapsamlı bir görev yönetimi çözümü isteyen masaüstü kullanıcıları için bir dezavantajdır
Google Tasks fiyatlandırması
- Ücretsiz
Google Tasks puanları ve yorumları
- G2: 4,7/5 (14.700+ yorum)
- Capterra: 4,6/5 (40.500+ yorum)
5. 2Do
2Do, tam özellikli bir "işleri halletme" (GTD) aracı olarak tanıtılıyor. Öncelikle iPhone, iPad ve Mac için tasarlanmış olsa da, basit görev yönetimi için Android telefonlar ve tabletler için de bir uygulama sunuyor.
Ancak, basit kullanıcı arayüzünün sizi aldatmasına izin vermeyin. 2Do çok fazla şey yapabilecek gibi görünmeyebilir, ancak bu platform birçok özelliğe sahiptir. Kolay organizasyon için görevleri gruplandırın ve aradığınızı bulmak için görevleri etiket, konum ve tarih aralığına göre filtreleyin.
Android'de mevcut olmasa da, Quick Add (iOS) ve Quick Entry (Mac) uygulamaları, sadece birkaç dokunuşla birden fazla görev girdisi eklemenizi sağlar.
Bu arada, 2Do, SaaS aboneliği yerine tek seferlik lisans ücreti sunmasıyla benzersizdir. Yazılım için peşin ödeme yapma fikrini seviyorsanız, bu, takımınız için iyi bir OmniFocus alternatifi olabilir.
2Do'nun en iyi özellikleri
- Otomatik yedekleme ile daha fazla gönül rahatlığı yaşayın
- Sadece birkaç dokunuşla görevleri toplu olarak düzenleyin
- Akıllı Planlama, görevleri gösterilme zamanı gelene kadar gizler, böylece akışınızda daha az dağınıklık görürsünüz
2Do sınırlamaları
- 2Do, iOS ile daha uyumludur, bu nedenle Android kullanıcıları tüm özelliklere erişemeyebilir
- Görünüşte karmaşık ve görev yönetimi yazılımı için bir öğrenme eğrisi var
2Do fiyatlandırma
- Tek kullanıcı lisansı: 5 adede kadar kişisel MacOS cihazı için 49,99 $
- Çoklu kullanıcı lisansı: 149,99 $, her biri dört MacOS cihazına sahip en fazla beş kişi için
2Do puanları ve yorumları
- G2: 3,5/5 (2 yorum)
- Capterra: N/A
6. Hitask
Hitask, OmniFocus'un sağlam bir alternatifidir. Yalnızca görevlerinizi değil, aynı zamanda kuyruğunuzdaki projeleri ve etkinlikleri de saklar. ?
Hitask, harika organizasyon özellikleriyle gelir: görevlerinizi ve projelerinizi etiketler ve renkli etiketleme ile sıralayın. Paylaşılan takım takvimi ve belge depolama ile takım üyeleriyle kolayca işbirliği yapın.
En iyi kısmı ne mi? Hitask, her görev için zaman takibi sunar ve hatta zaman raporları oluşturur.
Hitask, Google Takvim ve Google Görevler ile entegre olarak mevcut Google varlıklarınızın işlevselliğini genişletmek için yararlı bir araçtır.
Ayrıca web, Mac, Windows, Android, iPhone ve iPad'de de kullanılabilir, bu nedenle takımınızdaki herkesin Hitask'ı kullanma şansı yüksektir.
Hitask'ın en iyi özellikleri
- Seçici izinlerle içeriklerinizi kimlerin görebileceğini seçin
- IPhone, iPad ve Android cihazlardan erişin
- Hitask hesabınıza e-posta göndererek görevler oluşturun
Hitask sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar müşteri desteği ile ilgili sorunlar bildirmiştir
- Diğer kullanıcılar yavaş performans ve hatalardan şikayetçi
Hitask fiyatlandırması
- Ücretsiz
- İş: Kullanıcı başına aylık 5 $
- Kurumsal: Kullanıcı başına aylık 20 $
Hitask puanları ve yorumları
- G2: 4. 4/5 (96+ yorum)
- Capterra: 4. 0/5 (40+ yorum)
7. Nozbe
Nozbe, hem iş hem de kişisel görevler için OmniFocus alternatifi arayan iş sahipleri için özel olarak tasarlanmıştır. Günlük görevlerinizi kontrol etmenizi sağlamak için Projeler, Görevler ve Yorumlar olarak düzenlenmiştir .
Ayrıca, belirli projeleri favorilerinize ekleyerek her zaman uygulamanızın en üstünde görünmelerini sağlayabilirsiniz. Görevleri kendinize saklayın veya takımınızla paylaşarak işlerin yolunda gitmesini sağlayın.
Nozbe, Mac, Windows, Android, iPad, iPhone ve hatta seyahat ederken çevrimdışı olarak da çalışır. Google veya Apple giriş bilgilerinizi kullanarak oturum açabilirsiniz, böylece yeni bir giriş bilgisi oluşturmanıza gerek kalmaz.
Nozbe'nin en iyi özellikleri
- Gelen özelliği, bugünün görevlerini, gecikmiş görevleri ve dikkatinizi gerektiren her şey hakkında bildirimleri vurgular
- Proje yönetimi takvimleri, en önemli işleri belirleme gücünü size verir
- Kişisel ve iş görevleriniz için ayrı alanlar oluşturun (böylece çalışanlar "Kolonoskopi randevusu al" gibi kişisel görevleri yanlışlıkla görmezler)
Nozbe sınırlamaları
- Nozbe zaman takibi özelliği içermez
- Bazı kullanıcılar senkronizasyon sorunları bildiriyor
Nozbe fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Premium: Kullanıcı başına aylık 10 $
Nozbe puanları ve yorumları
- G2: 4,5/5 (30'dan fazla yorum)
- Capterra: 4,5/5 (20+ yorum)
8. Quire
Quire, takım işbirliği için tasarlanmış en iyi OmniFocus alternatiflerinden biridir. Sürükle ve bırak özellikleri ve çoklu görünümleri her takım için mükemmeldir, ancak özellikle Agile ve Scrum için idealdir.
Quire, alt görevlerin gücüne o kadar inanır ki, alt alt görevler oluşturmanıza izin verir. Ve alt alt alt görevler. Anladınız siz. Bu, büyük projeleri küçük, başarılabilir görevlere böler. ✅
Kanban panosu görünümünü kullanarak takımınızın iş yükünü tek bir yerden görebilirsiniz. Zaman çizelgesi görünümü (Gantt grafiği görünümü olarak da bilinir) dönüm noktalarını görselleştirerek takımınızın sorumluluklarını yerine getirmesini sağlar. Takvim görünümü, takımınızın programını ve toplantı gündemlerini düzenlemek için de idealdir.
Quire'ın en iyi özellikleri
- Quire, yeniden kullanılabilir şablonlar içerir
- Daha hızlı takım işbirliği için müşterilerinizle veya dış takımlarla bağlantıları paylaşın
- Health Stats, her takım üyesinin ve projenin genel durumunu izler
Quire sınırlamaları
- Bazı kullanıcılar Çalışma Alanlarında gezinirken sorunlar yaşadıklarını bildiriyor
- Diğer kullanıcılar, görev hatırlatıcıları ayarlamak için bir yol istediklerini söylüyor
Quire fiyatlandırması
- Ücretsiz
- Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 7,65 $
- Premium: 13,95 $/ay kullanıcı başına
- Enterprise: 19,95 $/ay kullanıcı başına
Quire puanları ve yorumları
- G2: 4,6/5 (60+ yorum)
- Capterra: 4,7/5 (110+ yorum)
9. Akiflow
Akiflow, iş akışınızı kolaylaştırmak için diğer işbirliği araçlarındaki görevleri birleştiren konsolide bir görev yönetim aracıdır. Outlook, Asana, Todoist ve sayısız diğer platformlardan görevleri Akiflow'a aktarın ve her şeyi tek bir görünümde görüntüleyin.
Farklı görev yönetimi uygulamaları kullanan takımlarla veya müşterilerle çalışıyorsanız ve her gün beş görev yöneticisine giriş yapmaktan bıktıysanız, bu uygulama size çok zaman kazandıracak.
Toplantı odaklı Akiflow'u seviyoruz. Takviminizle bağlantı kurarak uygunluğu basitleştirir ve hatta saat dilimlerini de hesaba katar. Takviminizde belirli görevleri yerine getirmek için zamanı bloklayabilirsiniz, bu da size gerçek işinize odaklanmak için kesintisiz zaman sağlar. ?
Akiflow'un en iyi özellikleri
- Takviminizde en önemli görevler için zamanı bloklayın
- Akıllı klavye kısayollarını kullanarak görevleri önceliklendirin, planlayın veya ertelemeyin
- Toplantılar için uygunluk durumunuzu seçerek paylaşın
Akiflow sınırlamaları
- Aylık 25 dolarlık fiyat oldukça yüksek
- Bazı kullanıcılar, üçüncü taraf entegrasyonlarda sorunlar yaşadığını bildirmiştir
Akiflow fiyatlandırması
- Kullanıcı başına aylık 24,99 $
Akiflow puanları ve yorumları
- G2: 5/5 (30+ yorum)
- Capterra: 4,8/5 (50+ yorum)
Akiflow'a benzer araçların listesine göz atın
10. Todoist
Todoist, kendisini bir görev yöneticisi ve yapılacaklar listesi uygulaması olarak tanımlıyor. Ofiste ve evde işinize yarayacak bir OmniFocus alternatifi arayan kişiler için ciddi bir zaman tasarrufu sağlar. Ayrı çalışma alanları oluşturun ve işlerinizi "Fluffy'yi veterinere götür" gibi kişisel görevlerden kolayca ayırın
Todoist, görevleri son teslim tarihine göre otomatik olarak düzenler. Bugün yapmanız gerekenleri görün veya Yaklaşan görevler bölümüne göz atarak ileride sizi nelerin beklediğini öğrenin. Ancak endişelenmeyin; en acil görevlerinizi görmek için özel filtreler de ayarlayabilirsiniz.
Todoist'in en iyi özellikleri
- Doğal dil tanıma, yapılacaklar listenizin ayrıntılarını hızla doldurur
- Projeleri ailenizle veya iş arkadaşlarınızla paylaşın
- Proje izleme, toplantı gündemleri ve daha fazlası için şablon galerisini kullanın
Todoist sınırlamaları
- Görev hatırlatıcıları yalnızca Pro planlarda mevcuttur
Todoist fiyatlandırması
- Başlangıç seviyesi: Ücretsiz
- Pro: Kullanıcı başına aylık 4 $, yıllık olarak faturalandırılır
Todoist puanları ve yorumları
- G2: 4. 4/5 (760 yorum)
- Capterra: 4,6/5 (2.250+ yorum)
Bu Todoist alternatiflerine göz atın!
Her şeyi yapan yapılacaklar uygulaması ile devam edin
OmniFocus, kendi başına sağlam bir iş yönetimi aracıdır, ancak her şeyi yapabilen bir araç değildir. Daha esnek bir platform istiyorsanız veya sadece daha fazla özelliğe ihtiyacınız varsa, bu kılavuzdaki OmniFocus alternatifleri sizi istediğiniz yere götürecektir. ?
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