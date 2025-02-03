2025'in En İyi 10 OmniFocus Alternatifi ve Rakibi

MacOS ve iOS cihazlar için oluşturulmuş görev yönetimi uygulamaları denilince akla ilk gelen isim OmniFocus'tur.

Yalnızca Mac kullanıcısıysanız sorun yok, ama Android kullanıcısıysanız ne yapacaksınız? Ya da OmniFocus'un sunmadığı özelliklere sahip bir görev yönetimi çözümüne ihtiyacınız olabilir.

OmniFocus, Mac kullanıcıları için en popüler yapılacaklar listesi uygulamalarından biri olsa da, işlevsellik ve cihaz uyumluluğu açısından tüm kutuları işaretlemiyor.

OmniFocus'un aynı (veya daha iyi) işlevselliğini ve avantajlarını istiyorsanız, ancak biraz daha fazlasına ihtiyacınız varsa, doğru yere geldiniz. ?

En iyi 10 OmniFocus alternatifi listemiz, her seçeneğin özetini ve yapılacaklar listenizi yönetmenize yardımcı olacak birkaç ipucu sunar.

OmniFocus alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Piyasada çok sayıda görev yöneticisi ve yapılacaklar listesi uygulaması olduğundan, OmniFocus'un tüm alternatifleri arasında ayrım yapmak zor olabilir.

Bize göre, aşağıdakileri sunan araçları tercih etmek en iyisidir:

Çoklu görünüm: Görev listeleri harikadır, ancak bazen daha görsel bir şeye ihtiyacınız olabilir. İş akışlarınızı, zaman çizelgelerinizi ve daha fazlasını görselleştirmek için Kanban panoları veya Gantt grafikleri içeren bir yapılacaklar listesi uygulaması arayın.

ClickUp'ın Zaman Çizelgesi görünümü ile birden fazla projeyi planlayın, bağımlılıkları yönetin ve özel proje zaman çizelgenizde her şeye öncelik verin

Şık bir mobil uygulama : Elbette, web tabanlı araçlar harikadır, ancak bundan daha fazlasına ihtiyacınız var. Bulut tabanlı çözümler yerine, harika bir mobil uygulama sunan OmniFocus alternatiflerini tercih edin. Sezgisel ve göze hoş gelen şık bir kullanıcı arayüzüne sahip seçenekleri arayın

Yararlı şablonlar: Kim sıfırdan liste oluşturmak ister ki? Kaliteli yapılacaklar listesi uygulamaları, Kim sıfırdan liste oluşturmak ister ki? Kaliteli yapılacaklar listesi uygulamaları, kontrol listeleri , not alma, zihin haritalama ve daha fazlası için şablonlar sayesinde zaman kazandırır.

ClickUp'ta zaman takibi ile zamanı anında kaydedin veya manuel olarak girin

Zaman takibi: Kişisel hayatınızı düzenlemek için yardıma mı ihtiyacınız var, yoksa işteki çılgın yapılacaklar listenizin üstesinden gelmek için bir Kişisel hayatınızı düzenlemek için yardıma mı ihtiyacınız var, yoksa işteki çılgın yapılacaklar listenizin üstesinden gelmek için bir proje yönetimi aracına mı ihtiyacınız var? Zaman takibi özelliği sunan bir uygulama arayın. Bulaşıkları yıkamak için ne kadar zaman harcadığınızı veya işteki raporları hazırlamak için ne kadar zaman harcadığınızı takip edin. Bu bilgiler, zaman kazanmanın yollarını bulmanıza yardımcı olabilir

Kullanabileceğiniz En İyi 10 OmniFocus Alternatifi

Anlıyoruz. OmniFocus'a benzer bir şeye ihtiyacınız var, ancak piyasada bulunan sayısız yapılacaklar listesi uygulamasını tek tek incelemek için zamanınız yok. İşte bu liste tam da bu noktada devreye giriyor.

OmniFocus'un en iyi alternatifleri şunlardır:

ClickUp'ın 15'ten fazla özelleştirilebilir görünümüyle görevleri, projeleri ve iş akışlarını size en uygun şekilde görselleştirin

Elbette, ClickUp Belgeler, Projeler ve Hedefleri yönetir, ancak aynı zamanda güçlü bir görev planlama uygulaması olduğumuzu biliyor muydunuz? Hayatınızın en büyük projesinin görevlerini izliyor veya aile tatilinizi planlıyor olun, ClickUp Görevleri bu zorlu göreve hazır. ?

Seçtiğiniz projeler içinde görevler ve alt görevler oluşturun. Önemli görevleri işaretleyin, son teslim tarihleri ekleyin ve işbirliği yapacak kişileri davet edin.

Takım üyelerinizle birlikte, bir tıklama hızında işbirliği yapabilir ve görevleri delege edebilirsiniz. Her görevde birden fazla yorum konusu vardır, böylece tüm konuşmaları ait oldukları yerde, yani işinizin yanında tutabilirsiniz. Otomasyon ve kuralları kullanarak ClickUp, işlerin her zaman yolunda gitmesi için görevleri takım üyeleriniz arasında aktarır.

ClickUp ilişkileri ile, çalışma alanından görevleri ve belgeleri birbirine bağlamak çok kolaydır

Günlük, haftalık veya aylık olarak yapılacak bir göreviniz mi var? Biz hallederiz. Yineleyen görevi bir kez ayarlayın, ClickUp takviminizi saniyeler içinde otomatik olarak doldursun.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp Görev Yönetimi Şablonu ile görev oluşturmayı kolaylaştırın

Büyük görevleri küçük, kolay yapılabilir görevlere bölün

35'ten fazla ClickApp ile proje görevlerini özelleştirin

İşinizdeki yüzlerce görevi hızlıca gözden geçirmek için bir görev veritabanı oluşturun

Belgeleri, gösterge panellerini, beyaz tahtaları, hedefleri ve sohbetleri tek bir platformda entegre edin

ClickUp sınırlamaları

ClickUp AI gibi bazı özellikler yalnızca ücretli hesaplarda mevcuttur

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 $, yıllık ödeme; kullanıcı başına aylık 10 $, aylık ödeme

İş: Kullanıcı başına aylık 12 $, yıllık faturalandırılır; kullanıcı başına aylık 19 $, aylık ödeme

Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (8.300+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.700+ yorum)

2. Workflowy

Workflowy aracılığıyla

Workflowy, görev yönetimi yazılımı, beyin fırtınası aracı ve dosya depolama aracıdır. Kendisini Evernote ve DropBox'a alternatif olarak tanıtmaktadır.

Worflowy, basit bir görev listesi görünümüne sahiptir, ancak gerekirse Kanban panosuna dönüştürebilirsiniz.

Workflowy'yi kullanarak dosya ve görüntüleri daha sonra kullanmak üzere yükleyin. Bunları kendinize saklayabilir veya bu dosyalara iş arkadaşlarınızla hızlıca bağlantı paylaşabilirsiniz. Workflowy, iş arkadaşlarınızın hesap sahibi olmasını gerektirmez, böylece hareket halindeyken işbirliği yapmak çok kolaydır.

Workflowy'nin en iyi özellikleri

Workflowy'nin hem iOS hem de Android uygulaması vardır

Workflowy etiketleriyle notlarınızı düzenleyin

Listeleri Kanban panolarına dönüştürün

Belirli ayrıntıları veya listeleri daraltarak, yalnızca şu anda önemli olan bilgileri görün

Workflowy sınırlamaları

Ücretsiz sürüm, dosya depolama, işbirliği ve madde işaretlerini sınırlar

Workflowy fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Pro: 4,99 $/ay

Workflowy puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (20+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (10 yorum)

3. Remember the Milk

Remember the Milk aracılığıyla

Remember the Milk, hem kişisel hem de profesyonel hayatınız için sevimli ama şaşırtıcı derecede sağlam bir görev yönetim sistemidir. ?

Akıllı Ekle özelliği, bir görevin ayrıntılarını son teslim tarihleri, yinelenen görevler, etiketler ve daha fazlasını içeren tek bir satıra hızlı bir şekilde eklemenizi sağlar. Çoğu görev yöneticisi uygulaması size hatırlatıcılar gönderirken, Remember the Milk'in sadece uygulama hatırlatıcıları değil, aynı zamanda e-posta, metin, anlık mesaj ve hatta X (eski adıyla Twitter) aracılığıyla da hatırlatıcılar sunmasını beğendik.

Remember the Milk'in en iyi özellikleri

Google Asistan, Alexa, Siri ve daha fazlasıyla entegre

"The Dairy", Remember the Milk'in işlevselliğini genişletmek için topluluk tarafından oluşturulan uygulamalar sağlar

Renk kodlu etiketler ve alt görevlerle görevleri düzenleyin

DropBox veya Google Drive'a bağlanarak görevlere dosya ekleyin

Remember the Milk sınırlamaları

Proje yönetimi aracında özel otomasyonlar oluşturmak için "Milkscript" (JavaScript) kullanmanız gerekir

40 dolarlık yıllık abonelik ücreti, premium sürüm için oldukça yüksek bir etiket fiyatıdır

Remember the Milk fiyatlandırması

Ücretsiz

Yükseltilmiş özellikler için yıllık 39,99 $

Remember the Milk puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (16 yorum)

Capterra: 4,4/5 (50+ yorum)

4. Google Görevler

Google Görevler aracılığıyla

Google Tasks, Google'ın görev listesi uygulamasıdır. Ancak bu, bağımsız bir uygulama değildir. Görevlerinize erişmek için Gmail, Google Takvim veya Google Drive'da oturum açmanız gerekir.

Tasks'ın en büyük avantajı, diğer Google ürünleriyle entegre olmasıdır. Google organizasyonunda çalışıyorsanız, bu yapılacaklar listesi uygulaması sizin için ideal bir seçimdir. Farklı platformlar arasında geçiş yapmadan e-postalarınızdan, sunum slaytlarınızdan, takviminizden ve daha fazlasından Tasks'ınıza erişin. ?

Peki, Tasks piyasadaki en sağlam OmniFocus alternatifi mi? Hayır, ancak basitliği ve Google ürünleriyle entegrasyonu, basit bir görev yöneticisine ihtiyaç duyanlar için uygun bir seçenek haline getiriyor.

Google Tasks teknik olarak ücretsiz olsa da, çoğu işletme Google Çalışma Alanı'na abone olarak bu uygulamaya erişebilir.

Google Tasks'ın en iyi özellikleri

Google Tasks, ellerinizi kullanmadan hatırlatıcılar için Google Asistan ile sorunsuz bir şekilde entegre olur

Görevler diğer cihazlarla neredeyse gerçek zamanlı olarak senkronize edilir

Basit arayüzü, anlaşılması ve gezinmesi kolaydır

Google Görevler sınırlamaları

Diğer OmniFocus alternatiflerinin gelişmiş özellikleri yoktur

Diğer işbirlikçileri etiketleyemez veya gerçek bir proje yönetimi aracı olarak kullanamazsınız

Bağımsız bir web uygulaması yoktur, bu da daha kapsamlı bir görev yönetimi çözümü isteyen masaüstü kullanıcıları için bir dezavantajdır

Google Tasks fiyatlandırması

Ücretsiz

Google Tasks puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (14.700+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (40.500+ yorum)

5. 2Do

Via 2Do

2Do, tam özellikli bir "işleri halletme" (GTD) aracı olarak tanıtılıyor. Öncelikle iPhone, iPad ve Mac için tasarlanmış olsa da, basit görev yönetimi için Android telefonlar ve tabletler için de bir uygulama sunuyor.

Ancak, basit kullanıcı arayüzünün sizi aldatmasına izin vermeyin. 2Do çok fazla şey yapabilecek gibi görünmeyebilir, ancak bu platform birçok özelliğe sahiptir. Kolay organizasyon için görevleri gruplandırın ve aradığınızı bulmak için görevleri etiket, konum ve tarih aralığına göre filtreleyin.

Android'de mevcut olmasa da, Quick Add (iOS) ve Quick Entry (Mac) uygulamaları, sadece birkaç dokunuşla birden fazla görev girdisi eklemenizi sağlar.

Bu arada, 2Do, SaaS aboneliği yerine tek seferlik lisans ücreti sunmasıyla benzersizdir. Yazılım için peşin ödeme yapma fikrini seviyorsanız, bu, takımınız için iyi bir OmniFocus alternatifi olabilir.

2Do'nun en iyi özellikleri

Otomatik yedekleme ile daha fazla gönül rahatlığı yaşayın

Sadece birkaç dokunuşla görevleri toplu olarak düzenleyin

Akıllı Planlama, görevleri gösterilme zamanı gelene kadar gizler, böylece akışınızda daha az dağınıklık görürsünüz

2Do sınırlamaları

2Do, iOS ile daha uyumludur, bu nedenle Android kullanıcıları tüm özelliklere erişemeyebilir

Görünüşte karmaşık ve görev yönetimi yazılımı için bir öğrenme eğrisi var

2Do fiyatlandırma

Tek kullanıcı lisansı: 5 adede kadar kişisel MacOS cihazı için 49,99 $

Çoklu kullanıcı lisansı: 149,99 $, her biri dört MacOS cihazına sahip en fazla beş kişi için

2Do puanları ve yorumları

G2: 3,5/5 (2 yorum)

Capterra: N/A

6. Hitask

Hitask aracılığıyla

Hitask, OmniFocus'un sağlam bir alternatifidir. Yalnızca görevlerinizi değil, aynı zamanda kuyruğunuzdaki projeleri ve etkinlikleri de saklar. ?

Hitask, harika organizasyon özellikleriyle gelir: görevlerinizi ve projelerinizi etiketler ve renkli etiketleme ile sıralayın. Paylaşılan takım takvimi ve belge depolama ile takım üyeleriyle kolayca işbirliği yapın.

En iyi kısmı ne mi? Hitask, her görev için zaman takibi sunar ve hatta zaman raporları oluşturur.

Hitask, Google Takvim ve Google Görevler ile entegre olarak mevcut Google varlıklarınızın işlevselliğini genişletmek için yararlı bir araçtır.

Ayrıca web, Mac, Windows, Android, iPhone ve iPad'de de kullanılabilir, bu nedenle takımınızdaki herkesin Hitask'ı kullanma şansı yüksektir.

Hitask'ın en iyi özellikleri

Seçici izinlerle içeriklerinizi kimlerin görebileceğini seçin

IPhone, iPad ve Android cihazlardan erişin

Hitask hesabınıza e-posta göndererek görevler oluşturun

Hitask sınırlamaları

Bazı kullanıcılar müşteri desteği ile ilgili sorunlar bildirmiştir

Diğer kullanıcılar yavaş performans ve hatalardan şikayetçi

Hitask fiyatlandırması

Ücretsiz

İş: Kullanıcı başına aylık 5 $

Kurumsal: Kullanıcı başına aylık 20 $

Hitask puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (96+ yorum)

Capterra: 4. 0/5 (40+ yorum)

7. Nozbe

Nozbe aracılığıyla

Nozbe, hem iş hem de kişisel görevler için OmniFocus alternatifi arayan iş sahipleri için özel olarak tasarlanmıştır. Günlük görevlerinizi kontrol etmenizi sağlamak için Projeler, Görevler ve Yorumlar olarak düzenlenmiştir .

Ayrıca, belirli projeleri favorilerinize ekleyerek her zaman uygulamanızın en üstünde görünmelerini sağlayabilirsiniz. Görevleri kendinize saklayın veya takımınızla paylaşarak işlerin yolunda gitmesini sağlayın.

Nozbe, Mac, Windows, Android, iPad, iPhone ve hatta seyahat ederken çevrimdışı olarak da çalışır. Google veya Apple giriş bilgilerinizi kullanarak oturum açabilirsiniz, böylece yeni bir giriş bilgisi oluşturmanıza gerek kalmaz.

Nozbe'nin en iyi özellikleri

Gelen özelliği, bugünün görevlerini, gecikmiş görevleri ve dikkatinizi gerektiren her şey hakkında bildirimleri vurgular

Proje yönetimi takvimleri , en önemli işleri belirleme gücünü size verir

Kişisel ve iş görevleriniz için ayrı alanlar oluşturun (böylece çalışanlar "Kolonoskopi randevusu al" gibi kişisel görevleri yanlışlıkla görmezler)

Nozbe sınırlamaları

Nozbe zaman takibi özelliği içermez

Bazı kullanıcılar senkronizasyon sorunları bildiriyor

Nozbe fiyatlandırması

Ücretsiz

Premium: Kullanıcı başına aylık 10 $

Nozbe puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (30'dan fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (20+ yorum)

8. Quire

Quire aracılığıyla

Quire, takım işbirliği için tasarlanmış en iyi OmniFocus alternatiflerinden biridir. Sürükle ve bırak özellikleri ve çoklu görünümleri her takım için mükemmeldir, ancak özellikle Agile ve Scrum için idealdir.

Quire, alt görevlerin gücüne o kadar inanır ki, alt alt görevler oluşturmanıza izin verir. Ve alt alt alt görevler. Anladınız siz. Bu, büyük projeleri küçük, başarılabilir görevlere böler. ✅

Kanban panosu görünümünü kullanarak takımınızın iş yükünü tek bir yerden görebilirsiniz. Zaman çizelgesi görünümü (Gantt grafiği görünümü olarak da bilinir) dönüm noktalarını görselleştirerek takımınızın sorumluluklarını yerine getirmesini sağlar. Takvim görünümü, takımınızın programını ve toplantı gündemlerini düzenlemek için de idealdir.

Quire'ın en iyi özellikleri

Quire, yeniden kullanılabilir şablonlar içerir

Daha hızlı takım işbirliği için müşterilerinizle veya dış takımlarla bağlantıları paylaşın

Health Stats, her takım üyesinin ve projenin genel durumunu izler

Quire sınırlamaları

Bazı kullanıcılar Çalışma Alanlarında gezinirken sorunlar yaşadıklarını bildiriyor

Diğer kullanıcılar, görev hatırlatıcıları ayarlamak için bir yol istediklerini söylüyor

Quire fiyatlandırması

Ücretsiz

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 7,65 $

Premium: 13,95 $/ay kullanıcı başına

Enterprise: 19,95 $/ay kullanıcı başına

Quire puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (60+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (110+ yorum)

9. Akiflow

Akiflow aracılığıyla

Akiflow, iş akışınızı kolaylaştırmak için diğer işbirliği araçlarındaki görevleri birleştiren konsolide bir görev yönetim aracıdır. Outlook, Asana, Todoist ve sayısız diğer platformlardan görevleri Akiflow'a aktarın ve her şeyi tek bir görünümde görüntüleyin.

Farklı görev yönetimi uygulamaları kullanan takımlarla veya müşterilerle çalışıyorsanız ve her gün beş görev yöneticisine giriş yapmaktan bıktıysanız, bu uygulama size çok zaman kazandıracak.

Toplantı odaklı Akiflow'u seviyoruz. Takviminizle bağlantı kurarak uygunluğu basitleştirir ve hatta saat dilimlerini de hesaba katar. Takviminizde belirli görevleri yerine getirmek için zamanı bloklayabilirsiniz, bu da size gerçek işinize odaklanmak için kesintisiz zaman sağlar. ?

Akiflow'un en iyi özellikleri

Takviminizde en önemli görevler için zamanı bloklayın

Akıllı klavye kısayollarını kullanarak görevleri önceliklendirin, planlayın veya ertelemeyin

Toplantılar için uygunluk durumunuzu seçerek paylaşın

Akiflow sınırlamaları

Aylık 25 dolarlık fiyat oldukça yüksek

Bazı kullanıcılar, üçüncü taraf entegrasyonlarda sorunlar yaşadığını bildirmiştir

Akiflow fiyatlandırması

Kullanıcı başına aylık 24,99 $

Akiflow puanları ve yorumları

G2: 5/5 (30+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (50+ yorum)

Akiflow'a benzer araçların listesine göz atın

10. Todoist

Todoist aracılığıyla

Todoist, kendisini bir görev yöneticisi ve yapılacaklar listesi uygulaması olarak tanımlıyor. Ofiste ve evde işinize yarayacak bir OmniFocus alternatifi arayan kişiler için ciddi bir zaman tasarrufu sağlar. Ayrı çalışma alanları oluşturun ve işlerinizi "Fluffy'yi veterinere götür" gibi kişisel görevlerden kolayca ayırın

Todoist, görevleri son teslim tarihine göre otomatik olarak düzenler. Bugün yapmanız gerekenleri görün veya Yaklaşan görevler bölümüne göz atarak ileride sizi nelerin beklediğini öğrenin. Ancak endişelenmeyin; en acil görevlerinizi görmek için özel filtreler de ayarlayabilirsiniz.

Todoist'in en iyi özellikleri

Doğal dil tanıma, yapılacaklar listenizin ayrıntılarını hızla doldurur

Projeleri ailenizle veya iş arkadaşlarınızla paylaşın

Proje izleme, toplantı gündemleri ve daha fazlası için şablon galerisini kullanın

Todoist sınırlamaları

Görev hatırlatıcıları yalnızca Pro planlarda mevcuttur

Todoist fiyatlandırması

Başlangıç seviyesi: Ücretsiz

Pro: Kullanıcı başına aylık 4 $, yıllık olarak faturalandırılır

Todoist puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (760 yorum)

Capterra: 4,6/5 (2.250+ yorum)

Bu Todoist alternatiflerine göz atın!

Her şeyi yapan yapılacaklar uygulaması ile devam edin

OmniFocus, kendi başına sağlam bir iş yönetimi aracıdır, ancak her şeyi yapabilen bir araç değildir. Daha esnek bir platform istiyorsanız veya sadece daha fazla özelliğe ihtiyacınız varsa, bu kılavuzdaki OmniFocus alternatifleri sizi istediğiniz yere götürecektir. ?

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