10 Akiflow Alternatifi ve Rakibi 2025

Günümüzün hızlı tempolu dünyasında, verimliliği etkili bir şekilde önceliklendirmek, planlamak ve artırmak için doğru araçlara sahip olmak her zamankinden daha önemlidir.

Belki de her görevi düzenli tutmak için Akiflow'a güveniyorsunuz veya verimliliğinizi artırmak için yepyeni bir araç arıyorsunuz.

Başlangıç noktanız ne olursa olsun, Akiflow'un en iyi alternatifleri zengin ve çeşitlidir. Özelliklerle donatılmış güçlü uygulamalardan minimalist mücevherlere kadar, her ihtiyaca uygun bir çözüm vardır.

Öyleyse, kemerlerinizi bağlayın ve görevlerinizi ve takvim yönetiminizi yeniden tanımlayacak en iyi araçlardan bazılarını keşfetmek için bize katılın.

Akiflow alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Akiflow'un alternatifleri denizine dalmadan önce, tam olarak ne aradığınızı belirlemeniz çok önemlidir. Her bireyin kendine özgü gereksinimleri olsa da, en iyi Akiflow alternatiflerinin sahip olduğu bazı evrensel olarak aranan özellikler vardır:

Kullanım kolaylığı: Sezgisel, kullanıcı dostu arayüzlere sahip platformları önceliklendirin, çünkü bunlar sorunsuz görev yönetimi ile sinir bozucu engeller arasındaki farkı oluşturabilir

Entegrasyonlar: Birbirine bağlı dijital ekosistemimizde, Birbirine bağlı dijital ekosistemimizde, takvim uygulamanız ve diğer iş araçlarınızın her görev arasında akıcı bir şekilde iletişim kurması gerekir. Google Takvim ile senkronizasyon veya Slack üzerinde işbirliği gibi, sorunsuz entegrasyonlar iş akışınızı önemli ölçüde iyileştirebilir

Çeşitli görünümler: Farklı görevler farklı bakış açıları gerektirir. Liste, günlük yapılacaklar için işe yarayabilir, ancak takvim görünümü, zaman sınırlaması olan projeler ve son teslim tarihleri için çok önemli olan görsel bir zaman çizelgesi sağlar

Şablonlar: Hemen işe başlayabilecekken neden sıfırdan başlayasınız? Çeşitli senaryolara göre uyarlanmış şablonlar, kurulum sürenizi saatlerce kısaltarak görevlerin yerine getirilmesine odaklanmanızı sağlar

Özelleştirilebilirlik: Herkesin görev akışı farklıdır. En iyi Akiflow alternatifi, tarzınıza uyum sağlayarak, araca uyum sağlamak için alışkanlıklarınızı değiştirmenize gerek kalmaz

AI yetenekleri: Yapay zeka ile, içgörülü öneriler, otomatik kategorizasyonlar ve genel verimlilik artışı bekleyebilirsiniz

Akiflow alternatifi ararken neden bu özelliklere önem vermelisiniz? Çok basit: Verimliliği ve etkinliği artırmak için tasarlanmışlardır.

Kullanabileceğiniz En İyi 10 Akiflow Alternatifi

Akiflow alternatiflerinin geniş dünyasında kaybolmak çok kolay. En iyisini arıyorsunuz ve biz buna saygı duyuyoruz. Verimlilik yolculuğunuzu kolaylaştırmak için birinci sınıf araçlardan oluşan bir liste hazırladık. En iyi Akiflow alternatifi için öne çıkan bu seçeneklerle, "fena değil" ile yetinmek artık geçmişte kaldı. Onları öne çıkaran özellikleri keşfedelim!

İş akışınızı ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmek için ClickUp'taki 15'ten fazla görünümü görün

ClickUp, tüm işleri tek bir yerde kolaylaştırmak için tasarlanmış güçlü bir verimlilik aracıdır. Hem takımlar hem de bireyler için tasarlanan bu araç, herkesin uyumlu bir şekilde çalışmasını ve en yüksek verimlilikte çalışmasını sağlar. Akiflow'a aşina olanlar için ClickUp'a geçiş çok kolaydır.

Platform, tanıdık özellikler sunar ve ardından projeleri zahmetsizce önceliklendirmek için bir adım daha ileri gider. Takvim görünümü, tüm görevlerinizi, son tarihlerinizi ve etkinliklerinizi kuşbakışı olarak gösterir. Bunu ClickUp'ın Takvim Planlayıcı Şablonu ile birleştirin ve programınızı kolaylaştırmayı ve verimliliği artırmayı vaat eden bir araca sahip olun.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp görevleriyle iş organizasyonunuzu geliştirin

tek bir platformdan tüm araçlara erişmek için 15'ten fazla özelleştirilebilir görünüm ve binlerce entegrasyon

Herhangi bir cihaz, pencere, uygulama veya görevden izlemek için global görev zamanlayıcıları

Ücretsiz ve erişilebilir yardım kaynakları , web seminerleri ve çevrimiçi destek

Anında ilerleme güncellemeleri için özel görev durumları

Asana, Monday.com, Wrike ve daha fazlası gibi diğer uygulamalardan görevleri kolayca içe aktarmak için içe aktarma işlevselliği

Özetler oluşturmak, eylem öğeleri oluşturmak, içerik taslakları hazırlamak ve daha fazlasını yapmak için ClickUp AI yazma asistanı

ClickUp sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, öğrenme eğrisinin başlangıçta biraz zor olduğunu düşünüyor

Henüz tüm görünümler mobil uygulamada mevcut değildir

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş : Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2 : 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

2. SimpleTask

via SimpleTask

SimpleTask, zaman yönetimi için ideal bir seçimdir. Basitliğin sofistikeliğin zirvesi olduğu inancından yola çıkan SimpleTask, yapılacaklar listenize odaklanabileceğiniz net ve düzenli bir alan sunar.

Sayısız özellik arasında kaybolmayacaksınız, ancak bu, Akiflow'un bir alternatifi olarak eksik olduğu anlamına gelmez. Tüm temel özellikleri kapsar ve kendinizi bunalmış hissetmeden üretken kalmanızı sağlar. Sezgisel, kullanıcı dostu ve verimlilik uygulamalarında minimalizmin gücünün bir kanıtıdır.

SimpleTask'ın en iyi özellikleri

Kullanımı kolay ve düzenli arayüz

Zaman bloklama gibi görev önceliklendirme özellikleriyle en önemli konulara odaklanın. Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var? İpuçları için bu verimlilik püf noktalarını inceleyin

Görevleriniz için hatırlatıcılar ayarlayın

Her cihazda kullanın

En iyi günlük planlayıcı uygulamalarından ilham alın

Zahmetsizce takım oluşturun

Kesintisiz odaklanmak için Çevrimdışı Modu kullanın

SimpleTask sınırlamaları

Daha önde gelen platformlara kıyasla sınırlı entegrasyonlar

AI önerileri veya gelişmiş özellikler yok

Ücretsiz ve ücretli planları olmayan bir araç olarak, kapsamlı proje yönetimi ihtiyaçları için fazla basit olabilir

SimpleTask fiyatlandırması

Ücretsiz

SimpleTask puanları ve yorumları

G2: Yok

Capterra: Yok

3. Spike

spike aracılığıyla

Spike, geleneksel verimlilik uygulamalarının kalıplarını yıkıyor. Mesajlaşma uygulamalarının kolaylığını e-postaların resmi yapısıyla birleştirerek konuşmayı iş ortamına geri getiriyor. Bu Akiflow alternatifinin arayüzü modern, taze ve eğlenceli. Geleneksel e-posta müşterilerinden uzaklaşmak ve biraz daha samimi bir ortam arayanlar için Spike öne çıkıyor.

En iyi özellikler

E-postalar, görevler ve takvimler tek bir yerde

Gelen kutunuzdan çıkmadan sohbet edin, işbirliği yapın ve paylaşın

Gelişmiş arama ile her şeyi hızlıca bulun

Yapılacaklar listenizde her şeyi düzenli tutun

Gelen kutusu öncelik özellikleriyle önemli e-postalara odaklanın

Takvim Senkronizasyonu'nu kullanarak hiçbir etkinliği kaçırmayın

Entegre yapılacaklar listesi ile görevlerinizi düzenleyin. Bu tür bir araca ihtiyacınız varsa, benzer bir yapılacaklar listesi uygulaması karşılaştırması burada

Sınırlamaları ortadan kaldırın

Konuşma tarzındaki e-posta biçimi herkese hitap etmeyebilir

E-postaları geleneksel olarak görüntüleme şeklinizi değiştirmeniz gerekir

Sınırlı proje yönetimi aracı özellikleri

Fiyat artışları

Ücretsiz

Temel: Kullanıcı başına aylık 5 $

Enterprise: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Puanları ve yorumları artırın

G2 : 5 üzerinden 4,7 (60'tan fazla yorum)

Capterra: 4,7 üzerinden 5 (40'tan fazla yorum)

4. KosmoTime

kosmoTime aracılığıyla

KosmoTime sadece görevleri yönetmekle kalmaz, aynı zamanda bunları en üst düzeye çıkarır. Nörobilimden kavramlar kullanarak, kullanıcıları görevleri özel oturumlara dönüştürmeye teşvik eder. Bu, derinlemesine çalışmayı teşvik eder, dikkat dağınıklığını en aza indirir ve konsantrasyonu artırır. Daha kısa sürede daha fazla görevi bitirmek ve beyninizin tüm potansiyelini kullanmak istiyorsanız, KosmoTime aradığınız gizli silah olabilir.

KosmoTime'ın en iyi özellikleri

Oturum tabanlı görevlendirme, odaklanmış çalışmayı teşvik eder

Entegre takvim ile zamanınızı işlerinize göre önceliklendirin

Zaman bloklama ile dikkat dağıtıcı unsurları engelleyin

Verimlilik için benzer görevleri gruplandırın

Düşüncelerinizi not alın ve entegre Notlar özelliğini kullanarak görevlere dönüştürün

Tek tıklamayla görev oluşturma, daha hızlı çalışmanıza yardımcı olur

Tarayıcı uzantısı ile nerede çalışırsanız çalışın erişilebilir

KosmoTime sınırlamaları

Piyasaya yeni girdiğinden, kullanıcı yorumları daha azdır

Görevlere oturum tabanlı yaklaşım herkesin iş akışına uymayabilir

Bazı temel özellikler ücretli sürümde mevcuttur

KosmoTime fiyatlandırması

Ücretsiz

KosmoTime puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (12+ yorum)

Capterra: 5/5 (4+ yorum)

5. Rutin Takvim

rutin Takvim aracılığıyla

Alışkanlığın gücünden yararlanan Routine Calendar, günlük görevlerinizi ikinci bir doğa haline getirmeyi amaçlayan bir Akiflow alternatifidir. Tutarlı rutinlerin büyük hedeflere ulaşmanın yolunu açtığı öncülüne dayanarak geliştirilmiştir. Görsel olarak çekici arayüzüyle, sadece görevler için hatırlatıcılar ayarlamanıza izin vermekle kalmaz, bunları günlük hayatınızın bir parçası haline getirmeniz için sizi motive eder. Başarıya götüren kalıcı alışkanlıklar oluşturmak istiyorsanız, Routine Calendar sadık bir müttefikiniz olmayı vaat ediyor.

Rutin Takvim'in en iyi özellikleri

Alışkanlıklar oluşturmak için günlük olarak tekrarlanan görevler ayarlayın

Sadece birkaç tıklama ile Google Takvim gibi diğer popüler takvim hizmetlerine sorunsuz bir şekilde bağlanın

Toplantıları kolayca ayarlayın

Zaman bloklamayı kullanarak sabahlar, akşamlar veya belirli iş blokları için rutinler oluşturun

Görevlerdeki ilerlemenizi izleyin ve tutarlılığı koruyun

Rutinlerinize sadık kalmanızı ve görevlerinizi tamamlamanızı sağlamak için nazik hatırlatmalar

Tutarlılığınızı bir bakışta görün

Google Takvim gibi diğer hedef uygulamaları ve yazılımlarla entegrasyon sayesinde görevlerinizi daha büyük hedeflerle uyumlu hale getirin

Rutin Takvim sınırlamaları

Rutin ayarların dışındaki sınırlı görev yönetimi yazılımı yetenekleri

Karmaşık projeler için uygun olmayabilir

Bazı kullanıcılar, bu uygulamanın bütünsel proje yönetiminden ziyade alışkanlıklara odaklandığını düşünüyor

Rutin Takvim fiyatlandırması

Ücretsiz

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları

Kurumsal: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Rutin Takvim puanları ve yorumları

G2: Yok

Capterra: Yok

6. Toodledo

toodledo aracılığıyla

Verimlilik dünyasında bir veteran olan Toodledo, eski bir mükemmellik geleneğine sahiptir. Temel yapılacaklar listelerinden gelişmiş görev yönetimi özelliklerine kadar her şeyi sunar. Zengin geçmişiyle, kullanıcı geri bildirimlerini ve en son verimlilik trendlerini içeren, zaman içinde geliştirilmiş bir Akiflow alternatifinden yararlanabilirsiniz. Çok yönlü ve güvenilirdir.

Toodledo'nun en iyi özellikleri

Sadece birkaç tıklama ile ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin

Görevlerinizi, fikirlerinizi, listelerinizi ve planlarınızı düzenleyin

Habit Tracker'ı kullanarak kendinizi hesap verebilir hale getirin

Görevleri paylaşın, görevler atayın ve birden fazla hesapla işbirliği yapın

Önemli görevleri asla kaçırmamak için alarmları kullanın

Çevrimdışı erişim sayesinde görevlerinizi kesintisiz olarak yerine getirin veya çevrimiçi olmanız gerektiğinde zaman bloklama özelliği ile gürültüyü engelleyin

Toodledo'nun tarayıcı uzantısının yardımıyla hareket halindeyken görevleri hızla yakalayın

Toodledo sınırlamaları

Arayüz bazı kullanıcılar için eski görünebilir

Yeni kullanıcılar için öğrenme eğrisi biraz daha dik olabilir

Gelişmiş özellikler için abonelik gerekir

Toodledo fiyatlandırması

Ücretsiz

Standart: 3,99 $/ay

Artı: 5,99 $/ay

İş: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Toodledo puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (49+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (70+ yorum)

7. Evernote

evernote aracılığıyla

Evernote, basit not alma alanının ötesine geçer. Fikirleri yakalamak, toplantı notlarını belgelemek, görevleri yönetmek ve bilgileri depolamak için tasarlanmış bütünsel bir Akiflow alternatifidir. Zengin özelliklere sahip ortamı, fikirlerinizi not almanıza, web makalelerini kesmenize ve hatta belgeleri taramanıza olanak tanır. Görevler için çok amaçlı bir aracın dijital eşdeğeridir ve ihtiyacınız olan her şeyin parmaklarınızın ucunda olmasını sağlar.

Evernote'un en iyi özellikleri

Notlarınıza metin, eskizler, fotoğraflar, ses ve daha fazlasını ekleyin

Web'den içerik kaydedin ve düzenleyin

Google Takvim ile entegre

Önceden hazırlanmış not biçimleriyle görevleri hızlıca başlatın

El yazısı notlar bile aranabilir

Tüm cihazlarda görevleri senkronize edin

Belge tarama ile zahmetsizce kağıtsız çalışın

Takımınızla işbirliği yapın ve iş görevlerini düzenleyin

Evernote sınırlamaları

Öncelikle bir takvim veya görev yönetimi aracı olmadığı için bazı gelişmiş özelliklerden yoksun olabilir

Bazı kullanıcılar not alma için fiyatlandırmayı biraz yüksek buluyor

Cihazlar arasında senkronizasyon sorunları zaman zaman bildirilmektedir

Bu kategorideki diğer araçlara göre daha pahalı fiyat planları

Evernote fiyatlandırması

. Profesyonel: Aylık 17,99 $ veya yıllık 169,99 $

Takımlar: 24,99 $/ay/kullanıcı

Evernote puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (1.900+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (8.000'den fazla yorum)

8. Calendly

calendly aracılığıyla

Calendly, uygun bir toplantı zamanı bulmak için sonsuz e-posta konularının çözümü. Toplantıları ve program yönetimini kolaylaştırarak, kullanıcıların takvimlerine uygun zaman aralıklarını seçmelerine olanak tanır. Google Takvim ile gidip gelmeyi ortadan kaldırarak randevu ayarlarına verimlilik getirir. Calendly, birden fazla toplantı veya danışma arasında koşturan profesyoneller için taze bir soluktur ve diğer görevler için zaman kazandıracak sorunsuz bir programlama sağlar.

Calendly'nin en iyi özellikleri

Farklı türdeki takvim etkinlikleri için uygunluk durumunuzu özelleştirin

Saat dilimlerini otomatik olarak algılar ve ayarlar

Google, Outlook, Office 365 ve iCloud takvim ile sorunsuz bir şekilde toplantı rezervasyonu yapın

Takımların uygunluk durumunu koordine edin

Hatırlatıcılar, takip mesajları ve daha fazlasını gönderin

Web sitenize yerleştirin veya kişiselleştirilmiş bir bağlantı kullanın

Arka arkaya randevu almadığınızdan emin olun

Calendly sınırlamaları

Kapsamlı bir görev yönetim aracı değil, toplantılara ve planlamaya odaklanmıştır

Ücretsiz sürümde sınırlı sayıda takvim etkinliği türü vardır

Bazı entegrasyonlar daha üst düzey planlar gerektirir

Calendly fiyatlandırması

Temel : Ücretsiz

Essentials : Koltuk başına aylık 8 $

Profesyonel : Koltuk başına aylık 12 ABD doları

Takımlar: Koltuk başına aylık 16 ABD doları

Calendly puanları ve yorumları

G2 : 4,7 üzerinden 5 (1.581+ yorum)

Capterra: 4,7 üzerinden 5 (2.617+ yorum)

9. Nook Takvim

nook Takvim aracılığıyla

Nook Calendar, Akiflow'un alternatifi olarak görev yönetimi ve toplantı planlayıcı gibi iki dünyanın en iyi özelliklerini bir araya getirir. Modern arayüzü, görevleri takip etmenizi ve gününüze mükemmel şekilde uymalarını sağlarken sorunsuz bir deneyim sunar.

Kolay sürükle ve bırak özelliği ile ayarlama ve yeniden planlama zahmetsiz hale gelir. Nook Calendar, görev yöneticisi ve randevuları yan yana görüntüleyerek günün kapsamlı bir görünümünü isteyenler için mükemmel bir seçimdir. Ayrıca, Google Takvim ile entegre olur!

Nook Calendar'ın en iyi özellikleri

Etkinliklerinizin yanı sıra yapılacaklar listeleriniz için görevleri hızlıca yakalayın

Toplantılarınız için günlük, haftalık, aylık ve gündem görünümlerini kontrol edin

Sürükle ve bırak ile toplantıları kolayca planlayın

Birden fazla takvimi veya belirli etkinlikleri ve görevleri paylaşın

Akıllı önerileri kullanarak en uygun toplantı zamanlarını bulun

Programınızı takip edin ve her görev için hatırlatıcılar ayarlayın

Tekrarlayan etkinliklerle ayarlayın ve unutun

Nook Calendar sınırlamaları

Nispeten yeni olduğu için entegrasyonları daha az olabilir

Takvimle ilgili fonksiyonlarla sınırlı

Gelişmiş bir proje yönetimi aracı veya görev yönetimi aracı arayan kullanıcılara uygun olmayabilir

Nook Calendar fiyatlandırması

Ücretsiz

Nook puanları ve yorumları

G2: Yok

Capterra: 5/5 (1+ yorum)

10. Habitify

habitify aracılığıyla

Habitify, Akiflow'dan daha fazlasıdır — uzun vadeli bir arkadaştır. Kalıcı alışkanlıklar geliştirmeye adanmış bu uygulama, günlük süreçlerde tutarlılık ve sebat üzerine odaklanır. Kullanıcılara sadece alışkanlıkları hatırlatılmaz, aynı zamanda görsel ilerleme grafikleri ve serilerle motive edilirler. Günlük hayatınıza olumlu rutinler eklemek istiyorsanız, Habitify size yol gösterici olacak.

Habitify'ın en iyi özellikleri

Görsel olarak hoş grafikler aracılığıyla alışkanlıklarınızı izleyin

Mobil uygulamadan web sürümüne ve hatta giyilebilir cihazlara kadar birçok platformda kullanın

Belirli bir süre gerektiren alışkanlıklar için zamanlı alışkanlıklar özelliğini kullanın

Günlük ilham dozunuzu alın

Günlük modunda yolculuğunuzu değerlendirin

Gece kuşları için koyu modun keyfini çıkarın

Ayarlandığınız Hatırlatıcılar ile zinciri asla koparmayın

Habitify sınırlamaları

Esas olarak alışkanlık izlemeye odaklanır, bu nedenle zaman kazanmak için tasarlanmış daha geniş kapsamlı bir görev yöneticisi değildir

Bazı premium özellikler ücretli

Bazı kullanıcılar için çok özel görünebilir

Habitify fiyatlandırması

Ücretsiz

Ücretli: Kullanıcı başına aylık 4,99

Habitify puanları ve yorumları

G2: Yok

Capterra: Yok

ClickUp Diğerlerinden Neden Öne Çıkıyor?

Zaman tasarrufu sağladığını iddia eden çok sayıda verimlilik aracı arasında, iş ihtiyaçlarınızı karşılayan, görev akışınızı geliştiren ve basitleştiren görev yöneticisini bulmak çok önemlidir. Çeşitli Akiflow alternatiflerini keşfettikten sonra, ClickUp, en iyi görev yönetimi, takvim entegrasyonu ve sezgisel kullanıcı deneyimini bir araya getiren kapsamlı bir verimlilik platformu olarak öne çıkıyor.

Sadece bir alanda uzmanlaşmış birçok araçtan farklı olarak, ClickUp günlük süreçler için görev yönetiminden takvim görünümlerine kadar kapsamlı ve güçlü özellikler sunarak ihtiyacınız olan her şeyi tek bir yerde bulmanızı sağlar.

Sonsuza Kadar Ücretsiz Plan dahil esnek fiyatlandırma ile yatırımınız için inanılmaz bir değer elde edersiniz. Ayrıca, ClickUp platformunu sürekli olarak günceller, özellikler ekler ve kullanıcı geri bildirimlerine göre deneyimi iyileştirir.

Sorunsuz entegrasyon yetenekleri ile ClickUp, sevdiğiniz diğer araçlarla sorunsuz bir şekilde çalışarak geçişi kolaylaştırır. ClickUp sağlam olmasına rağmen, kullanıcı deneyiminden ödün vermez. Arayüzü sezgiseldir ve kullanıma başlamak çok kolaydır.