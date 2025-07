2025'in En İyi 15 Todoist Alternatifi ve Rakibi

En iyi Todoist alternatifleri mi arıyorsunuz?

Todoist, proje yönetimine yabancı değildir; 2007'den beri aktif olarak hizmet vermektedir!

... Ancak uzun süredir kullanılan organizasyon uygulamalarından biri olarak, artık biraz eskimiş olamaz mı?

Yapılacaklar listesi özelliği modern (ve çılgın) iş temposuna uyum sağlamak için güncellenmiş olsa da, yaşı hala belli oluyor.

Genel olarak, Todoist'in proje yönetimi yazılımı özellikleri diğer araçlara kıyasla oldukça basittir ve günlük süreçleri takip etmek için birçok eklenti gerektirir. Todoist, projeleri, görevleri ve iş akışlarını yönetmekten ziyade basit yapılacaklar listeleri için daha uygun olduğundan, takımların daha dinamik ve daha yeni Todoist alternatifleri araması sık rastlanan bir durumdur.

Todoist'in sınırlamalarını derinlemesine incelemek için okumaya devam edin. Ayrıca, artıları, eksileri, fiyatları, yorumları ve daha fazlasını içeren en iyi 15 alternatifinin bir dökümü de burada!

Todoist nedir?

via Todoist

Todoist, listeleri ve projeleri düzenlemenize, planlamanıza ve üzerinde işbirliği yapmanıza olanak tanıyan bir görev yönetimi aracıdır. Temiz ve sezgisel arayüzü, onu bireyler ve küçük takımlar için çekici bir yazılım seçeneği haline getirir. En iyi özelliklerinden bazıları şunlardır:

Kendinize veya takımınıza görevler atayın

Yinelenen görevlerin son teslim tarihleri

Son tarih hatırlatıcıları

İlerleme izleme

Ayrıca, Todoist özellikle kişisel kullanım için nispeten uygun fiyatlıdır. 💸

Temel kullanım için ücretsiz sürümün yanı sıra, Todoist ek işlevler için iki ücretli plan sunar:

Todoist Pro : Bireysel kullanıcılar için aylık 4 dolar

Todoist Business: Takımlar için kullanıcı başına aylık 6 dolar

Kulağa fena gelmiyor, değil mi? Ancak işler zorlaştığında, yani daha karmaşık projelerle uğraşırken, Todoist yeterli olmayabilir ve genel görev yönetiminin ötesine geçen özelliklere sahip bir çözüm aramaya geri dönersiniz.

Neden Todoist'e alternatif bir uygulamaya ihtiyacınız var?

Todoist iyi bir görev yönetimi uygulamasıdır, ancak harika değildir. * 👀

İşte birkaç önemli neden:

Görevleri tamamlarken verimliliğinizi yönetmek için yerleşik bir zaman takibi özelliği yoktur.

İş akışlarınızı uyumlu hale getirmek ve yönetmek için özel durumlar oluşturamazsınız.

Todoist'in ücretli planlarındaki birçok özellik, diğer yazılımlarla ücretsiz olarak sunulmaktadır.

Bir dizi listeden daha fazlasını gerektiren işler için o kadar etkili değildir.

Ücretsiz sürüm artık 5 aktif projeyle sınırlıdır ... eski sınır 80 idi. 😐

…ve daha fazlası. 😳

Panik yapmanıza gerek yok, size iyi haberlerimiz var!

Her takım için en iyi Todoist alternatiflerinin bir listesini özenle hazırladık! Bu liste, her takım için en iyi ve en verimli proje yönetimi uygulamasını ararken size rehberlik etsin. 🙌🏼

En İyi 15 Todoist Alternatifi ve Rakibi

Neyse ki, günümüzde piyasada çok sayıda proje yönetimi ve işbirliği aracı bulunmaktadır; bu, devasa bir sektördür. Dolayısıyla, Todoist'e alternatif bulup bulamayacağınız değil, ne zaman bulacağınız önemlidir.

Aralarından seçim yapabileceğiniz çok sayıda seçenek olduğundan, takımınız için en iyi çözümü bulmak en azından zaman alıcı olabilir. Karar verme yorgunluğuna kapılmak veya öğle arasında yazılım özelliklerini karşılaştırmak yerine, bu zor işi bize bırakın.

Her boyutta, bütçede ve sektördeki takımlar için en iyi 15 Todoist alternatifi burada.

1. ClickUp

ClickUp'ta Görevleri Yönetin ClickUp'ın özelleştirilebilir aşamaları ve durumlarıyla ş Akışınızı optimize edin

Takımları ve işleri tek bir yerde bir araya getirmek için tasarlanmış bir görev yönetim platformu olan ClickUp'ta görevleri kendi tarzınızda düzenleyin ve görselleştirin. ClickUp Hatırlatıcıları'nı kullanarak takımınız için saniyeler içinde bildirimler oluşturun. ClickUp'taki hatırlatıcıları kolayca değiştirebilir, dosya ekleyebilir, yorum yapabilir, güncelleyebilir ve özelleştirebilirsiniz.

Ayrıca, ClickUp bildirimlerinizi kolayca yönetmenizi sağlar, böylece herhangi bir cihazdan görüntüleyebilir, silebilir, yanıtlayabilir ve cevap verebilirsiniz!

Özellik

Yapılacaklar Listesi Şablonları: ClickUp'ın kullanıma hazır şablonları, iş akışınızı kolaylaştırmak için kişiselleştirilebilir. İster basit bir ClickUp'ın kullanıma hazır şablonları, iş akışınızı kolaylaştırmak için kişiselleştirilebilir. İster basit bir proje planı, ister kapsamlı bir görev listesi, hatta takım üyeleri için bir oryantasyon kontrol listesi olsun, şablonlarımız hızlı bir başlangıç yapmanızı sağlar.

ClickUp Belgeleri : Düzenli, işbirliğine dayalı ve kolayca yönetilebilir yapılacaklar listeleri oluşturun. : Düzenli, işbirliğine dayalı ve kolayca yönetilebilir yapılacaklar listeleri oluşturun.

ClickUp Görevleri: Güçlü görev yönetimi aracımızla, herhangi bir projeyi planlamak, organize etmek ve üzerinde işbirliği yapmak çok kolay hale gelir ve her gereksinime göre özelleştirilebilir. Güçlü görev yönetimi aracımızla, herhangi bir projeyi planlamak, organize etmek ve üzerinde işbirliği yapmak çok kolay hale gelir ve her gereksinime göre özelleştirilebilir.

Liste görünümü: Herhangi bir konumdan düşüncelerinizi ve görevlerinizi kolayca yönetmek için kısa ve çok amaçlı yapılacaklar listeleri oluşturun, hiçbir şeyi kaçırmayın.

Çift Yönlü Bağlantı: ClickUp'ın çift yönlü bağlantı fonksiyonunu kullanarak tüm Görevlerinizi birbirine bağlayın ve aralarında kolayca gezinin. ClickUp'ın çift yönlü bağlantı fonksiyonunu kullanarak tüm Görevlerinizi birbirine bağlayın ve aralarında kolayca gezinin.

ClickUp Notepad: Görevlerinizi anında not alın, zengin düzenleme araçlarıyla biçimlendirin ve notları her yerden erişilebilen izlenebilir görevlere dönüştürün. Görevlerinizi anında not alın, zengin düzenleme araçlarıyla biçimlendirin ve notları her yerden erişilebilen izlenebilir görevlere dönüştürün.

ClickUp Brain: ClickUp'ın AI asistanını kullanarak görevler oluşturun, notları özetleyin ve yapılacaklar listeleri hazırlayın. ClickUp'ın AI asistanını kullanarak görevler oluşturun, notları özetleyin ve yapılacaklar listeleri hazırlayın.

Kullanılabilir Platformlar: (Android, iPhone, iPad, Windows, macOS, Linux, Web)

Fikirlerinizi kolayca yönetmek ve her yerden çalışmak için net, çok işlevli yapılacaklar listeleri oluşturun, böylece bir daha hiçbir şeyi unutmayacaksınız

Artıları

Eksileri

Özelleştirilebilirlik düzeyi ve mevcut özelliklerin sayısı, öğrenme eğrisine yol açabilir

Fiyat

ClickUp'ın birden fazla fiyat planı vardır:

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız : Kullanıcı başına aylık 7 dolar

İş : Kullanıcı başına aylık 12 dolar

Enterprise : Özel fiyatlandırma için : Özel fiyatlandırma için ClickUp ile iletişime geçin

ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

Derecelendirmeler ve yorumlar

G2 : 4,7/5 (1.400+yorum)

Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)

2. Tick Tick

via TickTick

Tick Tick, Todoist'e alternatif olarak kaliteli bir rakip olmasını sağlayan birkaç güçlü görev yönetimi özelliğine sahiptir.

Ancak, birçok kullanışlı özelliğe sahip ücretsiz bir sürüm sunan bir araç arıyorsanız, başka bir yere bakmanız gerekebilir.

TickTick ile Todoist'i karşılaştırın!

Özellik

Artıları

Konum tabanlı uyarılarla birlikte programlar için hatırlatıcılar

Çeşitli takvim görünümleri

IOS (iPhone ve iPad) ve Android için mevcuttur

Eksileri

Yerel takvim senkronizasyonu yok

Sınırlı entegrasyon seçenekleri

Ücretsiz sürüm sadece 99 görevle sınırlıdır (keşke en azından yuvarlak bir sayı olsaydı 😏)

Fiyat

Temel Plan, yıllık 27,99 $ karşılığında Premium Plan'a yükseltilebilir

Müşteri değerlendirmeleri

Capterra: 4,8/5 (80+ yorum)

G2: 4,5/5 (80+ yorum)

TickTick alternatiflerine göz atın!

3. Trello

trello aracılığıyla

Trello, benzersiz Kanban panolarıyla ünlü bir proje yönetimi yazılımıdır.

Ancak, tıpkı 90'ların pop yıldızları gibi, Trello da tek hitlik bir mucize:

Aracın tamamı Kanban etrafında şekillenmiştir.

Tüm görevleriniz, farklı proje aşamalarına sürüklenip bırakılabilen kartlardır.

Proje yönetiminin tüm döngüsü boyunca bir Kanban panosu kullanmak, projenin zaman çizelgesine, programına ve raporlarına da bakmanız gerektiğinden oldukça zor olabilir.

Trello ile Todoist'i karşılaştırın!

Özellik

Kullanımı kolay sürükle ve bırak arayüzü

Daha ayrıntılı görevler oluşturmak için gelişmiş kontrol listeleri

Trello Power-Ups, tonlarca işlevsellik eklemenize yardımcı olabilir

Artıları

Harika takım işbirliği özellikleri

Minimum öğrenme eğrisi

Görevler içindeki kontrol listeleri hızlı geri bildirim sağlar

Eksileri

Görev bağımlılıklarını göstermez

Kanban panosu görünümüyle sınırlı

Büyük kuruluşlar için uygun değildir

Fiyat

Sonsuza Kadar Ücretsiz: Sınırsız kart ve liste

İş Sınıfı (kullanıcı başına aylık 12,50 $): Gelişmiş kontrol listeleri ve güçlendiricilerle pano koleksiyonu

Müşteri değerlendirmeleri

Capterra: 4,5/5 (22.200+ yorum)

G2: 4,4/5 (13.000'den fazla yorum)

Trello alternatiflerine göz atın!

4. nTask

via nTask

nTask, risk yönetimi ve verimli işbirliğine odaklanan bulut tabanlı bir görev yöneticisi ve proje yönetimi aracıdır. Ancak, risk yönetimine adanmış bir verimlilik aracı da bir risk olabilir!

Ne, neden?

Bunun nedeni, takımınızı izlemek, raporlar oluşturmak ve diğer iş araçlarına bağlanmak gibi çok daha fazlasını yapmak için bir araca ihtiyacınız olmasıdır.

Ne yazık ki, nTask bu iki şeyi de yapamaz.

Özellik

Toplantıları düzenlemek, yönetmek ve planlamak için yerel toplantı yönetimi aracı

Sorunları belirlemek ve çözmek için sorun yönetimi modülü

Slack kullanarak yorumları görevlere dönüştürür

Artıları

Sınırsız görev ve yapılacaklar listesi öğelerini ücretsiz oluşturun

Hızlı bildirimler, uyarılar ve hatırlatıcılar

IPhone ve iPad ile uyumludur

Eksileri

E-posta görev yönetimi özelliği yok

Ücretsiz sürümde sınırlı depolama alanı

Sınırlı entegrasyon seçenekleri

Fiyat

Temel Ücretsiz Plan : toplantılar, zaman çizelgeleri ve sorun izleme içerir

Premium Plan (kullanıcı başına aylık 3,99 $): Temel plan özellikleri ve toplu işlemler, özel filtreler ve 5 GB depolama alanı

İş Planı (kullanıcı başına aylık 11,99 $): risk yönetimi, özel izinler ve 10 GB depolama alanının yanı sıra premium özellikleri içerir

Müşteri Puanları

Capterra: 4. 1/5 (90+ yorum)

G2: 4,4/5 (10+ yorum)

5. Asana

asana aracılığıyla

Asana, Todoist'e alternatif olan bir başka harika (ve ücretsiz) uygulamadır.

İster büyük ister küçük bir takımı yönetin, Asana size yardımcı olabilir.

Ancak, sınırsız görev, zaman çizelgesi ve gösterge paneli gibi birçok kullanışlı özelliği için ücret ödemeniz gerekiyor.

Özellik

Görevleri planlamak için güçlü zaman çizelgeleri

Hatırlatıcılar ve son teslim tarihleri

Önemli başarıları ve etkinlikleri izlemek için görev dönüm noktaları

Kanban ( Trello'ya benzer ) dahil dört proje görünümü

Artıları

Gerçek zamanlı işbirliği özellikleri

Çok sayıda üçüncü taraf entegrasyonunu destekler

IOS uygulama mağazasında (iPhone ve iPad için) ve Google Play Store'da mevcuttur

Eksileri

Çevrimdışı mod yok

Tek bir görev için birden fazla atanan kişi belirlemek mümkün değildir

Mobil uygulama, web uygulamasıyla aynı seviyede değil

Fiyat

Temel Ücretsiz Plan : pano görünümü, 100 MB depolama ve liste görünümü gibi temel özellikler

Premium Plan (kullanıcı başına aylık 10,99 $): özel alanlar ve dönüm noktaları gibi ekstra özellikler içerir

İş Planı (kullanıcı başına aylık 24,99 $): hedefler ve entegrasyonlar gibi ekstra özellikleri içerir

Müşteri değerlendirmeleri

Capterra : 4,5/5 (11.800+ yorum)

G2: 4,3/5 (9.100+ yorum)

* asana ve Todoist arasında karar veremiyor musunuz? Asana alternatifi olarak ClickUp'ı seçmeniz için çok basit nedenleri inceleyin

notion aracılığıyla

Dijital not alma uygulamasından daha fazlası olan Notion, kullanıcıların birden fazla projeyi yönetmesine, iş akışlarını düzenlemesine ve diğerleriyle işbirliği yapmasına yardımcı olan bir işbirliği platformudur. Kullanıcıların projelerini, görevlerini, notlarını ve daha fazlasını takip etmelerine yardımcı olacak güçlü araçlar sunar.

Notion ile kullanıcılar hızlı bir şekilde kontrol listeleri oluşturabilir, takım üyelerine görevler atayabilir, son teslim tarihleri belirleyebilir, medya ve belgeler ekleyebilir ve daha fazlasını yapabilir. Notion, takımların verileri düzenli bir şekilde saklamaları için kendi veritabanı özelliğini bile sunar.

Bu, kullanıcıların birden fazla dosya veya klasörde arama yapmak zorunda kalmadan ihtiyaç duydukları bilgileri hızlı bir şekilde bulmalarını kolaylaştırır.

Özellik

Bilgilerinizi taramak ve ihtiyacınız olanı kolayca bulmak için Hızlı Bul arama fonksiyonu

Rol izinleri ve bildirimler için özelleştirme yetenekleri

Farklı içerik türlerini ayırmak için birden fazla çalışma alanı

Görev bağımlılıkları, alt görevler ve önceliklendirme

Notları özetlemek ve diğer AI yazma asistanı ihtiyaçları için Notion AI

Artıları

Önceden tanımlanmış aralıklarla yinelenen görevler

Sürükle ve bırak arayüzü

Güçlü belge paylaşımı

Eksileri

Çalışma alanları arasında bağlantı eksikliği

Bu listedeki diğer araçlara kıyasla gelişmiş özelleştirme seçenekleri sınırlıdır

Fiyat

Notion'un dört fiyatlandırma seçeneği vardır:

Ücretsiz plan : İşbirliğine dayalı çalışma alanı, temel sayfa analizi, 7 günlük sayfa geçmişi ve daha fazlası

Plus planı (kullanıcı başına aylık 8 $) : Takımlar için sınırsız blok, 30 günlük sayfa geçmişi, 100 misafir daveti ve daha fazlası

İş planı (kullanıcı başına aylık 15 $) : Gizli takım alanları, 90 günlük sayfa geçmişi, 250 misafir daveti ve daha fazlası

Enterprise planı (ayrıntılar için Notion ile iletişime geçin): Gelişmiş çalışma alanı analizi ve kontrolleri, : Gelişmiş çalışma alanı analizi ve kontrolleri, Müşteri Başarı Yöneticisi, 500 misafir daveti ve daha fazlası

Müşteri değerlendirmeleri

Capterra: 4,7/5 (1.000'den fazla yorum)

G2: 4,6/5 (1.000+ yorum)

Notion ile Todoist'i karşılaştırın!

7. OmniFocus

omni Group aracılığıyla

OmniFocus, işlerinizi, projelerinizi ve daha fazlasını takip etmenize yardımcı olmak için The Omni Group tarafından geliştirilen popüler bir görev yönetimi aracıdır. Kullanıcı dostu olacak şekilde tasarlanmış olup, kullanıcıların görevlerini ve etkinliklerini hızlı ve kolay bir şekilde düzenlemelerine olanak tanıyan sezgisel bir arayüz sunar.

Kullanıcıların klasörler, bağlamlar ve etiketler kullanarak projeleri daha basit eylemlere bölmelerine olanak tanıyan OmniFocus, görevlerin her zaman izlenmesini ve düzenlenmesini sağlar. Ayrıca, hatırlatıcılar ayarlamak için de kullanılabilir, böylece hiçbir son tarihi kaçırmaz veya önemli bir görevi unutmazsınız.

Özellik

Verileri birden fazla cihazda saklamak için ücretsiz, şifreli senkronizasyon

Forecast, eylemleri ve takvim etkinliklerini sipariş sırasına göre gösterir

Birden fazla eylemi seçmek ve aynı anda düzenlemek için toplu düzenleme

Perspektifleri düzenlemek için özel kenar çubuğu

Artıları

Kullanıcı arayüzü modern ve sezgiseldir

Ücretli kullanıcılar için özel ana ekran

Açık ve koyu arka planlar

Eksileri

Gantt grafikleri gibi görselleştirme araçları yoktur

Platform, Windows işletim sistemi için optimize edilmemiştir

Fiyat

İşletim sisteminize ve kullanım amacınıza bağlı olarak OmniFocus'un birden fazla fiyatlandırma seçeneği vardır. Daha fazla bilgi için OmniFocus ile iletişime geçin

Müşteri değerlendirmeleri

Capterra: 4,7/5 (60+ yorum)

G2: 4,6/5 (50+ yorum)

En iyi OmniFocus alternatiflerine göz atın!

8. Any. do

Any. do, daha fazlasını başarmanıza yardımcı olan basit ve sezgisel bir tasarıma sahip bir görev yönetimi uygulamasıdır. Yoğun profesyoneller, öğrenciler ve daha verimli olmak isteyen herkes için mükemmeldir. Any. do ile kolayca görevler oluşturabilir, Son Teslim Tarihleri ve hatırlatıcılar ayarlayabilir ve yapmanız gerekenlerin listesini oluşturabilirsiniz.

Ayrıca görevleri başkalarıyla paylaşabilir ve projelerde işbirliği yapabilirsiniz. Ayrıca, uygulamanın yerleşik konum tabanlı hatırlatıcı özelliği, bir görevin konumuna yaklaştığınızda size hatırlatır, böylece önemli işlerinizi bir daha asla unutmazsınız!

Özellik

Pano etkinliği ile kimin ne zaman çalıştığını ve nelerin değiştiğini görün

Birden fazla takım üyesiyle sohbet etmek için çoklu platform desteği

Başlamak için kullanımı kolay şablonlar

Tek seferlik, tekrarlanan ve konum hatırlatıcılar

Artıları

Kişisel program ve etkinlikler için ana düzenleyici

Platformla ilgili sorularınız için destek portalı

Ücretsiz ve Premium kullanıcılar için Akıllı Market Listeleri

Eksileri

Microsoft Takvim ile entegre olmadığı için Microsoft 365 kullanıcıları için uygun değildir

Temel proje yönetimi ihtiyaçları için sınırlı ücretsiz sürüm

Fiyat

Any.do'nun üç fiyatlandırma seçeneği vardır:

Ücretsiz plan : Hatırlatıcılar, Takvim, cihaz senkronizasyonu ve daha fazlası

Premium plan (yıllık 3 $/ay) : Yineleyen görevler, renk etiketleri, konum hatırlatıcıları ve daha fazlası

Takım planı (aylık 5 $, yıllık): İşbirliğine dayalı çalışma alanı, Sınırsız proje panosu, +100 ş Akışı şablonu ve daha fazlası

Müşteri değerlendirmeleri

Capterra: 4. 4/5 (150+ yorum)

G2: 4. 1/5 (180+ yorum)

Any.do alternatiflerine göz atın!

9. Google Keep

google Keep aracılığıyla

Google Keep, Google tarafından geliştirilen ücretsiz bir not alma ve liste oluşturma aracıdır. Kullanıcıların hareket halindeyken fikirlerini kolayca yakalamasına, saklamasına ve paylaşmasına olanak tanır. Kullanıcıların hızlı bir şekilde notlar almasına, listeler ve kontrol listeleri oluşturmasına, hatırlatıcılar ayarlamasına, fotoğraf yüklemesine, arkadaşları ve ailesi ile işbirliği yapmasına, web sayfalarını daha sonra okumak üzere kaydetmesine ve daha fazlasını yapmasına olanak tanır.

Uygulama ayrıca yazı tipi ve renkleri değiştirme, resim ve ses klipleri ekleme, kategoriler için etiketler oluşturma ve daha fazlasını içeren bir dizi özelleştirme seçeneği sunar. Hem iOS hem de Android cihazlarda kullanılabilir.

Özellik

Fotoğrafları metin notlara dönüştürmek için görüntü tanıma özellikleri

Farklı cihazlar arasında senkronizasyon

Görevlere öncelik vermek için sürükle ve bırak listeleri

Görevleri kategorilere ayırmak için etiketleme sistemi

Artıları

Basit ve sezgisel kullanıcı arayüzü

Google Suite uygulamalarıyla entegre olur

Notları ve listeleri başkalarıyla paylaşın

Eksileri

Alan, Google hesabınızın depolama alanına bağlı olarak sınırlı olabilir

Sınırlı görev işbirliği özellikleri

Fiyat

Google Keep, Google hesabı ile ücretsizdir

Müşteri değerlendirmeleri

Capterra: 4,7/5 (100+ yorum)

G2: Yok

10. Meistertask

via MeisterTask

Meistertask, tüm takım iletişiminizi kolaylaştırmak için tasarlanmış bir proje yönetimi yazılımıdır. Meistertask ile işlerinizi düzenli ve kolay bulunabilir hale getirmek için projeler, görevler ve klasörler oluşturabilirsiniz. Uygulama ayrıca etiketler, son teslim tarihleri, bildirimler ve daha fazlasını içeren görev yönetiminizden en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olacak çeşitli özellikler sunar.

Daha fazla verimlilik için görevler ve projeler üzerinde takım üyeleriyle işbirliği yapabilirsiniz. Meistertask, serbest çalışanlar, takımlar ve her boyuttaki işletmeler için mükemmel bir seçimdir.

Özellik

İlerlemeyi izlemek için görsel görev panoları

Gerçek zamanlı işbirliği özellikleri

Slack ve diğer uygulamalarla entegrasyon

Özelleştirilebilir iş akışları

Artıları

Hem bireyler hem de takımlar için kullanımı kolay arayüz

Görev ilerlemesini izlemek için ayrıntılı raporlar

Trello ve Slack gibi popüler verimlilik uygulamalarıyla entegre olur

Eksileri

Ücretsiz planda sınırlı entegrasyon olanakları

Yinelenen görevler ücretli bir özelliktir

Fiyat

Temel plan (ücretsiz) : Üç adede kadar proje, sınırsız proje üyesi, özelleştirilebilir proje panoları ve daha fazlası

Pro planı (aylık 8,25 $ : Sınırsız proje, otomasyon, WIP sınırları ve daha fazlası

İş planı: (20,75 $/ay): Etkinlik raporları, roller ve izinler, özel alanlar ve daha fazlası

Müşteri değerlendirmeleri

Capterra: 4,7/5 (1.000'den fazla yorum)

G2: 4,6/5 (160+ yorum)

MeisterTask alternatiflerine göz atın!

11. Azendoo

via Azendoo

Azendoo, kullanıcılara projeleri düzenlemek, izlemek ve üzerinde işbirliği yapmak için verimli bir yol sunan bir proje yönetimi aracıdır. Takımların elindeki görevlere odaklanmasına ve iş yüklerini düzenli bir şekilde yönetmesine yardımcı olur. Azendoo'nun kullanıcı dostu arayüzü, kullanıcıların hızlı bir şekilde görevler oluşturmasına, bunları takım üyelerine atamasına ve son tarihler belirlemesine olanak tanır.

Sezgisel sürükle ve bırak görev panoları, kullanıcıların ilerlemeyi bir bakışta izlemelerine ve takımlarının performansını takip etmelerine yardımcı olur. Ayrıca, takımların birlikte ne kadar iyi çalıştıklarına dair içgörüler elde edebilmeleri için güçlü raporlama yetenekleri de sunar.

Özellik

Görevleri, konuşmaları, belgeleri, konuları ve kişileri bulmak için güçlü arama

takımınızın bir konu hakkındaki görüşünü almak için "Anket Ekle" düğmesi

Sesli ve görüntülü arama ve ekran paylaşımı için Cisco Spark entegrasyonu

Konu etkinliği görünümünün üst kısmında sabitlenmiş konuşmalar

Artıları

E-posta konuşmaları Evernote notuna dönüştürülebilir

Doğrudan mesajlaşma

Yinelenen görevler

Eksileri

Proje şablonları ücretli bir özelliktir

Sınırlı görev işbirliği özellikleri

Fiyat

Fiyatlandırma için Azendoo ile iletişime geçin

Müşteri değerlendirmeleri

Capterra: 4,6/5 (60+ yorum)

G2: 4,2/5 (50+ yorum)

12. Zoho Projeleri

zoho Projects aracılığıyla

Zoho Projects, iş yazılımlarında dünya çapında tanınan bir lider olan Zoho'nun çevrimiçi proje yönetimi aracıdır. Takımların görev listeleri, Gantt grafikleri, zaman çizelgeleri ve daha fazlası gibi özellikler aracılığıyla projelerini ve kaynaklarını etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur.

Zoho Projects ile kullanıcılar diğer takımlar veya kişilerle kolayca işbirliği yapabilir, görevlerdeki ilerlemeyi takip edebilir, görevlere öncelik verebilir ve projenin nasıl ilerlediğine dair gerçek zamanlı bilgiler edinebilir. Arayüz son derece sezgiseldir ve proje iş akışının özelleştirilmesine olanak tanır. Ayrıca, mobil uygulaması ile kullanıcılar projelerine her yerden erişebilir.

Özellik

Görev panoları, özel iş akışları ve gerçek zamanlı bildirimler

Otomatik hata izleme yazılımı

Scrum takımları için planlama ve izleme aracı

Herhangi bir veri kümesinden özel raporlar

Artıları

Her boyuttaki takım için tasarlanmıştır

Gelişmiş bir deneyim için kullanabileceğiniz birden fazla uygulama ve uzantı

Diğer Zoho ürünleriyle sorunsuz entegrasyon

Eksileri

Çevrimdışı erişim yok

Çalışma alanlarını tamamen özelleştirmek için zor öğrenme eğrisi

Fiyat

Ücretsiz plan (en fazla 3 kullanıcı) : İki proje, sınırlı depolama alanı, görev yönetimi ve daha fazlası

Premium plan (aylık 5 $ kullanıcı) : Sınırsız proje, Gantt grafikleri, alt görevler ve daha fazlası

Enterprise planı (kullanıcı başına aylık 10 $): 120 GB depolama alanı, portföy gösterge paneli, görev akışı kuralları ve daha fazlası

Müşteri değerlendirmeleri

Capterra: 4. 2/5 (200+ yorum)

G2: 4,3/5 (300'den fazla yorum)

via Teamwork Projects

Teamwork Projects, her boyuttaki takımın görevleri verimli bir şekilde organize etmesini ve projeleri baştan sona yönetmesini sağlayan güçlü ve sezgisel bir proje yönetimi aracıdır. Takım işbirliği, kaynak yönetimi, otomasyon ve raporlama için kapsamlı bir araç seti sunar.

Teamwork Projects ile kullanıcılar, son teslim tarihlerini ve ilerlemeyi gerçek zamanlı olarak takip edebilir, takım üyelerine görevler atayabilir, dış paydaşlarla işbirliği yapabilir ve çeşitli üçüncü taraf araçlarla entegrasyon sağlayabilir.

Özellik

İşlerin önceliğini yeniden belirlemek için basit sürükle ve bırak fonksiyonu

Daha iyi iş planlaması için Planlanan ve Gerçekleşen Rapor fonksiyonu

Tekrarlayan iş akışlarını otomatikleştirmek ve proje görevlerini görselleştirmek için pano görünümü

Artıları

Son derece özelleştirilebilir ve kullanıcı dostu

Popüler üçüncü taraf araçlarla entegrasyonlar

Zaman takibi özellikleri

Eksileri

Burndown raporları ve entegre takım sohbeti ücretli özelliklerdir

Masaüstü uygulamasında çevrimdışı modu sunmuyor

Fiyat

Sonsuza Kadar Ücretsiz plan (5 kullanıcıya kadar/plan) : Zaman takibi, sınırlı iş yükü kapasitesi görünümü, sınırlı takım oluşturma ve daha fazlası

Deliver planı (9,99 $ kullanıcı/ay) : Alım formları, faturalandırma, proje düzeyinde takımlar ve daha fazlası

Grow planı (17,99 $ kullanıcı/ay) : Kanban panosu görünümü, entegre takım sohbeti, görev düzeyinde etiketler ve daha fazlası

Ölçeklendirilebilir plan (ayrıntılar için Teamwork ile iletişime geçin): Özel raporlar, ayda 10.000 otomasyon eylemi, sınırsız proje ve daha fazlası

Müşteri değerlendirmeleri

Capterra: 4,5/5 (700+ yorum)

G2: 4,4/5 (1.000'den fazla yorum)

Bu Takım Çalışması alternatiflerine göz atın!

via Redbooth

Redbooth, takımların işbirliği yapmasına ve işleri tamamlamasına yardımcı olmak için tasarlanmış bulut tabanlı bir görev yönetimi aracıdır. Her boyuttaki kuruluşun projeleri, görevleri, iletişimi ve belgeleri tek bir merkezi yerden kolayca yönetmesini sağlayan bir platformdur.

Redbooth ile takımlar kolayca görevler atayabilir, gerçek zamanlı güncellemeler alabilir, ilerlemeyi takip edebilir ve başarıyı ölçebilir. Ayrıca Redbooth, Slack, Dropbox ve Google Apps gibi popüler araçlarla entegre olarak işbirliğini daha da kolaylaştırır.

Özellik

Gantt grafikleri ve görev listeleri

Özelleştirilebilir çalışma alanları

Raporlama ve analiz

Artıları

Tüm görevlerinizi planlamak ve izlemek için Kanban panoları

Görev durumunu ve harcanan zamanı ayrıntılı olarak inceleyebileceğiniz verimlilik raporları

Takımınızda görevleri daha şeffaf bir şekilde dağıtın

Eksileri

Daha karmaşık özellikler için zor öğrenme eğrisi

Hedefler, akıllı bildirimler veya atanmış yorumlar gibi özellikler yok

Fiyat

Ücretsiz plan : Kullanıcılar ve son teslim tarihleri atama, 2 GB depolama, dışa aktarılabilir Gantt grafikleri ve daha fazlası

Pro planı (kullanıcı başına aylık 9 $) : Görev bağımlılıkları, zaman takibi, HD video toplantıları ve daha fazlası

İş planı (kullanıcı başına aylık 9 $) : Gelişmiş alt görevler, Outlook için Redbooth, trend raporları ve daha fazlası

Enterprise planı (ayrıntılar için Redbooth ile iletişime geçin): Telefon desteği, zaman çizelgesi genel bakışı, sınırsız çalışma alanı ve daha fazlası

Müşteri değerlendirmeleri

Capterra: 4,4/5 (80+ yorum)

G2: 4,4/5 (90+ yorum)

15. Microsoft Planner

via Microsoft Planner

Microsoft Planner, Microsoft tarafından geliştirilen ve Microsoft 365 platformunda bulunan bir görev ve proje yönetimi aracıdır. Planlar oluşturmanıza, görevler atamanıza, dosya paylaşmanıza, diğer kullanıcılarla iletişim kurmanıza ve işbirliği yapmanıza ve ilerlemeyi izlemenize olanak tanır. Bu kullanımı kolay araçla, takımlar işlerini daha verimli ve etkili bir şekilde yönetebilir.

Herkesin aynı sayfada olmasını sağlamak için Planner'ın grup sohbet özelliği, diğer kullanıcılarla gerçek zamanlı olarak iletişim kurmanıza ve işbirliği yapmanıza olanak tanır. Ayrıca güncellemeler yayınlayabilir, dosya paylaşabilir, resim veya video yükleyebilir ve takımınızdan geri bildirim almak için anketler oluşturabilirsiniz.

Özellik

Microsoft Outlook ile takvim etkinliği senkronizasyonu

Kanban panolarındaki dosya, kontrol listesi ve etiket özellikleri

Görevler ve son tarihler hakkında herkesi bilgilendirmek için e-posta bildirimleri

Takvimlerde inceleme planlama özelliği mevcut

Artıları

Teams gibi Microsoft araçları ile sorunsuz entegrasyon

Daha sorunsuz bir deneyim için net ve sezgisel arayüz

Hareket halindeyken erişim için mobil uygulama mevcuttur

Eksileri

Uygulama içi bildirim yok

Bildirim uyarıları için sınırlı özelleştirme

Fiyat

Kullanım amacınıza (ev veya iş) bağlı olarak, Microsoft Planner'da birden fazla plan seçeneği mevcuttur

Müşteri değerlendirmeleri

Capterra: 3,9/5 (80+ yorum)

G2: 4,2/5 (100'den fazla yorum)

Todoist Alternatifleriyle Görevleri Yönetin!

İyi bir Todoist alternatifi bulmak zor bir iş olmak zorunda değil. 🧹

Bu 15 Todoist alternatifinden herhangi biri, takımınızın hayalini kurduğu desteği, özellikleri ve işlevselliği sunacaktır. Özellikle bir tanesi: ClickUp. 🙂

Neden? Sınırsız görev, çoklu proje görünümleri, kontrol listeleri, otomasyonlar, zaman takibi ve daha fazlasını içeren çok sayıda güçlü proje yönetimi özelliği, hepsi ClickUp'ın Sonsuza Kadar Ücretsiz Planında! 🤯

İş akışınızı ihtiyaçlarınıza göre özelleştirmek için ClickUp'ta 15'ten fazla görünümü inceleyin

Ayrıca, ClickUp, her kullanım durumu için yüzlerce önceden oluşturulmuş şablon, 1.000'den fazla entegrasyon ve platformu mümkün olan en verimli şekilde kullanmanıza yardımcı olacak kapsamlı destek ile her adımda yanınızda.

Todoist'i bir üst seviyeye taşımak için bugün ClickUp'a kaydolun!