2025'in En İyi 15 Todoist Alternatifi ve Rakibi

En iyi Todoist alternatifleri mi arıyorsunuz?
Todoist, proje yönetimine yabancı değildir; 2007'den beri aktif olarak hizmet vermektedir!
... Ancak uzun süredir kullanılan organizasyon uygulamalarından biri olarak, artık biraz eskimiş olamaz mı?
Yapılacaklar listesi özelliği modern (ve çılgın) iş temposuna uyum sağlamak için güncellenmiş olsa da, yaşı hala belli oluyor.
Genel olarak, Todoist'in proje yönetimi yazılımı özellikleri diğer araçlara kıyasla oldukça basittir ve günlük süreçleri takip etmek için birçok eklenti gerektirir. Todoist, projeleri, görevleri ve iş akışlarını yönetmekten ziyade basit yapılacaklar listeleri için daha uygun olduğundan, takımların daha dinamik ve daha yeni Todoist alternatifleri araması sık rastlanan bir durumdur.
Todoist'in sınırlamalarını derinlemesine incelemek için okumaya devam edin. Ayrıca, artıları, eksileri, fiyatları, yorumları ve daha fazlasını içeren en iyi 15 alternatifinin bir dökümü de burada!
Todoist nedir?
Todoist, listeleri ve projeleri düzenlemenize, planlamanıza ve üzerinde işbirliği yapmanıza olanak tanıyan bir görev yönetimi aracıdır. Temiz ve sezgisel arayüzü, onu bireyler ve küçük takımlar için çekici bir yazılım seçeneği haline getirir. En iyi özelliklerinden bazıları şunlardır:
- Kendinize veya takımınıza görevler atayın
- Yinelenen görevlerin son teslim tarihleri
- Son tarih hatırlatıcıları
- İlerleme izleme
Ayrıca, Todoist özellikle kişisel kullanım için nispeten uygun fiyatlıdır. 💸
Temel kullanım için ücretsiz sürümün yanı sıra, Todoist ek işlevler için iki ücretli plan sunar:
- Todoist Pro: Bireysel kullanıcılar için aylık 4 dolar
- Todoist Business: Takımlar için kullanıcı başına aylık 6 dolar
Kulağa fena gelmiyor, değil mi? Ancak işler zorlaştığında, yani daha karmaşık projelerle uğraşırken, Todoist yeterli olmayabilir ve genel görev yönetiminin ötesine geçen özelliklere sahip bir çözüm aramaya geri dönersiniz.
Neden Todoist'e alternatif bir uygulamaya ihtiyacınız var?
Todoist iyi bir görev yönetimi uygulamasıdır, ancak harika değildir. * 👀
İşte birkaç önemli neden:
- Görevleri tamamlarken verimliliğinizi yönetmek için yerleşik bir zaman takibi özelliği yoktur.
- İş akışlarınızı uyumlu hale getirmek ve yönetmek için özel durumlar oluşturamazsınız.
- Todoist'in ücretli planlarındaki birçok özellik, diğer yazılımlarla ücretsiz olarak sunulmaktadır.
- Bir dizi listeden daha fazlasını gerektiren işler için o kadar etkili değildir.
- Ücretsiz sürüm artık 5 aktif projeyle sınırlıdır... eski sınır 80 idi. 😐
…ve daha fazlası. 😳
Panik yapmanıza gerek yok, size iyi haberlerimiz var!
Her takım için en iyi Todoist alternatiflerinin bir listesini özenle hazırladık! Bu liste, her takım için en iyi ve en verimli proje yönetimi uygulamasını ararken size rehberlik etsin. 🙌🏼
En İyi 15 Todoist Alternatifi ve Rakibi
Neyse ki, günümüzde piyasada çok sayıda proje yönetimi ve işbirliği aracı bulunmaktadır; bu, devasa bir sektördür. Dolayısıyla, Todoist'e alternatif bulup bulamayacağınız değil, ne zaman bulacağınız önemlidir.
Aralarından seçim yapabileceğiniz çok sayıda seçenek olduğundan, takımınız için en iyi çözümü bulmak en azından zaman alıcı olabilir. Karar verme yorgunluğuna kapılmak veya öğle arasında yazılım özelliklerini karşılaştırmak yerine, bu zor işi bize bırakın.
Her boyutta, bütçede ve sektördeki takımlar için en iyi 15 Todoist alternatifi burada.
1. ClickUp
Takımları ve işleri tek bir yerde bir araya getirmek için tasarlanmış bir görev yönetim platformu olan ClickUp'ta görevleri kendi tarzınızda düzenleyin ve görselleştirin. ClickUp Hatırlatıcıları'nı kullanarak takımınız için saniyeler içinde bildirimler oluşturun. ClickUp'taki hatırlatıcıları kolayca değiştirebilir, dosya ekleyebilir, yorum yapabilir, güncelleyebilir ve özelleştirebilirsiniz.
Ayrıca, ClickUp bildirimlerinizi kolayca yönetmenizi sağlar, böylece herhangi bir cihazdan görüntüleyebilir, silebilir, yanıtlayabilir ve cevap verebilirsiniz!
Özellik
- Yapılacaklar Listesi Şablonları: ClickUp'ın kullanıma hazır şablonları, iş akışınızı kolaylaştırmak için kişiselleştirilebilir. İster basit bir proje planı, ister kapsamlı bir görev listesi, hatta takım üyeleri için bir oryantasyon kontrol listesi olsun, şablonlarımız hızlı bir başlangıç yapmanızı sağlar.
- ClickUp Belgeleri : Düzenli, işbirliğine dayalı ve kolayca yönetilebilir yapılacaklar listeleri oluşturun.
- ClickUp Görevleri: Güçlü görev yönetimi aracımızla, herhangi bir projeyi planlamak, organize etmek ve üzerinde işbirliği yapmak çok kolay hale gelir ve her gereksinime göre özelleştirilebilir.
- Liste görünümü: Herhangi bir konumdan düşüncelerinizi ve görevlerinizi kolayca yönetmek için kısa ve çok amaçlı yapılacaklar listeleri oluşturun, hiçbir şeyi kaçırmayın.
- Çift Yönlü Bağlantı: ClickUp'ın çift yönlü bağlantı fonksiyonunu kullanarak tüm Görevlerinizi birbirine bağlayın ve aralarında kolayca gezinin.
- ClickUp Notepad: Görevlerinizi anında not alın, zengin düzenleme araçlarıyla biçimlendirin ve notları her yerden erişilebilen izlenebilir görevlere dönüştürün.
- ClickUp Brain: ClickUp'ın AI asistanını kullanarak görevler oluşturun, notları özetleyin ve yapılacaklar listeleri hazırlayın.
- Kullanılabilir Platformlar: (Android, iPhone, iPad, Windows, macOS, Linux, Web)
Artıları
- AI metinleri ClickUp Belgelerinde izlenebilir görevlere dönüştürülebilir
- Diğer iş araçları ve uygulamalarla 1.000 'den fazla entegrasyon
- ClickUp mobil uygulamasında mevcuttur
Eksileri
- Özelleştirilebilirlik düzeyi ve mevcut özelliklerin sayısı, öğrenme eğrisine yol açabilir
Fiyat
ClickUp'ın birden fazla fiyat planı vardır:
- Sonsuza Kadar Ücretsiz
- Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 dolar
- İş: Kullanıcı başına aylık 12 dolar
- Enterprise: Özel fiyatlandırma için ClickUp ile iletişime geçin
- ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir
Derecelendirmeler ve yorumlar
- G2: 4,7/5 (1.400+yorum)
- Capterra: 4,7/5 (2.000'den fazla yorum)
2. Tick Tick
Tick Tick, Todoist'e alternatif olarak kaliteli bir rakip olmasını sağlayan birkaç güçlü görev yönetimi özelliğine sahiptir.
Ancak, birçok kullanışlı özelliğe sahip ücretsiz bir sürüm sunan bir araç arıyorsanız, başka bir yere bakmanız gerekebilir.
TickTick ile Todoist'i karşılaştırın!
Özellik
- Yerleşik Pomodoro zamanlayıcı
- E-postaları görevlere dönüştürün
- gününüzün görevlerini öncelik sırasına koymanıza yardımcı olacak "Günü planla"
Artıları
- Konum tabanlı uyarılarla birlikte programlar için hatırlatıcılar
- Çeşitli takvim görünümleri
- IOS (iPhone ve iPad) ve Android için mevcuttur
Eksileri
- Yerel takvim senkronizasyonu yok
- Sınırlı entegrasyon seçenekleri
- Ücretsiz sürüm sadece 99 görevle sınırlıdır (keşke en azından yuvarlak bir sayı olsaydı 😏)
Fiyat
- Temel Plan, yıllık 27,99 $ karşılığında Premium Plan'a yükseltilebilir
Müşteri değerlendirmeleri
- Capterra: 4,8/5 (80+ yorum)
- G2: 4,5/5 (80+ yorum)
TickTick alternatiflerine göz atın!
3. Trello
Trello, benzersiz Kanban panolarıyla ünlü bir proje yönetimi yazılımıdır.
Ancak, tıpkı 90'ların pop yıldızları gibi, Trello da tek hitlik bir mucize:
Aracın tamamı Kanban etrafında şekillenmiştir.
Tüm görevleriniz, farklı proje aşamalarına sürüklenip bırakılabilen kartlardır.
Proje yönetiminin tüm döngüsü boyunca bir Kanban panosu kullanmak, projenin zaman çizelgesine, programına ve raporlarına da bakmanız gerektiğinden oldukça zor olabilir.
Trello ile Todoist'i karşılaştırın!
Özellik
- Kullanımı kolay sürükle ve bırak arayüzü
- Daha ayrıntılı görevler oluşturmak için gelişmiş kontrol listeleri
- Trello Power-Ups, tonlarca işlevsellik eklemenize yardımcı olabilir
Artıları
- Harika takım işbirliği özellikleri
- Minimum öğrenme eğrisi
- Görevler içindeki kontrol listeleri hızlı geri bildirim sağlar
Eksileri
- Görev bağımlılıklarını göstermez
- Kanban panosu görünümüyle sınırlı
- Büyük kuruluşlar için uygun değildir
Fiyat
- Sonsuza Kadar Ücretsiz: Sınırsız kart ve liste
- İş Sınıfı (kullanıcı başına aylık 12,50 $): Gelişmiş kontrol listeleri ve güçlendiricilerle pano koleksiyonu
Müşteri değerlendirmeleri
- Capterra: 4,5/5 (22.200+ yorum)
- G2: 4,4/5 (13.000'den fazla yorum)
Trello alternatiflerine göz atın!
4. nTask
nTask, risk yönetimi ve verimli işbirliğine odaklanan bulut tabanlı bir görev yöneticisi ve proje yönetimi aracıdır. Ancak, risk yönetimine adanmış bir verimlilik aracı da bir risk olabilir!
Ne, neden?
Bunun nedeni, takımınızı izlemek, raporlar oluşturmak ve diğer iş araçlarına bağlanmak gibi çok daha fazlasını yapmak için bir araca ihtiyacınız olmasıdır.
Ne yazık ki, nTask bu iki şeyi de yapamaz.
Özellik
- Toplantıları düzenlemek, yönetmek ve planlamak için yerel toplantı yönetimi aracı
- Sorunları belirlemek ve çözmek için sorun yönetimi modülü
- Slack kullanarak yorumları görevlere dönüştürür
Artıları
- Sınırsız görev ve yapılacaklar listesi öğelerini ücretsiz oluşturun
- Hızlı bildirimler, uyarılar ve hatırlatıcılar
- IPhone ve iPad ile uyumludur
Eksileri
- E-posta görev yönetimi özelliği yok
- Ücretsiz sürümde sınırlı depolama alanı
- Sınırlı entegrasyon seçenekleri
Fiyat
- Temel Ücretsiz Plan: toplantılar, zaman çizelgeleri ve sorun izleme içerir
- Premium Plan (kullanıcı başına aylık 3,99 $): Temel plan özellikleri ve toplu işlemler, özel filtreler ve 5 GB depolama alanı
- İş Planı (kullanıcı başına aylık 11,99 $): risk yönetimi, özel izinler ve 10 GB depolama alanının yanı sıra premium özellikleri içerir
Müşteri Puanları
- Capterra: 4. 1/5 (90+ yorum)
- G2: 4,4/5 (10+ yorum)
5. Asana
Asana, Todoist'e alternatif olan bir başka harika (ve ücretsiz) uygulamadır.
İster büyük ister küçük bir takımı yönetin, Asana size yardımcı olabilir.
Ancak, sınırsız görev, zaman çizelgesi ve gösterge paneli gibi birçok kullanışlı özelliği için ücret ödemeniz gerekiyor.
Özellik
- Görevleri planlamak için güçlü zaman çizelgeleri
- Hatırlatıcılar ve son teslim tarihleri
- Önemli başarıları ve etkinlikleri izlemek için görev dönüm noktaları
- Kanban ( Trello'ya benzer ) dahil dört proje görünümü
Artıları
- Gerçek zamanlı işbirliği özellikleri
- Çok sayıda üçüncü taraf entegrasyonunu destekler
- IOS uygulama mağazasında (iPhone ve iPad için) ve Google Play Store'da mevcuttur
Eksileri
- Çevrimdışı mod yok
- Tek bir görev için birden fazla atanan kişi belirlemek mümkün değildir
- Mobil uygulama, web uygulamasıyla aynı seviyede değil
Fiyat
- Temel Ücretsiz Plan: pano görünümü, 100 MB depolama ve liste görünümü gibi temel özellikler
- Premium Plan (kullanıcı başına aylık 10,99 $): özel alanlar ve dönüm noktaları gibi ekstra özellikler içerir
- İş Planı (kullanıcı başına aylık 24,99 $): hedefler ve entegrasyonlar gibi ekstra özellikleri içerir
Müşteri değerlendirmeleri
- Capterra: 4,5/5 (11.800+ yorum)
- G2: 4,3/5 (9.100+ yorum)
* asana ve Todoist arasında karar veremiyor musunuz? Asana alternatifi olarak ClickUp'ı seçmeniz için çok basit nedenleri inceleyin
6. Notion
Dijital not alma uygulamasından daha fazlası olan Notion, kullanıcıların birden fazla projeyi yönetmesine, iş akışlarını düzenlemesine ve diğerleriyle işbirliği yapmasına yardımcı olan bir işbirliği platformudur. Kullanıcıların projelerini, görevlerini, notlarını ve daha fazlasını takip etmelerine yardımcı olacak güçlü araçlar sunar.
Notion ile kullanıcılar hızlı bir şekilde kontrol listeleri oluşturabilir, takım üyelerine görevler atayabilir, son teslim tarihleri belirleyebilir, medya ve belgeler ekleyebilir ve daha fazlasını yapabilir. Notion, takımların verileri düzenli bir şekilde saklamaları için kendi veritabanı özelliğini bile sunar.
Bu, kullanıcıların birden fazla dosya veya klasörde arama yapmak zorunda kalmadan ihtiyaç duydukları bilgileri hızlı bir şekilde bulmalarını kolaylaştırır.
Özellik
- Bilgilerinizi taramak ve ihtiyacınız olanı kolayca bulmak için Hızlı Bul arama fonksiyonu
- Rol izinleri ve bildirimler için özelleştirme yetenekleri
- Farklı içerik türlerini ayırmak için birden fazla çalışma alanı
- Görev bağımlılıkları, alt görevler ve önceliklendirme
- Notları özetlemek ve diğer AI yazma asistanı ihtiyaçları için Notion AI
Artıları
- Önceden tanımlanmış aralıklarla yinelenen görevler
- Sürükle ve bırak arayüzü
- Güçlü belge paylaşımı
Eksileri
- Çalışma alanları arasında bağlantı eksikliği
- Bu listedeki diğer araçlara kıyasla gelişmiş özelleştirme seçenekleri sınırlıdır
Fiyat
Notion'un dört fiyatlandırma seçeneği vardır:
- Ücretsiz plan: İşbirliğine dayalı çalışma alanı, temel sayfa analizi, 7 günlük sayfa geçmişi ve daha fazlası
- Plus planı (kullanıcı başına aylık 8 $): Takımlar için sınırsız blok, 30 günlük sayfa geçmişi, 100 misafir daveti ve daha fazlası
- İş planı (kullanıcı başına aylık 15 $): Gizli takım alanları, 90 günlük sayfa geçmişi, 250 misafir daveti ve daha fazlası
- Enterprise planı (ayrıntılar için Notion ile iletişime geçin): Gelişmiş çalışma alanı analizi ve kontrolleri, Müşteri Başarı Yöneticisi, 500 misafir daveti ve daha fazlası
Müşteri değerlendirmeleri
- Capterra: 4,7/5 (1.000'den fazla yorum)
- G2: 4,6/5 (1.000+ yorum)
Notion ile Todoist'i karşılaştırın!
7. OmniFocus
OmniFocus, işlerinizi, projelerinizi ve daha fazlasını takip etmenize yardımcı olmak için The Omni Group tarafından geliştirilen popüler bir görev yönetimi aracıdır. Kullanıcı dostu olacak şekilde tasarlanmış olup, kullanıcıların görevlerini ve etkinliklerini hızlı ve kolay bir şekilde düzenlemelerine olanak tanıyan sezgisel bir arayüz sunar.
Kullanıcıların klasörler, bağlamlar ve etiketler kullanarak projeleri daha basit eylemlere bölmelerine olanak tanıyan OmniFocus, görevlerin her zaman izlenmesini ve düzenlenmesini sağlar. Ayrıca, hatırlatıcılar ayarlamak için de kullanılabilir, böylece hiçbir son tarihi kaçırmaz veya önemli bir görevi unutmazsınız.
Özellik
- Verileri birden fazla cihazda saklamak için ücretsiz, şifreli senkronizasyon
- Forecast, eylemleri ve takvim etkinliklerini sipariş sırasına göre gösterir
- Birden fazla eylemi seçmek ve aynı anda düzenlemek için toplu düzenleme
- Perspektifleri düzenlemek için özel kenar çubuğu
Artıları
- Kullanıcı arayüzü modern ve sezgiseldir
- Ücretli kullanıcılar için özel ana ekran
- Açık ve koyu arka planlar
Eksileri
- Gantt grafikleri gibi görselleştirme araçları yoktur
- Platform, Windows işletim sistemi için optimize edilmemiştir
Fiyat
- İşletim sisteminize ve kullanım amacınıza bağlı olarak OmniFocus'un birden fazla fiyatlandırma seçeneği vardır. Daha fazla bilgi için OmniFocus ile iletişime geçin
Müşteri değerlendirmeleri
- Capterra: 4,7/5 (60+ yorum)
- G2: 4,6/5 (50+ yorum)
En iyi OmniFocus alternatiflerine göz atın!
8. Any. do
Any. do, daha fazlasını başarmanıza yardımcı olan basit ve sezgisel bir tasarıma sahip bir görev yönetimi uygulamasıdır. Yoğun profesyoneller, öğrenciler ve daha verimli olmak isteyen herkes için mükemmeldir. Any. do ile kolayca görevler oluşturabilir, Son Teslim Tarihleri ve hatırlatıcılar ayarlayabilir ve yapmanız gerekenlerin listesini oluşturabilirsiniz.
Ayrıca görevleri başkalarıyla paylaşabilir ve projelerde işbirliği yapabilirsiniz. Ayrıca, uygulamanın yerleşik konum tabanlı hatırlatıcı özelliği, bir görevin konumuna yaklaştığınızda size hatırlatır, böylece önemli işlerinizi bir daha asla unutmazsınız!
Özellik
- Pano etkinliği ile kimin ne zaman çalıştığını ve nelerin değiştiğini görün
- Birden fazla takım üyesiyle sohbet etmek için çoklu platform desteği
- Başlamak için kullanımı kolay şablonlar
- Tek seferlik, tekrarlanan ve konum hatırlatıcılar
Artıları
- Kişisel program ve etkinlikler için ana düzenleyici
- Platformla ilgili sorularınız için destek portalı
- Ücretsiz ve Premium kullanıcılar için Akıllı Market Listeleri
Eksileri
- Microsoft Takvim ile entegre olmadığı için Microsoft 365 kullanıcıları için uygun değildir
- Temel proje yönetimi ihtiyaçları için sınırlı ücretsiz sürüm
Fiyat
Any.do'nun üç fiyatlandırma seçeneği vardır:
- Ücretsiz plan: Hatırlatıcılar, Takvim, cihaz senkronizasyonu ve daha fazlası
- Premium plan (yıllık 3 $/ay): Yineleyen görevler, renk etiketleri, konum hatırlatıcıları ve daha fazlası
- Takım planı (aylık 5 $, yıllık): İşbirliğine dayalı çalışma alanı, Sınırsız proje panosu, +100 ş Akışı şablonu ve daha fazlası
Müşteri değerlendirmeleri
- Capterra: 4. 4/5 (150+ yorum)
- G2: 4. 1/5 (180+ yorum)
Any.do alternatiflerine göz atın!
9. Google Keep
Google Keep, Google tarafından geliştirilen ücretsiz bir not alma ve liste oluşturma aracıdır. Kullanıcıların hareket halindeyken fikirlerini kolayca yakalamasına, saklamasına ve paylaşmasına olanak tanır. Kullanıcıların hızlı bir şekilde notlar almasına, listeler ve kontrol listeleri oluşturmasına, hatırlatıcılar ayarlamasına, fotoğraf yüklemesine, arkadaşları ve ailesi ile işbirliği yapmasına, web sayfalarını daha sonra okumak üzere kaydetmesine ve daha fazlasını yapmasına olanak tanır.
Uygulama ayrıca yazı tipi ve renkleri değiştirme, resim ve ses klipleri ekleme, kategoriler için etiketler oluşturma ve daha fazlasını içeren bir dizi özelleştirme seçeneği sunar. Hem iOS hem de Android cihazlarda kullanılabilir.
Özellik
- Fotoğrafları metin notlara dönüştürmek için görüntü tanıma özellikleri
- Farklı cihazlar arasında senkronizasyon
- Görevlere öncelik vermek için sürükle ve bırak listeleri
- Görevleri kategorilere ayırmak için etiketleme sistemi
Artıları
- Basit ve sezgisel kullanıcı arayüzü
- Google Suite uygulamalarıyla entegre olur
- Notları ve listeleri başkalarıyla paylaşın
Eksileri
- Alan, Google hesabınızın depolama alanına bağlı olarak sınırlı olabilir
- Sınırlı görev işbirliği özellikleri
Fiyat
- Google Keep, Google hesabı ile ücretsizdir
Müşteri değerlendirmeleri
- Capterra: 4,7/5 (100+ yorum)
- G2: Yok
10. Meistertask
Meistertask, tüm takım iletişiminizi kolaylaştırmak için tasarlanmış bir proje yönetimi yazılımıdır. Meistertask ile işlerinizi düzenli ve kolay bulunabilir hale getirmek için projeler, görevler ve klasörler oluşturabilirsiniz. Uygulama ayrıca etiketler, son teslim tarihleri, bildirimler ve daha fazlasını içeren görev yönetiminizden en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olacak çeşitli özellikler sunar.
Daha fazla verimlilik için görevler ve projeler üzerinde takım üyeleriyle işbirliği yapabilirsiniz. Meistertask, serbest çalışanlar, takımlar ve her boyuttaki işletmeler için mükemmel bir seçimdir.
Özellik
- İlerlemeyi izlemek için görsel görev panoları
- Gerçek zamanlı işbirliği özellikleri
- Slack ve diğer uygulamalarla entegrasyon
- Özelleştirilebilir iş akışları
Artıları
- Hem bireyler hem de takımlar için kullanımı kolay arayüz
- Görev ilerlemesini izlemek için ayrıntılı raporlar
- Trello ve Slack gibi popüler verimlilik uygulamalarıyla entegre olur
Eksileri
- Ücretsiz planda sınırlı entegrasyon olanakları
- Yinelenen görevler ücretli bir özelliktir
Fiyat
- Temel plan (ücretsiz): Üç adede kadar proje, sınırsız proje üyesi, özelleştirilebilir proje panoları ve daha fazlası
- Pro planı (aylık 8,25 $: Sınırsız proje, otomasyon, WIP sınırları ve daha fazlası
- İş planı: (20,75 $/ay): Etkinlik raporları, roller ve izinler, özel alanlar ve daha fazlası
Müşteri değerlendirmeleri
- Capterra: 4,7/5 (1.000'den fazla yorum)
- G2: 4,6/5 (160+ yorum)
MeisterTask alternatiflerine göz atın!
11. Azendoo
Azendoo, kullanıcılara projeleri düzenlemek, izlemek ve üzerinde işbirliği yapmak için verimli bir yol sunan bir proje yönetimi aracıdır. Takımların elindeki görevlere odaklanmasına ve iş yüklerini düzenli bir şekilde yönetmesine yardımcı olur. Azendoo'nun kullanıcı dostu arayüzü, kullanıcıların hızlı bir şekilde görevler oluşturmasına, bunları takım üyelerine atamasına ve son tarihler belirlemesine olanak tanır.
Sezgisel sürükle ve bırak görev panoları, kullanıcıların ilerlemeyi bir bakışta izlemelerine ve takımlarının performansını takip etmelerine yardımcı olur. Ayrıca, takımların birlikte ne kadar iyi çalıştıklarına dair içgörüler elde edebilmeleri için güçlü raporlama yetenekleri de sunar.
Özellik
- Görevleri, konuşmaları, belgeleri, konuları ve kişileri bulmak için güçlü arama
- takımınızın bir konu hakkındaki görüşünü almak için "Anket Ekle" düğmesi
- Sesli ve görüntülü arama ve ekran paylaşımı için Cisco Spark entegrasyonu
- Konu etkinliği görünümünün üst kısmında sabitlenmiş konuşmalar
Artıları
- E-posta konuşmaları Evernote notuna dönüştürülebilir
- Doğrudan mesajlaşma
- Yinelenen görevler
Eksileri
- Proje şablonları ücretli bir özelliktir
- Sınırlı görev işbirliği özellikleri
Fiyat
- Fiyatlandırma için Azendoo ile iletişime geçin
Müşteri değerlendirmeleri
- Capterra: 4,6/5 (60+ yorum)
- G2: 4,2/5 (50+ yorum)
12. Zoho Projeleri
Zoho Projects, iş yazılımlarında dünya çapında tanınan bir lider olan Zoho'nun çevrimiçi proje yönetimi aracıdır. Takımların görev listeleri, Gantt grafikleri, zaman çizelgeleri ve daha fazlası gibi özellikler aracılığıyla projelerini ve kaynaklarını etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur.
Zoho Projects ile kullanıcılar diğer takımlar veya kişilerle kolayca işbirliği yapabilir, görevlerdeki ilerlemeyi takip edebilir, görevlere öncelik verebilir ve projenin nasıl ilerlediğine dair gerçek zamanlı bilgiler edinebilir. Arayüz son derece sezgiseldir ve proje iş akışının özelleştirilmesine olanak tanır. Ayrıca, mobil uygulaması ile kullanıcılar projelerine her yerden erişebilir.
Özellik
- Görev panoları, özel iş akışları ve gerçek zamanlı bildirimler
- Otomatik hata izleme yazılımı
- Scrum takımları için planlama ve izleme aracı
- Herhangi bir veri kümesinden özel raporlar
Artıları
- Her boyuttaki takım için tasarlanmıştır
- Gelişmiş bir deneyim için kullanabileceğiniz birden fazla uygulama ve uzantı
- Diğer Zoho ürünleriyle sorunsuz entegrasyon
Eksileri
- Çevrimdışı erişim yok
- Çalışma alanlarını tamamen özelleştirmek için zor öğrenme eğrisi
Fiyat
- Ücretsiz plan (en fazla 3 kullanıcı): İki proje, sınırlı depolama alanı, görev yönetimi ve daha fazlası
- Premium plan (aylık 5 $ kullanıcı): Sınırsız proje, Gantt grafikleri, alt görevler ve daha fazlası
- Enterprise planı (kullanıcı başına aylık 10 $): 120 GB depolama alanı, portföy gösterge paneli, görev akışı kuralları ve daha fazlası
Müşteri değerlendirmeleri
- Capterra: 4. 2/5 (200+ yorum)
- G2: 4,3/5 (300'den fazla yorum)
13. Teamwork Projeleri
Teamwork Projects, her boyuttaki takımın görevleri verimli bir şekilde organize etmesini ve projeleri baştan sona yönetmesini sağlayan güçlü ve sezgisel bir proje yönetimi aracıdır. Takım işbirliği, kaynak yönetimi, otomasyon ve raporlama için kapsamlı bir araç seti sunar.
Teamwork Projects ile kullanıcılar, son teslim tarihlerini ve ilerlemeyi gerçek zamanlı olarak takip edebilir, takım üyelerine görevler atayabilir, dış paydaşlarla işbirliği yapabilir ve çeşitli üçüncü taraf araçlarla entegrasyon sağlayabilir.
Özellik
- İşlerin önceliğini yeniden belirlemek için basit sürükle ve bırak fonksiyonu
- Daha iyi iş planlaması için Planlanan ve Gerçekleşen Rapor fonksiyonu
- Tekrarlayan iş akışlarını otomatikleştirmek ve proje görevlerini görselleştirmek için pano görünümü
Artıları
- Son derece özelleştirilebilir ve kullanıcı dostu
- Popüler üçüncü taraf araçlarla entegrasyonlar
- Zaman takibi özellikleri
Eksileri
- Burndown raporları ve entegre takım sohbeti ücretli özelliklerdir
- Masaüstü uygulamasında çevrimdışı modu sunmuyor
Fiyat
- Sonsuza Kadar Ücretsiz plan (5 kullanıcıya kadar/plan): Zaman takibi, sınırlı iş yükü kapasitesi görünümü, sınırlı takım oluşturma ve daha fazlası
- Deliver planı (9,99 $ kullanıcı/ay): Alım formları, faturalandırma, proje düzeyinde takımlar ve daha fazlası
- Grow planı (17,99 $ kullanıcı/ay): Kanban panosu görünümü, entegre takım sohbeti, görev düzeyinde etiketler ve daha fazlası
- Ölçeklendirilebilir plan (ayrıntılar için Teamwork ile iletişime geçin): Özel raporlar, ayda 10.000 otomasyon eylemi, sınırsız proje ve daha fazlası
Müşteri değerlendirmeleri
- Capterra: 4,5/5 (700+ yorum)
- G2: 4,4/5 (1.000'den fazla yorum)
Bu Takım Çalışması alternatiflerine göz atın!
14. Redbooth
Redbooth, takımların işbirliği yapmasına ve işleri tamamlamasına yardımcı olmak için tasarlanmış bulut tabanlı bir görev yönetimi aracıdır. Her boyuttaki kuruluşun projeleri, görevleri, iletişimi ve belgeleri tek bir merkezi yerden kolayca yönetmesini sağlayan bir platformdur.
Redbooth ile takımlar kolayca görevler atayabilir, gerçek zamanlı güncellemeler alabilir, ilerlemeyi takip edebilir ve başarıyı ölçebilir. Ayrıca Redbooth, Slack, Dropbox ve Google Apps gibi popüler araçlarla entegre olarak işbirliğini daha da kolaylaştırır.
Özellik
- Gantt grafikleri ve görev listeleri
- Özelleştirilebilir çalışma alanları
- Raporlama ve analiz
Artıları
- Tüm görevlerinizi planlamak ve izlemek için Kanban panoları
- Görev durumunu ve harcanan zamanı ayrıntılı olarak inceleyebileceğiniz verimlilik raporları
- Takımınızda görevleri daha şeffaf bir şekilde dağıtın
Eksileri
- Daha karmaşık özellikler için zor öğrenme eğrisi
- Hedefler, akıllı bildirimler veya atanmış yorumlar gibi özellikler yok
Fiyat
- Ücretsiz plan: Kullanıcılar ve son teslim tarihleri atama, 2 GB depolama, dışa aktarılabilir Gantt grafikleri ve daha fazlası
- Pro planı (kullanıcı başına aylık 9 $): Görev bağımlılıkları, zaman takibi, HD video toplantıları ve daha fazlası
- İş planı (kullanıcı başına aylık 9 $): Gelişmiş alt görevler, Outlook için Redbooth, trend raporları ve daha fazlası
- Enterprise planı (ayrıntılar için Redbooth ile iletişime geçin): Telefon desteği, zaman çizelgesi genel bakışı, sınırsız çalışma alanı ve daha fazlası
Müşteri değerlendirmeleri
- Capterra: 4,4/5 (80+ yorum)
- G2: 4,4/5 (90+ yorum)
15. Microsoft Planner
Microsoft Planner, Microsoft tarafından geliştirilen ve Microsoft 365 platformunda bulunan bir görev ve proje yönetimi aracıdır. Planlar oluşturmanıza, görevler atamanıza, dosya paylaşmanıza, diğer kullanıcılarla iletişim kurmanıza ve işbirliği yapmanıza ve ilerlemeyi izlemenize olanak tanır. Bu kullanımı kolay araçla, takımlar işlerini daha verimli ve etkili bir şekilde yönetebilir.
Herkesin aynı sayfada olmasını sağlamak için Planner'ın grup sohbet özelliği, diğer kullanıcılarla gerçek zamanlı olarak iletişim kurmanıza ve işbirliği yapmanıza olanak tanır. Ayrıca güncellemeler yayınlayabilir, dosya paylaşabilir, resim veya video yükleyebilir ve takımınızdan geri bildirim almak için anketler oluşturabilirsiniz.
Özellik
- Microsoft Outlook ile takvim etkinliği senkronizasyonu
- Kanban panolarındaki dosya, kontrol listesi ve etiket özellikleri
- Görevler ve son tarihler hakkında herkesi bilgilendirmek için e-posta bildirimleri
- Takvimlerde inceleme planlama özelliği mevcut
Artıları
- Teams gibi Microsoft araçları ile sorunsuz entegrasyon
- Daha sorunsuz bir deneyim için net ve sezgisel arayüz
- Hareket halindeyken erişim için mobil uygulama mevcuttur
Eksileri
- Uygulama içi bildirim yok
- Bildirim uyarıları için sınırlı özelleştirme
Fiyat
- Kullanım amacınıza (ev veya iş) bağlı olarak, Microsoft Planner'da birden fazla plan seçeneği mevcuttur
Müşteri değerlendirmeleri
- Capterra: 3,9/5 (80+ yorum)
- G2: 4,2/5 (100'den fazla yorum)
Todoist Alternatifleriyle Görevleri Yönetin!
İyi bir Todoist alternatifi bulmak zor bir iş olmak zorunda değil. 🧹
Bu 15 Todoist alternatifinden herhangi biri, takımınızın hayalini kurduğu desteği, özellikleri ve işlevselliği sunacaktır. Özellikle bir tanesi: ClickUp. 🙂
Neden? Sınırsız görev, çoklu proje görünümleri, kontrol listeleri, otomasyonlar, zaman takibi ve daha fazlasını içeren çok sayıda güçlü proje yönetimi özelliği, hepsi ClickUp'ın Sonsuza Kadar Ücretsiz Planında! 🤯
Ayrıca, ClickUp, her kullanım durumu için yüzlerce önceden oluşturulmuş şablon, 1.000'den fazla entegrasyon ve platformu mümkün olan en verimli şekilde kullanmanıza yardımcı olacak kapsamlı destek ile her adımda yanınızda.
Todoist'i bir üst seviyeye taşımak için bugün ClickUp'a kaydolun!